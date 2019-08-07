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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月06日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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華頓S&P布蘭特反1          元大中型100          本盟              昶和     興泰     安馳       
宏洲              元大電子          中化生            大統新創 新紡     鈺齊-KY    
嘉裕              元大台商50          中釉              本盟     怡華                
東華              元大MSCI金融          旺宏              銘旺科   昶和                
大魯閣            富邦摩台          台光電            旭隼     大統新創            
立益              富邦發達          精元              遠雄來   程泰                
佳和              富邦金融          光群雷            統領     百達-KY             
聯發              元大MSCI台灣          吉祥全            威宏-KY  氣立                
昶和              富邦日本          智原              泰昇-KY  榮星                
三洋紡            國泰日經225          揚智                       元禎                
本盟              元大歐洲50          和鑫                       永記                
正道              元大日經225          茂林-KY                    毛寶                
瑞利              元大美元指數          康控-KY                    日勝化              
正峰新            元大美元指數正2          立積                       展宇                
億泰              兆豐藍籌30反1          科嘉-KY                    華廣                
懷特              國泰股利精選30          虹堡                       三福化              
士紙              元大S&P日圓反1          鎧勝-KY                    士紙                
燁興              富邦歐洲          慧友                       高興昌              
千興              FH彭博高收益債          聯茂                       東明-KY             
威致              FH彭博新興債          超眾                       六暉-KY             
華豐              元大台灣高息低波          台表科                     申豐                
首利              群益道瓊美國地產          矽力-KY                    宏旭-KY             
麗正              華頓S&P布蘭特反1          昇陽半導體                   震旦行              
東訊              FH富時高息低波          裕豐                       隴華                
錸德              國泰RMB短期報酬          杜康-DR                    翔耀                
倫飛              富邦臺灣中小          陽光能源-DR                   太空梭              
虹光              新光內需收益          欣巴巴                     連宇                
威盛              FH美國金融股                                     奇鋐                
浩鑫              元大US高息特別股                                     立萬利              
國碩              新光中國政金綠債                                     聯德                
銘旺科            新光投等債15+                                     泰碩                
統懋              新光ICE美國權值                                     玉晶光              
翔耀              台泥                                         力銘                
太空梭            宏洲                                         世芯-KY             
兆勁              嘉裕                                         新至陞              
麗臺              東華                                         穎漢                
吉祥全            大魯閣                                       立積                
憶聲              南紡                                         詮欣                
科風              立益                                         易華電              
力特              佳和                                         陞泰                
喬鼎              聯發                                         偉聯                
正達              昶和                                         華友聯              
晟鈦              三洋紡                                       愛山林              
聯德              本盟                                         皇昌                
同泰              正道                                         遠雄來              
新世紀            瑞利                                         夏都                
誠研              廣隆                                         欣欣                
誠創              正峰新                                       統領                
嘉威              億泰                                         客思達-KY            
聯合再生          科妍                                         康師傅-DR            
力銘              懷特                                         神州-DR             
亞太電            雙鍵                                         晨訊科-DR            
達能              士紙                                         一零四              
太極              燁興                                         欣天然              
誠美材            千興                                         新海                
清惠              威致                                         川飛                
慧友              南帝                                         鋼聯                
悠克              華豐                                         必應                
友勁              首利                                         科定                
百一              麗正                                         三能-KY             
捷泰              東訊                                         基勝-KY             
天瀚              旺宏                                         威宏-KY             
迅杰              錸德                                         政伸                
華上              倫飛                                                             
光麗-KY           虹光                                                             
元晶              威盛                                                             
華冠              浩鑫                                                             
裕豐              國碩                                                             
寶徠              銘旺科                                                           
皇昌              統懋                                                             
陽明              翔耀                                                             
六福              太空梭                                                           
康師傅-DR          兆勁                                                             
聖馬丁-DR          神腦                                                             
神州-DR           義隆                                                             
耀傑-DR           麗臺                                                             
同方友友-DR          吉祥全                                                           
晨訊科-DR          華新科                                                           
友佳-DR           憶聲                                                             
陽光能源-DR          科風                                                             
精熙-DR           力特                                                             
中福              喬鼎                                                             
雷虎              正達                                                             
中視              晟鈦                                                             
秋雨              聯德                                                             
新利虹            同泰                                                             
國光生            新世紀                                                           
                  晶睿                                                             
                  誠研                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  日月光投控                                                         
                  新唐                                                             
                  泰鼎-KY                                                          
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  清惠                                                             
                  界霖                                                             
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  盛群                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  中揚光                                                           
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  名軒                                                             
                  寶徠                                                             
                  凱撒衛                                                           
                  皇昌                                                             
                  皇翔                                                             
                  日勝生                                                           
                  榮運                                                             
                  陽明                                                             
                  國賓                                                             
                  六福                                                             
                  兆豐金                                                           
                  台新金                                                           
                  第一金                                                           
                  群益證                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  美利達                                                           
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  鋼聯                                                             
                  泰昇-KY
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