【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

隔夜美股在科技股領漲下反彈，激勵台股週三開高走高，不過美國商務部宣布對 44 億美元中國輸美櫥櫃加徵反補貼關稅，加上川普最新對中國課徵關稅範圍涵蓋蘋果所有重要產品，使得台股蘋概三雄表現疲弱，尾盤大立光賣壓加重，拖累加權指數由紅翻黑，收盤小跌 0.08%。

《國際金融市場焦點分析》

人行出手維穩匯價，同時，白宮經濟顧問庫德洛表示，川普總統仍對達成協議抱持開放態度，對中國加徵的關稅也保有彈性，隔夜美股反彈激勵週三滬深兩市同步開高，不過隨後人民幣匯價再度回貶測試 7.05 水平，三大股指震盪走低一度全線翻黑，午後黃金、稀土、農業種植板塊拉升推升指數，不過券商及銀行等大型權值股表現疲弱，資金流於短線搶反彈，近尾盤賣壓再起，指數全面收跌。

《國際商品市場焦點分析》

人行宣佈維穩人民幣匯率，帶動市場對於匯率戰之擔憂緩解，加上，受到中美貿易戰升溫，市場預期今年度美國降息幅度將會升高至 4 碼，在資金行情下，帶動市場樂觀情緒回升，推動輕原油及布倫特原油期貨同步走升，不過受到晚間，EIA 公佈原油展望，EIA 下調 2019 年全球原油需求 7 萬桶 / 日至 100 萬桶 / 日，導致市場對於原油需求擔憂增溫，推動輕原油及布侖特原油由紅翻黑呈現下跌。

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