[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/08/07 108/08/06 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.40270 10.37170 0.03100 0.29889 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.18840 10.15800 0.03040 0.29927 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.49320 10.49190 0.00130 0.01239 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.28630 10.28500 0.00130 0.01264 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.26530 10.26440 0.00090 0.00877 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.26530 10.27190 -0.00660 -0.06425 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.26280 10.26990 -0.00710 -0.06913 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.36190 10.36660 -0.00470 -0.04534 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.89700 9.88130 0.01570 0.15889 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.89700 9.88130 0.01570 0.15889 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.89020 9.88930 0.00090 0.00910 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.89020 9.88930 0.00090 0.00910 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.01510 10.00570 0.00940 0.09395 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.01510 10.00570 0.00940 0.09395 大華銀多元特別收益平衡基金 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.76210 10.74350 0.01860 0.17313 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.56150 10.54330 0.01820 0.17262 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.67580 10.67100 0.00480 0.04498 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.56230 10.55760 0.00470 0.04452 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.64000 21.69000 -0.05000 -0.23052 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 20.72000 21.46000 -0.74000 -3.44828 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 43.10270 43.27070 -0.16800 -0.38825 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.24660 40.33680 -0.09020 -0.22362 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.90410 9.90260 0.00150 0.01515 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.43530 10.43350 0.00180 0.01725 中國信託台灣活力基金 13.18000 13.16000 0.02000 0.15198 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.82000 10.86000 -0.04000 -0.36832 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.16000 9.05000 0.11000 1.21547 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.95000 9.83000 0.12000 1.22075 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.22100 10.27420 -0.05320 -0.51780 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.22480 10.25070 -0.02590 -0.25267 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.13930 9.16240 -0.02310 -0.25212 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.39470 10.38220 0.01250 0.12040 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.25820 9.24700 0.01120 0.12112 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.39360 11.33260 0.06100 0.53827 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.65220 9.60050 0.05170 0.53851 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.01890 11.10170 -0.08280 -0.74583 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.60330 9.67550 -0.07220 -0.74621 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 46.20860 46.15270 0.05590 0.12112 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 42.31450 42.26050 0.05400 0.12778 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 47.38000 47.38970 -0.00970 -0.02047 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 48.14080 48.23320 -0.09240 -0.19157 中國信託智能運動基金-台幣 10.66000 10.54000 0.12000 1.13852 中國信託智能運動基金-美元 10.14000 9.99000 0.15000 1.50150 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.94000 9.85000 0.09000 0.91371 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.59000 9.46000 0.13000 1.37421 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03960 11.03940 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.37670 10.39940 -0.02270 -0.21828 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.54280 9.56360 -0.02080 -0.21749 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.50470 10.50350 0.00120 0.01142 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.65920 9.65740 0.00180 0.01864 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.62130 40.76310 -0.14180 -0.34786 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 40.74270 40.88860 -0.14590 -0.35682 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.32000 11.20000 0.12000 1.07143 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.74000 10.63000 0.11000 1.03481 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.24000 11.08000 0.16000 1.44404 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.72000 10.57000 0.15000 1.41911 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 45.16420 45.32130 -0.15710 -0.34664 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 45.24490 45.38760 -0.14270 -0.31440 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 44.98360 45.12290 -0.13930 -0.30871 元大2001基金 63.63000 63.41000 0.22000 0.34695 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 47.75310 47.78020 -0.02710 -0.05672 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 45.59080 45.62080 -0.03000 -0.06576 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.04000 20.31000 -0.27000 -1.32939 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.72390 11.72310 0.00080 0.00682 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.76390 10.73580 0.02810 0.26174 元大上證50基金 31.39000 31.60000 -0.21000 -0.66456 元大大中華TMT基金-人民幣 10.08000 10.28000 -0.20000 -1.94553 元大大中華TMT基金-新台幣 8.95000 9.11000 -0.16000 -1.75631 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.73000 12.88000 -0.15000 -1.16460 元大大中華價值指數基金-美元 11.62700 11.69400 -0.06700 -0.57294 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.03700 16.18900 -0.15200 -0.93891 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.83400 10.85300 -0.01900 -0.17507 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.38400 10.37600 0.00800 0.07710 元大中國平衡基金-人民幣 2.93000 2.96000 -0.03000 -1.01351 元大中國平衡基金-新台幣 13.06000 13.15000 -0.09000 -0.68441 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.88250 47.02700 -0.14450 -0.30727 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.08190 11.10720 -0.02530 -0.22778 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.08930 10.11240 -0.02310 -0.22843 元大中國機會債券基金-新台幣 10.15840 10.15570 0.00270 0.02659 元大巴西指數基金 7.13800 6.99300 0.14500 2.07350 元大日經225基金 26.09000 26.18000 -0.09000 -0.34377 元大台商收成基金 22.15000 22.17000 -0.02000 -0.09021 元大台灣50單日反向1倍基金 11.84000 11.86000 -0.02000 -0.16863 元大台灣50單日正向2倍基金 38.19000 38.10000 0.09000 0.23622 元大台灣中型100基金 32.33000 32.26000 0.07000 0.21699 元大台灣加權股價指數基金 25.29100 25.29900 -0.00800 -0.03162 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 元大台灣卓越50基金 79.87000 79.96000 -0.09000 -0.11256 元大台灣金融基金 17.93000 17.95000 -0.02000 -0.11142 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.58000 31.52000 0.06000 0.19036 元大台灣高股息基金 26.32000 26.44000 -0.12000 -0.45386 元大台灣電子科技基金 35.19000 35.18000 0.01000 0.02843 元大全球ETF成長組合基金 10.58000 10.53000 0.05000 0.47483 元大全球ETF穩健組合基金 15.07000 15.02000 0.05000 0.33289 元大全球人工智慧ETF基金 23.05000 22.92000 0.13000 0.56719 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.33000 13.40000 -0.07000 -0.52239 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.15000 9.20000 -0.05000 -0.54348 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.14000 13.24000 -0.10000 -0.75529 元大全球不動產證券化基金-美元 12.02900 12.04500 -0.01600 -0.13284 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.36000 8.41000 -0.05000 -0.59453 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.29000 6.33000 -0.04000 -0.63191 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.86000 8.91000 -0.05000 -0.56117 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.81000 6.84000 -0.03000 -0.43860 元大全球股票入息基金-美元配息 8.16800 8.11000 0.05800 0.71517 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.26000 8.23000 0.03000 0.36452 元大全球新興市場精選組合基金 13.26000 13.30000 -0.04000 -0.30075 元大全球農業商機基金 18.14000 17.97000 0.17000 0.94602 元大印尼指數基金 9.34600 9.45100 -0.10500 -1.11099 元大印度指數基金 9.47200 9.40800 0.06400 0.68027 元大印度基金 12.38000 12.26000 0.12000 0.97879 元大多多基金 17.23000 17.05000 0.18000 1.05572 元大多福基金 52.71000 52.47000 0.24000 0.45740 元大亞太成長基金 8.45000 8.56000 -0.11000 -1.28505 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.43510 9.44840 -0.01330 -0.14076 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.54810 7.55870 -0.01060 -0.14024 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.78600 8.89000 -0.10400 -1.16985 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.70000 9.85000 -0.15000 -1.52284 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.18000 9.32000 -0.14000 -1.50215 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.70000 9.85000 -0.15000 -1.52284 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.00500 10.12600 -0.12100 -1.19494 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.20770 10.20580 0.00190 0.01862 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.39540 10.40000 -0.00460 -0.04423 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.18370 10.18820 -0.00450 -0.04417 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.60700 10.65150 -0.04450 -0.41778 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.39180 10.43530 -0.04350 -0.41685 元大卓越基金 43.13000 43.13000 0.00000 0.00000 元大店頭基金 8.39000 8.34000 0.05000 0.59952 元大美元貨幣市場基金-美元 10.49320 10.49250 0.00070 0.00667 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.98640 9.99320 -0.00680 -0.06805 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.15600 33.35710 -0.20110 -0.60287 元大美國政府20年期(以上)債券基金 45.25380 45.22610 0.02770 0.06125 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 16.03390 16.12280 -0.08890 -0.55139 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 25.12710 24.90980 0.21730 0.87235 元大美國政府7至10年期債券基金 43.68480 43.88860 -0.20380 -0.46436 元大高科技基金 19.51000 19.36000 0.15000 0.77479 元大得利貨幣市場基金 16.33480 16.33450 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.03890 12.03870 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 元大富櫃50基金 12.65000 12.68000 -0.03000 -0.23659 元大華夏中小基金 7.05000 7.09000 -0.04000 -0.56417 元大新中國基金-人民幣 9.37000 9.48000 -0.11000 -1.16034 元大新中國基金-美元 8.56700 8.61100 -0.04400 -0.51097 元大新中國基金-新台幣 8.72000 8.79000 -0.07000 -0.79636 元大新主流基金 24.78000 24.58000 0.20000 0.81367 元大新東協平衡基金-美元 9.32100 9.31100 0.01000 0.10740 元大新東協平衡基金-新台幣 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.89420 10.88000 0.01420 0.13051 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.80830 9.73410 0.07420 0.76227 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.33400 11.29030 0.04370 0.38706 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.33850 9.30250 0.03600 0.38699 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.61850 10.62300 -0.00450 -0.04236 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.85490 9.85900 -0.00410 -0.04159 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 11.01860 11.06450 -0.04590 -0.41484 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.23450 10.27720 -0.04270 -0.41548 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.16010 10.16870 -0.00860 -0.08457 元大新興亞洲基金 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.67440 9.61540 0.05900 0.61360 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.96480 8.91010 0.05470 0.61391 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.15790 10.13380 0.02410 0.23782 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.42770 9.40530 0.02240 0.23816 元大萬泰貨幣市場基金 15.17190 15.17170 0.00020 0.00132 元大經貿基金 36.86000 36.70000 0.16000 0.43597 元大實質多重資產基金-人民幣 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247 元大實質多重資產基金-美元 8.04900 8.02000 0.02900 0.36160 元大實質多重資產基金-新台幣 8.67000 8.67000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日反向1倍基金 13.04000 12.95000 0.09000 0.69498 元大滬深300單日正向2倍基金 16.18000 16.43000 -0.25000 -1.52161 元大摩臺基金 37.34000 37.38000 -0.04000 -0.10701 元大標普500基金 27.54000 27.30000 0.24000 0.87912 元大標普500單日反向1倍基金 12.55000 12.78000 -0.23000 -1.79969 元大標普500單日正向2倍基金 34.53000 33.51000 1.02000 3.04387 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.98000 20.99000 -0.01000 -0.04764 元大標智滬深300基金 17.23000 17.34000 -0.11000 -0.63437 元大歐洲50基金 24.11000 24.20000 -0.09000 -0.37190 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.10400 9.20720 -0.10320 -1.12086 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30000 10.29980 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.33000 15.30000 0.03000 0.19608 日盛上選基金 34.86000 34.91000 -0.05000 -0.14323 日盛小而美基金 18.08000 18.03000 0.05000 0.27732 日盛中國內需動力基金 9.32000 9.40000 -0.08000 -0.85106 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.34130 12.37650 -0.03520 -0.28441 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.83010 9.85820 -0.02810 -0.28504 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.52820 12.56270 -0.03450 -0.27462 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.97390 10.00140 -0.02750 -0.27496 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.43620 11.49730 -0.06110 -0.53143 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.08720 9.13570 -0.04850 -0.53088 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.43000 10.50000 -0.07000 -0.66667 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.19000 10.29000 -0.10000 -0.97182 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.51000 10.56000 -0.05000 -0.47348 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.38000 10.46000 -0.08000 -0.76482 日盛日盛基金 11.69000 11.64000 0.05000 0.42955 日盛目標收益組合基金(美元) 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.50000 9.54000 -0.04000 -0.41929 日盛全球抗暖化基金 11.15000 11.08000 0.07000 0.63177 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.51050 10.48900 0.02150 0.20498 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.37470 9.35550 0.01920 0.20523 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.35980 10.36500 -0.00520 -0.05017 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.24070 9.24530 -0.00460 -0.04976 日盛全球智能車基金(美元) 10.07000 9.99000 0.08000 0.80080 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51720 2.52360 -0.00640 -0.25361 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65100 1.65520 -0.00420 -0.25375 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38710 0.38810 -0.00100 -0.25767 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25440 0.25510 -0.00070 -0.27440 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.88040 12.94400 -0.06360 -0.49135 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.33920 8.38050 -0.04130 -0.49281 日盛亞洲機會基金 6.85000 6.89000 -0.04000 -0.58055 日盛首選基金 17.48000 17.37000 0.11000 0.63328 日盛高科技基金 18.30000 18.24000 0.06000 0.32895 日盛貨幣市場基金 14.84320 14.84300 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 40.46000 40.32000 0.14000 0.34722 日盛精選五虎基金 35.95000 35.85000 0.10000 0.27894 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.55370 13.55350 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 31.58000 31.28000 0.30000 0.95908 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000 台新MSCI中國基金 18.94000 19.06000 -0.12000 -0.62959 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 19.96000 20.03000 -0.07000 -0.34948 台新大眾貨幣市場基金 14.23050 14.23030 0.00020 0.00141 台新中國通基金 46.16000 45.74000 0.42000 0.91823 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.53040 0.53090 -0.00050 -0.09418 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.68600 16.76700 -0.08100 -0.48309 台新中國精選中小基金-美元 0.30820 0.30860 -0.00040 -0.12962 台新中國精選中小基金-新台幣 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135 台新主流基金 24.92000 24.97000 -0.05000 -0.20024 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.88000 23.85000 0.03000 0.12579 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.76250 0.75850 0.00400 0.52736 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.91000 16.88000 0.03000 0.17773 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53890 0.53600 0.00290 0.54104 台新台灣中小基金 36.41000 35.84000 0.57000 1.59040 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.98840 11.04450 -0.05610 -0.50795 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.97560 9.99200 -0.01640 -0.16413 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.54000 11.55900 -0.01900 -0.16437 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.13000 11.19000 -0.06000 -0.53619 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.00140 10.01020 -0.00880 -0.08791 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.19720 11.20700 -0.00980 -0.08745 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.94000 10.99000 -0.05000 -0.45496 台新印度基金 14.08000 13.96000 0.12000 0.85960 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.69200 8.74420 -0.05220 -0.59697 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28100 0.28160 -0.00060 -0.21307 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.76400 12.84070 -0.07670 -0.59732 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40760 0.40860 -0.00100 -0.24474 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.05000 40.17000 -0.12000 -0.29873 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 42.88000 42.90000 -0.02000 -0.04662 台新真吉利貨幣市場基金 11.13470 11.13450 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 33.06170 32.85830 0.20340 0.61902 台新智慧生活基金-美元 10.50640 10.42450 0.08190 0.78565 台新智慧生活基金-新台幣 11.04000 10.99000 0.05000 0.45496 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.25320 8.23280 0.02040 0.24779 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.62010 8.63120 -0.01110 -0.12860 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.37260 9.34960 0.02300 0.24600 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.80050 9.81300 -0.01250 -0.12738 台新新興市場債券基金(A類型) 11.92430 11.93830 -0.01400 -0.11727 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37270 0.37170 0.00100 0.26903 台新新興市場債券基金(B類型) 8.45540 8.46530 -0.00990 -0.11695 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27890 0.27820 0.00070 0.25162 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.41000 5.41000 0.00000 0.00000 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.80000 22.87000 -0.07000 -0.30608 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.51390 10.55580 -0.04190 -0.39694 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.04320 10.01710 0.02610 0.26055 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.21250 10.20700 0.00550 0.05388 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.52180 10.56060 -0.03880 -0.36740 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.03860 10.01210 0.02650 0.26468 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.21250 10.20690 0.00560 0.05486 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 44.01070 44.15190 -0.14120 -0.31981 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 43.97130 44.06070 -0.08940 -0.20290 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.66230 39.70160 -0.03930 -0.09899 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.37860 11.37790 0.00070 0.00615 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.07430 10.08830 -0.01400 -0.13877 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.29640 9.31950 -0.02310 -0.24787 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.95460 10.98180 -0.02720 -0.24768 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.78550 7.81490 -0.02940 -0.37620 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.24430 9.27910 -0.03480 -0.37504 永豐中小基金 52.73000 52.29000 0.44000 0.84146 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.81880 1.82530 -0.00650 -0.35611 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.54420 2.55330 -0.00910 -0.35640 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.22630 8.26740 -0.04110 -0.49713 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.16510 11.22090 -0.05580 -0.49729 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.65000 4.64000 0.01000 0.21552 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.74000 20.75000 -0.01000 -0.04819 永豐主流品牌基金 18.91000 18.66000 0.25000 1.33976 永豐永豐基金 32.55000 32.50000 0.05000 0.15385 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.17030 9.16370 0.00660 0.07202 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.69050 9.68350 0.00700 0.07229 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.17550 9.19870 -0.02320 -0.25221 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.69870 9.72320 -0.02450 -0.25197 永豐亞洲民生消費基金 11.70000 11.83000 -0.13000 -1.09890 永豐南非幣2021保本基金 14.12450 14.11770 0.00680 0.04817 永豐高科技基金 23.33000 23.23000 0.10000 0.43048 永豐貨幣市場基金 13.94600 13.94580 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.15790 2.16250 -0.00460 -0.21272 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.67400 2.67960 -0.00560 -0.20899 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.86000 7.88790 -0.02790 -0.35371 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 11.05360 11.09300 -0.03940 -0.35518 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.23150 7.25960 -0.02810 -0.38707 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.63730 11.68260 -0.04530 -0.38776 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.13000 10.27000 -0.14000 -1.36319 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.79000 7.88000 -0.09000 -1.14213 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.14000 18.40000 -0.26000 -1.41304 永豐臺灣加權ETF基金 52.95000 52.97000 -0.02000 -0.03776 永豐領航科技基金 37.72000 37.56000 0.16000 0.42599 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.60000 11.70000 -0.10000 -0.85470 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.11000 11.21000 -0.10000 -0.89206 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792 永豐趨勢平衡基金 41.03000 40.84000 0.19000 0.46523 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.90910 11.90830 0.00080 0.00672 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.74120 9.72880 0.01240 0.12746 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.39190 10.37860 0.01330 0.12815 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.82140 9.83190 -0.01050 -0.10680 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.30890 10.31990 -0.01100 -0.10659 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.79380 9.78280 0.01100 0.11244 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.57330 10.56140 0.01190 0.11267 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.82510 9.83560 -0.01050 -0.10676 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.38720 10.39830 -0.01110 -0.10675 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.74000 10.84000 -0.10000 -0.92251 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.31000 9.38000 -0.07000 -0.74627 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.53000 14.72000 -0.19000 -1.29076 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.89000 19.11000 -0.22000 -1.15123 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.65000 18.82000 -0.17000 -0.90329 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.08310 10.07970 0.00340 0.03373 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.08310 10.07970 0.00340 0.03373 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.01920 10.02160 -0.00240 -0.02395 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.01920 10.02160 -0.00240 -0.02395 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.19840 10.20290 -0.00450 -0.04411 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.19820 10.20270 -0.00450 -0.04411 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.08170 10.08550 -0.00380 -0.03768 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.08170 10.08550 -0.00380 -0.03768 兆豐國際生命科學基金 14.83000 14.68000 0.15000 1.02180 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.37720 10.33880 0.03840 0.37142 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.51650 10.45020 0.06630 0.63444 兆豐國際全球基金 30.39000 30.20000 0.19000 0.62914 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.50350 10.50290 0.00060 0.00571 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.35620 10.36280 -0.00660 -0.06369 兆豐國際國民基金 22.38000 22.33000 0.05000 0.22391 兆豐國際第一基金 12.89000 12.85000 0.04000 0.31128 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.80190 10.84840 -0.04650 -0.42863 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.24480 8.28030 -0.03550 -0.42873 兆豐國際萬全基金 20.22000 20.16000 0.06000 0.29762 兆豐國際電子基金 25.88000 25.78000 0.10000 0.38790 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.39000 21.38000 0.01000 0.04677 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.91000 15.94000 -0.03000 -0.18821 兆豐國際豐台灣基金 35.24000 34.95000 0.29000 0.82976 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56190 12.56170 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.51000 9.46000 0.05000 0.52854 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.91620 9.91470 0.00150 0.01513 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.90680 9.89250 0.01430 0.14455 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.06490 10.10230 -0.03740 -0.37021 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.92640 9.92600 0.00040 0.00403 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.91570 9.91060 0.00510 0.05146 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.91640 9.91490 0.00150 0.01513 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.90940 9.89520 0.01420 0.14350 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 10.07350 10.11090 -0.03740 -0.36990 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.93100 9.93070 0.00030 0.00302 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.92480 9.91970 0.00510 0.05141 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.85160 10.83220 0.01940 0.17910 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.59290 10.57720 0.01570 0.14843 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.84780 10.83860 0.00920 0.08488 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.53210 10.51330 0.01880 0.17882 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.65810 10.64230 0.01580 0.14846 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.64630 10.63720 0.00910 0.08555 合庫台灣基金 11.45000 11.41000 0.04000 0.35057 合庫全球高收益債券基金A類型 11.73660 11.75480 -0.01820 -0.15483 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.63210 12.62050 0.01160 0.09191 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.26430 11.26240 0.00190 0.01687 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.04080 12.03330 0.00750 0.06233 合庫全球高收益債券基金B類型 8.16090 8.17360 -0.01270 -0.15538 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.37890 9.37010 0.00880 0.09392 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.08610 9.08060 0.00550 0.06057 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.79180 8.78640 0.00540 0.06146 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.23730 9.23180 0.00550 0.05958 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 合庫全球新興市場基金 9.05000 9.10000 -0.05000 -0.54945 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 合庫貨幣市場基金 10.17740 10.17730 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.94230 9.94700 -0.00470 -0.04725 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.26250 10.26820 -0.00570 -0.05551 合庫新興多重收益基金A類型 10.61570 10.64400 -0.02830 -0.26588 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.08160 12.08480 -0.00320 -0.02648 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.35890 15.39460 -0.03570 -0.23190 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.73110 8.73530 -0.00420 -0.04808 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.55320 9.55840 -0.00520 -0.05440 合庫新興多重收益基金B類型 7.97290 7.99410 -0.02120 -0.26520 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.69480 8.69700 -0.00220 -0.02530 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.61010 10.63420 -0.02410 -0.22663 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.33000 11.39000 -0.06000 -0.52678 安本標準兩岸價值基金 美元 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.19000 11.23000 -0.04000 -0.35619 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.19160 10.16880 0.02280 0.22422 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.18510 10.16760 0.01750 0.17212 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.91550 9.95590 -0.04040 -0.40579 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.16130 10.14220 0.01910 0.18832 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.19150 10.16880 0.02270 0.22323 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.18500 10.16760 0.01740 0.17113 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.91540 9.95590 -0.04050 -0.40679 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.16130 10.14220 0.01910 0.18832 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23390 11.23330 0.00060 0.00534 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.83410 9.82590 0.00820 0.08345 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.92910 9.95690 -0.02780 -0.27920 安聯中國東協基金 14.98000 15.04000 -0.06000 -0.39894 安聯中國策略基金-美元 11.61000 11.62000 -0.01000 -0.08606 安聯中國策略基金-新臺幣 15.41000 15.48000 -0.07000 -0.45220 安聯中華新思路基金-人民幣 14.79000 14.78000 0.01000 0.06766 安聯中華新思路基金-美元 13.40000 13.37000 0.03000 0.22438 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.85000 12.87000 -0.02000 -0.15540 安聯台灣大壩基金 30.92000 30.60000 0.32000 1.04575 安聯台灣科技基金 51.33000 51.35000 -0.02000 -0.03895 安聯台灣貨幣市場基金 12.55300 12.55290 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 35.14000 34.97000 0.17000 0.48613 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.84750 10.86700 -0.01950 -0.17944 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 16.01000 16.04610 -0.03610 -0.22498 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.94900 9.97150 -0.02250 -0.22564 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.00360 10.02610 -0.02250 -0.22441 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 11.86000 11.82000 0.04000 0.33841 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 安聯四季成長組合基金-美元 11.32000 11.25000 0.07000 0.62222 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.31860 13.33680 -0.01820 -0.13646 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.87760 10.89770 -0.02010 -0.18444 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.97480 13.00520 -0.03040 -0.23375 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.62070 9.63240 -0.01170 -0.12147 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.54250 9.56030 -0.01780 -0.18619 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09270 9.11390 -0.02120 -0.23261 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.27460 10.28060 -0.00600 -0.05836 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.29640 10.32050 -0.02410 -0.23352 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.35000 11.28000 0.07000 0.62057 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.51000 11.49000 0.02000 0.17406 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.02000 10.97000 0.05000 0.45579 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.92000 9.86000 0.06000 0.60852 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.94000 10.98000 -0.04000 -0.36430 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.52550 12.54870 -0.02320 -0.18488 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.34390 11.37090 -0.02700 -0.23745 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.97240 11.00410 -0.03170 -0.28807 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.60300 8.61920 -0.01620 -0.18795 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.45920 8.47900 -0.01980 -0.23352 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.15540 8.17890 -0.02350 -0.28732 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.24760 10.26130 -0.01370 -0.13351 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.13620 10.16540 -0.02920 -0.28725 安聯全球人口趨勢基金 12.10000 12.12000 -0.02000 -0.16502 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.78000 8.65000 0.13000 1.50289 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.75000 33.38000 0.37000 1.10845 安聯全球油礦金趨勢基金 7.62000 7.67000 -0.05000 -0.65189 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.59550 12.61410 -0.01860 -0.14745 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.63890 10.65470 -0.01580 -0.14829 安聯全球新興市場基金 16.65000 16.62000 0.03000 0.18051 安聯全球農金趨勢基金 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050 安聯全球綠能趨勢基金 9.02000 8.96000 0.06000 0.66964 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.54000 10.46000 0.08000 0.76482 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.79000 10.71000 0.08000 0.74697 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.70000 10.61000 0.09000 0.84826 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.46000 9.39000 0.07000 0.74547 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.44000 9.38000 0.06000 0.63966 安聯亞洲動態策略基金 21.58000 21.77000 -0.19000 -0.87276 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.00340 9.97960 0.02380 0.23849 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.06540 10.05300 0.01240 0.12335 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.08920 10.06850 0.02070 0.20559 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.06450 10.05230 0.01220 0.12137 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.09530 10.07390 0.02140 0.21243 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.07120 10.05920 0.01200 0.11929 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.02140 10.01050 0.01090 0.10889 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.02140 10.01050 0.01090 0.10889 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.02140 10.01050 0.01090 0.10889 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.59510 10.59910 -0.00400 -0.03774 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.12760 10.13150 -0.00390 -0.03849 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.83070 91.09960 -0.26890 -0.29517 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.30550 13.33760 -0.03210 -0.24067 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.38640 68.60450 -0.21810 -0.31791 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.89490 9.91870 -0.02380 -0.23995 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.76350 2.76470 -0.00120 -0.04340 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.96510 10.97920 -0.01410 -0.12842 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.32700 2.33160 -0.00460 -0.19729 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.85070 8.85920 -0.00850 -0.09595 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.61590 10.65240 -0.03650 -0.34265 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.41760 10.41040 0.00720 0.06916 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.84450 10.84180 0.00270 0.02490 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.37250 10.36870 0.00380 0.03665 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.41230 10.40870 0.00360 0.03459 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.51320 10.54950 -0.03630 -0.34409 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.28470 10.27740 0.00730 0.07103 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.62370 10.61980 0.00390 0.03672 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.26960 10.26580 0.00380 0.03702 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.31750 10.31340 0.00410 0.03975 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.28920 10.28610 0.00310 0.03014 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.42070 10.42000 0.00070 0.00672 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.27420 10.27390 0.00030 0.00292 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.21540 10.21610 -0.00070 -0.00685 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.30350 10.30100 0.00250 0.02427 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.37050 10.36980 0.00070 0.00675 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.27410 10.27380 0.00030 0.00292 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.21630 10.21740 -0.00110 -0.01077 宏利台灣動力基金A類型 30.48000 30.29000 0.19000 0.62727 宏利台灣動力基金I類型 30.48000 30.29000 0.19000 0.62727 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.82270 9.80450 0.01820 0.18563 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.85200 9.87120 -0.01920 -0.19451 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.40070 7.38690 0.01380 0.18682 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.44340 7.44820 -0.00480 -0.06445 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683 宏利全球債券組合基金 13.86840 13.92530 -0.05690 -0.40861 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99350 2.99260 0.00090 0.03007 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.46580 12.48510 -0.01930 -0.15458 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.96140 8.97490 -0.01350 -0.15042 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.61110 2.61970 -0.00860 -0.32828 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.63620 11.68350 -0.04730 -0.40484 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.19520 3.18730 0.00790 0.24786 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52790 0.52880 -0.00090 -0.17020 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.96000 15.01000 -0.05000 -0.33311 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.29030 12.26960 0.02070 0.16871 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.87210 10.85490 0.01720 0.15845 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.46070 10.45830 0.00240 0.02295 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.67500 8.65940 0.01560 0.18015 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.30960 8.29620 0.01340 0.16152 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.20680 8.20400 0.00280 0.03413 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.32970 8.31680 0.01290 0.15511 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.07000 9.97000 0.10000 1.00301 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.06000 9.99000 0.07000 0.70070 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.95000 10.92000 0.03000 0.27473 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.02760 3.02570 0.00190 0.06280 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43760 0.43750 0.00010 0.02286 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.24120 13.25480 -0.01360 -0.10260 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.99760 0.99700 0.00060 0.06018 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.57060 7.57820 -0.00760 -0.10029 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09510 2.09350 0.00160 0.07643 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30220 0.30210 0.00010 0.03310 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.20860 9.21570 -0.00710 -0.07704 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33330 0.33310 0.00020 0.06004 宏利萬利貨幣市場基金 13.69210 13.69200 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.33000 2.33000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 宏利臺灣股息收益基金A類型 25.67000 25.67000 0.00000 0.00000 宏利臺灣股息收益基金I類型 25.67000 25.67000 0.00000 0.00000 宏利澳幣保本基金 12.70400 12.69380 0.01020 0.08035 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.90000 10.95000 -0.05000 -0.45662 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.63000 11.67000 -0.04000 -0.34276 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.40000 11.36000 0.04000 0.35211 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.71000 10.83000 -0.12000 -1.10803 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.01000 10.09000 -0.08000 -0.79286 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.29000 9.40000 -0.11000 -1.17021 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.62000 11.76000 -0.14000 -1.19048 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.50960 10.60550 -0.09590 -0.90425 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.49320 9.51920 -0.02600 -0.27313 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.12690 9.18620 -0.05930 -0.64553 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.56210 11.63720 -0.07510 -0.64534 貝萊德亞美利加收益基金 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.97430 12.97420 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.91000 26.86000 0.05000 0.18615 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47790 11.47340 0.00450 0.03922 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.06660 10.05000 0.01660 0.16517 保德信大中華基金-人民幣 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 保德信大中華基金-美元 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463 保德信大中華基金-新台幣 28.74000 28.74000 0.00000 0.00000 保德信中小型股基金 48.29000 47.89000 0.40000 0.83525 保德信中國中小基金-人民幣 8.59000 8.65000 -0.06000 -0.69364 保德信中國中小基金-美元 8.07000 8.07000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-新臺幣 7.96000 7.99000 -0.03000 -0.37547 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.85670 9.88740 -0.03070 -0.31050 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.96970 10.01100 -0.04130 -0.41255 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.97500 10.00640 -0.03140 -0.31380 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.06450 11.09920 -0.03470 -0.31264 保德信中國品牌基金-人民幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-美元 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.92000 27.90000 0.02000 0.07168 保德信全球消費商機基金 19.26000 19.18000 0.08000 0.41710 保德信全球基礎建設基金 13.76000 13.73000 0.03000 0.21850 保德信全球資源基金 6.97000 7.04000 -0.07000 -0.99432 保德信全球醫療生化基金-美元 9.73000 9.64000 0.09000 0.93361 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.96000 32.75000 0.21000 0.64122 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.34900 10.34800 0.00100 0.00966 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.77140 10.77040 0.00100 0.00928 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.54810 10.58660 -0.03850 -0.36367 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.97630 11.01630 -0.04000 -0.36310 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.58080 9.52980 0.05100 0.53516 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.74360 10.68740 0.05620 0.52585 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.29790 9.28400 0.01390 0.14972 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.40530 10.38970 0.01560 0.15015 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.26120 8.25550 0.00570 0.06904 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.39480 11.38700 0.00780 0.06850 保德信亞太基金 19.51000 19.62000 -0.11000 -0.56065 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.81800 8.85370 -0.03570 -0.40322 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.22400 12.27340 -0.04940 -0.40250 保德信店頭市場基金 35.54000 35.09000 0.45000 1.28242 保德信拉丁美洲基金 7.16000 7.13000 0.03000 0.42076 保德信金平衡基金 29.86000 29.84000 0.02000 0.06702 保德信金滿意基金 42.21000 42.18000 0.03000 0.07112 保德信科技島基金 27.11000 27.03000 0.08000 0.29597 保德信高成長基金 94.67000 94.33000 0.34000 0.36044 保德信貨幣市場基金 15.84630 15.84600 0.00030 0.00189 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.42620 10.33620 0.09000 0.87073 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.83010 10.77690 0.05320 0.49365 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.91540 10.85020 0.06520 0.60091 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.61640 10.59260 0.02380 0.22469 保德信新世紀基金 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.29430 8.32400 -0.02970 -0.35680 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.46020 10.49480 -0.03460 -0.32969 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.81410 11.85640 -0.04230 -0.35677 保德信新興趨勢組合基金 10.42000 10.33000 0.09000 0.87125 保德信瑞騰基金 15.65810 15.65800 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.96240 9.96110 0.00130 0.01305 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.53890 10.53740 0.00150 0.01424 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.96580 9.97050 -0.00470 -0.04714 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.29640 10.31060 -0.01420 -0.13772 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.04160 10.04380 -0.00220 -0.02190 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.52250 10.51020 0.01230 0.11703 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.90690 9.90840 -0.00150 -0.01514 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.28800 10.28960 -0.00160 -0.01555 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.66490 10.68130 -0.01640 -0.15354 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.33110 10.32930 0.00180 0.01743 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.73560 10.73550 0.00010 0.00093 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.25940 10.26350 -0.00410 -0.03995 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.59480 10.60000 -0.00520 -0.04906 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.20780 10.20220 0.00560 0.05489 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.74990 10.74660 0.00330 0.03071 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.08170 10.08320 -0.00150 -0.01488 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.48440 10.48600 -0.00160 -0.01526 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.90350 9.90330 0.00020 0.00202 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.90390 9.90420 -0.00030 -0.00303 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.12260 10.13910 -0.01650 -0.16274 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.86690 9.88020 -0.01330 -0.13461 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.86690 9.88020 -0.01330 -0.13461 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.14900 10.18040 -0.03140 -0.30844 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.47690 10.47120 0.00570 0.05444 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.18150 10.17790 0.00360 0.03537 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.37150 10.35760 0.01390 0.13420 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.75680 10.74400 0.01280 0.11914 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.48500 10.47570 0.00930 0.08878 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.16200 11.15300 0.00900 0.08070 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.35030 10.34280 0.00750 0.07251 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.66000 10.65230 0.00770 0.07228 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.57500 10.56880 0.00620 0.05866 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.59820 10.59770 0.00050 0.00472 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.78510 10.82500 -0.03990 -0.36859 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.41930 10.40210 0.01720 0.16535 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.41950 10.40480 0.01470 0.14128 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.50520 10.49560 0.00960 0.09147 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.68500 10.67750 0.00750 0.07024 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.20510 10.19680 0.00830 0.08140 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.30250 10.29420 0.00830 0.08063 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97300 1.97530 -0.00230 -0.11644 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83870 2.84130 -0.00260 -0.09151 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29030 0.29010 0.00020 0.06894 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45380 0.45340 0.00040 0.08822 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.30180 8.30190 -0.00010 -0.00120 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.14890 12.12380 0.02510 0.20703 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.74680 9.75510 -0.00830 -0.08508 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.45190 12.46320 -0.01130 -0.09067 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.65810 8.65200 0.00610 0.07050 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.10380 11.09600 0.00780 0.07030 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.91540 10.91490 0.00050 0.00458 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.79540 10.80610 -0.01070 -0.09902 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.20000 19.10000 0.10000 0.52356 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4446.11000 4424.14000 21.97000 0.49659 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.30980 10.30870 0.00110 0.01067 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.21090 11.20960 0.00130 0.01160 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.26690 10.27130 -0.00440 -0.04284 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.92920 9.92410 0.00510 0.05139 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.55630 10.55090 0.00540 0.05118 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 10.00930 10.01470 -0.00540 -0.05392 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.37510 10.37420 0.00090 0.00868 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.50260 10.50860 -0.00600 -0.05710 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.08600 6.09390 -0.00790 -0.12964 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.21860 11.23310 -0.01450 -0.12908 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.76000 9.86000 -0.10000 -1.01420 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.05000 10.12000 -0.07000 -0.69170 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.56000 9.62000 -0.06000 -0.62370 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.76000 9.86000 -0.10000 -1.01420 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.05000 10.12000 -0.07000 -0.69170 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.56000 9.62000 -0.06000 -0.62370 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.36880 10.48290 -0.11410 -1.08844 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.22090 11.30980 -0.08890 -0.78604 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.47960 10.56510 -0.08550 -0.80927 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.91120 9.00920 -0.09800 -1.08778 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.11970 9.19190 -0.07220 -0.78547 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.01730 9.09090 -0.07360 -0.80960 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.23370 10.34630 -0.11260 -1.08831 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.57180 10.65550 -0.08370 -0.78551 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.57150 10.65770 -0.08620 -0.80880 柏瑞五國金勢力建設基金 7.08000 7.14000 -0.06000 -0.84034 柏瑞巨人基金 12.71000 12.68000 0.03000 0.23659 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70320 13.70300 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.60000 16.64000 -0.04000 -0.24038 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.42840 14.45310 -0.02470 -0.17090 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.68230 12.66980 0.01250 0.09866 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.25310 13.24460 0.00850 0.06418 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.61520 8.63000 -0.01480 -0.17149 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.81880 6.83050 -0.01170 -0.17129 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.66770 8.65920 0.00850 0.09816 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.47540 8.47490 0.00050 0.00590 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.74090 10.73390 0.00700 0.06521 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.41640 8.41560 0.00080 0.00951 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.87050 12.85780 0.01270 0.09877 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.49770 12.51910 -0.02140 -0.17094 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.21510 13.21420 0.00090 0.00681 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.06460 12.05690 0.00770 0.06386 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.03490 9.05040 -0.01550 -0.17126 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.68860 9.67910 0.00950 0.09815 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.68480 9.68420 0.00060 0.00620 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.54900 9.54280 0.00620 0.06497 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.44010 9.43910 0.00100 0.01059 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.78760 10.80200 -0.01440 -0.13331 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.67640 10.66200 0.01440 0.13506 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.46700 10.45720 0.00980 0.09372 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.61220 10.61560 -0.00340 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柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.63070 9.65710 -0.02640 -0.27337 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.54150 9.56870 -0.02720 -0.28426 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.03610 11.09010 -0.05400 -0.48692 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.82910 11.86150 -0.03240 -0.27315 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.56540 11.59830 -0.03290 -0.28366 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.98230 9.02620 -0.04390 -0.48636 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.63120 9.65760 -0.02640 -0.27336 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.54190 9.56910 -0.02720 -0.28425 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.97000 13.12000 -0.15000 -1.14329 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.54000 13.63000 -0.09000 -0.66031 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.87000 8.93000 -0.06000 -0.67189 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.31000 8.40000 -0.09000 -1.07143 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.88000 8.94000 -0.06000 -0.67114 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.97000 11.09000 -0.12000 -1.08206 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.63000 10.71000 -0.08000 -0.74697 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.91000 10.99000 -0.08000 -0.72793 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.54000 12.64000 -0.10000 -0.79114 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.03000 13.19000 -0.16000 -1.21304 柏瑞拉丁美洲基金 10.21000 10.04000 0.17000 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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.06190 12.06850 -0.00660 -0.05469 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.03510 11.04460 -0.00950 -0.08601 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.63250 8.66050 -0.02800 -0.32331 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.63890 9.64420 -0.00530 -0.05496 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.67720 9.68560 -0.00840 -0.08673 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.60320 11.60950 -0.00630 -0.05427 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.90910 10.94450 -0.03540 -0.32345 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.01660 11.02610 -0.00950 -0.08616 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.98260 9.98810 -0.00550 -0.05507 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.32720 9.35750 -0.03030 -0.32380 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.16530 9.18120 -0.01590 -0.17318 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.70370 9.71210 -0.00840 -0.08649 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.84140 12.88190 -0.04050 -0.31439 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.25010 12.25270 -0.00260 -0.02122 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.55370 11.56000 -0.00630 -0.05450 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.17200 7.19460 -0.02260 -0.31412 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.86230 8.86410 -0.00180 -0.02031 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.52390 9.52910 -0.00520 -0.05457 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.03890 11.07370 -0.03480 -0.31426 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.57180 11.57800 -0.00620 -0.05355 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.59900 9.60100 -0.00200 -0.02083 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.15170 9.18060 -0.02890 -0.31479 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.72750 9.73280 -0.00530 -0.05446 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.15970 12.21290 -0.05320 -0.43560 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.87420 12.90260 -0.02840 -0.22011 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.71900 11.74690 -0.02790 -0.23751 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.43520 9.47640 -0.04120 -0.43476 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.01670 10.03880 -0.02210 -0.22015 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.00210 10.02590 -0.02380 -0.23739 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.13490 12.16170 -0.02680 -0.22036 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.84890 10.89630 -0.04740 -0.43501 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.16600 11.19260 -0.02660 -0.23766 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.03490 10.07880 -0.04390 -0.43557 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.60220 9.64420 -0.04200 -0.43549 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.25780 10.28040 -0.02260 -0.21984 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.74300 9.76620 -0.02320 -0.23755 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.07000 19.11000 -0.04000 -0.20931 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.74000 17.74000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.48700 13.52530 -0.03830 -0.28317 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.23310 10.23240 0.00070 0.00684 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.21820 11.19230 0.02590 0.23141 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.19800 12.19050 0.00750 0.06152 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.70150 10.68030 0.02120 0.19850 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.85720 8.85650 0.00070 0.00790 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.37470 9.35300 0.02170 0.23201 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.27220 9.26650 0.00570 0.06151 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.30780 9.28940 0.01840 0.19808 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.98990 8.98930 0.00060 0.00667 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.17900 9.15780 0.02120 0.23150 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.11070 11.10390 0.00680 0.06124 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.25150 9.23320 0.01830 0.19820 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 45.03120 45.11380 -0.08260 -0.18309 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.93210 9.89130 0.04080 0.41248 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.94990 9.95060 -0.00070 -0.00703 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.84000 11.76000 0.08000 0.68027 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.22000 30.67000 -0.45000 -1.46723 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.81680 11.81610 0.00070 0.00592 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.67070 1.66010 0.01060 0.63852 國泰大中華基金 19.81000 19.72000 0.09000 0.45639 國泰小龍基金-新台幣 15.03000 14.96000 0.07000 0.46791 國泰中小成長基金-新台幣 42.67000 42.48000 0.19000 0.44727 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.26890 4.28200 -0.01310 -0.30593 國泰中國內需增長基金-美元A 0.66120 0.65900 0.00220 0.33384 國泰中國內需增長基金-美元I 0.70750 0.70520 0.00230 0.32615 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.07000 19.08000 -0.01000 -0.05241 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 43.78370 44.11540 -0.33170 -0.75189 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.34380 2.36110 -0.01730 -0.73271 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33000 0.33040 -0.00040 -0.12107 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.42960 10.47990 -0.05030 -0.47997 國泰中國新興債券基金-美元 0.33830 0.33740 0.00090 0.26675 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.48380 10.49470 -0.01090 -0.10386 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.05510 4.09880 -0.04370 -1.06617 國泰中國新興戰略基金-美元 0.56990 0.57250 -0.00260 -0.45415 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.11000 18.26000 -0.15000 -0.82147 國泰中港台基金-人民幣 3.08390 3.11880 -0.03490 -1.11902 國泰中港台基金-美元 0.43880 0.44100 -0.00220 -0.49887 國泰中港台基金-新台幣 13.78000 13.90000 -0.12000 -0.86331 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.01600 9.96690 0.04910 0.49263 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.21560 10.21800 -0.00240 -0.02349 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.41430 10.45590 -0.04160 -0.39786 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.43000 25.52000 -0.09000 -0.35266 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.00000 12.98000 0.02000 0.15408 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.52000 29.64000 -0.12000 -0.40486 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35330 0.35300 0.00030 0.08499 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33180 0.33150 0.00030 0.09050 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33270 0.33240 0.00030 0.09025 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.14160 11.17450 -0.03290 -0.29442 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.47080 10.50170 -0.03090 -0.29424 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.50630 10.53730 -0.03100 -0.29419 國泰台灣貨幣市場基金 12.46360 12.46340 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國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 21.89000 21.92000 -0.03000 -0.13686 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.52470 2.54280 -0.01810 -0.71181 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35920 0.35950 -0.00030 -0.08345 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30720 0.30750 -0.00030 -0.09756 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.25030 11.29680 -0.04650 -0.41162 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.62410 9.66380 -0.03970 -0.41081 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53050 0.53120 -0.00070 -0.13178 國泰亞洲成長基金-美元 0.38160 0.38240 -0.00080 -0.20921 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.64000 11.71000 -0.07000 -0.59778 國泰科技生化基金 33.80000 33.65000 0.15000 0.44577 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.05000 28.81000 0.24000 0.83304 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.75000 12.96000 -0.21000 -1.62037 國泰美國費城半導體基金 14.34000 14.21000 0.13000 0.91485 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 46.92650 46.89930 0.02720 0.05800 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 16.41570 16.51040 -0.09470 -0.57358 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 25.71210 25.47170 0.24040 0.94379 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.09590 46.13150 -0.03560 -0.07717 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 46.15670 46.33250 -0.17580 -0.37943 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.53430 43.60400 -0.06970 -0.15985 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.31620 0.31460 0.00160 0.50858 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.89920 9.86730 0.03190 0.32329 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 9.95750 9.92540 0.03210 0.32341 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.31540 0.31370 0.00170 0.54192 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.87380 9.83450 0.03930 0.39961 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 9.94700 9.90740 0.03960 0.39970 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.31500 0.31310 0.00190 0.60683 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.86040 9.81710 0.04330 0.44107 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 9.94140 9.89760 0.04380 0.44253 國泰紐幣2021保本基金 12.84240 12.83920 0.00320 0.02492 國泰紐幣八年期保本基金 13.21600 13.21410 0.00190 0.01438 國泰紐幣保本基金 12.76180 12.75900 0.00280 0.02195 國泰國泰基金-新台幣A 23.07000 22.94000 0.13000 0.56670 國泰富時中國A50基金 20.81000 20.98000 -0.17000 -0.81030 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 48.58120 48.59910 -0.01790 -0.03683 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34840 0.34790 0.00050 0.14372 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52550 0.52520 0.00030 0.05712 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.36770 42.48230 -0.11460 -0.26976 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.93000 20.03000 -0.10000 -0.49925 國泰新興市場基金-美元 0.37420 0.37410 0.00010 0.02673 國泰新興市場基金-新台幣 11.79000 11.83000 -0.04000 -0.33812 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.47530 2.48940 -0.01410 -0.56640 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.51850 1.52720 -0.00870 -0.56967 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36200 0.36180 0.00020 0.05528 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22430 0.22410 0.00020 0.08925 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.01760 11.02790 -0.01030 -0.09340 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.63110 6.63740 -0.00630 -0.09492 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 46.85450 46.90370 -0.04920 -0.10490 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 46.60670 46.70300 -0.09630 -0.20620 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 43.97050 44.19290 -0.22240 -0.50325 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.44000 13.46000 -0.02000 -0.14859 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.11000 34.99000 0.12000 0.34296 國泰標普北美科技ETF基金 23.01000 22.75000 0.26000 1.14286 國泰歐洲精選基金-美元 0.34240 0.34080 0.00160 0.46948 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.64900 39.81090 -0.16190 -0.40667 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.55000 21.45000 0.10000 0.46620 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.10000 19.14000 -0.04000 -0.20899 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.26000 17.27000 -0.01000 -0.05790 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41670 0.41710 -0.00040 -0.09590 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.62900 12.66000 -0.03100 -0.24487 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.56660 10.55500 0.01160 0.10990 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.47440 10.48040 -0.00600 -0.05725 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.75510 10.80150 -0.04640 -0.42957 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24830 10.23700 0.01130 0.11038 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.18820 10.19400 -0.00580 -0.05690 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.39970 10.43780 -0.03810 -0.36502 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.94130 9.92740 0.01390 0.14002 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.78190 9.79510 -0.01320 -0.13476 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.91800 9.92850 -0.01050 -0.10576 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.88670 9.93420 -0.04750 -0.47815 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.94120 9.92730 0.01390 0.14002 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.77730 9.79040 -0.01310 -0.13380 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.91800 9.92850 -0.01050 -0.10576 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.88670 9.93420 -0.04750 -0.47815 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44870 11.44860 0.00010 0.00087 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98380 10.01320 -0.02940 -0.29361 第一金大中華基金 25.95000 25.90000 0.05000 0.19305 第一金小型精選基金 32.46000 32.31000 0.15000 0.46425 第一金中國世紀基金-人民幣 13.08000 13.12000 -0.04000 -0.30488 第一金中國世紀基金-美元 7.96090 7.93600 0.02490 0.31376 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.84510 9.87890 -0.03380 -0.34214 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.35400 8.37730 -0.02330 -0.27813 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.43480 11.47410 -0.03930 -0.34251 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.87980 9.90740 -0.02760 -0.27858 第一金中概平衡基金 27.34000 27.06000 0.28000 1.03474 第一金台灣貨幣市場基金 15.32930 15.32900 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.73000 178.72700 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.34380 15.18390 0.15990 1.05309 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.34330 15.18270 0.16060 1.05778 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.05000 14.95000 0.10000 0.66890 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.06000 14.96000 0.10000 0.66845 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.36390 10.29440 0.06950 0.67512 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.36230 10.29440 0.06790 0.65958 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.07590 9.97310 0.10280 1.03077 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.07580 9.97280 0.10300 1.03281 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.64780 12.58070 0.06710 0.53336 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.66480 12.59780 0.06700 0.53184 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.19000 12.17000 0.02000 0.16434 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.22000 12.20000 0.02000 0.16393 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.71220 9.70210 0.01010 0.10410 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.70720 9.69710 0.01010 0.10415 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.40000 9.40600 -0.00600 -0.06379 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.42400 9.43000 -0.00600 -0.06363 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.61170 10.60060 0.01110 0.10471 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.30760 10.31420 -0.00660 -0.06399 第一金全球大趨勢基金 24.74000 24.57000 0.17000 0.69190 第一金全球不動產證券化基金A 9.18880 9.28090 -0.09210 -0.99236 第一金全球不動產證券化基金B 6.34340 6.40700 -0.06360 -0.99266 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.83560 9.88860 -0.05300 -0.53597 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.83560 9.88890 -0.05330 -0.53899 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.42000 9.48000 -0.06000 -0.63291 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.42000 9.49000 -0.07000 -0.73762 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.73500 10.79310 -0.05810 -0.53831 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.73670 10.79490 -0.05820 -0.53914 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.29000 10.36000 -0.07000 -0.67568 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.29000 10.36000 -0.07000 -0.67568 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.48370 8.51750 -0.03380 -0.39683 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.43710 10.47870 -0.04160 -0.39700 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.22730 9.24100 -0.01370 -0.14825 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.22570 9.23940 -0.01370 -0.14828 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.64480 7.64590 -0.00110 -0.01439 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.63940 7.64040 -0.00100 -0.01309 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.45340 8.46710 -0.01370 -0.16180 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.45410 8.46780 -0.01370 -0.16179 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.59990 11.61710 -0.01720 -0.14806 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.60050 11.61770 -0.01720 -0.14805 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.18720 10.18850 -0.00130 -0.01276 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.18800 10.18940 -0.00140 -0.01374 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.01900 15.04350 -0.02450 -0.16286 第一金亞洲科技基金 17.62000 17.75000 -0.13000 -0.73239 第一金亞洲新興市場基金 12.88000 12.90000 -0.02000 -0.15504 第一金店頭市場基金 8.04000 8.06000 -0.02000 -0.24814 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.14410 10.11720 0.02690 0.26588 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.14420 10.11720 0.02700 0.26687 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.27760 10.28860 -0.01100 -0.10691 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.27760 10.28860 -0.01100 -0.10691 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.14420 10.11720 0.02700 0.26687 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.15060 10.12350 0.02710 0.26769 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.14420 10.11720 0.02700 0.26687 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.27760 10.28860 -0.01100 -0.10691 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.28410 10.29500 -0.01090 -0.10588 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.27760 10.28860 -0.01100 -0.10691 第一金創新趨勢基金 21.45000 21.35000 0.10000 0.46838 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 44.62020 44.68910 -0.06890 -0.15418 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 44.36360 44.28570 0.07790 0.17590 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 45.36900 45.31490 0.05410 0.11939 第一金電子基金 33.49000 33.09000 0.40000 1.20882 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.18000 18.14000 0.04000 0.22051 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.54000 19.34000 0.20000 1.03413 統一大中華中小基金(人民幣) 8.09000 8.11000 -0.02000 -0.24661 統一大中華中小基金(美元) 7.23000 7.25000 -0.02000 -0.27586 統一大中華中小基金(新台幣) 10.92000 10.98000 -0.06000 -0.54645 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 統一大東協高股息基金(美元) 8.97000 9.00000 -0.03000 -0.33333 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.44000 9.51000 -0.07000 -0.73607 統一大滿貫基金-A類型 34.64000 34.33000 0.31000 0.90300 統一大滿貫基金-I類型 34.64000 34.33000 0.31000 0.90300 統一大龍印基金 14.19000 14.17000 0.02000 0.14114 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 統一大龍騰中國基金(美元) 8.36000 8.35000 0.01000 0.11976 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 統一中小基金 23.72000 23.64000 0.08000 0.33841 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.02090 10.06560 -0.04470 -0.44409 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.07280 9.09560 -0.02280 -0.25067 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.91680 8.96680 -0.05000 -0.55761 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.55180 12.60780 -0.05600 -0.44417 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.31770 11.34620 -0.02850 -0.25119 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.08230 11.14440 -0.06210 -0.55723 統一台灣動力基金 18.49000 18.31000 0.18000 0.98307 統一全天候基金-A類型 109.60000 108.95000 0.65000 0.59660 統一全天候基金-I類型 110.24000 109.58000 0.66000 0.60230 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.38270 8.35300 0.02970 0.35556 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.87600 7.83300 0.04300 0.54896 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.02510 8.01110 0.01400 0.17476 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.03700 9.00500 0.03200 0.35536 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.49870 8.45220 0.04650 0.55015 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.65210 8.63700 0.01510 0.17483 統一全球債券組合基金 12.45400 12.49200 -0.03800 -0.30419 統一全球新科技基金(人民幣) 15.63000 15.48000 0.15000 0.96899 統一全球新科技基金(美元) 14.38000 14.23000 0.15000 1.05411 統一全球新科技基金(新台幣) 14.08000 13.99000 0.09000 0.64332 統一亞太基金 24.54000 24.67000 -0.13000 -0.52696 統一亞洲大金磚基金 11.99000 12.05000 -0.06000 -0.49793 統一奔騰基金 58.98000 58.54000 0.44000 0.75162 統一強棒貨幣市場基金 16.74090 16.74060 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 統一強漢基金(美元) 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 統一強漢基金(新台幣) 25.85000 25.97000 -0.12000 -0.46207 統一統信基金 29.92000 29.80000 0.12000 0.40268 統一黑馬基金 59.47000 59.02000 0.45000 0.76245 統一新亞洲科技能源基金 16.00000 16.06000 -0.06000 -0.37360 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.20000 8.22410 -0.02410 -0.29304 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.90940 10.94160 -0.03220 -0.29429 統一經建基金 46.34000 46.09000 0.25000 0.54242 統一龍馬基金 67.97000 67.56000 0.41000 0.60687 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 20.02000 19.94000 0.08000 0.40120 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 46.51000 46.39000 0.12000 0.25868 野村中國機會基金 13.79000 13.84000 -0.05000 -0.36127 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.38220 10.39270 -0.01050 -0.10103 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.33990 10.35750 -0.01760 -0.16993 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.51800 10.57600 -0.05800 -0.54841 野村巴西基金 6.92000 6.77000 0.15000 2.21566 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.40000 11.49000 -0.09000 -0.78329 野村台灣高股息基金 24.45000 24.52000 -0.07000 -0.28548 野村台灣運籌基金 36.55000 36.47000 0.08000 0.21936 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.87040 9.88130 -0.01090 -0.11031 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.75590 9.76580 -0.00990 -0.10137 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84150 9.85770 -0.01620 -0.16434 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.49250 10.50420 -0.01170 -0.11138 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.26310 10.27350 -0.01040 -0.10123 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05710 10.07360 -0.01650 -0.16379 野村平衡基金 19.76000 19.69000 0.07000 0.35551 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.53000 14.56000 -0.03000 -0.20604 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.10000 12.12000 -0.02000 -0.16502 野村全球生技醫療基金 16.71000 16.61000 0.10000 0.60205 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.26550 10.26510 0.00040 0.00390 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.23240 10.23580 -0.00340 -0.03322 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.22740 10.25200 -0.02460 -0.23995 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.51100 10.51110 -0.00010 -0.00095 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.44140 10.44540 -0.00400 -0.03829 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.44120 10.46670 -0.02550 -0.24363 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.26730 10.29180 -0.02450 -0.23805 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.86870 10.86860 0.00010 0.00092 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.75520 10.75900 -0.00380 -0.03532 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.75800 10.78420 -0.02620 -0.24295 野村全球品牌基金 28.18000 28.06000 0.12000 0.42766 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.59000 12.59000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.11000 19.12000 -0.01000 -0.05230 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.79000 11.75000 0.04000 0.34043 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.95280 10.94690 0.00590 0.05390 野村全球短期收益基金-美元計價 10.96770 10.96780 -0.00010 -0.00091 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.78410 10.79740 -0.01330 -0.12318 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.50710 8.47850 0.02860 0.33732 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.32910 8.31640 0.01270 0.15271 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.96840 7.97000 -0.00160 -0.02008 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.85640 10.81970 0.03670 0.33920 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.35220 10.33650 0.01570 0.15189 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.99710 9.99860 -0.00150 -0.01500 野村成長基金 31.29000 31.20000 0.09000 0.28846 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.20550 8.20860 -0.00310 -0.03777 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.21520 8.23340 -0.01820 -0.22105 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.50870 8.55000 -0.04130 -0.48304 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.42780 9.43160 -0.00380 -0.04029 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.29320 9.31380 -0.02060 -0.22118 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.61040 9.65720 -0.04680 -0.48461 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.72000 8.79000 -0.07000 -0.79636 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.63000 12.73000 -0.10000 -0.78555 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.20000 10.18990 0.01010 0.09912 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.12610 10.13120 -0.00510 -0.05034 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.11800 10.14870 -0.03070 -0.30250 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.63910 9.63100 0.00810 0.08410 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.64840 9.65370 -0.00530 -0.05490 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.84890 9.87910 -0.03020 -0.30570 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.16350 10.19440 -0.03090 -0.30311 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.73600 10.72240 0.01360 0.12684 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.63500 10.64070 -0.00570 -0.05357 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.85680 10.89010 -0.03330 -0.30578 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.97840 10.00630 -0.02790 -0.27882 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.98000 10.01580 -0.03580 -0.35744 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.97250 10.02650 -0.05400 -0.53857 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.48790 8.53380 -0.04590 -0.53786 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.05270 9.07800 -0.02530 -0.27870 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.91750 8.94970 -0.03220 -0.35979 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.02970 10.08330 -0.05360 -0.53157 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.73560 13.80980 -0.07420 -0.53730 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.81090 12.84670 -0.03580 -0.27867 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.36870 10.40620 -0.03750 -0.36036 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.47260 10.47690 -0.00430 -0.04104 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.43510 10.44820 -0.01310 -0.12538 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51660 10.53980 -0.02320 -0.22012 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.77080 10.77500 -0.00420 -0.03898 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.70940 10.72260 -0.01320 -0.12310 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.71100 10.73490 -0.02390 -0.22264 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.71330 10.71700 -0.00370 -0.03452 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.64180 10.65390 -0.01210 -0.11357 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.92300 10.97500 -0.05200 -0.47380 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.21550 10.21430 0.00120 0.01175 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.82440 9.79290 0.03150 0.32166 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.45320 9.43910 0.01410 0.14938 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.99080 8.98990 0.00090 0.01001 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.43490 11.43380 0.00110 0.00962 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.36530 10.36930 -0.00400 -0.03858 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.46770 11.44340 0.02430 0.21235 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.88520 10.87730 0.00790 0.07263 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.69790 10.70230 -0.00440 -0.04111 野村泰國基金 43.74000 43.60000 0.14000 0.32110 野村高科技基金 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.35580 10.33280 0.02300 0.22259 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.91780 9.85470 0.06310 0.64030 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.54160 10.49310 0.04850 0.46221 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.32130 9.27820 0.04310 0.46453 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.38710 9.36650 0.02060 0.21993 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.57870 9.54130 0.03740 0.39198 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.84630 11.77080 0.07550 0.64142 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.89530 13.83450 0.06080 0.43948 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.75620 10.70650 0.04970 0.46420 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.83990 10.81610 0.02380 0.22004 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.23390 11.19010 0.04380 0.39142 野村貨幣市場基金 16.34480 16.34460 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.92000 15.05000 -0.13000 -0.86379 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.42140 10.43540 -0.01400 -0.13416 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.04930 10.03240 0.01690 0.16845 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.31100 10.33210 -0.02110 -0.20422 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.30600 10.30490 0.00110 0.01067 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.24940 10.26210 -0.01270 -0.12376 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.28970 10.30690 -0.01720 -0.16688 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.71460 10.71350 0.00110 0.01027 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.62030 10.63350 -0.01320 -0.12414 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.70100 10.72020 -0.01920 -0.17910 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.12760 10.10690 0.02070 0.20481 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.12460 10.11070 0.01390 0.13748 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.07400 10.07610 -0.00210 -0.02084 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.70950 10.68780 0.02170 0.20304 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.65450 10.63960 0.01490 0.14004 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.60690 10.60890 -0.00200 -0.01885 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.60390 10.65040 -0.04650 -0.43660 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.98070 8.01570 -0.03500 -0.43664 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.32870 12.38290 -0.05420 -0.43770 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.36910 10.37850 -0.00940 -0.09057 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.59290 10.61780 -0.02490 -0.23451 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.31040 10.32780 -0.01740 -0.16848 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.53130 10.58860 -0.05730 -0.54115 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.37880 10.40090 -0.02210 -0.21248 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.36950 10.37890 -0.00940 -0.09057 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.59330 10.61800 -0.02470 -0.23262 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.31070 10.32810 -0.01740 -0.16847 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.53570 10.59300 -0.05730 -0.54092 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.37770 10.39980 -0.02210 -0.21250 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.38470 10.39810 -0.01340 -0.12887 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.61550 10.64430 -0.02880 -0.27057 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.32490 10.34600 -0.02110 -0.20394 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.54790 10.60900 -0.06110 -0.57593 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.39690 10.42300 -0.02610 -0.25041 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.38470 10.39810 -0.01340 -0.12887 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.61660 10.64540 -0.02880 -0.27054 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.33200 10.35310 -0.02110 -0.20380 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.56240 10.62360 -0.06120 -0.57608 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.39750 10.42370 -0.02620 -0.25135 野村精選貨幣市場基金 12.11710 12.11700 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 野村歐洲高股息基金季配型 7.45000 7.50000 -0.05000 -0.66667 野村歐洲高股息基金累積型 10.66000 10.73000 -0.07000 -0.65238 野村積極成長基金 13.26000 13.23000 0.03000 0.22676 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 37.07000 36.91000 0.16000 0.43349 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.63140 10.62880 0.00260 0.02446 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.49060 8.47680 0.01380 0.16280 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.82080 7.81140 0.00940 0.12034 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.68660 7.68480 0.00180 0.02342 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.17880 12.15910 0.01970 0.16202 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.89150 10.87840 0.01310 0.12042 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.74470 10.74220 0.00250 0.02327 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.62000 11.51000 0.11000 0.95569 野村環球基金-人民幣計價 17.44000 17.22000 0.22000 1.27758 野村環球基金-美元計價 13.47000 13.29000 0.18000 1.35440 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.27000 19.09000 0.18000 0.94290 野村鴻利基金 23.73000 23.66000 0.07000 0.29586 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90650 16.90640 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 19.78000 19.74000 0.04000 0.20263 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.10000 10.24000 -0.14000 -1.36719 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.26000 13.20000 0.06000 0.45455 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.30000 15.33000 -0.03000 -0.19569 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.79100 10.81630 -0.02530 -0.23391 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.13100 14.16420 -0.03320 -0.23439 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.87330 10.88730 -0.01400 -0.12859 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.54560 10.50110 0.04450 0.42377 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.70870 10.74430 -0.03560 -0.33134 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.35830 10.33570 0.02260 0.21866 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.21290 10.25980 -0.04690 -0.45712 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.05480 10.04380 0.01100 0.10952 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.05920 10.08640 -0.02720 -0.26967 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.34150 10.35020 -0.00870 -0.08406 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.47920 10.48040 -0.00120 -0.01145 凱基台商天下基金 13.48000 13.41000 0.07000 0.52200 凱基台灣精五門基金 21.58000 21.54000 0.04000 0.18570 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 46.20570 46.13420 0.07150 0.15498 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 47.15750 47.30650 -0.14900 -0.31497 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.59110 42.64050 -0.04940 -0.11585 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.40000 10.34000 0.06000 0.58027 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.53000 9.47000 0.06000 0.63358 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.44640 10.34630 0.10010 0.96750 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 46.49640 46.51140 -0.01500 -0.03225 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 47.68930 47.73240 -0.04310 -0.09030 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 47.39560 47.32400 0.07160 0.15130 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.35000 12.46000 -0.11000 -0.88283 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.86920 10.90410 -0.03490 -0.32006 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.95000 11.03000 -0.08000 -0.72529 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59920 11.59900 0.00020 0.00172 凱基開創基金 29.13000 29.06000 0.07000 0.24088 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.53000 22.31000 0.22000 0.98610 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.34530 21.06460 0.28070 1.33257 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.93000 16.98000 -0.05000 -0.29446 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.81700 15.80690 0.01010 0.06390 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.32000 7.29000 0.03000 0.41152 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 42.78340 42.80010 -0.01670 -0.03902 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 42.74250 42.74100 0.00150 0.00351 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 42.88330 43.08510 -0.20180 -0.46838 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.92520 10.85060 0.07460 0.68752 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.25180 12.06050 0.19130 1.58617 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.84000 12.69000 0.15000 1.18203 凱基護城河基金-台幣計價A 12.74000 12.67000 0.07000 0.55249 凱基護城河基金-美元計價B 12.20590 12.09420 0.11170 0.92358 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.21420 10.18350 0.03070 0.30147 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.72720 9.63660 0.09060 0.94017 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.96500 9.90920 0.05580 0.56311 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.21410 10.18340 0.03070 0.30147 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.72710 9.63660 0.09050 0.93913 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.96500 9.90920 0.05580 0.56311 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.83000 13.06000 -0.23000 -1.76110 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.34000 32.21000 1.13000 3.50823 富邦NASDAQ-100基金 32.14000 31.82000 0.32000 1.00566 富邦上証180基金 29.99000 30.17000 -0.18000 -0.59662 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18870 0.18770 0.00100 0.53277 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.95000 5.94000 0.01000 0.16835 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.47000 6.43000 0.04000 0.62208 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 42.37000 43.00000 -0.63000 -1.46512 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.07890 12.14070 -0.06180 -0.50903 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.08830 11.12810 -0.03980 -0.35765 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.70020 10.73220 -0.03200 -0.29817 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.24600 10.29840 -0.05240 -0.50882 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.32620 9.35970 -0.03350 -0.35792 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.00940 9.03640 -0.02700 -0.29879 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.64440 20.66670 -0.02230 -0.10790 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.66340 11.66260 0.00080 0.00686 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.61960 10.59130 0.02830 0.26720 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.80570 13.86930 -0.06360 -0.45857 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00130 2.01060 -0.00930 -0.46255 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44020 9.48370 -0.04350 -0.45868 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41770 1.42420 -0.00650 -0.45640 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.48660 12.50160 -0.01500 -0.11998 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.81220 1.81290 -0.00070 -0.03861 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.44440 10.45690 -0.01250 -0.11954 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53690 1.53750 -0.00060 -0.03902 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.96040 10.94820 0.01220 0.11143 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.89330 10.89460 -0.00130 -0.01193 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.96000 15.97000 -0.01000 -0.06262 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.97000 16.95000 0.02000 0.11799 富邦日本東証基金 19.35000 19.34000 0.01000 0.05171 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.55000 45.60000 -0.05000 -0.10965 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.24000 45.31000 -0.07000 -0.15449 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.16000 51.20000 -0.04000 -0.07813 富邦台灣心基金 21.88000 21.79000 0.09000 0.41303 富邦台灣釆吉50基金 45.12000 45.17000 -0.05000 -0.11069 富邦台灣科技指數基金 54.39000 54.35000 0.04000 0.07360 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 48.74040 48.71590 0.02450 0.05029 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.94390 42.01500 -0.07110 -0.16923 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30670 0.30850 -0.00180 -0.58347 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.32000 10.42000 -0.10000 -0.95969 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.67060 2.67400 -0.00340 -0.12715 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35960 0.35900 0.00060 0.16713 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.22050 11.23500 -0.01450 -0.12906 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.28070 2.28360 -0.00290 -0.12699 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33890 0.33830 0.00060 0.17736 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.51730 9.52960 -0.01230 -0.12907 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.01000 23.06000 -0.05000 -0.21683 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.87000 15.03000 -0.16000 -1.06454 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.54000 26.13000 0.41000 1.56908 富邦吉祥貨幣市場基金 15.71280 15.71260 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 16.65000 16.79000 -0.14000 -0.83383 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 42.02940 42.23680 -0.20740 -0.49104 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 45.51240 45.60020 -0.08780 -0.19254 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.50630 40.70350 -0.19720 -0.48448 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 41.07510 41.23090 -0.15580 -0.37787 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.61660 40.66340 -0.04680 -0.11509 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 46.98950 47.06570 -0.07620 -0.16190 富邦長紅基金 60.98000 60.74000 0.24000 0.39513 富邦科技基金 24.68000 24.60000 0.08000 0.32520 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 42.02760 42.22580 -0.19820 -0.46938 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 47.22960 47.20240 0.02720 0.05762 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 41.28520 41.49360 -0.20840 -0.50225 富邦恒生國企ETF基金 19.63000 19.70000 -0.07000 -0.35533 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.50000 14.47000 0.03000 0.20733 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.05000 24.23000 -0.18000 -0.74288 富邦高成長基金 23.54000 23.46000 0.08000 0.34101 富邦基金A類型 13.56000 13.47000 0.09000 0.66815 富邦基金I類型 13.56000 13.47000 0.09000 0.66815 富邦深証100基金 9.94000 10.01000 -0.07000 -0.69930 富邦富時歐洲ETF基金 20.10000 20.17000 -0.07000 -0.34705 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42450 0.42680 -0.00230 -0.53889 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.39810 12.34300 0.05510 0.44641 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.22640 9.18540 0.04100 0.44636 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30020 0.30180 -0.00160 -0.53015 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.43040 8.39290 0.03750 0.44681 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.11350 10.10990 0.00360 0.03561 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.91200 10.94900 -0.03700 -0.33793 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.38880 9.38540 0.00340 0.03623 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.12500 10.15920 -0.03420 -0.33664 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.66000 17.67000 -0.01000 -0.05659 富邦精準基金 43.97000 43.80000 0.17000 0.38813 富邦精銳中小基金 11.72000 11.69000 0.03000 0.25663 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.66000 17.54000 0.12000 0.68415 富邦臺灣公司治理100基金 20.90000 20.90000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.28000 7.29000 -0.01000 -0.13717 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.28000 15.23000 0.05000 0.32830 富邦標普美國特別股ETF基金 20.05000 20.08000 -0.03000 -0.14940 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.74300 10.80840 -0.06540 -0.60508 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.10260 10.06340 0.03920 0.38953 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.49600 10.50890 -0.01290 -0.12275 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.18880 10.25090 -0.06210 -0.60580 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.53700 9.50000 0.03700 0.38947 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.89550 9.90770 -0.01220 -0.12314 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.81000 30.74000 0.07000 0.22772 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.86850 9.88180 -0.01330 -0.13459 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.84260 9.85520 -0.01260 -0.12785 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.64910 9.66000 -0.01090 -0.11284 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.23430 10.24950 -0.01520 -0.14830 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.21850 10.23160 -0.01310 -0.12803 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.02150 10.03430 -0.01280 -0.12756 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.36280 8.37930 -0.01650 -0.19691 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.06990 9.09140 -0.02150 -0.23649 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.61300 8.63400 -0.02100 -0.24322 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.19360 10.21240 -0.01880 -0.18409 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.28150 10.30580 -0.02430 -0.23579 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.79300 9.81690 -0.02390 -0.24346 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.95150 9.97730 -0.02580 -0.25859 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.58270 8.58870 -0.00600 -0.06986 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.88670 9.89800 -0.01130 -0.11416 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.14180 9.15320 -0.01140 -0.12455 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.46210 11.47150 -0.00940 -0.08194 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.28920 11.30200 -0.01280 -0.11325 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.56760 10.58110 -0.01350 -0.12759 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.34820 9.36020 -0.01200 -0.12820 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.03000 15.15000 -0.12000 -0.79208 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.84410 8.84990 -0.00580 -0.06554 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.75820 9.76870 -0.01050 -0.10749 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.23120 9.24140 -0.01020 -0.11037 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.74520 10.75380 -0.00860 -0.07997 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.79170 10.80330 -0.01160 -0.10737 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.27620 10.28850 -0.01230 -0.11955 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.38750 9.39900 -0.01150 -0.12235 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.20000 9.12000 0.08000 0.87719 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.26000 8.22000 0.04000 0.48662 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.58000 7.63000 -0.05000 -0.65531 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.47000 8.46000 0.01000 0.11820 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.46000 8.48000 -0.02000 -0.23585 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.18130 10.21410 -0.03280 -0.32112 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.45100 9.46360 -0.01260 -0.13314 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.02830 9.05620 -0.02790 -0.30808 富蘭克林華美中華基金 11.01000 10.90000 0.11000 1.00917 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.28000 22.19000 0.09000 0.40559 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.09000 21.97000 0.12000 0.54620 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.19410 8.21540 -0.02130 -0.25927 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.25600 9.25510 0.00090 0.00972 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.27490 10.27380 0.00110 0.01071 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.86740 9.89300 -0.02560 -0.25877 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.56200 11.53300 0.02900 0.25145 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.62730 8.60560 0.02170 0.25216 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.74730 8.72530 0.02200 0.25214 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.82660 9.80190 0.02470 0.25199 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.40830 14.37050 0.03780 0.26304 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.34850 10.32140 0.02710 0.26256 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.26680 10.23990 0.02690 0.26270 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.57060 10.54720 0.02340 0.22186 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.58430 7.56750 0.01680 0.22200 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.89790 8.87820 0.01970 0.22189 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.88220 9.86030 0.02190 0.22210 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.27890 11.28560 -0.00670 -0.05937 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.55650 7.56090 -0.00440 -0.05819 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.88390 8.88920 -0.00530 -0.05962 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.03190 10.03790 -0.00600 -0.05977 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.86720 10.84460 0.02260 0.20840 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.62740 7.61150 0.01590 0.20889 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.25060 8.26620 -0.01560 -0.18872 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.28690 9.28460 0.00230 0.02477 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.39730 10.39480 0.00250 0.02405 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.16770 13.19260 -0.02490 -0.18874 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.99000 7.87000 0.12000 1.52478 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.38000 8.29000 0.09000 1.08565 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.14000 8.09000 0.05000 0.61805 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.13000 12.06000 0.07000 0.58043 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.61000 8.57000 0.04000 0.46674 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.27000 8.26000 0.01000 0.12107 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.09140 13.09120 0.00020 0.00153 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.16000 11.18000 -0.02000 -0.17889 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.36000 9.29000 0.07000 0.75350 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 富蘭克林華美第一富基金 38.60000 38.42000 0.18000 0.46851 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35580 10.35560 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.40000 8.43000 -0.03000 -0.35587 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.79000 8.84000 -0.05000 -0.56561 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.52000 9.59000 -0.07000 -0.72993 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.63000 14.54000 0.09000 0.61898 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.27000 13.10000 0.17000 1.29771 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.73000 15.59000 0.14000 0.89801 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.88980 9.88060 0.00920 0.09311 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.88970 9.88060 0.00910 0.09210 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.85690 9.83850 0.01840 0.18702 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.85680 9.83850 0.01830 0.18600 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.89360 9.87990 0.01370 0.13867 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.81870 9.80510 0.01360 0.13870 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.81870 9.80500 0.01370 0.13972 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.09190 10.11060 -0.01870 -0.18495 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.01530 10.03380 -0.01850 -0.18438 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.01530 10.03380 -0.01850 -0.18438 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.39560 6.46090 -0.06530 -1.01070 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.47360 10.54760 -0.07400 -0.70158 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.53790 9.54970 -0.01180 -0.12356 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.60090 11.61510 -0.01420 -0.12225 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.78660 6.80580 -0.01920 -0.28211 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.90840 8.91280 -0.00440 -0.04937 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.04040 11.07160 -0.03120 -0.28180 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 70.67000 70.89000 -0.22000 -0.31034 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 72.03000 72.13000 -0.10000 -0.13864 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.91590 63.19490 -0.27900 -0.44149 復華1至5年期高收益債券基金 20.89000 20.94000 -0.05000 -0.23878 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 69.09290 69.12830 -0.03540 -0.05121 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 68.23650 68.38860 -0.15210 -0.22241 復華人民幣貨幣市場基金 11.88950 11.88880 0.00070 0.00589 復華人生目標基金 39.81140 39.59540 0.21600 0.54552 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.50000 10.54000 -0.04000 -0.37951 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565 復華大中華中小策略基金 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614 復華中小精選基金 65.07000 64.77000 0.30000 0.46318 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.73350 52.97720 -0.24370 -0.46001 復華中國特選信用債券ETF基金 63.26060 63.54420 -0.28360 -0.44630 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.68000 11.77000 -0.09000 -0.76466 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.47000 10.56000 -0.09000 -0.85227 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 復華六年到期新興市場債券基金 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 復華台灣智能基金 11.76000 11.75000 0.01000 0.08511 復華全方位基金 29.27000 29.02000 0.25000 0.86147 復華全球大趨勢基金-美元 12.39000 12.28000 0.11000 0.89577 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.86000 19.76000 0.10000 0.50607 復華全球平衡基金-美元 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297 復華全球平衡基金-新臺幣 19.51000 19.57000 -0.06000 -0.30659 復華全球物聯網科技基金-美元 13.69000 13.47000 0.22000 1.63326 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.43000 13.27000 0.16000 1.20573 復華全球原物料基金 8.07000 8.04000 0.03000 0.37313 復華全球消費基金-新臺幣 12.82000 12.76000 0.06000 0.47022 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.26320 12.29320 -0.03000 -0.24404 復華全球債券基金 15.19960 15.21640 -0.01680 -0.11041 復華全球債券組合基金 15.41000 15.45000 -0.04000 -0.25890 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.04000 15.08000 -0.04000 -0.26525 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 復華全球戰略配置強基金-美元 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 復華有利貨幣市場基金 13.49850 13.49840 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 11.96000 11.80000 0.16000 1.35593 復華亞太神龍科技基金-美元 8.73000 8.65000 0.08000 0.92486 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305 復華東協世紀基金 12.08000 12.12000 -0.04000 -0.33003 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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.85540 9.86190 -0.00650 -0.06591 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.62660 10.62570 0.00090 0.00847 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.25140 10.25820 -0.00680 -0.06629 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.12940 10.04680 0.08260 0.82215 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.04830 10.05960 -0.01130 -0.11233 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.28480 10.28390 0.00090 0.00875 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 11.06090 11.10130 -0.04040 -0.36392 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.07600 10.08110 -0.00510 -0.05059 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.86010 10.90630 -0.04620 -0.42361 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.43470 10.43990 -0.00520 -0.04981 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.23240 11.28020 -0.04780 -0.42375 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.73720 10.75790 -0.02070 -0.19242 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.71040 10.71100 -0.00060 -0.00560 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.95480 10.99640 -0.04160 -0.37831 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.69750 10.71810 -0.02060 -0.19220 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 12.02520 11.90810 0.11710 0.98336 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.64720 10.64440 0.00280 0.02630 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.88040 10.90140 -0.02100 -0.19264 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.35540 12.23230 0.12310 1.00635 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.79090 10.78810 0.00280 0.02595 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 11.08450 11.12310 -0.03860 -0.34703 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.22020 10.24000 -0.01980 -0.19336 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.23040 10.23420 -0.00380 -0.03713 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.27090 10.31340 -0.04250 -0.41209 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.56460 10.59110 -0.02650 -0.25021 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.95700 10.85940 0.09760 0.89876 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.58840 10.59340 -0.00500 -0.04720 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.56320 10.58970 -0.02650 -0.25024 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.95680 10.85900 0.09780 0.90064 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.58520 10.59000 -0.00480 -0.04533 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.41280 10.44030 -0.02750 -0.26340 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.40710 10.42110 -0.01400 -0.13434 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.41090 10.43830 -0.02740 -0.26249 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.40810 10.42200 -0.01390 -0.13337 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.96870 10.98890 -0.02020 -0.18382 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.98060 10.98610 -0.00550 -0.05006 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.22020 11.26800 -0.04780 -0.42421 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.28070 10.29790 -0.01720 -0.16702 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.28770 10.28840 -0.00070 -0.00680 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.32900 10.36840 -0.03940 -0.38000 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.24030 9.25410 -0.01380 -0.14912 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.09470 8.05970 0.03500 0.43426 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.24320 8.23830 0.00490 0.05948 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.10290 12.12090 -0.01800 -0.14850 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.63040 10.58440 0.04600 0.43460 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.95110 10.94450 0.00660 0.06030 景順主流基金 18.03000 17.98000 0.05000 0.27809 景順台灣科技基金 31.36000 31.33000 0.03000 0.09575 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.91000 8.87000 0.04000 0.45096 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.49000 11.43000 0.06000 0.52493 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.80000 10.76000 0.04000 0.37175 景順全球科技基金 23.38000 23.16000 0.22000 0.94991 景順全球康健基金 19.53000 19.40000 0.13000 0.67010 景順貨幣市場基金 15.99680 15.99660 0.00020 0.00125 景順潛力基金 32.40000 32.23000 0.17000 0.52746 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.26000 14.12000 0.14000 0.99150 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.62000 13.53000 0.09000 0.66519 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.73000 10.64000 0.09000 0.84586 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.18000 11.13000 0.05000 0.44924 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.41000 11.32000 0.09000 0.79505 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.73000 11.68000 0.05000 0.42808 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62220 8.62850 -0.00630 -0.07301 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.87910 7.88820 -0.00910 -0.11536 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.46550 11.47390 -0.00840 -0.07321 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.45500 10.46710 -0.01210 -0.11560 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.08000 8.12000 -0.04000 -0.49261 華南永昌中國A股基金(美元) 7.57000 7.59000 -0.02000 -0.26350 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.37000 11.47000 -0.10000 -0.87184 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.62620 9.62390 0.00230 0.02390 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 10.03510 10.07030 -0.03520 -0.34954 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.23130 10.22880 0.00250 0.02444 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.66990 10.70740 -0.03750 -0.35023 華南永昌永昌基金 19.93000 19.93000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 華南永昌全球亨利組合基金 15.01280 15.05790 -0.04510 -0.29951 華南永昌全球神農水資源基金 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.86000 9.75000 0.11000 1.12821 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.39000 10.32000 0.07000 0.67829 華南永昌全球精品基金 16.88000 16.79000 0.09000 0.53603 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.52000 10.46000 0.06000 0.57361 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.33000 13.25000 0.08000 0.60377 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.51000 13.48000 0.03000 0.22255 華南永昌物聯網精選基金 11.89000 11.95000 -0.06000 -0.50209 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.28520 16.28500 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.67190 24.67600 -0.00410 -0.01662 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99300 11.99290 0.00010 0.00083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.74960 10.74500 0.00460 0.04281 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.64610 10.61450 0.03160 0.29771 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.96420 9.96000 0.00420 0.04217 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.80130 9.77220 0.02910 0.29778 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.59180 10.59100 0.00080 0.00755 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.42190 10.39460 0.02730 0.26264 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.93850 9.93780 0.00070 0.00704 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.72130 9.69580 0.02550 0.26300 華頓中小型基金 20.36000 20.37000 -0.01000 -0.04909 華頓中國多重機會平衡基金 11.74910 11.71740 0.03170 0.27054 華頓台灣基金 22.90000 22.98000 -0.08000 -0.34813 華頓平安貨幣市場基金 11.57350 11.57340 0.00010 0.00086 華頓全球時尚精品基金 17.52000 17.44000 0.08000 0.45872 華頓全球高收益債券基金A 14.06020 14.06690 -0.00670 -0.04763 華頓全球高收益債券基金B 8.15220 8.15600 -0.00380 -0.04659 華頓全球黑鑽油源基金 4.96000 4.96000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.68020 2.69990 -0.01970 -0.72966 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.96700 12.03020 -0.06320 -0.52534 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37980 0.38040 -0.00060 -0.15773 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.94070 11.97980 -0.03910 -0.32638 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.94070 11.97980 -0.03910 -0.32638 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.58370 10.62420 -0.04050 -0.38121 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.59930 10.61200 -0.01270 -0.11968 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.59880 10.61150 -0.01270 -0.11968 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.30090 9.31200 -0.01110 -0.11920 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.58690 10.56010 0.02680 0.25379 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.58660 10.55980 0.02680 0.25379 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.27080 9.23760 0.03320 0.35940 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.63000 10.69000 -0.06000 -0.56127 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.13000 9.17000 -0.04000 -0.43621 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.68170 2.69690 -0.01520 -0.56361 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.10290 2.11740 -0.01450 -0.68480 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.06840 12.06780 0.00060 0.00497 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.31770 9.31720 0.00050 0.00537 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37930 0.37930 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29330 0.29220 0.00110 0.37645 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.42000 3.44000 -0.02000 -0.58140 匯豐中國動力基金(台幣) 15.28000 15.31000 -0.03000 -0.19595 匯豐中國動力基金(美元) 0.48000 0.48000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.07000 23.99000 0.08000 0.33347 匯豐全球趨勢組合基金 12.57000 12.47000 0.10000 0.80192 匯豐全球關鍵資源基金 8.17000 8.23000 -0.06000 -0.72904 匯豐安富基金 25.57000 25.52000 0.05000 0.19592 匯豐成功基金 42.70000 42.70000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.39000 2.41000 -0.02000 -0.82988 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.68000 10.75000 -0.07000 -0.65116 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 9.99000 10.06000 -0.07000 -0.69583 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.68000 10.75000 -0.07000 -0.65116 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.24000 11.29000 -0.05000 -0.44287 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.24000 11.29000 -0.05000 -0.44287 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 9.85000 9.92000 -0.07000 -0.70565 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.74970 2.76730 -0.01760 -0.63600 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.40460 2.42170 -0.01710 -0.70612 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.96580 11.99270 -0.02690 -0.22430 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.00190 8.02860 -0.02670 -0.33256 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39040 0.39060 -0.00020 -0.05120 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33410 0.33440 -0.00030 -0.08971 匯豐金磚動力基金 14.36000 14.39000 -0.03000 -0.20848 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01450 15.01440 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.10000 5.13000 -0.03000 -0.58480 匯豐新鑽動力基金 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.54050 5.56250 -0.02200 -0.39551 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.41620 9.43840 -0.02220 -0.23521 匯豐龍鳳基金-A類型 52.00000 51.81000 0.19000 0.36672 匯豐龍鳳基金-I類型 52.00000 51.81000 0.19000 0.36672 匯豐龍騰電子基金 36.91000 36.76000 0.15000 0.40805 匯豐雙高收益債券組合基金 12.83510 12.85060 -0.01550 -0.12062 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.79000 17.65000 0.14000 0.79320 新光中國成長基金(人民幣) 8.91000 8.97000 -0.06000 -0.66890 新光中國成長基金(美元) 8.74000 8.81000 -0.07000 -0.79455 新光中國成長基金(新臺幣) 8.89000 9.00000 -0.11000 -1.22222 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.54080 11.50820 0.03260 0.28328 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.37150 10.38200 -0.01050 -0.10114 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.92380 10.98980 -0.06600 -0.60056 新光台灣富貴基金 23.55000 23.31000 0.24000 1.02960 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.48000 21.30000 0.18000 0.84507 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.68120 40.89130 -0.21010 -0.51380 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 46.40380 46.55410 -0.15030 -0.32285 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.93000 9.83000 0.10000 1.01729 新光全球AI新創產業基金美元 9.64000 9.53000 0.11000 1.15425 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.73000 8.76000 -0.03000 -0.34247 新光全球生技醫療基金(美元) 10.77000 10.73000 0.04000 0.37279 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604 新光全球債券基金(A累積)美元 11.06290 11.05010 0.01280 0.11584 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 11.03970 11.08230 -0.04260 -0.38440 新光全球債券基金(B配息)美元 10.41460 10.39920 0.01540 0.14809 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.37940 10.41940 -0.04000 -0.38390 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.94000 10.12000 -0.18000 -1.77866 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.20000 11.41000 -0.21000 -1.84049 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.98000 8.82000 0.16000 1.81406 新光吉星貨幣市場基金 15.51190 15.51170 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.51000 9.46000 0.05000 0.52854 新光多重資產基金(A累積)美元 8.48000 8.44000 0.04000 0.47393 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.64000 8.64000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 20.29000 20.42000 -0.13000 -0.63663 新光亞洲精選基金-新台幣 20.99000 21.23000 -0.24000 -1.13048 新光店頭基金 22.53000 22.43000 0.10000 0.44583 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.48000 11.43000 0.05000 0.43745 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 42.03110 42.18550 -0.15440 -0.36600 新光特選內需收益ETF基金 20.52000 20.52000 0.00000 0.00000 新光創新科技基金 12.99000 12.88000 0.11000 0.85404 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.24540 10.26140 -0.01600 -0.15592 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.63290 10.67580 -0.04290 -0.40184 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.06310 10.07900 -0.01590 -0.15775 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.32780 9.34230 -0.01450 -0.15521 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.65150 9.68910 -0.03760 -0.38806 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.13730 9.15730 -0.02000 -0.21840 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.44210 41.83540 -0.39330 -0.94011 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 46.65930 46.67420 -0.01490 -0.03192 新光澳幣八年期保本基金 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074 新光澳幣十年期保本基金 11.03000 11.01000 0.02000 0.18165 新光澳幣保本基金 12.49000 12.47000 0.02000 0.16038 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.85600 10.85330 0.00270 0.02488 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.59730 9.59490 0.00240 0.02501 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.61100 9.62540 -0.01440 -0.14960 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.65950 10.67550 -0.01600 -0.14988 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.65600 10.65350 0.00250 0.02347 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.58920 9.58750 0.00170 0.01773 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.55860 9.55950 -0.00090 -0.00941 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.60450 10.60540 -0.00090 -0.00849 瑞銀全球創新趨勢基金 7.15000 7.13000 0.02000 0.28050 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.17000 10.31000 -0.14000 -1.35790 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.76700 10.79300 -0.02600 -0.24090 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.56890 9.59190 -0.02300 -0.23979 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.51010 10.54190 -0.03180 -0.30165 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.50720 9.53590 -0.02870 -0.30097 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.58610 9.61730 -0.03120 -0.32442 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.59830 10.63280 -0.03450 -0.32447 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.92840 15.00630 -0.07790 -0.51912 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.66770 8.71300 -0.04530 -0.51991 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.17100 41.29520 -0.12420 -0.30076 群益10年期以上金融債ETF基金 44.34120 44.47870 -0.13750 -0.30914 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 44.91460 45.15220 -0.23760 -0.52622 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 45.40910 45.51410 -0.10500 -0.23070 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 47.68540 47.81660 -0.13120 -0.27438 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 44.67350 44.88900 -0.21550 -0.48007 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 48.66790 48.89000 -0.22210 -0.45429 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 49.52520 49.73020 -0.20500 -0.41222 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 47.74070 47.75270 -0.01200 -0.02513 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.81520 10.80600 0.00920 0.08514 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 47.04750 47.00400 0.04350 0.09255 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.82360 40.96680 -0.14320 -0.34955 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49520 11.49460 0.00060 0.00522 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14520 10.17490 -0.02970 -0.29189 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.04160 13.04160 0.00000 0.00000 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.48710 9.48070 0.00640 0.06751 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 群益大印度基金N-新臺幣 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 群益大印度基金-人民幣 13.12110 13.03600 0.08510 0.65281 群益大印度基金-美元 12.00990 11.92390 0.08600 0.72124 群益大印度基金-新臺幣 11.63000 11.59000 0.04000 0.34513 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.04640 11.94550 0.10090 0.84467 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.30680 11.20440 0.10240 0.91393 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.70130 10.61170 0.08960 0.84435 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.16290 9.08000 0.08290 0.91300 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.81000 8.77000 0.04000 0.45610 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.66850 9.58750 0.08100 0.84485 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.31300 8.23780 0.07520 0.91287 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.98000 8.93000 0.05000 0.55991 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.93540 8.86060 0.07480 0.84419 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.94040 7.86850 0.07190 0.91377 群益中小型股基金 44.10000 43.89000 0.21000 0.47847 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.44510 10.45940 -0.01430 -0.13672 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.43810 9.44470 -0.00660 -0.06988 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.04420 9.08440 -0.04020 -0.44252 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.84030 8.85240 -0.01210 -0.13669 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.98670 7.99230 -0.00560 -0.07007 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.65430 7.68840 -0.03410 -0.44353 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.57850 10.59730 -0.01880 -0.17740 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.63630 11.65700 -0.02070 -0.17758 群益中國高收益債券基金-美元 11.20580 11.23500 -0.02920 -0.25990 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.48320 10.54610 -0.06290 -0.59643 群益中國新機會基金N-人民幣 8.45430 8.43880 0.01550 0.18368 群益中國新機會基金N-美元 7.55590 7.53690 0.01900 0.25209 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.25000 8.26000 -0.01000 -0.12107 群益中國新機會基金-人民幣 7.49750 7.48380 0.01370 0.18306 群益中國新機會基金-美元 8.07850 8.05830 0.02020 0.25067 群益中國新機會基金-新臺幣 7.87000 7.88000 -0.01000 -0.12690 群益平衡王基金 19.72830 19.66420 0.06410 0.32597 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.90930 9.88020 0.02910 0.29453 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.04250 10.05050 -0.00800 -0.07960 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.90930 9.88020 0.02910 0.29453 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.04250 10.05050 -0.00800 -0.07960 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.90940 9.88030 0.02910 0.29453 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.04240 10.05050 -0.00810 -0.08059 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.01950 10.02740 -0.00790 -0.07878 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.87970 9.84470 0.03500 0.35552 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.01240 10.01440 -0.00200 -0.01997 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.87970 9.84470 0.03500 0.35552 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.01240 10.01440 -0.00200 -0.01997 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.87970 9.84470 0.03500 0.35552 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.01240 10.01440 -0.00200 -0.01997 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.00660 10.00830 -0.00170 -0.01699 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.88650 9.85260 0.03390 0.34407 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 10.01930 10.02240 -0.00310 -0.03093 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.88650 9.85260 0.03390 0.34407 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 10.01930 10.02240 -0.00310 -0.03093 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.88640 9.85260 0.03380 0.34306 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 10.01930 10.02240 -0.00310 -0.03093 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 10.00730 10.01020 -0.00290 -0.02897 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.44000 6.46000 -0.02000 -0.30960 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.14440 12.13850 0.00590 0.04861 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.28150 11.26850 0.01300 0.11537 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.93000 10.96000 -0.03000 -0.27372 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.35960 10.35460 0.00500 0.04829 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.62230 9.61120 0.01110 0.11549 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.15390 10.14900 0.00490 0.04828 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.45420 10.42120 0.03300 0.31666 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.23470 10.20710 0.02760 0.27040 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.20630 9.17720 0.02910 0.31709 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.20650 9.18160 0.02490 0.27119 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.51500 10.48180 0.03320 0.31674 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.55610 10.52760 0.02850 0.27072 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.36890 9.33930 0.02960 0.31694 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.85070 9.82410 0.02660 0.27076 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.39360 11.43420 -0.04060 -0.35508 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.82930 7.85730 -0.02800 -0.35636 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.73230 10.70580 0.02650 0.24753 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.53800 10.52120 0.01680 0.15968 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.78200 10.80520 -0.02320 -0.21471 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.88830 9.86390 0.02440 0.24737 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.82390 9.80830 0.01560 0.15905 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.05200 10.07370 -0.02170 -0.21541 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.73230 10.70590 0.02640 0.24659 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.53790 10.52110 0.01680 0.15968 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.78190 10.80510 -0.02320 -0.21471 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.88830 9.86400 0.02430 0.24635 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.82380 9.80820 0.01560 0.15905 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.05210 10.07370 -0.02160 -0.21442 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.64800 9.51740 0.13060 1.37222 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.46000 11.35000 0.11000 0.96916 群益全球關鍵生技基金-美元 15.78610 15.57240 0.21370 1.37230 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.91000 15.75000 0.16000 1.01587 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.81000 11.83000 -0.02000 -0.16906 群益印度中小基金N-人民幣 10.35440 10.26640 0.08800 0.85717 群益印度中小基金N-美元 8.45990 8.38230 0.07760 0.92576 群益印度中小基金N-新臺幣 8.17000 8.12000 0.05000 0.61576 群益印度中小基金-人民幣 14.01760 13.89840 0.11920 0.85765 群益印度中小基金-美元 12.10000 11.98900 0.11100 0.92585 群益印度中小基金-新臺幣 14.29000 14.22000 0.07000 0.49226 群益多利策略組合基金 11.98000 12.00000 -0.02000 -0.16667 群益多重收益組合基金 14.29000 14.32000 -0.03000 -0.20950 群益多重資產組合基金 15.71000 15.70000 0.01000 0.06369 群益安家基金 25.17200 25.02720 0.14480 0.57857 群益安穩貨幣市場基金 16.16270 16.16250 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.54000 21.30000 0.24000 1.12676 群益亞太中小基金 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708 群益亞太新趨勢平衡基金 16.27000 16.38000 -0.11000 -0.67155 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.73060 10.75620 -0.02560 -0.23800 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.91430 7.93320 -0.01890 -0.23824 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.42520 10.45010 -0.02490 -0.23828 群益店頭市場基金 95.55000 94.62000 0.93000 0.98288 群益東方盛世基金 8.71000 8.80000 -0.09000 -1.02273 群益東協成長基金-人民幣 13.34840 13.41030 -0.06190 -0.46159 群益東協成長基金-美元 11.40350 11.44860 -0.04510 -0.39393 群益東協成長基金-新臺幣 11.52000 11.61000 -0.09000 -0.77519 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.93650 11.88960 0.04690 0.39446 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.07020 11.02200 0.04820 0.43731 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.60360 10.59030 0.01330 0.12559 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.74070 9.70240 0.03830 0.39475 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.03650 8.99710 0.03940 0.43792 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.65380 8.64300 0.01080 0.12496 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.96450 10.95080 0.01370 0.12511 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.53220 9.49470 0.03750 0.39496 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.19700 9.15690 0.04010 0.43792 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.66750 9.65550 0.01200 0.12428 群益長安基金 28.96000 28.83000 0.13000 0.45092 群益美國新創亮點基金N-美元 10.22040 10.05750 0.16290 1.61969 群益美國新創亮點基金-美元 15.46100 15.21450 0.24650 1.62016 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.25000 15.06000 0.19000 1.26162 群益真善美基金 15.81630 15.79620 0.02010 0.12725 群益馬拉松基金 117.58000 117.42000 0.16000 0.13626 群益深証中小板基金 11.21000 11.29000 -0.08000 -0.70859 群益創新科技基金 32.22000 32.06000 0.16000 0.49906 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.48080 9.45660 0.02420 0.25591 群益華夏盛世基金N-美元 8.49280 8.46540 0.02740 0.32367 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000 群益華夏盛世基金-人民幣 10.32460 10.29830 0.02630 0.25538 群益華夏盛世基金-美元 9.36420 9.33400 0.03020 0.32355 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.77000 15.78000 -0.01000 -0.06337 群益奧斯卡基金 29.45000 29.34000 0.11000 0.37491 群益新興金鑽基金-美元 10.96630 10.93940 0.02690 0.24590 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.56000 8.57000 -0.01000 -0.11669 群益葛萊美基金 23.34000 23.28000 0.06000 0.25773 群益道瓊美國地產ETF基金 22.22000 22.06000 0.16000 0.72529 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.94000 7.95000 -0.01000 -0.12579 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.42000 13.37000 0.05000 0.37397 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.38180 11.30840 0.07340 0.64908 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.92120 10.84350 0.07770 0.71656 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.17030 11.13230 0.03800 0.34135 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.98960 10.91880 0.07080 0.64842 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.54430 10.46920 0.07510 0.71734 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.78490 10.74820 0.03670 0.34145 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.38170 11.30830 0.07340 0.64908 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.92160 10.84380 0.07780 0.71746 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.98970 10.91880 0.07090 0.64934 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.54390 10.46880 0.07510 0.71737 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 10.00100 9.96700 0.03400 0.34113 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.95520 12.90770 0.04750 0.36800 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.78080 11.73690 0.04390 0.37403 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.67240 11.63000 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0.01000 0.09881 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.83000 10.80000 0.03000 0.27778 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 德信大發基金 30.15000 30.10000 0.05000 0.16611 德信中國精選成長基金 11.43000 11.58000 -0.15000 -1.29534 德信台灣主流中小基金 20.07000 20.03000 0.04000 0.19970 德信萬保貨幣市場基金 11.98780 11.98760 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 32.89000 32.63000 0.26000 0.79681 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.96390 10.96910 -0.00520 -0.04741 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.83450 10.83600 -0.00150 -0.01384 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71810 11.71790 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.25000 16.28000 -0.03000 -0.18428 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.15000 17.28000 -0.13000 -0.75231 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.77430 10.88000 -0.10570 -0.97151 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.37680 16.53740 -0.16060 -0.97113 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.28060 8.34050 -0.05990 -0.71818 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.06130 11.09960 -0.03830 -0.34506 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.07960 12.12160 -0.04200 -0.34649 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.11540 14.21760 -0.10220 -0.71883 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.50000 16.66000 -0.16000 -0.96038 摩根中小基金 21.91000 21.79000 0.12000 0.55071 摩根中國A股基金 14.53000 14.65000 -0.12000 -0.81911 摩根中國A股基金(美元) 11.17000 11.22000 -0.05000 -0.44563 摩根中國亮點基金 12.37000 12.45000 -0.08000 -0.64257 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.25910 11.31940 -0.06030 -0.53271 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.56560 12.64620 -0.08060 -0.63735 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.46900 9.49440 -0.02540 -0.26753 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.11880 13.18940 -0.07060 -0.53528 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.24280 15.33990 -0.09710 -0.63299 摩根台灣金磚基金-累積型 19.17000 19.11000 0.06000 0.31397 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.17000 19.11000 0.06000 0.31397 摩根台灣增長基金 48.95000 48.88000 0.07000 0.14321 摩根平衡基金 27.43000 27.43000 0.00000 0.00000 摩根全球α基金 18.26000 18.26000 0.00000 0.00000 摩根全球平衡基金 16.30240 16.31550 -0.01310 -0.08029 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.44330 9.45330 -0.01000 -0.10578 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.58940 10.59770 -0.00830 -0.07832 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.97190 9.97510 -0.00320 -0.03208 摩根多元入息成長基金-累積型 11.60790 11.62010 -0.01220 -0.10499 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.34880 10.35210 -0.00330 -0.03188 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.39810 10.51770 -0.11960 -1.13713 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.84730 14.00660 -0.15930 -1.13732 摩根亞洲基金 57.07000 57.26000 -0.19000 -0.33182 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.48340 8.52530 -0.04190 -0.49148 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.00790 10.04470 -0.03680 -0.36636 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.84100 8.87500 -0.03400 -0.38310 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.91140 12.97540 -0.06400 -0.49324 摩根東方內需機會基金 18.05000 18.11000 -0.06000 -0.33131 摩根東方科技基金 31.15000 31.41000 -0.26000 -0.82776 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.45000 9.60000 -0.15000 -1.56250 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.58000 9.69000 -0.11000 -1.13519 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.02000 9.12000 -0.10000 -1.09649 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.51000 11.68000 -0.17000 -1.45548 摩根金龍收成基金 21.12000 21.16000 -0.04000 -0.18904 摩根第一貨幣市場基金 15.13480 15.13460 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.14000 14.31000 -0.17000 -1.18798 摩根新金磚五國基金 12.28000 12.23000 0.05000 0.40883 摩根新絲路基金 8.98000 9.01000 -0.03000 -0.33296 摩根新興35基金 13.10000 13.12000 -0.02000 -0.15244 摩根新興日本基金 23.23000 23.55000 -0.32000 -1.35881 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.35270 7.40650 -0.05380 -0.72639 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.74980 9.82170 -0.07190 -0.73205 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.54420 9.60570 -0.06150 -0.64024 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.31900 11.40090 -0.08190 -0.71836 摩根新興科技基金 52.04000 51.61000 0.43000 0.83317 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.73870 8.77160 -0.03290 -0.37507 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.35760 9.36200 -0.00440 -0.04700 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.80440 8.81030 -0.00590 -0.06697 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.41090 10.45010 -0.03920 -0.37512 摩根龍揚基金 31.57000 31.62000 -0.05000 -0.15813 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.82000 10.77000 0.05000 0.46425 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.51000 10.46000 0.05000 0.47801 摩根環球股票收益基金-累積型 11.89000 11.88000 0.01000 0.08418 摩根總收益組合基金-月配息型 9.36350 9.36690 -0.00340 -0.03630 摩根總收益組合基金-累積型 11.57330 11.57760 -0.00430 -0.03714 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.07000 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