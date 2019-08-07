[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/08/06 108/08/05 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.37170 10.42060 -0.04890 -0.46926 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.15800 10.20600 -0.04800 -0.47031 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.49190 10.51770 -0.02580 -0.24530 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.28500 10.31030 -0.02530 -0.24539 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.26440 10.29650 -0.03210 -0.31176 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.27190 10.30230 -0.03040 -0.29508 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.26990 10.30090 -0.03100 -0.30094 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.36660 10.39700 -0.03040 -0.29239 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.88130 9.93530 -0.05400 -0.54352 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.88130 9.93530 -0.05400 -0.54352 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.88930 9.93390 -0.04460 -0.44897 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.88930 9.93390 -0.04460 -0.44897 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.00570 10.05790 -0.05220 -0.51900 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.00570 10.05790 -0.05220 -0.51900 大華銀多元特別收益平衡基金 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.74350 10.80600 -0.06250 -0.57838 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.54330 10.60450 -0.06120 -0.57711 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.67100 10.70360 -0.03260 -0.30457 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.55760 10.58980 -0.03220 -0.30407 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.69000 22.37000 -0.68000 -3.03979 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.46000 22.84000 -1.38000 -6.04203 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 43.27070 42.72480 0.54590 1.27771 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.33680 40.56440 -0.22760 -0.56108 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.90260 9.91870 -0.01610 -0.16232 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.43350 10.45430 -0.02080 -0.19896 中國信託台灣活力基金 13.16000 13.11000 0.05000 0.38139 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.61000 10.68000 -0.07000 -0.65543 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.61000 9.67000 -0.06000 -0.62048 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.81000 9.94000 -0.13000 -1.30785 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.05000 9.28000 -0.23000 -2.47845 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.83000 10.08000 -0.25000 -2.48016 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.27420 10.13080 0.14340 1.41549 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.25070 10.20350 0.04720 0.46259 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.16240 9.12020 0.04220 0.46271 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.38220 10.41740 -0.03520 -0.33790 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.24700 9.27830 -0.03130 -0.33735 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.33260 11.47070 -0.13810 -1.20394 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.60050 9.71750 -0.11700 -1.20401 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.10170 11.26660 -0.16490 -1.46362 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.67550 9.81920 -0.14370 -1.46346 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 46.15270 44.96750 1.18520 2.63568 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 42.26050 41.35980 0.90070 2.17772 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 47.38970 46.82040 0.56930 1.21592 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 48.23320 47.56150 0.67170 1.41228 中國信託智能運動基金-台幣 10.54000 10.73000 -0.19000 -1.77074 中國信託智能運動基金-美元 9.99000 10.25000 -0.26000 -2.53659 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.85000 10.07000 -0.22000 -2.18471 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.46000 9.75000 -0.29000 -2.97436 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03940 11.03930 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.39940 10.33250 0.06690 0.64747 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.56360 9.50220 0.06140 0.64617 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.50350 10.49310 0.01040 0.09911 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.65740 9.64850 0.00890 0.09224 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.76310 40.40060 0.36250 0.89726 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 40.88860 40.51000 0.37860 0.93458 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.20000 11.40000 -0.20000 -1.75439 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.63000 10.82000 -0.19000 -1.75601 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.08000 11.37000 -0.29000 -2.55057 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.57000 10.85000 -0.28000 -2.58065 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 45.32130 44.45830 0.86300 1.94114 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 45.38760 44.91050 0.47710 1.06234 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 45.12290 44.46220 0.66070 1.48598 元大2001基金 63.41000 63.01000 0.40000 0.63482 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 47.78020 47.21440 0.56580 1.19836 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 45.62080 44.99850 0.62230 1.38293 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.31000 20.85000 -0.54000 -2.58993 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.72310 11.72070 0.00240 0.02048 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.73580 10.83480 -0.09900 -0.91372 元大上證50基金 31.60000 32.03000 -0.43000 -1.34249 元大大中華TMT基金-人民幣 10.28000 10.46000 -0.18000 -1.72084 元大大中華TMT基金-新台幣 9.11000 9.35000 -0.24000 -2.56684 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.88000 13.01000 -0.13000 -0.99923 元大大中華價值指數基金-美元 11.69400 12.01600 -0.32200 -2.67976 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.18900 16.50300 -0.31400 -1.90268 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.85300 10.98000 -0.12700 -1.15665 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.37600 10.59600 -0.22000 -2.07626 元大中國平衡基金-人民幣 2.96000 3.00000 -0.04000 -1.33333 元大中國平衡基金-新台幣 13.15000 13.44000 -0.29000 -2.15774 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.02700 47.35650 -0.32950 -0.69579 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.10720 11.03870 0.06850 0.62054 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.11240 10.05010 0.06230 0.61989 元大中國機會債券基金-新台幣 10.15570 10.18830 -0.03260 -0.31997 元大巴西指數基金 6.99300 7.27300 -0.28000 -3.84986 元大日經225基金 26.18000 26.30000 -0.12000 -0.45627 元大台商收成基金 22.17000 22.19000 -0.02000 -0.09013 元大台灣50單日反向1倍基金 11.86000 11.81000 0.05000 0.42337 元大台灣50單日正向2倍基金 38.10000 38.34000 -0.24000 -0.62598 元大台灣中型100基金 32.26000 32.40000 -0.14000 -0.43210 元大台灣加權股價指數基金 25.29900 25.35500 -0.05600 -0.22086 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 元大台灣卓越50基金 79.96000 80.01000 -0.05000 -0.06249 元大台灣金融基金 17.95000 18.05000 -0.10000 -0.55402 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.52000 31.63000 -0.11000 -0.34777 元大台灣高股息基金 26.44000 26.50000 -0.06000 -0.22642 元大台灣電子科技基金 35.18000 35.14000 0.04000 0.11383 元大全球ETF成長組合基金 10.53000 10.64000 -0.11000 -1.03383 元大全球ETF穩健組合基金 15.02000 15.09000 -0.07000 -0.46388 元大全球人工智慧ETF基金 22.92000 23.56000 -0.64000 -2.71647 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.40000 13.52000 -0.12000 -0.88757 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.20000 9.29000 -0.09000 -0.96878 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.24000 13.24000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-美元 12.04500 12.25700 -0.21200 -1.72962 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.41000 8.57000 -0.16000 -1.86698 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.33000 6.45000 -0.12000 -1.86047 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.91000 9.00000 -0.09000 -1.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.84000 6.91000 -0.07000 -1.01302 元大全球股票入息基金-美元配息 8.11000 8.31700 -0.20700 -2.48888 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.62000 9.79000 -0.17000 -1.73647 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.23000 8.38000 -0.15000 -1.78998 元大全球新興市場精選組合基金 13.30000 13.52000 -0.22000 -1.62722 元大全球農業商機基金 17.97000 18.31000 -0.34000 -1.85691 元大印尼指數基金 9.45100 9.81600 -0.36500 -3.71842 元大印度指數基金 9.40800 9.60500 -0.19700 -2.05102 元大印度基金 12.26000 12.50000 -0.24000 -1.92000 元大多多基金 17.05000 16.91000 0.14000 0.82791 元大多福基金 52.47000 52.13000 0.34000 0.65222 元大亞太成長基金 8.56000 8.66000 -0.10000 -1.15473 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.44840 9.42850 0.01990 0.21106 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.55870 7.54280 0.01590 0.21080 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.89000 9.05300 -0.16300 -1.80051 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.85000 9.95000 -0.10000 -1.00503 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.32000 9.42000 -0.10000 -1.06157 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.85000 9.95000 -0.10000 -1.00503 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.12600 10.24900 -0.12300 -1.20012 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.20580 10.23110 -0.02530 -0.24729 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.40000 10.42470 -0.02470 -0.23694 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.18820 10.21240 -0.02420 -0.23697 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.65150 10.59170 0.05980 0.56459 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.43530 10.37680 0.05850 0.56376 元大卓越基金 43.13000 43.21000 -0.08000 -0.18514 元大店頭基金 8.34000 8.28000 0.06000 0.72464 元大美元貨幣市場基金-美元 10.49250 10.49180 0.00070 0.00667 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.99320 10.02990 -0.03670 -0.36591 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.35710 33.03660 0.32050 0.97014 元大美國政府20年期(以上)債券基金 45.22610 44.10260 1.12350 2.54747 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 16.12280 16.41760 -0.29480 -1.79563 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 24.90980 23.99090 0.91890 3.83020 元大美國政府7至10年期債券基金 43.88860 43.16730 0.72130 1.67094 元大高科技基金 19.36000 19.19000 0.17000 0.88588 元大得利貨幣市場基金 16.33450 16.33430 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.03870 12.03850 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 元大富櫃50基金 12.68000 12.62000 0.06000 0.47544 元大華夏中小基金 7.09000 7.26000 -0.17000 -2.34160 元大新中國基金-人民幣 9.48000 9.64000 -0.16000 -1.65975 元大新中國基金-美元 8.61100 8.91300 -0.30200 -3.38831 元大新中國基金-新台幣 8.79000 9.03000 -0.24000 -2.65781 元大新主流基金 24.58000 24.34000 0.24000 0.98603 元大新東協平衡基金-美元 9.31100 9.47700 -0.16600 -1.75161 元大新東協平衡基金-新台幣 9.31000 9.40000 -0.09000 -0.95745 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.88000 10.86540 0.01460 0.13437 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.73410 9.89140 -0.15730 -1.59027 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.29030 11.38140 -0.09110 -0.80043 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.30250 9.37760 -0.07510 -0.80084 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.62300 10.60870 0.01430 0.13480 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.85900 9.84570 0.01330 0.13508 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 11.06450 10.96110 0.10340 0.94334 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.27720 10.18110 0.09610 0.94391 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.16870 10.14510 0.02360 0.23262 元大新興亞洲基金 10.56000 10.78000 -0.22000 -2.04082 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.61540 9.76480 -0.14940 -1.52999 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.91010 9.04860 -0.13850 -1.53062 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.13380 10.20930 -0.07550 -0.73952 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.40530 9.47540 -0.07010 -0.73981 元大萬泰貨幣市場基金 15.17170 15.17140 0.00030 0.00198 元大經貿基金 36.70000 36.47000 0.23000 0.63066 元大實質多重資產基金-人民幣 8.99000 8.94000 0.05000 0.55928 元大實質多重資產基金-美元 8.02000 8.11300 -0.09300 -1.14631 元大實質多重資產基金-新台幣 8.67000 8.71000 -0.04000 -0.45924 元大滬深300單日反向1倍基金 12.95000 12.91000 0.04000 0.30984 元大滬深300單日正向2倍基金 16.43000 16.63000 -0.20000 -1.20265 元大摩臺基金 37.38000 37.40000 -0.02000 -0.05348 元大標普500基金 27.30000 27.94000 -0.64000 -2.29062 元大標普500單日反向1倍基金 12.78000 12.33000 0.45000 3.64964 元大標普500單日正向2倍基金 33.51000 35.97000 -2.46000 -6.83903 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.99000 21.07000 -0.08000 -0.37969 元大標智滬深300基金 17.34000 17.55000 -0.21000 -1.19658 元大歐洲50基金 24.20000 24.68000 -0.48000 -1.94489 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.20720 9.19600 0.01120 0.12179 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29980 10.29960 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.30000 15.23000 0.07000 0.45962 日盛上選基金 34.91000 34.75000 0.16000 0.46043 日盛小而美基金 18.03000 17.93000 0.10000 0.55772 日盛中國內需動力基金 9.40000 9.62000 -0.22000 -2.28690 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.37650 12.38550 -0.00900 -0.07267 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.85820 9.86530 -0.00710 -0.07197 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.56270 12.60210 -0.03940 -0.31265 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.00140 10.03280 -0.03140 -0.31297 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.49730 11.46900 0.02830 0.24675 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.13570 9.11320 0.02250 0.24689 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.50000 10.68000 -0.18000 -1.68539 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.71000 10.03000 -0.32000 -3.19043 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.29000 10.55000 -0.26000 -2.46445 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.56000 10.64000 -0.08000 -0.75188 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.14000 10.37000 -0.23000 -2.21794 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.46000 10.62000 -0.16000 -1.50659 日盛日盛基金 11.64000 11.51000 0.13000 1.12945 日盛目標收益組合基金(美元) 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 日盛全球抗暖化基金 11.08000 11.28000 -0.20000 -1.77305 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.48900 10.55410 -0.06510 -0.61682 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.35550 9.41350 -0.05800 -0.61614 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.36500 10.37850 -0.01350 -0.13008 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.24530 9.25730 -0.01200 -0.12963 日盛全球智能車基金(美元) 9.99000 10.27000 -0.28000 -2.72639 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.25000 10.45000 -0.20000 -1.91388 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52360 2.52570 -0.00210 -0.08315 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65520 1.65660 -0.00140 -0.08451 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38810 0.38980 -0.00170 -0.43612 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25510 0.25620 -0.00110 -0.42935 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.94400 12.93160 0.01240 0.09589 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.38050 8.37240 0.00810 0.09675 日盛亞洲機會基金 6.89000 7.02000 -0.13000 -1.85185 日盛首選基金 17.37000 17.19000 0.18000 1.04712 日盛高科技基金 18.24000 18.16000 0.08000 0.44053 日盛貨幣市場基金 14.84300 14.84280 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 40.32000 39.88000 0.44000 1.10331 日盛精選五虎基金 35.85000 35.76000 0.09000 0.25168 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.55350 13.55330 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 31.28000 31.14000 0.14000 0.44958 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 8.81000 9.43000 -0.62000 -6.57476 台新MSCI中國基金 19.06000 19.60000 -0.54000 -2.75510 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.03000 19.99000 0.04000 0.20010 台新大眾貨幣市場基金 14.23030 14.23000 0.00030 0.00211 台新中國通基金 45.74000 45.03000 0.71000 1.57673 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.53090 0.55190 -0.02100 -3.80504 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.76700 17.29100 -0.52400 -3.03048 台新中國精選中小基金-美元 0.30860 0.31830 -0.00970 -3.04744 台新中國精選中小基金-新台幣 9.41000 9.63000 -0.22000 -2.28453 台新主流基金 24.97000 24.79000 0.18000 0.72610 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.85000 24.03000 -0.18000 -0.74906 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.75850 0.77050 -0.01200 -1.55743 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.88000 17.02000 -0.14000 -0.82256 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53600 0.54450 -0.00850 -1.56107 台新台灣中小基金 35.84000 35.38000 0.46000 1.30017 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.04450 10.84840 0.19610 1.80764 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.99200 9.97080 0.02120 0.21262 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.64000 9.54000 0.10000 1.04822 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.55900 11.53440 0.02460 0.21328 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.19000 11.08000 0.11000 0.99278 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.01020 10.09910 -0.08890 -0.88028 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.20700 11.30650 -0.09950 -0.88002 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091 台新印度基金 13.96000 14.26000 -0.30000 -2.10379 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.74420 8.71710 0.02710 0.31088 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28160 0.28300 -0.00140 -0.49470 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.84070 12.80090 0.03980 0.31092 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40860 0.41060 -0.00200 -0.48709 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.17000 40.32000 -0.15000 -0.37202 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 42.90000 42.27000 0.63000 1.49042 台新真吉利貨幣市場基金 11.13450 11.13440 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 32.85830 32.80130 0.05700 0.17377 台新智慧生活基金-美元 10.42450 10.73580 -0.31130 -2.89964 台新智慧生活基金-新台幣 10.99000 11.23000 -0.24000 -2.13713 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.23280 8.31510 -0.08230 -0.98977 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.63120 8.64790 -0.01670 -0.19311 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.34960 9.44300 -0.09340 -0.98909 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.81300 9.83210 -0.01910 -0.19426 台新新興市場債券基金(A類型) 11.93830 11.90980 0.02850 0.23930 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37170 0.37380 -0.00210 -0.56180 台新新興市場債券基金(B類型) 8.46530 8.44510 0.02020 0.23919 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27820 0.27980 -0.00160 -0.57184 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.41000 5.50000 -0.09000 -1.63636 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.87000 22.63000 0.24000 1.06054 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.55580 10.42870 0.12710 1.21875 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.01710 10.07010 -0.05300 -0.52631 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.20700 10.21740 -0.01040 -0.10179 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.56060 10.43110 0.12950 1.24148 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.01210 10.06650 -0.05440 -0.54041 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.20690 10.21740 -0.01050 -0.10277 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 44.15190 43.59410 0.55780 1.27953 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 44.06070 43.47770 0.58300 1.34092 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.70160 39.98120 -0.27960 -0.69933 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.37790 11.37580 0.00210 0.01846 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.08830 10.16900 -0.08070 -0.79359 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.31950 9.27090 0.04860 0.52422 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.98180 10.92460 0.05720 0.52359 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.81490 7.84060 -0.02570 -0.32778 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.27910 9.30970 -0.03060 -0.32869 永豐中小基金 52.29000 52.22000 0.07000 0.13405 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.82530 1.80700 0.01830 1.01273 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.55330 2.52790 0.02540 1.00479 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.26740 8.25220 0.01520 0.18419 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.22090 11.20030 0.02060 0.18392 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.64000 4.71000 -0.07000 -1.48620 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.75000 21.21000 -0.46000 -2.16879 永豐主流品牌基金 18.66000 19.13000 -0.47000 -2.45687 永豐永豐基金 32.50000 32.50000 0.00000 0.00000 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.16370 9.21010 -0.04640 -0.50379 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.68350 9.73290 -0.04940 -0.50756 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.19870 9.18180 0.01690 0.18406 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.72320 9.70540 0.01780 0.18340 永豐亞洲民生消費基金 11.83000 11.94000 -0.11000 -0.92127 永豐南非幣2021保本基金 14.11770 14.12140 -0.00370 -0.02620 永豐高科技基金 23.23000 23.14000 0.09000 0.38894 永豐貨幣市場基金 13.94580 13.94560 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.16250 2.13670 0.02580 1.20747 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.67960 2.64770 0.03190 1.20482 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.88790 7.85770 0.03020 0.38434 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 11.09300 11.05040 0.04260 0.38551 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.25960 7.24750 0.01210 0.16695 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.68260 11.66300 0.01960 0.16805 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.88000 8.05000 -0.17000 -2.11180 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.40000 18.68000 -0.28000 -1.49893 永豐臺灣加權ETF基金 52.97000 53.12000 -0.15000 -0.28238 永豐領航科技基金 37.56000 37.45000 0.11000 0.29372 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.70000 12.00000 -0.30000 -2.50000 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.21000 11.48000 -0.27000 -2.35192 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.80000 9.89000 -0.09000 -0.91001 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.71000 9.88000 -0.17000 -1.72065 永豐趨勢平衡基金 40.84000 40.86000 -0.02000 -0.04895 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.90830 11.90750 0.00080 0.00672 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.72880 9.74400 -0.01520 -0.15599 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.37860 10.39490 -0.01630 -0.15681 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.83190 9.82540 0.00650 0.06616 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.31990 10.31310 0.00680 0.06594 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.78280 9.79980 -0.01700 -0.17347 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.56140 10.57970 -0.01830 -0.17297 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.83560 9.83400 0.00160 0.01627 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.39830 10.39660 0.00170 0.01635 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.84000 10.96000 -0.12000 -1.09489 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.38000 9.57000 -0.19000 -1.98537 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.97000 10.22000 -0.25000 -2.44618 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.72000 14.95000 -0.23000 -1.53846 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.11000 19.61000 -0.50000 -2.54972 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.82000 19.40000 -0.58000 -2.98969 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.07970 10.07300 0.00670 0.06651 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.07970 10.07300 0.00670 0.06651 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.02160 10.02670 -0.00510 -0.05086 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.02160 10.02670 -0.00510 -0.05086 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.20290 10.19620 0.00670 0.06571 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.20270 10.19600 0.00670 0.06571 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.08550 10.08380 0.00170 0.01686 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.08550 10.08380 0.00170 0.01686 兆豐國際生命科學基金 14.68000 15.08000 -0.40000 -2.65252 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.33880 10.42810 -0.08930 -0.85634 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.45020 10.59820 -0.14800 -1.39646 兆豐國際全球基金 30.20000 30.81000 -0.61000 -1.97988 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.50290 10.50220 0.00070 0.00667 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.36280 10.39900 -0.03620 -0.34811 兆豐國際國民基金 22.33000 22.25000 0.08000 0.35955 兆豐國際第一基金 12.85000 12.84000 0.01000 0.07788 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.84840 10.82270 0.02570 0.23746 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.28030 8.26070 0.01960 0.23727 兆豐國際萬全基金 20.16000 20.15000 0.01000 0.04963 兆豐國際電子基金 25.78000 25.77000 0.01000 0.03880 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.38000 21.47000 -0.09000 -0.41919 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.94000 15.88000 0.06000 0.37783 兆豐國際豐台灣基金 34.95000 34.86000 0.09000 0.25818 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56170 12.56150 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.54000 9.79000 -0.25000 -2.55363 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.46000 9.73000 -0.27000 -2.77492 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.91470 9.95110 -0.03640 -0.36579 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.89250 9.94220 -0.04970 -0.49989 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.10230 10.05590 0.04640 0.46142 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.92600 9.95970 -0.03370 -0.33836 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.91060 9.94830 -0.03770 -0.37896 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.91490 9.95130 -0.03640 -0.36578 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.89520 9.94490 -0.04970 -0.49975 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 10.11090 10.06450 0.04640 0.46103 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.93070 9.96450 -0.03380 -0.33920 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.91970 9.95750 -0.03780 -0.37961 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.83220 10.87510 -0.04290 -0.39448 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.57720 10.62490 -0.04770 -0.44895 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.83860 10.87050 -0.03190 -0.29345 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.51330 10.55490 -0.04160 -0.39413 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.64230 10.69020 -0.04790 -0.44807 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.63720 10.66920 -0.03200 -0.29993 合庫台灣基金 11.41000 11.33000 0.08000 0.70609 合庫全球高收益債券基金A類型 11.75480 11.77940 -0.02460 -0.20884 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.62050 12.71080 -0.09030 -0.71042 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.26240 11.33710 -0.07470 -0.65890 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.03330 12.11540 -0.08210 -0.67765 合庫全球高收益債券基金B類型 8.17360 8.19070 -0.01710 -0.20877 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.37010 9.43420 -0.06410 -0.67944 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.08060 9.14090 -0.06030 -0.65967 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.78640 8.84590 -0.05950 -0.67263 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.23180 9.29300 -0.06120 -0.65856 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.31000 10.42000 -0.11000 -1.05566 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.78000 10.98000 -0.20000 -1.82149 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.19000 9.28000 -0.09000 -0.96983 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.77000 9.95000 -0.18000 -1.80905 合庫全球新興市場基金 9.10000 9.30000 -0.20000 -2.15054 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.37000 10.46000 -0.09000 -0.86042 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.32000 9.40000 -0.08000 -0.85106 合庫貨幣市場基金 10.17730 10.17710 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.94700 9.97870 -0.03170 -0.31768 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.26820 10.29860 -0.03040 -0.29519 合庫新興多重收益基金A類型 10.64400 10.62760 0.01640 0.15432 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.08480 12.12050 -0.03570 -0.29454 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.39460 15.43530 -0.04070 -0.26368 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.73530 8.76260 -0.02730 -0.31155 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.55840 9.58610 -0.02770 -0.28896 合庫新興多重收益基金B類型 7.99410 7.98180 0.01230 0.15410 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.69700 8.72120 -0.02420 -0.27748 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.63420 10.66430 -0.03010 -0.28225 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.52000 10.60000 -0.08000 -0.75472 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.37000 10.47000 -0.10000 -0.95511 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.67000 9.75000 -0.08000 -0.82051 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.73000 9.81000 -0.08000 -0.81549 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.95000 10.04000 -0.09000 -0.89641 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.41000 10.51000 -0.10000 -0.95147 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.21000 10.29000 -0.08000 -0.77745 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.39000 11.57000 -0.18000 -1.55575 安本標準兩岸價值基金 美元 10.85000 11.22000 -0.37000 -3.29768 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.23000 11.52000 -0.29000 -2.51736 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.16880 10.19010 -0.02130 -0.20903 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.16760 10.19120 -0.02360 -0.23157 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.95590 9.93780 0.01810 0.18213 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.14220 10.16600 -0.02380 -0.23411 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.16880 10.19000 -0.02120 -0.20805 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.16760 10.19120 -0.02360 -0.23157 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.95590 9.93780 0.01810 0.18213 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.14220 10.16600 -0.02380 -0.23411 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.90000 10.08000 -0.18000 -1.78571 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.38000 10.48000 -0.10000 -0.95420 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.57000 9.68000 -0.11000 -1.13636 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23330 11.23020 0.00310 0.02760 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.82590 9.97640 -0.15050 -1.50856 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95690 10.02880 -0.07190 -0.71694 安聯中國東協基金 15.04000 15.35000 -0.31000 -2.01954 安聯中國策略基金-美元 11.62000 12.06000 -0.44000 -3.64842 安聯中國策略基金-新臺幣 15.48000 15.95000 -0.47000 -2.94671 安聯中華新思路基金-人民幣 14.78000 15.03000 -0.25000 -1.66334 安聯中華新思路基金-美元 13.37000 13.81000 -0.44000 -3.18610 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.87000 13.19000 -0.32000 -2.42608 安聯台灣大壩基金 30.60000 30.35000 0.25000 0.82372 安聯台灣科技基金 51.35000 51.28000 0.07000 0.13651 安聯台灣貨幣市場基金 12.55290 12.55270 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 34.97000 34.70000 0.27000 0.77810 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.86700 10.84810 0.01890 0.17422 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 16.04610 16.00500 0.04110 0.25679 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.97150 9.94600 0.02550 0.25638 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.02610 0.00000 10.02610 0.00000 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 11.82000 12.00000 -0.18000 -1.50000 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 9.85000 0.00000 9.85000 0.00000 安聯四季成長組合基金-美元 11.25000 11.51000 -0.26000 -2.25891 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.33680 13.31970 0.01710 0.12838 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.89770 10.88550 0.01220 0.11208 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 13.00520 12.97940 0.02580 0.19878 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.63240 9.61350 0.01890 0.19660 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.56030 9.54960 0.01070 0.11205 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.11390 9.09580 0.01810 0.19899 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.28060 10.24870 0.03190 0.31126 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.32050 10.30000 0.02050 0.19903 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.28000 11.46000 -0.18000 -1.57068 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.49000 11.57000 -0.08000 -0.69144 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.86000 10.01000 -0.15000 -1.49850 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.55000 9.61000 -0.06000 -0.62435 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.93000 0.00000 9.93000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.22000 11.36000 -0.14000 -1.23239 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.98000 11.03000 -0.05000 -0.45331 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.55000 9.68000 -0.13000 -1.34298 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.54870 12.54310 0.00560 0.04465 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.37090 11.37820 -0.00730 -0.06416 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 11.00410 10.99940 0.00470 0.04273 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.61920 8.61680 0.00240 0.02785 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.47900 8.48440 -0.00540 -0.06365 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.17890 8.17550 0.00340 0.04159 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.26130 10.24120 0.02010 0.19627 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.16540 10.16120 0.00420 0.04133 安聯全球人口趨勢基金 12.12000 12.38000 -0.26000 -2.10016 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.65000 8.90000 -0.25000 -2.80899 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.38000 34.08000 -0.70000 -2.05399 安聯全球油礦金趨勢基金 7.67000 7.80000 -0.13000 -1.66667 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.61410 12.55890 0.05520 0.43953 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.65470 10.60800 0.04670 0.44023 安聯全球新興市場基金 16.62000 16.94000 -0.32000 -1.88902 安聯全球農金趨勢基金 9.05000 9.17000 -0.12000 -1.30862 安聯全球綠能趨勢基金 8.96000 9.15000 -0.19000 -2.07650 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.46000 10.67000 -0.21000 -1.96813 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.71000 10.93000 -0.22000 -2.01281 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.61000 10.83000 -0.22000 -2.03139 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19000 10.40000 -0.21000 -2.01923 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.39000 9.58000 -0.19000 -1.98330 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.38000 9.57000 -0.19000 -1.98537 安聯亞洲動態策略基金 21.77000 22.24000 -0.47000 -2.11331 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 9.97960 0.00000 9.97960 0.00000 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.05300 10.07580 -0.02280 -0.22628 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.06850 10.08800 -0.01950 -0.19330 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.05230 10.07540 -0.02310 -0.22927 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.07390 10.09090 -0.01700 -0.16847 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.05920 10.08150 -0.02230 -0.22120 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.01050 10.03320 -0.02270 -0.22625 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.01050 10.03320 -0.02270 -0.22625 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.01050 10.03320 -0.02270 -0.22625 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.59910 10.58680 0.01230 0.11618 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.13150 10.11960 0.01190 0.11759 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 91.09960 91.03030 0.06930 0.07613 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.33760 13.39250 -0.05490 -0.40993 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.60450 68.56260 0.04190 0.06111 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.91870 9.95960 -0.04090 -0.41066 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.76470 2.75670 0.00800 0.29020 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.97920 11.00090 -0.02170 -0.19726 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.33160 2.30580 0.02580 1.11892 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.85920 8.88270 -0.02350 -0.26456 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.65240 10.61800 0.03440 0.32398 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.41040 10.45760 -0.04720 -0.45135 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.84180 10.88000 -0.03820 -0.35110 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.36870 10.41650 -0.04780 -0.45889 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.40870 10.45670 -0.04800 -0.45904 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.54950 10.51540 0.03410 0.32429 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.27740 10.32680 -0.04940 -0.47837 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.61980 10.66050 -0.04070 -0.38178 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.26580 10.31320 -0.04740 -0.45961 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.31340 10.36160 -0.04820 -0.46518 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.28610 10.30780 -0.02170 -0.21052 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.42000 10.43720 -0.01720 -0.16480 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.27390 10.29820 -0.02430 -0.23596 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.21610 10.24020 -0.02410 -0.23535 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.30100 10.31910 -0.01810 -0.17540 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.36980 10.38720 -0.01740 -0.16751 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.27380 10.29810 -0.02430 -0.23597 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.21740 10.24060 -0.02320 -0.22655 宏利台灣動力基金A類型 30.29000 30.09000 0.20000 0.66467 宏利台灣動力基金I類型 30.29000 30.09000 0.20000 0.66467 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.80450 9.95180 -0.14730 -1.48013 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.87120 9.93140 -0.06020 -0.60616 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.38690 7.49070 -0.10380 -1.38572 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.44820 7.51420 -0.06600 -0.87834 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.31000 11.46000 -0.15000 -1.30890 宏利全球債券組合基金 13.92530 13.88940 0.03590 0.25847 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99260 2.99690 -0.00430 -0.14348 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.48510 12.47380 0.01130 0.09059 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.97490 8.96140 0.01350 0.15065 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.61970 2.57590 0.04380 1.70038 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.68350 11.60400 0.07950 0.68511 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.18730 3.33950 -0.15220 -4.55757 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52880 0.54280 -0.01400 -2.57922 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.01000 15.36000 -0.35000 -2.27865 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.26960 12.32980 -0.06020 -0.48825 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.85490 10.92370 -0.06880 -0.62982 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.45830 10.49600 -0.03770 -0.35918 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.65940 8.70810 -0.04870 -0.55925 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.29620 8.34910 -0.05290 -0.63360 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.20400 8.23550 -0.03150 -0.38249 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.31680 8.36980 -0.05300 -0.63323 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 9.97000 10.37000 -0.40000 -3.85728 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.25000 10.48000 -0.23000 -2.19466 宏利美國銀行機會基金(美元) 9.99000 10.29000 -0.30000 -2.91545 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.92000 11.00000 -0.08000 -0.72727 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.61000 10.71000 -0.10000 -0.93371 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.74000 10.78000 -0.04000 -0.37106 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.35000 10.43000 -0.08000 -0.76702 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.12000 10.21000 -0.09000 -0.88149 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.02570 3.04120 -0.01550 -0.50967 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43750 0.44000 -0.00250 -0.56818 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.25480 13.29410 -0.03930 -0.29562 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.99700 1.00300 -0.00600 -0.59821 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.57820 7.60100 -0.02280 -0.29996 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09350 2.10450 -0.01100 -0.52269 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30210 0.30390 -0.00180 -0.59230 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.21570 9.24800 -0.03230 -0.34926 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33310 0.33510 -0.00200 -0.59684 宏利萬利貨幣市場基金 13.69200 13.69190 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.33000 2.42000 -0.09000 -3.71901 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.60000 10.93000 -0.33000 -3.01921 宏利臺灣股息收益基金A類型 25.67000 25.66000 0.01000 0.03897 宏利臺灣股息收益基金I類型 25.67000 25.66000 0.01000 0.03897 宏利澳幣保本基金 12.69380 12.68690 0.00690 0.05439 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.17000 10.06000 0.11000 1.09344 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.74000 9.81000 -0.07000 -0.71356 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.58000 10.65000 -0.07000 -0.65728 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.67000 11.51000 0.16000 1.39010 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.36000 11.41000 -0.05000 -0.43821 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.09000 10.29000 -0.20000 -1.94363 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.40000 9.50000 -0.10000 -1.05263 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.76000 11.89000 -0.13000 -1.09336 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.60550 10.46960 0.13590 1.29804 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.51920 9.56260 -0.04340 -0.45385 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.18620 9.15460 0.03160 0.34518 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.63720 11.59720 0.04000 0.34491 貝萊德亞美利加收益基金 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.68000 9.78000 -0.10000 -1.02249 貝萊德新台幣基金 12.97420 12.97400 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 26.86000 26.81000 0.05000 0.18650 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47340 11.49280 -0.01940 -0.16880 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05000 10.13540 -0.08540 -0.84259 保德信大中華基金-人民幣 9.84000 10.00000 -0.16000 -1.60000 保德信大中華基金-美元 9.42000 9.74000 -0.32000 -3.28542 保德信大中華基金-新台幣 28.74000 29.48000 -0.74000 -2.51018 保德信中小型股基金 47.89000 47.63000 0.26000 0.54587 保德信中國中小基金-人民幣 8.65000 8.76000 -0.11000 -1.25571 保德信中國中小基金-美元 8.07000 8.32000 -0.25000 -3.00481 保德信中國中小基金-新臺幣 7.99000 8.18000 -0.19000 -2.32274 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.88740 9.95960 -0.07220 -0.72493 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.01100 10.06180 -0.05080 -0.50488 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.00640 10.07840 -0.07200 -0.71440 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.09920 11.17910 -0.07990 -0.71473 保德信中國品牌基金-人民幣 9.90000 10.22000 -0.32000 -3.13112 保德信中國品牌基金-美元 9.89000 10.19000 -0.30000 -2.94406 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.64000 10.97000 -0.33000 -3.00820 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.90000 28.27000 -0.37000 -1.30881 保德信全球消費商機基金 19.18000 19.52000 -0.34000 -1.74180 保德信全球基礎建設基金 13.73000 13.86000 -0.13000 -0.93795 保德信全球資源基金 7.04000 7.12000 -0.08000 -1.12360 保德信全球醫療生化基金-美元 9.64000 9.88000 -0.24000 -2.42915 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.75000 33.30000 -0.55000 -1.65165 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.34800 10.49490 -0.14690 -1.39973 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.77040 10.92320 -0.15280 -1.39886 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.58660 10.65130 -0.06470 -0.60744 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 11.01630 11.08370 -0.06740 -0.60810 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.52980 9.60830 -0.07850 -0.81700 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.68740 10.77320 -0.08580 -0.79642 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.28400 9.28390 0.00010 0.00108 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.38970 10.38960 0.00010 0.00096 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.25550 8.24320 0.01230 0.14921 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.38700 11.37010 0.01690 0.14864 保德信亞太基金 19.62000 20.03000 -0.41000 -2.04693 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.85370 8.81490 0.03880 0.44016 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.27340 12.21970 0.05370 0.43945 保德信店頭市場基金 35.09000 34.66000 0.43000 1.24062 保德信拉丁美洲基金 7.13000 7.33000 -0.20000 -2.72851 保德信金平衡基金 29.84000 29.84000 0.00000 0.00000 保德信金滿意基金 42.18000 42.05000 0.13000 0.30916 保德信科技島基金 27.03000 26.89000 0.14000 0.52064 保德信高成長基金 94.33000 94.15000 0.18000 0.19118 保德信貨幣市場基金 15.84600 15.84580 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.33620 10.54590 -0.20970 -1.98845 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.77690 10.90780 -0.13090 -1.20006 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.85020 10.96580 -0.11560 -1.05419 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.59260 10.62010 -0.02750 -0.25894 保德信新世紀基金 10.19000 10.24000 -0.05000 -0.48828 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.32400 8.30060 0.02340 0.28191 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.49480 10.47310 0.02170 0.20720 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.85640 11.82300 0.03340 0.28250 保德信新興趨勢組合基金 10.33000 10.62000 -0.29000 -2.73070 保德信瑞騰基金 15.65800 15.65760 0.00040 0.00255 保德信歐洲組合基金 9.99000 10.12000 -0.13000 -1.28458 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.96110 9.98000 -0.01890 -0.18938 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.53740 10.55720 -0.01980 -0.18755 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.97050 9.96020 0.01030 0.10341 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.31060 10.28450 0.02610 0.25378 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.04380 10.01840 0.02540 0.25353 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.51020 10.52100 -0.01080 -0.10265 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.90840 9.92860 -0.02020 -0.20345 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.28960 10.31130 -0.02170 -0.21045 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.68130 10.65860 0.02270 0.21297 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.32930 10.34370 -0.01440 -0.13922 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.73550 10.74560 -0.01010 -0.09399 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.26350 10.28920 -0.02570 -0.24978 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.60000 10.62660 -0.02660 -0.25032 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.20220 10.19980 0.00240 0.02353 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.74660 10.75610 -0.00950 -0.08832 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.08320 10.10500 -0.02180 -0.21573 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.48600 10.50910 -0.02310 -0.21981 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.90330 9.92470 -0.02140 -0.21562 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.90420 9.92520 -0.02100 -0.21158 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.13910 10.15070 -0.01160 -0.11428 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.88020 9.90540 -0.02520 -0.25441 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.88020 9.90550 -0.02530 -0.25541 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.18040 10.18840 -0.00800 -0.07852 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.47120 10.47090 0.00030 0.00287 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.17790 10.20450 -0.02660 -0.26067 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.35760 10.37760 -0.02000 -0.19272 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.74400 10.76240 -0.01840 -0.17097 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.47570 10.51230 -0.03660 -0.34816 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.15300 11.18940 -0.03640 -0.32531 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.34280 10.37860 -0.03580 -0.34494 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.65230 10.68970 -0.03740 -0.34987 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.56880 10.57280 -0.00400 -0.03783 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.59770 10.61910 -0.02140 -0.20152 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.82500 10.76040 0.06460 0.60035 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.40210 10.40770 -0.00560 -0.05381 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.40480 10.42580 -0.02100 -0.20142 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.49560 10.52540 -0.02980 -0.28312 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.67750 10.70810 -0.03060 -0.28576 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.19680 10.23510 -0.03830 -0.37420 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.29420 10.33280 -0.03860 -0.37357 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97530 1.97190 0.00340 0.17242 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.84130 2.83940 0.00190 0.06692 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29010 0.29300 -0.00290 -0.98976 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45340 0.45810 -0.00470 -1.02598 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.30190 8.35870 -0.05680 -0.67953 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.12380 12.24090 -0.11710 -0.95663 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.75510 9.73020 0.02490 0.25590 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.46320 12.42460 0.03860 0.31067 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.65200 8.71280 -0.06080 -0.69782 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.09600 11.17400 -0.07800 -0.69805 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.91490 10.93920 -0.02430 -0.22214 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.80610 10.79120 0.01490 0.13808 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.10000 19.16000 -0.06000 -0.31315 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4424.14000 4436.99000 -12.85000 -0.28961 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.30870 10.31490 -0.00620 -0.06011 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.20960 11.21650 -0.00690 -0.06152 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.27130 10.24740 0.02390 0.23323 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.92410 9.94570 -0.02160 -0.21718 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.55090 10.57400 -0.02310 -0.21846 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 10.01470 9.99780 0.01690 0.16904 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.37420 10.36390 0.01030 0.09938 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.50860 10.45940 0.04920 0.47039 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.09390 6.12560 -0.03170 -0.51750 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.23310 11.29150 -0.05840 -0.51720 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.86000 10.05000 -0.19000 -1.89055 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.12000 10.25000 -0.13000 -1.26829 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.62000 9.89000 -0.27000 -2.73003 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.86000 10.05000 -0.19000 -1.89055 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.12000 10.25000 -0.13000 -1.26829 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.62000 9.89000 -0.27000 -2.73003 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.48290 10.57080 -0.08790 -0.83154 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.30980 11.48510 -0.17530 -1.52633 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.56510 10.71660 -0.15150 -1.41369 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.00920 9.08480 -0.07560 -0.83216 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.19190 9.33450 -0.14260 -1.52767 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.09090 9.22120 -0.13030 -1.41305 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.34630 10.43310 -0.08680 -0.83197 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.65550 10.82080 -0.16530 -1.52761 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.65770 10.81050 -0.15280 -1.41344 柏瑞五國金勢力建設基金 7.14000 7.21000 -0.07000 -0.97087 柏瑞巨人基金 12.68000 12.71000 -0.03000 -0.23603 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70300 13.70290 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.64000 16.77000 -0.13000 -0.77519 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.45310 14.46790 -0.01480 -0.10230 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.66980 12.73620 -0.06640 -0.52135 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.24460 13.32430 -0.07970 -0.59816 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.63000 8.63880 -0.00880 -0.10187 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.83050 6.83750 -0.00700 -0.10238 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.65920 8.70460 -0.04540 -0.52156 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.47490 8.51310 -0.03820 -0.44872 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.73390 10.79860 -0.06470 -0.59915 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.41560 8.46180 -0.04620 -0.54598 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.85780 12.92520 -0.06740 -0.52146 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.51910 12.53200 -0.01290 -0.10294 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.21420 13.27380 -0.05960 -0.44900 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.05690 12.12950 -0.07260 -0.59854 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.05040 9.05970 -0.00930 -0.10265 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.67910 9.72980 -0.05070 -0.52108 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.68420 9.72790 -0.04370 -0.44922 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.54280 9.60030 -0.05750 -0.59894 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.43910 9.49100 -0.05190 -0.54683 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.80200 10.80890 -0.00690 -0.06384 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.66200 10.70030 -0.03830 -0.35793 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.45720 10.51360 -0.05640 -0.53645 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.61560 10.65730 -0.04170 -0.39128 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.91430 9.92070 -0.00640 -0.06451 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.54630 9.58060 -0.03430 -0.35802 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.71010 10.71980 -0.00970 -0.09049 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.58040 9.63200 -0.05160 -0.53571 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.73260 9.77090 -0.03830 -0.39198 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.78180 10.78860 -0.00680 -0.06303 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.66240 10.70070 -0.03830 -0.35792 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.45770 10.51390 -0.05620 -0.53453 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.61660 10.65830 -0.04170 -0.39124 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.91420 9.92050 -0.00630 -0.06350 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.54660 9.58080 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10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.30000 11.36000 -0.06000 -0.52817 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.94000 11.03000 -0.09000 -0.81596 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.60000 9.68000 -0.08000 -0.82645 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.74000 9.81000 -0.07000 -0.71356 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.46330 12.41870 0.04460 0.35914 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.06850 12.07170 -0.00320 -0.02651 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.04460 11.06010 -0.01550 -0.14014 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.66050 8.62950 0.03100 0.35923 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.64420 9.64680 -0.00260 -0.02695 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.68560 9.69920 -0.01360 -0.14022 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.60950 11.61260 -0.00310 -0.02670 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.94450 10.90530 0.03920 0.35946 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.02610 11.04160 -0.01550 -0.14038 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.98810 9.99070 -0.00260 -0.02602 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.35750 9.32400 0.03350 0.35929 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-0.14180 -1.50352 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.98930 9.09110 -0.10180 -1.11978 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.15780 9.28360 -0.12580 -1.35508 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.10390 11.23410 -0.13020 -1.15897 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.23320 9.37420 -0.14100 -1.50413 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 45.11380 44.50350 0.61030 1.37135 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.89130 9.94670 -0.05540 -0.55697 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.95060 9.97800 -0.02740 -0.27460 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.76000 11.72000 0.04000 0.34130 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.67000 30.98000 -0.31000 -1.00065 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.81610 11.81400 0.00210 0.01778 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.66010 1.68890 -0.02880 -1.70525 國泰大中華基金 19.72000 19.68000 0.04000 0.20325 國泰小龍基金-新台幣 14.96000 14.91000 0.05000 0.33535 國泰中小成長基金-新台幣 42.48000 42.33000 0.15000 0.35436 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.28200 4.35650 -0.07450 -1.71009 國泰中國內需增長基金-美元A 0.65900 0.68230 -0.02330 -3.41492 國泰中國內需增長基金-美元I 0.70520 0.73000 -0.02480 -3.39726 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.08000 19.60000 -0.52000 -2.65306 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 44.11540 43.64730 0.46810 1.07246 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.36110 2.37010 -0.00900 -0.37973 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33040 0.33740 -0.00700 -2.07469 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.47990 10.61930 -0.13940 -1.31270 國泰中國新興債券基金-美元 0.33740 0.34100 -0.00360 -1.05572 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.49470 10.52230 -0.02760 -0.26230 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.09880 4.16320 -0.06440 -1.54689 國泰中國新興戰略基金-美元 0.57250 0.59170 -0.01920 -3.24489 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.26000 18.72000 -0.46000 -2.45726 國泰中港台基金-人民幣 3.11880 3.16050 -0.04170 -1.31941 國泰中港台基金-美元 0.44100 0.45480 -0.01380 -3.03430 國泰中港台基金-新台幣 13.90000 14.22000 -0.32000 -2.25035 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.96690 10.04170 -0.07480 -0.74489 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.21800 10.23480 -0.01680 -0.16415 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.45590 10.38960 0.06630 0.63814 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.52000 25.67000 -0.15000 -0.58434 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.98000 12.95000 0.03000 0.23166 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.64000 29.82000 -0.18000 -0.60362 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35300 0.35410 -0.00110 -0.31065 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33150 0.33260 -0.00110 -0.33073 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33240 0.33350 -0.00110 -0.32984 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.17450 11.12120 0.05330 0.47926 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.50170 10.45160 0.05010 0.47935 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.53730 10.48710 0.05020 0.47868 國泰台灣貨幣市場基金 12.46340 12.46330 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.41390 0.41850 -0.00460 -1.09916 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36520 0.36930 -0.00410 -1.11021 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.44190 0.44680 -0.00490 -1.09669 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.01000 11.11000 -0.10000 -0.90009 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.57000 9.65000 -0.08000 -0.82902 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.55380 0.55630 -0.00250 -0.44940 國泰全球高股息基金-人民幣 2.49200 2.50440 -0.01240 -0.49513 國泰全球高股息基金-美元 0.35140 0.35930 -0.00790 -2.19872 國泰全球高股息基金-新台幣 11.12000 11.28000 -0.16000 -1.41844 國泰全球高股息基金-澳幣 0.52270 0.53090 -0.00820 -1.54455 國泰全球基礎建設基金-美元 0.47840 0.48420 -0.00580 -1.19785 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.23000 14.29000 -0.06000 -0.41987 國泰全球資源基金-美元 0.15900 0.16100 -0.00200 -1.24224 國泰全球資源基金-新台幣 5.11000 5.13000 -0.02000 -0.38986 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.59040 0.60550 -0.01510 -2.49381 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.67000 19.00000 -0.33000 -1.73684 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.14000 18.45000 -0.31000 -1.68022 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.87400 0.89020 -0.01620 -1.81982 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.53000 20.91000 -0.38000 -1.81731 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 21.92000 22.04000 -0.12000 -0.54446 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.54280 2.54820 -0.00540 -0.21191 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35950 0.36650 -0.00700 -1.90996 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30750 0.31360 -0.00610 -1.94515 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.29680 11.43890 -0.14210 -1.24225 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.66380 9.78550 -0.12170 -1.24368 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53120 0.53800 -0.00680 -1.26394 國泰亞洲成長基金-美元 0.38240 0.39190 -0.00950 -2.42409 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.71000 11.90000 -0.19000 -1.59664 國泰科技生化基金 33.65000 33.37000 0.28000 0.83908 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.81000 29.45000 -0.64000 -2.17317 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.96000 12.52000 0.44000 3.51438 國泰美國費城半導體基金 14.21000 14.73000 -0.52000 -3.53021 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 46.89930 45.69580 1.20350 2.63372 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 16.51040 16.79910 -0.28870 -1.71854 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 25.47170 24.55380 0.91790 3.73832 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.13150 45.73450 0.39700 0.86805 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 46.33250 45.90430 0.42820 0.93281 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.60400 43.60120 0.00280 0.00642 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.31460 0.31800 -0.00340 -1.06918 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.86730 9.94200 -0.07470 -0.75136 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 9.92540 0.00000 9.92540 0.00000 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.31370 0.31760 -0.00390 -1.22796 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.83450 9.92710 -0.09260 -0.93280 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 9.90740 0.00000 9.90740 0.00000 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.31310 0.31730 -0.00420 -1.32367 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.81710 9.91940 -0.10230 -1.03131 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 9.89760 0.00000 9.89760 0.00000 國泰紐幣2021保本基金 12.83920 12.83970 -0.00050 -0.00389 國泰紐幣八年期保本基金 13.21410 13.21430 -0.00020 -0.00151 國泰紐幣保本基金 12.75900 12.76000 -0.00100 -0.00784 國泰國泰基金-新台幣A 22.94000 22.79000 0.15000 0.65818 國泰富時中國A50基金 20.98000 21.20000 -0.22000 -1.03774 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 48.59910 48.01590 0.58320 1.21460 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34790 0.34800 -0.00010 -0.02874 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.92000 10.87000 0.05000 0.45998 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52520 0.52180 0.00340 0.65159 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.48230 42.67480 -0.19250 -0.45109 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.03000 20.37000 -0.34000 -1.66912 國泰新興市場基金-美元 0.37410 0.38390 -0.00980 -2.55275 國泰新興市場基金-新台幣 11.83000 12.04000 -0.21000 -1.74419 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.48940 2.46060 0.02880 1.17045 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.52720 1.50950 0.01770 1.17257 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36180 0.36380 -0.00200 -0.54975 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22410 0.22540 -0.00130 -0.57675 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.02790 11.05560 -0.02770 -0.25055 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.63740 6.65410 -0.01670 -0.25097 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 46.90370 46.08180 0.82190 1.78357 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 46.70300 46.16350 0.53950 1.16867 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 44.19290 43.64490 0.54800 1.25559 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.46000 13.40000 0.06000 0.44776 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.99000 35.32000 -0.33000 -0.93431 國泰標普北美科技ETF基金 22.75000 23.51000 -0.76000 -3.23267 國泰歐洲精選基金-美元 0.34080 0.34610 -0.00530 -1.53135 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.25000 10.33000 -0.08000 -0.77444 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.81090 40.03430 -0.22340 -0.55802 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.45000 21.98000 -0.53000 -2.41128 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.14000 19.53000 -0.39000 -1.99693 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.27000 17.43000 -0.16000 -0.91796 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41710 0.41710 0.00000 0.00000 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.66000 12.62100 0.03900 0.30901 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.55500 10.53950 0.01550 0.14707 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.48040 10.47140 0.00900 0.08595 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.80150 10.70610 0.09540 0.89108 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.23700 10.22200 0.01500 0.14674 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.19400 10.18530 0.00870 0.08542 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.43780 10.34580 0.09200 0.88925 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.92740 9.94400 -0.01660 -0.16693 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.79510 9.81120 -0.01610 -0.16410 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.92850 9.94360 -0.01510 -0.15186 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.93420 9.87000 0.06420 0.65046 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.92730 9.94400 -0.01670 -0.16794 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.79040 9.80650 -0.01610 -0.16418 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.92850 9.94350 -0.01500 -0.15085 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.93420 9.87000 0.06420 0.65046 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44860 11.44790 0.00070 0.00611 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.01320 10.08650 -0.07330 -0.72671 第一金大中華基金 25.90000 25.97000 -0.07000 -0.26954 第一金小型精選基金 32.31000 32.40000 -0.09000 -0.27778 第一金中國世紀基金-人民幣 13.12000 13.30000 -0.18000 -1.35338 第一金中國世紀基金-美元 7.93600 8.18820 -0.25220 -3.08004 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.57000 9.80000 -0.23000 -2.34694 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.57000 9.79000 -0.22000 -2.24719 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.87890 9.81770 0.06120 0.62336 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.37730 8.38150 -0.00420 -0.05011 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.47410 11.40310 0.07100 0.62264 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.90740 9.91240 -0.00500 -0.05044 第一金中概平衡基金 27.06000 26.86000 0.20000 0.74460 第一金台灣貨幣市場基金 15.32900 15.32880 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.72700 178.72500 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.18390 15.73020 -0.54630 -3.47294 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.18270 15.72990 -0.54720 -3.47873 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.95000 15.37000 -0.42000 -2.73260 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.96000 15.37000 -0.41000 -2.66753 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.29440 10.72940 -0.43500 -4.05428 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.29440 10.72730 -0.43290 -4.03550 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.54000 10.89000 -0.35000 -3.21396 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.54000 10.90000 -0.36000 -3.30275 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.97310 10.24960 -0.27650 -2.69767 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.97280 10.24990 -0.27710 -2.70344 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.41000 10.62000 -0.21000 -1.97740 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.41000 10.62000 -0.21000 -1.97740 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.58070 12.95720 -0.37650 -2.90572 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.59780 12.97470 -0.37690 -2.90488 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.17000 12.44000 -0.27000 -2.17042 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.20000 12.46000 -0.26000 -2.08668 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.70210 9.80450 -0.10240 -1.04442 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.69710 9.79940 -0.10230 -1.04394 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.40600 9.47040 -0.06440 -0.68001 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.43000 9.49460 -0.06460 -0.68039 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.60060 10.71250 -0.11190 -1.04457 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.31420 10.38480 -0.07060 -0.67984 第一金全球大趨勢基金 24.57000 25.08000 -0.51000 -2.03349 第一金全球不動產證券化基金A 9.28090 9.35570 -0.07480 -0.79951 第一金全球不動產證券化基金B 6.40700 6.45860 -0.05160 -0.79893 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.88860 10.03050 -0.14190 -1.41469 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.88890 10.03060 -0.14170 -1.41268 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.48000 9.60000 -0.12000 -1.25000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.49000 9.60000 -0.11000 -1.14583 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.79310 10.94770 -0.15460 -1.41217 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.79490 10.94960 -0.15470 -1.41284 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.36000 10.48000 -0.12000 -1.14504 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.36000 10.48000 -0.12000 -1.14504 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.51750 8.55130 -0.03380 -0.39526 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.47870 10.52040 -0.04170 -0.39637 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.24100 9.24710 -0.00610 -0.06597 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.23940 9.24630 -0.00690 -0.07462 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.64590 7.68100 -0.03510 -0.45697 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.64040 7.68050 -0.04010 -0.52210 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.46710 8.48350 -0.01640 -0.19332 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.46780 8.48420 -0.01640 -0.19330 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.61710 11.62490 -0.00780 -0.06710 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.61770 11.62550 -0.00780 -0.06709 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.18850 10.24200 -0.05350 -0.52236 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.18940 10.24290 -0.05350 -0.52231 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.04350 15.07260 -0.02910 -0.19307 第一金亞洲科技基金 17.75000 18.06000 -0.31000 -1.71650 第一金亞洲新興市場基金 12.90000 13.16000 -0.26000 -1.97568 第一金店頭市場基金 8.06000 8.04000 0.02000 0.24876 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.11720 10.08940 0.02780 0.27554 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.11720 10.08940 0.02780 0.27554 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.28860 10.17860 0.11000 1.08070 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.28860 10.17860 0.11000 1.08070 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.11720 10.08940 0.02780 0.27554 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.12350 10.09520 0.02830 0.28033 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.11720 10.08940 0.02780 0.27554 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.28860 10.17860 0.11000 1.08070 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.29500 10.18450 0.11050 1.08498 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.28860 10.17860 0.11000 1.08070 第一金創新趨勢基金 21.35000 21.36000 -0.01000 -0.04682 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 44.68910 44.14680 0.54230 1.22840 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 44.28570 43.88970 0.39600 0.90226 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 45.31490 44.16300 1.15190 2.60829 第一金電子基金 33.09000 32.92000 0.17000 0.51640 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.14000 18.22000 -0.08000 -0.43908 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.34000 20.13000 -0.79000 -3.92449 統一大中華中小基金(人民幣) 8.11000 8.17000 -0.06000 -0.73439 統一大中華中小基金(美元) 7.25000 7.40000 -0.15000 -2.02703 統一大中華中小基金(新台幣) 10.98000 11.13000 -0.15000 -1.34771 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.91000 9.99000 -0.08000 -0.80080 統一大東協高股息基金(美元) 9.00000 9.20000 -0.20000 -2.17391 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.51000 9.63000 -0.12000 -1.24611 統一大滿貫基金-A類型 34.33000 34.13000 0.20000 0.58599 統一大滿貫基金-I類型 34.33000 34.13000 0.20000 0.58599 統一大龍印基金 14.17000 14.47000 -0.30000 -2.07326 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.33000 9.49000 -0.16000 -1.68599 統一大龍騰中國基金(美元) 8.35000 8.61000 -0.26000 -3.01974 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.72000 9.94000 -0.22000 -2.21328 統一中小基金 23.64000 23.41000 0.23000 0.98249 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.06560 9.95520 0.11040 1.10897 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.09560 9.13890 -0.04330 -0.47380 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.96680 8.95090 0.01590 0.17764 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.60780 12.46950 0.13830 1.10911 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.34620 11.40020 -0.05400 -0.47368 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.14440 11.12470 0.01970 0.17708 統一台灣動力基金 18.31000 18.02000 0.29000 1.60932 統一全天候基金-A類型 108.95000 107.83000 1.12000 1.03867 統一全天候基金-I類型 109.58000 108.45000 1.13000 1.04195 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.35300 8.31210 0.04090 0.49205 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.83300 7.91850 -0.08550 -1.07975 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.01110 8.03410 -0.02300 -0.28628 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.00500 8.96090 0.04410 0.49214 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.45220 8.54460 -0.09240 -1.08138 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.63700 8.66180 -0.02480 -0.28631 統一全球債券組合基金 12.49200 12.48920 0.00280 0.02242 統一全球新科技基金(人民幣) 15.48000 15.69000 -0.21000 -1.33843 統一全球新科技基金(美元) 14.23000 14.63000 -0.40000 -2.73411 統一全球新科技基金(新台幣) 13.99000 14.26000 -0.27000 -1.89341 統一亞太基金 24.67000 24.93000 -0.26000 -1.04292 統一亞洲大金磚基金 12.05000 12.28000 -0.23000 -1.87296 統一奔騰基金 58.54000 57.96000 0.58000 1.00069 統一強棒貨幣市場基金 16.74060 16.74030 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 10.94000 11.03000 -0.09000 -0.81596 統一強漢基金(美元) 9.63000 9.84000 -0.21000 -2.13415 統一強漢基金(新台幣) 25.97000 26.31000 -0.34000 -1.29228 統一統信基金 29.80000 29.62000 0.18000 0.60770 統一黑馬基金 59.02000 58.63000 0.39000 0.66519 統一新亞洲科技能源基金 16.06000 16.32000 -0.26000 -1.59314 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.22410 8.19100 0.03310 0.40410 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.94160 10.89750 0.04410 0.40468 統一經建基金 46.09000 45.67000 0.42000 0.91964 統一龍馬基金 67.56000 67.09000 0.47000 0.70055 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.94000 19.73000 0.21000 1.06437 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 46.39000 46.04000 0.35000 0.76021 野村中國機會基金 13.84000 14.24000 -0.40000 -2.80899 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.39270 10.43080 -0.03810 -0.36526 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.35750 10.38480 -0.02730 -0.26288 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.57600 10.51900 0.05700 0.54188 野村巴西基金 6.77000 7.02000 -0.25000 -3.56125 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.49000 11.53000 -0.04000 -0.34692 野村台灣高股息基金 24.52000 24.68000 -0.16000 -0.64830 野村台灣運籌基金 36.47000 36.41000 0.06000 0.16479 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.88130 9.87890 0.00240 0.02429 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.76580 9.77350 -0.00770 -0.07878 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.85770 9.85080 0.00690 0.07005 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.50420 10.50160 0.00260 0.02476 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.27350 10.28180 -0.00830 -0.08073 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.07360 10.06660 0.00700 0.06954 野村平衡基金 19.69000 19.60000 0.09000 0.45918 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.79000 9.89000 -0.10000 -1.01112 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.56000 14.70000 -0.14000 -0.95238 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.12000 12.13000 -0.01000 -0.08244 野村全球生技醫療基金 16.61000 16.87000 -0.26000 -1.54120 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.26510 10.25690 0.00820 0.07995 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.23580 10.22600 0.00980 0.09583 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.25200 10.18980 0.06220 0.61041 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.51110 10.50170 0.00940 0.08951 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.44540 10.43430 0.01110 0.10638 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.46670 10.40250 0.06420 0.61716 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.29180 10.22950 0.06230 0.60902 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.86860 10.85980 0.00880 0.08103 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.75900 10.74810 0.01090 0.10141 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.78420 10.71850 0.06570 0.61296 野村全球品牌基金 28.06000 28.64000 -0.58000 -2.02514 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.36000 10.51000 -0.15000 -1.42721 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.59000 12.77000 -0.18000 -1.40955 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.39000 10.62000 -0.23000 -2.16573 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.12000 19.39000 -0.27000 -1.39247 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.75000 12.00000 -0.25000 -2.08333 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.94690 10.96900 -0.02210 -0.20148 野村全球短期收益基金-美元計價 10.96780 10.98620 -0.01840 -0.16748 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.79740 10.78440 0.01300 0.12054 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.47850 8.63880 -0.16030 -1.85558 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.31640 8.43800 -0.12160 -1.44110 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.97000 8.05460 -0.08460 -1.05033 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.81970 11.02530 -0.20560 -1.86480 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.33650 10.48750 -0.15100 -1.43981 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.99860 10.10550 -0.10690 -1.05784 野村成長基金 31.20000 31.00000 0.20000 0.64516 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.20860 8.36330 -0.15470 -1.84975 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.23340 8.36120 -0.12780 -1.52849 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.55000 8.63360 -0.08360 -0.96831 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.43160 9.60820 -0.17660 -1.83801 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.31380 9.45840 -0.14460 -1.52880 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.65720 9.75140 -0.09420 -0.96602 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.79000 8.96000 -0.17000 -1.89732 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.73000 12.97000 -0.24000 -1.85042 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.18990 10.25290 -0.06300 -0.61446 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.13120 10.15640 -0.02520 -0.24812 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.14870 10.11700 0.03170 0.31333 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.63100 9.68410 -0.05310 -0.54832 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.65370 9.67710 -0.02340 -0.24181 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.87910 9.84780 0.03130 0.31784 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.19440 10.16270 0.03170 0.31192 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.72240 10.80740 -0.08500 -0.78650 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.64070 10.66670 -0.02600 -0.24375 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.89010 10.85560 0.03450 0.31781 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.00630 10.10570 -0.09940 -0.98360 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.01580 10.09430 -0.07850 -0.77767 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.02650 10.06590 -0.03940 -0.39142 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.53380 8.56720 -0.03340 -0.38986 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.07800 9.16810 -0.09010 -0.98276 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.94970 9.02050 -0.07080 -0.78488 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.08330 10.12370 -0.04040 -0.39906 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.80980 13.86400 -0.05420 -0.39094 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.84670 12.97480 -0.12810 -0.98730 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.40620 10.48850 -0.08230 -0.78467 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.47690 10.49500 -0.01810 -0.17246 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44820 10.45620 -0.00800 -0.07651 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.53980 10.53420 0.00560 0.05316 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.77500 10.79370 -0.01870 -0.17325 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.72260 10.73080 -0.00820 -0.07642 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.73490 10.72880 0.00610 0.05686 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.71700 10.73300 -0.01600 -0.14907 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.65390 10.66030 -0.00640 -0.06004 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.97500 10.89300 0.08200 0.75278 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.21430 10.25780 -0.04350 -0.42407 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.79290 9.89240 -0.09950 -1.00582 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.43910 9.50970 -0.07060 -0.74240 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.98990 9.02870 -0.03880 -0.42974 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.43380 11.48310 -0.04930 -0.42933 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.36930 10.37930 -0.01000 -0.09635 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.44340 11.50870 -0.06530 -0.56740 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.87730 10.91510 -0.03780 -0.34631 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.70230 10.71230 -0.01000 -0.09335 野村泰國基金 43.60000 43.90000 -0.30000 -0.68337 野村高科技基金 10.54000 10.42000 0.12000 1.15163 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.33280 10.48070 -0.14790 -1.41117 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.85470 10.06990 -0.21520 -2.13706 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.49310 10.72410 -0.23100 -2.15403 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.27820 9.46120 -0.18300 -1.93422 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.36650 9.50110 -0.13460 -1.41668 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.54130 9.73110 -0.18980 -1.95045 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.77080 12.02630 -0.25550 -2.12451 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.83450 14.13570 -0.30120 -2.13078 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.70650 10.91760 -0.21110 -1.93358 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.81610 10.97150 -0.15540 -1.41640 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.19010 11.41270 -0.22260 -1.95046 野村貨幣市場基金 16.34460 16.34430 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.05000 15.20000 -0.15000 -0.98684 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.43540 10.41400 0.02140 0.20549 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.03240 10.17690 -0.14450 -1.41988 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.33210 10.39620 -0.06410 -0.61657 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.30490 10.31860 -0.01370 -0.13277 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.26210 10.26020 0.00190 0.01852 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.30690 10.29450 0.01240 0.12045 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.71350 10.72630 -0.01280 -0.11933 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.63350 10.62970 0.00380 0.03575 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.72020 10.70680 0.01340 0.12515 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.10690 10.25650 -0.14960 -1.45859 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.11070 10.24420 -0.13350 -1.30318 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.07610 10.17280 -0.09670 -0.95057 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.68780 10.84550 -0.15770 -1.45406 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.63960 10.78060 -0.14100 -1.30790 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.60890 10.71120 -0.10230 -0.95508 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.65040 10.65510 -0.00470 -0.04411 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.01570 8.01940 -0.00370 -0.04614 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.38290 12.38850 -0.00560 -0.04520 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.37850 10.41600 -0.03750 -0.36002 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.61780 10.65520 -0.03740 -0.35100 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.32780 10.35640 -0.02860 -0.27616 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.58860 10.53330 0.05530 0.52500 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.40090 10.43330 -0.03240 -0.31054 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.37890 10.41640 -0.03750 -0.36001 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.61800 10.65560 -0.03760 -0.35287 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.32810 10.35670 -0.02860 -0.27615 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.59300 10.53760 0.05540 0.52574 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.39980 10.43210 -0.03230 -0.30962 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.39810 10.44020 -0.04210 -0.40325 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.64430 10.68360 -0.03930 -0.36785 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.34600 10.37960 -0.03360 -0.32371 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.60900 10.55700 0.05200 0.49256 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.42300 10.45980 -0.03680 -0.35182 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.39810 10.44020 -0.04210 -0.40325 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.64540 10.68350 -0.03810 -0.35662 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.35310 10.38670 -0.03360 -0.32349 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.62360 10.57320 0.05040 0.47668 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.42370 10.46050 -0.03680 -0.35180 野村精選貨幣市場基金 12.11700 12.11690 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.45000 11.72000 -0.27000 -2.30375 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.73000 10.95000 -0.22000 -2.00913 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.12000 10.26000 -0.14000 -1.36452 野村歐洲高股息基金季配型 7.50000 7.54000 -0.04000 -0.53050 野村歐洲高股息基金累積型 10.73000 10.78000 -0.05000 -0.46382 野村積極成長基金 13.23000 13.14000 0.09000 0.68493 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.18000 10.08000 0.10000 0.99206 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.91000 36.54000 0.37000 1.01259 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.62880 10.67090 -0.04210 -0.39453 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.47680 8.54250 -0.06570 -0.76910 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.81140 7.85880 -0.04740 -0.60315 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.68480 7.71560 -0.03080 -0.39919 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.15910 12.25510 -0.09600 -0.78335 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.87840 10.94440 -0.06600 -0.60305 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.74220 10.78530 -0.04310 -0.39962 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.51000 11.77000 -0.26000 -2.20901 野村環球基金-人民幣計價 17.22000 17.71000 -0.49000 -2.76680 野村環球基金-美元計價 13.29000 13.70000 -0.41000 -2.99270 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.09000 19.51000 -0.42000 -2.15274 野村鴻利基金 23.66000 23.55000 0.11000 0.46709 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90640 16.90620 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 19.74000 19.71000 0.03000 0.15221 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.24000 10.51000 -0.27000 -2.56898 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.20000 13.43000 -0.23000 -1.71258 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.32000 10.40000 -0.08000 -0.76923 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.33000 15.45000 -0.12000 -0.77670 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.81630 10.79510 0.02120 0.19639 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.16420 14.13670 0.02750 0.19453 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.88730 10.82350 0.06380 0.58946 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.50110 10.63360 -0.13250 -1.24605 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.74430 10.63930 0.10500 0.98691 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.33570 10.42510 -0.08940 -0.85755 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.25980 10.13890 0.12090 1.19244 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.04380 10.11560 -0.07180 -0.70979 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.08640 10.07730 0.00910 0.09030 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.35020 10.34190 0.00830 0.08026 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.48040 10.48750 -0.00710 -0.06770 凱基台商天下基金 13.41000 13.55000 -0.14000 -1.03321 凱基台灣精五門基金 21.54000 21.49000 0.05000 0.23267 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 46.13420 45.69710 0.43710 0.95652 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 47.30650 46.84170 0.46480 0.99228 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.64050 42.74770 -0.10720 -0.25077 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.34000 10.46000 -0.12000 -1.14723 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.47000 9.58000 -0.11000 -1.14823 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.34630 10.54570 -0.19940 -1.89082 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 46.51140 45.95370 0.55770 1.21361 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 47.73240 47.13330 0.59910 1.27108 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 47.32400 46.07640 1.24760 2.70768 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.46000 12.49000 -0.03000 -0.24019 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.90410 11.12150 -0.21740 -1.95477 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.03000 11.16000 -0.13000 -1.16487 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59900 11.59880 0.00020 0.00172 凱基開創基金 29.06000 28.97000 0.09000 0.31067 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.31000 22.97000 -0.66000 -2.87331 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.06460 21.85870 -0.79410 -3.63288 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.98000 17.25000 -0.27000 -1.56522 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.80690 16.18470 -0.37780 -2.33430 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.29000 7.44000 -0.15000 -2.01613 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 42.80010 42.23250 0.56760 1.34399 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 42.74100 42.24370 0.49730 1.17722 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 43.08510 42.39470 0.69040 1.62851 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.51000 11.57000 -0.06000 -0.51858 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.85060 11.09880 -0.24820 -2.23628 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.66000 10.82000 -0.16000 -1.47874 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.06050 12.38890 -0.32840 -2.65076 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.69000 12.93000 -0.24000 -1.85615 凱基護城河基金-台幣計價A 12.67000 12.95000 -0.28000 -2.16216 凱基護城河基金-美元計價B 12.09420 12.45560 -0.36140 -2.90151 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.18350 10.26920 -0.08570 -0.83453 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.63660 9.88860 -0.25200 -2.54839 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.90920 10.08730 -0.17810 -1.76559 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.18340 10.26910 -0.08570 -0.83454 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.63660 9.88860 -0.25200 -2.54839 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.90920 10.08730 -0.17810 -1.76559 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.06000 12.55000 0.51000 4.06375 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 32.21000 35.16000 -2.95000 -8.39022 富邦NASDAQ-100基金 31.82000 32.77000 -0.95000 -2.89899 富邦上証180基金 30.17000 30.59000 -0.42000 -1.37300 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18770 0.19360 -0.00590 -3.04752 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.94000 6.08000 -0.14000 -2.30263 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.43000 6.40000 0.03000 0.46875 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.00000 43.57000 -0.57000 -1.30824 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.14070 12.23380 -0.09310 -0.76101 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.12810 11.26370 -0.13560 -1.20387 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.73220 10.90310 -0.17090 -1.56744 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.29840 10.37740 -0.07900 -0.76127 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.35970 9.47370 -0.11400 -1.20333 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.03640 9.18030 -0.14390 -1.56749 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.66670 20.73480 -0.06810 -0.32843 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.66260 11.66010 0.00250 0.02144 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.59130 10.68910 -0.09780 -0.91495 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.86930 13.85450 0.01480 0.10682 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.01060 2.01710 -0.00650 -0.32224 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.48370 9.47360 0.01010 0.10661 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42420 1.42890 -0.00470 -0.32892 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.50160 12.46350 0.03810 0.30569 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.81290 1.81140 0.00150 0.08281 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.45690 10.42510 0.03180 0.30503 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53750 1.53630 0.00120 0.07811 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.94820 10.97980 -0.03160 -0.28780 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.89460 10.89970 -0.00510 -0.04679 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.97000 15.93000 0.04000 0.25110 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.95000 17.01000 -0.06000 -0.35273 富邦日本東証基金 19.34000 19.42000 -0.08000 -0.41195 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.60000 45.86000 -0.26000 -0.56694 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.31000 45.54000 -0.23000 -0.50505 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.20000 51.25000 -0.05000 -0.09756 富邦台灣心基金 21.79000 21.62000 0.17000 0.78631 富邦台灣釆吉50基金 45.17000 45.20000 -0.03000 -0.06637 富邦台灣科技指數基金 54.35000 54.15000 0.20000 0.36934 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 48.71590 48.33590 0.38000 0.78617 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.01500 41.98040 0.03460 0.08242 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30850 0.31360 -0.00510 -1.62628 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.42000 10.50000 -0.08000 -0.76190 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.67400 2.65350 0.02050 0.77256 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35900 0.35910 -0.00010 -0.02785 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.23500 11.16700 0.06800 0.60894 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.28360 2.26610 0.01750 0.77225 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33830 0.33850 -0.00020 -0.05908 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.52960 9.47180 0.05780 0.61023 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.06000 23.40000 -0.34000 -1.45299 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.03000 14.78000 0.25000 1.69147 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.13000 26.80000 -0.67000 -2.50000 富邦吉祥貨幣市場基金 15.71260 15.71240 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 16.79000 17.16000 -0.37000 -2.15618 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 42.23680 41.80270 0.43410 1.03845 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 45.60020 45.04080 0.55940 1.24199 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.70350 40.36690 0.33660 0.83385 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 41.23090 40.78010 0.45080 1.10544 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.66340 40.81310 -0.14970 -0.36679 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 47.06570 46.52550 0.54020 1.16108 富邦長紅基金 60.74000 60.27000 0.47000 0.77982 富邦科技基金 24.60000 24.42000 0.18000 0.73710 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 42.22580 41.82280 0.40300 0.96359 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 47.20240 46.03130 1.17110 2.54414 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 41.49360 40.82380 0.66980 1.64071 富邦恒生國企ETF基金 19.70000 19.92000 -0.22000 -1.10442 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.47000 14.46000 0.01000 0.06916 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.23000 24.49000 -0.26000 -1.06166 富邦高成長基金 23.46000 23.28000 0.18000 0.77320 富邦基金A類型 13.47000 13.37000 0.10000 0.74794 富邦基金I類型 13.47000 13.37000 0.10000 0.74794 富邦深証100基金 10.01000 10.12000 -0.11000 -1.08696 富邦富時歐洲ETF基金 20.17000 20.44000 -0.27000 -1.32094 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42680 0.42750 -0.00070 -0.16374 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.34300 12.46190 -0.11890 -0.95411 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.18540 9.27390 -0.08850 -0.95429 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30180 0.30230 -0.00050 -0.16540 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.39290 8.47380 -0.08090 -0.95471 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.10990 10.26160 -0.15170 -1.47833 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.94900 11.02470 -0.07570 -0.68664 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.38540 9.52630 -0.14090 -1.47906 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.15920 10.22950 -0.07030 -0.68723 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.67000 17.78000 -0.11000 -0.61867 富邦精準基金 43.80000 43.51000 0.29000 0.66651 富邦精銳中小基金 11.69000 11.60000 0.09000 0.77586 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.54000 17.45000 0.09000 0.51576 富邦臺灣公司治理100基金 20.90000 20.96000 -0.06000 -0.28626 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.29000 7.26000 0.03000 0.41322 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.23000 15.37000 -0.14000 -0.91087 富邦標普美國特別股ETF基金 20.08000 20.10000 -0.02000 -0.09950 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.80840 10.73690 0.07150 0.66593 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.06340 10.26930 -0.20590 -2.00501 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.50890 10.60560 -0.09670 -0.91178 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.25090 10.18310 0.06780 0.66581 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.50000 9.69440 -0.19440 -2.00528 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.90770 9.99880 -0.09110 -0.91111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.74000 30.78000 -0.04000 -0.12995 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.88180 9.94270 -0.06090 -0.61251 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.85520 9.92630 -0.07110 -0.71628 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.66000 9.73190 -0.07190 -0.73881 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.24950 10.30640 -0.05690 -0.55208 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.23160 10.30530 -0.07370 -0.71517 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.03430 10.10610 -0.07180 -0.71046 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.37930 8.41810 -0.03880 -0.46091 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.09140 9.13260 -0.04120 -0.45113 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.63400 8.67150 -0.03750 -0.43245 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.21240 10.26500 -0.05260 -0.51242 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.30580 10.35260 -0.04680 -0.45206 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.81690 9.85980 -0.04290 -0.43510 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.97730 10.01620 -0.03890 -0.38837 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.58870 8.60370 -0.01500 -0.17434 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.89800 9.91260 -0.01460 -0.14729 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15320 9.16460 -0.01140 -0.12439 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.47150 11.48700 -0.01550 -0.13494 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.30200 11.31870 -0.01670 -0.14754 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.58110 10.59300 -0.01190 -0.11234 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.36020 9.36990 -0.00970 -0.10352 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.15000 15.30000 -0.15000 -0.98039 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.84990 8.86200 -0.01210 -0.13654 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.76870 9.78050 -0.01180 -0.12065 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.24140 9.25140 -0.01000 -0.10809 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.75380 10.76420 -0.01040 -0.09662 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.80330 10.81630 -0.01300 -0.12019 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.28850 10.29770 -0.00920 -0.08934 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.39900 9.40580 -0.00680 -0.07230 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.78000 8.94000 -0.16000 -1.78971 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.12000 9.45000 -0.33000 -3.49206 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.22000 8.45000 -0.23000 -2.72189 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.63000 7.76000 -0.13000 -1.67526 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.88000 10.05000 -0.17000 -1.69154 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.46000 8.75000 -0.29000 -3.31429 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.48000 8.71000 -0.23000 -2.64064 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.59000 9.84000 -0.25000 -2.54065 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.21410 10.19540 0.01870 0.18342 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.46360 9.50710 -0.04350 -0.45755 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.05620 9.06320 -0.00700 -0.07724 富蘭克林華美中華基金 10.90000 11.16000 -0.26000 -2.32975 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.19000 22.15000 0.04000 0.18059 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.97000 21.91000 0.06000 0.27385 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.62000 9.80000 -0.18000 -1.83673 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.58000 9.68000 -0.10000 -1.03306 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.21540 8.13460 0.08080 0.99329 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.25510 9.21710 0.03800 0.41228 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.27380 10.23170 0.04210 0.41147 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.89300 9.79570 0.09730 0.99329 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.53300 11.59680 -0.06380 -0.55015 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.60560 8.65320 -0.04760 -0.55009 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.72530 8.77360 -0.04830 -0.55052 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.80190 9.85610 -0.05420 -0.54991 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.37050 14.39840 -0.02790 -0.19377 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.32140 10.34140 -0.02000 -0.19340 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.23990 10.25980 -0.01990 -0.19396 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.54720 10.60790 -0.06070 -0.57222 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.56750 7.61100 -0.04350 -0.57154 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.87820 8.92920 -0.05100 -0.57116 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.86030 9.91700 -0.05670 -0.57175 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.28560 11.28240 0.00320 0.02836 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.56090 7.55880 0.00210 0.02778 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.88920 8.88670 0.00250 0.02813 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.03790 10.03510 0.00280 0.02790 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.84460 10.89940 -0.05480 -0.50278 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.61150 7.65000 -0.03850 -0.50327 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.26620 8.24870 0.01750 0.21215 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.28460 9.30660 -0.02200 -0.23639 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.39480 10.41920 -0.02440 -0.23418 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.19260 13.16480 0.02780 0.21117 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.87000 8.08000 -0.21000 -2.59901 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.29000 8.45000 -0.16000 -1.89349 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.82000 8.77000 0.05000 0.57013 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.09000 8.12000 -0.03000 -0.36946 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.06000 12.09000 -0.03000 -0.24814 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.57000 8.67000 -0.10000 -1.15340 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.26000 10.38000 -0.12000 -1.15607 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.26000 8.29000 -0.03000 -0.36188 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.30000 9.42000 -0.12000 -1.27389 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.28000 9.40000 -0.12000 -1.27660 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.42000 10.55000 -0.13000 -1.23223 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.11000 9.18000 -0.07000 -0.76253 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.18000 10.26000 -0.08000 -0.77973 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.09120 13.24600 -0.15480 -1.16865 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.45000 10.52000 -0.07000 -0.66540 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.81000 9.88000 -0.07000 -0.70850 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.81000 9.88000 -0.07000 -0.70850 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.75000 9.88000 -0.13000 -1.31579 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.55000 9.69000 -0.14000 -1.44479 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.02000 10.09000 -0.07000 -0.69376 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.29000 9.50000 -0.21000 -2.21053 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.75000 9.89000 -0.14000 -1.41557 富蘭克林華美第一富基金 38.42000 38.27000 0.15000 0.39195 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35560 10.35550 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.43000 8.55000 -0.12000 -1.40351 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.13000 9.27000 -0.14000 -1.51025 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.84000 8.91000 -0.07000 -0.78563 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.59000 9.65000 -0.06000 -0.62176 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.54000 14.79000 -0.25000 -1.69033 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.10000 13.56000 -0.46000 -3.39233 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.59000 16.01000 -0.42000 -2.62336 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.88060 9.97980 -0.09920 -0.99401 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.88060 9.97970 -0.09910 -0.99302 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.83850 9.94660 -0.10810 -1.08680 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.83850 9.94660 -0.10810 -1.08680 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.87990 10.00020 -0.12030 -1.20298 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.80510 9.92450 -0.11940 -1.20308 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.80500 9.92450 -0.11950 -1.20409 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.11060 10.16320 -0.05260 -0.51755 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.03380 10.08610 -0.05230 -0.51854 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.03380 10.08610 -0.05230 -0.51854 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.46090 6.52180 -0.06090 -0.93379 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.54760 10.65620 -0.10860 -1.01913 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.54970 9.56200 -0.01230 -0.12863 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.61510 11.63020 -0.01510 -0.12983 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.80580 6.80200 0.00380 0.05587 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.91280 8.95100 -0.03820 -0.42677 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.07160 11.06540 0.00620 0.05603 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 70.89000 70.21000 0.68000 0.96852 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 72.13000 71.26000 0.87000 1.22088 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 63.19490 62.66690 0.52800 0.84255 復華1至5年期高收益債券基金 20.94000 20.90000 0.04000 0.19139 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.75000 10.78000 -0.03000 -0.27829 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 69.12830 68.34680 0.78150 1.14343 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 68.38860 67.59310 0.79550 1.17690 復華人民幣貨幣市場基金 11.88880 11.88810 0.00070 0.00589 復華人生目標基金 39.59540 39.37390 0.22150 0.56256 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.26000 10.32000 -0.06000 -0.58140 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 復華大中華中小策略基金 8.61000 8.83000 -0.22000 -2.49151 復華中小精選基金 64.77000 64.96000 -0.19000 -0.29249 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.97720 53.19920 -0.22200 -0.41730 復華中國特選信用債券ETF基金 63.54420 63.19830 0.34590 0.54732 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.65000 9.85000 -0.20000 -2.03046 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.55000 8.81000 -0.26000 -2.95119 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.77000 11.84000 -0.07000 -0.59122 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.56000 10.63000 -0.07000 -0.65851 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.96000 10.17000 -0.21000 -2.06490 復華六年到期新興市場債券基金 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465 復華台灣智能基金 11.75000 11.71000 0.04000 0.34159 復華全方位基金 29.02000 28.86000 0.16000 0.55440 復華全球大趨勢基金-美元 12.28000 12.71000 -0.43000 -3.38316 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.76000 20.28000 -0.52000 -2.56410 復華全球平衡基金-美元 8.97000 9.14000 -0.17000 -1.85996 復華全球平衡基金-新臺幣 19.57000 19.77000 -0.20000 -1.01163 復華全球物聯網科技基金-美元 13.47000 14.03000 -0.56000 -3.99145 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.27000 13.70000 -0.43000 -3.13869 復華全球原物料基金 8.04000 8.21000 -0.17000 -2.07065 復華全球消費基金-新臺幣 12.76000 12.99000 -0.23000 -1.77059 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.29320 12.23790 0.05530 0.45187 復華全球債券基金 15.21640 15.09560 0.12080 0.80023 復華全球債券組合基金 15.45000 15.43000 0.02000 0.12962 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.08000 15.21000 -0.13000 -0.85470 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.38000 10.47000 -0.09000 -0.85960 復華全球戰略配置強基金-美元 9.59000 9.70000 -0.11000 -1.13402 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.86000 10.95000 -0.09000 -0.82192 復華有利貨幣市場基金 13.49840 13.49820 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.29000 11.39000 -0.10000 -0.87796 復華亞太成長基金 11.80000 12.16000 -0.36000 -2.96053 復華亞太神龍科技基金-美元 8.65000 8.95000 -0.30000 -3.35196 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.38000 9.64000 -0.26000 -2.69710 復華東協世紀基金 12.12000 12.38000 -0.26000 -2.10016 復華南非幣長期收益基金A 13.96000 14.02000 -0.06000 -0.42796 復華南非幣長期收益基金B 7.96000 7.99000 -0.03000 -0.37547 復華南非幣短期收益基金A 14.53000 14.55000 -0.02000 -0.13746 復華南非幣短期收益基金B 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161 復華美國20年期以上公債ETF基金 72.46010 70.66470 1.79540 2.54073 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.86000 22.54000 -0.68000 -3.01686 復華美國新星基金-美元 12.16000 12.59000 -0.43000 -3.41541 復華美國新星基金-新臺幣 12.61000 12.95000 -0.34000 -2.62548 復華恒生基金 20.28000 20.50000 -0.22000 -1.07317 復華恒生單日反向一倍基金 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650 復華恒生單日正向二倍基金 26.90000 27.04000 -0.14000 -0.51775 復華神盾基金 26.65920 26.31630 0.34290 1.30299 復華高成長基金 67.63000 67.57000 0.06000 0.08880 復華高益策略組合基金 13.73000 13.69000 0.04000 0.29218 復華貨幣市場基金 14.46210 14.46190 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.26000 18.53000 -0.27000 -1.45710 復華富時台灣高股息低波動基金 47.81000 48.09000 -0.28000 -0.58224 復華復華基金 21.19000 21.18000 0.01000 0.04721 復華華人世紀基金 16.48000 16.90000 -0.42000 -2.48521 復華傳家二號基金 32.24910 31.91110 0.33800 1.05919 復華傳家基金 22.67440 22.41840 0.25600 1.14192 復華奧林匹克全球組合基金 15.92000 15.95000 -0.03000 -0.18809 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.59000 11.73000 -0.14000 -1.19352 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.36000 14.47000 -0.11000 -0.76019 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.44000 9.51000 -0.07000 -0.73607 復華新興人民幣短期收益基金 11.04000 10.98000 0.06000 0.54645 復華新興人民幣債券基金A 12.25000 12.26000 -0.01000 -0.08157 復華新興人民幣債券基金B 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 復華新興市場10年期以上債券基金 22.52000 22.32000 0.20000 0.89606 復華新興市場企業債券ETF基金 70.98000 70.45000 0.53000 0.75231 復華新興市場高收益債券基金A 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 復華新興市場高收益債券基金B 5.45000 5.46000 -0.01000 -0.18315 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.18000 12.24000 -0.06000 -0.49020 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.05000 12.08000 -0.03000 -0.24834 復華新興市場短期收益基金 11.42000 11.39000 0.03000 0.26339 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.21000 9.27000 -0.06000 -0.64725 復華滬深300 A股基金 22.62000 22.95000 -0.33000 -1.43791 復華數位經濟基金 45.60000 45.45000 0.15000 0.33003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.08010 10.08790 -0.00780 -0.07732 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.86190 9.85550 0.00640 0.06494 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.62570 10.63400 -0.00830 -0.07805 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.25820 10.25150 0.00670 0.06536 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.04680 10.03770 0.00910 0.09066 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.05960 10.05840 0.00120 0.01193 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.28390 10.29930 -0.01540 -0.14952 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 11.10130 11.02940 0.07190 0.65189 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.08110 10.09410 -0.01300 -0.12879 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.90630 10.83340 0.07290 0.67292 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.43990 10.45330 -0.01340 -0.12819 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.28020 11.20470 0.07550 0.67382 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.75790 10.78510 -0.02720 -0.25220 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.71100 10.73400 -0.02300 -0.21427 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.99640 10.93220 0.06420 0.58726 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.71810 10.72960 -0.01150 -0.10718 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.90810 11.93990 -0.03180 -0.26633 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.64440 10.66540 -0.02100 -0.19690 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.90140 10.91290 -0.01150 -0.10538 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.23230 12.26610 -0.03380 -0.27556 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.78810 10.80940 -0.02130 -0.19705 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 11.12310 11.05600 0.06710 0.60691 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.24000 10.25750 -0.01750 -0.17061 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.23420 10.24880 -0.01460 -0.14246 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.31340 10.24580 0.06760 0.65978 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.59110 10.60630 -0.01520 -0.14331 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.85940 10.86400 -0.00460 -0.04234 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.59340 10.60890 -0.01550 -0.14610 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.58970 10.60490 -0.01520 -0.14333 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.85900 10.86360 -0.00460 -0.04234 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.59000 10.60550 -0.01550 -0.14615 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.44030 10.45520 -0.01490 -0.14251 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.42110 10.42950 -0.00840 -0.08054 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.43830 10.45320 -0.01490 -0.14254 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.42200 10.43040 -0.00840 -0.08053 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.98890 11.01040 -0.02150 -0.19527 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.98610 11.00460 -0.01850 -0.16811 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.26800 11.19710 0.07090 0.63320 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.29790 10.33410 -0.03620 -0.35030 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.28840 10.32140 -0.03300 -0.31972 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.36840 10.31880 0.04960 0.48068 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.25410 9.20950 0.04460 0.48428 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.05970 8.16730 -0.10760 -1.31745 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.23830 8.28170 -0.04340 -0.52405 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.12090 12.06250 0.05840 0.48415 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.58440 10.72570 -0.14130 -1.31740 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.94450 11.00220 -0.05770 -0.52444 景順主流基金 17.98000 17.91000 0.07000 0.39084 景順台灣科技基金 31.33000 31.16000 0.17000 0.54557 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.81000 9.89000 -0.08000 -0.80890 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.44000 9.54000 -0.10000 -1.04822 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.87000 8.96000 -0.09000 -1.00446 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.43000 11.56000 -0.13000 -1.12457 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.76000 10.86000 -0.10000 -0.92081 景順全球科技基金 23.16000 23.92000 -0.76000 -3.17726 景順全球康健基金 19.40000 19.67000 -0.27000 -1.37265 景順貨幣市場基金 15.99660 15.99640 0.00020 0.00125 景順潛力基金 32.23000 32.30000 -0.07000 -0.21672 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.74500 10.75310 -0.00810 -0.07533 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.61450 10.72260 -0.10810 -1.00815 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.96000 9.96750 -0.00750 -0.07524 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.77220 9.87170 -0.09950 -1.00793 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.59100 10.60130 -0.01030 -0.09716 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.39460 10.50270 -0.10810 -1.02926 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.93780 9.94740 -0.00960 -0.09651 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.69580 9.79660 -0.10080 -1.02893 華頓中小型基金 20.37000 20.21000 0.16000 0.79169 華頓中國多重機會平衡基金 11.71740 11.93210 -0.21470 -1.79935 華頓台灣基金 22.98000 22.89000 0.09000 0.39318 華頓平安貨幣市場基金 11.57340 11.57320 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.44000 17.83000 -0.39000 -2.18732 華頓全球高收益債券基金A 14.06690 14.11780 -0.05090 -0.36054 華頓全球高收益債券基金B 8.15600 8.18560 -0.02960 -0.36161 華頓全球黑鑽油源基金 4.96000 4.98000 -0.02000 -0.40161 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.69990 2.74470 -0.04480 -1.63224 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.03020 12.34490 -0.31470 -2.54923 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38040 0.39350 -0.01310 -3.32910 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.97980 12.03120 -0.05140 -0.42722 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.97980 12.03120 -0.05140 -0.42722 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.62420 10.64300 -0.01880 -0.17664 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.61200 10.75770 -0.14570 -1.35438 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.61150 10.75720 -0.14570 -1.35444 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.31200 9.43990 -0.12790 -1.35489 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.56010 10.79110 -0.23100 -2.14065 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.55980 10.79080 -0.23100 -2.14071 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.23760 9.46090 -0.22330 -2.36024 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.69000 10.86000 -0.17000 -1.56538 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.17000 9.40000 -0.23000 -2.44681 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.59000 9.92000 -0.33000 -3.32661 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.69690 2.67580 0.02110 0.78855 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.11740 2.08910 0.02830 1.35465 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.06780 12.18310 -0.11530 -0.94639 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.31720 9.40630 -0.08910 -0.94724 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37930 0.38290 -0.00360 -0.94019 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29220 0.29710 -0.00490 -1.64928 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.44000 3.50000 -0.06000 -1.71429 匯豐中國動力基金(台幣) 15.31000 15.73000 -0.42000 -2.67006 匯豐中國動力基金(美元) 0.48000 0.50000 -0.02000 -4.00000 匯豐台灣精典基金 23.99000 24.04000 -0.05000 -0.20799 匯豐全球趨勢組合基金 12.47000 12.73000 -0.26000 -2.04242 匯豐全球關鍵資源基金 8.23000 8.33000 -0.10000 -1.20048 匯豐安富基金 25.52000 25.54000 -0.02000 -0.07831 匯豐成功基金 42.70000 43.09000 -0.39000 -0.90508 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.49000 10.77000 -0.28000 -2.59981 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.41000 2.40000 0.01000 0.41667 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.29000 11.37000 -0.08000 -0.70361 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.52000 10.61000 -0.09000 -0.84826 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.29000 11.37000 -0.08000 -0.70361 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 9.92000 10.10000 -0.18000 -1.78218 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.51000 -0.01000 -1.96078 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.76730 2.73280 0.03450 1.26244 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.42170 2.38930 0.03240 1.35605 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.99270 12.01150 -0.01880 -0.15652 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.02860 8.04680 -0.01820 -0.22618 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39060 0.39250 -0.00190 -0.48408 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33440 0.33600 -0.00160 -0.47619 匯豐金磚動力基金 14.39000 14.78000 -0.39000 -2.63870 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01440 15.01430 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.13000 5.14000 -0.01000 -0.19455 匯豐新鑽動力基金 10.28000 10.51000 -0.23000 -2.18839 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.56250 5.56870 -0.00620 -0.11134 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.43840 9.44500 -0.00660 -0.06988 匯豐龍鳳基金-A類型 51.81000 51.93000 -0.12000 -0.23108 匯豐龍鳳基金-I類型 51.81000 51.93000 -0.12000 -0.23108 匯豐龍騰電子基金 36.76000 36.74000 0.02000 0.05444 匯豐雙高收益債券組合基金 12.85060 12.86580 -0.01520 -0.11814 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.65000 17.78000 -0.13000 -0.73116 新光中國成長基金(人民幣) 8.97000 9.14000 -0.17000 -1.85996 新光中國成長基金(美元) 8.81000 9.10000 -0.29000 -3.18681 新光中國成長基金(新臺幣) 9.00000 9.23000 -0.23000 -2.49187 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.50820 11.44500 0.06320 0.55221 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.38200 10.42650 -0.04450 -0.42680 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.98980 10.95460 0.03520 0.32133 新光台灣富貴基金 23.31000 23.40000 -0.09000 -0.38462 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.30000 21.82000 -0.52000 -2.38313 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.89130 41.03760 -0.14630 -0.35650 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 46.55410 45.76340 0.79070 1.72780 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.83000 9.96000 -0.13000 -1.30522 新光全球AI新創產業基金美元 9.53000 9.80000 -0.27000 -2.75510 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.84000 10.04000 -0.20000 -1.99203 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.76000 8.72000 0.04000 0.45872 新光全球生技醫療基金(美元) 10.73000 11.00000 -0.27000 -2.45455 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.73000 10.92000 -0.19000 -1.73993 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 9.91000 10.00000 -0.09000 -0.90000 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 新光全球債券基金(A累積)美元 11.05010 11.00650 0.04360 0.39613 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 11.08230 10.95620 0.12610 1.15095 新光全球債券基金(B配息)美元 10.39920 10.37850 0.02070 0.19945 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.41940 10.31990 0.09950 0.96416 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.12000 9.71000 0.41000 4.22245 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.41000 11.10000 0.31000 2.79279 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.82000 9.06000 -0.24000 -2.64901 新光吉星貨幣市場基金 15.51170 15.51150 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463 新光多重資產基金(A累積)美元 8.44000 8.53000 -0.09000 -1.05510 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.64000 8.70000 -0.06000 -0.68966 新光亞洲精選基金-美金 20.42000 20.95000 -0.53000 -2.52983 新光亞洲精選基金-新台幣 21.23000 21.62000 -0.39000 -1.80389 新光店頭基金 22.43000 22.31000 0.12000 0.53788 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.43000 11.47000 -0.04000 -0.34874 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.10000 11.06000 0.04000 0.36166 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 42.18550 41.73480 0.45070 1.07991 新光特選內需收益ETF基金 20.52000 20.65000 -0.13000 -0.62954 新光創新科技基金 12.88000 12.84000 0.04000 0.31153 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.26140 10.27620 -0.01480 -0.14402 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.67580 10.62830 0.04750 0.44692 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.07900 10.06040 0.01860 0.18488 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.34230 9.38960 -0.04730 -0.50375 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.68910 9.68170 0.00740 0.07643 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.15730 9.16550 -0.00820 -0.08947 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.83540 41.38190 0.45350 1.09589 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 46.67420 45.52980 1.14440 2.51352 新光澳幣八年期保本基金 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 新光澳幣十年期保本基金 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.47000 12.47000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.85330 10.83470 0.01860 0.17167 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.59490 9.57990 0.01500 0.15658 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.62540 9.59010 0.03530 0.36809 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.67550 10.63630 0.03920 0.36855 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.65350 10.65260 0.00090 0.00845 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.58750 9.58650 0.00100 0.01043 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.55950 9.55640 0.00310 0.03244 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.60540 10.60210 0.00330 0.03113 瑞銀全球創新趨勢基金 7.13000 7.27000 -0.14000 -1.92572 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.31000 10.39000 -0.08000 -0.76997 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.79300 10.75630 0.03670 0.34120 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.59190 9.60220 -0.01030 -0.10727 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.54190 10.60180 -0.05990 -0.56500 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.53590 9.59010 -0.05420 -0.56517 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.61730 9.67020 -0.05290 -0.54704 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.63280 10.69070 -0.05790 -0.54159 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 15.00630 15.02170 -0.01540 -0.10252 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.71300 8.72190 -0.00890 -0.10204 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.29520 41.47430 -0.17910 -0.43183 群益10年期以上金融債ETF基金 44.47870 43.94800 0.53070 1.20756 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 45.15220 44.49260 0.65960 1.48249 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 45.51410 44.87900 0.63510 1.41514 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 47.81660 46.84880 0.96780 2.06579 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 44.88900 44.22780 0.66120 1.49499 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 48.89000 48.13920 0.75080 1.55964 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 49.73020 48.94470 0.78550 1.60487 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 47.75270 47.23070 0.52200 1.10521 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.80600 10.80250 0.00350 0.03240 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 47.00400 45.74700 1.25700 2.74772 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.96680 41.03230 -0.06550 -0.15963 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49460 11.49260 0.00200 0.01740 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17490 10.24850 -0.07360 -0.71815 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.04160 13.23810 -0.19650 -1.48435 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.48070 9.77480 -0.29410 -3.00876 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.06000 10.29000 -0.23000 -2.23518 群益大印度基金N-新臺幣 9.80000 9.91000 -0.11000 -1.10999 群益大印度基金-人民幣 13.03600 13.08350 -0.04750 -0.36305 群益大印度基金-美元 11.92390 12.15550 -0.23160 -1.90531 群益大印度基金-新臺幣 11.59000 11.73000 -0.14000 -1.19352 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.94550 12.04560 -0.10010 -0.83101 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.20440 11.47600 -0.27160 -2.36668 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.79000 10.96000 -0.17000 -1.55109 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.61170 10.73670 -0.12500 -1.16423 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.08000 9.33190 -0.25190 -2.69934 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.77000 8.94000 -0.17000 -1.90157 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.58750 9.66780 -0.08030 -0.83059 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.23780 8.43740 -0.19960 -2.36566 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.93000 9.07000 -0.14000 -1.54355 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.86060 8.96490 -0.10430 -1.16343 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.86850 8.08680 -0.21830 -2.69946 群益中小型股基金 43.89000 43.81000 0.08000 0.18261 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.45940 10.42020 0.03920 0.37619 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.44470 9.55720 -0.11250 -1.17712 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.08440 9.11940 -0.03500 -0.38380 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.85240 8.84860 0.00380 0.04294 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.99230 8.11480 -0.12250 -1.50959 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.68840 7.74390 -0.05550 -0.71669 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.59730 10.61810 -0.02080 -0.19589 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.65700 11.67990 -0.02290 -0.19606 群益中國高收益債券基金-美元 11.23500 11.26720 -0.03220 -0.28579 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.54610 10.50030 0.04580 0.43618 群益中國新機會基金N-人民幣 8.43880 8.59130 -0.15250 -1.77505 群益中國新機會基金N-美元 7.53690 7.79380 -0.25690 -3.29621 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.26000 8.47000 -0.21000 -2.47934 群益中國新機會基金-人民幣 7.48380 7.61900 -0.13520 -1.77451 群益中國新機會基金-美元 8.05830 8.33290 -0.27460 -3.29537 群益中國新機會基金-新臺幣 7.88000 8.09000 -0.21000 -2.59580 群益平衡王基金 19.66420 19.58560 0.07860 0.40132 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.88020 9.93310 -0.05290 -0.53256 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.05050 10.02380 0.02670 0.26637 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.88020 9.93310 -0.05290 -0.53256 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.05050 10.02380 0.02670 0.26637 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.88030 9.93320 -0.05290 -0.53256 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.05050 10.02370 0.02680 0.26737 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.02740 0.00000 10.02740 0.00000 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.84470 9.91670 -0.07200 -0.72605 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.01440 10.00720 0.00720 0.07195 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.84470 9.91670 -0.07200 -0.72605 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.01440 10.00720 0.00720 0.07195 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.84470 9.91670 -0.07200 -0.72605 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.01440 10.00720 0.00720 0.07195 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.00830 0.00000 10.00830 0.00000 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.85260 9.92260 -0.07000 -0.70546 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 10.02240 10.01320 0.00920 0.09188 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.85260 9.92260 -0.07000 -0.70546 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 10.02240 10.01320 0.00920 0.09188 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.85260 9.92250 -0.06990 -0.70446 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 10.02240 10.01320 0.00920 0.09188 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 10.01020 0.00000 10.01020 0.00000 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.11000 9.14000 -0.03000 -0.32823 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.46000 6.48000 -0.02000 -0.30864 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.13850 12.14090 -0.00240 -0.01977 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.26850 11.44790 -0.17940 -1.56710 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.96000 11.04000 -0.08000 -0.72464 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.35460 10.39990 -0.04530 -0.43558 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.61120 9.80580 -0.19460 -1.98454 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.34000 9.46000 -0.12000 -1.26850 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.14900 10.15100 -0.00200 -0.01970 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.42120 10.50210 -0.08090 -0.77032 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.20710 10.28240 -0.07530 -0.73232 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.17720 9.29540 -0.11820 -1.27160 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.18160 9.28840 -0.10680 -1.14982 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.48180 10.56320 -0.08140 -0.77060 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.52760 10.60530 -0.07770 -0.73265 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.33930 9.45950 -0.12020 -1.27068 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.82410 9.93830 -0.11420 -1.14909 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.43420 11.39530 0.03890 0.34137 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.85730 7.86340 -0.00610 -0.07757 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.70580 10.74280 -0.03700 -0.34442 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.52120 10.55820 -0.03700 -0.35044 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.80520 10.75670 0.04850 0.45088 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.86390 9.95630 -0.09240 -0.92806 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.80830 9.89250 -0.08420 -0.85115 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.07370 10.07870 -0.00500 -0.04961 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.70590 10.74280 -0.03690 -0.34349 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.52110 10.55810 -0.03700 -0.35044 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.80510 10.75660 0.04850 0.45089 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.86400 9.95630 -0.09230 -0.92705 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.80820 9.89230 -0.08410 -0.85016 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.07370 10.07870 -0.00500 -0.04961 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.51740 9.74010 -0.22270 -2.28642 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.35000 11.52000 -0.17000 -1.47569 群益全球關鍵生技基金-美元 15.57240 15.93680 -0.36440 -2.28653 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.75000 15.99000 -0.24000 -1.50094 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.83000 12.09000 -0.26000 -2.15054 群益印度中小基金N-人民幣 10.26640 10.32790 -0.06150 -0.59547 群益印度中小基金N-美元 8.38230 8.56520 -0.18290 -2.13539 群益印度中小基金N-新臺幣 8.12000 8.23000 -0.11000 -1.33657 群益印度中小基金-人民幣 13.89840 13.98170 -0.08330 -0.59578 群益印度中小基金-美元 11.98900 12.25050 -0.26150 -2.13461 群益印度中小基金-新臺幣 14.22000 14.41000 -0.19000 -1.31853 群益多利策略組合基金 12.00000 11.98000 0.02000 0.16694 群益多重收益組合基金 14.32000 14.25000 0.07000 0.49123 群益多重資產組合基金 15.70000 15.72000 -0.02000 -0.12723 群益安家基金 25.02720 24.82700 0.20020 0.80638 群益安穩貨幣市場基金 16.16250 16.16230 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.30000 21.72000 -0.42000 -1.93370 群益亞太中小基金 10.45000 10.63000 -0.18000 -1.69332 群益亞太新趨勢平衡基金 16.38000 16.55000 -0.17000 -1.02719 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.75620 10.70610 0.05010 0.46796 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.93320 7.92110 0.01210 0.15276 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.45010 10.40140 0.04870 0.46821 群益店頭市場基金 94.62000 93.14000 1.48000 1.58901 群益東方盛世基金 8.80000 8.93000 -0.13000 -1.45577 群益東協成長基金-人民幣 13.41030 13.52040 -0.11010 -0.81433 群益東協成長基金-美元 11.44860 11.72410 -0.27550 -2.34986 群益東協成長基金-新臺幣 11.61000 11.79000 -0.18000 -1.52672 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.88960 11.88670 0.00290 0.02440 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.02200 11.15580 -0.13380 -1.19938 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.59030 10.65240 -0.06210 -0.58297 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.70240 9.75690 -0.05450 -0.55858 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.99710 9.16040 -0.16330 -1.78267 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.64300 8.74500 -0.10200 -1.16638 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.95080 11.01500 -0.06420 -0.58284 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.49470 9.54810 -0.05340 -0.55927 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.15690 9.32310 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0.50569 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.37000 13.50000 -0.13000 -0.96296 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.30840 11.26940 0.03900 0.34607 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.84350 10.97600 -0.13250 -1.20718 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.13230 11.17850 -0.04620 -0.41329 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.91880 10.94470 -0.02590 -0.23664 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.46920 10.66020 -0.19100 -1.79171 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.74820 10.85650 -0.10830 -0.99756 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.30830 11.26930 0.03900 0.34607 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.84380 10.97630 -0.13250 -1.20715 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.91880 10.94480 -0.02600 -0.23756 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.46880 10.65970 -0.19090 -1.79086 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.96700 10.02580 -0.05880 -0.58649 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.90770 13.01850 -0.11080 -0.85110 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.73690 11.83140 -0.09450 -0.79872 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.63000 11.72480 -0.09480 -0.80854 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.59870 8.73900 -0.14030 -1.60545 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.92190 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8.84000 8.87000 -0.03000 -0.33822 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.89000 9.97000 -0.08000 -0.80241 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.87000 9.94000 -0.07000 -0.70423 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.19000 10.27000 -0.08000 -0.77897 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.41000 10.48000 -0.07000 -0.66794 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.19000 10.26000 -0.07000 -0.68226 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.69000 9.77000 -0.08000 -0.81883 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.76000 9.83000 -0.07000 -0.71211 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.79000 9.86000 -0.07000 -0.70994 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.58000 10.66000 -0.08000 -0.75047 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.00000 11.08000 -0.08000 -0.72202 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.55000 10.62000 -0.07000 -0.65913 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.47000 10.54000 -0.07000 -0.66414 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.94000 10.02000 -0.08000 -0.79840 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.91000 9.98000 -0.07000 -0.70140 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.06000 10.13000 -0.07000 -0.69102 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.58000 10.67000 -0.09000 -0.84349 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.79000 10.87000 -0.08000 -0.73597 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.61000 10.68000 -0.07000 -0.65543 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.52000 10.59000 -0.07000 -0.66100 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.94000 10.02000 -0.08000 -0.79840 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.91000 9.98000 -0.07000 -0.70140 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.06000 10.13000 -0.07000 -0.69102 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.58000 10.67000 -0.09000 -0.84349 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.80000 10.87000 -0.07000 -0.64397 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.61000 10.68000 -0.07000 -0.65543 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.52000 10.60000 -0.08000 -0.75472 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 德信大發基金 30.10000 29.83000 0.27000 0.90513 德信中國精選成長基金 11.58000 11.87000 -0.29000 -2.44313 德信台灣主流中小基金 20.03000 19.79000 0.24000 1.21273 德信萬保貨幣市場基金 11.98760 11.98740 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 32.63000 32.39000 0.24000 0.74097 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.96910 10.96780 0.00130 0.01185 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.83600 10.85340 -0.01740 -0.16032 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71790 11.71770 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.28000 16.01000 0.27000 1.68645 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.28000 17.51000 -0.23000 -1.31354 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.88000 10.72980 0.15020 1.39984 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.53740 16.30940 0.22800 1.39797 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.34050 8.30300 0.03750 0.45164 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.09960 11.13890 -0.03930 -0.35282 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.12160 12.16400 -0.04240 -0.34857 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.21760 14.15360 0.06400 0.45218 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.66000 16.78000 -0.12000 -0.71514 摩根中小基金 21.79000 21.82000 -0.03000 -0.13749 摩根中國A股基金 14.65000 15.07000 -0.42000 -2.78699 摩根中國A股基金(美元) 11.22000 11.64000 -0.42000 -3.60825 摩根中國亮點基金 12.45000 12.80000 -0.35000 -2.73438 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.31940 11.54680 -0.22740 -1.96938 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.64620 12.82250 -0.17630 -1.37493 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.49440 9.73800 -0.24360 -2.50154 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.18940 13.45430 -0.26490 -1.96889 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.33990 15.55360 -0.21370 -1.37396 摩根台灣金磚基金-累積型 19.11000 19.14000 -0.03000 -0.15674 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.11000 19.14000 -0.03000 -0.15674 摩根台灣增長基金 48.88000 48.95000 -0.07000 -0.14300 摩根平衡基金 27.43000 27.46000 -0.03000 -0.10925 摩根全球α基金 18.26000 18.56000 -0.30000 -1.61638 摩根全球平衡基金 16.31550 16.31980 -0.00430 -0.02635 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.45330 9.50830 -0.05500 -0.57844 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.59770 10.64580 -0.04810 -0.45182 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.97510 10.04590 -0.07080 -0.70477 摩根多元入息成長基金-累積型 11.62010 11.68770 -0.06760 -0.57839 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.35210 10.42560 -0.07350 -0.70500 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.51770 10.65340 -0.13570 -1.27377 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.00660 14.18720 -0.18060 -1.27298 摩根亞洲基金 57.26000 58.59000 -1.33000 -2.27001 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.52530 8.53980 -0.01450 -0.16979 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.04470 10.06980 -0.02510 -0.24926 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.87500 8.90780 -0.03280 -0.36822 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.97540 12.99740 -0.02200 -0.16926 摩根東方內需機會基金 18.11000 18.54000 -0.43000 -2.31931 摩根東方科技基金 31.41000 32.10000 -0.69000 -2.14953 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.60000 9.78000 -0.18000 -1.84049 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.69000 9.93000 -0.24000 -2.41692 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.12000 9.37000 -0.25000 -2.66809 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.68000 11.90000 -0.22000 -1.84874 摩根金龍收成基金 21.16000 21.73000 -0.57000 -2.62310 摩根第一貨幣市場基金 15.13460 15.13450 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.31000 14.42000 -0.11000 -0.76283 摩根新金磚五國基金 12.23000 12.47000 -0.24000 -1.92462 摩根新絲路基金 9.01000 9.17000 -0.16000 -1.74482 摩根新興35基金 13.12000 13.42000 -0.30000 -2.23547 摩根新興日本基金 23.55000 23.66000 -0.11000 -0.46492 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.40650 7.44800 -0.04150 -0.55720 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.82170 9.85760 -0.03590 -0.36419 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.60570 9.67180 -0.06610 -0.68343 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.40090 11.46460 -0.06370 -0.55562 摩根新興科技基金 51.61000 51.68000 -0.07000 -0.13545 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.77160 8.83610 -0.06450 -0.72996 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.36200 9.47870 -0.11670 -1.23118 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.81030 8.93210 -0.12180 -1.36362 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.45010 10.52690 -0.07680 -0.72956 摩根龍揚基金 31.62000 32.46000 -0.84000 -2.58780 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.32000 10.44000 -0.12000 -1.14943 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.77000 10.96000 -0.19000 -1.73358 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.46000 10.67000 -0.21000 -1.96813 摩根環球股票收益基金-累積型 11.88000 12.02000 -0.14000 -1.16473 摩根總收益組合基金-月配息型 9.36690 9.36200 0.00490 0.05234 摩根總收益組合基金-累積型 11.57760 11.57140 0.00620 0.05358 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.00000 10.09000 -0.09000 -0.89197 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.02000 10.11000 -0.09000 -0.89021 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.04000 10.13000 -0.09000 -0.88845 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.88000 9.97000 -0.09000 -0.90271 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.01000 10.09000 -0.08000 -0.79286 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.02000 10.11000 -0.09000 -0.89021 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.04000 10.13000 -0.09000 -0.88845 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.88000 9.97000 -0.09000 -0.90271 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.01000 10.10000 -0.09000 -0.89109 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.03000 10.12000 -0.09000 -0.88933 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.04000 10.13000 -0.09000 -0.88845 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 9.90000 9.99000 -0.09000 -0.90090 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.00000 10.09000 -0.09000 -0.89197 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.02000 10.11000 -0.09000 -0.89021 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.04000 10.13000 -0.09000 -0.88845 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.89000 9.97000 -0.08000 -0.80241 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.05000 20.35000 -0.30000 -1.47420 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61690 12.61680 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 10.81000 10.78000 0.03000 0.27829 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.83730 10.76190 0.07540 0.70062 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.55490 10.64370 -0.08880 -0.83430 聯邦中國龍基金 25.78000 25.65000 0.13000 0.50682 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.56770 12.66950 -0.10180 -0.80350 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.80010 11.85320 -0.05310 -0.44798 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.80950 10.80740 0.00210 0.01943 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.33870 10.42170 -0.08300 -0.79642 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.76090 9.80480 -0.04390 -0.44774 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.93460 8.93290 0.00170 0.01903 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.67900 9.83100 -0.15200 -1.54613 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.07940 10.15620 -0.07680 -0.75619 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.18720 9.33160 -0.14440 -1.54743 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.56350 9.63640 -0.07290 -0.75651 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.34160 11.52210 -0.18050 -1.56655 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.21220 11.33530 -0.12310 -1.08599 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.59560 10.63700 -0.04140 -0.38921 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.46530 10.63190 -0.16660 -1.56698 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.33340 10.44680 -0.11340 -1.08550 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.76490 9.80310 -0.03820 -0.38967 聯邦金鑽平衡基金 23.03290 22.91380 0.11910 0.51977 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.10570 9.35860 -0.25290 -2.70233 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.64330 9.83220 -0.18890 -1.92124 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.05470 9.30620 -0.25150 -2.70250 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.57700 9.76480 -0.18780 -1.92323 聯邦貨幣市場基金 13.22550 13.22530 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 12.93000 12.87000 0.06000 0.46620 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.99730 16.96460 0.03270 0.19275 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.41930 12.60770 -0.18840 -1.49432 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.35460 12.49210 -0.13750 -1.10070 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.74980 11.88060 -0.13080 -1.10095 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.37250 12.41790 -0.04540 -0.36560 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.72570 11.67230 0.05340 0.45749 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.54350 10.58220 -0.03870 -0.36571 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.80920 8.76980 0.03940 0.44927 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 35.15000 35.02000 0.13000 0.37122 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.76000 18.14000 -0.38000 -2.09482 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.34000 18.02000 -0.68000 -3.77358 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-1.97119 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.55000 19.59000 -0.04000 -0.20419 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.30000 18.33000 -0.03000 -0.16367 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.13000 13.16000 -0.03000 -0.22796 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.12000 14.14000 -0.02000 -0.14144 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.09000 13.11000 -0.02000 -0.15256 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.92000 7.91000 0.01000 0.12642 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.92000 12.94000 -0.02000 -0.15456 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.94000 14.06000 -0.12000 -0.85349 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.06000 14.16000 -0.10000 -0.70621 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418 聯博貨幣市場基金 15.04000 15.03990 0.00010 0.00066 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.25320 11.23870 0.01450 0.12902 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.96350 14.00160 -0.03810 -0.27211 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.59520 7.58540 0.00980 0.12920 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.66000 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