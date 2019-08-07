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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/08/06  108/08/05  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.12000    9.71000   0.41000    4.22245
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.06000   12.55000   0.51000    4.06375
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      24.90980   23.99090   0.91890    3.83020
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  25.47170   24.55380   0.91790    3.73832
元大標普500單日反向1倍基金                                       12.78000   12.33000   0.45000    3.64964
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         12.96000   12.52000   0.44000    3.51438
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                11.41000   11.10000   0.31000    2.79279
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                47.00400   45.74700   1.25700    2.74772
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金           47.32400   46.07640   1.24760    2.70768
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                            46.15270   44.96750   1.18520    2.63568
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  46.89930   45.69580   1.20350    2.63372
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                    45.31490   44.16300   1.15190    2.60829
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 45.22610   44.10260   1.12350    2.54747
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      47.20240   46.03130   1.17110    2.54414
復華美國20年期以上公債ETF基金                                    72.46010   70.66470   1.79540    2.54073
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金     46.67420   45.52980   1.14440    2.51352
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                42.26050   41.35980   0.90070    2.17772
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                             47.81660   46.84880   0.96780    2.06579
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                  45.32130   44.45830   0.86300    1.94114
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                          11.04450   10.84840   0.19610    1.80764
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金     46.90370   46.08180   0.82190    1.78357
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級  46.55410   45.76340   0.79070    1.72780
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.61970    2.57590   0.04380    1.70038
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.03000   14.78000   0.25000    1.69147
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.28000   16.01000   0.27000    1.68645
元大美國政府7至10年期債券基金                                    43.88860   43.16730   0.72130    1.67094
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        41.49360   40.82380   0.66980    1.64071
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 43.08510   42.39470   0.69040    1.62851
統一台灣動力基金                                                 18.31000   18.02000   0.29000    1.60932
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                              49.73020   48.94470   0.78550    1.60487
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