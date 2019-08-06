[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/08/05 108/08/02 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.42060 10.44120 -0.02060 -0.19730 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.20600 10.22620 -0.02020 -0.19753 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.51770 10.52400 -0.00630 -0.05986 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.31030 10.31640 -0.00610 -0.05913 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.29650 10.30770 -0.01120 -0.10866 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.30230 10.31000 -0.00770 -0.07468 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.30090 10.30910 -0.00820 -0.07954 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.39700 10.40380 -0.00680 -0.06536 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.93530 9.95390 -0.01860 -0.18686 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.93530 9.95390 -0.01860 -0.18686 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.93390 9.94720 -0.01330 -0.13371 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.93390 9.94720 -0.01330 -0.13371 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.05790 10.07620 -0.01830 -0.18162 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.05790 10.07620 -0.01830 -0.18162 大華銀多元特別收益平衡基金 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.80600 10.80290 0.00310 0.02870 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.60450 10.60160 0.00290 0.02735 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.70360 10.71630 -0.01270 -0.11851 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.58980 10.60250 -0.01270 -0.11978 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.37000 22.85000 -0.48000 -2.10066 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.84000 24.30000 -1.46000 -6.00823 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 42.72480 42.44440 0.28040 0.66063 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.56440 40.45010 0.11430 0.28257 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.91870 9.92960 -0.01090 -0.10977 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.45430 10.46650 -0.01220 -0.11656 中國信託台灣活力基金 13.11000 13.18000 -0.07000 -0.53111 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.83000 10.75000 0.08000 0.74419 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.68000 10.57000 0.11000 1.04068 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.67000 9.57000 0.10000 1.04493 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.28000 9.33000 -0.05000 -0.53591 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.13080 10.10460 0.02620 0.25929 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.20350 10.14550 0.05800 0.57168 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.12020 9.06830 0.05190 0.57232 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.41740 10.42260 -0.00520 -0.04989 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.27830 9.28290 -0.00460 -0.04955 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.47070 11.48460 -0.01390 -0.12103 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.71750 9.72930 -0.01180 -0.12128 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.26660 11.30070 -0.03410 -0.30175 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.81920 9.84890 -0.02970 -0.30156 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 44.96750 44.27040 0.69710 1.57464 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 41.35980 40.79890 0.56090 1.37479 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 46.82040 46.37430 0.44610 0.96196 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 47.56150 47.17980 0.38170 0.80903 中國信託智能運動基金-台幣 10.73000 10.81000 -0.08000 -0.74006 中國信託智能運動基金-美元 10.25000 10.39000 -0.14000 -1.34745 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.75000 9.85000 -0.10000 -1.01523 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03930 11.03880 0.00050 0.00453 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.33250 10.26950 0.06300 0.61347 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.50220 9.44420 0.05800 0.61413 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.49310 10.47240 0.02070 0.19766 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.64850 9.62950 0.01900 0.19731 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.40060 40.12380 0.27680 0.68986 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 40.51000 40.13690 0.37310 0.92957 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.40000 11.41000 -0.01000 -0.08764 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.37000 11.46000 -0.09000 -0.78534 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.85000 10.93000 -0.08000 -0.73193 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 44.45830 43.88440 0.57390 1.30775 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 44.91050 44.43350 0.47700 1.07351 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 44.46220 43.93870 0.52350 1.19143 元大2001基金 63.01000 63.65000 -0.64000 -1.00550 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 47.21440 46.69210 0.52230 1.11860 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 44.99850 44.47630 0.52220 1.17411 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.85000 21.16000 -0.31000 -1.46503 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.72070 11.71990 0.00080 0.00683 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.83480 10.80030 0.03450 0.31944 元大上證50基金 32.03000 32.90000 -0.87000 -2.64438 元大大中華TMT基金-人民幣 10.46000 10.67000 -0.21000 -1.96813 元大大中華TMT基金-新台幣 9.35000 9.51000 -0.16000 -1.68244 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.01000 13.24000 -0.23000 -1.73716 元大大中華價值指數基金-美元 12.01600 12.26700 -0.25100 -2.04614 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.50300 16.74300 -0.24000 -1.43343 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.98000 11.06200 -0.08200 -0.74128 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.59600 10.64200 -0.04600 -0.43225 元大中國平衡基金-人民幣 3.00000 3.04000 -0.04000 -1.31579 元大中國平衡基金-新台幣 13.44000 13.60000 -0.16000 -1.17647 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.35650 47.30190 0.05460 0.11543 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.03870 11.01900 0.01970 0.17878 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05010 10.03210 0.01800 0.17942 元大中國機會債券基金-新台幣 10.18830 10.13840 0.04990 0.49219 元大巴西指數基金 7.27300 7.27300 0.00000 0.00000 元大日經225基金 26.30000 26.79000 -0.49000 -1.82904 元大台商收成基金 22.19000 22.52000 -0.33000 -1.46536 元大台灣50單日反向1倍基金 11.81000 11.70000 0.11000 0.94017 元大台灣50單日正向2倍基金 38.34000 39.07000 -0.73000 -1.86844 元大台灣中型100基金 32.40000 32.79000 -0.39000 -1.18939 元大台灣加權股價指數基金 25.35500 25.63800 -0.28300 -1.10383 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.15000 10.27000 -0.12000 -1.16845 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.06000 10.27000 -0.21000 -2.04479 元大台灣卓越50基金 80.01000 81.01000 -1.00000 -1.23442 元大台灣金融基金 18.05000 18.09000 -0.04000 -0.22112 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.14000 10.24000 -0.10000 -0.97656 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.14000 10.24000 -0.10000 -0.97656 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.63000 31.89000 -0.26000 -0.81530 元大台灣高股息基金 26.50000 26.76000 -0.26000 -0.97160 元大台灣電子科技基金 35.14000 35.72000 -0.58000 -1.62374 元大全球ETF成長組合基金 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 元大全球ETF穩健組合基金 15.09000 15.05000 0.04000 0.26578 元大全球人工智慧ETF基金 23.56000 23.99000 -0.43000 -1.79241 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.52000 13.38000 0.14000 1.04634 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.29000 9.19000 0.10000 1.08814 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.24000 13.14000 0.10000 0.76104 元大全球不動產證券化基金-美元 12.25700 12.20100 0.05600 0.45898 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.57000 8.63000 -0.06000 -0.69525 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.45000 6.49000 -0.04000 -0.61633 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.00000 8.90000 0.10000 1.12360 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.91000 6.84000 0.07000 1.02339 元大全球股票入息基金-美元配息 8.31700 8.44300 -0.12600 -1.49236 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.79000 9.87000 -0.08000 -0.81054 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.38000 8.45000 -0.07000 -0.82840 元大全球新興市場精選組合基金 13.52000 13.68000 -0.16000 -1.16959 元大全球農業商機基金 18.31000 18.35000 -0.04000 -0.21798 元大印尼指數基金 9.81600 9.81200 0.00400 0.04077 元大印度指數基金 9.60500 9.56900 0.03600 0.37621 元大印度基金 12.50000 12.46000 0.04000 0.32103 元大多多基金 16.91000 17.06000 -0.15000 -0.87925 元大多福基金 52.13000 52.48000 -0.35000 -0.66692 元大亞太成長基金 8.66000 8.69000 -0.03000 -0.34522 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.42850 9.35660 0.07190 0.76844 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.54280 7.48530 0.05750 0.76817 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.05300 9.15100 -0.09800 -1.07092 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.24900 10.35500 -0.10600 -1.02366 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.23110 10.24350 -0.01240 -0.12105 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.42470 10.43700 -0.01230 -0.11785 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.21240 10.22450 -0.01210 -0.11834 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.59170 10.53870 0.05300 0.50291 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.37680 10.32490 0.05190 0.50267 元大卓越基金 43.21000 43.35000 -0.14000 -0.32295 元大店頭基金 8.28000 8.42000 -0.14000 -1.66271 元大美元貨幣市場基金-美元 10.49180 10.48980 0.00200 0.01907 元大美元貨幣市場基金-新台幣 10.02990 9.94810 0.08180 0.82227 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.03660 32.77390 0.26270 0.80155 元大美國政府20年期(以上)債券基金 44.10260 43.37950 0.72310 1.66692 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 16.41760 16.56580 -0.14820 -0.89461 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 23.99090 23.50500 0.48590 2.06722 元大美國政府7至10年期債券基金 43.16730 42.74080 0.42650 0.99788 元大高科技基金 19.19000 19.37000 -0.18000 -0.92927 元大得利貨幣市場基金 16.33430 16.33360 0.00070 0.00429 元大得寶貨幣市場基金 12.03850 12.03800 0.00050 0.00415 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.49000 10.65000 -0.16000 -1.50235 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.49000 10.65000 -0.16000 -1.50235 元大富櫃50基金 12.62000 12.82000 -0.20000 -1.56006 元大華夏中小基金 7.26000 7.34000 -0.08000 -1.08992 元大新中國基金-人民幣 9.64000 9.79000 -0.15000 -1.53218 元大新中國基金-美元 8.91300 9.07600 -0.16300 -1.79595 元大新中國基金-新台幣 9.03000 9.14000 -0.11000 -1.20350 元大新主流基金 24.34000 24.52000 -0.18000 -0.73409 元大新東協平衡基金-美元 9.47700 9.52300 -0.04600 -0.48304 元大新東協平衡基金-新台幣 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.86540 10.85050 0.01490 0.13732 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.89140 9.90840 -0.01700 -0.17157 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.38140 11.33040 0.05100 0.45012 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.37760 9.33560 0.04200 0.44989 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.60870 10.58780 0.02090 0.19740 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.84570 9.82640 0.01930 0.19641 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.96110 10.87190 0.08920 0.82046 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.18110 10.09820 0.08290 0.82094 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.14510 10.11850 0.02660 0.26288 元大新興亞洲基金 10.78000 10.90000 -0.12000 -1.10092 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.76480 9.77680 -0.01200 -0.12274 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.04860 9.05970 -0.01110 -0.12252 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.20930 10.15860 0.05070 0.49908 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.47540 9.42830 0.04710 0.49956 元大萬泰貨幣市場基金 15.17140 15.17080 0.00060 0.00395 元大經貿基金 36.47000 36.71000 -0.24000 -0.65377 元大實質多重資產基金-人民幣 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 元大實質多重資產基金-美元 8.11300 8.12900 -0.01600 -0.19683 元大實質多重資產基金-新台幣 8.71000 8.67000 0.04000 0.46136 元大滬深300單日反向1倍基金 12.91000 12.66000 0.25000 1.97472 元大滬深300單日正向2倍基金 16.63000 17.14000 -0.51000 -2.97550 元大摩臺基金 37.40000 37.90000 -0.50000 -1.31926 元大標普500基金 27.94000 27.93000 0.01000 0.03580 元大標普500單日反向1倍基金 12.33000 12.24000 0.09000 0.73529 元大標普500單日正向2倍基金 35.97000 36.37000 -0.40000 -1.09981 元大標普美國高息特別股ETF基金 21.07000 20.88000 0.19000 0.90996 元大標智滬深300基金 17.55000 17.98000 -0.43000 -2.39155 元大歐洲50基金 24.68000 25.47000 -0.79000 -3.10169 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.19600 9.18060 0.01540 0.16775 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29960 10.29900 0.00060 0.00583 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.23000 15.41000 -0.18000 -1.16807 日盛上選基金 34.75000 35.38000 -0.63000 -1.78067 日盛小而美基金 17.93000 18.21000 -0.28000 -1.53762 日盛中國內需動力基金 9.62000 9.75000 -0.13000 -1.33333 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.38550 12.38930 -0.00380 -0.03067 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.86530 9.86840 -0.00310 -0.03141 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.60210 12.63490 -0.03280 -0.25960 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.03280 10.05890 -0.02610 -0.25947 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.46900 11.45030 0.01870 0.16331 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.11320 9.09840 0.01480 0.16267 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.68000 10.78000 -0.10000 -0.92764 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.03000 10.21000 -0.18000 -1.76298 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.55000 10.66000 -0.11000 -1.03189 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.64000 10.70000 -0.06000 -0.56075 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.37000 10.52000 -0.15000 -1.42586 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.62000 10.70000 -0.08000 -0.74766 日盛日盛基金 11.51000 11.69000 -0.18000 -1.53978 日盛目標收益組合基金(美元) 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 日盛全球抗暖化基金 11.28000 11.35000 -0.07000 -0.61674 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.55410 10.57350 -0.01940 -0.18348 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.41350 9.43080 -0.01730 -0.18344 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.37850 10.35950 0.01900 0.18341 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.25730 9.24030 0.01700 0.18398 日盛全球智能車基金(美元) 10.27000 10.44000 -0.17000 -1.62835 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.45000 10.55000 -0.10000 -0.94787 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52570 2.52800 -0.00230 -0.09098 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65660 1.65810 -0.00150 -0.09046 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38980 0.39100 -0.00120 -0.30691 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25620 0.25700 -0.00080 -0.31128 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.93160 12.92110 0.01050 0.08126 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.37240 8.36560 0.00680 0.08129 日盛亞洲機會基金 7.02000 7.11000 -0.09000 -1.26582 日盛首選基金 17.19000 17.41000 -0.22000 -1.26364 日盛高科技基金 18.16000 18.43000 -0.27000 -1.46500 日盛貨幣市場基金 14.84280 14.84210 0.00070 0.00472 日盛新台商基金 39.88000 40.51000 -0.63000 -1.55517 日盛精選五虎基金 35.76000 36.20000 -0.44000 -1.21547 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.55330 13.55270 0.00060 0.00443 台新2000高科技基金 31.14000 31.58000 -0.44000 -1.39329 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.43000 10.18000 -0.75000 -7.36739 台新MSCI中國基金 19.60000 20.01000 -0.41000 -2.04898 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000 台新大眾貨幣市場基金 14.23000 14.22940 0.00060 0.00422 台新中國通基金 45.03000 45.75000 -0.72000 -1.57377 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.55190 0.55980 -0.00790 -1.41122 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.29100 17.42900 -0.13800 -0.79178 台新中國精選中小基金-美元 0.31830 0.32280 -0.00450 -1.39405 台新中國精選中小基金-新台幣 9.63000 9.71000 -0.08000 -0.82389 台新主流基金 24.79000 25.01000 -0.22000 -0.87965 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.03000 23.76000 0.27000 1.13636 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.77050 0.76640 0.00410 0.53497 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.02000 16.82000 0.20000 1.18906 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54450 0.54160 0.00290 0.53545 台新台灣中小基金 35.38000 35.56000 -0.18000 -0.50619 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.84840 10.72230 0.12610 1.17605 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.97080 9.91410 0.05670 0.57191 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.54000 9.43000 0.11000 1.16649 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.53440 11.46890 0.06550 0.57111 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.08000 10.95000 0.13000 1.18721 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.09910 10.14870 -0.04960 -0.48873 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.30650 11.36230 -0.05580 -0.49110 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 台新印度基金 14.26000 14.29000 -0.03000 -0.20994 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.71710 8.69530 0.02180 0.25071 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28300 0.28400 -0.00100 -0.35211 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.80090 12.76880 0.03210 0.25139 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41060 0.41210 -0.00150 -0.36399 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.32000 40.15000 0.17000 0.42341 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 42.27000 41.77000 0.50000 1.19703 台新真吉利貨幣市場基金 11.13440 11.13400 0.00040 0.00359 台新高股息平衡基金 32.80130 33.01750 -0.21620 -0.65480 台新智慧生活基金-美元 10.73580 10.91630 -0.18050 -1.65349 台新智慧生活基金-新台幣 11.23000 11.35000 -0.12000 -1.05727 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.31510 8.36060 -0.04550 -0.54422 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.64790 8.64160 0.00630 0.07290 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.44300 9.49530 -0.05230 -0.55080 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.83210 9.82480 0.00730 0.07430 台新新興市場債券基金(A類型) 11.90980 11.85610 0.05370 0.45293 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37380 0.37440 -0.00060 -0.16026 台新新興市場債券基金(B類型) 8.44510 8.40700 0.03810 0.45319 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27980 0.28020 -0.00040 -0.14276 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.50000 5.60000 -0.10000 -1.78571 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.63000 22.42000 0.21000 0.93666 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.42870 10.41230 0.01640 0.15751 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.07010 10.08550 -0.01540 -0.15269 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.21740 10.19710 0.02030 0.19908 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.43110 10.41510 0.01600 0.15362 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.06650 10.08200 -0.01550 -0.15374 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.21740 10.19710 0.02030 0.19908 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 43.59410 43.17760 0.41650 0.96462 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 43.47770 42.98230 0.49540 1.15257 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.98120 40.01240 -0.03120 -0.07798 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.37580 11.37510 0.00070 0.00615 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.16900 10.19090 -0.02190 -0.21490 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.27090 9.25260 0.01830 0.19778 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.92460 10.90300 0.02160 0.19811 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.84060 7.84450 -0.00390 -0.04972 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.30970 9.31450 -0.00480 -0.05153 永豐中小基金 52.22000 52.55000 -0.33000 -0.62797 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.80700 1.80130 0.00570 0.31644 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.52790 2.51990 0.00800 0.31747 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.25220 8.24440 0.00780 0.09461 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.20030 11.18970 0.01060 0.09473 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.71000 4.78000 -0.07000 -1.46444 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.21000 21.58000 -0.37000 -1.71455 永豐主流品牌基金 19.13000 19.56000 -0.43000 -2.19836 永豐永豐基金 32.50000 32.93000 -0.43000 -1.30580 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.21010 9.25330 -0.04320 -0.46686 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.73290 9.77850 -0.04560 -0.46633 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.18180 9.17530 0.00650 0.07084 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.70540 9.69850 0.00690 0.07115 永豐亞洲民生消費基金 11.94000 11.97000 -0.03000 -0.25063 永豐南非幣2021保本基金 14.12140 14.13100 -0.00960 -0.06794 永豐高科技基金 23.14000 23.46000 -0.32000 -1.36402 永豐貨幣市場基金 13.94560 13.94500 0.00060 0.00430 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.13670 2.12510 0.01160 0.54586 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.64770 2.63330 0.01440 0.54684 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.85770 7.83230 0.02540 0.32430 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 11.05040 11.01470 0.03570 0.32411 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.24750 7.22630 0.02120 0.29337 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.66300 11.62890 0.03410 0.29323 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.32000 10.44000 -0.12000 -1.14943 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.05000 8.21000 -0.16000 -1.94884 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.68000 18.97000 -0.29000 -1.52873 永豐臺灣加權ETF基金 53.12000 53.72000 -0.60000 -1.11690 永豐領航科技基金 37.45000 37.92000 -0.47000 -1.23945 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.00000 12.10000 -0.10000 -0.82645 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.48000 11.55000 -0.07000 -0.60606 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.89000 10.11000 -0.22000 -2.17606 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.88000 10.19000 -0.31000 -3.04220 永豐趨勢平衡基金 40.86000 41.32000 -0.46000 -1.11326 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.90750 11.90510 0.00240 0.02016 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.74400 9.75440 -0.01040 -0.10662 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.39490 10.40600 -0.01110 -0.10667 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.82540 9.82650 -0.00110 -0.01119 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.31310 10.31430 -0.00120 -0.01163 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.79980 9.80900 -0.00920 -0.09379 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.57970 10.58970 -0.01000 -0.09443 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.83400 9.83470 -0.00070 -0.00712 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.39660 10.39720 -0.00060 -0.00577 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.96000 11.09000 -0.13000 -1.17223 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.57000 9.70000 -0.13000 -1.34021 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.22000 10.39000 -0.17000 -1.63619 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.95000 15.15000 -0.20000 -1.32013 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.61000 19.89000 -0.28000 -1.40774 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.40000 19.75000 -0.35000 -1.77215 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.07300 10.07670 -0.00370 -0.03672 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.07300 10.07670 -0.00370 -0.03672 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.02670 10.02280 0.00390 0.03891 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.02670 10.02280 0.00390 0.03891 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.19620 10.19060 0.00560 0.05495 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.19600 10.19040 0.00560 0.05495 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.08380 10.08160 0.00220 0.02182 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.08380 10.08150 0.00230 0.02281 兆豐國際生命科學基金 15.08000 15.30000 -0.22000 -1.43791 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.42810 10.42130 0.00680 0.06525 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.59820 10.63680 -0.03860 -0.36289 兆豐國際全球基金 30.81000 31.10000 -0.29000 -0.93248 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.50220 10.50020 0.00200 0.01905 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.39900 10.31830 0.08070 0.78211 兆豐國際國民基金 22.25000 22.54000 -0.29000 -1.28660 兆豐國際第一基金 12.84000 12.99000 -0.15000 -1.15473 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.82270 10.79760 0.02510 0.23246 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.26070 8.24150 0.01920 0.23297 兆豐國際萬全基金 20.15000 20.32000 -0.17000 -0.83661 兆豐國際電子基金 25.77000 26.07000 -0.30000 -1.15075 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.47000 21.69000 -0.22000 -1.01429 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.88000 15.76000 0.12000 0.76142 兆豐國際豐台灣基金 34.86000 35.06000 -0.20000 -0.57045 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56150 12.56090 0.00060 0.00478 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.79000 9.91000 -0.12000 -1.21090 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.73000 9.88000 -0.15000 -1.51822 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.95110 9.96930 -0.01820 -0.18256 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.94220 9.96780 -0.02560 -0.25683 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.05590 10.00890 0.04700 0.46958 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.95970 9.97490 -0.01520 -0.15238 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.94830 9.96500 -0.01670 -0.16759 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.95130 9.96950 -0.01820 -0.18256 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.94490 9.97050 -0.02560 -0.25676 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 10.06450 10.01750 0.04700 0.46918 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.96450 9.97960 -0.01510 -0.15131 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.95750 9.97420 -0.01670 -0.16743 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.87510 10.89990 -0.02480 -0.22753 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.62490 10.65470 -0.02980 -0.27969 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.87050 10.88820 -0.01770 -0.16256 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.55490 10.57910 -0.02420 -0.22875 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.69020 10.72020 -0.03000 -0.27985 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.66920 10.68660 -0.01740 -0.16282 合庫台灣基金 11.33000 11.52000 -0.19000 -1.64931 合庫全球高收益債券基金A類型 11.77940 11.76350 0.01590 0.13516 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.71080 12.73980 -0.02900 -0.22763 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.33710 11.36160 -0.02450 -0.21564 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.11540 12.14740 -0.03200 -0.26343 合庫全球高收益債券基金B類型 8.19070 8.17960 0.01110 0.13570 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.43420 9.45540 -0.02120 -0.22421 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.14090 9.16070 -0.01980 -0.21614 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.84590 8.86950 -0.02360 -0.26608 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.29300 9.31310 -0.02010 -0.21583 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.98000 11.07000 -0.09000 -0.81301 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.95000 10.03000 -0.08000 -0.79761 合庫全球新興市場基金 9.30000 9.45000 -0.15000 -1.58730 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373 合庫貨幣市場基金 10.17710 10.17670 0.00040 0.00393 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.97870 9.99870 -0.02000 -0.20003 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.29860 10.31470 -0.01610 -0.15609 合庫新興多重收益基金A類型 10.62760 10.60780 0.01980 0.18666 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.12050 12.13990 -0.01940 -0.15980 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.43530 15.45290 -0.01760 -0.11389 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.76260 8.78040 -0.01780 -0.20272 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.58610 9.60100 -0.01490 -0.15519 合庫新興多重收益基金B類型 7.98180 7.96700 0.01480 0.18577 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.72120 8.73490 -0.01370 -0.15684 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.66430 10.67910 -0.01480 -0.13859 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.70000 10.63000 0.07000 0.65851 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.03000 9.96000 0.07000 0.70281 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.68000 9.75000 -0.07000 -0.71795 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23020 11.22950 0.00070 0.00623 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.97640 10.05400 -0.07760 -0.77183 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02880 10.04440 -0.01560 -0.15531 安聯中國東協基金 15.35000 15.47000 -0.12000 -0.77569 安聯中國策略基金-美元 12.06000 12.34000 -0.28000 -2.26904 安聯中國策略基金-新臺幣 15.95000 16.21000 -0.26000 -1.60395 安聯中華新思路基金-人民幣 15.03000 15.24000 -0.21000 -1.37795 安聯中華新思路基金-美元 13.81000 14.12000 -0.31000 -2.19547 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.19000 13.40000 -0.21000 -1.56716 安聯台灣大壩基金 30.35000 30.87000 -0.52000 -1.68448 安聯台灣科技基金 51.28000 52.71000 -1.43000 -2.71296 安聯台灣貨幣市場基金 12.55270 12.55210 0.00060 0.00478 安聯台灣智慧基金 34.70000 35.31000 -0.61000 -1.72756 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.84810 10.82630 0.02180 0.20136 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 16.00500 15.96230 0.04270 0.26751 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.94600 9.91940 0.02660 0.26816 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 12.00000 12.06000 -0.06000 -0.49751 安聯四季成長組合基金-美元 11.51000 11.63000 -0.12000 -1.03181 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.31970 13.29860 0.02110 0.15866 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.88550 10.87060 0.01490 0.13707 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.97940 12.95070 0.02870 0.22161 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.61350 9.59630 0.01720 0.17924 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.54960 9.53440 0.01520 0.15942 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09580 9.07570 0.02010 0.22147 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.24870 10.22910 0.01960 0.19161 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.30000 10.27730 0.02270 0.22088 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.46000 11.52000 -0.06000 -0.52083 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.57000 11.56000 0.01000 0.08651 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.36000 11.45000 -0.09000 -0.78603 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.68000 9.75000 -0.07000 -0.71795 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.54310 12.53460 0.00850 0.06781 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.37820 11.37550 0.00270 0.02374 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.99940 10.98760 0.01180 0.10739 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.61680 8.61140 0.00540 0.06271 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.48440 8.48240 0.00200 0.02358 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.17550 8.16670 0.00880 0.10775 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.24120 10.23060 0.01060 0.10361 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.16120 10.15030 0.01090 0.10739 安聯全球人口趨勢基金 12.38000 12.43000 -0.05000 -0.40225 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.90000 9.01000 -0.11000 -1.22087 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.08000 34.27000 -0.19000 -0.55442 安聯全球油礦金趨勢基金 7.80000 7.88000 -0.08000 -1.01523 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.55890 12.50860 0.05030 0.40212 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.60800 10.56550 0.04250 0.40225 安聯全球新興市場基金 16.94000 17.16000 -0.22000 -1.28205 安聯全球農金趨勢基金 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917 安聯全球綠能趨勢基金 9.15000 9.24000 -0.09000 -0.97403 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.67000 10.77000 -0.10000 -0.92851 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.93000 11.03000 -0.10000 -0.90662 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.83000 10.93000 -0.10000 -0.91491 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.40000 10.49000 -0.09000 -0.85796 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58000 9.66000 -0.08000 -0.82816 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.57000 9.65000 -0.08000 -0.82902 安聯亞洲動態策略基金 22.24000 22.41000 -0.17000 -0.75859 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.07580 10.07670 -0.00090 -0.00893 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.08800 10.08720 0.00080 0.00793 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.07540 10.07590 -0.00050 -0.00496 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.09090 10.08980 0.00110 0.01090 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.08150 10.07980 0.00170 0.01687 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.03320 10.03140 0.00180 0.01794 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.03320 10.03140 0.00180 0.01794 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03320 10.03140 0.00180 0.01794 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.65000 10.72000 -0.07000 -0.65299 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.51000 11.52000 -0.01000 -0.08681 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.41000 11.47000 -0.06000 -0.52310 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.26000 11.24000 0.02000 0.17794 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.84000 10.92000 -0.08000 -0.73260 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.29000 10.44000 -0.15000 -1.43678 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.50000 9.59000 -0.09000 -0.93848 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.89000 12.00000 -0.11000 -0.91667 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.46960 10.47530 -0.00570 -0.05441 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.56260 9.59760 -0.03500 -0.36467 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.15460 9.13130 0.02330 0.25517 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.59720 11.56770 0.02950 0.25502 貝萊德亞美利加收益基金 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.78000 9.85000 -0.07000 -0.71066 貝萊德新台幣基金 12.97400 12.97360 0.00040 0.00308 貝萊德寶利基金 26.81000 27.15000 -0.34000 -1.25230 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49280 11.49850 -0.00570 -0.04957 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13540 10.16090 -0.02550 -0.25096 保德信大中華基金-人民幣 10.00000 10.13000 -0.13000 -1.28332 保德信大中華基金-美元 9.74000 9.96000 -0.22000 -2.20884 保德信大中華基金-新台幣 29.48000 29.95000 -0.47000 -1.56928 保德信中小型股基金 47.63000 48.34000 -0.71000 -1.46876 保德信中國中小基金-人民幣 8.76000 8.81000 -0.05000 -0.56754 保德信中國中小基金-美元 8.32000 8.45000 -0.13000 -1.53846 保德信中國中小基金-新臺幣 8.18000 8.25000 -0.07000 -0.84848 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.95960 9.96400 -0.00440 -0.04416 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.06180 10.05020 0.01160 0.11542 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.07840 10.08280 -0.00440 -0.04364 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.17910 11.18400 -0.00490 -0.04381 保德信中國品牌基金-人民幣 10.22000 10.38000 -0.16000 -1.54143 保德信中國品牌基金-美元 10.19000 10.33000 -0.14000 -1.35528 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.97000 11.14000 -0.17000 -1.52603 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.27000 28.45000 -0.18000 -0.63269 保德信全球消費商機基金 19.52000 19.56000 -0.04000 -0.20450 保德信全球基礎建設基金 13.86000 13.81000 0.05000 0.36206 保德信全球資源基金 7.12000 7.22000 -0.10000 -1.38504 保德信全球醫療生化基金-美元 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.30000 33.27000 0.03000 0.09017 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.49490 10.56580 -0.07090 -0.67103 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.92320 10.99690 -0.07370 -0.67019 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.65130 10.65680 -0.00550 -0.05161 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 11.08370 11.08940 -0.00570 -0.05140 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.60830 9.62590 -0.01760 -0.18284 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.77320 10.79120 -0.01800 -0.16680 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.28390 9.24190 0.04200 0.45445 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.38960 10.34270 0.04690 0.45346 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.24320 8.22280 0.02040 0.24809 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.37010 11.34190 0.02820 0.24864 保德信亞太基金 20.03000 20.34000 -0.31000 -1.52409 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.81490 8.77570 0.03920 0.44669 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.21970 12.16540 0.05430 0.44635 保德信店頭市場基金 34.66000 35.17000 -0.51000 -1.45010 保德信拉丁美洲基金 7.33000 7.34000 -0.01000 -0.13624 保德信金平衡基金 29.84000 30.14000 -0.30000 -0.99536 保德信金滿意基金 42.05000 42.51000 -0.46000 -1.08210 保德信科技島基金 26.89000 27.24000 -0.35000 -1.28488 保德信高成長基金 94.15000 95.53000 -1.38000 -1.44457 保德信貨幣市場基金 15.84580 15.84510 0.00070 0.00442 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.54590 10.59310 -0.04720 -0.44557 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.90780 10.88890 0.01890 0.17357 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.96580 10.98430 -0.01850 -0.16842 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.62010 10.57230 0.04780 0.45212 保德信新世紀基金 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.30060 8.27080 0.02980 0.36030 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.47310 10.44120 0.03190 0.30552 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.82300 11.78050 0.04250 0.36077 保德信新興趨勢組合基金 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169 保德信瑞騰基金 15.65760 15.65500 0.00260 0.01661 保德信歐洲組合基金 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.98000 9.98380 -0.00380 -0.03806 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.55720 10.56110 -0.00390 -0.03693 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.96020 9.93740 0.02280 0.22944 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.28450 10.25210 0.03240 0.31603 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.01840 10.01230 0.00610 0.06093 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.52100 10.53290 -0.01190 -0.11298 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.92860 9.94080 -0.01220 -0.12273 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.31130 10.32400 -0.01270 -0.12301 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.65860 10.63550 0.02310 0.21720 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.34370 10.35800 -0.01430 -0.13806 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.74560 10.75820 -0.01260 -0.11712 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.28920 10.30560 -0.01640 -0.15914 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.62660 10.64300 -0.01640 -0.15409 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.19980 10.20380 -0.00400 -0.03920 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.75610 10.76370 -0.00760 -0.07061 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.10500 10.11640 -0.01140 -0.11269 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.50910 10.52090 -0.01180 -0.11216 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.92470 9.94640 -0.02170 -0.21817 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.92520 9.94650 -0.02130 -0.21415 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.15070 10.15530 -0.00460 -0.04530 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.90540 9.92440 -0.01900 -0.19145 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.90550 9.92440 -0.01890 -0.19044 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.18840 10.16950 0.01890 0.18585 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.47090 10.47610 -0.00520 -0.04964 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.20450 10.21940 -0.01490 -0.14580 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.37760 10.38870 -0.01110 -0.10685 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.76240 10.77240 -0.01000 -0.09283 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.51230 10.52630 -0.01400 -0.13300 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.18940 11.20220 -0.01280 -0.11426 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.37860 10.39460 -0.01600 -0.15393 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.68970 10.70620 -0.01650 -0.15412 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.57280 10.58420 -0.01140 -0.10771 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.61910 10.63540 -0.01630 -0.15326 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.76040 10.71030 0.05010 0.46777 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.40770 10.41140 -0.00370 -0.03554 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.42580 10.43820 -0.01240 -0.11879 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.52540 10.53220 -0.00680 -0.06456 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.70810 10.71540 -0.00730 -0.06813 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.23510 10.25270 -0.01760 -0.17166 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.33280 10.35060 -0.01780 -0.17197 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97190 1.98120 -0.00930 -0.46941 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83940 2.84140 -0.00200 -0.07039 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29300 0.29600 -0.00300 -1.01351 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45810 0.46060 -0.00250 -0.54277 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.35870 8.41920 -0.06050 -0.71860 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.24090 12.30750 -0.06660 -0.54113 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.73020 9.75870 -0.02850 -0.29205 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.42460 12.41420 0.01040 0.08378 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.71280 8.77500 -0.06220 -0.70883 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.17400 11.21390 -0.03990 -0.35581 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.93920 10.95320 -0.01400 -0.12782 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.79120 10.77340 0.01780 0.16522 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.16000 19.30000 -0.14000 -0.72539 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4436.99000 4467.72000 -30.73000 -0.68782 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.31490 10.31540 -0.00050 -0.00485 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.21650 11.21710 -0.00060 -0.00535 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.24740 10.22280 0.02460 0.24064 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.94570 9.94900 -0.00330 -0.03317 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.57400 10.57740 -0.00340 -0.03214 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.99780 9.97140 0.02640 0.26476 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.36390 10.34290 0.02100 0.20304 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.45940 10.51600 -0.05660 -0.53823 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.12560 6.17210 -0.04650 -0.75339 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.29150 11.31180 -0.02030 -0.17946 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.05000 10.17000 -0.12000 -1.17994 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.25000 10.35000 -0.10000 -0.96618 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.89000 10.07000 -0.18000 -1.78749 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.05000 10.17000 -0.12000 -1.17994 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.25000 10.35000 -0.10000 -0.96618 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.89000 10.07000 -0.18000 -1.78749 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.57080 10.62890 -0.05810 -0.54662 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.48510 11.60720 -0.12210 -1.05193 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.71660 10.82510 -0.10850 -1.00230 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.08480 9.13470 -0.04990 -0.54627 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.33450 9.43360 -0.09910 -1.05050 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.22120 9.31460 -0.09340 -1.00273 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.43310 10.49040 -0.05730 -0.54621 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.82080 10.93570 -0.11490 -1.05069 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.81050 10.92000 -0.10950 -1.00275 柏瑞五國金勢力建設基金 7.21000 7.32000 -0.11000 -1.50273 柏瑞巨人基金 12.71000 12.80000 -0.09000 -0.70313 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70290 13.70250 0.00040 0.00292 柏瑞全球金牌組合基金 16.77000 16.85000 -0.08000 -0.47478 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.46790 14.43930 0.02860 0.19807 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.73620 12.75550 -0.01930 -0.15131 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.32430 13.34960 -0.02530 -0.18952 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.63880 8.62170 0.01710 0.19834 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.83750 6.82390 0.01360 0.19930 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.70460 8.71770 -0.01310 -0.15027 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.51310 8.51680 -0.00370 -0.04344 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.79860 10.81910 -0.02050 -0.18948 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.46180 8.47310 -0.01130 -0.13336 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.92520 12.94480 -0.01960 -0.15141 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.53200 12.50710 0.02490 0.19909 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.27380 13.27960 -0.00580 -0.04368 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.12950 12.15250 -0.02300 -0.18926 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.05970 9.04180 0.01790 0.19797 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.72980 9.74460 -0.01480 -0.15188 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.72790 9.73210 -0.00420 -0.04316 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.60030 9.61850 -0.01820 -0.18922 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.49100 9.50370 -0.01270 -0.13363 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.80890 10.78840 0.02050 0.19002 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.70030 10.70670 -0.00640 -0.05978 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.51360 10.53580 -0.02220 -0.21071 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.65730 10.66000 -0.00270 -0.02533 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.92070 9.90190 0.01880 0.18986 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.58060 9.58630 -0.00570 -0.05946 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.71980 10.69100 0.02880 0.26939 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.63200 9.65240 -0.02040 -0.21135 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.77090 9.77340 -0.00250 -0.02558 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.78860 10.76820 0.02040 0.18945 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.70070 10.70700 -0.00630 -0.05884 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.51390 10.53620 -0.02230 -0.21165 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.65830 10.66100 -0.00270 -0.02533 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.92050 9.90180 0.01870 0.18885 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.58080 9.58650 -0.00570 -0.05946 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.90340 10.87410 0.02930 0.26945 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.63210 9.65250 -0.02040 -0.21134 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.77160 9.77400 -0.00240 -0.02455 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.39080 11.37280 0.01800 0.15827 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.75820 12.76730 -0.00910 -0.07128 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.04640 12.06550 -0.01910 -0.15830 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.02110 9.00690 0.01420 0.15766 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.67210 9.67900 -0.00690 -0.07129 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.60110 9.61640 -0.01530 -0.15910 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.08420 11.06670 0.01750 0.15813 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.88000 11.88850 -0.00850 -0.07150 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.63770 11.65620 -0.01850 -0.15871 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.02140 9.00720 0.01420 0.15765 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.67260 9.67960 -0.00700 -0.07232 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.60160 9.61680 -0.01520 -0.15806 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.38000 13.55000 -0.17000 -1.25461 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.02000 14.28000 -0.26000 -1.82073 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.19000 9.36000 -0.17000 -1.81624 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.57000 8.68000 -0.11000 -1.26728 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.19000 9.36000 -0.17000 -1.81624 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.31000 11.46000 -0.15000 -1.30890 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.01000 11.21000 -0.20000 -1.78412 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.30000 11.51000 -0.21000 -1.82450 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.01000 13.28000 -0.27000 -2.03313 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.47000 13.66000 -0.19000 -1.39092 柏瑞拉丁美洲基金 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.25900 12.21410 0.04490 0.36761 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.38440 10.38620 -0.00180 -0.01733 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.79290 7.76440 0.02850 0.36706 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.25800 10.25980 -0.00180 -0.01754 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.65000 11.63000 0.02000 0.17197 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.56000 9.51000 0.05000 0.52576 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.95000 10.89000 0.06000 0.55096 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.41870 12.36730 0.05140 0.41561 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.07170 12.06200 0.00970 0.08042 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.06010 11.05710 0.00300 0.02713 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.62950 8.59380 0.03570 0.41542 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.64680 9.63900 0.00780 0.08092 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.69920 9.69650 0.00270 0.02785 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.61260 11.60330 0.00930 0.08015 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.90530 10.86020 0.04510 0.41528 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.04160 11.03850 0.00310 0.02808 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.99070 9.98270 0.00800 0.08014 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.32400 9.28540 0.03860 0.41571 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.17350 9.15320 0.02030 0.22178 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.72570 9.72300 0.00270 0.02777 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.89220 12.86540 0.02680 0.20831 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.30790 12.32470 -0.01680 -0.13631 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.63290 11.65850 -0.02560 -0.21958 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.20030 7.18540 0.01490 0.20736 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.90400 8.91630 -0.01230 -0.13795 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.58920 9.61030 -0.02110 -0.21956 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.08260 11.05950 0.02310 0.20887 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.65110 11.67680 -0.02570 -0.22009 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.64420 9.65740 -0.01320 -0.13668 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.18790 9.16880 0.01910 0.20832 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.79420 9.81580 -0.02160 -0.22005 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.16240 12.10870 0.05370 0.44348 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.88760 12.86570 0.02190 0.17022 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.74630 11.73210 0.01420 0.12104 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.43720 9.39560 0.04160 0.44276 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.02710 10.01010 0.01700 0.16983 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.02540 10.01330 0.01210 0.12084 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.14760 12.12690 0.02070 0.17069 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.85120 10.80340 0.04780 0.44245 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.19210 11.17860 0.01350 0.12077 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.03710 9.99280 0.04430 0.44332 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.60430 9.56190 0.04240 0.44343 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.26840 10.25100 0.01740 0.16974 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.76570 9.75390 0.01180 0.12098 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.20000 19.25000 -0.05000 -0.25974 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.96000 18.08000 -0.12000 -0.66372 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.49480 13.45640 0.03840 0.28537 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.34820 10.41230 -0.06410 -0.61562 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.34590 11.44210 -0.09620 -0.84075 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.33340 12.40930 -0.07590 -0.61164 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.84340 10.94460 -0.10120 -0.92466 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.95680 9.01230 -0.05550 -0.61583 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.48140 9.56180 -0.08040 -0.84085 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.37520 9.43290 -0.05770 -0.61169 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.43120 9.51920 -0.08800 -0.92445 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.09110 9.14740 -0.05630 -0.61548 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.28360 9.36230 -0.07870 -0.84061 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.23410 11.30320 -0.06910 -0.61133 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.37420 9.46160 -0.08740 -0.92373 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 44.50350 43.99930 0.50420 1.14593 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.94670 10.06220 -0.11550 -1.14786 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.97800 9.98080 -0.00280 -0.02805 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.72000 11.51000 0.21000 1.82450 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.98000 32.02000 -1.04000 -3.24797 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.81400 11.81320 0.00080 0.00677 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.68890 1.69410 -0.00520 -0.30695 國泰大中華基金 19.68000 19.98000 -0.30000 -1.50150 國泰小龍基金-新台幣 14.91000 15.00000 -0.09000 -0.60000 國泰中小成長基金-新台幣 42.33000 42.96000 -0.63000 -1.46648 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.35650 4.42880 -0.07230 -1.63250 國泰中國內需增長基金-美元A 0.68230 0.69570 -0.01340 -1.92612 國泰中國內需增長基金-美元I 0.73000 0.74440 -0.01440 -1.93444 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.60000 19.86000 -0.26000 -1.30916 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 43.64730 42.62120 1.02610 2.40749 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.37010 2.39840 -0.02830 -1.17995 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33740 0.34250 -0.00510 -1.48905 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.61930 10.71240 -0.09310 -0.86909 國泰中國新興債券基金-美元 0.34100 0.34230 -0.00130 -0.37978 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.52230 10.49820 0.02410 0.22956 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.16320 4.26810 -0.10490 -2.45777 國泰中國新興戰略基金-美元 0.59170 0.60840 -0.01670 -2.74490 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.72000 19.13000 -0.41000 -2.14323 國泰中港台基金-人民幣 3.16050 3.23880 -0.07830 -2.41756 國泰中港台基金-美元 0.45480 0.46750 -0.01270 -2.71658 國泰中港台基金-新台幣 14.22000 14.53000 -0.31000 -2.13352 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.04170 10.12660 -0.08490 -0.83839 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.23480 10.24600 -0.01120 -0.10931 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.38960 10.33670 0.05290 0.51177 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.67000 26.15000 -0.48000 -1.83556 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.95000 12.67000 0.28000 2.20994 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.82000 31.10000 -1.28000 -4.11576 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35410 0.35460 -0.00050 -0.14100 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33260 0.33440 -0.00180 -0.53828 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33350 0.33530 -0.00180 -0.53683 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.12120 11.06700 0.05420 0.48974 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.45160 10.44420 0.00740 0.07085 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.48710 10.47950 0.00760 0.07252 國泰台灣貨幣市場基金 12.46330 12.46280 0.00050 0.00401 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.41850 0.42090 -0.00240 -0.57021 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36930 0.37220 -0.00290 -0.77915 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.44680 0.44930 -0.00250 -0.55642 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.11000 11.15000 -0.04000 -0.35874 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.55630 0.55960 -0.00330 -0.58971 國泰全球高股息基金-人民幣 2.50440 2.51770 -0.01330 -0.52826 國泰全球高股息基金-美元 0.35930 0.36230 -0.00300 -0.82804 國泰全球高股息基金-新台幣 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53090 0.53550 -0.00460 -0.85901 國泰全球基礎建設基金-美元 0.48420 0.48580 -0.00160 -0.32935 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.29000 14.25000 0.04000 0.28070 國泰全球資源基金-美元 0.16100 0.16310 -0.00210 -1.28755 國泰全球資源基金-新台幣 5.13000 5.16000 -0.03000 -0.58140 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.60550 0.61380 -0.00830 -1.35223 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.00000 19.14000 -0.14000 -0.73145 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.45000 18.65000 -0.20000 -1.07239 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.89020 0.90270 -0.01250 -1.38473 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.91000 20.85000 0.06000 0.28777 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.04000 22.11000 -0.07000 -0.31660 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.54820 2.55600 -0.00780 -0.30516 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36650 0.36880 -0.00230 -0.62364 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31360 0.31680 -0.00320 -1.01010 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.43890 11.44730 -0.00840 -0.07338 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.78550 9.83350 -0.04800 -0.48813 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53800 0.54150 -0.00350 -0.64635 國泰亞洲成長基金-美元 0.39190 0.39470 -0.00280 -0.70940 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.90000 11.91000 -0.01000 -0.08396 國泰科技生化基金 33.37000 33.92000 -0.55000 -1.62146 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.45000 29.37000 0.08000 0.27239 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.52000 12.46000 0.06000 0.48154 國泰美國費城半導體基金 14.73000 14.86000 -0.13000 -0.87483 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 45.69580 44.96620 0.72960 1.62255 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 16.79910 16.94450 -0.14540 -0.85810 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 24.55380 24.08750 0.46630 1.93586 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 45.73450 45.37410 0.36040 0.79429 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.90430 45.48260 0.42170 0.92717 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.60120 43.35090 0.25030 0.57738 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.31800 0.31980 -0.00180 -0.56285 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.94200 9.95890 -0.01690 -0.16970 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.31760 0.31950 -0.00190 -0.59468 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.92710 9.95060 -0.02350 -0.23617 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.31730 0.31930 -0.00200 -0.62637 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.91940 9.94580 -0.02640 -0.26544 國泰紐幣2021保本基金 12.83970 12.82980 0.00990 0.07716 國泰紐幣八年期保本基金 13.21430 13.20290 0.01140 0.08634 國泰紐幣保本基金 12.76000 12.75850 0.00150 0.01176 國泰國泰基金-新台幣A 22.79000 23.14000 -0.35000 -1.51253 國泰富時中國A50基金 21.20000 21.73000 -0.53000 -2.43902 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 48.01590 47.59130 0.42460 0.89218 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34800 0.34780 0.00020 0.05750 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.87000 10.82000 0.05000 0.46211 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52180 0.52160 0.00020 0.03834 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.67480 42.44190 0.23290 0.54875 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.37000 20.86000 -0.49000 -2.34899 國泰新興市場基金-美元 0.38390 0.39050 -0.00660 -1.69014 國泰新興市場基金-新台幣 12.04000 12.17000 -0.13000 -1.06820 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.46060 2.46080 -0.00020 -0.00813 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50950 1.51770 -0.00820 -0.54029 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36380 0.36500 -0.00120 -0.32877 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22540 0.22730 -0.00190 -0.83590 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.05560 11.06270 -0.00710 -0.06418 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.65410 6.69390 -0.03980 -0.59457 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 46.08180 45.46370 0.61810 1.35955 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 46.16350 45.84450 0.31900 0.69583 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 43.64490 43.30400 0.34090 0.78723 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.40000 13.28000 0.12000 0.90361 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.32000 35.96000 -0.64000 -1.77976 國泰標普北美科技ETF基金 23.51000 23.76000 -0.25000 -1.05219 國泰歐洲精選基金-美元 0.34610 0.35060 -0.00450 -1.28351 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.33000 10.40000 -0.07000 -0.67308 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.03430 39.97160 0.06270 0.15686 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.98000 22.22000 -0.24000 -1.08011 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.53000 19.73000 -0.20000 -1.01368 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.43000 17.81000 -0.38000 -2.13363 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41710 0.41700 0.00010 0.02398 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.62100 12.58590 0.03510 0.27888 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.53950 10.56590 -0.02640 -0.24986 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.47140 10.46870 0.00270 0.02579 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.70610 10.63720 0.06890 0.64773 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.22200 10.24760 -0.02560 -0.24981 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.18530 10.18270 0.00260 0.02553 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.34580 10.27810 0.06770 0.65868 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.94400 9.97000 -0.02600 -0.26078 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.81120 9.81360 -0.00240 -0.02446 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.94360 9.94410 -0.00050 -0.00503 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.87000 9.80940 0.06060 0.61777 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.94400 9.96990 -0.02590 -0.25978 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.80650 9.80890 -0.00240 -0.02447 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.94350 9.94400 -0.00050 -0.00503 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.87000 9.80940 0.06060 0.61777 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44790 11.44750 0.00040 0.00349 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08650 10.10110 -0.01460 -0.14454 第一金大中華基金 25.97000 26.17000 -0.20000 -0.76423 第一金小型精選基金 32.40000 32.68000 -0.28000 -0.85679 第一金中國世紀基金-人民幣 13.30000 13.55000 -0.25000 -1.84502 第一金中國世紀基金-美元 8.18820 8.36950 -0.18130 -2.16620 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.80000 9.95000 -0.15000 -1.50754 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.79000 9.95000 -0.16000 -1.60804 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.81770 9.82140 -0.00370 -0.03767 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.38150 8.36100 0.02050 0.24519 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.40310 11.40730 -0.00420 -0.03682 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.91240 9.88810 0.02430 0.24575 第一金中概平衡基金 26.86000 27.05000 -0.19000 -0.70240 第一金台灣貨幣市場基金 15.32880 15.32810 0.00070 0.00457 第一金全家福貨幣市場基金 178.72500 178.71700 0.00800 0.00448 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.73020 16.03370 -0.30350 -1.89289 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.72990 16.03310 -0.30320 -1.89109 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.37000 15.57000 -0.20000 -1.28452 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.37000 15.57000 -0.20000 -1.28452 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.72940 10.98500 -0.25560 -2.32681 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.72730 10.98310 -0.25580 -2.32903 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.89000 11.08000 -0.19000 -1.71480 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.90000 11.09000 -0.19000 -1.71326 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.24960 10.37030 -0.12070 -1.16390 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.24990 10.37040 -0.12050 -1.16196 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.62000 10.68000 -0.06000 -0.56180 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.62000 10.68000 -0.06000 -0.56180 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.95720 13.32240 -0.36520 -2.74125 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.97470 13.34050 -0.36580 -2.74203 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.44000 12.71000 -0.27000 -2.12431 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.46000 12.74000 -0.28000 -2.19780 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.80450 9.82550 -0.02100 -0.21373 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.79940 9.82140 -0.02200 -0.22400 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.47040 9.46570 0.00470 0.04965 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.49460 9.48980 0.00480 0.05058 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.71250 10.73660 -0.02410 -0.22447 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.38480 10.37960 0.00520 0.05010 第一金全球大趨勢基金 25.08000 25.33000 -0.25000 -0.98697 第一金全球不動產證券化基金A 9.35570 9.23090 0.12480 1.35198 第一金全球不動產證券化基金B 6.45860 6.37250 0.08610 1.35112 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.03050 10.02790 0.00260 0.02593 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.03060 10.02830 0.00230 0.02294 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.94770 10.94540 0.00230 0.02101 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.94960 10.94590 0.00370 0.03380 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.55130 8.54040 0.01090 0.12763 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.52040 10.50690 0.01350 0.12849 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.24710 9.26170 -0.01460 -0.15764 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.24630 9.26010 -0.01380 -0.14903 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.68100 7.70360 -0.02260 -0.29337 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.68050 7.69770 -0.01720 -0.22344 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.48350 8.48210 0.00140 0.01651 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.48420 8.48280 0.00140 0.01650 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.62490 11.68330 -0.05840 -0.49986 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.62550 11.64350 -0.01800 -0.15459 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.24200 10.26560 -0.02360 -0.22989 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.24290 10.26640 -0.02350 -0.22890 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.07260 15.07000 0.00260 0.01725 第一金亞洲科技基金 18.06000 18.31000 -0.25000 -1.36537 第一金亞洲新興市場基金 13.16000 13.16000 0.00000 0.00000 第一金店頭市場基金 8.04000 8.12000 -0.08000 -0.98522 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.08940 10.08830 0.00110 0.01090 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.08940 10.08830 0.00110 0.01090 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.17860 10.11460 0.06400 0.63275 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.17860 10.11460 0.06400 0.63275 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.08940 10.08830 0.00110 0.01090 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.09520 10.09390 0.00130 0.01288 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.08940 10.08830 0.00110 0.01090 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.17860 10.11460 0.06400 0.63275 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.18450 10.12020 0.06430 0.63536 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.17860 10.11460 0.06400 0.63275 第一金創新趨勢基金 21.36000 21.54000 -0.18000 -0.83565 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 44.14680 43.81910 0.32770 0.74785 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 43.88970 43.64700 0.24270 0.55605 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 44.16300 43.49660 0.66640 1.53207 第一金電子基金 32.92000 33.25000 -0.33000 -0.99248 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.22000 18.52000 -0.30000 -1.61987 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.13000 20.24000 -0.11000 -0.54348 統一大中華中小基金(人民幣) 8.17000 8.37000 -0.20000 -2.38949 統一大中華中小基金(美元) 7.40000 7.63000 -0.23000 -3.01442 統一大中華中小基金(新台幣) 11.13000 11.39000 -0.26000 -2.28270 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801 統一大東協高股息基金(美元) 9.20000 9.29000 -0.09000 -0.96878 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 統一大滿貫基金-A類型 34.13000 34.28000 -0.15000 -0.43757 統一大滿貫基金-I類型 34.13000 34.28000 -0.15000 -0.43757 統一大龍印基金 14.47000 14.63000 -0.16000 -1.09364 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.49000 9.63000 -0.14000 -1.45379 統一大龍騰中國基金(美元) 8.61000 8.79000 -0.18000 -2.04778 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.94000 10.09000 -0.15000 -1.48662 統一中小基金 23.41000 23.68000 -0.27000 -1.14020 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.95520 9.90370 0.05150 0.52001 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.13890 9.16850 -0.02960 -0.32284 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.95090 8.93440 0.01650 0.18468 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.46950 12.40510 0.06440 0.51914 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.40020 11.43720 -0.03700 -0.32351 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.12470 11.10420 0.02050 0.18461 統一台灣動力基金 18.02000 18.24000 -0.22000 -1.20614 統一全天候基金-A類型 107.83000 109.12000 -1.29000 -1.18218 統一全天候基金-I類型 108.45000 109.74000 -1.29000 -1.17551 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.31210 8.30590 0.00620 0.07465 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.91850 7.97960 -0.06110 -0.76570 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.03410 8.04600 -0.01190 -0.14790 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.96090 8.95430 0.00660 0.07371 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.54460 8.61050 -0.06590 -0.76534 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.66180 8.67460 -0.01280 -0.14756 統一全球債券組合基金 12.48920 12.46730 0.02190 0.17566 統一全球新科技基金(人民幣) 15.69000 15.84000 -0.15000 -0.94697 統一全球新科技基金(美元) 14.63000 14.85000 -0.22000 -1.48148 統一全球新科技基金(新台幣) 14.26000 14.39000 -0.13000 -0.90341 統一亞太基金 24.93000 25.17000 -0.24000 -0.95352 統一亞洲大金磚基金 12.28000 12.39000 -0.11000 -0.88781 統一奔騰基金 57.96000 58.49000 -0.53000 -0.90614 統一強棒貨幣市場基金 16.74030 16.73950 0.00080 0.00478 統一強漢基金(人民幣) 11.03000 11.24000 -0.21000 -1.86833 統一強漢基金(美元) 9.84000 10.08000 -0.24000 -2.38095 統一強漢基金(新台幣) 26.31000 26.81000 -0.50000 -1.86498 統一統信基金 29.62000 30.06000 -0.44000 -1.46374 統一黑馬基金 58.63000 59.09000 -0.46000 -0.77847 統一新亞洲科技能源基金 16.32000 16.44000 -0.12000 -0.72993 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.19100 8.15360 0.03740 0.45869 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.89750 10.84780 0.04970 0.45816 統一經建基金 45.67000 46.27000 -0.60000 -1.29674 統一龍馬基金 67.09000 67.69000 -0.60000 -0.88639 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.73000 19.98000 -0.25000 -1.25125 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 46.04000 46.66000 -0.62000 -1.32876 野村中國機會基金 14.24000 14.55000 -0.31000 -2.13058 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.43080 10.40410 0.02670 0.25663 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.38480 10.38080 0.00400 0.03853 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.51900 10.45000 0.06900 0.66029 野村巴西基金 7.02000 7.01000 0.01000 0.14265 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.53000 11.45000 0.08000 0.69869 野村台灣高股息基金 24.68000 24.93000 -0.25000 -1.00281 野村台灣運籌基金 36.41000 37.05000 -0.64000 -1.72740 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.87890 9.84970 0.02920 0.29646 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.77350 9.77670 -0.00320 -0.03273 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.85080 9.84430 0.00650 0.06603 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.50160 10.47040 0.03120 0.29798 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.28180 10.28510 -0.00330 -0.03209 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.06660 10.06000 0.00660 0.06561 野村平衡基金 19.60000 19.79000 -0.19000 -0.96008 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.89000 9.75000 0.14000 1.43590 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.18000 10.01000 0.17000 1.69830 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.70000 14.49000 0.21000 1.44928 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.13000 11.92000 0.21000 1.76174 野村全球生技醫療基金 16.87000 16.83000 0.04000 0.23767 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.25690 10.22400 0.03290 0.32179 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.22600 10.21870 0.00730 0.07144 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.18980 10.14370 0.04610 0.45447 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.50170 10.46730 0.03440 0.32864 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.43430 10.42610 0.00820 0.07865 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.40250 10.35490 0.04760 0.45969 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.22950 10.18320 0.04630 0.45467 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.85980 10.82470 0.03510 0.32426 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.74810 10.74000 0.00810 0.07542 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.71850 10.66970 0.04880 0.45737 野村全球品牌基金 28.64000 29.15000 -0.51000 -1.74957 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.51000 10.56000 -0.05000 -0.47348 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.77000 12.84000 -0.07000 -0.54517 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.62000 10.72000 -0.10000 -0.93284 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.39000 19.49000 -0.10000 -0.51308 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.00000 12.10000 -0.10000 -0.82645 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.96900 10.94890 0.02010 0.18358 野村全球短期收益基金-美元計價 10.98620 10.99330 -0.00710 -0.06458 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.78440 10.76890 0.01550 0.14393 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.63880 8.66870 -0.02990 -0.34492 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.43800 8.47240 -0.03440 -0.40602 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.05460 8.06310 -0.00850 -0.10542 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.02530 11.06410 -0.03880 -0.35068 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.48750 10.53030 -0.04280 -0.40645 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.10550 10.11660 -0.01110 -0.10972 野村成長基金 31.00000 31.45000 -0.45000 -1.43084 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.36330 8.43110 -0.06780 -0.80417 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.36120 8.43970 -0.07850 -0.93013 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.63360 8.67660 -0.04300 -0.49559 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.60820 9.68550 -0.07730 -0.79810 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.45840 9.54710 -0.08870 -0.92908 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.75140 9.79980 -0.04840 -0.49389 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.96000 9.09000 -0.13000 -1.43014 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.97000 13.16000 -0.19000 -1.44377 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.25290 10.25450 -0.00160 -0.01560 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.15640 10.15950 -0.00310 -0.03051 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.11700 10.07950 0.03750 0.37204 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.68410 9.68170 0.00240 0.02479 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.67710 9.67950 -0.00240 -0.02479 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.84780 9.81100 0.03680 0.37509 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.16270 10.12510 0.03760 0.37135 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.80740 10.81940 -0.01200 -0.11091 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.66670 10.66950 -0.00280 -0.02624 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.85560 10.81500 0.04060 0.37540 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.10570 10.11130 -0.00560 -0.05538 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.09430 10.11580 -0.02150 -0.21254 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.06590 10.05880 0.00710 0.07058 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.56720 8.56130 0.00590 0.06891 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.16810 9.17320 -0.00510 -0.05560 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.02050 9.04070 -0.02020 -0.22343 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.12370 10.11600 0.00770 0.07612 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.86400 13.85450 0.00950 0.06857 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.97480 12.98230 -0.00750 -0.05777 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.48850 10.51210 -0.02360 -0.22450 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.49500 10.47560 0.01940 0.18519 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45620 10.45820 -0.00200 -0.01912 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.53420 10.52670 0.00750 0.07125 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.79370 10.77370 0.02000 0.18564 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.73080 10.73290 -0.00210 -0.01957 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.72880 10.72080 0.00800 0.07462 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.73300 10.71070 0.02230 0.20820 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.66030 10.65960 0.00070 0.00657 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.89300 10.82500 0.06800 0.62818 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.25780 10.26960 -0.01180 -0.11490 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.89240 9.91160 -0.01920 -0.19371 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.50970 9.54330 -0.03360 -0.35208 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.02870 9.03930 -0.01060 -0.11727 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.48310 11.49660 -0.01350 -0.11743 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.37930 10.38760 -0.00830 -0.07990 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.50870 11.52210 -0.01340 -0.11630 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.91510 10.94380 -0.02870 -0.26225 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.71230 10.72050 -0.00820 -0.07649 野村泰國基金 43.90000 43.81000 0.09000 0.20543 野村高科技基金 10.42000 10.56000 -0.14000 -1.32576 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.48070 10.53730 -0.05660 -0.53714 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.06990 10.14940 -0.07950 -0.78330 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.72410 10.77000 -0.04590 -0.42618 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.46120 9.55160 -0.09040 -0.94644 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.50110 9.55260 -0.05150 -0.53912 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.73110 9.80440 -0.07330 -0.74762 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.02630 12.12070 -0.09440 -0.77883 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.13570 14.17170 -0.03600 -0.25403 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.91760 11.02190 -0.10430 -0.94630 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.97150 11.03100 -0.05950 -0.53939 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.41270 11.49860 -0.08590 -0.74705 野村貨幣市場基金 16.34430 16.34370 0.00060 0.00367 野村新馬基金 15.20000 15.28000 -0.08000 -0.52356 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.41400 10.38910 0.02490 0.23967 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.17690 10.24890 -0.07200 -0.70251 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.39620 10.40450 -0.00830 -0.07977 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.31860 10.29900 0.01960 0.19031 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.26020 10.25890 0.00130 0.01267 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.29450 10.28650 0.00800 0.07777 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.72630 10.70580 0.02050 0.19148 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.62970 10.62820 0.00150 0.01411 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.70680 10.69820 0.00860 0.08039 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.25650 10.26270 -0.00620 -0.06041 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.24420 10.27160 -0.02740 -0.26675 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.17280 10.17390 -0.00110 -0.01081 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.84550 10.85150 -0.00600 -0.05529 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.78060 10.80970 -0.02910 -0.26920 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.71120 10.71280 -0.00160 -0.01494 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.65510 10.65480 0.00030 0.00282 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.01940 8.01920 0.00020 0.00249 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.38850 12.38830 0.00020 0.00161 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.90000 9.18000 -0.28000 -3.05011 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.41600 10.39780 0.01820 0.17504 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.65520 10.61070 0.04450 0.41939 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.35640 10.36320 -0.00680 -0.06562 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.53330 10.47510 0.05820 0.55560 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.43330 10.42220 0.01110 0.10650 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.41640 10.39820 0.01820 0.17503 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.65560 10.61190 0.04370 0.41180 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.35670 10.36350 -0.00680 -0.06561 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.53760 10.47940 0.05820 0.55538 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.43210 10.42110 0.01100 0.10556 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.44020 10.41910 0.02110 0.20251 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.68360 10.63400 0.04960 0.46643 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.37960 10.38380 -0.00420 -0.04045 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.55700 10.49600 0.06100 0.58117 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.45980 10.44550 0.01430 0.13690 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.44020 10.41910 0.02110 0.20251 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.68350 10.63380 0.04970 0.46738 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.38670 10.39090 -0.00420 -0.04042 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.57320 10.51200 0.06120 0.58219 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.46050 10.44620 0.01430 0.13689 野村精選貨幣市場基金 12.11690 12.11650 0.00040 0.00330 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.72000 11.88000 -0.16000 -1.34680 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.95000 11.12000 -0.17000 -1.52878 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.26000 10.34000 -0.08000 -0.77369 野村歐洲高股息基金季配型 7.54000 7.58000 -0.04000 -0.52770 野村歐洲高股息基金累積型 10.78000 10.84000 -0.06000 -0.55351 野村積極成長基金 13.14000 13.34000 -0.20000 -1.49925 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.08000 10.23000 -0.15000 -1.46628 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.54000 37.10000 -0.56000 -1.50943 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.67090 10.67920 -0.00830 -0.07772 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.54250 8.54540 -0.00290 -0.03394 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.85880 7.87640 -0.01760 -0.22345 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.71560 7.72180 -0.00620 -0.08029 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.25510 12.25980 -0.00470 -0.03834 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.94440 10.96890 -0.02450 -0.22336 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.78530 10.79380 -0.00850 -0.07875 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.77000 11.84000 -0.07000 -0.59122 野村環球基金-人民幣計價 17.71000 17.87000 -0.16000 -0.89536 野村環球基金-美元計價 13.70000 13.87000 -0.17000 -1.22567 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.51000 19.63000 -0.12000 -0.61131 野村鴻利基金 23.55000 23.78000 -0.23000 -0.96720 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90620 16.90580 0.00040 0.00237 野村鴻運基金 19.71000 20.05000 -0.34000 -1.69576 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.51000 10.57000 -0.06000 -0.56764 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.43000 13.38000 0.05000 0.37369 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.45000 15.48000 -0.03000 -0.19380 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.79510 10.77650 0.01860 0.17260 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.13670 14.11250 0.02420 0.17148 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.82350 10.84230 -0.01880 -0.17339 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.63360 10.66100 -0.02740 -0.25701 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.63930 10.65070 -0.01140 -0.10704 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.42510 10.44510 -0.02000 -0.19148 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.13890 10.14720 -0.00830 -0.08180 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.11560 10.13170 -0.01610 -0.15891 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.07730 10.03240 0.04490 0.44755 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.34190 10.33770 0.00420 0.04063 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.48750 10.49430 -0.00680 -0.06480 凱基台商天下基金 13.55000 13.82000 -0.27000 -1.95369 凱基台灣精五門基金 21.49000 21.70000 -0.21000 -0.96774 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 45.69710 45.42280 0.27430 0.60388 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 46.84170 46.35830 0.48340 1.04275 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.74770 42.98650 -0.23880 -0.55552 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.54570 10.61820 -0.07250 -0.68279 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 45.95370 45.55090 0.40280 0.88429 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 47.13330 46.71260 0.42070 0.90061 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 46.07640 45.36050 0.71590 1.57825 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.49000 12.61000 -0.12000 -0.95163 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.12150 11.26310 -0.14160 -1.25720 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.16000 11.23000 -0.07000 -0.62333 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59880 11.59830 0.00050 0.00431 凱基開創基金 28.97000 29.26000 -0.29000 -0.99111 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.97000 23.26000 -0.29000 -1.24678 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.85870 22.27040 -0.41170 -1.84864 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.25000 17.40000 -0.15000 -0.86207 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.18470 16.42630 -0.24160 -1.47081 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.44000 7.47000 -0.03000 -0.40161 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 42.23250 41.83500 0.39750 0.95016 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 42.24370 41.89130 0.35240 0.84122 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 42.39470 41.96100 0.43370 1.03358 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.57000 11.62000 -0.05000 -0.43029 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.09880 11.18480 -0.08600 -0.76890 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.38890 12.46840 -0.07950 -0.63761 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.93000 12.93000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 12.95000 13.05000 -0.10000 -0.76628 凱基護城河基金-美元計價B 12.45560 12.63660 -0.18100 -1.43235 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.26920 10.44550 -0.17630 -1.68781 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.88860 10.08940 -0.20080 -1.99021 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.08730 10.22860 -0.14130 -1.38142 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.26910 10.44540 -0.17630 -1.68782 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.88860 10.08940 -0.20080 -1.99021 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.08730 10.22860 -0.14130 -1.38142 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.55000 12.38000 0.17000 1.37318 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.16000 36.10000 -0.94000 -2.60388 富邦NASDAQ-100基金 32.77000 32.99000 -0.22000 -0.66687 富邦上証180基金 30.59000 31.39000 -0.80000 -2.54858 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19360 0.19700 -0.00340 -1.72589 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.08000 6.15000 -0.07000 -1.13821 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.40000 6.27000 0.13000 2.07337 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.57000 44.87000 -1.30000 -2.89726 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.23380 12.33260 -0.09880 -0.80113 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.26370 11.36200 -0.09830 -0.86516 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.90310 10.95420 -0.05110 -0.46649 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.37740 10.46120 -0.08380 -0.80106 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.47370 9.55640 -0.08270 -0.86539 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.18030 9.22340 -0.04310 -0.46729 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.73480 20.87630 -0.14150 -0.67780 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.66010 11.65930 0.00080 0.00686 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.68910 10.65530 0.03380 0.31721 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.85450 13.86950 -0.01500 -0.10815 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.01710 2.02350 -0.00640 -0.31628 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.47360 9.48390 -0.01030 -0.10861 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42890 1.43340 -0.00450 -0.31394 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.46350 12.43870 0.02480 0.19938 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.81140 1.80970 0.00170 0.09394 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.42510 10.40430 0.02080 0.19992 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53630 1.53480 0.00150 0.09773 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.97980 10.96390 0.01590 0.14502 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.89970 10.89930 0.00040 0.00367 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.93000 15.62000 0.31000 1.98464 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.01000 17.76000 -0.75000 -4.22297 富邦日本東証基金 19.42000 19.81000 -0.39000 -1.96870 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.86000 45.96000 -0.10000 -0.21758 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.54000 46.01000 -0.47000 -1.02152 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.25000 51.92000 -0.67000 -1.29045 富邦台灣心基金 21.62000 21.86000 -0.24000 -1.09790 富邦台灣釆吉50基金 45.20000 45.77000 -0.57000 -1.24536 富邦台灣科技指數基金 54.15000 55.16000 -1.01000 -1.83104 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 48.33590 48.00070 0.33520 0.69832 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.98040 41.75830 0.22210 0.53187 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31360 0.31130 0.00230 0.73884 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.50000 10.36000 0.14000 1.35135 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.65350 2.64360 0.00990 0.37449 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35910 0.35870 0.00040 0.11151 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.16700 11.09530 0.07170 0.64622 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.26610 2.25760 0.00850 0.37651 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33850 0.33810 0.00040 0.11831 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.47180 9.41110 0.06070 0.64498 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.40000 23.34000 0.06000 0.25707 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.78000 14.73000 0.05000 0.33944 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.80000 26.73000 0.07000 0.26188 富邦吉祥貨幣市場基金 15.71240 15.71170 0.00070 0.00446 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.16000 17.51000 -0.35000 -1.99886 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.80270 41.52960 0.27310 0.65760 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 45.04080 44.63260 0.40820 0.91458 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.36690 40.10620 0.26070 0.65002 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 40.78010 40.49170 0.28840 0.71224 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.81310 41.14810 -0.33500 -0.81413 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 46.52550 46.08800 0.43750 0.94927 富邦長紅基金 60.27000 60.94000 -0.67000 -1.09944 富邦科技基金 24.42000 24.68000 -0.26000 -1.05348 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.82280 41.51440 0.30840 0.74287 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 46.03130 45.28610 0.74520 1.64554 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.82380 40.43380 0.39000 0.96454 富邦恒生國企ETF基金 19.92000 20.33000 -0.41000 -2.01672 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.46000 14.04000 0.42000 2.99145 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.49000 25.72000 -1.23000 -4.78227 富邦高成長基金 23.28000 23.54000 -0.26000 -1.10450 富邦基金A類型 13.37000 13.47000 -0.10000 -0.74239 富邦基金I類型 13.37000 13.47000 -0.10000 -0.74239 富邦深証100基金 10.12000 10.39000 -0.27000 -2.59865 富邦富時歐洲ETF基金 20.44000 20.69000 -0.25000 -1.20831 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42750 0.42710 0.00040 0.09365 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.46190 12.48810 -0.02620 -0.20980 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.27390 9.29340 -0.01950 -0.20983 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30230 0.30200 0.00030 0.09934 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.47380 8.49160 -0.01780 -0.20962 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.26160 10.31340 -0.05180 -0.50226 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 11.02470 11.01180 0.01290 0.11715 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.52630 9.57440 -0.04810 -0.50238 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.22950 10.21760 0.01190 0.11647 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.78000 18.03000 -0.25000 -1.38658 富邦精準基金 43.51000 43.84000 -0.33000 -0.75274 富邦精銳中小基金 11.60000 11.73000 -0.13000 -1.10827 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.45000 17.60000 -0.15000 -0.85227 富邦臺灣公司治理100基金 20.96000 21.19000 -0.23000 -1.08542 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.26000 7.19000 0.07000 0.97357 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.37000 15.65000 -0.28000 -1.78914 富邦標普美國特別股ETF基金 20.10000 19.94000 0.16000 0.80241 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.73690 10.79160 -0.05470 -0.50688 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.26930 10.39350 -0.12420 -1.19498 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.60560 10.64380 -0.03820 -0.35889 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.18310 10.23500 -0.05190 -0.50708 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.69440 9.81170 -0.11730 -1.19551 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.99880 10.03480 -0.03600 -0.35875 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.78000 31.18000 -0.40000 -1.28287 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.94270 10.06900 -0.12630 -1.25435 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.92630 10.05870 -0.13240 -1.31627 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.73190 9.86370 -0.13180 -1.33621 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.30640 10.39510 -0.08870 -0.85329 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.30530 10.39870 -0.09340 -0.89819 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.10610 10.19890 -0.09280 -0.90990 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.41810 8.50790 -0.08980 -1.05549 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.13260 9.22390 -0.09130 -0.98982 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.67150 8.76000 -0.08850 -1.01027 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.26500 10.30520 -0.04020 -0.39009 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.35260 10.38970 -0.03710 -0.35708 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.85980 9.89450 -0.03470 -0.35070 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.01620 10.04820 -0.03200 -0.31846 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.60370 8.66640 -0.06270 -0.72348 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.91260 9.97640 -0.06380 -0.63951 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.16460 9.22580 -0.06120 -0.66336 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.48700 11.51180 -0.02480 -0.21543 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.31870 11.34340 -0.02470 -0.21775 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.59300 10.61430 -0.02130 -0.20067 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.36990 9.43010 -0.06020 -0.63838 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.30000 15.56000 -0.26000 -1.67095 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.86200 8.90870 -0.04670 -0.52421 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.78050 9.83790 -0.05740 -0.58346 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.25140 9.30780 -0.05640 -0.60594 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.76420 10.78020 -0.01600 -0.14842 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.81630 10.83330 -0.01700 -0.15692 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.29770 10.31250 -0.01480 -0.14352 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.40580 9.46010 -0.05430 -0.57399 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.94000 9.05000 -0.11000 -1.21547 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.45000 9.60000 -0.15000 -1.56250 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.45000 8.53000 -0.08000 -0.93787 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.76000 7.93000 -0.17000 -2.14376 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.05000 10.27000 -0.22000 -2.14216 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.75000 8.97000 -0.22000 -2.45262 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.71000 8.87000 -0.16000 -1.80383 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.84000 10.03000 -0.19000 -1.89432 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.19540 10.21110 -0.01570 -0.15375 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.50710 9.53100 -0.02390 -0.25076 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.06320 9.06080 0.00240 0.02649 富蘭克林華美中華基金 11.16000 11.29000 -0.13000 -1.15146 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.15000 22.39000 -0.24000 -1.07191 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.91000 22.13000 -0.22000 -0.99413 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.80000 9.93000 -0.13000 -1.30916 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.68000 9.74000 -0.06000 -0.61602 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.13460 8.07290 0.06170 0.76429 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.21710 9.18770 0.02940 0.31999 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.23170 10.19910 0.03260 0.31964 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.79570 9.72140 0.07430 0.76429 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.59680 11.62290 -0.02610 -0.22456 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.65320 8.67270 -0.01950 -0.22484 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.77360 8.79330 -0.01970 -0.22403 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.85610 9.87830 -0.02220 -0.22474 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.39840 14.38450 0.01390 0.09663 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.34140 10.33140 0.01000 0.09679 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.25980 10.24980 0.01000 0.09756 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.60790 10.63090 -0.02300 -0.21635 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.61100 7.62750 -0.01650 -0.21632 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.92920 8.94860 -0.01940 -0.21679 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.91700 9.93850 -0.02150 -0.21633 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.28240 11.25450 0.02790 0.24790 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.55880 7.54010 0.01870 0.24801 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.88670 8.86470 0.02200 0.24818 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.03510 10.01020 0.02490 0.24875 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.89940 10.92430 -0.02490 -0.22793 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.65000 7.66750 -0.01750 -0.22824 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.24870 8.22630 0.02240 0.27230 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.30660 9.31330 -0.00670 -0.07194 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.41920 10.42660 -0.00740 -0.07097 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.16480 13.12900 0.03580 0.27268 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.08000 8.11000 -0.03000 -0.36991 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.45000 8.42000 0.03000 0.35629 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.77000 8.78000 -0.01000 -0.11390 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.12000 8.09000 0.03000 0.37083 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.09000 12.05000 0.04000 0.33195 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.67000 8.70000 -0.03000 -0.34483 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.29000 8.27000 0.02000 0.24184 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.42000 9.48000 -0.06000 -0.63291 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.40000 9.46000 -0.06000 -0.63425 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.55000 10.62000 -0.07000 -0.65913 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.24600 13.26780 -0.02180 -0.16431 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.18000 11.11000 0.07000 0.63006 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.50000 10.43000 0.07000 0.67114 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.50000 10.43000 0.07000 0.67114 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.69000 9.76000 -0.07000 -0.71721 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 38.27000 38.69000 -0.42000 -1.08555 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35550 10.35500 0.00050 0.00483 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.55000 8.67000 -0.12000 -1.38408 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.27000 9.40000 -0.13000 -1.38298 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.91000 8.97000 -0.06000 -0.66890 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.65000 9.72000 -0.07000 -0.72016 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.79000 14.96000 -0.17000 -1.13636 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.56000 13.76000 -0.20000 -1.45349 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.01000 16.14000 -0.13000 -0.80545 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.97980 10.01500 -0.03520 -0.35147 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.97970 10.01500 -0.03530 -0.35247 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.94660 9.97800 -0.03140 -0.31469 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.94660 9.97800 -0.03140 -0.31469 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.00020 10.03920 -0.03900 -0.38848 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.92450 9.96310 -0.03860 -0.38743 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.92450 9.96310 -0.03860 -0.38743 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.16320 10.14830 0.01490 0.14682 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.08610 10.07120 0.01490 0.14795 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.08610 10.07120 0.01490 0.14795 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.52180 6.55810 -0.03630 -0.55351 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.65620 10.73730 -0.08110 -0.75531 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.56200 9.58000 -0.01800 -0.18789 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.63020 11.65200 -0.02180 -0.18709 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.80200 6.79190 0.01010 0.14871 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.95100 8.97120 -0.02020 -0.22516 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.06540 11.04900 0.01640 0.14843 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 70.21000 69.62000 0.59000 0.84746 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 71.26000 70.53000 0.73000 1.03502 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.66690 62.20950 0.45740 0.73526 復華1至5年期高收益債券基金 20.90000 20.79000 0.11000 0.52910 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 68.34680 67.62830 0.71850 1.06243 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 67.59310 66.95560 0.63750 0.95212 復華人民幣貨幣市場基金 11.88810 11.88610 0.00200 0.01683 復華人生目標基金 39.37390 39.66880 -0.29490 -0.74341 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 復華大中華中小策略基金 8.83000 8.95000 -0.12000 -1.34078 復華中小精選基金 64.96000 65.90000 -0.94000 -1.42640 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.19920 52.94880 0.25040 0.47291 復華中國特選信用債券ETF基金 63.19830 62.82210 0.37620 0.59883 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.85000 10.00000 -0.15000 -1.50000 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.81000 8.92000 -0.11000 -1.23318 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.84000 11.93000 -0.09000 -0.75440 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.63000 10.71000 -0.08000 -0.74697 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.17000 10.24000 -0.07000 -0.68359 復華六年到期新興市場債券基金 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 復華台灣智能基金 11.71000 11.77000 -0.06000 -0.50977 復華全方位基金 28.86000 29.33000 -0.47000 -1.60245 復華全球大趨勢基金-美元 12.71000 12.98000 -0.27000 -2.08012 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.28000 20.59000 -0.31000 -1.50559 復華全球平衡基金-美元 9.14000 9.20000 -0.06000 -0.65217 復華全球平衡基金-新臺幣 19.77000 19.79000 -0.02000 -0.10106 復華全球物聯網科技基金-美元 14.03000 14.37000 -0.34000 -2.36604 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.70000 13.95000 -0.25000 -1.79211 復華全球原物料基金 8.21000 8.30000 -0.09000 -1.08434 復華全球消費基金-新臺幣 12.99000 13.12000 -0.13000 -0.99085 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.23790 12.19090 0.04700 0.38553 復華全球債券基金 15.09560 14.98350 0.11210 0.74816 復華全球債券組合基金 15.43000 15.39000 0.04000 0.25991 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.21000 15.07000 0.14000 0.92900 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.47000 10.37000 0.10000 0.96432 復華全球戰略配置強基金-美元 9.70000 9.78000 -0.08000 -0.81800 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.95000 11.00000 -0.05000 -0.45455 復華有利貨幣市場基金 13.49820 13.49760 0.00060 0.00445 復華亞太平衡基金 11.39000 11.41000 -0.02000 -0.17528 復華亞太成長基金 12.16000 12.43000 -0.27000 -2.17216 復華亞太神龍科技基金-美元 8.95000 9.15000 -0.20000 -2.18579 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.64000 9.79000 -0.15000 -1.53218 復華東協世紀基金 12.38000 12.50000 -0.12000 -0.96000 復華南非幣長期收益基金A 14.02000 13.98000 0.04000 0.28612 復華南非幣長期收益基金B 7.99000 7.97000 0.02000 0.25094 復華南非幣短期收益基金A 14.55000 14.55000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 70.66470 69.52270 1.14200 1.64263 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.54000 22.48000 0.06000 0.26690 復華美國新星基金-美元 12.59000 12.87000 -0.28000 -2.17560 復華美國新星基金-新臺幣 12.95000 13.16000 -0.21000 -1.59574 復華恒生基金 20.50000 20.97000 -0.47000 -2.24130 復華恒生單日反向一倍基金 8.83000 8.58000 0.25000 2.91375 復華恒生單日正向二倍基金 27.04000 28.69000 -1.65000 -5.75113 復華神盾基金 26.31630 26.46770 -0.15140 -0.57202 復華高成長基金 67.57000 68.34000 -0.77000 -1.12672 復華高益策略組合基金 13.69000 13.65000 0.04000 0.29304 復華貨幣市場基金 14.46190 14.46130 0.00060 0.00415 復華富時不動產證券化基金 18.53000 18.35000 0.18000 0.98093 復華富時台灣高股息低波動基金 48.09000 48.37000 -0.28000 -0.57887 復華復華基金 21.18000 21.41000 -0.23000 -1.07426 復華華人世紀基金 16.90000 17.29000 -0.39000 -2.25564 復華傳家二號基金 31.91110 32.33660 -0.42550 -1.31585 復華傳家基金 22.41840 22.56480 -0.14640 -0.64880 復華奧林匹克全球組合基金 15.95000 15.91000 0.04000 0.25141 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.73000 11.79000 -0.06000 -0.50891 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.47000 14.49000 -0.02000 -0.13803 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 復華新興人民幣短期收益基金 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397 復華新興人民幣債券基金A 12.26000 12.28000 -0.02000 -0.16287 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 復華新興市場10年期以上債券基金 22.32000 22.04000 0.28000 1.27042 復華新興市場企業債券ETF基金 70.45000 69.81000 0.64000 0.91677 復華新興市場高收益債券基金A 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.46000 5.46000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.24000 12.27000 -0.03000 -0.24450 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.08000 12.11000 -0.03000 -0.24773 復華新興市場短期收益基金 11.39000 11.36000 0.03000 0.26408 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965 復華滬深300 A股基金 22.95000 23.52000 -0.57000 -2.42347 復華數位經濟基金 45.45000 46.23000 -0.78000 -1.68722 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.08790 10.09230 -0.00440 -0.04360 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.85550 9.84920 0.00630 0.06396 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.63400 10.63860 -0.00460 -0.04324 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.25150 10.24500 0.00650 0.06345 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.03770 10.06440 -0.02670 -0.26529 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.05840 10.06660 -0.00820 -0.08146 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.29930 10.31240 -0.01310 -0.12703 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 11.02940 10.97510 0.05430 0.49476 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.09410 10.10920 -0.01510 -0.14937 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.83340 10.78260 0.05080 0.47113 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.45330 10.46900 -0.01570 -0.14997 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.20470 11.15220 0.05250 0.47076 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.78510 10.78200 0.00310 0.02875 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.73400 10.74640 -0.01240 -0.11539 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.93220 10.87720 0.05500 0.50564 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.72960 10.71560 0.01400 0.13065 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.93990 11.98320 -0.04330 -0.36134 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.66540 10.67310 -0.00770 -0.07214 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.91290 10.89870 0.01420 0.13029 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.26610 12.31120 -0.04510 -0.36633 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.80940 10.81710 -0.00770 -0.07118 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 11.05600 10.99530 0.06070 0.55205 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.25750 10.25120 0.00630 0.06146 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.24880 10.25750 -0.00870 -0.08482 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.24580 10.19110 0.05470 0.53674 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.60630 10.60540 0.00090 0.00849 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.86400 10.89600 -0.03200 -0.29369 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.60890 10.62430 -0.01540 -0.14495 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.60490 10.60390 0.00100 0.00943 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.86360 10.89560 -0.03200 -0.29370 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.60550 10.62090 -0.01540 -0.14500 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.45520 10.45850 -0.00330 -0.03155 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.42950 10.44310 -0.01360 -0.13023 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.45320 10.45650 -0.00330 -0.03156 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.43040 10.44400 -0.01360 -0.13022 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 11.01040 11.00840 0.00200 0.01817 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 11.00460 11.01550 -0.01090 -0.09895 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.19710 11.13880 0.05830 0.52340 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.33410 10.33630 -0.00220 -0.02128 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.32140 10.33890 -0.01750 -0.16926 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.31880 10.27230 0.04650 0.45267 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.20950 9.17960 0.02990 0.32572 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.16730 8.22130 -0.05400 -0.65683 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.28170 8.28490 -0.00320 -0.03862 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.06250 12.02370 0.03880 0.32270 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.72570 10.80090 -0.07520 -0.69624 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 11.00220 11.00650 -0.00430 -0.03907 景順主流基金 17.91000 18.22000 -0.31000 -1.70143 景順台灣科技基金 31.16000 31.70000 -0.54000 -1.70347 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.96000 8.99000 -0.03000 -0.33370 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.56000 11.61000 -0.05000 -0.43066 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.86000 10.90000 -0.04000 -0.36697 景順全球科技基金 23.92000 24.15000 -0.23000 -0.95238 景順全球康健基金 19.67000 19.60000 0.07000 0.35714 景順貨幣市場基金 15.99640 15.99580 0.00060 0.00375 景順潛力基金 32.30000 32.68000 -0.38000 -1.16279 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.62000 14.88000 -0.26000 -1.74731 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.90000 14.06000 -0.16000 -1.13798 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.91000 11.02000 -0.11000 -0.99819 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.31000 11.35000 -0.04000 -0.35242 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.59000 11.71000 -0.12000 -1.02477 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.87000 11.91000 -0.04000 -0.33585 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.43000 10.37000 0.06000 0.57859 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.61990 8.63030 -0.01040 -0.12051 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.96150 7.96410 -0.00260 -0.03265 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.46210 11.47590 -0.01380 -0.12025 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.56430 10.56780 -0.00350 -0.03312 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.24000 8.37000 -0.13000 -1.55317 華南永昌中國A股基金(美元) 7.85000 8.05000 -0.20000 -2.48447 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.74000 11.94000 -0.20000 -1.67504 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.62310 9.61950 0.00360 0.03742 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.98910 9.92370 0.06540 0.65903 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.22800 10.22430 0.00370 0.03619 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.62110 10.55150 0.06960 0.65962 華南永昌永昌基金 19.95000 20.22000 -0.27000 -1.33531 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.33000 10.27000 0.06000 0.58423 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550 華南永昌全球亨利組合基金 15.05580 15.02880 0.02700 0.17966 華南永昌全球神農水資源基金 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.02000 10.22000 -0.20000 -1.95695 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.51000 10.66000 -0.15000 -1.40713 華南永昌全球精品基金 17.08000 17.30000 -0.22000 -1.27168 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.65000 10.81000 -0.16000 -1.48011 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.81000 10.91000 -0.10000 -0.91659 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.49000 13.69000 -0.20000 -1.46092 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.61000 13.73000 -0.12000 -0.87400 華南永昌物聯網精選基金 11.97000 12.17000 -0.20000 -1.64339 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.28470 16.28400 0.00070 0.00430 華南永昌龍盈平衡基金 24.74260 24.94280 -0.20020 -0.80264 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99270 11.99220 0.00050 0.00417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.75310 10.76510 -0.01200 -0.11147 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.72260 10.70120 0.02140 0.19998 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.96750 9.97870 -0.01120 -0.11224 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.87170 9.85200 0.01970 0.19996 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.60130 10.61680 -0.01550 -0.14600 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.50270 10.48540 0.01730 0.16499 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.94740 9.96200 -0.01460 -0.14656 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.79660 9.78050 0.01610 0.16461 華頓中小型基金 20.21000 20.57000 -0.36000 -1.75012 華頓中國多重機會平衡基金 11.93210 12.02510 -0.09300 -0.77338 華頓台灣基金 22.89000 23.22000 -0.33000 -1.42119 華頓平安貨幣市場基金 11.57320 11.57260 0.00060 0.00518 華頓全球時尚精品基金 17.83000 18.08000 -0.25000 -1.38274 華頓全球高收益債券基金A 14.11780 14.12200 -0.00420 -0.02974 華頓全球高收益債券基金B 8.18560 8.18800 -0.00240 -0.02931 華頓全球黑鑽油源基金 4.98000 4.99000 -0.01000 -0.20040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.74470 2.78230 -0.03760 -1.35140 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.34490 12.56840 -0.22350 -1.77827 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39350 0.40310 -0.00960 -2.38154 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.03120 12.07190 -0.04070 -0.33715 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.03120 12.07190 -0.04070 -0.33715 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.64300 10.66670 -0.02370 -0.22219 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.75770 10.84120 -0.08350 -0.77021 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.75720 10.84070 -0.08350 -0.77025 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.43990 9.51310 -0.07320 -0.76947 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.79110 10.94240 -0.15130 -1.38269 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.79080 10.94210 -0.15130 -1.38273 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.46090 9.61000 -0.14910 -1.55151 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.86000 11.05000 -0.19000 -1.71946 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.40000 9.61000 -0.21000 -2.18522 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.92000 10.20000 -0.28000 -2.74510 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.67580 2.66370 0.01210 0.45426 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.08910 2.07410 0.01500 0.72321 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.18310 12.25420 -0.07110 -0.58021 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.40630 9.46120 -0.05490 -0.58026 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38290 0.38520 -0.00230 -0.59709 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29710 0.30050 -0.00340 -1.13145 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.50000 3.54000 -0.04000 -1.12994 匯豐中國動力基金(台幣) 15.73000 16.00000 -0.27000 -1.68750 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.51000 -0.01000 -1.96078 匯豐台灣精典基金 24.04000 24.25000 -0.21000 -0.86598 匯豐全球趨勢組合基金 12.73000 12.75000 -0.02000 -0.15686 匯豐全球關鍵資源基金 8.33000 8.41000 -0.08000 -0.95125 匯豐安富基金 25.54000 25.69000 -0.15000 -0.58388 匯豐成功基金 43.09000 43.27000 -0.18000 -0.41599 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.77000 10.89000 -0.12000 -1.10193 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.40000 2.39000 0.01000 0.41841 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.37000 11.41000 -0.04000 -0.35057 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.61000 10.65000 -0.04000 -0.37559 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.37000 11.41000 -0.04000 -0.35057 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.10000 10.33000 -0.23000 -2.22652 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.51000 0.50000 0.01000 2.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.73280 2.71320 0.01960 0.72239 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.38930 2.37070 0.01860 0.78458 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 12.01150 12.02050 -0.00900 -0.07487 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.04680 8.05560 -0.00880 -0.10924 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39250 0.39380 -0.00130 -0.33012 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33600 0.33710 -0.00110 -0.32631 匯豐金磚動力基金 14.78000 15.03000 -0.25000 -1.66334 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01430 15.01390 0.00040 0.00266 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.14000 5.23000 -0.09000 -1.72084 匯豐新鑽動力基金 10.51000 10.66000 -0.15000 -1.40713 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.56870 5.56890 -0.00020 -0.00359 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.44500 9.44530 -0.00030 -0.00318 匯豐龍鳳基金-A類型 51.93000 52.39000 -0.46000 -0.87803 匯豐龍鳳基金-I類型 51.93000 52.39000 -0.46000 -0.87803 匯豐龍騰電子基金 36.74000 37.24000 -0.50000 -1.34264 匯豐雙高收益債券組合基金 12.86580 12.85560 0.01020 0.07934 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.78000 18.02000 -0.24000 -1.33185 新光中國成長基金(人民幣) 9.14000 9.27000 -0.13000 -1.40237 新光中國成長基金(美元) 9.10000 9.28000 -0.18000 -1.93966 新光中國成長基金(新臺幣) 9.23000 9.34000 -0.11000 -1.17773 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.44500 11.47350 -0.02850 -0.24840 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.42650 10.45720 -0.03070 -0.29358 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.95460 10.90990 0.04470 0.40972 新光台灣富貴基金 23.40000 23.60000 -0.20000 -0.84746 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.82000 21.84000 -0.02000 -0.09158 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 41.03760 40.81670 0.22090 0.54120 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 45.76340 45.25970 0.50370 1.11291 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.96000 10.05000 -0.09000 -0.89552 新光全球AI新創產業基金美元 9.80000 9.94000 -0.14000 -1.40845 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.04000 10.11000 -0.07000 -0.69238 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.72000 8.67000 0.05000 0.57670 新光全球生技醫療基金(美元) 11.00000 11.13000 -0.13000 -1.16801 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.92000 10.97000 -0.05000 -0.45579 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702 新光全球債券基金(A累積)美元 11.00650 11.00830 -0.00180 -0.01635 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.95620 10.88070 0.07550 0.69389 新光全球債券基金(B配息)美元 10.37850 10.38120 -0.00270 -0.02601 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.31990 10.24880 0.07110 0.69374 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.71000 9.37000 0.34000 3.62860 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.10000 10.76000 0.34000 3.15985 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.06000 9.21000 -0.15000 -1.62866 新光吉星貨幣市場基金 15.51150 15.51090 0.00060 0.00387 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 新光多重資產基金(A累積)美元 8.53000 8.55000 -0.02000 -0.23392 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.06000 9.02000 0.04000 0.44346 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.70000 8.68000 0.02000 0.23041 新光亞洲精選基金-美金 20.95000 21.33000 -0.38000 -1.78153 新光亞洲精選基金-新台幣 21.62000 21.86000 -0.24000 -1.09790 新光店頭基金 22.31000 22.59000 -0.28000 -1.23949 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.47000 11.45000 0.02000 0.17467 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.06000 10.96000 0.10000 0.91241 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.05000 9.96000 0.09000 0.90361 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 41.73480 41.31040 0.42440 1.02734 新光特選內需收益ETF基金 20.65000 20.65000 0.00000 0.00000 新光創新科技基金 12.84000 13.00000 -0.16000 -1.23077 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.27620 10.29620 -0.02000 -0.19425 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.62830 10.59710 0.03120 0.29442 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.06040 10.07590 -0.01550 -0.15383 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.38960 9.40820 -0.01860 -0.19770 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.68170 9.65510 0.02660 0.27550 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.16550 9.17210 -0.00660 -0.07196 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.38190 41.09330 0.28860 0.70230 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 45.52980 44.82480 0.70500 1.57279 新光澳幣八年期保本基金 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198 新光澳幣十年期保本基金 11.01000 10.97000 0.04000 0.36463 新光澳幣保本基金 12.47000 12.47000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.83470 10.83170 0.00300 0.02770 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.57990 9.57750 0.00240 0.02506 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.59010 9.56740 0.02270 0.23726 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.63630 10.61120 0.02510 0.23654 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.65260 10.65630 -0.00370 -0.03472 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.58650 9.58960 -0.00310 -0.03233 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.55640 9.55350 0.00290 0.03036 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.60210 10.59880 0.00330 0.03114 瑞銀全球創新趨勢基金 7.27000 7.28000 -0.01000 -0.13736 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.39000 10.18000 0.21000 2.06287 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.75630 10.79640 -0.04010 -0.37142 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.60220 9.63780 -0.03560 -0.36938 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.60180 10.64280 -0.04100 -0.38524 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.59010 9.62720 -0.03710 -0.38537 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.67020 9.70310 -0.03290 -0.33907 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.69070 10.72740 -0.03670 -0.34211 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 15.02170 15.02570 -0.00400 -0.02662 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.72190 8.72420 -0.00230 -0.02636 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.47430 41.38260 0.09170 0.22159 群益10年期以上金融債ETF基金 43.94800 43.50740 0.44060 1.01270 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 44.49260 43.99190 0.50070 1.13816 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 44.87900 44.45480 0.42420 0.95423 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 46.84880 46.26310 0.58570 1.26602 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 44.22780 43.90090 0.32690 0.74463 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 48.13920 47.71150 0.42770 0.89643 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 48.94470 48.53010 0.41460 0.85432 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 47.23070 46.92570 0.30500 0.64996 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.80250 10.71660 0.08590 0.80156 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 45.74700 45.01110 0.73590 1.63493 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 41.03230 40.95650 0.07580 0.18507 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49260 11.49190 0.00070 0.00609 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24850 10.26310 -0.01460 -0.14226 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.23810 13.32180 -0.08370 -0.62829 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.77480 9.91300 -0.13820 -1.39413 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.29000 10.37000 -0.08000 -0.77146 群益大印度基金N-新臺幣 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 群益大印度基金-人民幣 13.08350 13.01960 0.06390 0.49080 群益大印度基金-美元 12.15550 12.19000 -0.03450 -0.28302 群益大印度基金-新臺幣 11.73000 11.69000 0.04000 0.34217 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.04560 12.10110 -0.05550 -0.45864 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.47600 11.61830 -0.14230 -1.22479 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.96000 11.03000 -0.07000 -0.63463 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.73670 10.78620 -0.04950 -0.45892 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.33190 9.44760 -0.11570 -1.22465 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.94000 8.99000 -0.05000 -0.55617 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.66780 9.71230 -0.04450 -0.45818 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.43740 8.54200 -0.10460 -1.22454 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.07000 9.13000 -0.06000 -0.65717 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.96490 9.00630 -0.04140 -0.45968 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.08680 8.18710 -0.10030 -1.22510 群益中小型股基金 43.81000 44.52000 -0.71000 -1.59479 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.42020 10.40870 0.01150 0.11048 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.55720 9.62070 -0.06350 -0.66004 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.11940 9.12320 -0.00380 -0.04165 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.84860 8.83880 0.00980 0.11087 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.11480 8.16870 -0.05390 -0.65984 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.74390 7.74710 -0.00320 -0.04131 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.61810 10.63680 -0.01870 -0.17580 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.67990 11.70040 -0.02050 -0.17521 群益中國高收益債券基金-美元 11.26720 11.29230 -0.02510 -0.22228 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.50030 10.46480 0.03550 0.33923 群益中國新機會基金N-人民幣 8.59130 8.69360 -0.10230 -1.17673 群益中國新機會基金N-美元 7.79380 7.94780 -0.15400 -1.93764 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.47000 8.59000 -0.12000 -1.39697 群益中國新機會基金-人民幣 7.61900 7.70980 -0.09080 -1.17772 群益中國新機會基金-美元 8.33290 8.49750 -0.16460 -1.93704 群益中國新機會基金-新臺幣 8.09000 8.20000 -0.11000 -1.34146 群益平衡王基金 19.58560 19.74170 -0.15610 -0.79071 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.93310 9.97700 -0.04390 -0.44001 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.02380 10.00590 0.01790 0.17889 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.93310 9.97710 -0.04400 -0.44101 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.02380 10.00590 0.01790 0.17889 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.93320 9.97710 -0.04390 -0.44001 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.02370 10.00580 0.01790 0.17890 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.91670 9.96880 -0.05210 -0.52263 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.00720 9.99760 0.00960 0.09602 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.91670 9.96880 -0.05210 -0.52263 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.00720 9.99760 0.00960 0.09602 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.91670 9.96880 -0.05210 -0.52263 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.00720 9.99760 0.00960 0.09602 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.92260 9.97120 -0.04860 -0.48740 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 10.01320 10.00000 0.01320 0.13200 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.92260 9.97120 -0.04860 -0.48740 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 10.01320 10.00000 0.01320 0.13200 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.92250 9.97120 -0.04870 -0.48841 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 10.01320 10.00000 0.01320 0.13200 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.14000 9.02000 0.12000 1.33038 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.48000 6.40000 0.08000 1.25000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.14090 11.96020 0.18070 1.51084 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.44790 11.36500 0.08290 0.72943 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.04000 10.89000 0.15000 1.37741 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.39990 10.24520 0.15470 1.50998 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.80580 9.73480 0.07100 0.72934 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.46000 9.33000 0.13000 1.39335 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.15100 0.00000 10.15100 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.50210 10.48990 0.01220 0.11630 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.28240 10.26990 0.01250 0.12171 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.33000 10.25000 0.08000 0.78049 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.29540 9.28450 0.01090 0.11740 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.28840 9.27700 0.01140 0.12288 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.33000 9.26000 0.07000 0.75594 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.56320 10.55090 0.01230 0.11658 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.60530 10.59230 0.01300 0.12273 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.81000 10.73000 0.08000 0.74557 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.45950 9.44840 0.01110 0.11748 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.93830 9.92620 0.01210 0.12190 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.24000 10.16000 0.08000 0.78740 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.39530 11.34530 0.05000 0.44071 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.86340 7.82890 0.03450 0.44067 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.74280 10.75220 -0.00940 -0.08742 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.55820 10.56870 -0.01050 -0.09935 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.75670 10.70080 0.05590 0.52239 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.95630 9.96500 -0.00870 -0.08731 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.89250 9.90230 -0.00980 -0.09897 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.07870 10.02630 0.05240 0.52263 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.74280 10.75230 -0.00950 -0.08835 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.55810 10.56860 -0.01050 -0.09935 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.75660 10.70070 0.05590 0.52240 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.95630 9.96510 -0.00880 -0.08831 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.89230 9.90210 -0.00980 -0.09897 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.07870 10.02630 0.05240 0.52263 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.74010 9.77040 -0.03030 -0.31012 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.52000 11.49000 0.03000 0.26110 群益全球關鍵生技基金-美元 15.93680 15.98640 -0.04960 -0.31026 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.99000 15.94000 0.05000 0.31368 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.09000 12.05000 0.04000 0.33195 群益印度中小基金N-人民幣 10.32790 10.34040 -0.01250 -0.12089 群益印度中小基金N-美元 8.56520 8.64200 -0.07680 -0.88868 群益印度中小基金N-新臺幣 8.23000 8.26000 -0.03000 -0.36320 群益印度中小基金-人民幣 13.98170 13.99860 -0.01690 -0.12073 群益印度中小基金-美元 12.25050 12.36050 -0.11000 -0.88993 群益印度中小基金-新臺幣 14.41000 14.45000 -0.04000 -0.27682 群益多利策略組合基金 11.98000 11.95000 0.03000 0.25105 群益多重收益組合基金 14.25000 14.19000 0.06000 0.42283 群益多重資產組合基金 15.72000 15.67000 0.05000 0.31908 群益安家基金 24.82700 24.96800 -0.14100 -0.56472 群益安穩貨幣市場基金 16.16230 16.16160 0.00070 0.00433 群益那斯達克生技基金 21.72000 21.86000 -0.14000 -0.64044 群益亞太中小基金 10.63000 10.74000 -0.11000 -1.02421 群益亞太新趨勢平衡基金 16.55000 16.65000 -0.10000 -0.60060 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.70610 10.65090 0.05520 0.51827 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.92110 7.88030 0.04080 0.51775 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.40140 10.34780 0.05360 0.51798 群益店頭市場基金 93.14000 94.53000 -1.39000 -1.47043 群益東方盛世基金 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186 群益東協成長基金-人民幣 13.52040 13.48460 0.03580 0.26549 群益東協成長基金-美元 11.72410 11.78370 -0.05960 -0.50578 群益東協成長基金-新臺幣 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.88670 11.91260 -0.02590 -0.21742 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.15580 11.21280 -0.05700 -0.50835 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.65240 10.65520 -0.00280 -0.02628 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.75690 9.77820 -0.02130 -0.21783 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.16040 9.20730 -0.04690 -0.50938 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.74500 8.74720 -0.00220 -0.02515 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.01500 11.01780 -0.00280 -0.02541 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.54810 9.56890 -0.02080 -0.21737 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.32310 9.37080 -0.04770 -0.50903 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.76940 9.77190 -0.00250 -0.02558 群益長安基金 28.70000 29.22000 -0.52000 -1.77960 群益美國新創亮點基金N-美元 10.34850 10.41950 -0.07100 -0.68141 群益美國新創亮點基金-美元 15.65490 15.76230 -0.10740 -0.68137 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.38000 15.38000 0.00000 0.00000 群益真善美基金 15.70200 15.75850 -0.05650 -0.35854 群益馬拉松基金 116.87000 118.16000 -1.29000 -1.09174 群益深証中小板基金 11.47000 11.78000 -0.31000 -2.63158 群益創新科技基金 31.83000 32.34000 -0.51000 -1.57699 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.62840 9.71820 -0.08980 -0.92404 群益華夏盛世基金N-美元 8.75470 8.90490 -0.15020 -1.68671 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.28000 9.38000 -0.10000 -1.06610 群益華夏盛世基金-人民幣 10.48540 10.58320 -0.09780 -0.92411 群益華夏盛世基金-美元 9.65300 9.81860 -0.16560 -1.68659 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.19000 16.37000 -0.18000 -1.09957 群益奧斯卡基金 29.03000 29.47000 -0.44000 -1.49304 群益新興金鑽基金-美元 11.24610 11.44920 -0.20310 -1.77392 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.74000 8.84000 -0.10000 -1.13122 群益葛萊美基金 22.94000 23.33000 -0.39000 -1.67167 群益道瓊美國地產ETF基金 22.32000 22.05000 0.27000 1.22449 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.91000 7.85000 0.06000 0.76433 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.50000 13.74000 -0.24000 -1.74672 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.26940 11.21490 0.05450 0.48596 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.97600 11.00760 -0.03160 -0.28707 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.17850 11.14140 0.03710 0.33299 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.94470 10.89180 0.05290 0.48569 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.66020 10.69080 -0.03060 -0.28623 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.85650 10.82040 0.03610 0.33363 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.26930 11.21480 0.05450 0.48596 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.97630 11.00790 -0.03160 -0.28707 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.94480 10.89180 0.05300 0.48660 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.65970 10.69040 -0.03070 -0.28717 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 10.02580 9.99250 0.03330 0.33325 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.01850 13.04820 -0.02970 -0.22762 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.83140 11.85710 -0.02570 -0.21675 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.95000 10.91000 0.04000 0.36664 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.72480 11.75050 -0.02570 -0.21871 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.73900 8.75900 -0.02000 -0.22834 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.03920 9.05880 -0.01960 -0.21636 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.37000 8.34000 0.03000 0.35971 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.53680 8.55550 -0.01870 -0.21857 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.29900 10.32140 -0.02240 -0.21702 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.00030 10.02200 -0.02170 -0.21652 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.83000 9.95000 -0.12000 -1.20603 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 9.85000 9.97000 -0.12000 -1.20361 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.84000 9.96000 -0.12000 -1.20482 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.83000 9.95000 -0.12000 -1.20603 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.83000 9.95000 -0.12000 -1.20603 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 9.85000 9.97000 -0.12000 -1.20361 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.84000 9.96000 -0.12000 -1.20482 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.83000 9.95000 -0.12000 -1.20603 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.87000 8.99000 -0.12000 -1.33482 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.82000 9.96000 -0.14000 -1.40562 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.87000 10.91000 -0.04000 -0.36664 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.87000 10.91000 -0.04000 -0.36664 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 德信大發基金 29.83000 30.20000 -0.37000 -1.22517 德信中國精選成長基金 11.87000 12.01000 -0.14000 -1.16570 德信台灣主流中小基金 19.79000 20.06000 -0.27000 -1.34596 德信萬保貨幣市場基金 11.98740 11.98690 0.00050 0.00417 德信數位時代基金 32.39000 32.88000 -0.49000 -1.49027 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.96780 10.97380 -0.00600 -0.05468 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.85340 10.86150 -0.00810 -0.07458 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71770 11.71720 0.00050 0.00427 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.01000 16.48000 -0.47000 -2.85194 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.51000 17.73000 -0.22000 -1.24083 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.72980 10.73000 -0.00020 -0.00186 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.30940 16.30950 -0.00010 -0.00061 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.30300 8.27720 0.02580 0.31170 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.13890 11.17380 -0.03490 -0.31234 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.16400 12.20180 -0.03780 -0.30979 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.15360 14.10980 0.04380 0.31042 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.78000 17.01000 -0.23000 -1.35215 摩根中小基金 21.82000 22.10000 -0.28000 -1.26697 摩根中國A股基金 15.07000 15.26000 -0.19000 -1.24509 摩根中國A股基金(美元) 11.64000 11.85000 -0.21000 -1.77215 摩根中國亮點基金 12.80000 13.06000 -0.26000 -1.99081 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.54680 11.67560 -0.12880 -1.10316 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.82250 12.94580 -0.12330 -0.95243 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.73800 9.89100 -0.15300 -1.54686 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.45430 13.60440 -0.15010 -1.10332 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.55360 15.70310 -0.14950 -0.95204 摩根台灣金磚基金-累積型 19.14000 19.35000 -0.21000 -1.08527 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.14000 19.35000 -0.21000 -1.08527 摩根台灣增長基金 48.95000 49.67000 -0.72000 -1.44957 摩根平衡基金 27.46000 27.60000 -0.14000 -0.50725 摩根全球α基金 18.56000 18.64000 -0.08000 -0.42918 摩根全球平衡基金 16.31980 16.29140 0.02840 0.17433 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.50830 9.52890 -0.02060 -0.21618 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.64580 10.66680 -0.02100 -0.19687 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.04590 10.07890 -0.03300 -0.32742 摩根多元入息成長基金-累積型 11.68770 11.71300 -0.02530 -0.21600 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.42560 10.45990 -0.03430 -0.32792 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.65340 10.72770 -0.07430 -0.69260 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.18720 14.28620 -0.09900 -0.69298 摩根亞洲基金 58.59000 59.44000 -0.85000 -1.43001 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.53980 8.54040 -0.00060 -0.00703 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.06980 10.08340 -0.01360 -0.13488 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.90780 8.92320 -0.01540 -0.17258 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.99740 12.99810 -0.00070 -0.00539 摩根東方內需機會基金 18.54000 18.81000 -0.27000 -1.43541 摩根東方科技基金 32.10000 32.38000 -0.28000 -0.86473 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.78000 9.89000 -0.11000 -1.11223 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.93000 10.08000 -0.15000 -1.48810 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.37000 9.53000 -0.16000 -1.67891 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.90000 12.03000 -0.13000 -1.08063 摩根金龍收成基金 21.73000 22.16000 -0.43000 -1.94043 摩根第一貨幣市場基金 15.13450 15.13400 0.00050 0.00330 摩根絕對日本基金 14.42000 14.31000 0.11000 0.76869 摩根新金磚五國基金 12.47000 12.69000 -0.22000 -1.73365 摩根新絲路基金 9.17000 9.35000 -0.18000 -1.92513 摩根新興35基金 13.42000 13.66000 -0.24000 -1.75695 摩根新興日本基金 23.66000 23.54000 0.12000 0.50977 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.44800 7.46490 -0.01690 -0.22639 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.85760 9.87590 -0.01830 -0.18530 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.67180 9.70480 -0.03300 -0.34004 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.46460 11.49060 -0.02600 -0.22627 摩根新興科技基金 51.68000 52.48000 -0.80000 -1.52439 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.83610 8.88310 -0.04700 -0.52909 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.47870 9.57350 -0.09480 -0.99023 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.93210 9.02660 -0.09450 -1.04691 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.52690 10.58290 -0.05600 -0.52916 摩根龍揚基金 32.46000 33.10000 -0.64000 -1.93353 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.96000 11.05000 -0.09000 -0.81448 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.67000 10.77000 -0.10000 -0.92851 摩根環球股票收益基金-累積型 12.02000 12.06000 -0.04000 -0.33167 摩根總收益組合基金-月配息型 9.36200 9.32780 0.03420 0.36665 摩根總收益組合基金-累積型 11.57140 11.52920 0.04220 0.36603 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.11000 10.26000 -0.15000 -1.46199 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.05000 10.00000 0.05000 0.50000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.97000 10.10000 -0.13000 -1.28713 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.05000 10.00000 0.05000 0.50000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.11000 10.26000 -0.15000 -1.46199 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.97000 10.10000 -0.13000 -1.28713 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.12000 10.27000 -0.15000 -1.46056 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.05000 10.00000 0.05000 0.50000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 9.99000 10.10000 -0.11000 -1.08911 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 10.05000 10.00000 0.05000 0.50000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.11000 10.26000 -0.15000 -1.46199 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.97000 10.10000 -0.13000 -1.28713 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.35000 20.53000 -0.18000 -0.87677 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61680 12.61640 0.00040 0.00317 鋒裕匯理阿波羅基金 10.78000 10.88000 -0.10000 -0.91912 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.76190 10.71580 0.04610 0.43021 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.64370 10.68930 -0.04560 -0.42659 聯邦中國龍基金 25.65000 26.00000 -0.35000 -1.34615 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.66950 12.72630 -0.05680 -0.44632 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.85320 11.87970 -0.02650 -0.22307 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.80740 10.79200 0.01540 0.14270 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.42170 10.46810 -0.04640 -0.44325 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.80480 9.82670 -0.02190 -0.22286 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.93290 8.92020 0.01270 0.14237 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.83100 9.90930 -0.07830 -0.79017 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.15620 10.17380 -0.01760 -0.17299 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.33160 9.40590 -0.07430 -0.78993 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.63640 9.65300 -0.01660 -0.17197 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.52210 11.55050 -0.02840 -0.24588 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.33530 11.33290 0.00240 0.02118 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.63700 10.57710 0.05990 0.56632 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.63190 10.65800 -0.02610 -0.24489 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.44680 10.44460 0.00220 0.02106 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.80310 9.74780 0.05530 0.56731 聯邦金鑽平衡基金 22.91380 23.15480 -0.24100 -1.04082 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.35860 9.51200 -0.15340 -1.61270 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.83220 9.93160 -0.09940 -1.00085 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.30620 9.45870 -0.15250 -1.61227 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.76480 9.86340 -0.09860 -0.99966 聯邦貨幣市場基金 13.22530 13.22470 0.00060 0.00454 聯邦精選科技基金 12.87000 13.04000 -0.17000 -1.30368 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.96460 16.92740 0.03720 0.21976 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.60770 12.72690 -0.11920 -0.93660 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.49210 12.56030 -0.06820 -0.54298 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.88060 11.94550 -0.06490 -0.54330 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.41790 12.42440 -0.00650 -0.05232 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.67230 11.61150 0.06080 0.52362 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58220 10.58780 -0.00560 -0.05289 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.76980 8.72450 0.04530 0.51923 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 35.02000 35.48000 -0.46000 -1.29651 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.14000 18.40000 -0.26000 -1.41304 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.02000 18.42000 -0.40000 -2.17155 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.13000 12.32000 -0.19000 -1.54221 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.33000 16.39000 -0.06000 -0.36608 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.96000 12.00000 -0.04000 -0.33333 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.79000 12.84000 -0.05000 -0.38941 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.93000 11.97000 -0.04000 -0.33417 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.61000 7.61000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.49000 11.53000 -0.04000 -0.34692 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.18000 15.30000 -0.12000 -0.78431 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.98000 11.03000 -0.05000 -0.45331 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.72000 8.76000 -0.04000 -0.45662 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.41000 11.51000 -0.10000 -0.86881 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.19000 14.41000 -0.22000 -1.52672 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.14000 14.36000 -0.22000 -1.53203 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.17000 14.39000 -0.22000 -1.52884 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.12000 9.20000 -0.08000 -0.86957 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.84000 15.07000 -0.23000 -1.52621 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.65000 9.73000 -0.08000 -0.82220 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.83000 21.01000 -0.18000 -0.85673 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.90000 19.05000 -0.15000 -0.78740 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.09000 13.14000 -0.05000 -0.38052 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.73000 14.86000 -0.13000 -0.87483 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.69000 15.82000 -0.13000 -0.82174 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.67000 14.79000 -0.12000 -0.81136 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.68000 14.80000 -0.12000 -0.81081 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.58000 12.68000 -0.10000 -0.78864 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.83000 14.95000 -0.12000 -0.80268 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.70000 12.80000 -0.10000 -0.78125 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.69000 8.72000 -0.03000 -0.34404 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.19000 13.29000 -0.10000 -0.75245 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.59000 19.61000 -0.02000 -0.10199 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.33000 18.34000 -0.01000 -0.05453 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.29000 11.27000 0.02000 0.17746 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.16000 13.17000 -0.01000 -0.07593 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.14000 14.15000 -0.01000 -0.07067 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.11000 13.12000 -0.01000 -0.07622 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.91000 7.90000 0.01000 0.12658 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.94000 12.96000 -0.02000 -0.15432 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.06000 14.11000 -0.05000 -0.35436 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.16000 14.20000 -0.04000 -0.28169 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 聯博貨幣市場基金 15.03990 15.03940 0.00050 0.00332 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.23870 11.22710 0.01160 0.10332 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.00160 14.02990 -0.02830 -0.20171 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.58540 7.57760 0.00780 0.10293 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.28000 14.30000 -0.02000 -0.13986 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.44000 14.46000 -0.02000 -0.13831 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.29840 10.28840 0.01000 0.09720 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.72040 10.72780 -0.00740 -0.06898 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.28190 10.28040 0.00150 0.01459 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.35500 10.31290 0.04210 0.40823 瀚亞中小型股基金 20.39000 20.72000 -0.33000 -1.59266 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.28000 12.43000 -0.15000 -1.20676 瀚亞中國A股基金-新台幣 12.96000 13.11000 -0.15000 -1.14416 瀚亞巴西基金 6.14000 6.13000 0.01000 0.16313 瀚亞外銷基金 38.92000 39.36000 -0.44000 -1.11789 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.35680 11.35400 0.00280 0.02466 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.90360 10.92500 -0.02140 -0.19588 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.85800 12.84820 0.00980 0.07628 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.90550 10.88870 0.01680 0.15429 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.31780 7.31610 0.00170 0.02324 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.00490 8.02060 -0.01570 -0.19575 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.19640 8.19020 0.00620 0.07570 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.14980 7.13890 0.01090 0.15268 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.78140 8.77480 0.00660 0.07522 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.99930 8.99720 0.00210 0.02334 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.35970 9.37970 -0.02000 -0.21323 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.15300 9.14600 0.00700 0.07654 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.97000 12.00000 -0.03000 -0.25000 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.48000 11.57000 -0.09000 -0.77787 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.34000 11.36000 -0.02000 -0.17606 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.42000 10.51000 -0.09000 -0.85633 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.71440 10.67690 0.03750 0.35123 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.97620 9.93230 0.04390 0.44199 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.78130 9.79490 -0.01360 -0.13885 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.93050 9.89570 0.03480 0.35167 瀚亞印度基金-人民幣 14.10000 14.06000 0.04000 0.28450 瀚亞印度基金-美元 13.17000 13.21000 -0.04000 -0.30280 瀚亞印度基金-新台幣 29.71000 29.62000 0.09000 0.30385 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.57000 13.42000 0.15000 1.11773 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.93000 10.82000 0.11000 1.01664 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.56000 11.72000 -0.16000 -1.36519 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.26000 10.47000 -0.21000 -2.00573 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.70000 14.91000 -0.21000 -1.40845 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.72000 8.85000 -0.13000 -1.46893 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.75000 6.88000 -0.13000 -1.88953 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.67000 8.79000 -0.12000 -1.36519 瀚亞亞太基礎建設基金 11.71000 11.80000 -0.09000 -0.76271 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.36460 12.38120 -0.01660 -0.13407 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.33340 14.20300 0.13040 0.91812 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.24210 11.29860 -0.05650 -0.50006 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.07980 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