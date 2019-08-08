[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月07日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 勝昱 新昕纖 訊聯 易威 晟楠 元大美債7-10 興采 韋僑 美時 天良 寬魚國際 富邦中國政策債 精確 久陽 進階 南璋 元大美債1-3 點晶 東林 強生 勝昱 元大中國債3-5 精材 欣厚-KY 寶島科 萬國通 群益15年IG科技債 益通 友銓 其祥-KY 飛寶企業 群益10年IG金融債 緯軟 倉和 中華食 精確 國泰投資級公司債 協益 三圓 世坤 宏易 國泰5Y+新興債 上揚 雙喜 萬國通 唐鋒 富邦全球高收債 沛亨 力泰 飛寶企業 聯光通 國泰中國政金債5+ 九暘 理銘 聚紡 通訊-KY 富邦中政債0-1 凱碩 亞都 世德 榮群 FH中國政策債 品安 老爺知 健信 天宇 凱基中國債3-10 富驛-KY 東凌-KY 方土霖 新零售 凱基新興債10+ 泰偉 邁達康 至興 恩得利 凱基科技債10+ 大田 綠河-KY 大詠城 李洲 元大AAA至A公司債 欣泰 萬在 凱柏實業 群益AAA-AA公司債 健椿 元炬 群益15年IG公用債 科際精密 及成 群益15年EM主權債 永純 和進 FH能源債 康聯訊 耀勝 FH製藥債 台聯電 倚強 FH新興企業債 富宇 錦明 國泰A級公司債 威潤 鑫創 群益25年美債 天宇 廣寰科 FH20年美債 唐榮 點晶 FH中國信用債 晉椿 斐成 中信高評級公司債 強新 泰谷 中信優先金融債 松和 典範 凱基AAA至A公司債 新零售 益通 凱基金融債20+ 凌網 振維 凱基美債25+ 恩得利 鴻翊 國泰A級金融債 李洲 迎輝 國泰A級科技債 凱柏實業 研勤 國泰A級公用債 及成 欣厚-KY 富邦中國投等債 耀勝 兆遠 富邦金融投等債 倚強 太欣 元大10年IG銀行債 至寶電 系統電 元大10年IG電能債 鑫創 天剛 FH公司債A3 宇環 世紀 FH次順位IG金融債 廣寰科 華容 FH美元信用債1-5Y 雙鴻 建榮 群益A級公司債 幸康 立衛 群益AAA-A醫療債 泰谷 天揚 中信美國公債20年 熱映 鈺創 中信中國債7-10 森寶 佳總 中信中國美元IG債 先益 合正 B新光美債1-3 泓格 金利 B新光美債20+ 東林 寶聯通 第一金美債20+ 盈正 凱鈺 第一金金融債 10+ 晟楠 德宏 第一金科技債 10+ 艾恩特 合邦 永豐10年A公司債 德微 萬旭 永豐15年金融債 欣厚-KY 久正 永豐7-10年中國債 世紀 上揚 凱基醫療保健債 友銓 全譜 凱基IG精選15+ 立衛 易通展 凱基AAA-AA公司債 合正 茂迪 台新美元銀行債 凱鈺 安鈦克 台新中國政策債 通泰 元隆 新光15年IG金融債 彩富 沛亨 富邦新興投等債 合邦 九暘 中信新興亞洲債 亞元 凱碩 中信EM主權債0-5 萬旭 全達 合世 訊達 奧斯特 易威 撼訊 保銳 天良 順發 越峰 環泰 全譜 商丞 南璋 元隆 英格爾 勝昱 沛亨 士開 萬國通 廣錠 昇益 飛寶企業 神盾 志嘉 精確 長科 富裔 公準 全達 燦星旅 宏易 奧斯特 富驛-KY 唐鋒 宏捷科 劍湖山 聯光通 常珵 德記 通訊-KY 三圓 泰偉 韋僑 力泰 華義 榮群 理銘 昇華 天宇 富裔 得利影 新零售 安心 鼎創達 恩得利 燦星旅 愛地雅 李洲 富驛-KY 邦泰 凱柏實業 亞都 元炬 老爺知 及成 滿心 和進 東凌-KY 耀勝 紅馬-KY 倚強 德記 錦明 弘帆 鑫創 關中 廣寰科 邁達康 點晶 大展證 斐成 誠品生活 泰谷 華義 典範 得利影 益通 隆中 昇達科 時報 振維 旭然 鴻翊 鼎創達 迎輝 益張 研勤 捷必勝-KY 晟田 旭源 欣厚-KY 紅木-KY 兆遠 綠河-KY 太欣 花王 系統電 欣雄 天剛 欣泰 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 凱鈺 德宏 合邦 萬旭 振曜 久正 岳豐 上揚 全譜 易通展 茂迪 安鈦克 元隆 沛亨 九暘 廣積 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 精星 商丞 英格爾 士開 昇益 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 日盛金 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 金益鼎 愛地雅 邦泰