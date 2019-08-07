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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧08月06日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00677U 富邦VIX             870885  
00637L 元大滬深300正2      208410  
00632R 元大台灣50反1       173664  
3481   群創                125298  
2409   友達                 67629  
2337   旺宏                 65673  
2330   台積電               58626  
2891   中信金               52813  
2344   華邦電               50169  
3037   欣興                 48535  
00633L 富邦上証正2          44405  
00672L 元大S&P原油正2       43862  
2317   鴻海                 40169  
2303   聯電                 39316  
2888   新光金               38064  
2884   玉山金               35760  
2834   臺企銀               31172  
2408   南亞科               29157  
1809   中釉                 27916  
2886   兆豐金               26382  
0050   元大台灣50           24902  
2387   精元                 24123  
2883   開發金               23648  
2887   台新金               23173  
1101   台泥                 21429  
0056   元大高股息           21009  
00655L 國泰中國A50正2       19971  
2449   京元電子             19791  
2882   國泰金               19446  
2890   永豐金               19382
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