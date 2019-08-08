[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月07日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 47363 0 00677U 富邦VIX -26070 0 00672L 元大S&P原油正2 34442 0 00632R 元大台灣50反1 -16939 0 0056 元大高股息 9256 18190 2886 兆豐金 -8865 -21757 00633L 富邦上証正2 5432 0 3481 群創 -6546 -95363 00642U 元大S&P石油 4296 0 2409 友達 -3583 -88852 00655L 國泰中國A50正2 3584 0 2002 中鋼 -3453 -18495 00708L 元大S&P黃金正2 2127 0 5880 合庫金 -3056 -13746 2454 聯發科 1893 -1559 0050 元大台灣50 -2969 3071 2345 智邦 1243 2829 00706L 元大S&P日圓正2 -2632 0 2834 臺企銀 1159 -15828 2884 玉山金 -2590 -14657 3711 日月光投控 1024 1383 2892 第一金 -1961 7847 8150 南茂 903 9172 2330 台積電 -1855 -2283 006205 富邦上証 897 0 2317 鴻海 -1738 -16217 2883 開發金 877 -6371 3037 欣興 -1521 -7178 00738U 元大道瓊白銀 874 0 2882 國泰金 -1482 -22107 2421 建準 791 927 2367 燿華 -1401 3085 2801 彰銀 717 4471 3576 聯合再生 -1287 -5531 00739 元大MSCI A股 675 -886 2888 新光金 -1263 -32536 6213 聯茂 635 2375 2356 英業達 -1223 -8769 00651R FH香港反1 591 0 00676R 富邦臺灣加權反1 -1207 0 3673 TPK-KY 579 1121 2337 旺宏 -1141 2760 00783 富邦中証500 578 1090 6116 彩晶 -1137 -9048 2329 華泰 564 1335 2618 長榮航 -1117 -16835 00669R 國泰美國道瓊反1 556 0 2387 精元 -1076 -349 2308 台達電 502 -1166 1303 南亞 -1073 23724 5264 鎧勝-KY 500 -1043 006204 永豐臺灣加權 -1064 0 5388 中磊 437 1244 4915 致伸 -1053 392 00648R 元大S&P500反1 429 0 2492 華新科 -985 -4705 00692 富邦公司治理 426 2797 8046 南電 -960 64 4927 泰鼎-KY 411 1822 2448 晶電 -948 -11075 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股