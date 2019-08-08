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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月07日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         47363         0    00677U 富邦VIX               -26070         0  
00672L 元大S&P原油正2         34442         0    00632R 元大台灣50反1         -16939         0  
0056   元大高股息              9256     18190    2886   兆豐金                 -8865    -21757  
00633L 富邦上証正2             5432         0    3481   群創                   -6546    -95363  
00642U 元大S&P石油             4296         0    2409   友達                   -3583    -88852  
00655L 國泰中國A50正2          3584         0    2002   中鋼                   -3453    -18495  
00708L 元大S&P黃金正2          2127         0    5880   合庫金                 -3056    -13746  
2454   聯發科                  1893     -1559    0050   元大台灣50             -2969      3071  
2345   智邦                    1243      2829    00706L 元大S&P日圓正2         -2632         0  
2834   臺企銀                  1159    -15828    2884   玉山金                 -2590    -14657  
3711   日月光投控              1024      1383    2892   第一金                 -1961      7847  
8150   南茂                     903      9172    2330   台積電                 -1855     -2283  
006205 富邦上証                 897         0    2317   鴻海                   -1738    -16217  
2883   開發金                   877     -6371    3037   欣興                   -1521     -7178  
00738U 元大道瓊白銀             874         0    2882   國泰金                 -1482    -22107  
2421   建準                     791       927    2367   燿華                   -1401      3085  
2801   彰銀                     717      4471    3576   聯合再生               -1287     -5531  
00739  元大MSCI A股             675      -886    2888   新光金                 -1263    -32536  
6213   聯茂                     635      2375    2356   英業達                 -1223     -8769  
00651R FH香港反1                591         0    00676R 富邦臺灣加權反1        -1207         0  
3673   TPK-KY                   579      1121    2337   旺宏                   -1141      2760  
00783  富邦中証500              578      1090    6116   彩晶                   -1137     -9048  
2329   華泰                     564      1335    2618   長榮航                 -1117    -16835  
00669R 國泰美國道瓊反1          556         0    2387   精元                   -1076      -349  
2308   台達電                   502     -1166    1303   南亞                   -1073     23724  
5264   鎧勝-KY                  500     -1043    006204 永豐臺灣加權           -1064         0  
5388   中磊                     437      1244    4915   致伸                   -1053       392  
00648R 元大S&P500反1            429         0    2492   華新科                  -985     -4705  
00692  富邦公司治理             426      2797    8046   南電                    -960        64  
4927   泰鼎-KY                  411      1822    2448   晶電                    -948    -11075  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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