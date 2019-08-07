台北‧08月07日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 6274 台燿 2903 6244 茂迪 2548 3324 雙鴻 1349 6411 晶焱 1132 6462 神盾 954 3293 鈊象 892 5274 信驊 537 6510 精測 422 8044 網家 404 6217 中探針 355 5347 世界 256 8489 三貝德 215 006201元大富櫃50 150 8050 廣積 126 6426 統新 100 4966 譜瑞-KY 100 00843B台新中國政策債 91 1569 濱川 80 3558 神準 80 8155 博智 70 6245 立端 63 6561 是方 56 3227 原相 54 3092 鴻碩 50 2233 宇隆 27 8383 千附 23 5530 龍巖 20 5903 全家 18 6279 胡連 18 8255 朋程 17 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 5820 日盛金 -2118 8086 宏捷科 -1067 6188 廣明 -1060 6147 頎邦 -859 4147 中裕 -750 6290 良維 -720 1795 美時 -698 5483 中美晶 -687 6488 環球晶 -599 5457 宣德 -549 8299 群聯 -485 3105 穩懋 -455 3217 優群 -436 6121 新普 -427 5009 榮剛 -350 4953 緯軟 -345 3527 聚積 -303 6173 信昌電 -272 5425 台半 -259 3529 力旺 -231 1597 直得 -208 8446 華研 -194 8091 翔名 -177 6679 鈺太 -176 6568 宏觀 -160 3580 友威科 -155 8406 金可-KY -145 8069 元太 -134 4528 江興鍛 -92 5299 杰力 -73
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
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