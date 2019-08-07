台北‧08月06日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00677U 富邦VIX 870885 00637L 元大滬深300正2 208410 00632R 元大台灣50反1 173664 3481 群創 125298 2409 友達 67629 2337 旺宏 65673 2330 台積電 58626 2891 中信金 52813 2344 華邦電 50169 3037 欣興 48535 00633L 富邦上証正2 44405 00672L 元大S&P原油正2 43862 2317 鴻海 40169 2303 聯電 39316 2888 新光金 38064 2884 玉山金 35760 2834 臺企銀 31172 2408 南亞科 29157 1809 中釉 27916 2886 兆豐金 26382 0050 元大台灣50 24902 2387 精元 24123 2883 開發金 23648 2887 台新金 23173 1101 台泥 21429 0056 元大高股息 21009 00655L 國泰中國A50正2 19971 2449 京元電子 19791 2882 國泰金 19446 2890 永豐金 19382
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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