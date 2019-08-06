[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月05日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 華頓S&P布蘭特反1 元大中型100 綠悅-KY 昶和 興泰 元大台灣50正2 宏洲 富邦科技 本盟 大統新創 新紡 安馳 嘉裕 元大電子 中化生 本盟 怡華 鈺齊-KY 東華 元大台商50 中釉 銘旺科 昶和 大魯閣 富邦摩台 旺宏 旭隼 大統新創 立益 富邦發達 台光電 遠雄來 亞崴 佳和 富邦金融 精元 統領 程泰 聯發 元大MSCI台灣 光群雷 威宏-KY 百達-KY 昶和 富邦日本 吉祥全 泰昇-KY 氣立 三洋紡 國泰日經225 奇鋐 榮星 本盟 元大歐洲50 智原 元禎 正道 元大日經225 欣興 永記 瑞利 元大美債20反1 揚智 毛寶 正峰新 元大美元指數 和鑫 日勝化 億泰 元大美元指數正2 茂林-KY 展宇 懷特 兆豐藍籌30反1 康控-KY 華廣 士紙 國泰股利精選30 立積 三福化 燁興 元大S&P日圓反1 科嘉-KY 士紙 千興 富邦歐洲 虹堡 高興昌 威致 FH彭博高收益債 鎧勝-KY 東明-KY 華豐 FH彭博新興債 慧友 六暉-KY 首利 元大台灣高息低波 聯茂 申豐 麗正 群益道瓊美國地產 超眾 宏旭-KY 東訊 華頓S&P布蘭特反1 台表科 震旦行 錸德 FH富時高息低波 矽力-KY 隴華 倫飛 國泰RMB短期報酬 昇陽半導體 翔耀 虹光 富邦臺灣中小 裕豐 太空梭 威盛 新光內需收益 杜康-DR 連宇 浩鑫 FH美國金融股 陽光能源-DR 奇鋐 國碩 元大US高息特別股 欣巴巴 立萬利 銘旺科 新光中國政金綠債 佳龍 聯德 統懋 新光投等債15+ 泰碩 翔耀 新光ICE美國權值 玉晶光 太空梭 宏洲 力銘 兆勁 嘉裕 世芯-KY 麗臺 東華 新至陞 吉祥全 大魯閣 穎漢 憶聲 南紡 立積 科風 立益 詮欣 力特 佳和 易華電 喬鼎 聯發 陞泰 正達 昶和 華友聯 晟鈦 三洋紡 愛山林 聯德 本盟 皇昌 同泰 正道 遠雄來 新世紀 瑞利 夏都 誠研 正峰新 欣欣 誠創 上銀 統領 嘉威 帝寶 客思達-KY 聯合再生 億泰 康師傅-DR 力銘 科妍 神州-DR 亞太電 懷特 同方友友-DR 達能 雙鍵 晨訊科-DR 太極 士紙 一零四 誠美材 燁興 欣天然 清惠 千興 新海 慧友 威致 川飛 悠克 南帝 鋼聯 友勁 華豐 必應 百一 首利 科定 捷泰 麗正 三能-KY 天瀚 東訊 基勝-KY 迅杰 旺宏 威宏-KY 華上 錸德 政伸 光麗-KY 倫飛 元晶 虹光 華冠 威盛 裕豐 浩鑫 寶徠 國碩 皇昌 銘旺科 陽明 統懋 六福 翔耀 康師傅-DR 太空梭 聖馬丁-DR 兆勁 神州-DR 神腦 耀傑-DR 義隆 同方友友-DR 麗臺 晨訊科-DR 吉祥全 友佳-DR 華新科 陽光能源-DR 憶聲 精熙-DR 科風 中福 力特 雷虎 喬鼎 中視 立德 秋雨 建漢 新利虹 正達 國光生 晟鈦 聯德 同泰 新世紀 誠研 誠創 嘉威 聯合再生 力銘 亞太電 達能 新唐 泰鼎-KY 太極 誠美材 乙盛-KY 清惠 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 啟碁 華上 光麗-KY 元晶 中揚光 華冠 南茂 裕豐 名軒 寶徠 凱撒衛 櫻花建 皇昌 皇翔 日勝生 榮運 陽明 遠雄港 國賓 六福 兆豐金 台新金 第一金 群益證 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 美利達 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生 鋼聯 泰昇-KY