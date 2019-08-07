【永豐期貨】台指選擇權盤後－美股終止連六跌 台股連兩日守住年線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 17 點至 10346 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 40.18 點，電子期逆價差縮至 - 0.52 點，金融期逆價差縮至 - 13.37 點。現貨部分，三大法人賣超 183.58 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4569 口至 9746 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 4072 口至 33056 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1157 口至 5450 口。

週二人民幣貶勢暫緩，加上白宮經濟顧問庫德洛表示川普總統仍對協議抱持開放態度，對中課徵關稅事宜也仍有彈性，激勵美股止跌回升，四大指數漲幅都落在 1.3~1.4% 上下，S&P 與 Nasdaq 終止連六跌，道瓊則終止連五跌的紀錄，激勵加權指數早盤開高後一度衝高朝 5 日線挑戰，然而美股電子盤疲軟加上陸股開高走低，台股收斂漲幅後於平盤上震盪整理，不過 13:00 週結算開始後大筆賣單敲進台積電、大立光等權值股，指數從 10405.04 一度殺至最低 10366.54，最後一盤再拉升收復年線支撐，終場加權指數小跌 8.57 點至 10386.18 點。技術面觀察，台股呈現跌深後連兩日守住年線，但基於短中期均線仍空頭排列，加上過往經驗急跌又強彈後，往往仍有續跌機會，因此仍建議短線可沿 5 日線偏空操作並沿設停損。

選擇權分析

月選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10900 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.93 升至 1.03。VIX 下降 0.58 至 17.59。整體恐慌避險情緒略有降溫，但週結算過後外資仍維持 4.7 萬與 3.2 萬的 Call Put 雙買的淨部位，未來行情仍有大波動的可能，仍須留意相關風險。 (永豐期貨研調)



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