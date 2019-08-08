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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/08/07  108/08/06  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.40270   10.37170   0.03100    0.29889
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.18840   10.15800   0.03040    0.29927
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.49320   10.49190   0.00130    0.01239
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.28630   10.28500   0.00130    0.01264
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.26530   10.26440   0.00090    0.00877
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.26530   10.27190  -0.00660   -0.06425
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.26280   10.26990  -0.00710   -0.06913
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.36190   10.36660  -0.00470   -0.04534
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.89700    9.88130   0.01570    0.15889
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.89700    9.88130   0.01570    0.15889
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.89020    9.88930   0.00090    0.00910
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.89020    9.88930   0.00090    0.00910
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.01510   10.00570   0.00940    0.09395
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.01510   10.00570   0.00940    0.09395
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.76210   10.74350   0.01860    0.17313
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.56150   10.54330   0.01820    0.17262
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.67580   10.67100   0.00480    0.04498
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.56230   10.55760   0.00470    0.04452
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.64000   21.69000  -0.05000   -0.23052
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         20.72000   21.46000  -0.74000   -3.44828
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     43.10270   43.27070  -0.16800   -0.38825
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.24660   40.33680  -0.09020   -0.22362
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.90410    9.90260   0.00150    0.01515
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.43530   10.43350   0.00180    0.01725
中國信託台灣活力基金                                               13.18000   13.16000   0.02000    0.15198
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.82000   10.86000  -0.04000   -0.36832
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.16000    9.05000   0.11000    1.21547
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.95000    9.83000   0.12000    1.22075
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.22100   10.27420  -0.05320   -0.51780
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.22480   10.25070  -0.02590   -0.25267
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.13930    9.16240  -0.02310   -0.25212
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.39470   10.38220   0.01250    0.12040
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.25820    9.24700   0.01120    0.12112
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.39360   11.33260   0.06100    0.53827
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.65220    9.60050   0.05170    0.53851
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.01890   11.10170  -0.08280   -0.74583
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.60330    9.67550  -0.07220   -0.74621
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              46.20860   46.15270   0.05590    0.12112
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  42.31450   42.26050   0.05400    0.12778
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              47.38000   47.38970  -0.00970   -0.02047
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                48.14080   48.23320  -0.09240   -0.19157
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.66000   10.54000   0.12000    1.13852
中國信託智能運動基金-美元                                          10.14000    9.99000   0.15000    1.50150
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.94000    9.85000   0.09000    0.91371
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.59000    9.46000   0.13000    1.37421
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03960   11.03940   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.37670   10.39940  -0.02270   -0.21828
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.54280    9.56360  -0.02080   -0.21749
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.50470   10.50350   0.00120    0.01142
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.65920    9.65740   0.00180    0.01864
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.62130   40.76310  -0.14180   -0.34786
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  40.74270   40.88860  -0.14590   -0.35682
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.32000   11.20000   0.12000    1.07143
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.74000   10.63000   0.11000    1.03481
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.24000   11.08000   0.16000    1.44404
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.72000   10.57000   0.15000    1.41911
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    45.16420   45.32130  -0.15710   -0.34664
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            45.24490   45.38760  -0.14270   -0.31440
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        44.98360   45.12290  -0.13930   -0.30871
元大2001基金                                                       63.63000   63.41000   0.22000    0.34695
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          47.75310   47.78020  -0.02710   -0.05672
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             45.59080   45.62080  -0.03000   -0.06576
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.04000   20.31000  -0.27000   -1.32939
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.72390   11.72310   0.00080    0.00682
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.76390   10.73580   0.02810    0.26174
元大上證50基金                                                     31.39000   31.60000  -0.21000   -0.66456
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.08000   10.28000  -0.20000   -1.94553
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.95000    9.11000  -0.16000   -1.75631
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.73000   12.88000  -0.15000   -1.16460
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.62700   11.69400  -0.06700   -0.57294
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.03700   16.18900  -0.15200   -0.93891
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.83400   10.85300  -0.01900   -0.17507
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.38400   10.37600   0.00800    0.07710
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.93000    2.96000  -0.03000   -1.01351
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.06000   13.15000  -0.09000   -0.68441
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.88250   47.02700  -0.14450   -0.30727
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.08190   11.10720  -0.02530   -0.22778
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.08930   10.11240  -0.02310   -0.22843
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.15840   10.15570   0.00270    0.02659
元大巴西指數基金                                                    7.13800    6.99300   0.14500    2.07350
元大日經225基金                                                    26.09000   26.18000  -0.09000   -0.34377
元大台商收成基金                                                   22.15000   22.17000  -0.02000   -0.09021
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.84000   11.86000  -0.02000   -0.16863
元大台灣50單日正向2倍基金                                          38.19000   38.10000   0.09000    0.23622
元大台灣中型100基金                                                32.33000   32.26000   0.07000    0.21699
元大台灣加權股價指數基金                                           25.29100   25.29900  -0.00800   -0.03162
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
元大台灣卓越50基金                                                 79.87000   79.96000  -0.09000   -0.11256
元大台灣金融基金                                                   17.93000   17.95000  -0.02000   -0.11142
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.58000   31.52000   0.06000    0.19036
元大台灣高股息基金                                                 26.32000   26.44000  -0.12000   -0.45386
元大台灣電子科技基金                                               35.19000   35.18000   0.01000    0.02843
元大全球ETF成長組合基金                                            10.58000   10.53000   0.05000    0.47483
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.07000   15.02000   0.05000    0.33289
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.05000   22.92000   0.13000    0.56719
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.33000   13.40000  -0.07000   -0.52239
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.15000    9.20000  -0.05000   -0.54348
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.14000   13.24000  -0.10000   -0.75529
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.02900   12.04500  -0.01600   -0.13284
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.36000    8.41000  -0.05000   -0.59453
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.29000    6.33000  -0.04000   -0.63191
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.86000    8.91000  -0.05000   -0.56117
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.81000    6.84000  -0.03000   -0.43860
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.16800    8.11000   0.05800    0.71517
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.26000    8.23000   0.03000    0.36452
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.26000   13.30000  -0.04000   -0.30075
元大全球農業商機基金                                               18.14000   17.97000   0.17000    0.94602
元大印尼指數基金                                                    9.34600    9.45100  -0.10500   -1.11099
元大印度指數基金                                                    9.47200    9.40800   0.06400    0.68027
元大印度基金                                                       12.38000   12.26000   0.12000    0.97879
元大多多基金                                                       17.23000   17.05000   0.18000    1.05572
元大多福基金                                                       52.71000   52.47000   0.24000    0.45740
元大亞太成長基金                                                    8.45000    8.56000  -0.11000   -1.28505
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.43510    9.44840  -0.01330   -0.14076
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.54810    7.55870  -0.01060   -0.14024
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.78600    8.89000  -0.10400   -1.16985
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.70000    9.85000  -0.15000   -1.52284
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.18000    9.32000  -0.14000   -1.50215
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.70000    9.85000  -0.15000   -1.52284
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.00500   10.12600  -0.12100   -1.19494
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.20770   10.20580   0.00190    0.01862
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.39540   10.40000  -0.00460   -0.04423
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.18370   10.18820  -0.00450   -0.04417
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.60700   10.65150  -0.04450   -0.41778
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.39180   10.43530  -0.04350   -0.41685
元大卓越基金                                                       43.13000   43.13000   0.00000    0.00000
元大店頭基金                                                        8.39000    8.34000   0.05000    0.59952
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.49320   10.49250   0.00070    0.00667
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.98640    9.99320  -0.00680   -0.06805
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    33.15600   33.35710  -0.20110   -0.60287
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   45.25380   45.22610   0.02770    0.06125
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        16.03390   16.12280  -0.08890   -0.55139
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        25.12710   24.90980   0.21730    0.87235
元大美國政府7至10年期債券基金                                      43.68480   43.88860  -0.20380   -0.46436
元大高科技基金                                                     19.51000   19.36000   0.15000    0.77479
元大得利貨幣市場基金                                               16.33480   16.33450   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03890   12.03870   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
元大富櫃50基金                                                     12.65000   12.68000  -0.03000   -0.23659
元大華夏中小基金                                                    7.05000    7.09000  -0.04000   -0.56417
元大新中國基金-人民幣                                               9.37000    9.48000  -0.11000   -1.16034
元大新中國基金-美元                                                 8.56700    8.61100  -0.04400   -0.51097
元大新中國基金-新台幣                                               8.72000    8.79000  -0.07000   -0.79636
元大新主流基金                                                     24.78000   24.58000   0.20000    0.81367
元大新東協平衡基金-美元                                             9.32100    9.31100   0.01000    0.10740
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.28000    9.31000  -0.03000   -0.32223
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.89420   10.88000   0.01420    0.13051
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.80830    9.73410   0.07420    0.76227
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.33400   11.29030   0.04370    0.38706
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.33850    9.30250   0.03600    0.38699
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.61850   10.62300  -0.00450   -0.04236
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.85490    9.85900  -0.00410   -0.04159
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           11.01860   11.06450  -0.04590   -0.41484
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.23450   10.27720  -0.04270   -0.41548
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.16010   10.16870  -0.00860   -0.08457
元大新興亞洲基金                                                   10.53000   10.56000  -0.03000   -0.28409
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.67440    9.61540   0.05900    0.61360
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.96480    8.91010   0.05470    0.61391
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.15790   10.13380   0.02410    0.23782
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.42770    9.40530   0.02240    0.23816
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.17190   15.17170   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       36.86000   36.70000   0.16000    0.43597
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.97000    8.99000  -0.02000   -0.22247
元大實質多重資產基金-美元                                           8.04900    8.02000   0.02900    0.36160
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.67000    8.67000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.04000   12.95000   0.09000    0.69498
元大滬深300單日正向2倍基金                                         16.18000   16.43000  -0.25000   -1.52161
元大摩臺基金                                                       37.34000   37.38000  -0.04000   -0.10701
元大標普500基金                                                    27.54000   27.30000   0.24000    0.87912
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.55000   12.78000  -0.23000   -1.79969
元大標普500單日正向2倍基金                                         34.53000   33.51000   1.02000    3.04387
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.98000   20.99000  -0.01000   -0.04764
元大標智滬深300基金                                                17.23000   17.34000  -0.11000   -0.63437
元大歐洲50基金                                                     24.11000   24.20000  -0.09000   -0.37190
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.10400    9.20720  -0.10320   -1.12086
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.30000   10.29980   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.33000   15.30000   0.03000    0.19608
日盛上選基金                                                       34.86000   34.91000  -0.05000   -0.14323
日盛小而美基金                                                     18.08000   18.03000   0.05000    0.27732
日盛中國內需動力基金                                                9.32000    9.40000  -0.08000   -0.85106
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.34130   12.37650  -0.03520   -0.28441
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.83010    9.85820  -0.02810   -0.28504
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.52820   12.56270  -0.03450   -0.27462
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.97390   10.00140  -0.02750   -0.27496
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.43620   11.49730  -0.06110   -0.53143
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.08720    9.13570  -0.04850   -0.53088
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.43000   10.50000  -0.07000   -0.66667
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.19000   10.29000  -0.10000   -0.97182
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.51000   10.56000  -0.05000   -0.47348
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.09000   10.14000  -0.05000   -0.49310
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.38000   10.46000  -0.08000   -0.76482
日盛日盛基金                                                       11.69000   11.64000   0.05000    0.42955
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.50000    9.54000  -0.04000   -0.41929
日盛全球抗暖化基金                                                 11.15000   11.08000   0.07000    0.63177
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.51050   10.48900   0.02150    0.20498
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.37470    9.35550   0.01920    0.20523
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.35980   10.36500  -0.00520   -0.05017
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.24070    9.24530  -0.00460   -0.04976
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.07000    9.99000   0.08000    0.80080
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.51720    2.52360  -0.00640   -0.25361
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65100    1.65520  -0.00420   -0.25375
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38710    0.38810  -0.00100   -0.25767
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25440    0.25510  -0.00070   -0.27440
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.88040   12.94400  -0.06360   -0.49135
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.33920    8.38050  -0.04130   -0.49281
日盛亞洲機會基金                                                    6.85000    6.89000  -0.04000   -0.58055
日盛首選基金                                                       17.48000   17.37000   0.11000    0.63328
日盛高科技基金                                                     18.30000   18.24000   0.06000    0.32895
日盛貨幣市場基金                                                   14.84320   14.84300   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     40.46000   40.32000   0.14000    0.34722
日盛精選五虎基金                                                   35.95000   35.85000   0.10000    0.27894
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.55370   13.55350   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 31.58000   31.28000   0.30000    0.95908
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          8.81000    8.81000   0.00000    0.00000
台新MSCI中國基金                                                   18.94000   19.06000  -0.12000   -0.62959
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      19.96000   20.03000  -0.07000   -0.34948
台新大眾貨幣市場基金                                               14.23050   14.23030   0.00020    0.00141
台新中國通基金                                                     46.16000   45.74000   0.42000    0.91823
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.53040    0.53090  -0.00050   -0.09418
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              16.68600   16.76700  -0.08100   -0.48309
台新中國精選中小基金-美元                                           0.30820    0.30860  -0.00040   -0.12962
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.36000    9.41000  -0.05000   -0.53135
台新主流基金                                                       24.92000   24.97000  -0.05000   -0.20024
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.88000   23.85000   0.03000    0.12579
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.76250    0.75850   0.00400    0.52736
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.91000   16.88000   0.03000    0.17773
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.53890    0.53600   0.00290    0.54104
台新台灣中小基金                                                   36.41000   35.84000   0.57000    1.59040
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.98840   11.04450  -0.05610   -0.50795
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.97560    9.99200  -0.01640   -0.16413
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.59000    9.64000  -0.05000   -0.51867
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.54000   11.55900  -0.01900   -0.16437
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.13000   11.19000  -0.06000   -0.53619
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.00140   10.01020  -0.00880   -0.08791
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.77000    9.82000  -0.05000   -0.50916
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.19720   11.20700  -0.00980   -0.08745
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.94000   10.99000  -0.05000   -0.45496
台新印度基金                                                       14.08000   13.96000   0.12000    0.85960
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.69200    8.74420  -0.05220   -0.59697
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28100    0.28160  -0.00060   -0.21307
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.76400   12.84070  -0.07670   -0.59732
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40760    0.40860  -0.00100   -0.24474
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.05000   40.17000  -0.12000   -0.29873
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                42.88000   42.90000  -0.02000   -0.04662
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13470   11.13450   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 33.06170   32.85830   0.20340    0.61902
台新智慧生活基金-美元                                              10.50640   10.42450   0.08190    0.78565
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.04000   10.99000   0.05000    0.45496
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.25320    8.23280   0.02040    0.24779
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.62010    8.63120  -0.01110   -0.12860
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.37260    9.34960   0.02300    0.24600
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.80050    9.81300  -0.01250   -0.12738
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.92430   11.93830  -0.01400   -0.11727
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37270    0.37170   0.00100    0.26903
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.45540    8.46530  -0.00990   -0.11695
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27890    0.27820   0.00070    0.25162
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.41000    5.41000   0.00000    0.00000
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.80000   22.87000  -0.07000   -0.30608
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.51390   10.55580  -0.04190   -0.39694
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.04320   10.01710   0.02610    0.26055
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.21250   10.20700   0.00550    0.05388
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.52180   10.56060  -0.03880   -0.36740
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.03860   10.01210   0.02650    0.26468
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.21250   10.20690   0.00560    0.05486
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               44.01070   44.15190  -0.14120   -0.31981
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     43.97130   44.06070  -0.08940   -0.20290
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.66230   39.70160  -0.03930   -0.09899
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.37860   11.37790   0.00070    0.00615
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.07430   10.08830  -0.01400   -0.13877
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.29640    9.31950  -0.02310   -0.24787
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.95460   10.98180  -0.02720   -0.24768
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.78550    7.81490  -0.02940   -0.37620
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.24430    9.27910  -0.03480   -0.37504
永豐中小基金                                                       52.73000   52.29000   0.44000    0.84146
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.81880    1.82530  -0.00650   -0.35611
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.54420    2.55330  -0.00910   -0.35640
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.22630    8.26740  -0.04110   -0.49713
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.16510   11.22090  -0.05580   -0.49729
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.65000    4.64000   0.01000    0.21552
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.74000   20.75000  -0.01000   -0.04819
永豐主流品牌基金                                                   18.91000   18.66000   0.25000    1.33976
永豐永豐基金                                                       32.55000   32.50000   0.05000    0.15385
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.17030    9.16370   0.00660    0.07202
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.69050    9.68350   0.00700    0.07229
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.17550    9.19870  -0.02320   -0.25221
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.69870    9.72320  -0.02450   -0.25197
永豐亞洲民生消費基金                                               11.70000   11.83000  -0.13000   -1.09890
永豐南非幣2021保本基金                                             14.12450   14.11770   0.00680    0.04817
永豐高科技基金                                                     23.33000   23.23000   0.10000    0.43048
永豐貨幣市場基金                                                   13.94600   13.94580   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.15790    2.16250  -0.00460   -0.21272
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.67400    2.67960  -0.00560   -0.20899
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.86000    7.88790  -0.02790   -0.35371
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            11.05360   11.09300  -0.03940   -0.35518
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.23150    7.25960  -0.02810   -0.38707
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.63730   11.68260  -0.04530   -0.38776
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.13000   10.27000  -0.14000   -1.36319
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.79000    7.88000  -0.09000   -1.14213
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.14000   18.40000  -0.26000   -1.41304
永豐臺灣加權ETF基金                                                52.95000   52.97000  -0.02000   -0.03776
永豐領航科技基金                                                   37.72000   37.56000   0.16000    0.42599
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.60000   11.70000  -0.10000   -0.85470
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.11000   11.21000  -0.10000   -0.89206
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.65000    9.71000  -0.06000   -0.61792
永豐趨勢平衡基金                                                   41.03000   40.84000   0.19000    0.46523
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.90910   11.90830   0.00080    0.00672
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.74120    9.72880   0.01240    0.12746
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.39190   10.37860   0.01330    0.12815
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.82140    9.83190  -0.01050   -0.10680
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.30890   10.31990  -0.01100   -0.10659
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.79380    9.78280   0.01100    0.11244
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.57330   10.56140   0.01190    0.11267
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.82510    9.83560  -0.01050   -0.10676
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.38720   10.39830  -0.01110   -0.10675
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.74000   10.84000  -0.10000   -0.92251
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.31000    9.38000  -0.07000   -0.74627
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.91000    9.97000  -0.06000   -0.60181
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.53000   14.72000  -0.19000   -1.29076
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.89000   19.11000  -0.22000   -1.15123
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.65000   18.82000  -0.17000   -0.90329
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.08310   10.07970   0.00340    0.03373
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.08310   10.07970   0.00340    0.03373
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.01920   10.02160  -0.00240   -0.02395
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.01920   10.02160  -0.00240   -0.02395
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.19840   10.20290  -0.00450   -0.04411
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.19820   10.20270  -0.00450   -0.04411
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.08170   10.08550  -0.00380   -0.03768
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.08170   10.08550  -0.00380   -0.03768
兆豐國際生命科學基金                                               14.83000   14.68000   0.15000    1.02180
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.37720   10.33880   0.03840    0.37142
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.51650   10.45020   0.06630    0.63444
兆豐國際全球基金                                                   30.39000   30.20000   0.19000    0.62914
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.50350   10.50290   0.00060    0.00571
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.35620   10.36280  -0.00660   -0.06369
兆豐國際國民基金                                                   22.38000   22.33000   0.05000    0.22391
兆豐國際第一基金                                                   12.89000   12.85000   0.04000    0.31128
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.80190   10.84840  -0.04650   -0.42863
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.24480    8.28030  -0.03550   -0.42873
兆豐國際萬全基金                                                   20.22000   20.16000   0.06000    0.29762
兆豐國際電子基金                                                   25.88000   25.78000   0.10000    0.38790
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.39000   21.38000   0.01000    0.04677
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.91000   15.94000  -0.03000   -0.18821
兆豐國際豐台灣基金                                                 35.24000   34.95000   0.29000    0.82976
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.56190   12.56170   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.58000    9.54000   0.04000    0.41929
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.51000    9.46000   0.05000    0.52854
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.91620    9.91470   0.00150    0.01513
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.90680    9.89250   0.01430    0.14455
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                        10.06490   10.10230  -0.03740   -0.37021
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.92640    9.92600   0.00040    0.00403
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.91570    9.91060   0.00510    0.05146
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.91640    9.91490   0.00150    0.01513
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.90940    9.89520   0.01420    0.14350
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                          10.07350   10.11090  -0.03740   -0.36990
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.93100    9.93070   0.00030    0.00302
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.92480    9.91970   0.00510    0.05141
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.85160   10.83220   0.01940    0.17910
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.59290   10.57720   0.01570    0.14843
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.84780   10.83860   0.00920    0.08488
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.53210   10.51330   0.01880    0.17882
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.65810   10.64230   0.01580    0.14846
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.64630   10.63720   0.00910    0.08555
合庫台灣基金                                                       11.45000   11.41000   0.04000    0.35057
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.73660   11.75480  -0.01820   -0.15483
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.63210   12.62050   0.01160    0.09191
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.26430   11.26240   0.00190    0.01687
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.04080   12.03330   0.00750    0.06233
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.16090    8.17360  -0.01270   -0.15538
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.37890    9.37010   0.00880    0.09392
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.08610    9.08060   0.00550    0.06057
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.79180    8.78640   0.00540    0.06146
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.23730    9.23180   0.00550    0.05958
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.28000   10.31000  -0.03000   -0.29098
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
合庫全球新興市場基金                                                9.05000    9.10000  -0.05000   -0.54945
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.10000    9.11000  -0.01000   -0.10977
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
合庫貨幣市場基金                                                   10.17740   10.17730   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.94230    9.94700  -0.00470   -0.04725
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.26250   10.26820  -0.00570   -0.05551
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.61570   10.64400  -0.02830   -0.26588
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.08160   12.08480  -0.00320   -0.02648
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.35890   15.39460  -0.03570   -0.23190
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.73110    8.73530  -0.00420   -0.04808
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.55320    9.55840  -0.00520   -0.05440
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.97290    7.99410  -0.02120   -0.26520
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.69480    8.69700  -0.00220   -0.02530
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.61010   10.63420  -0.02410   -0.22663
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.40000   10.37000   0.03000    0.28930
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                           9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.75000    9.80000  -0.05000   -0.51020
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.37000   10.41000  -0.04000   -0.38425
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.16000   10.21000  -0.05000   -0.48972
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.33000   11.39000  -0.06000   -0.52678
安本標準兩岸價值基金 美元                                          10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.19000   11.23000  -0.04000   -0.35619
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.19160   10.16880   0.02280    0.22422
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.18510   10.16760   0.01750    0.17212
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.91550    9.95590  -0.04040   -0.40579
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.16130   10.14220   0.01910    0.18832
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.19150   10.16880   0.02270    0.22323
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.18500   10.16760   0.01740    0.17113
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.91540    9.95590  -0.04050   -0.40679
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.16130   10.14220   0.01910    0.18832
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.96000    9.90000   0.06000    0.60606
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.61000    9.57000   0.04000    0.41797
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.23390   11.23330   0.00060    0.00534
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.83410    9.82590   0.00820    0.08345
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.92910    9.95690  -0.02780   -0.27920
安聯中國東協基金                                                   14.98000   15.04000  -0.06000   -0.39894
安聯中國策略基金-美元                                              11.61000   11.62000  -0.01000   -0.08606
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.41000   15.48000  -0.07000   -0.45220
安聯中華新思路基金-人民幣                                          14.79000   14.78000   0.01000    0.06766
安聯中華新思路基金-美元                                            13.40000   13.37000   0.03000    0.22438
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.85000   12.87000  -0.02000   -0.15540
安聯台灣大壩基金                                                   30.92000   30.60000   0.32000    1.04575
安聯台灣科技基金                                                   51.33000   51.35000  -0.02000   -0.03895
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55300   12.55290   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   35.14000   34.97000   0.17000    0.48613
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.84750   10.86700  -0.01950   -0.17944
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        16.01000   16.04610  -0.03610   -0.22498
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.94900    9.97150  -0.02250   -0.22564
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.00360   10.02610  -0.02250   -0.22441
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  11.86000   11.82000   0.04000    0.33841
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                   9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.32000   11.25000   0.07000    0.62222
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.31860   13.33680  -0.01820   -0.13646
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.87760   10.89770  -0.02010   -0.18444
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.97480   13.00520  -0.03040   -0.23375
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.62070    9.63240  -0.01170   -0.12147
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.54250    9.56030  -0.01780   -0.18619
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.09270    9.11390  -0.02120   -0.23261
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.27460   10.28060  -0.00600   -0.05836
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.29640   10.32050  -0.02410   -0.23352
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.35000   11.28000   0.07000    0.62057
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.51000   11.49000   0.02000    0.17406
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.02000   10.97000   0.05000    0.45579
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.92000    9.86000   0.06000    0.60852
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.22000   11.22000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.94000   10.98000  -0.04000   -0.36430
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.35000    9.39000  -0.04000   -0.42599
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.52550   12.54870  -0.02320   -0.18488
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.34390   11.37090  -0.02700   -0.23745
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.97240   11.00410  -0.03170   -0.28807
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.60300    8.61920  -0.01620   -0.18795
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.45920    8.47900  -0.01980   -0.23352
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.15540    8.17890  -0.02350   -0.28732
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.24760   10.26130  -0.01370   -0.13351
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.13620   10.16540  -0.02920   -0.28725
安聯全球人口趨勢基金                                               12.10000   12.12000  -0.02000   -0.16502
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.78000    8.65000   0.13000    1.50289
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.75000   33.38000   0.37000    1.10845
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.62000    7.67000  -0.05000   -0.65189
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.59550   12.61410  -0.01860   -0.14745
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.63890   10.65470  -0.01580   -0.14829
安聯全球新興市場基金                                               16.65000   16.62000   0.03000    0.18051
安聯全球農金趨勢基金                                                9.06000    9.05000   0.01000    0.11050
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.02000    8.96000   0.06000    0.66964
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.54000   10.46000   0.08000    0.76482
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.79000   10.71000   0.08000    0.74697
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.70000   10.61000   0.09000    0.84826
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.26000   10.19000   0.07000    0.68695
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.46000    9.39000   0.07000    0.74547
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.44000    9.38000   0.06000    0.63966
安聯亞洲動態策略基金                                               21.58000   21.77000  -0.19000   -0.87276
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.00340    9.97960   0.02380    0.23849
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.06540   10.05300   0.01240    0.12335
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.08920   10.06850   0.02070    0.20559
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.06450   10.05230   0.01220    0.12137
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.09530   10.07390   0.02140    0.21243
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.07120   10.05920   0.01200    0.11929
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.02140   10.01050   0.01090    0.10889
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.02140   10.01050   0.01090    0.10889
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.02140   10.01050   0.01090    0.10889
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.59510   10.59910  -0.00400   -0.03774
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.12760   10.13150  -0.00390   -0.03849
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.83070   91.09960  -0.26890   -0.29517
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.30550   13.33760  -0.03210   -0.24067
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.38640   68.60450  -0.21810   -0.31791
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.89490    9.91870  -0.02380   -0.23995
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.76350    2.76470  -0.00120   -0.04340
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.96510   10.97920  -0.01410   -0.12842
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.32700    2.33160  -0.00460   -0.19729
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.85070    8.85920  -0.00850   -0.09595
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.61590   10.65240  -0.03650   -0.34265
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.41760   10.41040   0.00720    0.06916
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.84450   10.84180   0.00270    0.02490
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.37250   10.36870   0.00380    0.03665
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.41230   10.40870   0.00360    0.03459
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.51320   10.54950  -0.03630   -0.34409
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.28470   10.27740   0.00730    0.07103
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.62370   10.61980   0.00390    0.03672
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.26960   10.26580   0.00380    0.03702
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.31750   10.31340   0.00410    0.03975
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.28920   10.28610   0.00310    0.03014
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.42070   10.42000   0.00070    0.00672
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.27420   10.27390   0.00030    0.00292
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.21540   10.21610  -0.00070   -0.00685
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.30350   10.30100   0.00250    0.02427
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.37050   10.36980   0.00070    0.00675
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.27410   10.27380   0.00030    0.00292
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.21630   10.21740  -0.00110   -0.01077
宏利台灣動力基金A類型                                              30.48000   30.29000   0.19000    0.62727
宏利台灣動力基金I類型                                              30.48000   30.29000   0.19000    0.62727
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.82270    9.80450   0.01820    0.18563
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.85200    9.87120  -0.01920   -0.19451
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.40070    7.38690   0.01380    0.18682
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.44340    7.44820  -0.00480   -0.06445
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.33000   11.31000   0.02000    0.17683
宏利全球債券組合基金                                               13.86840   13.92530  -0.05690   -0.40861
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.99350    2.99260   0.00090    0.03007
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.46580   12.48510  -0.01930   -0.15458
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.96140    8.97490  -0.01350   -0.15042
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.61110    2.61970  -0.00860   -0.32828
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.63620   11.68350  -0.04730   -0.40484
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.19520    3.18730   0.00790    0.24786
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.52790    0.52880  -0.00090   -0.17020
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.96000   15.01000  -0.05000   -0.33311
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.29030   12.26960   0.02070    0.16871
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.87210   10.85490   0.01720    0.15845
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.46070   10.45830   0.00240    0.02295
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.67500    8.65940   0.01560    0.18015
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.30960    8.29620   0.01340    0.16152
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.20680    8.20400   0.00280    0.03413
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.32970    8.31680   0.01290    0.15511
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.07000    9.97000   0.10000    1.00301
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.06000    9.99000   0.07000    0.70070
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.95000   10.92000   0.03000    0.27473
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.02760    3.02570   0.00190    0.06280
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43760    0.43750   0.00010    0.02286
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.24120   13.25480  -0.01360   -0.10260
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.99760    0.99700   0.00060    0.06018
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.57060    7.57820  -0.00760   -0.10029
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.09510    2.09350   0.00160    0.07643
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30220    0.30210   0.00010    0.03310
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.20860    9.21570  -0.00710   -0.07704
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33330    0.33310   0.00020    0.06004
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69210   13.69200   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.33000    2.33000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          25.67000   25.67000   0.00000    0.00000
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          25.67000   25.67000   0.00000    0.00000
宏利澳幣保本基金                                                   12.70400   12.69380   0.01020    0.08035
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.10000   10.17000  -0.07000   -0.68830
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.03000   10.07000  -0.04000   -0.39722
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.90000   10.95000  -0.05000   -0.45662
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.63000   11.67000  -0.04000   -0.34276
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.40000   11.36000   0.04000    0.35211
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.29000   11.30000  -0.01000   -0.08850
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.71000   10.83000  -0.12000   -1.10803
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.01000   10.09000  -0.08000   -0.79286
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.29000    9.40000  -0.11000   -1.17021
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.62000   11.76000  -0.14000   -1.19048
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.50960   10.60550  -0.09590   -0.90425
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.49320    9.51920  -0.02600   -0.27313
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.12690    9.18620  -0.05930   -0.64553
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.56210   11.63720  -0.07510   -0.64534
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.28000    9.30000  -0.02000   -0.21505
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                   12.97430   12.97420   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     26.91000   26.86000   0.05000    0.18615
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47790   11.47340   0.00450    0.03922
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.06660   10.05000   0.01660    0.16517
保德信大中華基金-人民幣                                             9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
保德信大中華基金-美元                                               9.46000    9.42000   0.04000    0.42463
保德信大中華基金-新台幣                                            28.74000   28.74000   0.00000    0.00000
保德信中小型股基金                                                 48.29000   47.89000   0.40000    0.83525
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.59000    8.65000  -0.06000   -0.69364
保德信中國中小基金-美元                                             8.07000    8.07000   0.00000    0.00000
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.96000    7.99000  -0.03000   -0.37547
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.85670    9.88740  -0.03070   -0.31050
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.96970   10.01100  -0.04130   -0.41255
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.97500   10.00640  -0.03140   -0.31380
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.06450   11.09920  -0.03470   -0.31264
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-美元                                             9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.92000   27.90000   0.02000    0.07168
保德信全球消費商機基金                                             19.26000   19.18000   0.08000    0.41710
保德信全球基礎建設基金                                             13.76000   13.73000   0.03000    0.21850
保德信全球資源基金                                                  6.97000    7.04000  -0.07000   -0.99432
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.73000    9.64000   0.09000    0.93361
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.96000   32.75000   0.21000    0.64122
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.34900   10.34800   0.00100    0.00966
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.77140   10.77040   0.00100    0.00928
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.54810   10.58660  -0.03850   -0.36367
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.97630   11.01630  -0.04000   -0.36310
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.58080    9.52980   0.05100    0.53516
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.74360   10.68740   0.05620    0.52585
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.29790    9.28400   0.01390    0.14972
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.40530   10.38970   0.01560    0.15015
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.26120    8.25550   0.00570    0.06904
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.39480   11.38700   0.00780    0.06850
保德信亞太基金                                                     19.51000   19.62000  -0.11000   -0.56065
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.81800    8.85370  -0.03570   -0.40322
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.22400   12.27340  -0.04940   -0.40250
保德信店頭市場基金                                                 35.54000   35.09000   0.45000    1.28242
保德信拉丁美洲基金                                                  7.16000    7.13000   0.03000    0.42076
保德信金平衡基金                                                   29.86000   29.84000   0.02000    0.06702
保德信金滿意基金                                                   42.21000   42.18000   0.03000    0.07112
保德信科技島基金                                                   27.11000   27.03000   0.08000    0.29597
保德信高成長基金                                                   94.67000   94.33000   0.34000    0.36044
保德信貨幣市場基金                                                 15.84630   15.84600   0.00030    0.00189
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.42620   10.33620   0.09000    0.87073
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.83010   10.77690   0.05320    0.49365
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.91540   10.85020   0.06520    0.60091
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.61640   10.59260   0.02380    0.22469
保德信新世紀基金                                                   10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.29430    8.32400  -0.02970   -0.35680
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.46020   10.49480  -0.03460   -0.32969
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.81410   11.85640  -0.04230   -0.35677
保德信新興趨勢組合基金                                             10.42000   10.33000   0.09000    0.87125
保德信瑞騰基金                                                     15.65810   15.65800   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                                  9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.96240    9.96110   0.00130    0.01305
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.53890   10.53740   0.00150    0.01424
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.96580    9.97050  -0.00470   -0.04714
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.29640   10.31060  -0.01420   -0.13772
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.04160   10.04380  -0.00220   -0.02190
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.52250   10.51020   0.01230    0.11703
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.90690    9.90840  -0.00150   -0.01514
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.28800   10.28960  -0.00160   -0.01555
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.66490   10.68130  -0.01640   -0.15354
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.33110   10.32930   0.00180    0.01743
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.73560   10.73550   0.00010    0.00093
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.25940   10.26350  -0.00410   -0.03995
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.59480   10.60000  -0.00520   -0.04906
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.20780   10.20220   0.00560    0.05489
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.74990   10.74660   0.00330    0.03071
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.08170   10.08320  -0.00150   -0.01488
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.48440   10.48600  -0.00160   -0.01526
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.90350    9.90330   0.00020    0.00202
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.90390    9.90420  -0.00030   -0.00303
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.12260   10.13910  -0.01650   -0.16274
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.86690    9.88020  -0.01330   -0.13461
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.86690    9.88020  -0.01330   -0.13461
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.14900   10.18040  -0.03140   -0.30844
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.47690   10.47120   0.00570    0.05444
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.18150   10.17790   0.00360    0.03537
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.37150   10.35760   0.01390    0.13420
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.75680   10.74400   0.01280    0.11914
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.48500   10.47570   0.00930    0.08878
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.16200   11.15300   0.00900    0.08070
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.35030   10.34280   0.00750    0.07251
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.66000   10.65230   0.00770    0.07228
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.57500   10.56880   0.00620    0.05866
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.59820   10.59770   0.00050    0.00472
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.78510   10.82500  -0.03990   -0.36859
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.41930   10.40210   0.01720    0.16535
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.41950   10.40480   0.01470    0.14128
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.50520   10.49560   0.00960    0.09147
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.68500   10.67750   0.00750    0.07024
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.20510   10.19680   0.00830    0.08140
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.30250   10.29420   0.00830    0.08063
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97300    1.97530  -0.00230   -0.11644
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83870    2.84130  -0.00260   -0.09151
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29030    0.29010   0.00020    0.06894
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45380    0.45340   0.00040    0.08822
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.30180    8.30190  -0.00010   -0.00120
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.14890   12.12380   0.02510    0.20703
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.74680    9.75510  -0.00830   -0.08508
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.45190   12.46320  -0.01130   -0.09067
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.65810    8.65200   0.00610    0.07050
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.10380   11.09600   0.00780    0.07030
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.91540   10.91490   0.00050    0.00458
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.79540   10.80610  -0.01070   -0.09902
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.20000   19.10000   0.10000    0.52356
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4446.11000 4424.14000  21.97000    0.49659
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.30980   10.30870   0.00110    0.01067
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.21090   11.20960   0.00130    0.01160
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.26690   10.27130  -0.00440   -0.04284
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.92920    9.92410   0.00510    0.05139
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.55630   10.55090   0.00540    0.05118
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                          10.00930   10.01470  -0.00540   -0.05392
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.37510   10.37420   0.00090    0.00868
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.50260   10.50860  -0.00600   -0.05710
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.08600    6.09390  -0.00790   -0.12964
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.21860   11.23310  -0.01450   -0.12908
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.76000    9.86000  -0.10000   -1.01420
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.05000   10.12000  -0.07000   -0.69170
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.56000    9.62000  -0.06000   -0.62370
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.76000    9.86000  -0.10000   -1.01420
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.05000   10.12000  -0.07000   -0.69170
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.56000    9.62000  -0.06000   -0.62370
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.36880   10.48290  -0.11410   -1.08844
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.22090   11.30980  -0.08890   -0.78604
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.47960   10.56510  -0.08550   -0.80927
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.91120    9.00920  -0.09800   -1.08778
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.11970    9.19190  -0.07220   -0.78547
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.01730    9.09090  -0.07360   -0.80960
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.23370   10.34630  -0.11260   -1.08831
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.57180   10.65550  -0.08370   -0.78551
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.57150   10.65770  -0.08620   -0.80880
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.08000    7.14000  -0.06000   -0.84034
柏瑞巨人基金                                                       12.71000   12.68000   0.03000    0.23659
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70320   13.70300   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.60000   16.64000  -0.04000   -0.24038
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.42840   14.45310  -0.02470   -0.17090
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.68230   12.66980   0.01250    0.09866
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.25310   13.24460   0.00850    0.06418
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.61520    8.63000  -0.01480   -0.17149
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.81880    6.83050  -0.01170   -0.17129
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.66770    8.65920   0.00850    0.09816
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.47540    8.47490   0.00050    0.00590
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.74090   10.73390   0.00700    0.06521
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.41640    8.41560   0.00080    0.00951
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.87050   12.85780   0.01270    0.09877
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.49770   12.51910  -0.02140   -0.17094
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.21510   13.21420   0.00090    0.00681
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.06460   12.05690   0.00770    0.06386
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.03490    9.05040  -0.01550   -0.17126
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.68860    9.67910   0.00950    0.09815
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.68480    9.68420   0.00060    0.00620
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.54900    9.54280   0.00620    0.06497
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.44010    9.43910   0.00100    0.01059
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.78760   10.80200  -0.01440   -0.13331
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.67640   10.66200   0.01440    0.13506
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.46700   10.45720   0.00980    0.09372
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.61220   10.61560  -0.00340   -0.03203
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.90110    9.91430  -0.01320   -0.13314
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.55920    9.54630   0.01290    0.13513
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.70690   10.71010  -0.00320   -0.02988
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.58930    9.58040   0.00890    0.09290
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.72950    9.73260  -0.00310   -0.03185
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.76740   10.78180  -0.01440   -0.13356
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.67670   10.66240   0.01430    0.13412
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.46740   10.45770   0.00970    0.09275
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.61320   10.61660  -0.00340   -0.03203
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.90100    9.91420  -0.01320   -0.13314
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.55940    9.54660   0.01280    0.13408
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.89040   10.89370  -0.00330   -0.03029
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.58950    9.58060   0.00890    0.09290
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.73020    9.73330  -0.00310   -0.03185
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.34130   11.39670  -0.05540   -0.48611
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.70350   12.73840  -0.03490   -0.27397
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.97150   12.00560  -0.03410   -0.28403
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.98200    9.02590  -0.04390   -0.48638
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.63070    9.65710  -0.02640   -0.27337
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.54150    9.56870  -0.02720   -0.28426
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.03610   11.09010  -0.05400   -0.48692
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.82910   11.86150  -0.03240   -0.27315
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.56540   11.59830  -0.03290   -0.28366
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.98230    9.02620  -0.04390   -0.48636
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.63120    9.65760  -0.02640   -0.27336
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.54190    9.56910  -0.02720   -0.28425
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.97000   13.12000  -0.15000   -1.14329
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.54000   13.63000  -0.09000   -0.66031
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.87000    8.93000  -0.06000   -0.67189
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.31000    8.40000  -0.09000   -1.07143
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.88000    8.94000  -0.06000   -0.67114
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.97000   11.09000  -0.12000   -1.08206
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.63000   10.71000  -0.08000   -0.74697
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.91000   10.99000  -0.08000   -0.72793
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.54000   12.64000  -0.10000   -0.79114
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.03000   13.19000  -0.16000   -1.21304
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.21000   10.04000   0.17000    1.69323
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.32480   12.35280  -0.02800   -0.22667
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.41160   10.40950   0.00210    0.02017
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.83480    7.85250  -0.01770   -0.22541
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.28500   10.28290   0.00210    0.02042
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.93000   10.93000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.61000   11.58000   0.03000    0.25907
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.18000   11.16000   0.02000    0.17921
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.32000   11.30000   0.02000    0.17699
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.96000   10.94000   0.02000    0.18282
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.42300   12.46330  -0.04030   -0.32335
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.06190   12.06850  -0.00660   -0.05469
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.03510   11.04460  -0.00950   -0.08601
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.63250    8.66050  -0.02800   -0.32331
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.63890    9.64420  -0.00530   -0.05496
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.67720    9.68560  -0.00840   -0.08673
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.60320   11.60950  -0.00630   -0.05427
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.90910   10.94450  -0.03540   -0.32345
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.01660   11.02610  -0.00950   -0.08616
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.98260    9.98810  -0.00550   -0.05507
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.32720    9.35750  -0.03030   -0.32380
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.16530    9.18120  -0.01590   -0.17318
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.70370    9.71210  -0.00840   -0.08649
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.84140   12.88190  -0.04050   -0.31439
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.25010   12.25270  -0.00260   -0.02122
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.55370   11.56000  -0.00630   -0.05450
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.17200    7.19460  -0.02260   -0.31412
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.86230    8.86410  -0.00180   -0.02031
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.52390    9.52910  -0.00520   -0.05457
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.03890   11.07370  -0.03480   -0.31426
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.57180   11.57800  -0.00620   -0.05355
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.59900    9.60100  -0.00200   -0.02083
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.15170    9.18060  -0.02890   -0.31479
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.72750    9.73280  -0.00530   -0.05446
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.15970   12.21290  -0.05320   -0.43560
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.87420   12.90260  -0.02840   -0.22011
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.71900   11.74690  -0.02790   -0.23751
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.43520    9.47640  -0.04120   -0.43476
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.01670   10.03880  -0.02210   -0.22015
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.00210   10.02590  -0.02380   -0.23739
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.13490   12.16170  -0.02680   -0.22036
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.84890   10.89630  -0.04740   -0.43501
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.16600   11.19260  -0.02660   -0.23766
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.03490   10.07880  -0.04390   -0.43557
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.60220    9.64420  -0.04200   -0.43549
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.25780   10.28040  -0.02260   -0.21984
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.74300    9.76620  -0.02320   -0.23755
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.07000   19.11000  -0.04000   -0.20931
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.74000   17.74000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.48700   13.52530  -0.03830   -0.28317
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.23310   10.23240   0.00070    0.00684
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.21820   11.19230   0.02590    0.23141
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.19800   12.19050   0.00750    0.06152
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.70150   10.68030   0.02120    0.19850
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.85720    8.85650   0.00070    0.00790
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.37470    9.35300   0.02170    0.23201
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.27220    9.26650   0.00570    0.06151
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.30780    9.28940   0.01840    0.19808
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.98990    8.98930   0.00060    0.00667
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.17900    9.15780   0.02120    0.23150
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.11070   11.10390   0.00680    0.06124
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.25150    9.23320   0.01830    0.19820
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            45.03120   45.11380  -0.08260   -0.18309
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.93210    9.89130   0.04080    0.41248
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.94990    9.95060  -0.00070   -0.00703
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.84000   11.76000   0.08000    0.68027
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        30.22000   30.67000  -0.45000   -1.46723
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.81680   11.81610   0.00070    0.00592
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.67070    1.66010   0.01060    0.63852
國泰大中華基金                                                     19.81000   19.72000   0.09000    0.45639
國泰小龍基金-新台幣                                                15.03000   14.96000   0.07000    0.46791
國泰中小成長基金-新台幣                                            42.67000   42.48000   0.19000    0.44727
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.26890    4.28200  -0.01310   -0.30593
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.66120    0.65900   0.00220    0.33384
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.70750    0.70520   0.00230    0.32615
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.07000   19.08000  -0.01000   -0.05241
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               43.78370   44.11540  -0.33170   -0.75189
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.34380    2.36110  -0.01730   -0.73271
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33000    0.33040  -0.00040   -0.12107
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.42960   10.47990  -0.05030   -0.47997
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33830    0.33740   0.00090    0.26675
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.48380   10.49470  -0.01090   -0.10386
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.05510    4.09880  -0.04370   -1.06617
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.56990    0.57250  -0.00260   -0.45415
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.11000   18.26000  -0.15000   -0.82147
國泰中港台基金-人民幣                                               3.08390    3.11880  -0.03490   -1.11902
國泰中港台基金-美元                                                 0.43880    0.44100  -0.00220   -0.49887
國泰中港台基金-新台幣                                              13.78000   13.90000  -0.12000   -0.86331
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.01600    9.96690   0.04910    0.49263
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.21560   10.21800  -0.00240   -0.02349
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.41430   10.45590  -0.04160   -0.39786
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   25.43000   25.52000  -0.09000   -0.35266
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       13.00000   12.98000   0.02000    0.15408
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       29.52000   29.64000  -0.12000   -0.40486
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35330    0.35300   0.00030    0.08499
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33180    0.33150   0.00030    0.09050
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33270    0.33240   0.00030    0.09025
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.14160   11.17450  -0.03290   -0.29442
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.47080   10.50170  -0.03090   -0.29424
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.50630   10.53730  -0.03100   -0.29419
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46360   12.46340   0.00020    0.00160
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.41560    0.41390   0.00170    0.41073
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36680    0.36520   0.00160    0.43812
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44370    0.44190   0.00180    0.40733
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.03000   11.01000   0.02000    0.18165
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.55580    0.55380   0.00200    0.36114
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.48640    2.49200  -0.00560   -0.22472
國泰全球高股息基金-美元                                             0.35280    0.35140   0.00140    0.39841
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.13000   11.12000   0.01000    0.08993
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.52450    0.52270   0.00180    0.34437
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.48030    0.47840   0.00190    0.39716
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.24000   14.23000   0.01000    0.07027
國泰全球資源基金-美元                                               0.15900    0.15900   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.09000    5.11000  -0.02000   -0.39139
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.59240    0.59040   0.00200    0.33875
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.67000   18.67000   0.00000    0.00000
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.13000   18.14000  -0.01000   -0.05513
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.87630    0.87400   0.00230    0.26316
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.56000   20.53000   0.03000    0.14613
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    21.89000   21.92000  -0.03000   -0.13686
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.52470    2.54280  -0.01810   -0.71181
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.35920    0.35950  -0.00030   -0.08345
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30720    0.30750  -0.00030   -0.09756
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.25030   11.29680  -0.04650   -0.41162
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.62410    9.66380  -0.03970   -0.41081
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53050    0.53120  -0.00070   -0.13178
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38160    0.38240  -0.00080   -0.20921
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.64000   11.71000  -0.07000   -0.59778
國泰科技生化基金                                                   33.80000   33.65000   0.15000    0.44577
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.05000   28.81000   0.24000    0.83304
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.75000   12.96000  -0.21000   -1.62037
國泰美國費城半導體基金                                             14.34000   14.21000   0.13000    0.91485
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    46.92650   46.89930   0.02720    0.05800
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    16.41570   16.51040  -0.09470   -0.57358
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    25.71210   25.47170   0.24040    0.94379
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   46.09590   46.13150  -0.03560   -0.07717
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   46.15670   46.33250  -0.17580   -0.37943
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.53430   43.60400  -0.06970   -0.15985
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.31620    0.31460   0.00160    0.50858
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.89920    9.86730   0.03190    0.32329
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                          9.95750    9.92540   0.03210    0.32341
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.31540    0.31370   0.00170    0.54192
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.87380    9.83450   0.03930    0.39961
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                          9.94700    9.90740   0.03960    0.39970
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.31500    0.31310   0.00190    0.60683
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.86040    9.81710   0.04330    0.44107
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                          9.94140    9.89760   0.04380    0.44253
國泰紐幣2021保本基金                                               12.84240   12.83920   0.00320    0.02492
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.21600   13.21410   0.00190    0.01438
國泰紐幣保本基金                                                   12.76180   12.75900   0.00280    0.02195
國泰國泰基金-新台幣A                                               23.07000   22.94000   0.13000    0.56670
國泰富時中國A50基金                                                20.81000   20.98000  -0.17000   -0.81030
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   48.58120   48.59910  -0.01790   -0.03683
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34840    0.34790   0.00050    0.14372
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52550    0.52520   0.00030    0.05712
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.36770   42.48230  -0.11460   -0.26976
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            19.93000   20.03000  -0.10000   -0.49925
國泰新興市場基金-美元                                               0.37420    0.37410   0.00010    0.02673
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.79000   11.83000  -0.04000   -0.33812
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.47530    2.48940  -0.01410   -0.56640
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.51850    1.52720  -0.00870   -0.56967
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36200    0.36180   0.00020    0.05528
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22430    0.22410   0.00020    0.08925
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.01760   11.02790  -0.01030   -0.09340
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.63110    6.63740  -0.00630   -0.09492
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       46.85450   46.90370  -0.04920   -0.10490
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           46.60670   46.70300  -0.09630   -0.20620
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               43.97050   44.19290  -0.22240   -0.50325
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.44000   13.46000  -0.02000   -0.14859
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   35.11000   34.99000   0.12000    0.34296
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.01000   22.75000   0.26000    1.14286
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34240    0.34080   0.00160    0.46948
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.64900   39.81090  -0.16190   -0.40667
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.55000   21.45000   0.10000    0.46620
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.10000   19.14000  -0.04000   -0.20899
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.26000   17.27000  -0.01000   -0.05790
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41670    0.41710  -0.00040   -0.09590
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.62900   12.66000  -0.03100   -0.24487
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.56660   10.55500   0.01160    0.10990
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.47440   10.48040  -0.00600   -0.05725
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.75510   10.80150  -0.04640   -0.42957
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24830   10.23700   0.01130    0.11038
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.18820   10.19400  -0.00580   -0.05690
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.39970   10.43780  -0.03810   -0.36502
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.94130    9.92740   0.01390    0.14002
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.78190    9.79510  -0.01320   -0.13476
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.91800    9.92850  -0.01050   -0.10576
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.88670    9.93420  -0.04750   -0.47815
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.94120    9.92730   0.01390    0.14002
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.77730    9.79040  -0.01310   -0.13380
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.91800    9.92850  -0.01050   -0.10576
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.88670    9.93420  -0.04750   -0.47815
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.44870   11.44860   0.00010    0.00087
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.98380   10.01320  -0.02940   -0.29361
第一金大中華基金                                                   25.95000   25.90000   0.05000    0.19305
第一金小型精選基金                                                 32.46000   32.31000   0.15000    0.46425
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.08000   13.12000  -0.04000   -0.30488
第一金中國世紀基金-美元                                             7.96090    7.93600   0.02490    0.31376
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.84510    9.87890  -0.03380   -0.34214
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.35400    8.37730  -0.02330   -0.27813
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.43480   11.47410  -0.03930   -0.34251
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.87980    9.90740  -0.02760   -0.27858
第一金中概平衡基金                                                 27.34000   27.06000   0.28000    1.03474
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.32930   15.32900   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.73000  178.72700   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.34380   15.18390   0.15990    1.05309
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.34330   15.18270   0.16060    1.05778
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.05000   14.95000   0.10000    0.66890
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.06000   14.96000   0.10000    0.66845
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.36390   10.29440   0.06950    0.67512
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.36230   10.29440   0.06790    0.65958
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.07590    9.97310   0.10280    1.03077
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.07580    9.97280   0.10300    1.03281
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.48000   10.41000   0.07000    0.67243
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.48000   10.41000   0.07000    0.67243
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            12.64780   12.58070   0.06710    0.53336
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          12.66480   12.59780   0.06700    0.53184
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.19000   12.17000   0.02000    0.16434
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.22000   12.20000   0.02000    0.16393
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.71220    9.70210   0.01010    0.10410
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.70720    9.69710   0.01010    0.10415
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.40000    9.40600  -0.00600   -0.06379
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.42400    9.43000  -0.00600   -0.06363
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.61170   10.60060   0.01110    0.10471
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.30760   10.31420  -0.00660   -0.06399
第一金全球大趨勢基金                                               24.74000   24.57000   0.17000    0.69190
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.18880    9.28090  -0.09210   -0.99236
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.34340    6.40700  -0.06360   -0.99266
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.83560    9.88860  -0.05300   -0.53597
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.83560    9.88890  -0.05330   -0.53899
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.42000    9.48000  -0.06000   -0.63291
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.42000    9.49000  -0.07000   -0.73762
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.73500   10.79310  -0.05810   -0.53831
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.73670   10.79490  -0.05820   -0.53914
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.29000   10.36000  -0.07000   -0.67568
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.29000   10.36000  -0.07000   -0.67568
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.48370    8.51750  -0.03380   -0.39683
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.43710   10.47870  -0.04160   -0.39700
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.22730    9.24100  -0.01370   -0.14825
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.22570    9.23940  -0.01370   -0.14828
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.64480    7.64590  -0.00110   -0.01439
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.63940    7.64040  -0.00100   -0.01309
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.45340    8.46710  -0.01370   -0.16180
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.45410    8.46780  -0.01370   -0.16179
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.59990   11.61710  -0.01720   -0.14806
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.60050   11.61770  -0.01720   -0.14805
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.18720   10.18850  -0.00130   -0.01276
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.18800   10.18940  -0.00140   -0.01374
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.01900   15.04350  -0.02450   -0.16286
第一金亞洲科技基金                                                 17.62000   17.75000  -0.13000   -0.73239
第一金亞洲新興市場基金                                             12.88000   12.90000  -0.02000   -0.15504
第一金店頭市場基金                                                  8.04000    8.06000  -0.02000   -0.24814
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.14410   10.11720   0.02690    0.26588
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.14420   10.11720   0.02700    0.26687
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.27760   10.28860  -0.01100   -0.10691
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.27760   10.28860  -0.01100   -0.10691
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.14420   10.11720   0.02700    0.26687
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.15060   10.12350   0.02710    0.26769
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.14420   10.11720   0.02700    0.26687
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.27760   10.28860  -0.01100   -0.10691
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.28410   10.29500  -0.01090   -0.10588
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.27760   10.28860  -0.01100   -0.10691
第一金創新趨勢基金                                                 21.45000   21.35000   0.10000    0.46838
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  44.62020   44.68910  -0.06890   -0.15418
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            44.36360   44.28570   0.07790    0.17590
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      45.36900   45.31490   0.05410    0.11939
第一金電子基金                                                     33.49000   33.09000   0.40000    1.20882
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.18000   18.14000   0.04000    0.22051
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.54000   19.34000   0.20000    1.03413
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.09000    8.11000  -0.02000   -0.24661
統一大中華中小基金(美元)                                            7.23000    7.25000  -0.02000   -0.27586
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.92000   10.98000  -0.06000   -0.54645
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.97000    9.00000  -0.03000   -0.33333
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.44000    9.51000  -0.07000   -0.73607
統一大滿貫基金-A類型                                               34.64000   34.33000   0.31000    0.90300
統一大滿貫基金-I類型                                               34.64000   34.33000   0.31000    0.90300
統一大龍印基金                                                     14.19000   14.17000   0.02000    0.14114
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.36000    8.35000   0.01000    0.11976
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
統一中小基金                                                       23.72000   23.64000   0.08000    0.33841
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.02090   10.06560  -0.04470   -0.44409
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.07280    9.09560  -0.02280   -0.25067
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.91680    8.96680  -0.05000   -0.55761
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.55180   12.60780  -0.05600   -0.44417
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.31770   11.34620  -0.02850   -0.25119
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.08230   11.14440  -0.06210   -0.55723
統一台灣動力基金                                                   18.49000   18.31000   0.18000    0.98307
統一全天候基金-A類型                                              109.60000  108.95000   0.65000    0.59660
統一全天候基金-I類型                                              110.24000  109.58000   0.66000    0.60230
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.38270    8.35300   0.02970    0.35556
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.87600    7.83300   0.04300    0.54896
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.02510    8.01110   0.01400    0.17476
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.03700    9.00500   0.03200    0.35536
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.49870    8.45220   0.04650    0.55015
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.65210    8.63700   0.01510    0.17483
統一全球債券組合基金                                               12.45400   12.49200  -0.03800   -0.30419
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.63000   15.48000   0.15000    0.96899
統一全球新科技基金(美元)                                           14.38000   14.23000   0.15000    1.05411
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.08000   13.99000   0.09000    0.64332
統一亞太基金                                                       24.54000   24.67000  -0.13000   -0.52696
統一亞洲大金磚基金                                                 11.99000   12.05000  -0.06000   -0.49793
統一奔騰基金                                                       58.98000   58.54000   0.44000    0.75162
統一強棒貨幣市場基金                                               16.74090   16.74060   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               10.93000   10.94000  -0.01000   -0.09141
統一強漢基金(美元)                                                  9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
統一強漢基金(新台幣)                                               25.85000   25.97000  -0.12000   -0.46207
統一統信基金                                                       29.92000   29.80000   0.12000    0.40268
統一黑馬基金                                                       59.47000   59.02000   0.45000    0.76245
統一新亞洲科技能源基金                                             16.00000   16.06000  -0.06000   -0.37360
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.20000    8.22410  -0.02410   -0.29304
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.90940   10.94160  -0.03220   -0.29429
統一經建基金                                                       46.34000   46.09000   0.25000    0.54242
統一龍馬基金                                                       67.97000   67.56000   0.41000    0.60687
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     20.02000   19.94000   0.08000    0.40120
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              46.51000   46.39000   0.12000    0.25868
野村中國機會基金                                                   13.79000   13.84000  -0.05000   -0.36127
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.38220   10.39270  -0.01050   -0.10103
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.33990   10.35750  -0.01760   -0.16993
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.51800   10.57600  -0.05800   -0.54841
野村巴西基金                                                        6.92000    6.77000   0.15000    2.21566
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.40000   11.49000  -0.09000   -0.78329
野村台灣高股息基金                                                 24.45000   24.52000  -0.07000   -0.28548
野村台灣運籌基金                                                   36.55000   36.47000   0.08000    0.21936
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.87040    9.88130  -0.01090   -0.11031
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.75590    9.76580  -0.00990   -0.10137
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.84150    9.85770  -0.01620   -0.16434
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.49250   10.50420  -0.01170   -0.11138
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.26310   10.27350  -0.01040   -0.10123
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05710   10.07360  -0.01650   -0.16379
野村平衡基金                                                       19.76000   19.69000   0.07000    0.35551
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.53000   14.56000  -0.03000   -0.20604
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.10000   12.12000  -0.02000   -0.16502
野村全球生技醫療基金                                               16.71000   16.61000   0.10000    0.60205
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.26550   10.26510   0.00040    0.00390
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.23240   10.23580  -0.00340   -0.03322
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.22740   10.25200  -0.02460   -0.23995
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.51100   10.51110  -0.00010   -0.00095
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.44140   10.44540  -0.00400   -0.03829
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.44120   10.46670  -0.02550   -0.24363
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.26730   10.29180  -0.02450   -0.23805
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.86870   10.86860   0.00010    0.00092
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.75520   10.75900  -0.00380   -0.03532
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.75800   10.78420  -0.02620   -0.24295
野村全球品牌基金                                                   28.18000   28.06000   0.12000    0.42766
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.59000   12.59000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.43000   10.39000   0.04000    0.38499
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.11000   19.12000  -0.01000   -0.05230
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.79000   11.75000   0.04000    0.34043
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.95280   10.94690   0.00590    0.05390
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.96770   10.96780  -0.00010   -0.00091
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.78410   10.79740  -0.01330   -0.12318
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.50710    8.47850   0.02860    0.33732
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.32910    8.31640   0.01270    0.15271
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.96840    7.97000  -0.00160   -0.02008
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.85640   10.81970   0.03670    0.33920
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.35220   10.33650   0.01570    0.15189
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.99710    9.99860  -0.00150   -0.01500
野村成長基金                                                       31.29000   31.20000   0.09000    0.28846
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.20550    8.20860  -0.00310   -0.03777
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.21520    8.23340  -0.01820   -0.22105
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.50870    8.55000  -0.04130   -0.48304
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.42780    9.43160  -0.00380   -0.04029
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.29320    9.31380  -0.02060   -0.22118
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.61040    9.65720  -0.04680   -0.48461
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.72000    8.79000  -0.07000   -0.79636
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.63000   12.73000  -0.10000   -0.78555
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.20000   10.18990   0.01010    0.09912
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.12610   10.13120  -0.00510   -0.05034
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.11800   10.14870  -0.03070   -0.30250
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.63910    9.63100   0.00810    0.08410
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.64840    9.65370  -0.00530   -0.05490
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.84890    9.87910  -0.03020   -0.30570
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.16350   10.19440  -0.03090   -0.30311
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.73600   10.72240   0.01360    0.12684
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.63500   10.64070  -0.00570   -0.05357
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.85680   10.89010  -0.03330   -0.30578
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.97840   10.00630  -0.02790   -0.27882
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.98000   10.01580  -0.03580   -0.35744
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.97250   10.02650  -0.05400   -0.53857
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.48790    8.53380  -0.04590   -0.53786
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.05270    9.07800  -0.02530   -0.27870
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.91750    8.94970  -0.03220   -0.35979
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.02970   10.08330  -0.05360   -0.53157
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.73560   13.80980  -0.07420   -0.53730
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.81090   12.84670  -0.03580   -0.27867
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.36870   10.40620  -0.03750   -0.36036
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.47260   10.47690  -0.00430   -0.04104
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.43510   10.44820  -0.01310   -0.12538
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51660   10.53980  -0.02320   -0.22012
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.77080   10.77500  -0.00420   -0.03898
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.70940   10.72260  -0.01320   -0.12310
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.71100   10.73490  -0.02390   -0.22264
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.71330   10.71700  -0.00370   -0.03452
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.64180   10.65390  -0.01210   -0.11357
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.92300   10.97500  -0.05200   -0.47380
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.21550   10.21430   0.00120    0.01175
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.82440    9.79290   0.03150    0.32166
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.45320    9.43910   0.01410    0.14938
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.99080    8.98990   0.00090    0.01001
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.43490   11.43380   0.00110    0.00962
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.36530   10.36930  -0.00400   -0.03858
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.46770   11.44340   0.02430    0.21235
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.88520   10.87730   0.00790    0.07263
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.69790   10.70230  -0.00440   -0.04111
野村泰國基金                                                       43.74000   43.60000   0.14000    0.32110
野村高科技基金                                                     10.58000   10.54000   0.04000    0.37951
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.35580   10.33280   0.02300    0.22259
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.91780    9.85470   0.06310    0.64030
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.54160   10.49310   0.04850    0.46221
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.32130    9.27820   0.04310    0.46453
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.38710    9.36650   0.02060    0.21993
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.57870    9.54130   0.03740    0.39198
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.84630   11.77080   0.07550    0.64142
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.89530   13.83450   0.06080    0.43948
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.75620   10.70650   0.04970    0.46420
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.83990   10.81610   0.02380    0.22004
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.23390   11.19010   0.04380    0.39142
野村貨幣市場基金                                                   16.34480   16.34460   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       14.92000   15.05000  -0.13000   -0.86379
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.42140   10.43540  -0.01400   -0.13416
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.04930   10.03240   0.01690    0.16845
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.31100   10.33210  -0.02110   -0.20422
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.30600   10.30490   0.00110    0.01067
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.24940   10.26210  -0.01270   -0.12376
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.28970   10.30690  -0.01720   -0.16688
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.71460   10.71350   0.00110    0.01027
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.62030   10.63350  -0.01320   -0.12414
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.70100   10.72020  -0.01920   -0.17910
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.12760   10.10690   0.02070    0.20481
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.12460   10.11070   0.01390    0.13748
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.07400   10.07610  -0.00210   -0.02084
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.70950   10.68780   0.02170    0.20304
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.65450   10.63960   0.01490    0.14004
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.60690   10.60890  -0.00200   -0.01885
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.60390   10.65040  -0.04650   -0.43660
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.98070    8.01570  -0.03500   -0.43664
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.32870   12.38290  -0.05420   -0.43770
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.97000    8.91000   0.06000    0.67340
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.36910   10.37850  -0.00940   -0.09057
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.59290   10.61780  -0.02490   -0.23451
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.31040   10.32780  -0.01740   -0.16848
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.53130   10.58860  -0.05730   -0.54115
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.37880   10.40090  -0.02210   -0.21248
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.36950   10.37890  -0.00940   -0.09057
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.59330   10.61800  -0.02470   -0.23262
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.31070   10.32810  -0.01740   -0.16847
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.53570   10.59300  -0.05730   -0.54092
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.37770   10.39980  -0.02210   -0.21250
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.38470   10.39810  -0.01340   -0.12887
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.61550   10.64430  -0.02880   -0.27057
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.32490   10.34600  -0.02110   -0.20394
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.54790   10.60900  -0.06110   -0.57593
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.39690   10.42300  -0.02610   -0.25041
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.38470   10.39810  -0.01340   -0.12887
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.61660   10.64540  -0.02880   -0.27054
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.33200   10.35310  -0.02110   -0.20380
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.56240   10.62360  -0.06120   -0.57608
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.39750   10.42370  -0.02620   -0.25135
野村精選貨幣市場基金                                               12.11710   12.11700   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.44000   11.45000  -0.01000   -0.08734
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.71000   10.73000  -0.02000   -0.18639
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.45000    7.50000  -0.05000   -0.66667
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.66000   10.73000  -0.07000   -0.65238
野村積極成長基金                                                   13.26000   13.23000   0.03000    0.22676
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.22000   10.18000   0.04000    0.39293
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    37.07000   36.91000   0.16000    0.43349
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.63140   10.62880   0.00260    0.02446
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.49060    8.47680   0.01380    0.16280
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.82080    7.81140   0.00940    0.12034
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.68660    7.68480   0.00180    0.02342
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.17880   12.15910   0.01970    0.16202
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.89150   10.87840   0.01310    0.12042
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.74470   10.74220   0.00250    0.02327
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.62000   11.51000   0.11000    0.95569
野村環球基金-人民幣計價                                            17.44000   17.22000   0.22000    1.27758
野村環球基金-美元計價                                              13.47000   13.29000   0.18000    1.35440
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.27000   19.09000   0.18000    0.94290
野村鴻利基金                                                       23.73000   23.66000   0.07000    0.29586
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90650   16.90640   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       19.78000   19.74000   0.04000    0.20263
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.10000   10.24000  -0.14000   -1.36719
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.26000   13.20000   0.06000    0.45455
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.30000   15.33000  -0.03000   -0.19569
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.79100   10.81630  -0.02530   -0.23391
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.13100   14.16420  -0.03320   -0.23439
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.87330   10.88730  -0.01400   -0.12859
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.54560   10.50110   0.04450    0.42377
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.70870   10.74430  -0.03560   -0.33134
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.35830   10.33570   0.02260    0.21866
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.21290   10.25980  -0.04690   -0.45712
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.05480   10.04380   0.01100    0.10952
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.05920   10.08640  -0.02720   -0.26967
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.34150   10.35020  -0.00870   -0.08406
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.47920   10.48040  -0.00120   -0.01145
凱基台商天下基金                                                   13.48000   13.41000   0.07000    0.52200
凱基台灣精五門基金                                                 21.58000   21.54000   0.04000    0.18570
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       46.20570   46.13420   0.07150    0.15498
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   47.15750   47.30650  -0.14900   -0.31497
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.59110   42.64050  -0.04940   -0.11585
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.40000   10.34000   0.06000    0.58027
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.53000    9.47000   0.06000    0.63358
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.44640   10.34630   0.10010    0.96750
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   46.49640   46.51140  -0.01500   -0.03225
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         47.68930   47.73240  -0.04310   -0.09030
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             47.39560   47.32400   0.07160    0.15130
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.35000   12.46000  -0.11000   -0.88283
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       10.86920   10.90410  -0.03490   -0.32006
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     10.95000   11.03000  -0.08000   -0.72529
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59920   11.59900   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       29.13000   29.06000   0.07000    0.24088
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.53000   22.31000   0.22000    0.98610
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.34530   21.06460   0.28070    1.33257
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.93000   16.98000  -0.05000   -0.29446
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.81700   15.80690   0.01010    0.06390
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.32000    7.29000   0.03000    0.41152
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    42.78340   42.80010  -0.01670   -0.03902
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    42.74250   42.74100   0.00150    0.00351
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   42.88330   43.08510  -0.20180   -0.46838
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.51000   11.51000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.92520   10.85060   0.07460    0.68752
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.25180   12.06050   0.19130    1.58617
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.84000   12.69000   0.15000    1.18203
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.74000   12.67000   0.07000    0.55249
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.20590   12.09420   0.11170    0.92358
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富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.21420   10.18350   0.03070    0.30147
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.72720    9.63660   0.09060    0.94017
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.96500    9.90920   0.05580    0.56311
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.21410   10.18340   0.03070    0.30147
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.72710    9.63660   0.09050    0.93913
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.96500    9.90920   0.05580    0.56311
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.83000   13.06000  -0.23000   -1.76110
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         33.34000   32.21000   1.13000    3.50823
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.14000   31.82000   0.32000    1.00566
富邦上証180基金                                                    29.99000   30.17000  -0.18000   -0.59662
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18870    0.18770   0.00100    0.53277
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.95000    5.94000   0.01000    0.16835
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.47000    6.43000   0.04000    0.62208
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   42.37000   43.00000  -0.63000   -1.46512
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.07890   12.14070  -0.06180   -0.50903
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.08830   11.12810  -0.03980   -0.35765
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.70020   10.73220  -0.03200   -0.29817
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.24600   10.29840  -0.05240   -0.50882
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.32620    9.35970  -0.03350   -0.35792
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.00940    9.03640  -0.02700   -0.29879
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.64440   20.66670  -0.02230   -0.10790
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.66340   11.66260   0.00080    0.00686
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.61960   10.59130   0.02830    0.26720
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.80570   13.86930  -0.06360   -0.45857
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.00130    2.01060  -0.00930   -0.46255
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.44020    9.48370  -0.04350   -0.45868
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.41770    1.42420  -0.00650   -0.45640
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.48660   12.50160  -0.01500   -0.11998
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.81220    1.81290  -0.00070   -0.03861
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.44440   10.45690  -0.01250   -0.11954
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53690    1.53750  -0.00060   -0.03902
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.96040   10.94820   0.01220    0.11143
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.89330   10.89460  -0.00130   -0.01193
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.96000   15.97000  -0.01000   -0.06262
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  16.97000   16.95000   0.02000    0.11799
富邦日本東証基金                                                   19.35000   19.34000   0.01000    0.05171
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    45.55000   45.60000  -0.05000   -0.10965
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    45.24000   45.31000  -0.07000   -0.15449
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    51.16000   51.20000  -0.04000   -0.07813
富邦台灣心基金                                                     21.88000   21.79000   0.09000    0.41303
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.12000   45.17000  -0.05000   -0.11069
富邦台灣科技指數基金                                               54.39000   54.35000   0.04000    0.07360
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   48.74040   48.71590   0.02450    0.05029
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.94390   42.01500  -0.07110   -0.16923
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.30670    0.30850  -0.00180   -0.58347
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.32000   10.42000  -0.10000   -0.95969
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.67060    2.67400  -0.00340   -0.12715
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35960    0.35900   0.00060    0.16713
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.22050   11.23500  -0.01450   -0.12906
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.28070    2.28360  -0.00290   -0.12699
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33890    0.33830   0.00060    0.17736
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.51730    9.52960  -0.01230   -0.12907
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.01000   23.06000  -0.05000   -0.21683
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.87000   15.03000  -0.16000   -1.06454
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 26.54000   26.13000   0.41000    1.56908
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.71280   15.71260   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              16.65000   16.79000  -0.14000   -0.83383
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         42.02940   42.23680  -0.20740   -0.49104
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   45.51240   45.60020  -0.08780   -0.19254
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.50630   40.70350  -0.19720   -0.48448
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    41.07510   41.23090  -0.15580   -0.37787
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.61660   40.66340  -0.04680   -0.11509
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   46.98950   47.06570  -0.07620   -0.16190
富邦長紅基金                                                       60.98000   60.74000   0.24000    0.39513
富邦科技基金                                                       24.68000   24.60000   0.08000    0.32520
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           42.02760   42.22580  -0.19820   -0.46938
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        47.22960   47.20240   0.02720    0.05762
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          41.28520   41.49360  -0.20840   -0.50225
富邦恒生國企ETF基金                                                19.63000   19.70000  -0.07000   -0.35533
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.50000   14.47000   0.03000    0.20733
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.05000   24.23000  -0.18000   -0.74288
富邦高成長基金                                                     23.54000   23.46000   0.08000    0.34101
富邦基金A類型                                                      13.56000   13.47000   0.09000    0.66815
富邦基金I類型                                                      13.56000   13.47000   0.09000    0.66815
富邦深証100基金                                                     9.94000   10.01000  -0.07000   -0.69930
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.10000   20.17000  -0.07000   -0.34705
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42450    0.42680  -0.00230   -0.53889
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.39810   12.34300   0.05510    0.44641
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.22640    9.18540   0.04100    0.44636
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30020    0.30180  -0.00160   -0.53015
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.43040    8.39290   0.03750    0.44681
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.11350   10.10990   0.00360    0.03561
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.91200   10.94900  -0.03700   -0.33793
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.38880    9.38540   0.00340    0.03623
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.12500   10.15920  -0.03420   -0.33664
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.66000   17.67000  -0.01000   -0.05659
富邦精準基金                                                       43.97000   43.80000   0.17000    0.38813
富邦精銳中小基金                                                   11.72000   11.69000   0.03000    0.25663
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.66000   17.54000   0.12000    0.68415
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.90000   20.90000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.28000    7.29000  -0.01000   -0.13717
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.28000   15.23000   0.05000    0.32830
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.05000   20.08000  -0.03000   -0.14940
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.74300   10.80840  -0.06540   -0.60508
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.10260   10.06340   0.03920    0.38953
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.49600   10.50890  -0.01290   -0.12275
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.18880   10.25090  -0.06210   -0.60580
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.53700    9.50000   0.03700    0.38947
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.89550    9.90770  -0.01220   -0.12314
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   30.81000   30.74000   0.07000    0.22772
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.86850    9.88180  -0.01330   -0.13459
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.84260    9.85520  -0.01260   -0.12785
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.64910    9.66000  -0.01090   -0.11284
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.23430   10.24950  -0.01520   -0.14830
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.21850   10.23160  -0.01310   -0.12803
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.02150   10.03430  -0.01280   -0.12756
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.36280    8.37930  -0.01650   -0.19691
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.06990    9.09140  -0.02150   -0.23649
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.61300    8.63400  -0.02100   -0.24322
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.19360   10.21240  -0.01880   -0.18409
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.28150   10.30580  -0.02430   -0.23579
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.79300    9.81690  -0.02390   -0.24346
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.95150    9.97730  -0.02580   -0.25859
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.58270    8.58870  -0.00600   -0.06986
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.88670    9.89800  -0.01130   -0.11416
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.14180    9.15320  -0.01140   -0.12455
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.46210   11.47150  -0.00940   -0.08194
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.28920   11.30200  -0.01280   -0.11325
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.56760   10.58110  -0.01350   -0.12759
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.34820    9.36020  -0.01200   -0.12820
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.03000   15.15000  -0.12000   -0.79208
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.84410    8.84990  -0.00580   -0.06554
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.75820    9.76870  -0.01050   -0.10749
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.23120    9.24140  -0.01020   -0.11037
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.74520   10.75380  -0.00860   -0.07997
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.79170   10.80330  -0.01160   -0.10737
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.27620   10.28850  -0.01230   -0.11955
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.38750    9.39900  -0.01150   -0.12235
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.80000    8.78000   0.02000    0.22779
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.20000    9.12000   0.08000    0.87719
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.26000    8.22000   0.04000    0.48662
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.58000    7.63000  -0.05000   -0.65531
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.83000    9.88000  -0.05000   -0.50607
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.47000    8.46000   0.01000    0.11820
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.46000    8.48000  -0.02000   -0.23585
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.18130   10.21410  -0.03280   -0.32112
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.45100    9.46360  -0.01260   -0.13314
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.02830    9.05620  -0.02790   -0.30808
富蘭克林華美中華基金                                               11.01000   10.90000   0.11000    1.00917
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.28000   22.19000   0.09000    0.40559
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.09000   21.97000   0.12000    0.54620
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.19410    8.21540  -0.02130   -0.25927
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.25600    9.25510   0.00090    0.00972
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.27490   10.27380   0.00110    0.01071
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.86740    9.89300  -0.02560   -0.25877
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.56200   11.53300   0.02900    0.25145
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.62730    8.60560   0.02170    0.25216
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.74730    8.72530   0.02200    0.25214
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.82660    9.80190   0.02470    0.25199
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.40830   14.37050   0.03780    0.26304
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.34850   10.32140   0.02710    0.26256
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.26680   10.23990   0.02690    0.26270
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.57060   10.54720   0.02340    0.22186
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.58430    7.56750   0.01680    0.22200
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.89790    8.87820   0.01970    0.22189
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.88220    9.86030   0.02190    0.22210
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.27890   11.28560  -0.00670   -0.05937
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.55650    7.56090  -0.00440   -0.05819
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.88390    8.88920  -0.00530   -0.05962
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.03190   10.03790  -0.00600   -0.05977
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.86720   10.84460   0.02260    0.20840
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.62740    7.61150   0.01590    0.20889
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.25060    8.26620  -0.01560   -0.18872
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.28690    9.28460   0.00230    0.02477
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.39730   10.39480   0.00250    0.02405
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.16770   13.19260  -0.02490   -0.18874
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.99000    7.87000   0.12000    1.52478
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.38000    8.29000   0.09000    1.08565
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.81000    8.82000  -0.01000   -0.11338
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.14000    8.09000   0.05000    0.61805
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.13000   12.06000   0.07000    0.58043
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.61000    8.57000   0.04000    0.46674
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.31000   10.26000   0.05000    0.48733
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.27000    8.26000   0.01000    0.12107
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.31000    9.30000   0.01000    0.10753
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.09000    9.11000  -0.02000   -0.21954
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.09140   13.09120   0.00020    0.00153
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.47000   10.45000   0.02000    0.19139
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.16000   11.18000  -0.02000   -0.17889
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.81000    9.75000   0.06000    0.61538
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.58000    9.55000   0.03000    0.31414
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.36000    9.29000   0.07000    0.75350
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
富蘭克林華美第一富基金                                             38.60000   38.42000   0.18000    0.46851
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35580   10.35560   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.40000    8.43000  -0.03000   -0.35587
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.11000    9.13000  -0.02000   -0.21906
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.79000    8.84000  -0.05000   -0.56561
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.52000    9.59000  -0.07000   -0.72993
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.63000   14.54000   0.09000    0.61898
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.27000   13.10000   0.17000    1.29771
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.73000   15.59000   0.14000    0.89801
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.88980    9.88060   0.00920    0.09311
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.88970    9.88060   0.00910    0.09210
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.85690    9.83850   0.01840    0.18702
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.85680    9.83850   0.01830    0.18600
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.89360    9.87990   0.01370    0.13867
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.81870    9.80510   0.01360    0.13870
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.81870    9.80500   0.01370    0.13972
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.09190   10.11060  -0.01870   -0.18495
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.01530   10.03380  -0.01850   -0.18438
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.01530   10.03380  -0.01850   -0.18438
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.39560    6.46090  -0.06530   -1.01070
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.47360   10.54760  -0.07400   -0.70158
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.53790    9.54970  -0.01180   -0.12356
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.60090   11.61510  -0.01420   -0.12225
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.78660    6.80580  -0.01920   -0.28211
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.90840    8.91280  -0.00440   -0.04937
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.04040   11.07160  -0.03120   -0.28180
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    70.67000   70.89000  -0.22000   -0.31034
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    72.03000   72.13000  -0.10000   -0.13864
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.91590   63.19490  -0.27900   -0.44149
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.89000   20.94000  -0.05000   -0.23878
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              69.09290   69.12830  -0.03540   -0.05121
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 68.23650   68.38860  -0.15210   -0.22241
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.88950   11.88880   0.00070    0.00589
復華人生目標基金                                                   39.81140   39.59540   0.21600    0.54552
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.50000   10.54000  -0.04000   -0.37951
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.07000   10.11000  -0.04000   -0.39565
復華大中華中小策略基金                                              8.62000    8.61000   0.01000    0.11614
復華中小精選基金                                                   65.07000   64.77000   0.30000    0.46318
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.73350   52.97720  -0.24370   -0.46001
復華中國特選信用債券ETF基金                                        63.26060   63.54420  -0.28360   -0.44630
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.56000    8.55000   0.01000    0.11696
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.68000   11.77000  -0.09000   -0.76466
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.47000   10.56000  -0.09000   -0.85227
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                              9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
復華台灣智能基金                                                   11.76000   11.75000   0.01000    0.08511
復華全方位基金                                                     29.27000   29.02000   0.25000    0.86147
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.39000   12.28000   0.11000    0.89577
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.86000   19.76000   0.10000    0.50607
復華全球平衡基金-美元                                               8.99000    8.97000   0.02000    0.22297
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.51000   19.57000  -0.06000   -0.30659
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.69000   13.47000   0.22000    1.63326
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.43000   13.27000   0.16000    1.20573
復華全球原物料基金                                                  8.07000    8.04000   0.03000    0.37313
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.82000   12.76000   0.06000    0.47022
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.26320   12.29320  -0.03000   -0.24404
復華全球債券基金                                                   15.19960   15.21640  -0.01680   -0.11041
復華全球債券組合基金                                               15.41000   15.45000  -0.04000   -0.25890
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.04000   15.08000  -0.04000   -0.26525
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
復華有利貨幣市場基金                                               13.49850   13.49840   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   11.29000   11.29000   0.00000    0.00000
復華亞太成長基金                                                   11.96000   11.80000   0.16000    1.35593
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.73000    8.65000   0.08000    0.92486
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.43000    9.38000   0.05000    0.53305
復華東協世紀基金                                                   12.08000   12.12000  -0.04000   -0.33003
復華南非幣長期收益基金A                                            13.96000   13.96000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金B                                             7.90000    7.96000  -0.06000   -0.75377
復華南非幣短期收益基金A                                            14.54000   14.53000   0.01000    0.06882
復華南非幣短期收益基金B                                             8.90000    8.95000  -0.05000   -0.55866
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      72.49990   72.46010   0.03980    0.05493
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.10000   21.86000   0.24000    1.09790
復華美國新星基金-美元                                              12.29000   12.16000   0.13000    1.06908
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.70000   12.61000   0.09000    0.71372
復華恒生基金                                                       20.26000   20.28000  -0.02000   -0.09862
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.85000    8.85000   0.00000    0.00000
復華恒生單日正向二倍基金                                           26.84000   26.90000  -0.06000   -0.22305
復華神盾基金                                                       26.99940   26.65920   0.34020    1.27611
復華高成長基金                                                     67.75000   67.63000   0.12000    0.17744
復華高益策略組合基金                                               13.69000   13.73000  -0.04000   -0.29133
復華貨幣市場基金                                                   14.46230   14.46210   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.39000   18.26000   0.13000    0.71194
復華富時台灣高股息低波動基金                                       47.76000   47.81000  -0.05000   -0.10458
復華復華基金                                                       21.23000   21.19000   0.04000    0.18877
復華華人世紀基金                                                   16.52000   16.48000   0.04000    0.24272
復華傳家二號基金                                                   32.49740   32.24910   0.24830    0.76994
復華傳家基金                                                       22.97790   22.67440   0.30350    1.33851
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.89000   15.92000  -0.03000   -0.18844
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.62000   11.59000   0.03000    0.25884
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.35000   14.36000  -0.01000   -0.06964
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.39000    9.44000  -0.05000   -0.52966
復華新興人民幣短期收益基金                                         11.01000   11.04000  -0.03000   -0.27174
復華新興人民幣債券基金A                                            12.23000   12.25000  -0.02000   -0.16327
復華新興人民幣債券基金B                                             8.92000    8.97000  -0.05000   -0.55741
復華新興市場10年期以上債券基金                                     22.43000   22.52000  -0.09000   -0.39964
復華新興市場企業債券ETF基金                                        70.74000   70.98000  -0.24000   -0.33812
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.40000    5.45000  -0.05000   -0.91743
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.10000   12.18000  -0.08000   -0.65681
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.91000   12.05000  -0.14000   -1.16183
復華新興市場短期收益基金                                           11.40000   11.42000  -0.02000   -0.17513
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.19000    9.21000  -0.02000   -0.21716
復華滬深300 A股基金                                                22.49000   22.62000  -0.13000   -0.57471
復華數位經濟基金                                                   45.82000   45.60000   0.22000    0.48246
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.08070   10.08010   0.00060    0.00595
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.85540    9.86190  -0.00650   -0.06591
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.62660   10.62570   0.00090    0.00847
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.25140   10.25820  -0.00680   -0.06629
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.12940   10.04680   0.08260    0.82215
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.04830   10.05960  -0.01130   -0.11233
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.28480   10.28390   0.00090    0.00875
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       11.06090   11.10130  -0.04040   -0.36392
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.07600   10.08110  -0.00510   -0.05059
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.86010   10.90630  -0.04620   -0.42361
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.43470   10.43990  -0.00520   -0.04981
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.23240   11.28020  -0.04780   -0.42375
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.73720   10.75790  -0.02070   -0.19242
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.71040   10.71100  -0.00060   -0.00560
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.95480   10.99640  -0.04160   -0.37831
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.69750   10.71810  -0.02060   -0.19220
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           12.02520   11.90810   0.11710    0.98336
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.64720   10.64440   0.00280    0.02630
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.88040   10.90140  -0.02100   -0.19264
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.35540   12.23230   0.12310    1.00635
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.79090   10.78810   0.00280    0.02595
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           11.08450   11.12310  -0.03860   -0.34703
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.22020   10.24000  -0.01980   -0.19336
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.23040   10.23420  -0.00380   -0.03713
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.27090   10.31340  -0.04250   -0.41209
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.56460   10.59110  -0.02650   -0.25021
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.95700   10.85940   0.09760    0.89876
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.58840   10.59340  -0.00500   -0.04720
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.56320   10.58970  -0.02650   -0.25024
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.95680   10.85900   0.09780    0.90064
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.58520   10.59000  -0.00480   -0.04533
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.41280   10.44030  -0.02750   -0.26340
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.40710   10.42110  -0.01400   -0.13434
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.41090   10.43830  -0.02740   -0.26249
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.40810   10.42200  -0.01390   -0.13337
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.96870   10.98890  -0.02020   -0.18382
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.98060   10.98610  -0.00550   -0.05006
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.22020   11.26800  -0.04780   -0.42421
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.28070   10.29790  -0.01720   -0.16702
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.28770   10.28840  -0.00070   -0.00680
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.32900   10.36840  -0.03940   -0.38000
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.24030    9.25410  -0.01380   -0.14912
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.09470    8.05970   0.03500    0.43426
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.24320    8.23830   0.00490    0.05948
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.10290   12.12090  -0.01800   -0.14850
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.63040   10.58440   0.04600    0.43460
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.95110   10.94450   0.00660    0.06030
景順主流基金                                                       18.03000   17.98000   0.05000    0.27809
景順台灣科技基金                                                   31.36000   31.33000   0.03000    0.09575
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.48000    9.44000   0.04000    0.42373
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.91000    8.87000   0.04000    0.45096
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.49000   11.43000   0.06000    0.52493
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.80000   10.76000   0.04000    0.37175
景順全球科技基金                                                   23.38000   23.16000   0.22000    0.94991
景順全球康健基金                                                   19.53000   19.40000   0.13000    0.67010
景順貨幣市場基金                                                   15.99680   15.99660   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       32.40000   32.23000   0.17000    0.52746
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.26000   14.12000   0.14000    0.99150
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.62000   13.53000   0.09000    0.66519
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.73000   10.64000   0.09000    0.84586
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.18000   11.13000   0.05000    0.44924
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.41000   11.32000   0.09000    0.79505
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.73000   11.68000   0.05000    0.42808
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.62220    8.62850  -0.00630   -0.07301
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.87910    7.88820  -0.00910   -0.11536
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.46550   11.47390  -0.00840   -0.07321
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.45500   10.46710  -0.01210   -0.11560
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.08000    8.12000  -0.04000   -0.49261
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.57000    7.59000  -0.02000   -0.26350
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.37000   11.47000  -0.10000   -0.87184
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.62620    9.62390   0.00230    0.02390
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                   10.03510   10.07030  -0.03520   -0.34954
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.23130   10.22880   0.00250    0.02444
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.66990   10.70740  -0.03750   -0.35023
華南永昌永昌基金                                                   19.93000   19.93000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
華南永昌全球亨利組合基金                                           15.01280   15.05790  -0.04510   -0.29951
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.86000    9.75000   0.11000    1.12821
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.39000   10.32000   0.07000    0.67829
華南永昌全球精品基金                                               16.88000   16.79000   0.09000    0.53603
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.52000   10.46000   0.06000    0.57361
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.33000   13.25000   0.08000    0.60377
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.51000   13.48000   0.03000    0.22255
華南永昌物聯網精選基金                                             11.89000   11.95000  -0.06000   -0.50209
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.28520   16.28500   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.67190   24.67600  -0.00410   -0.01662
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99300   11.99290   0.00010    0.00083
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.74960   10.74500   0.00460    0.04281
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.64610   10.61450   0.03160    0.29771
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.96420    9.96000   0.00420    0.04217
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.80130    9.77220   0.02910    0.29778
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.59180   10.59100   0.00080    0.00755
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.42190   10.39460   0.02730    0.26264
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.93850    9.93780   0.00070    0.00704
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.72130    9.69580   0.02550    0.26300
華頓中小型基金                                                     20.36000   20.37000  -0.01000   -0.04909
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.74910   11.71740   0.03170    0.27054
華頓台灣基金                                                       22.90000   22.98000  -0.08000   -0.34813
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57350   11.57340   0.00010    0.00086
華頓全球時尚精品基金                                               17.52000   17.44000   0.08000    0.45872
華頓全球高收益債券基金A                                            14.06020   14.06690  -0.00670   -0.04763
華頓全球高收益債券基金B                                             8.15220    8.15600  -0.00380   -0.04659
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.96000    4.96000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.68020    2.69990  -0.01970   -0.72966
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.96700   12.03020  -0.06320   -0.52534
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.37980    0.38040  -0.00060   -0.15773
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.94070   11.97980  -0.03910   -0.32638
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.94070   11.97980  -0.03910   -0.32638
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.58370   10.62420  -0.04050   -0.38121
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.59930   10.61200  -0.01270   -0.11968
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.59880   10.61150  -0.01270   -0.11968
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.30090    9.31200  -0.01110   -0.11920
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.58690   10.56010   0.02680    0.25379
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.58660   10.55980   0.02680    0.25379
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.27080    9.23760   0.03320    0.35940
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.63000   10.69000  -0.06000   -0.56127
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.13000    9.17000  -0.04000   -0.43621
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.68170    2.69690  -0.01520   -0.56361
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.10290    2.11740  -0.01450   -0.68480
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.06840   12.06780   0.00060    0.00497
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.31770    9.31720   0.00050    0.00537
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37930    0.37930   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29330    0.29220   0.00110    0.37645
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.42000    3.44000  -0.02000   -0.58140
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.28000   15.31000  -0.03000   -0.19595
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.48000    0.48000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.07000   23.99000   0.08000    0.33347
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.57000   12.47000   0.10000    0.80192
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.17000    8.23000  -0.06000   -0.72904
匯豐安富基金                                                       25.57000   25.52000   0.05000    0.19592
匯豐成功基金                                                       42.70000   42.70000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.52000   10.49000   0.03000    0.28599
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.39000    2.41000  -0.02000   -0.82988
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.68000   10.75000  -0.07000   -0.65116
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                    9.99000   10.06000  -0.07000   -0.69583
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.68000   10.75000  -0.07000   -0.65116
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.24000   11.29000  -0.05000   -0.44287
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.48000   10.52000  -0.04000   -0.38023
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.24000   11.29000  -0.05000   -0.44287
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                    9.85000    9.92000  -0.07000   -0.70565
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.74970    2.76730  -0.01760   -0.63600
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.40460    2.42170  -0.01710   -0.70612
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.96580   11.99270  -0.02690   -0.22430
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.00190    8.02860  -0.02670   -0.33256
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39040    0.39060  -0.00020   -0.05120
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33410    0.33440  -0.00030   -0.08971
匯豐金磚動力基金                                                   14.36000   14.39000  -0.03000   -0.20848
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01450   15.01440   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.10000    5.13000  -0.03000   -0.58480
匯豐新鑽動力基金                                                   10.23000   10.28000  -0.05000   -0.48638
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.54050    5.56250  -0.02200   -0.39551
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.41620    9.43840  -0.02220   -0.23521
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.00000   51.81000   0.19000    0.36672
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.00000   51.81000   0.19000    0.36672
匯豐龍騰電子基金                                                   36.91000   36.76000   0.15000    0.40805
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.83510   12.85060  -0.01550   -0.12062
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.79000   17.65000   0.14000    0.79320
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.91000    8.97000  -0.06000   -0.66890
新光中國成長基金(美元)                                              8.74000    8.81000  -0.07000   -0.79455
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.89000    9.00000  -0.11000   -1.22222
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.54080   11.50820   0.03260    0.28328
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.37150   10.38200  -0.01050   -0.10114
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.92380   10.98980  -0.06600   -0.60056
新光台灣富貴基金                                                   23.55000   23.31000   0.24000    1.02960
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.48000   21.30000   0.18000    0.84507
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.68120   40.89130  -0.21010   -0.51380
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    46.40380   46.55410  -0.15030   -0.32285
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.93000    9.83000   0.10000    1.01729
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.64000    9.53000   0.11000    1.15425
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.73000    8.76000  -0.03000   -0.34247
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.77000   10.73000   0.04000    0.37279
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                   9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.06000   10.10000  -0.04000   -0.39604
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.06000   10.10000  -0.04000   -0.39604
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.06290   11.05010   0.01280    0.11584
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      11.03970   11.08230  -0.04260   -0.38440
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.41460   10.39920   0.01540    0.14809
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.37940   10.41940  -0.04000   -0.38390
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.94000   10.12000  -0.18000   -1.77866
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  11.20000   11.41000  -0.21000   -1.84049
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.98000    8.82000   0.16000    1.81406
新光吉星貨幣市場基金                                               15.51190   15.51170   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.51000    9.46000   0.05000    0.52854
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.48000    8.44000   0.04000    0.47393
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.64000    8.64000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                              20.29000   20.42000  -0.13000   -0.63663
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.99000   21.23000  -0.24000   -1.13048
新光店頭基金                                                       22.53000   22.43000   0.10000    0.44583
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.48000   11.43000   0.05000    0.43745
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.10000   11.10000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.43000   10.39000   0.04000    0.38499
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          42.03110   42.18550  -0.15440   -0.36600
新光特選內需收益ETF基金                                            20.52000   20.52000   0.00000    0.00000
新光創新科技基金                                                   12.99000   12.88000   0.11000    0.85404
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.24540   10.26140  -0.01600   -0.15592
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.63290   10.67580  -0.04290   -0.40184
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.06310   10.07900  -0.01590   -0.15775
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.32780    9.34230  -0.01450   -0.15521
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.65150    9.68910  -0.03760   -0.38806
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.13730    9.15730  -0.02000   -0.21840
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.44210   41.83540  -0.39330   -0.94011
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       46.65930   46.67420  -0.01490   -0.03192
新光澳幣八年期保本基金                                             11.03000   11.02000   0.01000    0.09074
新光澳幣十年期保本基金                                             11.03000   11.01000   0.02000    0.18165
新光澳幣保本基金                                                   12.49000   12.47000   0.02000    0.16038
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.85600   10.85330   0.00270    0.02488
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.59730    9.59490   0.00240    0.02501
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.61100    9.62540  -0.01440   -0.14960
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.65950   10.67550  -0.01600   -0.14988
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.65600   10.65350   0.00250    0.02347
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.58920    9.58750   0.00170    0.01773
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.55860    9.55950  -0.00090   -0.00941
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.60450   10.60540  -0.00090   -0.00849
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.15000    7.13000   0.02000    0.28050
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.17000   10.31000  -0.14000   -1.35790
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.76700   10.79300  -0.02600   -0.24090
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.56890    9.59190  -0.02300   -0.23979
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.51010   10.54190  -0.03180   -0.30165
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.50720    9.53590  -0.02870   -0.30097
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.58610    9.61730  -0.03120   -0.32442
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.59830   10.63280  -0.03450   -0.32447
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.92840   15.00630  -0.07790   -0.51912
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.66770    8.71300  -0.04530   -0.51991
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.17100   41.29520  -0.12420   -0.30076
群益10年期以上金融債ETF基金                                        44.34120   44.47870  -0.13750   -0.30914
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     44.91460   45.15220  -0.23760   -0.52622
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 45.40910   45.51410  -0.10500   -0.23070
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               47.68540   47.81660  -0.13120   -0.27438
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  44.67350   44.88900  -0.21550   -0.48007
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 48.66790   48.89000  -0.22210   -0.45429
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                49.52520   49.73020  -0.20500   -0.41222
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  47.74070   47.75270  -0.01200   -0.02513
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.81520   10.80600   0.00920    0.08514
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  47.04750   47.00400   0.04350    0.09255
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.82360   40.96680  -0.14320   -0.34955
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.49520   11.49460   0.00060    0.00522
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.14520   10.17490  -0.02970   -0.29189
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.04160   13.04160   0.00000    0.00000
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.48710    9.48070   0.00640    0.06751
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
群益大印度基金-人民幣                                              13.12110   13.03600   0.08510    0.65281
群益大印度基金-美元                                                12.00990   11.92390   0.08600    0.72124
群益大印度基金-新臺幣                                              11.63000   11.59000   0.04000    0.34513
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.04640   11.94550   0.10090    0.84467
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.30680   11.20440   0.10240    0.91393
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.85000   10.79000   0.06000    0.55607
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.70130   10.61170   0.08960    0.84435
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.16290    9.08000   0.08290    0.91300
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.81000    8.77000   0.04000    0.45610
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.66850    9.58750   0.08100    0.84485
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.31300    8.23780   0.07520    0.91287
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.98000    8.93000   0.05000    0.55991
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.93540    8.86060   0.07480    0.84419
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.94040    7.86850   0.07190    0.91377
群益中小型股基金                                                   44.10000   43.89000   0.21000    0.47847
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.44510   10.45940  -0.01430   -0.13672
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.43810    9.44470  -0.00660   -0.06988
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.04420    9.08440  -0.04020   -0.44252
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.84030    8.85240  -0.01210   -0.13669
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.98670    7.99230  -0.00560   -0.07007
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.65430    7.68840  -0.03410   -0.44353
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.57850   10.59730  -0.01880   -0.17740
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.63630   11.65700  -0.02070   -0.17758
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.20580   11.23500  -0.02920   -0.25990
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.48320   10.54610  -0.06290   -0.59643
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.45430    8.43880   0.01550    0.18368
群益中國新機會基金N-美元                                            7.55590    7.53690   0.01900    0.25209
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.25000    8.26000  -0.01000   -0.12107
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.49750    7.48380   0.01370    0.18306
群益中國新機會基金-美元                                             8.07850    8.05830   0.02020    0.25067
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.87000    7.88000  -0.01000   -0.12690
群益平衡王基金                                                     19.72830   19.66420   0.06410    0.32597
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.90930    9.88020   0.02910    0.29453
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.04250   10.05050  -0.00800   -0.07960
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.90930    9.88020   0.02910    0.29453
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.04250   10.05050  -0.00800   -0.07960
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.90940    9.88030   0.02910    0.29453
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.04240   10.05050  -0.00810   -0.08059
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.01950   10.02740  -0.00790   -0.07878
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.87970    9.84470   0.03500    0.35552
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.01240   10.01440  -0.00200   -0.01997
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.87970    9.84470   0.03500    0.35552
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.01240   10.01440  -0.00200   -0.01997
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.87970    9.84470   0.03500    0.35552
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.01240   10.01440  -0.00200   -0.01997
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.00660   10.00830  -0.00170   -0.01699
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.88650    9.85260   0.03390    0.34407
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                           10.01930   10.02240  -0.00310   -0.03093
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.88650    9.85260   0.03390    0.34407
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                           10.01930   10.02240  -0.00310   -0.03093
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.88640    9.85260   0.03380    0.34306
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                          10.01930   10.02240  -0.00310   -0.03093
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                           10.00730   10.01020  -0.00290   -0.02897
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.08000    9.11000  -0.03000   -0.32931
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.44000    6.46000  -0.02000   -0.30960
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.14440   12.13850   0.00590    0.04861
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.28150   11.26850   0.01300    0.11537
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.93000   10.96000  -0.03000   -0.27372
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.35960   10.35460   0.00500    0.04829
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.62230    9.61120   0.01110    0.11549
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.15390   10.14900   0.00490    0.04828
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.45420   10.42120   0.03300    0.31666
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.23470   10.20710   0.02760    0.27040
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.20630    9.17720   0.02910    0.31709
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.20650    9.18160   0.02490    0.27119
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.51500   10.48180   0.03320    0.31674
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.55610   10.52760   0.02850    0.27072
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.36890    9.33930   0.02960    0.31694
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.85070    9.82410   0.02660    0.27076
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.39360   11.43420  -0.04060   -0.35508
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.82930    7.85730  -0.02800   -0.35636
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.73230   10.70580   0.02650    0.24753
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.53800   10.52120   0.01680    0.15968
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.78200   10.80520  -0.02320   -0.21471
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.88830    9.86390   0.02440    0.24737
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.82390    9.80830   0.01560    0.15905
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.05200   10.07370  -0.02170   -0.21541
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.73230   10.70590   0.02640    0.24659
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.53790   10.52110   0.01680    0.15968
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.78190   10.80510  -0.02320   -0.21471
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.88830    9.86400   0.02430    0.24635
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.82380    9.80820   0.01560    0.15905
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.05210   10.07370  -0.02160   -0.21442
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.64800    9.51740   0.13060    1.37222
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.46000   11.35000   0.11000    0.96916
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.78610   15.57240   0.21370    1.37230
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.91000   15.75000   0.16000    1.01587
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.81000   11.83000  -0.02000   -0.16906
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.35440   10.26640   0.08800    0.85717
群益印度中小基金N-美元                                              8.45990    8.38230   0.07760    0.92576
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.17000    8.12000   0.05000    0.61576
群益印度中小基金-人民幣                                            14.01760   13.89840   0.11920    0.85765
群益印度中小基金-美元                                              12.10000   11.98900   0.11100    0.92585
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.29000   14.22000   0.07000    0.49226
群益多利策略組合基金                                               11.98000   12.00000  -0.02000   -0.16667
群益多重收益組合基金                                               14.29000   14.32000  -0.03000   -0.20950
群益多重資產組合基金                                               15.71000   15.70000   0.01000    0.06369
群益安家基金                                                       25.17200   25.02720   0.14480    0.57857
群益安穩貨幣市場基金                                               16.16270   16.16250   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.54000   21.30000   0.24000    1.12676
群益亞太中小基金                                                   10.42000   10.45000  -0.03000   -0.28708
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.27000   16.38000  -0.11000   -0.67155
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.73060   10.75620  -0.02560   -0.23800
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.91430    7.93320  -0.01890   -0.23824
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.42520   10.45010  -0.02490   -0.23828
群益店頭市場基金                                                   95.55000   94.62000   0.93000    0.98288
群益東方盛世基金                                                    8.71000    8.80000  -0.09000   -1.02273
群益東協成長基金-人民幣                                            13.34840   13.41030  -0.06190   -0.46159
群益東協成長基金-美元                                              11.40350   11.44860  -0.04510   -0.39393
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.52000   11.61000  -0.09000   -0.77519
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.93650   11.88960   0.04690    0.39446
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.07020   11.02200   0.04820    0.43731
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.60360   10.59030   0.01330    0.12559
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.74070    9.70240   0.03830    0.39475
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.03650    8.99710   0.03940    0.43792
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.65380    8.64300   0.01080    0.12496
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.96450   10.95080   0.01370    0.12511
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.53220    9.49470   0.03750    0.39496
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.19700    9.15690   0.04010    0.43792
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.66750    9.65550   0.01200    0.12428
群益長安基金                                                       28.96000   28.83000   0.13000    0.45092
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.22040   10.05750   0.16290    1.61969
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.46100   15.21450   0.24650    1.62016
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.25000   15.06000   0.19000    1.26162
群益真善美基金                                                     15.81630   15.79620   0.02010    0.12725
群益馬拉松基金                                                    117.58000  117.42000   0.16000    0.13626
群益深証中小板基金                                                 11.21000   11.29000  -0.08000   -0.70859
群益創新科技基金                                                   32.22000   32.06000   0.16000    0.49906
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.48080    9.45660   0.02420    0.25591
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.49280    8.46540   0.02740    0.32367
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.32460   10.29830   0.02630    0.25538
群益華夏盛世基金-美元                                               9.36420    9.33400   0.03020    0.32355
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.77000   15.78000  -0.01000   -0.06337
群益奧斯卡基金                                                     29.45000   29.34000   0.11000    0.37491
群益新興金鑽基金-美元                                              10.96630   10.93940   0.02690    0.24590
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.56000    8.57000  -0.01000   -0.11669
群益葛萊美基金                                                     23.34000   23.28000   0.06000    0.25773
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.22000   22.06000   0.16000    0.72529
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.94000    7.95000  -0.01000   -0.12579
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.42000   13.37000   0.05000    0.37397
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.38180   11.30840   0.07340    0.64908
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.92120   10.84350   0.07770    0.71656
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.17030   11.13230   0.03800    0.34135
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.98960   10.91880   0.07080    0.64842
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.54430   10.46920   0.07510    0.71734
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.78490   10.74820   0.03670    0.34145
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.38170   11.30830   0.07340    0.64908
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.92160   10.84380   0.07780    0.71746
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.98970   10.91880   0.07090    0.64934
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.54390   10.46880   0.07510    0.71737
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                          10.00100    9.96700   0.03400    0.34113
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.95520   12.90770   0.04750    0.36800
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.78080   11.73690   0.04390    0.37403
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.67240   11.63000   0.04240    0.36457
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.63030    8.59870   0.03160    0.36750
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.95540    8.92190   0.03350    0.37548
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.32000    8.32000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.44750    8.41680   0.03070    0.36475
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.25500   10.21670   0.03830    0.37488
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.90740    9.87040   0.03700    0.37486
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.73000    9.62000   0.11000    1.14345
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                       9.75000    9.65000   0.10000    1.03627
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.75000    9.65000   0.10000    1.03627
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.87000    9.81000   0.06000    0.61162
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.74000    9.64000   0.10000    1.03734
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.73000    9.62000   0.11000    1.14345
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                       9.75000    9.65000   0.10000    1.03627
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.75000    9.65000   0.10000    1.03627
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.87000    9.81000   0.06000    0.61162
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.74000    9.64000   0.10000    1.03734
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.85000    8.84000   0.01000    0.11312
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.02000   11.00000   0.02000    0.18182
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.63000   10.58000   0.05000    0.47259
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.83000   10.79000   0.04000    0.37071
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.63000   10.58000   0.05000    0.47259
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.83000   10.80000   0.03000    0.27778
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.64000   10.61000   0.03000    0.28275
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                        9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
德信大發基金                                                       30.15000   30.10000   0.05000    0.16611
德信中國精選成長基金                                               11.43000   11.58000  -0.15000   -1.29534
德信台灣主流中小基金                                               20.07000   20.03000   0.04000    0.19970
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98780   11.98760   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   32.89000   32.63000   0.26000    0.79681
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.96390   10.96910  -0.00520   -0.04741
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.83450   10.83600  -0.00150   -0.01384
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71810   11.71790   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.25000   16.28000  -0.03000   -0.18428
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.15000   17.28000  -0.13000   -0.75231
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.77430   10.88000  -0.10570   -0.97151
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.37680   16.53740  -0.16060   -0.97113
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.28060    8.34050  -0.05990   -0.71818
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.06130   11.09960  -0.03830   -0.34506
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.07960   12.12160  -0.04200   -0.34649
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.11540   14.21760  -0.10220   -0.71883
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摩根大歐洲基金                                                     16.50000   16.66000  -0.16000   -0.96038
摩根中小基金                                                       21.91000   21.79000   0.12000    0.55071
摩根中國A股基金                                                    14.53000   14.65000  -0.12000   -0.81911
摩根中國A股基金(美元)                                              11.17000   11.22000  -0.05000   -0.44563
摩根中國亮點基金                                                   12.37000   12.45000  -0.08000   -0.64257
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.25910   11.31940  -0.06030   -0.53271
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.56560   12.64620  -0.08060   -0.63735
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.46900    9.49440  -0.02540   -0.26753
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.11880   13.18940  -0.07060   -0.53528
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.24280   15.33990  -0.09710   -0.63299
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.17000   19.11000   0.06000    0.31397
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.17000   19.11000   0.06000    0.31397
摩根台灣增長基金                                                   48.95000   48.88000   0.07000    0.14321
摩根平衡基金                                                       27.43000   27.43000   0.00000    0.00000
摩根全球α基金                                                     18.26000   18.26000   0.00000    0.00000
摩根全球平衡基金                                                   16.30240   16.31550  -0.01310   -0.08029
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.44330    9.45330  -0.01000   -0.10578
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.58940   10.59770  -0.00830   -0.07832
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.97190    9.97510  -0.00320   -0.03208
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.60790   11.62010  -0.01220   -0.10499
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.34880   10.35210  -0.00330   -0.03188
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.39810   10.51770  -0.11960   -1.13713
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.84730   14.00660  -0.15930   -1.13732
摩根亞洲基金                                                       57.07000   57.26000  -0.19000   -0.33182
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.48340    8.52530  -0.04190   -0.49148
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.00790   10.04470  -0.03680   -0.36636
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.84100    8.87500  -0.03400   -0.38310
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.91140   12.97540  -0.06400   -0.49324
摩根東方內需機會基金                                               18.05000   18.11000  -0.06000   -0.33131
摩根東方科技基金                                                   31.15000   31.41000  -0.26000   -0.82776
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.45000    9.60000  -0.15000   -1.56250
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.58000    9.69000  -0.11000   -1.13519
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.02000    9.12000  -0.10000   -1.09649
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.51000   11.68000  -0.17000   -1.45548
摩根金龍收成基金                                                   21.12000   21.16000  -0.04000   -0.18904
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13480   15.13460   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.14000   14.31000  -0.17000   -1.18798
摩根新金磚五國基金                                                 12.28000   12.23000   0.05000    0.40883
摩根新絲路基金                                                      8.98000    9.01000  -0.03000   -0.33296
摩根新興35基金                                                     13.10000   13.12000  -0.02000   -0.15244
摩根新興日本基金                                                   23.23000   23.55000  -0.32000   -1.35881
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.35270    7.40650  -0.05380   -0.72639
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.74980    9.82170  -0.07190   -0.73205
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.54420    9.60570  -0.06150   -0.64024
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.31900   11.40090  -0.08190   -0.71836
摩根新興科技基金                                                   52.04000   51.61000   0.43000    0.83317
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.73870    8.77160  -0.03290   -0.37507
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.35760    9.36200  -0.00440   -0.04700
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.80440    8.81030  -0.00590   -0.06697
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.41090   10.45010  -0.03920   -0.37512
摩根龍揚基金                                                       31.57000   31.62000  -0.05000   -0.15813
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.82000   10.77000   0.05000    0.46425
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.51000   10.46000   0.05000    0.47801
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.89000   11.88000   0.01000    0.08418
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.36350    9.36690  -0.00340   -0.03630
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.57330   11.57760  -0.00430   -0.03714
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                   9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                  10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                   9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                  10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.00000   20.05000  -0.05000   -0.24938
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61710   12.61690   0.00020    0.00159
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.90000   10.81000   0.09000    0.83256
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.82370   10.83730  -0.01360   -0.12549
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.56210   10.55490   0.00720    0.06821
聯邦中國龍基金                                                     25.87000   25.78000   0.09000    0.34911
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.55970   12.56770  -0.00800   -0.06366
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.77370   11.80010  -0.02640   -0.22373
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.76140   10.80950  -0.04810   -0.44498
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.33230   10.33870  -0.00640   -0.06190
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.73900    9.76090  -0.02190   -0.22436
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.89490    8.93460  -0.03970   -0.44434
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.70130    9.67900   0.02230    0.23040
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.06500   10.07940  -0.01440   -0.14287
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.20840    9.18720   0.02120    0.23076
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.54980    9.56350  -0.01370   -0.14325
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.41960   11.34160   0.07800    0.68773
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.27600   11.21220   0.06380    0.56902
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.62090   10.59560   0.02530    0.23878
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.53730   10.46530   0.07200    0.68799
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.39220   10.33340   0.05880    0.56903
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.78820    9.76490   0.02330    0.23861
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.12680   23.03290   0.09390    0.40768
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.16170    9.10570   0.05600    0.61500
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.66640    9.64330   0.02310    0.23954
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.11030    9.05470   0.05560    0.61405
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.59990    9.57700   0.02290    0.23911
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22570   13.22550   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   12.97000   12.93000   0.04000    0.30936
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.92060   16.99730  -0.07670   -0.45125
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.48140   12.41930   0.06210    0.50003
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.35770   12.35460   0.00310    0.02509
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.75290   11.74980   0.00310    0.02638
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.38030   12.37250   0.00780    0.06304
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.69380   11.72570  -0.03190   -0.27205
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.55090   10.54350   0.00740    0.07019
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.78550    8.80920  -0.02370   -0.26904
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       35.17000   35.15000   0.02000    0.05690
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.69000   17.76000  -0.07000   -0.39414
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.32000   17.34000  -0.02000   -0.11534
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.70000   11.76000  -0.06000   -0.51020
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.25000   16.20000   0.05000    0.30864
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.90000   11.87000   0.03000    0.25274
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.73000   12.70000   0.03000    0.23622
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.87000   11.85000   0.02000    0.16878
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.59000    7.59000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.43000   11.41000   0.02000    0.17528
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.93000   14.97000  -0.04000   -0.26720
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.83000   10.88000  -0.05000   -0.45956
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.60000    8.64000  -0.04000   -0.46296
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.21000   11.28000  -0.07000   -0.62057
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.83000   13.91000  -0.08000   -0.57513
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.78000   13.85000  -0.07000   -0.50542
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.81000   13.89000  -0.08000   -0.57595
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.97000    9.03000  -0.06000   -0.66445
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.46000   14.55000  -0.09000   -0.61856
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.48000    9.55000  -0.07000   -0.73298
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.48000   20.39000   0.09000    0.44139
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.59000   18.53000   0.06000    0.32380
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.92000   12.90000   0.02000    0.15504
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.49000   14.42000   0.07000    0.48544
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.43000   15.37000   0.06000    0.39037
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.44000   14.39000   0.05000    0.34746
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.44000   14.39000   0.05000    0.34746
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.37000   12.32000   0.05000    0.40584
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.59000   14.53000   0.06000    0.41294
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.50000   12.45000   0.05000    0.40161
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.57000    8.56000   0.01000    0.11682
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            12.97000   12.93000   0.04000    0.30936
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.56000   19.55000   0.01000    0.05115
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.29000   18.30000  -0.01000   -0.05464
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.29000   11.31000  -0.02000   -0.17683
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.13000   13.13000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.12000   14.12000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.09000   13.09000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.91000    7.92000  -0.01000   -0.12626
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.91000   12.92000  -0.01000   -0.07740
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.99000   13.94000   0.05000    0.35868
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.09000   14.06000   0.03000    0.21337
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
聯博貨幣市場基金                                                   15.04010   15.04000   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.23870   11.25320  -0.01450   -0.12885
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.97170   13.96350   0.00820    0.05872
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.58540    7.59520  -0.00980   -0.12903
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.63000   10.66000  -0.03000   -0.28143
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.27000   14.28000  -0.01000   -0.07003
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.43000   14.45000  -0.02000   -0.13841
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
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瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.36290   10.34580   0.01710    0.16528
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.68650   10.70290  -0.01640   -0.15323
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.26000   10.26130  -0.00130   -0.01267
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.36060   10.38680  -0.02620   -0.25224
瀚亞中小型股基金                                                   20.81000   20.57000   0.24000    1.16675
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.04000   12.11000  -0.07000   -0.57803
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.54000   12.65000  -0.11000   -0.86957
瀚亞巴西基金                                                        5.97000    5.94000   0.03000    0.50505
瀚亞外銷基金                                                       39.31000   39.09000   0.22000    0.56280
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.41710   11.38400   0.03310    0.29076
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.85130   10.82910   0.02220    0.20500
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.82130   12.81680   0.00450    0.03511
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.85750   10.86070  -0.00320   -0.02946
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.36000    7.33790   0.02210    0.30118
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.96620    7.94990   0.01630    0.20503
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.17300    8.17020   0.00280    0.03427
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.11850    7.12060  -0.00210   -0.02949
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.75640    8.75330   0.00310    0.03542
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.05110    9.02400   0.02710    0.30031
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.31480    9.29580   0.01900    0.20439
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.12690    9.12370   0.00320    0.03507
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.97000   11.96000   0.01000    0.08361
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.28000   11.26000   0.02000    0.17762
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.19000   11.21000  -0.02000   -0.17841
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.55810   10.63070  -0.07260   -0.68293
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.96860   10.01290  -0.04430   -0.44243
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.60590    9.64310  -0.03720   -0.38577
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.78560    9.85290  -0.06730   -0.68305
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.07000   14.03000   0.04000    0.28510
瀚亞印度基金-美元                                                  12.91000   12.86000   0.05000    0.38880
瀚亞印度基金-新台幣                                                29.26000   29.26000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.39000    9.42000  -0.03000   -0.31847
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.25000    9.26000  -0.01000   -0.10799
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.40000    9.42000  -0.02000   -0.21231
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.34000   10.37000  -0.03000   -0.28930
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.31000    9.36000  -0.05000   -0.53419
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.42000   10.46000  -0.04000   -0.38241
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.41000   10.45000  -0.04000   -0.38278
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.29000   13.48000  -0.19000   -1.40950
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.71000   10.86000  -0.15000   -1.38122
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.31000   11.44000  -0.13000   -1.13636
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.87000    9.97000  -0.10000   -1.00301
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.21000   14.41000  -0.20000   -1.38793
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.54000    8.63000  -0.09000   -1.04287
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.49000    6.56000  -0.07000   -1.06707
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.37000    8.49000  -0.12000   -1.41343
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.38000   11.44000  -0.06000   -0.52448
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.39360   12.40710  -0.01350   -0.10881
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.28640   14.41930  -0.13290   -0.92168
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.09360   11.11040  -0.01680   -0.15121
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.96450   11.00850  -0.04400   -0.39969
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.73500   12.80370  -0.06870   -0.53656
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.00580    9.01800  -0.01220   -0.13528
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.77760    9.86850  -0.09090   -0.92111
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.82770    8.84110  -0.01340   -0.15156
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.71590    8.75080  -0.03490   -0.39882
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.35700    9.40790  -0.05090   -0.54103
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.90640   14.96660  -0.06020   -0.40223
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.63130   10.63600  -0.00470   -0.04419
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.15750   10.16060  -0.00310   -0.03051
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.62950   12.68050  -0.05100   -0.40219
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.74000   18.70000   0.04000    0.21390
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62750   13.62730   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 28.93000   28.65000   0.28000    0.97731
瀚亞高科技基金                                                     57.78000   57.21000   0.57000    0.99633
瀚亞理財通基金                                                     26.17000   26.14000   0.03000    0.11477
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.73000    9.78000  -0.05000   -0.51125
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.77000    8.78000  -0.01000   -0.11390
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.30000    8.31000  -0.01000   -0.12034
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.60000    8.64000  -0.04000   -0.46296
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.73000    8.74000  -0.01000   -0.11442
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.34000    8.35000  -0.01000   -0.11976
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.61000    8.65000  -0.04000   -0.46243
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.69000    9.73000  -0.04000   -0.41110
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.04000   10.11000  -0.07000   -0.69238
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.07000    9.11000  -0.04000   -0.43908
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.56000    8.60000  -0.04000   -0.46512
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.88000    8.94000  -0.06000   -0.67114
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.87000    9.94000  -0.07000   -0.70423
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.05000    9.09000  -0.04000   -0.44004
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.68000    8.71000  -0.03000   -0.34443
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.96000    9.03000  -0.07000   -0.77519
瀚亞菁華基金                                                       21.48000   21.31000   0.17000    0.79775
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.01170   14.00680   0.00490    0.03498
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.24990    9.24670   0.00320    0.03461
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.03730   11.03070   0.00660    0.05983
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.69900   11.77600  -0.07700   -0.65387
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.20360   10.22980  -0.02620   -0.25611
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.65120   10.68660  -0.03540   -0.33126
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.25060    8.24570   0.00490    0.05942
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.22500    8.27910  -0.05410   -0.65345
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.65860    8.64850   0.01010    0.11678
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.24630    8.26740  -0.02110   -0.25522
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.12170    8.14870  -0.02700   -0.33134
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.22700   14.28730  -0.06030   -0.42205
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.77220   10.79820  -0.02600   -0.24078
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.95110    9.97400  -0.02290   -0.22960
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.62960   11.67890  -0.04930   -0.42213
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.29010   10.31500  -0.02490   -0.24140
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.10500   10.14790  -0.04290   -0.42275
瀚亞歐洲基金                                                       10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
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