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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/08/06  108/08/05  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.37170   10.42060  -0.04890   -0.46926
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.15800   10.20600  -0.04800   -0.47031
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.49190   10.51770  -0.02580   -0.24530
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.28500   10.31030  -0.02530   -0.24539
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.26440   10.29650  -0.03210   -0.31176
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.27190   10.30230  -0.03040   -0.29508
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.26990   10.30090  -0.03100   -0.30094
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.36660   10.39700  -0.03040   -0.29239
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.88130    9.93530  -0.05400   -0.54352
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.88130    9.93530  -0.05400   -0.54352
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.88930    9.93390  -0.04460   -0.44897
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.88930    9.93390  -0.04460   -0.44897
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.00570   10.05790  -0.05220   -0.51900
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.00570   10.05790  -0.05220   -0.51900
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.76000   10.78000  -0.02000   -0.18553
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.74350   10.80600  -0.06250   -0.57838
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.54330   10.60450  -0.06120   -0.57711
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.67100   10.70360  -0.03260   -0.30457
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.55760   10.58980  -0.03220   -0.30407
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.69000   22.37000  -0.68000   -3.03979
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         21.46000   22.84000  -1.38000   -6.04203
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     43.27070   42.72480   0.54590    1.27771
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.33680   40.56440  -0.22760   -0.56108
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.90260    9.91870  -0.01610   -0.16232
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.43350   10.45430  -0.02080   -0.19896
中國信託台灣活力基金                                               13.16000   13.11000   0.05000    0.38139
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.86000   10.83000   0.03000    0.27701
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.61000   10.68000  -0.07000   -0.65543
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.61000    9.67000  -0.06000   -0.62048
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.81000    9.94000  -0.13000   -1.30785
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.05000    9.28000  -0.23000   -2.47845
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.83000   10.08000  -0.25000   -2.48016
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.27420   10.13080   0.14340    1.41549
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.25070   10.20350   0.04720    0.46259
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.16240    9.12020   0.04220    0.46271
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.38220   10.41740  -0.03520   -0.33790
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.24700    9.27830  -0.03130   -0.33735
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.33260   11.47070  -0.13810   -1.20394
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.60050    9.71750  -0.11700   -1.20401
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.10170   11.26660  -0.16490   -1.46362
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.67550    9.81920  -0.14370   -1.46346
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              46.15270   44.96750   1.18520    2.63568
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  42.26050   41.35980   0.90070    2.17772
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              47.38970   46.82040   0.56930    1.21592
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                48.23320   47.56150   0.67170    1.41228
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.54000   10.73000  -0.19000   -1.77074
中國信託智能運動基金-美元                                           9.99000   10.25000  -0.26000   -2.53659
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.85000   10.07000  -0.22000   -2.18471
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.46000    9.75000  -0.29000   -2.97436
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03940   11.03930   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.39940   10.33250   0.06690    0.64747
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.56360    9.50220   0.06140    0.64617
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.50350   10.49310   0.01040    0.09911
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.65740    9.64850   0.00890    0.09224
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.76310   40.40060   0.36250    0.89726
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  40.88860   40.51000   0.37860    0.93458
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.20000   11.40000  -0.20000   -1.75439
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.63000   10.82000  -0.19000   -1.75601
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.08000   11.37000  -0.29000   -2.55057
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.57000   10.85000  -0.28000   -2.58065
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    45.32130   44.45830   0.86300    1.94114
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            45.38760   44.91050   0.47710    1.06234
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        45.12290   44.46220   0.66070    1.48598
元大2001基金                                                       63.41000   63.01000   0.40000    0.63482
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          47.78020   47.21440   0.56580    1.19836
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             45.62080   44.99850   0.62230    1.38293
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.31000   20.85000  -0.54000   -2.58993
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.72310   11.72070   0.00240    0.02048
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.73580   10.83480  -0.09900   -0.91372
元大上證50基金                                                     31.60000   32.03000  -0.43000   -1.34249
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.28000   10.46000  -0.18000   -1.72084
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.11000    9.35000  -0.24000   -2.56684
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.88000   13.01000  -0.13000   -0.99923
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.69400   12.01600  -0.32200   -2.67976
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.18900   16.50300  -0.31400   -1.90268
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.85300   10.98000  -0.12700   -1.15665
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.37600   10.59600  -0.22000   -2.07626
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.96000    3.00000  -0.04000   -1.33333
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.15000   13.44000  -0.29000   -2.15774
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.02700   47.35650  -0.32950   -0.69579
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.10720   11.03870   0.06850    0.62054
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.11240   10.05010   0.06230    0.61989
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.15570   10.18830  -0.03260   -0.31997
元大巴西指數基金                                                    6.99300    7.27300  -0.28000   -3.84986
元大日經225基金                                                    26.18000   26.30000  -0.12000   -0.45627
元大台商收成基金                                                   22.17000   22.19000  -0.02000   -0.09013
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.86000   11.81000   0.05000    0.42337
元大台灣50單日正向2倍基金                                          38.10000   38.34000  -0.24000   -0.62598
元大台灣中型100基金                                                32.26000   32.40000  -0.14000   -0.43210
元大台灣加權股價指數基金                                           25.29900   25.35500  -0.05600   -0.22086
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
元大台灣卓越50基金                                                 79.96000   80.01000  -0.05000   -0.06249
元大台灣金融基金                                                   17.95000   18.05000  -0.10000   -0.55402
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.52000   31.63000  -0.11000   -0.34777
元大台灣高股息基金                                                 26.44000   26.50000  -0.06000   -0.22642
元大台灣電子科技基金                                               35.18000   35.14000   0.04000    0.11383
元大全球ETF成長組合基金                                            10.53000   10.64000  -0.11000   -1.03383
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.02000   15.09000  -0.07000   -0.46388
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.92000   23.56000  -0.64000   -2.71647
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.40000   13.52000  -0.12000   -0.88757
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.20000    9.29000  -0.09000   -0.96878
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.24000   13.24000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.04500   12.25700  -0.21200   -1.72962
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.41000    8.57000  -0.16000   -1.86698
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.33000    6.45000  -0.12000   -1.86047
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.91000    9.00000  -0.09000   -1.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.84000    6.91000  -0.07000   -1.01302
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.11000    8.31700  -0.20700   -2.48888
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.62000    9.79000  -0.17000   -1.73647
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.23000    8.38000  -0.15000   -1.78998
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.30000   13.52000  -0.22000   -1.62722
元大全球農業商機基金                                               17.97000   18.31000  -0.34000   -1.85691
元大印尼指數基金                                                    9.45100    9.81600  -0.36500   -3.71842
元大印度指數基金                                                    9.40800    9.60500  -0.19700   -2.05102
元大印度基金                                                       12.26000   12.50000  -0.24000   -1.92000
元大多多基金                                                       17.05000   16.91000   0.14000    0.82791
元大多福基金                                                       52.47000   52.13000   0.34000    0.65222
元大亞太成長基金                                                    8.56000    8.66000  -0.10000   -1.15473
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.44840    9.42850   0.01990    0.21106
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.55870    7.54280   0.01590    0.21080
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.89000    9.05300  -0.16300   -1.80051
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.85000    9.95000  -0.10000   -1.00503
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.32000    9.42000  -0.10000   -1.06157
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.85000    9.95000  -0.10000   -1.00503
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.12600   10.24900  -0.12300   -1.20012
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.20580   10.23110  -0.02530   -0.24729
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.40000   10.42470  -0.02470   -0.23694
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.18820   10.21240  -0.02420   -0.23697
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.65150   10.59170   0.05980    0.56459
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.43530   10.37680   0.05850    0.56376
元大卓越基金                                                       43.13000   43.21000  -0.08000   -0.18514
元大店頭基金                                                        8.34000    8.28000   0.06000    0.72464
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.49250   10.49180   0.00070    0.00667
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.99320   10.02990  -0.03670   -0.36591
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    33.35710   33.03660   0.32050    0.97014
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   45.22610   44.10260   1.12350    2.54747
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        16.12280   16.41760  -0.29480   -1.79563
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        24.90980   23.99090   0.91890    3.83020
元大美國政府7至10年期債券基金                                      43.88860   43.16730   0.72130    1.67094
元大高科技基金                                                     19.36000   19.19000   0.17000    0.88588
元大得利貨幣市場基金                                               16.33450   16.33430   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03870   12.03850   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.54000   10.49000   0.05000    0.47664
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.54000   10.49000   0.05000    0.47664
元大富櫃50基金                                                     12.68000   12.62000   0.06000    0.47544
元大華夏中小基金                                                    7.09000    7.26000  -0.17000   -2.34160
元大新中國基金-人民幣                                               9.48000    9.64000  -0.16000   -1.65975
元大新中國基金-美元                                                 8.61100    8.91300  -0.30200   -3.38831
元大新中國基金-新台幣                                               8.79000    9.03000  -0.24000   -2.65781
元大新主流基金                                                     24.58000   24.34000   0.24000    0.98603
元大新東協平衡基金-美元                                             9.31100    9.47700  -0.16600   -1.75161
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.31000    9.40000  -0.09000   -0.95745
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.88000   10.86540   0.01460    0.13437
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.73410    9.89140  -0.15730   -1.59027
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.29030   11.38140  -0.09110   -0.80043
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.30250    9.37760  -0.07510   -0.80084
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.62300   10.60870   0.01430    0.13480
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.85900    9.84570   0.01330    0.13508
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           11.06450   10.96110   0.10340    0.94334
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.27720   10.18110   0.09610    0.94391
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.16870   10.14510   0.02360    0.23262
元大新興亞洲基金                                                   10.56000   10.78000  -0.22000   -2.04082
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.61540    9.76480  -0.14940   -1.52999
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.91010    9.04860  -0.13850   -1.53062
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.13380   10.20930  -0.07550   -0.73952
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.40530    9.47540  -0.07010   -0.73981
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.17170   15.17140   0.00030    0.00198
元大經貿基金                                                       36.70000   36.47000   0.23000    0.63066
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.99000    8.94000   0.05000    0.55928
元大實質多重資產基金-美元                                           8.02000    8.11300  -0.09300   -1.14631
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.67000    8.71000  -0.04000   -0.45924
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.95000   12.91000   0.04000    0.30984
元大滬深300單日正向2倍基金                                         16.43000   16.63000  -0.20000   -1.20265
元大摩臺基金                                                       37.38000   37.40000  -0.02000   -0.05348
元大標普500基金                                                    27.30000   27.94000  -0.64000   -2.29062
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.78000   12.33000   0.45000    3.64964
元大標普500單日正向2倍基金                                         33.51000   35.97000  -2.46000   -6.83903
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.99000   21.07000  -0.08000   -0.37969
元大標智滬深300基金                                                17.34000   17.55000  -0.21000   -1.19658
元大歐洲50基金                                                     24.20000   24.68000  -0.48000   -1.94489
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.20720    9.19600   0.01120    0.12179
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29980   10.29960   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.30000   15.23000   0.07000    0.45962
日盛上選基金                                                       34.91000   34.75000   0.16000    0.46043
日盛小而美基金                                                     18.03000   17.93000   0.10000    0.55772
日盛中國內需動力基金                                                9.40000    9.62000  -0.22000   -2.28690
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.37650   12.38550  -0.00900   -0.07267
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.85820    9.86530  -0.00710   -0.07197
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.56270   12.60210  -0.03940   -0.31265
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.00140   10.03280  -0.03140   -0.31297
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.49730   11.46900   0.02830    0.24675
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.13570    9.11320   0.02250    0.24689
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.50000   10.68000  -0.18000   -1.68539
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.71000   10.03000  -0.32000   -3.19043
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.29000   10.55000  -0.26000   -2.46445
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.56000   10.64000  -0.08000   -0.75188
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.14000   10.37000  -0.23000   -2.21794
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.46000   10.62000  -0.16000   -1.50659
日盛日盛基金                                                       11.64000   11.51000   0.13000    1.12945
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.54000    9.50000   0.04000    0.42105
日盛全球抗暖化基金                                                 11.08000   11.28000  -0.20000   -1.77305
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.48900   10.55410  -0.06510   -0.61682
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.35550    9.41350  -0.05800   -0.61614
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.36500   10.37850  -0.01350   -0.13008
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.24530    9.25730  -0.01200   -0.12963
日盛全球智能車基金(美元)                                            9.99000   10.27000  -0.28000   -2.72639
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.25000   10.45000  -0.20000   -1.91388
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.52360    2.52570  -0.00210   -0.08315
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65520    1.65660  -0.00140   -0.08451
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38810    0.38980  -0.00170   -0.43612
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25510    0.25620  -0.00110   -0.42935
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.94400   12.93160   0.01240    0.09589
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.38050    8.37240   0.00810    0.09675
日盛亞洲機會基金                                                    6.89000    7.02000  -0.13000   -1.85185
日盛首選基金                                                       17.37000   17.19000   0.18000    1.04712
日盛高科技基金                                                     18.24000   18.16000   0.08000    0.44053
日盛貨幣市場基金                                                   14.84300   14.84280   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     40.32000   39.88000   0.44000    1.10331
日盛精選五虎基金                                                   35.85000   35.76000   0.09000    0.25168
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.55350   13.55330   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 31.28000   31.14000   0.14000    0.44958
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          8.81000    9.43000  -0.62000   -6.57476
台新MSCI中國基金                                                   19.06000   19.60000  -0.54000   -2.75510
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      20.03000   19.99000   0.04000    0.20010
台新大眾貨幣市場基金                                               14.23030   14.23000   0.00030    0.00211
台新中國通基金                                                     45.74000   45.03000   0.71000    1.57673
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.53090    0.55190  -0.02100   -3.80504
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              16.76700   17.29100  -0.52400   -3.03048
台新中國精選中小基金-美元                                           0.30860    0.31830  -0.00970   -3.04744
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.41000    9.63000  -0.22000   -2.28453
台新主流基金                                                       24.97000   24.79000   0.18000    0.72610
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.85000   24.03000  -0.18000   -0.74906
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.75850    0.77050  -0.01200   -1.55743
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.88000   17.02000  -0.14000   -0.82256
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.53600    0.54450  -0.00850   -1.56107
台新台灣中小基金                                                   35.84000   35.38000   0.46000    1.30017
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.04450   10.84840   0.19610    1.80764
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.99200    9.97080   0.02120    0.21262
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.64000    9.54000   0.10000    1.04822
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.55900   11.53440   0.02460    0.21328
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.19000   11.08000   0.11000    0.99278
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.01020   10.09910  -0.08890   -0.88028
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.20700   11.30650  -0.09950   -0.88002
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.99000   11.00000  -0.01000   -0.09091
台新印度基金                                                       13.96000   14.26000  -0.30000   -2.10379
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.74420    8.71710   0.02710    0.31088
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28160    0.28300  -0.00140   -0.49470
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.84070   12.80090   0.03980    0.31092
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40860    0.41060  -0.00200   -0.48709
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.17000   40.32000  -0.15000   -0.37202
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                42.90000   42.27000   0.63000    1.49042
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13450   11.13440   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 32.85830   32.80130   0.05700    0.17377
台新智慧生活基金-美元                                              10.42450   10.73580  -0.31130   -2.89964
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.99000   11.23000  -0.24000   -2.13713
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.23280    8.31510  -0.08230   -0.98977
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.63120    8.64790  -0.01670   -0.19311
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.34960    9.44300  -0.09340   -0.98909
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.81300    9.83210  -0.01910   -0.19426
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.93830   11.90980   0.02850    0.23930
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37170    0.37380  -0.00210   -0.56180
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.46530    8.44510   0.02020    0.23919
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27820    0.27980  -0.00160   -0.57184
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.41000    5.50000  -0.09000   -1.63636
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.87000   22.63000   0.24000    1.06054
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.55580   10.42870   0.12710    1.21875
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.01710   10.07010  -0.05300   -0.52631
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.20700   10.21740  -0.01040   -0.10179
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.56060   10.43110   0.12950    1.24148
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.01210   10.06650  -0.05440   -0.54041
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.20690   10.21740  -0.01050   -0.10277
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               44.15190   43.59410   0.55780    1.27953
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     44.06070   43.47770   0.58300    1.34092
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.70160   39.98120  -0.27960   -0.69933
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.37790   11.37580   0.00210    0.01846
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.08830   10.16900  -0.08070   -0.79359
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.31950    9.27090   0.04860    0.52422
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.98180   10.92460   0.05720    0.52359
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.81490    7.84060  -0.02570   -0.32778
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.27910    9.30970  -0.03060   -0.32869
永豐中小基金                                                       52.29000   52.22000   0.07000    0.13405
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.82530    1.80700   0.01830    1.01273
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.55330    2.52790   0.02540    1.00479
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.26740    8.25220   0.01520    0.18419
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.22090   11.20030   0.02060    0.18392
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.64000    4.71000  -0.07000   -1.48620
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.75000   21.21000  -0.46000   -2.16879
永豐主流品牌基金                                                   18.66000   19.13000  -0.47000   -2.45687
永豐永豐基金                                                       32.50000   32.50000   0.00000    0.00000
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.16370    9.21010  -0.04640   -0.50379
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.68350    9.73290  -0.04940   -0.50756
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.19870    9.18180   0.01690    0.18406
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.72320    9.70540   0.01780    0.18340
永豐亞洲民生消費基金                                               11.83000   11.94000  -0.11000   -0.92127
永豐南非幣2021保本基金                                             14.11770   14.12140  -0.00370   -0.02620
永豐高科技基金                                                     23.23000   23.14000   0.09000    0.38894
永豐貨幣市場基金                                                   13.94580   13.94560   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.16250    2.13670   0.02580    1.20747
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.67960    2.64770   0.03190    1.20482
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.88790    7.85770   0.03020    0.38434
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            11.09300   11.05040   0.04260    0.38551
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.25960    7.24750   0.01210    0.16695
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.68260   11.66300   0.01960    0.16805
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.27000   10.32000  -0.05000   -0.48450
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.88000    8.05000  -0.17000   -2.11180
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.40000   18.68000  -0.28000   -1.49893
永豐臺灣加權ETF基金                                                52.97000   53.12000  -0.15000   -0.28238
永豐領航科技基金                                                   37.56000   37.45000   0.11000    0.29372
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.70000   12.00000  -0.30000   -2.50000
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.21000   11.48000  -0.27000   -2.35192
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.80000    9.89000  -0.09000   -0.91001
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.71000    9.88000  -0.17000   -1.72065
永豐趨勢平衡基金                                                   40.84000   40.86000  -0.02000   -0.04895
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.90830   11.90750   0.00080    0.00672
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.72880    9.74400  -0.01520   -0.15599
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.37860   10.39490  -0.01630   -0.15681
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.83190    9.82540   0.00650    0.06616
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.31990   10.31310   0.00680    0.06594
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.78280    9.79980  -0.01700   -0.17347
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.56140   10.57970  -0.01830   -0.17297
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.83560    9.83400   0.00160    0.01627
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.39830   10.39660   0.00170    0.01635
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.84000   10.96000  -0.12000   -1.09489
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.38000    9.57000  -0.19000   -1.98537
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.97000   10.22000  -0.25000   -2.44618
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.72000   14.95000  -0.23000   -1.53846
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.11000   19.61000  -0.50000   -2.54972
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.82000   19.40000  -0.58000   -2.98969
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.07970   10.07300   0.00670    0.06651
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.07970   10.07300   0.00670    0.06651
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.02160   10.02670  -0.00510   -0.05086
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.02160   10.02670  -0.00510   -0.05086
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.20290   10.19620   0.00670    0.06571
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.20270   10.19600   0.00670    0.06571
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.08550   10.08380   0.00170    0.01686
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.08550   10.08380   0.00170    0.01686
兆豐國際生命科學基金                                               14.68000   15.08000  -0.40000   -2.65252
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.33880   10.42810  -0.08930   -0.85634
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.45020   10.59820  -0.14800   -1.39646
兆豐國際全球基金                                                   30.20000   30.81000  -0.61000   -1.97988
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.50290   10.50220   0.00070    0.00667
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.36280   10.39900  -0.03620   -0.34811
兆豐國際國民基金                                                   22.33000   22.25000   0.08000    0.35955
兆豐國際第一基金                                                   12.85000   12.84000   0.01000    0.07788
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.84840   10.82270   0.02570    0.23746
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.28030    8.26070   0.01960    0.23727
兆豐國際萬全基金                                                   20.16000   20.15000   0.01000    0.04963
兆豐國際電子基金                                                   25.78000   25.77000   0.01000    0.03880
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.38000   21.47000  -0.09000   -0.41919
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.94000   15.88000   0.06000    0.37783
兆豐國際豐台灣基金                                                 34.95000   34.86000   0.09000    0.25818
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.56170   12.56150   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.54000    9.79000  -0.25000   -2.55363
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.46000    9.73000  -0.27000   -2.77492
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.91470    9.95110  -0.03640   -0.36579
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.89250    9.94220  -0.04970   -0.49989
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                        10.10230   10.05590   0.04640    0.46142
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.92600    9.95970  -0.03370   -0.33836
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.91060    9.94830  -0.03770   -0.37896
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.91490    9.95130  -0.03640   -0.36578
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.89520    9.94490  -0.04970   -0.49975
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                          10.11090   10.06450   0.04640    0.46103
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.93070    9.96450  -0.03380   -0.33920
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.91970    9.95750  -0.03780   -0.37961
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.83220   10.87510  -0.04290   -0.39448
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.57720   10.62490  -0.04770   -0.44895
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.83860   10.87050  -0.03190   -0.29345
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.51330   10.55490  -0.04160   -0.39413
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.64230   10.69020  -0.04790   -0.44807
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.63720   10.66920  -0.03200   -0.29993
合庫台灣基金                                                       11.41000   11.33000   0.08000    0.70609
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.75480   11.77940  -0.02460   -0.20884
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.62050   12.71080  -0.09030   -0.71042
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.26240   11.33710  -0.07470   -0.65890
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.03330   12.11540  -0.08210   -0.67765
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.17360    8.19070  -0.01710   -0.20877
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.37010    9.43420  -0.06410   -0.67944
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.08060    9.14090  -0.06030   -0.65967
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.78640    8.84590  -0.05950   -0.67263
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.23180    9.29300  -0.06120   -0.65856
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.31000   10.42000  -0.11000   -1.05566
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.78000   10.98000  -0.20000   -1.82149
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.19000    9.28000  -0.09000   -0.96983
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.77000    9.95000  -0.18000   -1.80905
合庫全球新興市場基金                                                9.10000    9.30000  -0.20000   -2.15054
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.15000   10.18000  -0.03000   -0.29470
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.37000   10.46000  -0.09000   -0.86042
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.11000    9.13000  -0.02000   -0.21906
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.32000    9.40000  -0.08000   -0.85106
合庫貨幣市場基金                                                   10.17730   10.17710   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.94700    9.97870  -0.03170   -0.31768
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.26820   10.29860  -0.03040   -0.29519
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.64400   10.62760   0.01640    0.15432
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.08480   12.12050  -0.03570   -0.29454
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.39460   15.43530  -0.04070   -0.26368
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.73530    8.76260  -0.02730   -0.31155
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.55840    9.58610  -0.02770   -0.28896
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.99410    7.98180   0.01230    0.15410
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.69700    8.72120  -0.02420   -0.27748
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.63420   10.66430  -0.03010   -0.28225
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.52000   10.60000  -0.08000   -0.75472
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.67000   10.70000  -0.03000   -0.28037
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.37000   10.47000  -0.10000   -0.95511
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.67000    9.75000  -0.08000   -0.82051
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.73000    9.81000  -0.08000   -0.81549
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                           9.95000   10.04000  -0.09000   -0.89641
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.80000    9.87000  -0.07000   -0.70922
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.41000   10.51000  -0.10000   -0.95147
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.21000   10.29000  -0.08000   -0.77745
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.39000   11.57000  -0.18000   -1.55575
安本標準兩岸價值基金 美元                                          10.85000   11.22000  -0.37000   -3.29768
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.23000   11.52000  -0.29000   -2.51736
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.16880   10.19010  -0.02130   -0.20903
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.16760   10.19120  -0.02360   -0.23157
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.95590    9.93780   0.01810    0.18213
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.14220   10.16600  -0.02380   -0.23411
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.16880   10.19000  -0.02120   -0.20805
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.16760   10.19120  -0.02360   -0.23157
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.95590    9.93780   0.01810    0.18213
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.14220   10.16600  -0.02380   -0.23411
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.90000   10.08000  -0.18000   -1.78571
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.38000   10.48000  -0.10000   -0.95420
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.57000    9.68000  -0.11000   -1.13636
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.03000   10.07000  -0.04000   -0.39722
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.23330   11.23020   0.00310    0.02760
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.82590    9.97640  -0.15050   -1.50856
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.95690   10.02880  -0.07190   -0.71694
安聯中國東協基金                                                   15.04000   15.35000  -0.31000   -2.01954
安聯中國策略基金-美元                                              11.62000   12.06000  -0.44000   -3.64842
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.48000   15.95000  -0.47000   -2.94671
安聯中華新思路基金-人民幣                                          14.78000   15.03000  -0.25000   -1.66334
安聯中華新思路基金-美元                                            13.37000   13.81000  -0.44000   -3.18610
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.87000   13.19000  -0.32000   -2.42608
安聯台灣大壩基金                                                   30.60000   30.35000   0.25000    0.82372
安聯台灣科技基金                                                   51.35000   51.28000   0.07000    0.13651
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55290   12.55270   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   34.97000   34.70000   0.27000    0.77810
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.86700   10.84810   0.01890    0.17422
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        16.04610   16.00500   0.04110    0.25679
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.97150    9.94600   0.02550    0.25638
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.02610    0.00000  10.02610    0.00000
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  11.82000   12.00000  -0.18000   -1.50000
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                   9.85000    0.00000   9.85000    0.00000
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.25000   11.51000  -0.26000   -2.25891
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.33680   13.31970   0.01710    0.12838
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.89770   10.88550   0.01220    0.11208
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        13.00520   12.97940   0.02580    0.19878
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.63240    9.61350   0.01890    0.19660
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.56030    9.54960   0.01070    0.11205
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.11390    9.09580   0.01810    0.19899
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.28060   10.24870   0.03190    0.31126
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.32050   10.30000   0.02050    0.19903
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.28000   11.46000  -0.18000   -1.57068
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.49000   11.57000  -0.08000   -0.69144
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.86000   10.01000  -0.15000   -1.49850
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.55000    9.61000  -0.06000   -0.62435
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.93000    0.00000   9.93000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.22000   11.36000  -0.14000   -1.23239
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.98000   11.03000  -0.05000   -0.45331
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.55000    9.68000  -0.13000   -1.34298
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.39000    9.43000  -0.04000   -0.42418
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.54870   12.54310   0.00560    0.04465
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.37090   11.37820  -0.00730   -0.06416
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                11.00410   10.99940   0.00470    0.04273
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.61920    8.61680   0.00240    0.02785
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.47900    8.48440  -0.00540   -0.06365
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.17890    8.17550   0.00340    0.04159
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.26130   10.24120   0.02010    0.19627
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.16540   10.16120   0.00420    0.04133
安聯全球人口趨勢基金                                               12.12000   12.38000  -0.26000   -2.10016
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.65000    8.90000  -0.25000   -2.80899
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.38000   34.08000  -0.70000   -2.05399
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.67000    7.80000  -0.13000   -1.66667
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.61410   12.55890   0.05520    0.43953
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.65470   10.60800   0.04670    0.44023
安聯全球新興市場基金                                               16.62000   16.94000  -0.32000   -1.88902
安聯全球農金趨勢基金                                                9.05000    9.17000  -0.12000   -1.30862
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.96000    9.15000  -0.19000   -2.07650
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.46000   10.67000  -0.21000   -1.96813
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.71000   10.93000  -0.22000   -2.01281
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.61000   10.83000  -0.22000   -2.03139
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.19000   10.40000  -0.21000   -2.01923
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.39000    9.58000  -0.19000   -1.98330
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.38000    9.57000  -0.19000   -1.98537
安聯亞洲動態策略基金                                               21.77000   22.24000  -0.47000   -2.11331
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                    9.97960    0.00000   9.97960    0.00000
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.05300   10.07580  -0.02280   -0.22628
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.06850   10.08800  -0.01950   -0.19330
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.05230   10.07540  -0.02310   -0.22927
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.07390   10.09090  -0.01700   -0.16847
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.05920   10.08150  -0.02230   -0.22120
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.01050   10.03320  -0.02270   -0.22625
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.01050   10.03320  -0.02270   -0.22625
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.01050   10.03320  -0.02270   -0.22625
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.59910   10.58680   0.01230    0.11618
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.13150   10.11960   0.01190    0.11759
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               91.09960   91.03030   0.06930    0.07613
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.33760   13.39250  -0.05490   -0.40993
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.60450   68.56260   0.04190    0.06111
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.91870    9.95960  -0.04090   -0.41066
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.76470    2.75670   0.00800    0.29020
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.97920   11.00090  -0.02170   -0.19726
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.33160    2.30580   0.02580    1.11892
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.85920    8.88270  -0.02350   -0.26456
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.65240   10.61800   0.03440    0.32398
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.41040   10.45760  -0.04720   -0.45135
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.84180   10.88000  -0.03820   -0.35110
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.36870   10.41650  -0.04780   -0.45889
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.40870   10.45670  -0.04800   -0.45904
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.54950   10.51540   0.03410    0.32429
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.27740   10.32680  -0.04940   -0.47837
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.61980   10.66050  -0.04070   -0.38178
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.26580   10.31320  -0.04740   -0.45961
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.31340   10.36160  -0.04820   -0.46518
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.28610   10.30780  -0.02170   -0.21052
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.42000   10.43720  -0.01720   -0.16480
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.27390   10.29820  -0.02430   -0.23596
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.21610   10.24020  -0.02410   -0.23535
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.30100   10.31910  -0.01810   -0.17540
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.36980   10.38720  -0.01740   -0.16751
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.27380   10.29810  -0.02430   -0.23597
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.21740   10.24060  -0.02320   -0.22655
宏利台灣動力基金A類型                                              30.29000   30.09000   0.20000    0.66467
宏利台灣動力基金I類型                                              30.29000   30.09000   0.20000    0.66467
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.80450    9.95180  -0.14730   -1.48013
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.87120    9.93140  -0.06020   -0.60616
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.38690    7.49070  -0.10380   -1.38572
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.44820    7.51420  -0.06600   -0.87834
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.31000   11.46000  -0.15000   -1.30890
宏利全球債券組合基金                                               13.92530   13.88940   0.03590    0.25847
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.99260    2.99690  -0.00430   -0.14348
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.48510   12.47380   0.01130    0.09059
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.97490    8.96140   0.01350    0.15065
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.61970    2.57590   0.04380    1.70038
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.68350   11.60400   0.07950    0.68511
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.18730    3.33950  -0.15220   -4.55757
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.52880    0.54280  -0.01400   -2.57922
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.01000   15.36000  -0.35000   -2.27865
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.26960   12.32980  -0.06020   -0.48825
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.85490   10.92370  -0.06880   -0.62982
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.45830   10.49600  -0.03770   -0.35918
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.65940    8.70810  -0.04870   -0.55925
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.29620    8.34910  -0.05290   -0.63360
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.20400    8.23550  -0.03150   -0.38249
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.31680    8.36980  -0.05300   -0.63323
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                    9.97000   10.37000  -0.40000   -3.85728
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.25000   10.48000  -0.23000   -2.19466
宏利美國銀行機會基金(美元)                                          9.99000   10.29000  -0.30000   -2.91545
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.92000   11.00000  -0.08000   -0.72727
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.61000   10.71000  -0.10000   -0.93371
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.74000   10.78000  -0.04000   -0.37106
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.35000   10.43000  -0.08000   -0.76702
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.12000   10.21000  -0.09000   -0.88149
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.29000   10.33000  -0.04000   -0.38722
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.02570    3.04120  -0.01550   -0.50967
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43750    0.44000  -0.00250   -0.56818
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.25480   13.29410  -0.03930   -0.29562
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.99700    1.00300  -0.00600   -0.59821
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.57820    7.60100  -0.02280   -0.29996
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.09350    2.10450  -0.01100   -0.52269
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30210    0.30390  -0.00180   -0.59230
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.21570    9.24800  -0.03230   -0.34926
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33310    0.33510  -0.00200   -0.59684
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69200   13.69190   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.33000    2.42000  -0.09000   -3.71901
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.60000   10.93000  -0.33000   -3.01921
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          25.67000   25.66000   0.01000    0.03897
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          25.67000   25.66000   0.01000    0.03897
宏利澳幣保本基金                                                   12.69380   12.68690   0.00690    0.05439
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.17000   10.06000   0.11000    1.09344
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.74000    9.81000  -0.07000   -0.71356
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.58000   10.65000  -0.07000   -0.65728
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.95000   10.93000   0.02000    0.18298
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.67000   11.51000   0.16000    1.39010
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.36000   11.41000  -0.05000   -0.43821
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.30000   11.26000   0.04000    0.35524
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.83000   10.84000  -0.01000   -0.09225
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.09000   10.29000  -0.20000   -1.94363
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.40000    9.50000  -0.10000   -1.05263
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.76000   11.89000  -0.13000   -1.09336
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.60550   10.46960   0.13590    1.29804
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.51920    9.56260  -0.04340   -0.45385
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.18620    9.15460   0.03160    0.34518
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.63720   11.59720   0.04000    0.34491
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.30000    9.35000  -0.05000   -0.53476
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.68000    9.78000  -0.10000   -1.02249
貝萊德新台幣基金                                                   12.97420   12.97400   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                     26.86000   26.81000   0.05000    0.18650
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47340   11.49280  -0.01940   -0.16880
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.05000   10.13540  -0.08540   -0.84259
保德信大中華基金-人民幣                                             9.84000   10.00000  -0.16000   -1.60000
保德信大中華基金-美元                                               9.42000    9.74000  -0.32000   -3.28542
保德信大中華基金-新台幣                                            28.74000   29.48000  -0.74000   -2.51018
保德信中小型股基金                                                 47.89000   47.63000   0.26000    0.54587
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.65000    8.76000  -0.11000   -1.25571
保德信中國中小基金-美元                                             8.07000    8.32000  -0.25000   -3.00481
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.99000    8.18000  -0.19000   -2.32274
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.88740    9.95960  -0.07220   -0.72493
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.01100   10.06180  -0.05080   -0.50488
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.00640   10.07840  -0.07200   -0.71440
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.09920   11.17910  -0.07990   -0.71473
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.90000   10.22000  -0.32000   -3.13112
保德信中國品牌基金-美元                                             9.89000   10.19000  -0.30000   -2.94406
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.64000   10.97000  -0.33000   -3.00820
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.90000   28.27000  -0.37000   -1.30881
保德信全球消費商機基金                                             19.18000   19.52000  -0.34000   -1.74180
保德信全球基礎建設基金                                             13.73000   13.86000  -0.13000   -0.93795
保德信全球資源基金                                                  7.04000    7.12000  -0.08000   -1.12360
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.64000    9.88000  -0.24000   -2.42915
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.75000   33.30000  -0.55000   -1.65165
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.34800   10.49490  -0.14690   -1.39973
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.77040   10.92320  -0.15280   -1.39886
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.58660   10.65130  -0.06470   -0.60744
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               11.01630   11.08370  -0.06740   -0.60810
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.52980    9.60830  -0.07850   -0.81700
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.68740   10.77320  -0.08580   -0.79642
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.28400    9.28390   0.00010    0.00108
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.38970   10.38960   0.00010    0.00096
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.25550    8.24320   0.01230    0.14921
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.38700   11.37010   0.01690    0.14864
保德信亞太基金                                                     19.62000   20.03000  -0.41000   -2.04693
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.85370    8.81490   0.03880    0.44016
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.27340   12.21970   0.05370    0.43945
保德信店頭市場基金                                                 35.09000   34.66000   0.43000    1.24062
保德信拉丁美洲基金                                                  7.13000    7.33000  -0.20000   -2.72851
保德信金平衡基金                                                   29.84000   29.84000   0.00000    0.00000
保德信金滿意基金                                                   42.18000   42.05000   0.13000    0.30916
保德信科技島基金                                                   27.03000   26.89000   0.14000    0.52064
保德信高成長基金                                                   94.33000   94.15000   0.18000    0.19118
保德信貨幣市場基金                                                 15.84600   15.84580   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.33620   10.54590  -0.20970   -1.98845
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.77690   10.90780  -0.13090   -1.20006
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.85020   10.96580  -0.11560   -1.05419
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.59260   10.62010  -0.02750   -0.25894
保德信新世紀基金                                                   10.19000   10.24000  -0.05000   -0.48828
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.32400    8.30060   0.02340    0.28191
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.49480   10.47310   0.02170    0.20720
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.85640   11.82300   0.03340    0.28250
保德信新興趨勢組合基金                                             10.33000   10.62000  -0.29000   -2.73070
保德信瑞騰基金                                                     15.65800   15.65760   0.00040    0.00255
保德信歐洲組合基金                                                  9.99000   10.12000  -0.13000   -1.28458
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.96110    9.98000  -0.01890   -0.18938
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.53740   10.55720  -0.01980   -0.18755
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.97050    9.96020   0.01030    0.10341
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.31060   10.28450   0.02610    0.25378
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.04380   10.01840   0.02540    0.25353
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.51020   10.52100  -0.01080   -0.10265
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.90840    9.92860  -0.02020   -0.20345
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.28960   10.31130  -0.02170   -0.21045
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.68130   10.65860   0.02270    0.21297
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.32930   10.34370  -0.01440   -0.13922
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.73550   10.74560  -0.01010   -0.09399
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.26350   10.28920  -0.02570   -0.24978
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.60000   10.62660  -0.02660   -0.25032
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.20220   10.19980   0.00240    0.02353
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.74660   10.75610  -0.00950   -0.08832
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.08320   10.10500  -0.02180   -0.21573
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.48600   10.50910  -0.02310   -0.21981
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.90330    9.92470  -0.02140   -0.21562
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.90420    9.92520  -0.02100   -0.21158
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.13910   10.15070  -0.01160   -0.11428
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.88020    9.90540  -0.02520   -0.25441
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.88020    9.90550  -0.02530   -0.25541
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.18040   10.18840  -0.00800   -0.07852
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.47120   10.47090   0.00030    0.00287
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.17790   10.20450  -0.02660   -0.26067
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.35760   10.37760  -0.02000   -0.19272
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.74400   10.76240  -0.01840   -0.17097
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.47570   10.51230  -0.03660   -0.34816
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.15300   11.18940  -0.03640   -0.32531
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.34280   10.37860  -0.03580   -0.34494
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.65230   10.68970  -0.03740   -0.34987
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.56880   10.57280  -0.00400   -0.03783
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.59770   10.61910  -0.02140   -0.20152
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.82500   10.76040   0.06460    0.60035
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.40210   10.40770  -0.00560   -0.05381
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.40480   10.42580  -0.02100   -0.20142
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.49560   10.52540  -0.02980   -0.28312
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.67750   10.70810  -0.03060   -0.28576
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.19680   10.23510  -0.03830   -0.37420
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.29420   10.33280  -0.03860   -0.37357
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97530    1.97190   0.00340    0.17242
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.84130    2.83940   0.00190    0.06692
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29010    0.29300  -0.00290   -0.98976
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45340    0.45810  -0.00470   -1.02598
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.30190    8.35870  -0.05680   -0.67953
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.12380   12.24090  -0.11710   -0.95663
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.75510    9.73020   0.02490    0.25590
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.46320   12.42460   0.03860    0.31067
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.65200    8.71280  -0.06080   -0.69782
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.09600   11.17400  -0.07800   -0.69805
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.91490   10.93920  -0.02430   -0.22214
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.80610   10.79120   0.01490    0.13808
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.10000   19.16000  -0.06000   -0.31315
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4424.14000 4436.99000 -12.85000   -0.28961
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.30870   10.31490  -0.00620   -0.06011
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.20960   11.21650  -0.00690   -0.06152
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.27130   10.24740   0.02390    0.23323
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.92410    9.94570  -0.02160   -0.21718
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.55090   10.57400  -0.02310   -0.21846
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                          10.01470    9.99780   0.01690    0.16904
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.37420   10.36390   0.01030    0.09938
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.50860   10.45940   0.04920    0.47039
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.09390    6.12560  -0.03170   -0.51750
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.23310   11.29150  -0.05840   -0.51720
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.86000   10.05000  -0.19000   -1.89055
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.12000   10.25000  -0.13000   -1.26829
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.62000    9.89000  -0.27000   -2.73003
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.86000   10.05000  -0.19000   -1.89055
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.12000   10.25000  -0.13000   -1.26829
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.62000    9.89000  -0.27000   -2.73003
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.48290   10.57080  -0.08790   -0.83154
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.30980   11.48510  -0.17530   -1.52633
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.56510   10.71660  -0.15150   -1.41369
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.00920    9.08480  -0.07560   -0.83216
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.19190    9.33450  -0.14260   -1.52767
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.09090    9.22120  -0.13030   -1.41305
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.34630   10.43310  -0.08680   -0.83197
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.65550   10.82080  -0.16530   -1.52761
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.65770   10.81050  -0.15280   -1.41344
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.14000    7.21000  -0.07000   -0.97087
柏瑞巨人基金                                                       12.68000   12.71000  -0.03000   -0.23603
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70300   13.70290   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.64000   16.77000  -0.13000   -0.77519
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.45310   14.46790  -0.01480   -0.10230
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.66980   12.73620  -0.06640   -0.52135
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.24460   13.32430  -0.07970   -0.59816
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.63000    8.63880  -0.00880   -0.10187
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.83050    6.83750  -0.00700   -0.10238
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.65920    8.70460  -0.04540   -0.52156
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.47490    8.51310  -0.03820   -0.44872
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.73390   10.79860  -0.06470   -0.59915
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.41560    8.46180  -0.04620   -0.54598
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.85780   12.92520  -0.06740   -0.52146
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.51910   12.53200  -0.01290   -0.10294
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.21420   13.27380  -0.05960   -0.44900
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.05690   12.12950  -0.07260   -0.59854
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.05040    9.05970  -0.00930   -0.10265
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.67910    9.72980  -0.05070   -0.52108
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.68420    9.72790  -0.04370   -0.44922
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.54280    9.60030  -0.05750   -0.59894
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.43910    9.49100  -0.05190   -0.54683
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.80200   10.80890  -0.00690   -0.06384
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.66200   10.70030  -0.03830   -0.35793
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.45720   10.51360  -0.05640   -0.53645
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.61560   10.65730  -0.04170   -0.39128
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.91430    9.92070  -0.00640   -0.06451
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.54630    9.58060  -0.03430   -0.35802
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.71010   10.71980  -0.00970   -0.09049
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.58040    9.63200  -0.05160   -0.53571
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.73260    9.77090  -0.03830   -0.39198
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.78180   10.78860  -0.00680   -0.06303
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.66240   10.70070  -0.03830   -0.35792
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.45770   10.51390  -0.05620   -0.53453
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.61660   10.65830  -0.04170   -0.39124
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.91420    9.92050  -0.00630   -0.06350
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.54660    9.58080  -0.03420   -0.35696
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.89370   10.90340  -0.00970   -0.08896
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.58060    9.63210  -0.05150   -0.53467
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.73330    9.77160  -0.03830   -0.39195
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.39670   11.39080   0.00590    0.05180
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.73840   12.75820  -0.01980   -0.15519
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.00560   12.04640  -0.04080   -0.33869
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.02590    9.02110   0.00480    0.05321
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.65710    9.67210  -0.01500   -0.15509
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.56870    9.60110  -0.03240   -0.33746
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.09010   11.08420   0.00590    0.05323
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.86150   11.88000  -0.01850   -0.15572
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.59830   11.63770  -0.03940   -0.33855
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.02620    9.02140   0.00480    0.05321
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.65760    9.67260  -0.01500   -0.15508
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.56910    9.60160  -0.03250   -0.33849
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.12000   13.38000  -0.26000   -1.94320
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.63000   14.02000  -0.39000   -2.78174
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.93000    9.19000  -0.26000   -2.82916
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.40000    8.57000  -0.17000   -1.98366
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.94000    9.19000  -0.25000   -2.72035
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.09000   11.31000  -0.22000   -1.94518
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.71000   11.01000  -0.30000   -2.72480
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.99000   11.30000  -0.31000   -2.74336
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.64000   13.01000  -0.37000   -2.84397
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.19000   13.47000  -0.28000   -2.07869
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.04000   10.38000  -0.34000   -3.27553
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.35280   12.25900   0.09380    0.76515
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.40950   10.38440   0.02510    0.24171
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.85250    7.79290   0.05960    0.76480
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.28290   10.25800   0.02490    0.24274
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.93000   10.96000  -0.03000   -0.27372
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.58000   11.65000  -0.07000   -0.60086
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.16000   11.25000  -0.09000   -0.80000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.53000    9.56000  -0.03000   -0.31381
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.73000    9.79000  -0.06000   -0.61287
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.74000    9.82000  -0.08000   -0.81466
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.74000    9.81000  -0.07000   -0.71356
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.92000   10.95000  -0.03000   -0.27397
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.30000   11.36000  -0.06000   -0.52817
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.94000   11.03000  -0.09000   -0.81596
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.51000    9.56000  -0.05000   -0.52301
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.60000    9.68000  -0.08000   -0.82645
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.74000    9.81000  -0.07000   -0.71356
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.46330   12.41870   0.04460    0.35914
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.06850   12.07170  -0.00320   -0.02651
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.04460   11.06010  -0.01550   -0.14014
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.66050    8.62950   0.03100    0.35923
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.64420    9.64680  -0.00260   -0.02695
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.68560    9.69920  -0.01360   -0.14022
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.60950   11.61260  -0.00310   -0.02670
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.94450   10.90530   0.03920    0.35946
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.02610   11.04160  -0.01550   -0.14038
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.98810    9.99070  -0.00260   -0.02602
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.35750    9.32400   0.03350    0.35929
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.18120    9.17350   0.00770    0.08394
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.71210    9.72570  -0.01360   -0.13984
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.88190   12.89220  -0.01030   -0.07989
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.25270   12.30790  -0.05520   -0.44849
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.56000   11.63290  -0.07290   -0.62667
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.19460    7.20030  -0.00570   -0.07916
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.86410    8.90400  -0.03990   -0.44811
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.52910    9.58920  -0.06010   -0.62675
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.07370   11.08260  -0.00890   -0.08031
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.57800   11.65110  -0.07310   -0.62741
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.60100    9.64420  -0.04320   -0.44794
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.18060    9.18790  -0.00730   -0.07945
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.73280    9.79420  -0.06140   -0.62690
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.21290   12.16240   0.05050    0.41521
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.90260   12.88760   0.01500    0.11639
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.74690   11.74630   0.00060    0.00511
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.47640    9.43720   0.03920    0.41538
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.03880   10.02710   0.01170    0.11668
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.02590   10.02540   0.00050    0.00499
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.16170   12.14760   0.01410    0.11607
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.89630   10.85120   0.04510    0.41562
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.19260   11.19210   0.00050    0.00447
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.07880   10.03710   0.04170    0.41546
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.64420    9.60430   0.03990    0.41544
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.28040   10.26840   0.01200    0.11686
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.76620    9.76570   0.00050    0.00512
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.11000   19.20000  -0.09000   -0.46875
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.74000   17.96000  -0.22000   -1.22494
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.52530   13.49480   0.03050    0.22601
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.23240   10.34820  -0.11580   -1.11904
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.19230   11.34590  -0.15360   -1.35379
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.19050   12.33340  -0.14290   -1.15864
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.68030   10.84340  -0.16310   -1.50414
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.85650    8.95680  -0.10030   -1.11982
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.35300    9.48140  -0.12840   -1.35423
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.26650    9.37520  -0.10870   -1.15944
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.28940    9.43120  -0.14180   -1.50352
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.98930    9.09110  -0.10180   -1.11978
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.15780    9.28360  -0.12580   -1.35508
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.10390   11.23410  -0.13020   -1.15897
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.23320    9.37420  -0.14100   -1.50413
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            45.11380   44.50350   0.61030    1.37135
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.89130    9.94670  -0.05540   -0.55697
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.95060    9.97800  -0.02740   -0.27460
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.76000   11.72000   0.04000    0.34130
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        30.67000   30.98000  -0.31000   -1.00065
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.81610   11.81400   0.00210    0.01778
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.66010    1.68890  -0.02880   -1.70525
國泰大中華基金                                                     19.72000   19.68000   0.04000    0.20325
國泰小龍基金-新台幣                                                14.96000   14.91000   0.05000    0.33535
國泰中小成長基金-新台幣                                            42.48000   42.33000   0.15000    0.35436
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.28200    4.35650  -0.07450   -1.71009
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.65900    0.68230  -0.02330   -3.41492
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.70520    0.73000  -0.02480   -3.39726
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.08000   19.60000  -0.52000   -2.65306
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               44.11540   43.64730   0.46810    1.07246
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.36110    2.37010  -0.00900   -0.37973
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33040    0.33740  -0.00700   -2.07469
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.47990   10.61930  -0.13940   -1.31270
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33740    0.34100  -0.00360   -1.05572
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.49470   10.52230  -0.02760   -0.26230
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.09880    4.16320  -0.06440   -1.54689
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.57250    0.59170  -0.01920   -3.24489
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.26000   18.72000  -0.46000   -2.45726
國泰中港台基金-人民幣                                               3.11880    3.16050  -0.04170   -1.31941
國泰中港台基金-美元                                                 0.44100    0.45480  -0.01380   -3.03430
國泰中港台基金-新台幣                                              13.90000   14.22000  -0.32000   -2.25035
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.96690   10.04170  -0.07480   -0.74489
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.21800   10.23480  -0.01680   -0.16415
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.45590   10.38960   0.06630    0.63814
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   25.52000   25.67000  -0.15000   -0.58434
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.98000   12.95000   0.03000    0.23166
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       29.64000   29.82000  -0.18000   -0.60362
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35300    0.35410  -0.00110   -0.31065
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33150    0.33260  -0.00110   -0.33073
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33240    0.33350  -0.00110   -0.32984
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.17450   11.12120   0.05330    0.47926
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.50170   10.45160   0.05010    0.47935
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.53730   10.48710   0.05020    0.47868
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46340   12.46330   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.41390    0.41850  -0.00460   -1.09916
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36520    0.36930  -0.00410   -1.11021
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44190    0.44680  -0.00490   -1.09669
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.01000   11.11000  -0.10000   -0.90009
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.57000    9.65000  -0.08000   -0.82902
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.55380    0.55630  -0.00250   -0.44940
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.49200    2.50440  -0.01240   -0.49513
國泰全球高股息基金-美元                                             0.35140    0.35930  -0.00790   -2.19872
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.12000   11.28000  -0.16000   -1.41844
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.52270    0.53090  -0.00820   -1.54455
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.47840    0.48420  -0.00580   -1.19785
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.23000   14.29000  -0.06000   -0.41987
國泰全球資源基金-美元                                               0.15900    0.16100  -0.00200   -1.24224
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.11000    5.13000  -0.02000   -0.38986
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.59040    0.60550  -0.01510   -2.49381
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.67000   19.00000  -0.33000   -1.73684
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.14000   18.45000  -0.31000   -1.68022
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.87400    0.89020  -0.01620   -1.81982
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.53000   20.91000  -0.38000   -1.81731
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    21.92000   22.04000  -0.12000   -0.54446
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.54280    2.54820  -0.00540   -0.21191
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.35950    0.36650  -0.00700   -1.90996
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30750    0.31360  -0.00610   -1.94515
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.29680   11.43890  -0.14210   -1.24225
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.66380    9.78550  -0.12170   -1.24368
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53120    0.53800  -0.00680   -1.26394
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38240    0.39190  -0.00950   -2.42409
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.71000   11.90000  -0.19000   -1.59664
國泰科技生化基金                                                   33.65000   33.37000   0.28000    0.83908
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.81000   29.45000  -0.64000   -2.17317
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.96000   12.52000   0.44000    3.51438
國泰美國費城半導體基金                                             14.21000   14.73000  -0.52000   -3.53021
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    46.89930   45.69580   1.20350    2.63372
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    16.51040   16.79910  -0.28870   -1.71854
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    25.47170   24.55380   0.91790    3.73832
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   46.13150   45.73450   0.39700    0.86805
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   46.33250   45.90430   0.42820    0.93281
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.60400   43.60120   0.00280    0.00642
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.31460    0.31800  -0.00340   -1.06918
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.86730    9.94200  -0.07470   -0.75136
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                          9.92540    0.00000   9.92540    0.00000
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.31370    0.31760  -0.00390   -1.22796
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.83450    9.92710  -0.09260   -0.93280
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                          9.90740    0.00000   9.90740    0.00000
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.31310    0.31730  -0.00420   -1.32367
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.81710    9.91940  -0.10230   -1.03131
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                          9.89760    0.00000   9.89760    0.00000
國泰紐幣2021保本基金                                               12.83920   12.83970  -0.00050   -0.00389
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.21410   13.21430  -0.00020   -0.00151
國泰紐幣保本基金                                                   12.75900   12.76000  -0.00100   -0.00784
國泰國泰基金-新台幣A                                               22.94000   22.79000   0.15000    0.65818
國泰富時中國A50基金                                                20.98000   21.20000  -0.22000   -1.03774
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   48.59910   48.01590   0.58320    1.21460
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34790    0.34800  -0.00010   -0.02874
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.92000   10.87000   0.05000    0.45998
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.34000   10.29000   0.05000    0.48591
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52520    0.52180   0.00340    0.65159
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.48230   42.67480  -0.19250   -0.45109
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.03000   20.37000  -0.34000   -1.66912
國泰新興市場基金-美元                                               0.37410    0.38390  -0.00980   -2.55275
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.83000   12.04000  -0.21000   -1.74419
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.48940    2.46060   0.02880    1.17045
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.52720    1.50950   0.01770    1.17257
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36180    0.36380  -0.00200   -0.54975
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22410    0.22540  -0.00130   -0.57675
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.02790   11.05560  -0.02770   -0.25055
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.63740    6.65410  -0.01670   -0.25097
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       46.90370   46.08180   0.82190    1.78357
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           46.70300   46.16350   0.53950    1.16867
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               44.19290   43.64490   0.54800    1.25559
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.46000   13.40000   0.06000    0.44776
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   34.99000   35.32000  -0.33000   -0.93431
國泰標普北美科技ETF基金                                            22.75000   23.51000  -0.76000   -3.23267
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34080    0.34610  -0.00530   -1.53135
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.25000   10.33000  -0.08000   -0.77444
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.81090   40.03430  -0.22340   -0.55802
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.45000   21.98000  -0.53000   -2.41128
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.14000   19.53000  -0.39000   -1.99693
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.27000   17.43000  -0.16000   -0.91796
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41710    0.41710   0.00000    0.00000
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.66000   12.62100   0.03900    0.30901
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.55500   10.53950   0.01550    0.14707
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.48040   10.47140   0.00900    0.08595
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.80150   10.70610   0.09540    0.89108
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.23700   10.22200   0.01500    0.14674
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.19400   10.18530   0.00870    0.08542
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.43780   10.34580   0.09200    0.88925
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.92740    9.94400  -0.01660   -0.16693
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.79510    9.81120  -0.01610   -0.16410
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.92850    9.94360  -0.01510   -0.15186
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.93420    9.87000   0.06420    0.65046
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.92730    9.94400  -0.01670   -0.16794
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.79040    9.80650  -0.01610   -0.16418
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.92850    9.94350  -0.01500   -0.15085
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.93420    9.87000   0.06420    0.65046
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.44860   11.44790   0.00070    0.00611
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.01320   10.08650  -0.07330   -0.72671
第一金大中華基金                                                   25.90000   25.97000  -0.07000   -0.26954
第一金小型精選基金                                                 32.31000   32.40000  -0.09000   -0.27778
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.12000   13.30000  -0.18000   -1.35338
第一金中國世紀基金-美元                                             7.93600    8.18820  -0.25220   -3.08004
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.57000    9.80000  -0.23000   -2.34694
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.57000    9.79000  -0.22000   -2.24719
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.87890    9.81770   0.06120    0.62336
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.37730    8.38150  -0.00420   -0.05011
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.47410   11.40310   0.07100    0.62264
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.90740    9.91240  -0.00500   -0.05044
第一金中概平衡基金                                                 27.06000   26.86000   0.20000    0.74460
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.32900   15.32880   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.72700  178.72500   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.18390   15.73020  -0.54630   -3.47294
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.18270   15.72990  -0.54720   -3.47873
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.95000   15.37000  -0.42000   -2.73260
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.96000   15.37000  -0.41000   -2.66753
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.29440   10.72940  -0.43500   -4.05428
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.29440   10.72730  -0.43290   -4.03550
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.54000   10.89000  -0.35000   -3.21396
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.54000   10.90000  -0.36000   -3.30275
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.97310   10.24960  -0.27650   -2.69767
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.97280   10.24990  -0.27710   -2.70344
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.41000   10.62000  -0.21000   -1.97740
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.41000   10.62000  -0.21000   -1.97740
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            12.58070   12.95720  -0.37650   -2.90572
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          12.59780   12.97470  -0.37690   -2.90488
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.17000   12.44000  -0.27000   -2.17042
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.20000   12.46000  -0.26000   -2.08668
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.70210    9.80450  -0.10240   -1.04442
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.69710    9.79940  -0.10230   -1.04394
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.40600    9.47040  -0.06440   -0.68001
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.43000    9.49460  -0.06460   -0.68039
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.60060   10.71250  -0.11190   -1.04457
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.31420   10.38480  -0.07060   -0.67984
第一金全球大趨勢基金                                               24.57000   25.08000  -0.51000   -2.03349
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.28090    9.35570  -0.07480   -0.79951
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.40700    6.45860  -0.05160   -0.79893
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.88860   10.03050  -0.14190   -1.41469
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.88890   10.03060  -0.14170   -1.41268
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.48000    9.60000  -0.12000   -1.25000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.49000    9.60000  -0.11000   -1.14583
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.79310   10.94770  -0.15460   -1.41217
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.79490   10.94960  -0.15470   -1.41284
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.36000   10.48000  -0.12000   -1.14504
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.36000   10.48000  -0.12000   -1.14504
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.51750    8.55130  -0.03380   -0.39526
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.47870   10.52040  -0.04170   -0.39637
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.24100    9.24710  -0.00610   -0.06597
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.23940    9.24630  -0.00690   -0.07462
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.64590    7.68100  -0.03510   -0.45697
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.64040    7.68050  -0.04010   -0.52210
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.46710    8.48350  -0.01640   -0.19332
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.46780    8.48420  -0.01640   -0.19330
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.61710   11.62490  -0.00780   -0.06710
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.61770   11.62550  -0.00780   -0.06709
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.18850   10.24200  -0.05350   -0.52236
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.18940   10.24290  -0.05350   -0.52231
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.04350   15.07260  -0.02910   -0.19307
第一金亞洲科技基金                                                 17.75000   18.06000  -0.31000   -1.71650
第一金亞洲新興市場基金                                             12.90000   13.16000  -0.26000   -1.97568
第一金店頭市場基金                                                  8.06000    8.04000   0.02000    0.24876
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.11720   10.08940   0.02780    0.27554
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.11720   10.08940   0.02780    0.27554
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.28860   10.17860   0.11000    1.08070
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.28860   10.17860   0.11000    1.08070
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.11720   10.08940   0.02780    0.27554
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.12350   10.09520   0.02830    0.28033
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.11720   10.08940   0.02780    0.27554
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.28860   10.17860   0.11000    1.08070
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.29500   10.18450   0.11050    1.08498
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.28860   10.17860   0.11000    1.08070
第一金創新趨勢基金                                                 21.35000   21.36000  -0.01000   -0.04682
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  44.68910   44.14680   0.54230    1.22840
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            44.28570   43.88970   0.39600    0.90226
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      45.31490   44.16300   1.15190    2.60829
第一金電子基金                                                     33.09000   32.92000   0.17000    0.51640
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.14000   18.22000  -0.08000   -0.43908
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.34000   20.13000  -0.79000   -3.92449
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.11000    8.17000  -0.06000   -0.73439
統一大中華中小基金(美元)                                            7.25000    7.40000  -0.15000   -2.02703
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.98000   11.13000  -0.15000   -1.34771
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.91000    9.99000  -0.08000   -0.80080
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.00000    9.20000  -0.20000   -2.17391
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.51000    9.63000  -0.12000   -1.24611
統一大滿貫基金-A類型                                               34.33000   34.13000   0.20000    0.58599
統一大滿貫基金-I類型                                               34.33000   34.13000   0.20000    0.58599
統一大龍印基金                                                     14.17000   14.47000  -0.30000   -2.07326
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.33000    9.49000  -0.16000   -1.68599
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.35000    8.61000  -0.26000   -3.01974
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.72000    9.94000  -0.22000   -2.21328
統一中小基金                                                       23.64000   23.41000   0.23000    0.98249
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.06560    9.95520   0.11040    1.10897
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.09560    9.13890  -0.04330   -0.47380
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.96680    8.95090   0.01590    0.17764
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.60780   12.46950   0.13830    1.10911
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.34620   11.40020  -0.05400   -0.47368
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.14440   11.12470   0.01970    0.17708
統一台灣動力基金                                                   18.31000   18.02000   0.29000    1.60932
統一全天候基金-A類型                                              108.95000  107.83000   1.12000    1.03867
統一全天候基金-I類型                                              109.58000  108.45000   1.13000    1.04195
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.35300    8.31210   0.04090    0.49205
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.83300    7.91850  -0.08550   -1.07975
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.01110    8.03410  -0.02300   -0.28628
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.00500    8.96090   0.04410    0.49214
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.45220    8.54460  -0.09240   -1.08138
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.63700    8.66180  -0.02480   -0.28631
統一全球債券組合基金                                               12.49200   12.48920   0.00280    0.02242
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.48000   15.69000  -0.21000   -1.33843
統一全球新科技基金(美元)                                           14.23000   14.63000  -0.40000   -2.73411
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.99000   14.26000  -0.27000   -1.89341
統一亞太基金                                                       24.67000   24.93000  -0.26000   -1.04292
統一亞洲大金磚基金                                                 12.05000   12.28000  -0.23000   -1.87296
統一奔騰基金                                                       58.54000   57.96000   0.58000    1.00069
統一強棒貨幣市場基金                                               16.74060   16.74030   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               10.94000   11.03000  -0.09000   -0.81596
統一強漢基金(美元)                                                  9.63000    9.84000  -0.21000   -2.13415
統一強漢基金(新台幣)                                               25.97000   26.31000  -0.34000   -1.29228
統一統信基金                                                       29.80000   29.62000   0.18000    0.60770
統一黑馬基金                                                       59.02000   58.63000   0.39000    0.66519
統一新亞洲科技能源基金                                             16.06000   16.32000  -0.26000   -1.59314
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.22410    8.19100   0.03310    0.40410
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.94160   10.89750   0.04410    0.40468
統一經建基金                                                       46.09000   45.67000   0.42000    0.91964
統一龍馬基金                                                       67.56000   67.09000   0.47000    0.70055
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     19.94000   19.73000   0.21000    1.06437
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              46.39000   46.04000   0.35000    0.76021
野村中國機會基金                                                   13.84000   14.24000  -0.40000   -2.80899
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.39270   10.43080  -0.03810   -0.36526
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.35750   10.38480  -0.02730   -0.26288
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.57600   10.51900   0.05700    0.54188
野村巴西基金                                                        6.77000    7.02000  -0.25000   -3.56125
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.49000   11.53000  -0.04000   -0.34692
野村台灣高股息基金                                                 24.52000   24.68000  -0.16000   -0.64830
野村台灣運籌基金                                                   36.47000   36.41000   0.06000    0.16479
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.88130    9.87890   0.00240    0.02429
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.76580    9.77350  -0.00770   -0.07878
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.85770    9.85080   0.00690    0.07005
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.50420   10.50160   0.00260    0.02476
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.27350   10.28180  -0.00830   -0.08073
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.07360   10.06660   0.00700    0.06954
野村平衡基金                                                       19.69000   19.60000   0.09000    0.45918
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.79000    9.89000  -0.10000   -1.01112
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.56000   14.70000  -0.14000   -0.95238
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.12000   12.13000  -0.01000   -0.08244
野村全球生技醫療基金                                               16.61000   16.87000  -0.26000   -1.54120
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.26510   10.25690   0.00820    0.07995
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.23580   10.22600   0.00980    0.09583
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.25200   10.18980   0.06220    0.61041
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.51110   10.50170   0.00940    0.08951
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.44540   10.43430   0.01110    0.10638
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.46670   10.40250   0.06420    0.61716
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.29180   10.22950   0.06230    0.60902
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.86860   10.85980   0.00880    0.08103
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.75900   10.74810   0.01090    0.10141
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.78420   10.71850   0.06570    0.61296
野村全球品牌基金                                                   28.06000   28.64000  -0.58000   -2.02514
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.36000   10.51000  -0.15000   -1.42721
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.59000   12.77000  -0.18000   -1.40955
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.39000   10.62000  -0.23000   -2.16573
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.12000   19.39000  -0.27000   -1.39247
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.75000   12.00000  -0.25000   -2.08333
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.94690   10.96900  -0.02210   -0.20148
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.96780   10.98620  -0.01840   -0.16748
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.79740   10.78440   0.01300    0.12054
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.47850    8.63880  -0.16030   -1.85558
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.31640    8.43800  -0.12160   -1.44110
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.97000    8.05460  -0.08460   -1.05033
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.81970   11.02530  -0.20560   -1.86480
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.33650   10.48750  -0.15100   -1.43981
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.99860   10.10550  -0.10690   -1.05784
野村成長基金                                                       31.20000   31.00000   0.20000    0.64516
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.20860    8.36330  -0.15470   -1.84975
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.23340    8.36120  -0.12780   -1.52849
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.55000    8.63360  -0.08360   -0.96831
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.43160    9.60820  -0.17660   -1.83801
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.31380    9.45840  -0.14460   -1.52880
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.65720    9.75140  -0.09420   -0.96602
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.79000    8.96000  -0.17000   -1.89732
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.73000   12.97000  -0.24000   -1.85042
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.18990   10.25290  -0.06300   -0.61446
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.13120   10.15640  -0.02520   -0.24812
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.14870   10.11700   0.03170    0.31333
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.63100    9.68410  -0.05310   -0.54832
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.65370    9.67710  -0.02340   -0.24181
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.87910    9.84780   0.03130    0.31784
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.19440   10.16270   0.03170    0.31192
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.72240   10.80740  -0.08500   -0.78650
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.64070   10.66670  -0.02600   -0.24375
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.89010   10.85560   0.03450    0.31781
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.00630   10.10570  -0.09940   -0.98360
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.01580   10.09430  -0.07850   -0.77767
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.02650   10.06590  -0.03940   -0.39142
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.53380    8.56720  -0.03340   -0.38986
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.07800    9.16810  -0.09010   -0.98276
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.94970    9.02050  -0.07080   -0.78488
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.08330   10.12370  -0.04040   -0.39906
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.80980   13.86400  -0.05420   -0.39094
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.84670   12.97480  -0.12810   -0.98730
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.40620   10.48850  -0.08230   -0.78467
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.47690   10.49500  -0.01810   -0.17246
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.44820   10.45620  -0.00800   -0.07651
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.53980   10.53420   0.00560    0.05316
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.77500   10.79370  -0.01870   -0.17325
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.72260   10.73080  -0.00820   -0.07642
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.73490   10.72880   0.00610    0.05686
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.71700   10.73300  -0.01600   -0.14907
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.65390   10.66030  -0.00640   -0.06004
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.97500   10.89300   0.08200    0.75278
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.21430   10.25780  -0.04350   -0.42407
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.79290    9.89240  -0.09950   -1.00582
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.43910    9.50970  -0.07060   -0.74240
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.98990    9.02870  -0.03880   -0.42974
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.43380   11.48310  -0.04930   -0.42933
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.36930   10.37930  -0.01000   -0.09635
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.44340   11.50870  -0.06530   -0.56740
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.87730   10.91510  -0.03780   -0.34631
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.70230   10.71230  -0.01000   -0.09335
野村泰國基金                                                       43.60000   43.90000  -0.30000   -0.68337
野村高科技基金                                                     10.54000   10.42000   0.12000    1.15163
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.33280   10.48070  -0.14790   -1.41117
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.85470   10.06990  -0.21520   -2.13706
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.49310   10.72410  -0.23100   -2.15403
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.27820    9.46120  -0.18300   -1.93422
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.36650    9.50110  -0.13460   -1.41668
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.54130    9.73110  -0.18980   -1.95045
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.77080   12.02630  -0.25550   -2.12451
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.83450   14.13570  -0.30120   -2.13078
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.70650   10.91760  -0.21110   -1.93358
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.81610   10.97150  -0.15540   -1.41640
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.19010   11.41270  -0.22260   -1.95046
野村貨幣市場基金                                                   16.34460   16.34430   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       15.05000   15.20000  -0.15000   -0.98684
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.43540   10.41400   0.02140    0.20549
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.03240   10.17690  -0.14450   -1.41988
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.33210   10.39620  -0.06410   -0.61657
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.30490   10.31860  -0.01370   -0.13277
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.26210   10.26020   0.00190    0.01852
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.30690   10.29450   0.01240    0.12045
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.71350   10.72630  -0.01280   -0.11933
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.63350   10.62970   0.00380    0.03575
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.72020   10.70680   0.01340    0.12515
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.10690   10.25650  -0.14960   -1.45859
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.11070   10.24420  -0.13350   -1.30318
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.07610   10.17280  -0.09670   -0.95057
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.68780   10.84550  -0.15770   -1.45406
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.63960   10.78060  -0.14100   -1.30790
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.60890   10.71120  -0.10230   -0.95508
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.65040   10.65510  -0.00470   -0.04411
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     8.01570    8.01940  -0.00370   -0.04614
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.38290   12.38850  -0.00560   -0.04520
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.91000    8.90000   0.01000    0.11236
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.37850   10.41600  -0.03750   -0.36002
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.61780   10.65520  -0.03740   -0.35100
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.32780   10.35640  -0.02860   -0.27616
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.58860   10.53330   0.05530    0.52500
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.40090   10.43330  -0.03240   -0.31054
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.37890   10.41640  -0.03750   -0.36001
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.61800   10.65560  -0.03760   -0.35287
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.32810   10.35670  -0.02860   -0.27615
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.59300   10.53760   0.05540    0.52574
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.39980   10.43210  -0.03230   -0.30962
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.39810   10.44020  -0.04210   -0.40325
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.64430   10.68360  -0.03930   -0.36785
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.34600   10.37960  -0.03360   -0.32371
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.60900   10.55700   0.05200    0.49256
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.42300   10.45980  -0.03680   -0.35182
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.39810   10.44020  -0.04210   -0.40325
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.64540   10.68350  -0.03810   -0.35662
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.35310   10.38670  -0.03360   -0.32349
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.62360   10.57320   0.05040    0.47668
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.42370   10.46050  -0.03680   -0.35180
野村精選貨幣市場基金                                               12.11700   12.11690   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.45000   11.72000  -0.27000   -2.30375
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.73000   10.95000  -0.22000   -2.00913
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.12000   10.26000  -0.14000   -1.36452
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.50000    7.54000  -0.04000   -0.53050
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.73000   10.78000  -0.05000   -0.46382
野村積極成長基金                                                   13.23000   13.14000   0.09000    0.68493
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.18000   10.08000   0.10000    0.99206
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    36.91000   36.54000   0.37000    1.01259
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.62880   10.67090  -0.04210   -0.39453
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.47680    8.54250  -0.06570   -0.76910
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.81140    7.85880  -0.04740   -0.60315
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.68480    7.71560  -0.03080   -0.39919
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.15910   12.25510  -0.09600   -0.78335
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.87840   10.94440  -0.06600   -0.60305
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.74220   10.78530  -0.04310   -0.39962
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.51000   11.77000  -0.26000   -2.20901
野村環球基金-人民幣計價                                            17.22000   17.71000  -0.49000   -2.76680
野村環球基金-美元計價                                              13.29000   13.70000  -0.41000   -2.99270
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.09000   19.51000  -0.42000   -2.15274
野村鴻利基金                                                       23.66000   23.55000   0.11000    0.46709
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90640   16.90620   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       19.74000   19.71000   0.03000    0.15221
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.24000   10.51000  -0.27000   -2.56898
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.20000   13.43000  -0.23000   -1.71258
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.32000   10.40000  -0.08000   -0.76923
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.33000   15.45000  -0.12000   -0.77670
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.81630   10.79510   0.02120    0.19639
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.16420   14.13670   0.02750    0.19453
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.88730   10.82350   0.06380    0.58946
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.50110   10.63360  -0.13250   -1.24605
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.74430   10.63930   0.10500    0.98691
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.33570   10.42510  -0.08940   -0.85755
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.25980   10.13890   0.12090    1.19244
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.04380   10.11560  -0.07180   -0.70979
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.08640   10.07730   0.00910    0.09030
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.35020   10.34190   0.00830    0.08026
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.48040   10.48750  -0.00710   -0.06770
凱基台商天下基金                                                   13.41000   13.55000  -0.14000   -1.03321
凱基台灣精五門基金                                                 21.54000   21.49000   0.05000    0.23267
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       46.13420   45.69710   0.43710    0.95652
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   47.30650   46.84170   0.46480    0.99228
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.64050   42.74770  -0.10720   -0.25077
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.34000   10.46000  -0.12000   -1.14723
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.47000    9.58000  -0.11000   -1.14823
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.34630   10.54570  -0.19940   -1.89082
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   46.51140   45.95370   0.55770    1.21361
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         47.73240   47.13330   0.59910    1.27108
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             47.32400   46.07640   1.24760    2.70768
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.46000   12.49000  -0.03000   -0.24019
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       10.90410   11.12150  -0.21740   -1.95477
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.03000   11.16000  -0.13000   -1.16487
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59900   11.59880   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       29.06000   28.97000   0.09000    0.31067
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.31000   22.97000  -0.66000   -2.87331
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.06460   21.85870  -0.79410   -3.63288
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.98000   17.25000  -0.27000   -1.56522
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.80690   16.18470  -0.37780   -2.33430
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.29000    7.44000  -0.15000   -2.01613
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    42.80010   42.23250   0.56760    1.34399
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    42.74100   42.24370   0.49730    1.17722
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   43.08510   42.39470   0.69040    1.62851
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.51000   11.57000  -0.06000   -0.51858
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.85060   11.09880  -0.24820   -2.23628
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.66000   10.82000  -0.16000   -1.47874
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.06050   12.38890  -0.32840   -2.65076
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.69000   12.93000  -0.24000   -1.85615
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.67000   12.95000  -0.28000   -2.16216
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.09420   12.45560  -0.36140   -2.90151
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富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.18350   10.26920  -0.08570   -0.83453
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.63660    9.88860  -0.25200   -2.54839
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.90920   10.08730  -0.17810   -1.76559
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.18340   10.26910  -0.08570   -0.83454
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.63660    9.88860  -0.25200   -2.54839
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.90920   10.08730  -0.17810   -1.76559
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.06000   12.55000   0.51000    4.06375
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         32.21000   35.16000  -2.95000   -8.39022
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.82000   32.77000  -0.95000   -2.89899
富邦上証180基金                                                    30.17000   30.59000  -0.42000   -1.37300
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18770    0.19360  -0.00590   -3.04752
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.94000    6.08000  -0.14000   -2.30263
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.43000    6.40000   0.03000    0.46875
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   43.00000   43.57000  -0.57000   -1.30824
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.14070   12.23380  -0.09310   -0.76101
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.12810   11.26370  -0.13560   -1.20387
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.73220   10.90310  -0.17090   -1.56744
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.29840   10.37740  -0.07900   -0.76127
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.35970    9.47370  -0.11400   -1.20333
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.03640    9.18030  -0.14390   -1.56749
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.66670   20.73480  -0.06810   -0.32843
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.66260   11.66010   0.00250    0.02144
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.59130   10.68910  -0.09780   -0.91495
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.86930   13.85450   0.01480    0.10682
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.01060    2.01710  -0.00650   -0.32224
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.48370    9.47360   0.01010    0.10661
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.42420    1.42890  -0.00470   -0.32892
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.50160   12.46350   0.03810    0.30569
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.81290    1.81140   0.00150    0.08281
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.45690   10.42510   0.03180    0.30503
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53750    1.53630   0.00120    0.07811
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.94820   10.97980  -0.03160   -0.28780
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.89460   10.89970  -0.00510   -0.04679
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.97000   15.93000   0.04000    0.25110
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  16.95000   17.01000  -0.06000   -0.35273
富邦日本東証基金                                                   19.34000   19.42000  -0.08000   -0.41195
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    45.60000   45.86000  -0.26000   -0.56694
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    45.31000   45.54000  -0.23000   -0.50505
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    51.20000   51.25000  -0.05000   -0.09756
富邦台灣心基金                                                     21.79000   21.62000   0.17000    0.78631
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.17000   45.20000  -0.03000   -0.06637
富邦台灣科技指數基金                                               54.35000   54.15000   0.20000    0.36934
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   48.71590   48.33590   0.38000    0.78617
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.01500   41.98040   0.03460    0.08242
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.30850    0.31360  -0.00510   -1.62628
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.42000   10.50000  -0.08000   -0.76190
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.67400    2.65350   0.02050    0.77256
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35900    0.35910  -0.00010   -0.02785
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.23500   11.16700   0.06800    0.60894
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.28360    2.26610   0.01750    0.77225
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33830    0.33850  -0.00020   -0.05908
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.52960    9.47180   0.05780    0.61023
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.06000   23.40000  -0.34000   -1.45299
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 15.03000   14.78000   0.25000    1.69147
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 26.13000   26.80000  -0.67000   -2.50000
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.71260   15.71240   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              16.79000   17.16000  -0.37000   -2.15618
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         42.23680   41.80270   0.43410    1.03845
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   45.60020   45.04080   0.55940    1.24199
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.70350   40.36690   0.33660    0.83385
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    41.23090   40.78010   0.45080    1.10544
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.66340   40.81310  -0.14970   -0.36679
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   47.06570   46.52550   0.54020    1.16108
富邦長紅基金                                                       60.74000   60.27000   0.47000    0.77982
富邦科技基金                                                       24.60000   24.42000   0.18000    0.73710
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           42.22580   41.82280   0.40300    0.96359
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        47.20240   46.03130   1.17110    2.54414
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          41.49360   40.82380   0.66980    1.64071
富邦恒生國企ETF基金                                                19.70000   19.92000  -0.22000   -1.10442
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.47000   14.46000   0.01000    0.06916
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.23000   24.49000  -0.26000   -1.06166
富邦高成長基金                                                     23.46000   23.28000   0.18000    0.77320
富邦基金A類型                                                      13.47000   13.37000   0.10000    0.74794
富邦基金I類型                                                      13.47000   13.37000   0.10000    0.74794
富邦深証100基金                                                    10.01000   10.12000  -0.11000   -1.08696
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.17000   20.44000  -0.27000   -1.32094
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42680    0.42750  -0.00070   -0.16374
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.34300   12.46190  -0.11890   -0.95411
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.18540    9.27390  -0.08850   -0.95429
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30180    0.30230  -0.00050   -0.16540
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.39290    8.47380  -0.08090   -0.95471
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.10990   10.26160  -0.15170   -1.47833
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.94900   11.02470  -0.07570   -0.68664
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.38540    9.52630  -0.14090   -1.47906
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.15920   10.22950  -0.07030   -0.68723
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.67000   17.78000  -0.11000   -0.61867
富邦精準基金                                                       43.80000   43.51000   0.29000    0.66651
富邦精銳中小基金                                                   11.69000   11.60000   0.09000    0.77586
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.54000   17.45000   0.09000    0.51576
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.90000   20.96000  -0.06000   -0.28626
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.29000    7.26000   0.03000    0.41322
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.23000   15.37000  -0.14000   -0.91087
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.08000   20.10000  -0.02000   -0.09950
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.80840   10.73690   0.07150    0.66593
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.06340   10.26930  -0.20590   -2.00501
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.50890   10.60560  -0.09670   -0.91178
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.25090   10.18310   0.06780    0.66581
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.50000    9.69440  -0.19440   -2.00528
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.90770    9.99880  -0.09110   -0.91111
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富達台灣成長基金                                                   30.74000   30.78000  -0.04000   -0.12995
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.88180    9.94270  -0.06090   -0.61251
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.85520    9.92630  -0.07110   -0.71628
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.66000    9.73190  -0.07190   -0.73881
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.24950   10.30640  -0.05690   -0.55208
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.23160   10.30530  -0.07370   -0.71517
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.03430   10.10610  -0.07180   -0.71046
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.37930    8.41810  -0.03880   -0.46091
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.09140    9.13260  -0.04120   -0.45113
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.63400    8.67150  -0.03750   -0.43245
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.21240   10.26500  -0.05260   -0.51242
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.30580   10.35260  -0.04680   -0.45206
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.81690    9.85980  -0.04290   -0.43510
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.97730   10.01620  -0.03890   -0.38837
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.58870    8.60370  -0.01500   -0.17434
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.89800    9.91260  -0.01460   -0.14729
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.15320    9.16460  -0.01140   -0.12439
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.47150   11.48700  -0.01550   -0.13494
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.30200   11.31870  -0.01670   -0.14754
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.58110   10.59300  -0.01190   -0.11234
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.36020    9.36990  -0.00970   -0.10352
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.15000   15.30000  -0.15000   -0.98039
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.84990    8.86200  -0.01210   -0.13654
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.76870    9.78050  -0.01180   -0.12065
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.24140    9.25140  -0.01000   -0.10809
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.75380   10.76420  -0.01040   -0.09662
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.80330   10.81630  -0.01300   -0.12019
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.28850   10.29770  -0.00920   -0.08934
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.39900    9.40580  -0.00680   -0.07230
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.78000    8.94000  -0.16000   -1.78971
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.12000    9.45000  -0.33000   -3.49206
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.22000    8.45000  -0.23000   -2.72189
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.63000    7.76000  -0.13000   -1.67526
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.88000   10.05000  -0.17000   -1.69154
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.46000    8.75000  -0.29000   -3.31429
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.48000    8.71000  -0.23000   -2.64064
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.59000    9.84000  -0.25000   -2.54065
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.21410   10.19540   0.01870    0.18342
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.46360    9.50710  -0.04350   -0.45755
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.05620    9.06320  -0.00700   -0.07724
富蘭克林華美中華基金                                               10.90000   11.16000  -0.26000   -2.32975
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.19000   22.15000   0.04000    0.18059
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 21.97000   21.91000   0.06000    0.27385
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.62000    9.80000  -0.18000   -1.83673
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.58000    9.68000  -0.10000   -1.03306
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.21540    8.13460   0.08080    0.99329
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.25510    9.21710   0.03800    0.41228
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.27380   10.23170   0.04210    0.41147
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.89300    9.79570   0.09730    0.99329
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.53300   11.59680  -0.06380   -0.55015
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.60560    8.65320  -0.04760   -0.55009
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.72530    8.77360  -0.04830   -0.55052
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.80190    9.85610  -0.05420   -0.54991
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.37050   14.39840  -0.02790   -0.19377
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.32140   10.34140  -0.02000   -0.19340
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.23990   10.25980  -0.01990   -0.19396
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.54720   10.60790  -0.06070   -0.57222
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.56750    7.61100  -0.04350   -0.57154
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.87820    8.92920  -0.05100   -0.57116
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.86030    9.91700  -0.05670   -0.57175
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.28560   11.28240   0.00320    0.02836
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.56090    7.55880   0.00210    0.02778
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.88920    8.88670   0.00250    0.02813
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.03790   10.03510   0.00280    0.02790
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.84460   10.89940  -0.05480   -0.50278
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.61150    7.65000  -0.03850   -0.50327
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.26620    8.24870   0.01750    0.21215
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.28460    9.30660  -0.02200   -0.23639
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.39480   10.41920  -0.02440   -0.23418
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.19260   13.16480   0.02780    0.21117
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.87000    8.08000  -0.21000   -2.59901
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.29000    8.45000  -0.16000   -1.89349
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.82000    8.77000   0.05000    0.57013
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.88000   10.82000   0.06000    0.55453
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.09000    8.12000  -0.03000   -0.36946
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.06000   12.09000  -0.03000   -0.24814
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.57000    8.67000  -0.10000   -1.15340
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.26000   10.38000  -0.12000   -1.15607
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.26000    8.29000  -0.03000   -0.36188
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.30000    9.42000  -0.12000   -1.27389
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.28000    9.40000  -0.12000   -1.27660
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.42000   10.55000  -0.13000   -1.23223
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.11000    9.18000  -0.07000   -0.76253
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.18000   10.26000  -0.08000   -0.77973
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.09120   13.24600  -0.15480   -1.16865
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.80000    9.86000  -0.06000   -0.60852
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.80000    9.86000  -0.06000   -0.60852
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.24000   10.30000  -0.06000   -0.58252
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.24000   10.30000  -0.06000   -0.58252
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.45000   10.52000  -0.07000   -0.66540
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.81000    9.88000  -0.07000   -0.70850
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.81000    9.88000  -0.07000   -0.70850
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.18000   11.18000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.75000    9.88000  -0.13000   -1.31579
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.24000   10.29000  -0.05000   -0.48591
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.55000    9.69000  -0.14000   -1.44479
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.02000   10.09000  -0.07000   -0.69376
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.29000    9.50000  -0.21000   -2.21053
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.75000    9.89000  -0.14000   -1.41557
富蘭克林華美第一富基金                                             38.42000   38.27000   0.15000    0.39195
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35560   10.35550   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.43000    8.55000  -0.12000   -1.40351
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.13000    9.27000  -0.14000   -1.51025
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.84000    8.91000  -0.07000   -0.78563
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.59000    9.65000  -0.06000   -0.62176
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.54000   14.79000  -0.25000   -1.69033
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.10000   13.56000  -0.46000   -3.39233
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.59000   16.01000  -0.42000   -2.62336
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.88060    9.97980  -0.09920   -0.99401
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.88060    9.97970  -0.09910   -0.99302
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.83850    9.94660  -0.10810   -1.08680
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.83850    9.94660  -0.10810   -1.08680
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.87990   10.00020  -0.12030   -1.20298
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.80510    9.92450  -0.11940   -1.20308
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.80500    9.92450  -0.11950   -1.20409
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.11060   10.16320  -0.05260   -0.51755
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.03380   10.08610  -0.05230   -0.51854
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.03380   10.08610  -0.05230   -0.51854
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.46090    6.52180  -0.06090   -0.93379
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.54760   10.65620  -0.10860   -1.01913
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.54970    9.56200  -0.01230   -0.12863
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.61510   11.63020  -0.01510   -0.12983
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.80580    6.80200   0.00380    0.05587
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.91280    8.95100  -0.03820   -0.42677
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.07160   11.06540   0.00620    0.05603
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    70.89000   70.21000   0.68000    0.96852
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    72.13000   71.26000   0.87000    1.22088
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                63.19490   62.66690   0.52800    0.84255
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.94000   20.90000   0.04000    0.19139
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.75000   10.78000  -0.03000   -0.27829
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              69.12830   68.34680   0.78150    1.14343
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 68.38860   67.59310   0.79550    1.17690
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.88880   11.88810   0.00070    0.00589
復華人生目標基金                                                   39.59540   39.37390   0.22150    0.56256
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.26000   10.32000  -0.06000   -0.58140
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.28000   10.32000  -0.04000   -0.38760
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.54000   10.50000   0.04000    0.38095
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
復華大中華中小策略基金                                              8.61000    8.83000  -0.22000   -2.49151
復華中小精選基金                                                   64.77000   64.96000  -0.19000   -0.29249
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.97720   53.19920  -0.22200   -0.41730
復華中國特選信用債券ETF基金                                        63.54420   63.19830   0.34590    0.54732
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.65000    9.85000  -0.20000   -2.03046
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.55000    8.81000  -0.26000   -2.95119
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.77000   11.84000  -0.07000   -0.59122
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.56000   10.63000  -0.07000   -0.65851
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.96000   10.17000  -0.21000   -2.06490
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.93000    9.98000  -0.05000   -0.50100
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                              9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.15000   10.09000   0.06000    0.59465
復華台灣智能基金                                                   11.75000   11.71000   0.04000    0.34159
復華全方位基金                                                     29.02000   28.86000   0.16000    0.55440
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.28000   12.71000  -0.43000   -3.38316
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.76000   20.28000  -0.52000   -2.56410
復華全球平衡基金-美元                                               8.97000    9.14000  -0.17000   -1.85996
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.57000   19.77000  -0.20000   -1.01163
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.47000   14.03000  -0.56000   -3.99145
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.27000   13.70000  -0.43000   -3.13869
復華全球原物料基金                                                  8.04000    8.21000  -0.17000   -2.07065
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.76000   12.99000  -0.23000   -1.77059
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.29320   12.23790   0.05530    0.45187
復華全球債券基金                                                   15.21640   15.09560   0.12080    0.80023
復華全球債券組合基金                                               15.45000   15.43000   0.02000    0.12962
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.08000   15.21000  -0.13000   -0.85470
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.38000   10.47000  -0.09000   -0.85960
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.59000    9.70000  -0.11000   -1.13402
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.86000   10.95000  -0.09000   -0.82192
復華有利貨幣市場基金                                               13.49840   13.49820   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.29000   11.39000  -0.10000   -0.87796
復華亞太成長基金                                                   11.80000   12.16000  -0.36000   -2.96053
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.65000    8.95000  -0.30000   -3.35196
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.38000    9.64000  -0.26000   -2.69710
復華東協世紀基金                                                   12.12000   12.38000  -0.26000   -2.10016
復華南非幣長期收益基金A                                            13.96000   14.02000  -0.06000   -0.42796
復華南非幣長期收益基金B                                             7.96000    7.99000  -0.03000   -0.37547
復華南非幣短期收益基金A                                            14.53000   14.55000  -0.02000   -0.13746
復華南非幣短期收益基金B                                             8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      72.46010   70.66470   1.79540    2.54073
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.86000   22.54000  -0.68000   -3.01686
復華美國新星基金-美元                                              12.16000   12.59000  -0.43000   -3.41541
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.61000   12.95000  -0.34000   -2.62548
復華恒生基金                                                       20.28000   20.50000  -0.22000   -1.07317
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.85000    8.83000   0.02000    0.22650
復華恒生單日正向二倍基金                                           26.90000   27.04000  -0.14000   -0.51775
復華神盾基金                                                       26.65920   26.31630   0.34290    1.30299
復華高成長基金                                                     67.63000   67.57000   0.06000    0.08880
復華高益策略組合基金                                               13.73000   13.69000   0.04000    0.29218
復華貨幣市場基金                                                   14.46210   14.46190   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.26000   18.53000  -0.27000   -1.45710
復華富時台灣高股息低波動基金                                       47.81000   48.09000  -0.28000   -0.58224
復華復華基金                                                       21.19000   21.18000   0.01000    0.04721
復華華人世紀基金                                                   16.48000   16.90000  -0.42000   -2.48521
復華傳家二號基金                                                   32.24910   31.91110   0.33800    1.05919
復華傳家基金                                                       22.67440   22.41840   0.25600    1.14192
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.92000   15.95000  -0.03000   -0.18809
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.59000   11.73000  -0.14000   -1.19352
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.36000   14.47000  -0.11000   -0.76019
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.44000    9.51000  -0.07000   -0.73607
復華新興人民幣短期收益基金                                         11.04000   10.98000   0.06000    0.54645
復華新興人民幣債券基金A                                            12.25000   12.26000  -0.01000   -0.08157
復華新興人民幣債券基金B                                             8.97000    8.98000  -0.01000   -0.11136
復華新興市場10年期以上債券基金                                     22.52000   22.32000   0.20000    0.89606
復華新興市場企業債券ETF基金                                        70.98000   70.45000   0.53000    0.75231
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.45000    5.46000  -0.01000   -0.18315
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.18000   12.24000  -0.06000   -0.49020
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.05000   12.08000  -0.03000   -0.24834
復華新興市場短期收益基金                                           11.42000   11.39000   0.03000    0.26339
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.21000    9.27000  -0.06000   -0.64725
復華滬深300 A股基金                                                22.62000   22.95000  -0.33000   -1.43791
復華數位經濟基金                                                   45.60000   45.45000   0.15000    0.33003
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.08010   10.08790  -0.00780   -0.07732
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.86190    9.85550   0.00640    0.06494
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.62570   10.63400  -0.00830   -0.07805
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.25820   10.25150   0.00670    0.06536
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.04680   10.03770   0.00910    0.09066
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.05960   10.05840   0.00120    0.01193
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.28390   10.29930  -0.01540   -0.14952
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       11.10130   11.02940   0.07190    0.65189
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.08110   10.09410  -0.01300   -0.12879
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.90630   10.83340   0.07290    0.67292
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.43990   10.45330  -0.01340   -0.12819
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.28020   11.20470   0.07550    0.67382
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.75790   10.78510  -0.02720   -0.25220
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.71100   10.73400  -0.02300   -0.21427
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.99640   10.93220   0.06420    0.58726
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.71810   10.72960  -0.01150   -0.10718
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.90810   11.93990  -0.03180   -0.26633
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.64440   10.66540  -0.02100   -0.19690
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.90140   10.91290  -0.01150   -0.10538
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.23230   12.26610  -0.03380   -0.27556
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.78810   10.80940  -0.02130   -0.19705
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           11.12310   11.05600   0.06710    0.60691
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.24000   10.25750  -0.01750   -0.17061
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.23420   10.24880  -0.01460   -0.14246
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.31340   10.24580   0.06760    0.65978
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.59110   10.60630  -0.01520   -0.14331
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.85940   10.86400  -0.00460   -0.04234
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.59340   10.60890  -0.01550   -0.14610
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.58970   10.60490  -0.01520   -0.14333
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.85900   10.86360  -0.00460   -0.04234
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.59000   10.60550  -0.01550   -0.14615
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.44030   10.45520  -0.01490   -0.14251
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.42110   10.42950  -0.00840   -0.08054
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.43830   10.45320  -0.01490   -0.14254
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.42200   10.43040  -0.00840   -0.08053
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.98890   11.01040  -0.02150   -0.19527
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.98610   11.00460  -0.01850   -0.16811
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.26800   11.19710   0.07090    0.63320
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.29790   10.33410  -0.03620   -0.35030
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.28840   10.32140  -0.03300   -0.31972
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.36840   10.31880   0.04960    0.48068
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.25410    9.20950   0.04460    0.48428
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.05970    8.16730  -0.10760   -1.31745
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.23830    8.28170  -0.04340   -0.52405
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.12090   12.06250   0.05840    0.48415
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.58440   10.72570  -0.14130   -1.31740
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.94450   11.00220  -0.05770   -0.52444
景順主流基金                                                       17.98000   17.91000   0.07000    0.39084
景順台灣科技基金                                                   31.33000   31.16000   0.17000    0.54557
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.81000    9.89000  -0.08000   -0.80890
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.44000    9.54000  -0.10000   -1.04822
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.87000    8.96000  -0.09000   -1.00446
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.43000   11.56000  -0.13000   -1.12457
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.76000   10.86000  -0.10000   -0.92081
景順全球科技基金                                                   23.16000   23.92000  -0.76000   -3.17726
景順全球康健基金                                                   19.40000   19.67000  -0.27000   -1.37265
景順貨幣市場基金                                                   15.99660   15.99640   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       32.23000   32.30000  -0.07000   -0.21672
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.74500   10.75310  -0.00810   -0.07533
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.61450   10.72260  -0.10810   -1.00815
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.96000    9.96750  -0.00750   -0.07524
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.77220    9.87170  -0.09950   -1.00793
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.59100   10.60130  -0.01030   -0.09716
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.39460   10.50270  -0.10810   -1.02926
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.93780    9.94740  -0.00960   -0.09651
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.69580    9.79660  -0.10080   -1.02893
華頓中小型基金                                                     20.37000   20.21000   0.16000    0.79169
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.71740   11.93210  -0.21470   -1.79935
華頓台灣基金                                                       22.98000   22.89000   0.09000    0.39318
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57340   11.57320   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.44000   17.83000  -0.39000   -2.18732
華頓全球高收益債券基金A                                            14.06690   14.11780  -0.05090   -0.36054
華頓全球高收益債券基金B                                             8.15600    8.18560  -0.02960   -0.36161
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.96000    4.98000  -0.02000   -0.40161
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.69990    2.74470  -0.04480   -1.63224
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.03020   12.34490  -0.31470   -2.54923
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.38040    0.39350  -0.01310   -3.32910
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.97980   12.03120  -0.05140   -0.42722
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.97980   12.03120  -0.05140   -0.42722
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.62420   10.64300  -0.01880   -0.17664
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.61200   10.75770  -0.14570   -1.35438
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.61150   10.75720  -0.14570   -1.35444
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.31200    9.43990  -0.12790   -1.35489
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.56010   10.79110  -0.23100   -2.14065
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.55980   10.79080  -0.23100   -2.14071
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.23760    9.46090  -0.22330   -2.36024
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.69000   10.86000  -0.17000   -1.56538
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.17000    9.40000  -0.23000   -2.44681
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.59000    9.92000  -0.33000   -3.32661
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.69690    2.67580   0.02110    0.78855
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.11740    2.08910   0.02830    1.35465
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.06780   12.18310  -0.11530   -0.94639
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.31720    9.40630  -0.08910   -0.94724
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37930    0.38290  -0.00360   -0.94019
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29220    0.29710  -0.00490   -1.64928
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.44000    3.50000  -0.06000   -1.71429
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.31000   15.73000  -0.42000   -2.67006
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.48000    0.50000  -0.02000   -4.00000
匯豐台灣精典基金                                                   23.99000   24.04000  -0.05000   -0.20799
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.47000   12.73000  -0.26000   -2.04242
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.23000    8.33000  -0.10000   -1.20048
匯豐安富基金                                                       25.52000   25.54000  -0.02000   -0.07831
匯豐成功基金                                                       42.70000   43.09000  -0.39000   -0.90508
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.49000   10.77000  -0.28000   -2.59981
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.41000    2.40000   0.01000    0.41667
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.75000   10.79000  -0.04000   -0.37071
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.75000   10.79000  -0.04000   -0.37071
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.29000   11.37000  -0.08000   -0.70361
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.52000   10.61000  -0.09000   -0.84826
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.29000   11.37000  -0.08000   -0.70361
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                    9.92000   10.10000  -0.18000   -1.78218
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.51000  -0.01000   -1.96078
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.76730    2.73280   0.03450    1.26244
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.42170    2.38930   0.03240    1.35605
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.99270   12.01150  -0.01880   -0.15652
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.02860    8.04680  -0.01820   -0.22618
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39060    0.39250  -0.00190   -0.48408
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33440    0.33600  -0.00160   -0.47619
匯豐金磚動力基金                                                   14.39000   14.78000  -0.39000   -2.63870
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01440   15.01430   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.13000    5.14000  -0.01000   -0.19455
匯豐新鑽動力基金                                                   10.28000   10.51000  -0.23000   -2.18839
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.56250    5.56870  -0.00620   -0.11134
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.43840    9.44500  -0.00660   -0.06988
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 51.81000   51.93000  -0.12000   -0.23108
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 51.81000   51.93000  -0.12000   -0.23108
匯豐龍騰電子基金                                                   36.76000   36.74000   0.02000    0.05444
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.85060   12.86580  -0.01520   -0.11814
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.65000   17.78000  -0.13000   -0.73116
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.97000    9.14000  -0.17000   -1.85996
新光中國成長基金(美元)                                              8.81000    9.10000  -0.29000   -3.18681
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.00000    9.23000  -0.23000   -2.49187
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.50820   11.44500   0.06320    0.55221
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.38200   10.42650  -0.04450   -0.42680
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.98980   10.95460   0.03520    0.32133
新光台灣富貴基金                                                   23.31000   23.40000  -0.09000   -0.38462
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.30000   21.82000  -0.52000   -2.38313
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.89130   41.03760  -0.14630   -0.35650
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    46.55410   45.76340   0.79070    1.72780
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.83000    9.96000  -0.13000   -1.30522
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.53000    9.80000  -0.27000   -2.75510
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.84000   10.04000  -0.20000   -1.99203
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.76000    8.72000   0.04000    0.45872
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.73000   11.00000  -0.27000   -2.45455
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.73000   10.92000  -0.19000   -1.73993
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                   9.91000   10.00000  -0.09000   -0.90000
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.05010   11.00650   0.04360    0.39613
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      11.08230   10.95620   0.12610    1.15095
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.39920   10.37850   0.02070    0.19945
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.41940   10.31990   0.09950    0.96416
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                10.12000    9.71000   0.41000    4.22245
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  11.41000   11.10000   0.31000    2.79279
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.82000    9.06000  -0.24000   -2.64901
新光吉星貨幣市場基金                                               15.51170   15.51150   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.46000    9.42000   0.04000    0.42463
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.44000    8.53000  -0.09000   -1.05510
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.04000    9.06000  -0.02000   -0.22075
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.64000    8.70000  -0.06000   -0.68966
新光亞洲精選基金-美金                                              20.42000   20.95000  -0.53000   -2.52983
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.23000   21.62000  -0.39000   -1.80389
新光店頭基金                                                       22.43000   22.31000   0.12000    0.53788
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.43000   11.47000  -0.04000   -0.34874
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.10000   11.06000   0.04000    0.36166
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.39000   10.44000  -0.05000   -0.47893
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          42.18550   41.73480   0.45070    1.07991
新光特選內需收益ETF基金                                            20.52000   20.65000  -0.13000   -0.62954
新光創新科技基金                                                   12.88000   12.84000   0.04000    0.31153
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.26140   10.27620  -0.01480   -0.14402
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.67580   10.62830   0.04750    0.44692
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.07900   10.06040   0.01860    0.18488
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.34230    9.38960  -0.04730   -0.50375
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.68910    9.68170   0.00740    0.07643
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.15730    9.16550  -0.00820   -0.08947
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.83540   41.38190   0.45350    1.09589
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       46.67420   45.52980   1.14440    2.51352
新光澳幣八年期保本基金                                             11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
新光澳幣十年期保本基金                                             11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.47000   12.47000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.85330   10.83470   0.01860    0.17167
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.59490    9.57990   0.01500    0.15658
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.62540    9.59010   0.03530    0.36809
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.67550   10.63630   0.03920    0.36855
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.65350   10.65260   0.00090    0.00845
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.58750    9.58650   0.00100    0.01043
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.55950    9.55640   0.00310    0.03244
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.60540   10.60210   0.00330    0.03113
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.13000    7.27000  -0.14000   -1.92572
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.31000   10.39000  -0.08000   -0.76997
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.79300   10.75630   0.03670    0.34120
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.59190    9.60220  -0.01030   -0.10727
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.54190   10.60180  -0.05990   -0.56500
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.53590    9.59010  -0.05420   -0.56517
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.61730    9.67020  -0.05290   -0.54704
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.63280   10.69070  -0.05790   -0.54159
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        15.00630   15.02170  -0.01540   -0.10252
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.71300    8.72190  -0.00890   -0.10204
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.29520   41.47430  -0.17910   -0.43183
群益10年期以上金融債ETF基金                                        44.47870   43.94800   0.53070    1.20756
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     45.15220   44.49260   0.65960    1.48249
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 45.51410   44.87900   0.63510    1.41514
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               47.81660   46.84880   0.96780    2.06579
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  44.88900   44.22780   0.66120    1.49499
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 48.89000   48.13920   0.75080    1.55964
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                49.73020   48.94470   0.78550    1.60487
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  47.75270   47.23070   0.52200    1.10521
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.80600   10.80250   0.00350    0.03240
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  47.00400   45.74700   1.25700    2.74772
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.96680   41.03230  -0.06550   -0.15963
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.49460   11.49260   0.00200    0.01740
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.17490   10.24850  -0.07360   -0.71815
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.04160   13.23810  -0.19650   -1.48435
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.48070    9.77480  -0.29410   -3.00876
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.06000   10.29000  -0.23000   -2.23518
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.80000    9.91000  -0.11000   -1.10999
群益大印度基金-人民幣                                              13.03600   13.08350  -0.04750   -0.36305
群益大印度基金-美元                                                11.92390   12.15550  -0.23160   -1.90531
群益大印度基金-新臺幣                                              11.59000   11.73000  -0.14000   -1.19352
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.94550   12.04560  -0.10010   -0.83101
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.20440   11.47600  -0.27160   -2.36668
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.79000   10.96000  -0.17000   -1.55109
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.61170   10.73670  -0.12500   -1.16423
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.08000    9.33190  -0.25190   -2.69934
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.77000    8.94000  -0.17000   -1.90157
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.58750    9.66780  -0.08030   -0.83059
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.23780    8.43740  -0.19960   -2.36566
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.93000    9.07000  -0.14000   -1.54355
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.86060    8.96490  -0.10430   -1.16343
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.86850    8.08680  -0.21830   -2.69946
群益中小型股基金                                                   43.89000   43.81000   0.08000    0.18261
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.45940   10.42020   0.03920    0.37619
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.44470    9.55720  -0.11250   -1.17712
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.08440    9.11940  -0.03500   -0.38380
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.85240    8.84860   0.00380    0.04294
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.99230    8.11480  -0.12250   -1.50959
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.68840    7.74390  -0.05550   -0.71669
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.59730   10.61810  -0.02080   -0.19589
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.65700   11.67990  -0.02290   -0.19606
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.23500   11.26720  -0.03220   -0.28579
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.54610   10.50030   0.04580    0.43618
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.43880    8.59130  -0.15250   -1.77505
群益中國新機會基金N-美元                                            7.53690    7.79380  -0.25690   -3.29621
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.26000    8.47000  -0.21000   -2.47934
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.48380    7.61900  -0.13520   -1.77451
群益中國新機會基金-美元                                             8.05830    8.33290  -0.27460   -3.29537
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.88000    8.09000  -0.21000   -2.59580
群益平衡王基金                                                     19.66420   19.58560   0.07860    0.40132
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.88020    9.93310  -0.05290   -0.53256
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.05050   10.02380   0.02670    0.26637
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.88020    9.93310  -0.05290   -0.53256
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.05050   10.02380   0.02670    0.26637
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.88030    9.93320  -0.05290   -0.53256
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.05050   10.02370   0.02680    0.26737
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.02740    0.00000  10.02740    0.00000
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.84470    9.91670  -0.07200   -0.72605
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.01440   10.00720   0.00720    0.07195
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.84470    9.91670  -0.07200   -0.72605
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.01440   10.00720   0.00720    0.07195
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.84470    9.91670  -0.07200   -0.72605
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.01440   10.00720   0.00720    0.07195
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.00830    0.00000  10.00830    0.00000
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.85260    9.92260  -0.07000   -0.70546
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                           10.02240   10.01320   0.00920    0.09188
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.85260    9.92260  -0.07000   -0.70546
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                           10.02240   10.01320   0.00920    0.09188
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.85260    9.92250  -0.06990   -0.70446
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                          10.02240   10.01320   0.00920    0.09188
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                           10.01020    0.00000  10.01020    0.00000
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.11000    9.14000  -0.03000   -0.32823
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.46000    6.48000  -0.02000   -0.30864
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.13850   12.14090  -0.00240   -0.01977
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.26850   11.44790  -0.17940   -1.56710
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.96000   11.04000  -0.08000   -0.72464
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.35460   10.39990  -0.04530   -0.43558
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.61120    9.80580  -0.19460   -1.98454
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.34000    9.46000  -0.12000   -1.26850
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.14900   10.15100  -0.00200   -0.01970
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.42120   10.50210  -0.08090   -0.77032
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.20710   10.28240  -0.07530   -0.73232
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.17720    9.29540  -0.11820   -1.27160
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.18160    9.28840  -0.10680   -1.14982
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.30000    9.33000  -0.03000   -0.32154
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.48180   10.56320  -0.08140   -0.77060
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.52760   10.60530  -0.07770   -0.73265
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.33930    9.45950  -0.12020   -1.27068
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.82410    9.93830  -0.11420   -1.14909
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.20000   10.24000  -0.04000   -0.39063
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.43420   11.39530   0.03890    0.34137
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.85730    7.86340  -0.00610   -0.07757
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.70580   10.74280  -0.03700   -0.34442
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.52120   10.55820  -0.03700   -0.35044
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.80520   10.75670   0.04850    0.45088
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.86390    9.95630  -0.09240   -0.92806
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.80830    9.89250  -0.08420   -0.85115
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.07370   10.07870  -0.00500   -0.04961
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.70590   10.74280  -0.03690   -0.34349
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.52110   10.55810  -0.03700   -0.35044
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.80510   10.75660   0.04850    0.45089
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.86400    9.95630  -0.09230   -0.92705
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.80820    9.89230  -0.08410   -0.85016
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.07370   10.07870  -0.00500   -0.04961
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.51740    9.74010  -0.22270   -2.28642
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.35000   11.52000  -0.17000   -1.47569
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.57240   15.93680  -0.36440   -2.28653
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.75000   15.99000  -0.24000   -1.50094
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.83000   12.09000  -0.26000   -2.15054
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.26640   10.32790  -0.06150   -0.59547
群益印度中小基金N-美元                                              8.38230    8.56520  -0.18290   -2.13539
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.12000    8.23000  -0.11000   -1.33657
群益印度中小基金-人民幣                                            13.89840   13.98170  -0.08330   -0.59578
群益印度中小基金-美元                                              11.98900   12.25050  -0.26150   -2.13461
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.22000   14.41000  -0.19000   -1.31853
群益多利策略組合基金                                               12.00000   11.98000   0.02000    0.16694
群益多重收益組合基金                                               14.32000   14.25000   0.07000    0.49123
群益多重資產組合基金                                               15.70000   15.72000  -0.02000   -0.12723
群益安家基金                                                       25.02720   24.82700   0.20020    0.80638
群益安穩貨幣市場基金                                               16.16250   16.16230   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.30000   21.72000  -0.42000   -1.93370
群益亞太中小基金                                                   10.45000   10.63000  -0.18000   -1.69332
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.38000   16.55000  -0.17000   -1.02719
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.75620   10.70610   0.05010    0.46796
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.93320    7.92110   0.01210    0.15276
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.45010   10.40140   0.04870    0.46821
群益店頭市場基金                                                   94.62000   93.14000   1.48000    1.58901
群益東方盛世基金                                                    8.80000    8.93000  -0.13000   -1.45577
群益東協成長基金-人民幣                                            13.41030   13.52040  -0.11010   -0.81433
群益東協成長基金-美元                                              11.44860   11.72410  -0.27550   -2.34986
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.61000   11.79000  -0.18000   -1.52672
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.88960   11.88670   0.00290    0.02440
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.02200   11.15580  -0.13380   -1.19938
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.59030   10.65240  -0.06210   -0.58297
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.70240    9.75690  -0.05450   -0.55858
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.99710    9.16040  -0.16330   -1.78267
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.64300    8.74500  -0.10200   -1.16638
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.95080   11.01500  -0.06420   -0.58284
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.49470    9.54810  -0.05340   -0.55927
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.15690    9.32310  -0.16620   -1.78267
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.65550    9.76940  -0.11390   -1.16589
群益長安基金                                                       28.83000   28.70000   0.13000    0.45296
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.05750   10.34850  -0.29100   -2.81200
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.21450   15.65490  -0.44040   -2.81318
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.06000   15.38000  -0.32000   -2.08062
群益真善美基金                                                     15.79620   15.70200   0.09420    0.59992
群益馬拉松基金                                                    117.42000  116.87000   0.55000    0.47061
群益深証中小板基金                                                 11.29000   11.47000  -0.18000   -1.56931
群益創新科技基金                                                   32.06000   31.83000   0.23000    0.72259
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.45660    9.62840  -0.17180   -1.78430
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.46540    8.75470  -0.28930   -3.30451
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.04000    9.28000  -0.24000   -2.58621
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.29830   10.48540  -0.18710   -1.78439
群益華夏盛世基金-美元                                               9.33400    9.65300  -0.31900   -3.30467
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.78000   16.19000  -0.41000   -2.53243
群益奧斯卡基金                                                     29.34000   29.03000   0.31000    1.06786
群益新興金鑽基金-美元                                              10.93940   11.24610  -0.30670   -2.72717
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.57000    8.74000  -0.17000   -1.94508
群益葛萊美基金                                                     23.28000   22.94000   0.34000    1.48213
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.06000   22.32000  -0.26000   -1.16487
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.95000    7.91000   0.04000    0.50569
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.37000   13.50000  -0.13000   -0.96296
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.30840   11.26940   0.03900    0.34607
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.84350   10.97600  -0.13250   -1.20718
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.13230   11.17850  -0.04620   -0.41329
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.91880   10.94470  -0.02590   -0.23664
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.46920   10.66020  -0.19100   -1.79171
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.74820   10.85650  -0.10830   -0.99756
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.30830   11.26930   0.03900    0.34607
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.84380   10.97630  -0.13250   -1.20715
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.91880   10.94480  -0.02600   -0.23756
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.46880   10.65970  -0.19090   -1.79086
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.96700   10.02580  -0.05880   -0.58649
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.90770   13.01850  -0.11080   -0.85110
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.73690   11.83140  -0.09450   -0.79872
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.63000   11.72480  -0.09480   -0.80854
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.59870    8.73900  -0.14030   -1.60545
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.92190    9.03920  -0.11730   -1.29768
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.32000    8.37000  -0.05000   -0.59737
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.41680    8.53680  -0.12000   -1.40568
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.21670   10.29900  -0.08230   -0.79911
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.87040   10.00030  -0.12990   -1.29896
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.62000    9.83000  -0.21000   -2.13632
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                       9.65000    9.85000  -0.20000   -2.03046
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.65000    9.84000  -0.19000   -1.93089
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.81000    9.92000  -0.11000   -1.10887
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.64000    9.83000  -0.19000   -1.93286
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.62000    9.83000  -0.21000   -2.13632
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                       9.65000    9.85000  -0.20000   -2.03046
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.65000    9.84000  -0.19000   -1.93089
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.81000    9.92000  -0.11000   -1.10887
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.64000    9.83000  -0.19000   -1.93286
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.84000    8.87000  -0.03000   -0.33822
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.89000    9.97000  -0.08000   -0.80241
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.87000    9.94000  -0.07000   -0.70423
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.98000   10.04000  -0.06000   -0.59761
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.90000    9.96000  -0.06000   -0.60241
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.19000   10.27000  -0.08000   -0.77897
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.41000   10.48000  -0.07000   -0.66794
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.24000   10.30000  -0.06000   -0.58252
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.19000   10.26000  -0.07000   -0.68226
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.69000    9.77000  -0.08000   -0.81883
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.76000    9.83000  -0.07000   -0.71211
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.79000    9.86000  -0.07000   -0.70994
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.71000    9.77000  -0.06000   -0.61412
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.58000   10.66000  -0.08000   -0.75047
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.00000   11.08000  -0.08000   -0.72202
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.55000   10.62000  -0.07000   -0.65913
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.61000   10.63000  -0.02000   -0.18815
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.47000   10.54000  -0.07000   -0.66414
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.94000   10.02000  -0.08000   -0.79840
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.91000    9.98000  -0.07000   -0.70140
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.06000   10.13000  -0.07000   -0.69102
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.98000   10.04000  -0.06000   -0.59761
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.58000   10.67000  -0.09000   -0.84349
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.79000   10.87000  -0.08000   -0.73597
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.61000   10.68000  -0.07000   -0.65543
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.52000   10.59000  -0.07000   -0.66100
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.94000   10.02000  -0.08000   -0.79840
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.91000    9.98000  -0.07000   -0.70140
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.06000   10.13000  -0.07000   -0.69102
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.12000   10.15000  -0.03000   -0.29557
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.98000   10.04000  -0.06000   -0.59761
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.58000   10.67000  -0.09000   -0.84349
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.80000   10.87000  -0.07000   -0.64397
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.61000   10.68000  -0.07000   -0.65543
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.52000   10.60000  -0.08000   -0.75472
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                        9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
德信大發基金                                                       30.10000   29.83000   0.27000    0.90513
德信中國精選成長基金                                               11.58000   11.87000  -0.29000   -2.44313
德信台灣主流中小基金                                               20.03000   19.79000   0.24000    1.21273
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98760   11.98740   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   32.63000   32.39000   0.24000    0.74097
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.96910   10.96780   0.00130    0.01185
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.83600   10.85340  -0.01740   -0.16032
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71790   11.71770   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.28000   16.01000   0.27000    1.68645
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.28000   17.51000  -0.23000   -1.31354
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.88000   10.72980   0.15020    1.39984
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.53740   16.30940   0.22800    1.39797
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.34050    8.30300   0.03750    0.45164
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.09960   11.13890  -0.03930   -0.35282
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.12160   12.16400  -0.04240   -0.34857
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.21760   14.15360   0.06400    0.45218
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摩根大歐洲基金                                                     16.66000   16.78000  -0.12000   -0.71514
摩根中小基金                                                       21.79000   21.82000  -0.03000   -0.13749
摩根中國A股基金                                                    14.65000   15.07000  -0.42000   -2.78699
摩根中國A股基金(美元)                                              11.22000   11.64000  -0.42000   -3.60825
摩根中國亮點基金                                                   12.45000   12.80000  -0.35000   -2.73438
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.31940   11.54680  -0.22740   -1.96938
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.64620   12.82250  -0.17630   -1.37493
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.49440    9.73800  -0.24360   -2.50154
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.18940   13.45430  -0.26490   -1.96889
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.33990   15.55360  -0.21370   -1.37396
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.11000   19.14000  -0.03000   -0.15674
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.11000   19.14000  -0.03000   -0.15674
摩根台灣增長基金                                                   48.88000   48.95000  -0.07000   -0.14300
摩根平衡基金                                                       27.43000   27.46000  -0.03000   -0.10925
摩根全球α基金                                                     18.26000   18.56000  -0.30000   -1.61638
摩根全球平衡基金                                                   16.31550   16.31980  -0.00430   -0.02635
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.45330    9.50830  -0.05500   -0.57844
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.59770   10.64580  -0.04810   -0.45182
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.97510   10.04590  -0.07080   -0.70477
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.62010   11.68770  -0.06760   -0.57839
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.35210   10.42560  -0.07350   -0.70500
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.51770   10.65340  -0.13570   -1.27377
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.00660   14.18720  -0.18060   -1.27298
摩根亞洲基金                                                       57.26000   58.59000  -1.33000   -2.27001
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.52530    8.53980  -0.01450   -0.16979
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.04470   10.06980  -0.02510   -0.24926
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.87500    8.90780  -0.03280   -0.36822
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.97540   12.99740  -0.02200   -0.16926
摩根東方內需機會基金                                               18.11000   18.54000  -0.43000   -2.31931
摩根東方科技基金                                                   31.41000   32.10000  -0.69000   -2.14953
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.60000    9.78000  -0.18000   -1.84049
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.69000    9.93000  -0.24000   -2.41692
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.12000    9.37000  -0.25000   -2.66809
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.68000   11.90000  -0.22000   -1.84874
摩根金龍收成基金                                                   21.16000   21.73000  -0.57000   -2.62310
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13460   15.13450   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.31000   14.42000  -0.11000   -0.76283
摩根新金磚五國基金                                                 12.23000   12.47000  -0.24000   -1.92462
摩根新絲路基金                                                      9.01000    9.17000  -0.16000   -1.74482
摩根新興35基金                                                     13.12000   13.42000  -0.30000   -2.23547
摩根新興日本基金                                                   23.55000   23.66000  -0.11000   -0.46492
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.40650    7.44800  -0.04150   -0.55720
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.82170    9.85760  -0.03590   -0.36419
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.60570    9.67180  -0.06610   -0.68343
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.40090   11.46460  -0.06370   -0.55562
摩根新興科技基金                                                   51.61000   51.68000  -0.07000   -0.13545
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.77160    8.83610  -0.06450   -0.72996
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.36200    9.47870  -0.11670   -1.23118
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.81030    8.93210  -0.12180   -1.36362
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.45010   10.52690  -0.07680   -0.72956
摩根龍揚基金                                                       31.62000   32.46000  -0.84000   -2.58780
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.32000   10.44000  -0.12000   -1.14943
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.77000   10.96000  -0.19000   -1.73358
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.46000   10.67000  -0.21000   -1.96813
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.88000   12.02000  -0.14000   -1.16473
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.36690    9.36200   0.00490    0.05234
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.57760   11.57140   0.00620    0.05358
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.00000   10.09000  -0.09000   -0.89197
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.02000   10.11000  -0.09000   -0.89021
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.04000   10.13000  -0.09000   -0.88845
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                   9.88000    9.97000  -0.09000   -0.90271
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.01000   10.09000  -0.08000   -0.79286
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                  10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.02000   10.11000  -0.09000   -0.89021
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.04000   10.13000  -0.09000   -0.88845
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.88000    9.97000  -0.09000   -0.90271
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.01000   10.10000  -0.09000   -0.89109
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.03000   10.12000  -0.09000   -0.88933
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.04000   10.13000  -0.09000   -0.88845
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                   9.90000    9.99000  -0.09000   -0.90090
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.00000   10.09000  -0.09000   -0.89197
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                  10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.02000   10.11000  -0.09000   -0.89021
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.04000   10.13000  -0.09000   -0.88845
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.89000    9.97000  -0.08000   -0.80241
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.05000   20.35000  -0.30000   -1.47420
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61690   12.61680   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.81000   10.78000   0.03000    0.27829
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.83730   10.76190   0.07540    0.70062
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.55490   10.64370  -0.08880   -0.83430
聯邦中國龍基金                                                     25.78000   25.65000   0.13000    0.50682
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.56770   12.66950  -0.10180   -0.80350
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.80010   11.85320  -0.05310   -0.44798
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.80950   10.80740   0.00210    0.01943
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.33870   10.42170  -0.08300   -0.79642
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.76090    9.80480  -0.04390   -0.44774
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.93460    8.93290   0.00170    0.01903
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.67900    9.83100  -0.15200   -1.54613
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.07940   10.15620  -0.07680   -0.75619
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.18720    9.33160  -0.14440   -1.54743
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.56350    9.63640  -0.07290   -0.75651
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.34160   11.52210  -0.18050   -1.56655
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.21220   11.33530  -0.12310   -1.08599
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.59560   10.63700  -0.04140   -0.38921
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.46530   10.63190  -0.16660   -1.56698
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.33340   10.44680  -0.11340   -1.08550
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.76490    9.80310  -0.03820   -0.38967
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.03290   22.91380   0.11910    0.51977
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.10570    9.35860  -0.25290   -2.70233
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.64330    9.83220  -0.18890   -1.92124
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.05470    9.30620  -0.25150   -2.70250
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.57700    9.76480  -0.18780   -1.92323
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22550   13.22530   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   12.93000   12.87000   0.06000    0.46620
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.99730   16.96460   0.03270    0.19275
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.41930   12.60770  -0.18840   -1.49432
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.35460   12.49210  -0.13750   -1.10070
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.74980   11.88060  -0.13080   -1.10095
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.37250   12.41790  -0.04540   -0.36560
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.72570   11.67230   0.05340    0.45749
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.54350   10.58220  -0.03870   -0.36571
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.80920    8.76980   0.03940    0.44927
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聯博大利基金                                                       35.15000   35.02000   0.13000    0.37122
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.76000   18.14000  -0.38000   -2.09482
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.34000   18.02000  -0.68000   -3.77358
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.76000   12.13000  -0.37000   -3.05029
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.20000   16.33000  -0.13000   -0.79608
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.73000   10.76000  -0.03000   -0.27881
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.87000   11.96000  -0.09000   -0.75251
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.70000   12.79000  -0.09000   -0.70367
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.85000   11.93000  -0.08000   -0.67058
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.59000    7.61000  -0.02000   -0.26281
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.41000   11.49000  -0.08000   -0.69626
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.97000   15.18000  -0.21000   -1.38340
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.88000   10.98000  -0.10000   -0.91075
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.64000    8.72000  -0.08000   -0.91743
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.28000   11.41000  -0.13000   -1.13935
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.91000   14.19000  -0.28000   -1.97322
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.85000   14.14000  -0.29000   -2.05092
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.89000   14.17000  -0.28000   -1.97601
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.03000    9.12000  -0.09000   -0.98684
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.55000   14.84000  -0.29000   -1.95418
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.55000    9.65000  -0.10000   -1.03627
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.39000   20.83000  -0.44000   -2.11234
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.53000   18.90000  -0.37000   -1.95767
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.90000   13.09000  -0.19000   -1.45149
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.42000   14.73000  -0.31000   -2.10455
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.37000   15.69000  -0.32000   -2.03952
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.39000   14.67000  -0.28000   -1.90866
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.61000    9.75000  -0.14000   -1.43590
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.39000   14.68000  -0.29000   -1.97548
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.32000   12.58000  -0.26000   -2.06677
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.53000   14.83000  -0.30000   -2.02293
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.45000   12.70000  -0.25000   -1.96850
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.56000    8.69000  -0.13000   -1.49597
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            12.93000   13.19000  -0.26000   -1.97119
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.55000   19.59000  -0.04000   -0.20419
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.30000   18.33000  -0.03000   -0.16367
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.31000   11.29000   0.02000    0.17715
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.13000   13.16000  -0.03000   -0.22796
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.12000   14.14000  -0.02000   -0.14144
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.09000   13.11000  -0.02000   -0.15256
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.92000    7.91000   0.01000    0.12642
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.92000   12.94000  -0.02000   -0.15456
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.49000   10.53000  -0.04000   -0.37987
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.94000   14.06000  -0.12000   -0.85349
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.06000   14.16000  -0.10000   -0.70621
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.39000    9.43000  -0.04000   -0.42418
聯博貨幣市場基金                                                   15.04000   15.03990   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.25320   11.23870   0.01450    0.12902
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.96350   14.00160  -0.03810   -0.27211
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.59520    7.58540   0.00980    0.12920
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.66000   10.62000   0.04000    0.37665
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.28000   14.28000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.45000   14.44000   0.01000    0.06925
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.54000    9.50000   0.04000    0.42105
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.34580   10.29840   0.04740    0.46027
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.70290   10.72040  -0.01750   -0.16324
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.26130   10.28190  -0.02060   -0.20035
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.38680   10.35500   0.03180    0.30710
瀚亞中小型股基金                                                   20.57000   20.39000   0.18000    0.88279
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.11000   12.28000  -0.17000   -1.38436
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.65000   12.96000  -0.31000   -2.39198
瀚亞巴西基金                                                        5.94000    6.14000  -0.20000   -3.25733
瀚亞外銷基金                                                       39.09000   38.92000   0.17000    0.43679
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.38400   11.35680   0.02720    0.23950
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.82910   10.90360  -0.07450   -0.68326
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.81680   12.85800  -0.04120   -0.32042
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.86070   10.90550  -0.04480   -0.41080
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.33790    7.31780   0.02010    0.27467
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.94990    8.00490  -0.05500   -0.68708
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.17020    8.19640  -0.02620   -0.31965
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.12060    7.14980  -0.02920   -0.40840
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.75330    8.78140  -0.02810   -0.31999
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.02400    8.99930   0.02470    0.27447
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.29580    9.35970  -0.06390   -0.68271
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.12370    9.15300  -0.02930   -0.32011
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.96000   11.97000  -0.01000   -0.08354
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.26000   11.48000  -0.22000   -1.91638
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.21000   11.34000  -0.13000   -1.14638
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.22000   10.42000  -0.20000   -1.91939
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.21000   10.33000  -0.12000   -1.16167
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.63070   10.71440  -0.08370   -0.78119
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                            10.01290    9.97620   0.03670    0.36788
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.64310    9.78130  -0.13820   -1.41290
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.85290    9.93050  -0.07760   -0.78143
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.03000   14.10000  -0.07000   -0.49645
瀚亞印度基金-美元                                                  12.86000   13.17000  -0.31000   -2.35383
瀚亞印度基金-新台幣                                                29.26000   29.71000  -0.45000   -1.51464
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.83000   10.02000  -0.19000   -1.89621
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.01000   10.16000  -0.15000   -1.47638
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.48000    9.53000  -0.05000   -0.52466
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.26000    9.44000  -0.18000   -1.90678
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.42000    9.56000  -0.14000   -1.46444
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.50000    9.54000  -0.04000   -0.41929
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.26000    9.44000  -0.18000   -1.90678
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.42000    9.56000  -0.14000   -1.46444
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.18000   10.27000  -0.09000   -0.87634
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.73000    9.81000  -0.08000   -0.81549
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.46000   10.49000  -0.03000   -0.28599
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.74000    9.82000  -0.08000   -0.81466
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.45000   10.48000  -0.03000   -0.28626
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.48000   13.57000  -0.09000   -0.66323
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.86000   10.93000  -0.07000   -0.64044
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.44000   11.56000  -0.12000   -1.03806
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.97000   10.26000  -0.29000   -2.82651
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.41000   14.70000  -0.29000   -1.97279
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.63000    8.72000  -0.09000   -1.03211
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.56000    6.75000  -0.19000   -2.81481
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.49000    8.67000  -0.18000   -2.07612
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.44000   11.71000  -0.27000   -2.30572
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.40710   12.36460   0.04250    0.34372
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.41930   14.33340   0.08590    0.59930
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.11040   11.24210  -0.13170   -1.17149
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.00850   11.07980  -0.07130   -0.64351
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.80370   12.89590  -0.09220   -0.71496
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.01800    8.99440   0.02360    0.26239
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.86850    9.80970   0.05880    0.59941
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.84110    8.94590  -0.10480   -1.17149
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.75080    8.80750  -0.05670   -0.64377
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.40790    9.47630  -0.06840   -0.72180
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.96660   15.00530  -0.03870   -0.25791
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.63600   10.65620  -0.02020   -0.18956
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.16060   10.26980  -0.10920   -1.06331
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.68050   12.71330  -0.03280   -0.25800
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.40000   10.55000  -0.15000   -1.42180
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.70000   19.16000  -0.46000   -2.40084
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62730   13.62710   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 28.65000   29.53000  -0.88000   -2.98002
瀚亞高科技基金                                                     57.21000   56.44000   0.77000    1.36428
瀚亞理財通基金                                                     26.14000   26.12000   0.02000    0.07657
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.78000    9.89000  -0.11000   -1.11223
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.78000    8.81000  -0.03000   -0.34052
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.31000    8.47000  -0.16000   -1.88902
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.64000    8.75000  -0.11000   -1.25714
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.74000    8.77000  -0.03000   -0.34208
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.35000    8.51000  -0.16000   -1.88014
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.65000    8.75000  -0.10000   -1.14286
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.73000    9.87000  -0.14000   -1.41844
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.11000   10.19000  -0.08000   -0.78508
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.11000    9.10000   0.01000    0.10989
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.60000    8.72000  -0.12000   -1.37615
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.94000    9.01000  -0.07000   -0.77691
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.94000   10.02000  -0.08000   -0.79840
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.09000    9.08000   0.01000    0.11013
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.71000    8.84000  -0.13000   -1.47059
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.03000    9.09000  -0.06000   -0.66007
瀚亞菁華基金                                                       21.31000   21.14000   0.17000    0.80416
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.00680   14.08480  -0.07800   -0.55379
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.24670    9.29820  -0.05150   -0.55387
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.03070   10.96230   0.06840    0.62396
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.77600   11.70400   0.07200    0.61517
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.22980   10.26700  -0.03720   -0.36233
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.68660   10.75480  -0.06820   -0.63414
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.24570    8.19460   0.05110    0.62358
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.27910    8.22850   0.05060    0.61494
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.64850    8.74960  -0.10110   -1.15548
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.26740    8.29750  -0.03010   -0.36276
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.14870    8.20070  -0.05200   -0.63409
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.28730   14.23650   0.05080    0.35683
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.79820   10.71360   0.08460    0.78965
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.97400    9.97930  -0.00530   -0.05311
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.67890   11.63730   0.04160    0.35747
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.31500   10.23410   0.08090    0.79049
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.14790   10.11180   0.03610    0.35701
瀚亞歐洲基金                                                       10.23000   10.31000  -0.08000   -0.77595
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