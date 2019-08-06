【富邦期貨】國內外金融市場早報



《台指期走勢分析》

美股盤後：週一亞市早盤人民幣突然重貶破 7，雖然中國人行否認匯率操縱，不過市場普遍認為中國打算以貨幣戰來做長期抗爭，晚間川普指控中國為匯率操縱國家，市場恐慌情緒急速蔓延，盤中中國商務部宣布，計畫對 8/3 以後中方購買的美國農產品加大課徵關稅，而且中國相關企業已暫停採購美國農產品，顯示中國已經放棄與美國達成貿易協議，美股因此加重賣壓，道瓊指數近尾盤一度重挫超過 900 點，收盤時收斂部分跌幅，但仍舊下跌超過 760 點，盤後美國財政部宣布將中國列入匯率操縱國，衝擊道瓊期貨再度下挫超過 300 點。

台股觀點：美中貿易衝突升溫、香港反送中抗爭擴大為罷工、罷市及罷課，加上週一人民幣為近 10 年來首度貶破 7 關卡，使市場臆測中國將以貨幣戰反擊，衝擊亞股全面重挫，台股早盤在大立光撐盤下表現相對抗跌，不過隨著港股、日股及上証陸續淪陷擴大跌幅，加權指數也在鴻海及台積電領跌下再度重挫超過百點；籌碼方面，隨著台幣重貶，外資資金有持續出逃現象，現貨市場已經連續三天賣超超過 150 億，合計超過 500 億；由於此次關稅涵蓋蘋果的所有主要產品，包括 iPhone、iPad、Mac、AirPods 和 Apple TV，加上先前解禁的華為供應鍊可能會再度受到封鎖，預期將對台灣蘋概股及相關半導體類股造成衝擊，加上中國祭出陸客自由行暫停申請衝擊國內觀光業，將不利台股後續走勢。

關注焦點：

1) 美中貿易衝突動向

2) 公司財報

3) 美債殖利率變化。

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