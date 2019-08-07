[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/08/06 108/08/05 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.12000 9.71000 0.41000 4.22245 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.06000 12.55000 0.51000 4.06375 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 24.90980 23.99090 0.91890 3.83020 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 25.47170 24.55380 0.91790 3.73832 元大標普500單日反向1倍基金 12.78000 12.33000 0.45000 3.64964 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.96000 12.52000 0.44000 3.51438 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.41000 11.10000 0.31000 2.79279 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 47.00400 45.74700 1.25700 2.74772 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 47.32400 46.07640 1.24760 2.70768 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 46.15270 44.96750 1.18520 2.63568 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 46.89930 45.69580 1.20350 2.63372 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 45.31490 44.16300 1.15190 2.60829 元大美國政府20年期(以上)債券基金 45.22610 44.10260 1.12350 2.54747 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 47.20240 46.03130 1.17110 2.54414 復華美國20年期以上公債ETF基金 72.46010 70.66470 1.79540 2.54073 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 46.67420 45.52980 1.14440 2.51352 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 42.26050 41.35980 0.90070 2.17772 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 47.81660 46.84880 0.96780 2.06579 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 45.32130 44.45830 0.86300 1.94114 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.04450 10.84840 0.19610 1.80764 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 46.90370 46.08180 0.82190 1.78357 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 46.55410 45.76340 0.79070 1.72780 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.61970 2.57590 0.04380 1.70038 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.03000 14.78000 0.25000 1.69147 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.28000 16.01000 0.27000 1.68645 元大美國政府7至10年期債券基金 43.88860 43.16730 0.72130 1.67094 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 41.49360 40.82380 0.66980 1.64071 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 43.08510 42.39470 0.69040 1.62851 統一台灣動力基金 18.31000 18.02000 0.29000 1.60932 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 49.73020 48.94470 0.78550 1.60487 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------