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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月06日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     富邦美債1-3          勝昱              新昕纖   訊聯                
易威     晟楠     元大美債7-10          興采              韋僑     美時                
天良     寬魚國際 元大美債1-3          精確              久陽     進階                
南璋              群益15年IG科技債          點晶              東林     強生                
勝昱              群益10年IG金融債          精材              欣厚-KY  寶島科              
萬國通            國泰投資級公司債          益通              友銓     其祥-KY             
飛寶企業          國泰5Y+新興債          緯軟              倉和     中華食              
精確              富邦全球高收債          協益              三圓     世坤                
宏易              國泰中國政金債5+          上揚              雙喜     萬國通              
唐鋒              富邦中政債0-1          沛亨              力泰     飛寶企業            
聯光通            FH中國政策債          九暘              理銘     聚紡                
通訊-KY           凱基中國債3-10          凱碩              亞都     世德                
榮群              凱基新興債10+          品安              老爺知   健信                
天宇              凱基科技債10+          富驛-KY           東凌-KY  方土霖              
新零售            元大AAA至A公司債          泰偉              邁達康   至興                
恩得利            群益AAA-AA公司債          大田              綠河-KY  大詠城              
李洲              群益15年IG公用債                            欣泰     萬在                
凱柏實業          群益15年EM主權債                                     健椿                
元炬              FH能源債                                     科際精密            
及成              FH製藥債                                     永純                
和進              FH新興企業債                                     台聯電              
耀勝              國泰A級公司債                                     富宇                
倚強              群益25年美債                                     威潤                
錦明              FH20年美債                                     天宇                
鑫創              FH中國信用債                                     唐榮                
廣寰科            中信高評級公司債                                     晉椿                
點晶              中信優先金融債                                     強新                
斐成              凱基AAA至A公司債                                     松和                
泰谷              凱基金融債20+                                     新零售              
典範              凱基美債25+                                     凌網                
益通              國泰A級金融債                                     恩得利              
振維              國泰A級科技債                                     李洲                
鴻翊              國泰A級公用債                                     凱柏實業            
迎輝              富邦中國投等債                                     及成                
研勤              富邦金融投等債                                     耀勝                
欣厚-KY           元大10年IG銀行債                                     倚強                
兆遠              元大10年IG電能債                                     至寶電              
太欣              FH公司債A3                                     鑫創                
系統電            FH次順位IG金融債                                     宇環                
天剛              FH美元信用債1-5Y                                     廣寰科              
世紀              群益A級公司債                                     雙鴻                
華容              群益AAA-A醫療債                                     幸康                
建榮              中信美國公債20年                                     泰谷                
立衛              中信中國債7-10                                     熱映                
天揚              中信中國美元IG債                                     森寶                
鈺創              B新光美債1-3                                     先益                
佳總              B新光美債20+                                     泓格                
合正              第一金美債20+                                     東林                
金利              第一金金融債 10+                                     盈正                
寶聯通            第一金科技債 10+                                     晟楠                
凱鈺              永豐10年A公司債                                     艾恩特              
德宏              永豐15年金融債                                     德微                
合邦              永豐7-10年中國債                                     欣厚-KY             
萬旭              凱基醫療保健債                                     世紀                
久正              凱基IG精選15+                                     友銓                
上揚              凱基AAA-AA公司債                                     立衛                
全譜              台新美元銀行債                                     合正                
易通展            台新中國政策債                                     凱鈺                
茂迪              新光15年IG金融債                                     通泰                
安鈦克            富邦新興投等債                                     彩富                
元隆              中信新興亞洲債                                     合邦                
沛亨              中信EM主權債0-5                                     亞元                
九暘              合世                                         萬旭                
凱碩              易威                                         訊達                
全達              天良                                         撼訊                
奧斯特            環泰                                         順發                
保銳              南璋                                         全譜                
越峰              勝昱                                         元隆                
商丞              萬國通                                       沛亨                
英格爾            飛寶企業                                     廣錠                
士開              精確                                         神盾                
昇益              宏易                                         長科                
志嘉              唐鋒                                         全達                
富裔              聯光通                                       奧斯特              
燦星旅            通訊-KY                                      宏捷科              
富驛-KY           榮群                                         常珵                
劍湖山            天宇                                         三圓                
德記              新零售                                       力泰                
泰偉              恩得利                                       理銘                
華義              李洲                                         富裔                
昇華              凱柏實業                                     燦星旅              
得利影            僑威                                         富驛-KY             
鼎創達            元炬                                         亞都                
愛地雅            及成                                         老爺知              
邦泰              璟德                                         東凌-KY             
                  和進                                         紅馬-KY             
                  耀勝                                         德記                
                  倚強                                         弘帆                
                  錦明                                         關中                
                  鑫創                                         邁達康              
                  廣寰科                                       大展證              
                  點晶                                         誠品生活            
                  鼎天                                         華義                
                  斐成                                         得利影              
                  泰谷                                         隆中                
                  典範                                         時報                
                  益通                                         旭然                
                  昇達科                                       鼎創達              
                  振維                                         捷必勝-KY            
                  鴻翊                                         旭源                
                  迎輝                                         紅木-KY             
                  研勤                                         綠河-KY             
                  欣厚-KY                                      花王                
                  兆遠                                         欣雄                
                  昂寶-KY                                      欣泰                
                  邑昇                                                             
                  太欣                                                             
                  系統電                                                           
                  天剛                                                             
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  寶聯通                                                           
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  合邦                                                             
                  萬旭                                                             
                  振曜                                                             
                  久正                                                             
                  岳豐                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  普萊德                                                           
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  九暘                                                             
                  廣積                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  精星                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  日盛金                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  金益鼎                                                           
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
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