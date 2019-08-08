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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧08月07日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00677U 富邦VIX             169780  
00637L 元大滬深300正2      159044  
00672L 元大S&P原油正2      125800  
3481   群創                 81674  
2409   友達                 57322  
3037   欣興                 56640  
2344   華邦電               49664  
00632R 元大台灣50反1        44759  
2337   旺宏                 42580  
2891   中信金               31525  
2303   聯電                 31240  
2886   兆豐金               30220  
2330   台積電               29435  
2883   開發金               29081  
2892   第一金               27815  
2317   鴻海                 26459  
00633L 富邦上証正2          25470  
8150   南茂                 24332  
3017   奇鋐                 24186  
2890   永豐金               23736  
2888   新光金               23128  
2882   國泰金               22324  
2498   宏達電               21694  
2834   臺企銀               21453  
2884   玉山金               20341  
2002   中鋼                 19334  
3338   泰碩                 18113  
2880   華南金               18049  
8028   昇陽半導體           17857  
2887   台新金               17784
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