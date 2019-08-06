[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月05日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 勝昱 新昕纖 訊聯 易威 晟楠 元大美債7-10 興采 韋僑 美時 天良 寬魚國際 元大美債1-3 點晶 久陽 進階 南璋 群益15年IG科技債 精材 東林 強生 勝昱 群益10年IG金融債 益通 欣厚-KY 寶島科 萬國通 國泰投資級公司債 緯軟 友銓 其祥-KY 飛寶企業 國泰5Y+新興債 協益 倉和 中華食 精確 富邦全球高收債 上揚 三圓 世坤 宏易 國泰中國政金債5+ 沛亨 雙喜 萬國通 唐鋒 富邦中政債0-1 九暘 力泰 飛寶企業 聯光通 FH中國政策債 凱碩 理銘 聚紡 通訊-KY 凱基中國債3-10 品安 亞都 世德 榮群 凱基新興債10+ 富驛-KY 老爺知 健信 天宇 凱基科技債10+ 泰偉 東凌-KY 方土霖 新零售 群益AAA-AA公司債 大田 邁達康 至興 恩得利 群益15年IG公用債 綠河-KY 大詠城 李洲 群益15年EM主權債 欣泰 萬在 凱柏實業 FH能源債 健椿 元炬 FH製藥債 科際精密 及成 FH新興企業債 永純 和進 國泰A級公司債 台聯電 耀勝 群益25年美債 富宇 倚強 FH20年美債 威潤 錦明 FH中國信用債 天宇 鑫創 中信高評級公司債 唐榮 廣寰科 中信優先金融債 晉椿 點晶 凱基AAA至A公司債 強新 斐成 凱基金融債20+ 松和 泰谷 凱基美債25+ 新零售 典範 國泰A級金融債 凌網 益通 國泰A級科技債 恩得利 振維 國泰A級公用債 李洲 鴻翊 富邦中國投等債 凱柏實業 迎輝 富邦金融投等債 及成 研勤 元大10年IG銀行債 耀勝 欣厚-KY 元大10年IG電能債 倚強 兆遠 FH公司債A3 至寶電 太欣 FH次順位IG金融債 鑫創 系統電 FH美元信用債1-5Y 宇環 天剛 群益A級公司債 廣寰科 世紀 群益AAA-A醫療債 雙鴻 華容 中信美國公債20年 幸康 建榮 中信中國債7-10 泰谷 立衛 中信中國美元IG債 熱映 天揚 B新光美債1-3 森寶 鈺創 B新光美債20+ 先益 佳總 第一金美債20+ 泓格 合正 第一金金融債 10+ 東林 金利 第一金科技債 10+ 盈正 寶聯通 永豐10年A公司債 晟楠 凱鈺 永豐15年金融債 艾恩特 德宏 永豐7-10年中國債 德微 合邦 凱基醫療保健債 欣厚-KY 萬旭 凱基IG精選15+ 世紀 久正 凱基AAA-AA公司債 友銓 上揚 台新美元銀行債 立衛 全譜 台新中國政策債 合正 易通展 新光15年IG金融債 凱鈺 茂迪 中信新興亞洲債 通泰 安鈦克 中信EM主權債0-5 彩富 元隆 合世 合邦 沛亨 易威 亞元 九暘 天良 萬旭 凱碩 環泰 訊達 全達 南璋 撼訊 奧斯特 勝昱 順發 保銳 萬國通 全譜 越峰 飛寶企業 元隆 商丞 精確 沛亨 英格爾 宏易 廣錠 士開 唐鋒 神盾 昇益 聯光通 長科 志嘉 通訊-KY 全達 富裔 榮群 奧斯特 燦星旅 天宇 宏捷科 富驛-KY 新零售 常珵 劍湖山 恩得利 三圓 德記 李洲 力泰 泰偉 凱柏實業 理銘 華義 僑威 富裔 昇華 元炬 燦星旅 得利影 及成 富驛-KY 鼎創達 璟德 亞都 愛地雅 和進 老爺知 邦泰 耀勝 東凌-KY 倚強 紅馬-KY 錦明 德記 鑫創 弘帆 廣寰科 關中 點晶 邁達康 鼎天 大展證 斐成 誠品生活 泰谷 華義 典範 得利影 益通 隆中 昇達科 時報 振維 旭然 鴻翊 鼎創達 迎輝 捷必勝-KY 研勤 旭源 欣厚-KY 紅木-KY 兆遠 綠河-KY 昂寶-KY 花王 邑昇 欣雄 杰力 欣泰 太欣 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 凱鈺 德宏 合邦 萬旭 振曜 久正 上揚 全譜 易通展 茂迪 普萊德 安鈦克 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 日盛金 德記 全家 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 金益鼎 愛地雅 邦泰