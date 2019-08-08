台北‧08月07日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00677U 富邦VIX 169780 00637L 元大滬深300正2 159044 00672L 元大S&P原油正2 125800 3481 群創 81674 2409 友達 57322 3037 欣興 56640 2344 華邦電 49664 00632R 元大台灣50反1 44759 2337 旺宏 42580 2891 中信金 31525 2303 聯電 31240 2886 兆豐金 30220 2330 台積電 29435 2883 開發金 29081 2892 第一金 27815 2317 鴻海 26459 00633L 富邦上証正2 25470 8150 南茂 24332 3017 奇鋐 24186 2890 永豐金 23736 2888 新光金 23128 2882 國泰金 22324 2498 宏達電 21694 2834 臺企銀 21453 2884 玉山金 20341 2002 中鋼 19334 3338 泰碩 18113 2880 華南金 18049 8028 昇陽半導體 17857 2887 台新金 17784
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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