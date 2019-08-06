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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月06日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
0056   元大高股息             12138      8407    00677U 富邦VIX              -220287         0  
00672L 元大S&P原油正2          6397         0    00632R 元大台灣50反1         -90373         0  
00655L 國泰中國A50正2          2357         0    2409   友達                   -7477    -76527  
2887   台新金                  1799         0    3481   群創                   -6744    -90547  
2344   華邦電                  1209     17296    2886   兆豐金                 -6471         0  
00766L x新MSCI中國正2           995         0    00669R 禤鶿拕篧D瓊反1         -5990         0  
00670L 富邦NASDAQ正2            993         0    2891   中信金                 -5298         0  
2323   中環                     913      2095    2888   新光金                 -4601         0  
00752  中信中國50               880      2516    2330   台積電                 -3232     -3597  
00730  邦臺灣優質高息           838      3932    00676R I邦臺灣加權反1         -3009         0  
5469   瀚宇博                   780      5025    3037   欣興                   -2851     -6489  
00631L 元大台灣50正2            772         0    00671R 富邦NASDAQ反1          -2179         0  
2329   華泰                     716       712    2834   臺企銀                 -2153         0  
00692  富邦公司治理             711      2695    00648R 元大S&P500反1          -2151         0  
6153   嘉聯益                   691      -779    0050   元大台灣50             -1988      9325  
00643  群益深証中小             666      6795    3231   緯創                   -1885     -5853  
8028   昇陽半導體               653      1375    2882   國泰金                 -1757         0  
9802   鈺齊-KY                  650         0    2448   晶電                   -1703     -9801  
00640L 富邦日本正2              649         0    2356   英業達                 -1627     -7593  
2349   錸德                     644       983    2823   中壽                   -1539         0  
2206   三陽工業                 641       -92    2610   華航                   -1535         0  
2371   大同                     577     -2202    2881   富邦金                 -1517         0  
2884   玉山金                   556         0    00637L 元大滬深300正2         -1467         0  
3704   合勤控                   529      -276    2382   廣達                   -1443     -9365  
3673   TPK-KY                   471       692    4938   和碩                   -1414     -5481  
00650L FH香港正2                433         0    00634R 富邦上証反1            -1337         0  
006208 富邦台50                 415         0    3711   日月光投控             -1333        71  
2313   華通                     413    -18436    2408   南亞科                 -1296      4204  
3049   和鑫                     356      1062    2002   中鋼                   -1270    -15037  
00738U 元大道瓊白銀             353         0    00633L 富邦上証正2            -1258         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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