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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月07日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     富邦美債1-3          勝昱              新昕纖   訊聯                
易威     晟楠     元大美債7-10          興采              韋僑     美時                
天良     寬魚國際 富邦中國政策債          精確              久陽     進階                
南璋              元大美債1-3          點晶              東林     強生                
勝昱              元大中國債3-5          精材              欣厚-KY  寶島科              
萬國通            群益15年IG科技債          益通              友銓     其祥-KY             
飛寶企業          群益10年IG金融債          緯軟              倉和     中華食              
精確              國泰投資級公司債          協益              三圓     世坤                
宏易              國泰5Y+新興債          上揚              雙喜     萬國通              
唐鋒              富邦全球高收債          沛亨              力泰     飛寶企業            
聯光通            國泰中國政金債5+          九暘              理銘     聚紡                
通訊-KY           富邦中政債0-1          凱碩              亞都     世德                
榮群              FH中國政策債          品安              老爺知   健信                
天宇              凱基中國債3-10          富驛-KY           東凌-KY  方土霖              
新零售            凱基新興債10+          泰偉              邁達康   至興                
恩得利            凱基科技債10+          大田              綠河-KY  大詠城              
李洲              元大AAA至A公司債                            欣泰     萬在                
凱柏實業          群益AAA-AA公司債                                     健椿                
元炬              群益15年IG公用債                                     科際精密            
及成              群益15年EM主權債                                     永純                
和進              FH能源債                                     康聯訊              
耀勝              FH製藥債                                     台聯電              
倚強              FH新興企業債                                     富宇                
錦明              國泰A級公司債                                     威潤                
鑫創              群益25年美債                                     天宇                
廣寰科            FH20年美債                                     唐榮                
點晶              FH中國信用債                                     晉椿                
斐成              中信高評級公司債                                     強新                
泰谷              中信優先金融債                                     松和                
典範              凱基AAA至A公司債                                     新零售              
益通              凱基金融債20+                                     凌網                
振維              凱基美債25+                                     恩得利              
鴻翊              國泰A級金融債                                     李洲                
迎輝              國泰A級科技債                                     凱柏實業            
研勤              國泰A級公用債                                     及成                
欣厚-KY           富邦中國投等債                                     耀勝                
兆遠              富邦金融投等債                                     倚強                
太欣              元大10年IG銀行債                                     至寶電              
系統電            元大10年IG電能債                                     鑫創                
天剛              FH公司債A3                                     宇環                
世紀              FH次順位IG金融債                                     廣寰科              
華容              FH美元信用債1-5Y                                     雙鴻                
建榮              群益A級公司債                                     幸康                
立衛              群益AAA-A醫療債                                     泰谷                
天揚              中信美國公債20年                                     熱映                
鈺創              中信中國債7-10                                     森寶                
佳總              中信中國美元IG債                                     先益                
合正              B新光美債1-3                                     泓格                
金利              B新光美債20+                                     東林                
寶聯通            第一金美債20+                                     盈正                
凱鈺              第一金金融債 10+                                     晟楠                
德宏              第一金科技債 10+                                     艾恩特              
合邦              永豐10年A公司債                                     德微                
萬旭              永豐15年金融債                                     欣厚-KY             
久正              永豐7-10年中國債                                     世紀                
上揚              凱基醫療保健債                                     友銓                
全譜              凱基IG精選15+                                     立衛                
易通展            凱基AAA-AA公司債                                     合正                
茂迪              台新美元銀行債                                     凱鈺                
安鈦克            台新中國政策債                                     通泰                
元隆              新光15年IG金融債                                     彩富                
沛亨              富邦新興投等債                                     合邦                
九暘              中信新興亞洲債                                     亞元                
凱碩              中信EM主權債0-5                                     萬旭                
全達              合世                                         訊達                
奧斯特            易威                                         撼訊                
保銳              天良                                         順發                
越峰              環泰                                         全譜                
商丞              南璋                                         元隆                
英格爾            勝昱                                         沛亨                
士開              萬國通                                       廣錠                
昇益              飛寶企業                                     神盾                
志嘉              精確                                         長科                
富裔              公準                                         全達                
燦星旅            宏易                                         奧斯特              
富驛-KY           唐鋒                                         宏捷科              
劍湖山            聯光通                                       常珵                
德記              通訊-KY                                      三圓                
泰偉              韋僑                                         力泰                
華義              榮群                                         理銘                
昇華              天宇                                         富裔                
得利影            新零售                                       安心                
鼎創達            恩得利                                       燦星旅              
愛地雅            李洲                                         富驛-KY             
邦泰              凱柏實業                                     亞都                
                  元炬                                         老爺知              
                  及成                                         滿心                
                  和進                                         東凌-KY             
                  耀勝                                         紅馬-KY             
                  倚強                                         德記                
                  錦明                                         弘帆                
                  鑫創                                         關中                
                  廣寰科                                       邁達康              
                  點晶                                         大展證              
                  斐成                                         誠品生活            
                  泰谷                                         華義                
                  典範                                         得利影              
                  益通                                         隆中                
                  昇達科                                       時報                
                  振維                                         旭然                
                  鴻翊                                         鼎創達              
                  迎輝                                         益張                
                  研勤                                         捷必勝-KY            
                  晟田                                         旭源                
                  欣厚-KY                                      紅木-KY             
                  兆遠                                         綠河-KY             
                  太欣                                         花王                
                  系統電                                       欣雄                
                  天剛                                         欣泰                
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
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                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  合邦                                                             
                  萬旭                                                             
                  振曜                                                             
                  久正                                                             
                  岳豐                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  九暘                                                             
                  廣積                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  精星                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  日盛金                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  金益鼎                                                           
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
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