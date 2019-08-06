◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月06日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 華頓S&P布蘭特反1 元大中型100 本盟 昶和 興泰 安馳 宏洲 元大電子 中化生 大統新創 新紡 鈺齊-KY 嘉裕 元大台商50 中釉 本盟 怡華 東華 元大MSCI金融 旺宏 銘旺科 昶和 大魯閣 富邦摩台 台光電 旭隼 大統新創 立益 富邦發達 精元 遠雄來 程泰 佳和 富邦金融 光群雷 統領 百達-KY 聯發 元大MSCI台灣 吉祥全 威宏-KY 氣立 昶和 富邦日本 智原 泰昇-KY 榮星 三洋紡 國泰日經225 揚智 元禎 本盟 元大歐洲50 和鑫 永記 正道 元大日經225 茂林-KY 毛寶 瑞利 元大美元指數 康控-KY 日勝化 正峰新 元大美元指數正2 立積 展宇 億泰 兆豐藍籌30反1 科嘉-KY 華廣 懷特 國泰股利精選30 虹堡 三福化 士紙 元大S&P日圓反1 鎧勝-KY 士紙 燁興 富邦歐洲 慧友 高興昌 千興 FH彭博高收益債 聯茂 東明-KY 威致 FH彭博新興債 超眾 六暉-KY 華豐 元大台灣高息低波 台表科 申豐 首利 群益道瓊美國地產 矽力-KY 宏旭-KY 麗正 華頓S&P布蘭特反1 昇陽半導體 震旦行 東訊 FH富時高息低波 裕豐 隴華 錸德 國泰RMB短期報酬 杜康-DR 翔耀 倫飛 富邦臺灣中小 陽光能源-DR 太空梭 虹光 新光內需收益 欣巴巴 連宇 威盛 FH美國金融股 奇鋐 浩鑫 元大US高息特別股 立萬利 國碩 新光中國政金綠債 聯德 銘旺科 新光投等債15+ 泰碩 統懋 新光ICE美國權值 玉晶光 翔耀 台泥 力銘 太空梭 宏洲 世芯-KY 兆勁 嘉裕 新至陞 麗臺 東華 穎漢 吉祥全 大魯閣 立積 憶聲 南紡 詮欣 科風 立益 易華電 力特 佳和 陞泰 喬鼎 聯發 偉聯 正達 昶和 華友聯 晟鈦 三洋紡 愛山林 聯德 本盟 皇昌 同泰 正道 遠雄來 新世紀 瑞利 夏都 誠研 廣隆 欣欣 誠創 正峰新 統領 嘉威 億泰 客思達-KY 聯合再生 科妍 康師傅-DR 力銘 懷特 神州-DR 亞太電 雙鍵 晨訊科-DR 達能 士紙 一零四 太極 燁興 欣天然 誠美材 千興 新海 清惠 威致 川飛 慧友 南帝 鋼聯 悠克 華豐 必應 友勁 首利 科定 百一 麗正 三能-KY 捷泰 東訊 基勝-KY 天瀚 旺宏 威宏-KY 迅杰 錸德 政伸 華上 倫飛 光麗-KY 虹光 元晶 威盛 華冠 浩鑫 裕豐 國碩 寶徠 銘旺科 皇昌 統懋 陽明 翔耀 六福 太空梭 康師傅-DR 兆勁 聖馬丁-DR 神腦 神州-DR 義隆 耀傑-DR 麗臺 同方友友-DR 吉祥全 晨訊科-DR 華新科 友佳-DR 憶聲 陽光能源-DR 科風 精熙-DR 力特 中福 喬鼎 雷虎 正達 中視 晟鈦 秋雨 聯德 新利虹 同泰 國光生 新世紀 晶睿 誠研 誠創 嘉威 聯合再生 力銘 亞太電 達能 日月光投控 新唐 泰鼎-KY 太極 誠美材 清惠 界霖 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 盛群 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 中揚光 華冠 裕豐 名軒 寶徠 凱撒衛 皇昌 皇翔 日勝生 榮運 陽明 國賓 六福 兆豐金 台新金 第一金 群益證 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 美利達 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生 鋼聯 泰昇-KY