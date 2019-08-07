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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧08月07日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
6274  台燿          2903  
6244  茂迪          2548  
3324  雙鴻          1349  
6411  晶焱          1132  
6462  神盾           954  
3293  鈊象           892  
5274  信驊           537  
6510  精測           422  
8044  網家           404  
6217  中探針         355  
5347  世界           256  
8489  三貝德         215  
006201元大富櫃50       150  
8050  廣積           126  
6426  統新           100  
4966  譜瑞-KY        100  
00843B台新中國政策債        91  
1569  濱川            80  
3558  神準            80  
8155  博智            70  
6245  立端            63  
6561  是方            56  
3227  原相            54  
3092  鴻碩            50  
2233  宇隆            27  
8383  千附            23  
5530  龍巖            20  
5903  全家            18  
6279  胡連            18  
8255  朋程            17  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
5820  日盛金       -2118  
8086  宏捷科       -1067  
6188  廣明         -1060  
6147  頎邦          -859  
4147  中裕          -750  
6290  良維          -720  
1795  美時          -698  
5483  中美晶        -687  
6488  環球晶        -599  
5457  宣德          -549  
8299  群聯          -485  
3105  穩懋          -455  
3217  優群          -436  
6121  新普          -427  
5009  榮剛          -350  
4953  緯軟          -345  
3527  聚積          -303  
6173  信昌電        -272  
5425  台半          -259  
3529  力旺          -231  
1597  直得          -208  
8446  華研          -194  
8091  翔名          -177  
6679  鈺太          -176  
6568  宏觀          -160  
3580  友威科        -155  
8406  金可-KY       -145  
8069  元太          -134  
4528  江興鍛         -92  
5299  杰力           -73
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