[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月07日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 華頓S&P布蘭特反1 元大中型100 本盟 昶和 興泰 安馳 宏洲 富邦科技 中化生 大統新創 新紡 鈺齊-KY 嘉裕 元大電子 中釉 本盟 怡華 東華 元大台商50 旺宏 銘旺科 昶和 大魯閣 元大MSCI金融 台光電 旭隼 大統新創 立益 富邦摩台 精元 遠雄來 程泰 佳和 富邦發達 吉祥全 統領 百達-KY 聯發 富邦金融 智原 威宏-KY 氣立 昶和 元大MSCI台灣 揚智 泰昇-KY 榮星 三洋紡 富邦日本 和鑫 元禎 本盟 國泰日經225 茂林-KY 永記 正道 元大歐洲50 康控-KY 毛寶 瑞利 元大日經225 立積 日勝化 正峰新 元大美元指數 科嘉-KY 展宇 億泰 元大美元指數正2 虹堡 華廣 懷特 兆豐藍籌30反1 鎧勝-KY 三福化 士紙 國泰股利精選30 慧友 士紙 燁興 元大S&P日圓反1 聯茂 高興昌 千興 富邦歐洲 超眾 東明-KY 威致 FH彭博高收益債 台表科 申豐 華豐 FH彭博新興債 昇陽半導體 宏旭-KY 首利 元大台灣高息低波 裕豐 震旦行 麗正 群益道瓊美國地產 新天地 隴華 東訊 華頓S&P布蘭特反1 杜康-DR 翔耀 錸德 FH富時高息低波 陽光能源-DR 太空梭 倫飛 國泰RMB短期報酬 欣巴巴 連宇 虹光 富邦臺灣中小 奇鋐 威盛 新光內需收益 立萬利 浩鑫 FH美國金融股 聯德 國碩 元大US高息特別股 泰碩 銘旺科 新光中國政金綠債 玉晶光 統懋 新光投等債15+ 力銘 翔耀 新光ICE美國權值 世芯-KY 太空梭 台泥 新至陞 兆勁 宏洲 穎漢 麗臺 嘉裕 立積 吉祥全 東華 詮欣 憶聲 大魯閣 陞泰 科風 立益 偉聯 力特 佳和 華友聯 喬鼎 聯發 愛山林 正達 昶和 皇昌 晟鈦 三洋紡 遠雄來 聯德 本盟 夏都 同泰 正道 欣欣 新世紀 瑞利 統領 誠研 廣隆 客思達-KY 誠創 正峰新 康師傅-DR 嘉威 億泰 神州-DR 聯合再生 科妍 晨訊科-DR 力銘 懷特 一零四 亞太電 台耀 欣天然 達能 士紙 新海 太極 燁興 川飛 誠美材 千興 鋼聯 清惠 大成鋼 必應 慧友 威致 科定 悠克 華豐 基勝-KY 友勁 首利 威宏-KY 百一 麗正 政伸 捷泰 東訊 天瀚 旺宏 迅杰 錸德 華上 倫飛 光麗-KY 虹光 元晶 威盛 華冠 浩鑫 裕豐 國碩 寶徠 銘旺科 皇昌 統懋 陽明 翔耀 六福 太空梭 康師傅-DR 兆勁 聖馬丁-DR 義隆 神州-DR 麗臺 耀傑-DR 吉祥全 同方友友-DR 憶聲 晨訊科-DR 科風 友佳-DR 力特 陽光能源-DR 喬鼎 精熙-DR 正達 中福 晟鈦 雷虎 聯德 中視 同泰 秋雨 新世紀 新利虹 晶睿 國光生 誠研 誠創 嘉威 聯合再生 力銘 亞太電 達能 日月光投控 新唐 泰鼎-KY 太極 誠美材 眾達-KY 訊連 清惠 界霖 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 盛群 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 中揚光 華冠 裕豐 名軒 寶徠 皇昌 陽明 六福 臺企銀 兆豐金 台新金 第一金 合庫金 群益證 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生 鋼聯