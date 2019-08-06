◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月06日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 0056 元大高股息 12138 8407 00677U 富邦VIX -220287 0 00672L 元大S&P原油正2 6397 0 00632R 元大台灣50反1 -90373 0 00655L 國泰中國A50正2 2357 0 2409 友達 -7477 -76527 2887 台新金 1799 0 3481 群創 -6744 -90547 2344 華邦電 1209 17296 2886 兆豐金 -6471 0 00766L x新MSCI中國正2 995 0 00669R 禤鶿拕篧D瓊反1 -5990 0 00670L 富邦NASDAQ正2 993 0 2891 中信金 -5298 0 2323 中環 913 2095 2888 新光金 -4601 0 00752 中信中國50 880 2516 2330 台積電 -3232 -3597 00730 邦臺灣優質高息 838 3932 00676R I邦臺灣加權反1 -3009 0 5469 瀚宇博 780 5025 3037 欣興 -2851 -6489 00631L 元大台灣50正2 772 0 00671R 富邦NASDAQ反1 -2179 0 2329 華泰 716 712 2834 臺企銀 -2153 0 00692 富邦公司治理 711 2695 00648R 元大S&P500反1 -2151 0 6153 嘉聯益 691 -779 0050 元大台灣50 -1988 9325 00643 群益深証中小 666 6795 3231 緯創 -1885 -5853 8028 昇陽半導體 653 1375 2882 國泰金 -1757 0 9802 鈺齊-KY 650 0 2448 晶電 -1703 -9801 00640L 富邦日本正2 649 0 2356 英業達 -1627 -7593 2349 錸德 644 983 2823 中壽 -1539 0 2206 三陽工業 641 -92 2610 華航 -1535 0 2371 大同 577 -2202 2881 富邦金 -1517 0 2884 玉山金 556 0 00637L 元大滬深300正2 -1467 0 3704 合勤控 529 -276 2382 廣達 -1443 -9365 3673 TPK-KY 471 692 4938 和碩 -1414 -5481 00650L FH香港正2 433 0 00634R 富邦上証反1 -1337 0 006208 富邦台50 415 0 3711 日月光投控 -1333 71 2313 華通 413 -18436 2408 南亞科 -1296 4204 3049 和鑫 356 1062 2002 中鋼 -1270 -15037 00738U 元大道瓊白銀 353 0 00633L 富邦上証正2 -1258 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股