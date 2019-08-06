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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/08/05  108/08/02  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.42060   10.44120  -0.02060   -0.19730
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.20600   10.22620  -0.02020   -0.19753
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.51770   10.52400  -0.00630   -0.05986
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.31030   10.31640  -0.00610   -0.05913
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.29650   10.30770  -0.01120   -0.10866
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.30230   10.31000  -0.00770   -0.07468
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.30090   10.30910  -0.00820   -0.07954
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.39700   10.40380  -0.00680   -0.06536
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.93530    9.95390  -0.01860   -0.18686
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.93530    9.95390  -0.01860   -0.18686
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.93390    9.94720  -0.01330   -0.13371
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.93390    9.94720  -0.01330   -0.13371
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.05790   10.07620  -0.01830   -0.18162
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.05790   10.07620  -0.01830   -0.18162
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.78000   10.79000  -0.01000   -0.09268
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.80600   10.80290   0.00310    0.02870
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.60450   10.60160   0.00290    0.02735
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.70360   10.71630  -0.01270   -0.11851
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.58980   10.60250  -0.01270   -0.11978
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.37000   22.85000  -0.48000   -2.10066
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.84000   24.30000  -1.46000   -6.00823
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     42.72480   42.44440   0.28040    0.66063
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.56440   40.45010   0.11430    0.28257
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.91870    9.92960  -0.01090   -0.10977
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.45430   10.46650  -0.01220   -0.11656
中國信託台灣活力基金                                               13.11000   13.18000  -0.07000   -0.53111
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.83000   10.75000   0.08000    0.74419
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.68000   10.57000   0.11000    1.04068
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.67000    9.57000   0.10000    1.04493
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.28000    9.33000  -0.05000   -0.53591
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.08000   10.14000  -0.06000   -0.59172
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.13080   10.10460   0.02620    0.25929
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.20350   10.14550   0.05800    0.57168
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.12020    9.06830   0.05190    0.57232
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.41740   10.42260  -0.00520   -0.04989
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.27830    9.28290  -0.00460   -0.04955
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.47070   11.48460  -0.01390   -0.12103
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.71750    9.72930  -0.01180   -0.12128
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.26660   11.30070  -0.03410   -0.30175
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.81920    9.84890  -0.02970   -0.30156
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              44.96750   44.27040   0.69710    1.57464
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  41.35980   40.79890   0.56090    1.37479
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              46.82040   46.37430   0.44610    0.96196
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                47.56150   47.17980   0.38170    0.80903
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.73000   10.81000  -0.08000   -0.74006
中國信託智能運動基金-美元                                          10.25000   10.39000  -0.14000   -1.34745
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.75000    9.85000  -0.10000   -1.01523
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03930   11.03880   0.00050    0.00453
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.33250   10.26950   0.06300    0.61347
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.50220    9.44420   0.05800    0.61413
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.49310   10.47240   0.02070    0.19766
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.64850    9.62950   0.01900    0.19731
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.40060   40.12380   0.27680    0.68986
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  40.51000   40.13690   0.37310    0.92957
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.40000   11.41000  -0.01000   -0.08764
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.37000   11.46000  -0.09000   -0.78534
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.85000   10.93000  -0.08000   -0.73193
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    44.45830   43.88440   0.57390    1.30775
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            44.91050   44.43350   0.47700    1.07351
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        44.46220   43.93870   0.52350    1.19143
元大2001基金                                                       63.01000   63.65000  -0.64000   -1.00550
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          47.21440   46.69210   0.52230    1.11860
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             44.99850   44.47630   0.52220    1.17411
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.85000   21.16000  -0.31000   -1.46503
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.72070   11.71990   0.00080    0.00683
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.83480   10.80030   0.03450    0.31944
元大上證50基金                                                     32.03000   32.90000  -0.87000   -2.64438
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.46000   10.67000  -0.21000   -1.96813
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.35000    9.51000  -0.16000   -1.68244
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.01000   13.24000  -0.23000   -1.73716
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.01600   12.26700  -0.25100   -2.04614
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.50300   16.74300  -0.24000   -1.43343
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.98000   11.06200  -0.08200   -0.74128
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.59600   10.64200  -0.04600   -0.43225
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.00000    3.04000  -0.04000   -1.31579
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.44000   13.60000  -0.16000   -1.17647
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.35650   47.30190   0.05460    0.11543
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.03870   11.01900   0.01970    0.17878
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.05010   10.03210   0.01800    0.17942
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.18830   10.13840   0.04990    0.49219
元大巴西指數基金                                                    7.27300    7.27300   0.00000    0.00000
元大日經225基金                                                    26.30000   26.79000  -0.49000   -1.82904
元大台商收成基金                                                   22.19000   22.52000  -0.33000   -1.46536
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.81000   11.70000   0.11000    0.94017
元大台灣50單日正向2倍基金                                          38.34000   39.07000  -0.73000   -1.86844
元大台灣中型100基金                                                32.40000   32.79000  -0.39000   -1.18939
元大台灣加權股價指數基金                                           25.35500   25.63800  -0.28300   -1.10383
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.15000   10.27000  -0.12000   -1.16845
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.06000   10.27000  -0.21000   -2.04479
元大台灣卓越50基金                                                 80.01000   81.01000  -1.00000   -1.23442
元大台灣金融基金                                                   18.05000   18.09000  -0.04000   -0.22112
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.14000   10.24000  -0.10000   -0.97656
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.14000   10.24000  -0.10000   -0.97656
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.63000   31.89000  -0.26000   -0.81530
元大台灣高股息基金                                                 26.50000   26.76000  -0.26000   -0.97160
元大台灣電子科技基金                                               35.14000   35.72000  -0.58000   -1.62374
元大全球ETF成長組合基金                                            10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.09000   15.05000   0.04000    0.26578
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.56000   23.99000  -0.43000   -1.79241
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.52000   13.38000   0.14000    1.04634
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.29000    9.19000   0.10000    1.08814
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.24000   13.14000   0.10000    0.76104
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.25700   12.20100   0.05600    0.45898
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.57000    8.63000  -0.06000   -0.69525
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.45000    6.49000  -0.04000   -0.61633
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.00000    8.90000   0.10000    1.12360
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.91000    6.84000   0.07000    1.02339
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.31700    8.44300  -0.12600   -1.49236
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.79000    9.87000  -0.08000   -0.81054
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.38000    8.45000  -0.07000   -0.82840
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.52000   13.68000  -0.16000   -1.16959
元大全球農業商機基金                                               18.31000   18.35000  -0.04000   -0.21798
元大印尼指數基金                                                    9.81600    9.81200   0.00400    0.04077
元大印度指數基金                                                    9.60500    9.56900   0.03600    0.37621
元大印度基金                                                       12.50000   12.46000   0.04000    0.32103
元大多多基金                                                       16.91000   17.06000  -0.15000   -0.87925
元大多福基金                                                       52.13000   52.48000  -0.35000   -0.66692
元大亞太成長基金                                                    8.66000    8.69000  -0.03000   -0.34522
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.42850    9.35660   0.07190    0.76844
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.54280    7.48530   0.05750    0.76817
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.05300    9.15100  -0.09800   -1.07092
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.95000   10.00000  -0.05000   -0.50000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.42000    9.46000  -0.04000   -0.42283
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.95000   10.00000  -0.05000   -0.50000
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.24900   10.35500  -0.10600   -1.02366
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.23110   10.24350  -0.01240   -0.12105
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.42470   10.43700  -0.01230   -0.11785
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.21240   10.22450  -0.01210   -0.11834
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.59170   10.53870   0.05300    0.50291
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.37680   10.32490   0.05190    0.50267
元大卓越基金                                                       43.21000   43.35000  -0.14000   -0.32295
元大店頭基金                                                        8.28000    8.42000  -0.14000   -1.66271
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.49180   10.48980   0.00200    0.01907
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                        10.02990    9.94810   0.08180    0.82227
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    33.03660   32.77390   0.26270    0.80155
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   44.10260   43.37950   0.72310    1.66692
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        16.41760   16.56580  -0.14820   -0.89461
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        23.99090   23.50500   0.48590    2.06722
元大美國政府7至10年期債券基金                                      43.16730   42.74080   0.42650    0.99788
元大高科技基金                                                     19.19000   19.37000  -0.18000   -0.92927
元大得利貨幣市場基金                                               16.33430   16.33360   0.00070    0.00429
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03850   12.03800   0.00050    0.00415
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.49000   10.65000  -0.16000   -1.50235
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.49000   10.65000  -0.16000   -1.50235
元大富櫃50基金                                                     12.62000   12.82000  -0.20000   -1.56006
元大華夏中小基金                                                    7.26000    7.34000  -0.08000   -1.08992
元大新中國基金-人民幣                                               9.64000    9.79000  -0.15000   -1.53218
元大新中國基金-美元                                                 8.91300    9.07600  -0.16300   -1.79595
元大新中國基金-新台幣                                               9.03000    9.14000  -0.11000   -1.20350
元大新主流基金                                                     24.34000   24.52000  -0.18000   -0.73409
元大新東協平衡基金-美元                                             9.47700    9.52300  -0.04600   -0.48304
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.86540   10.85050   0.01490    0.13732
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.89140    9.90840  -0.01700   -0.17157
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.38140   11.33040   0.05100    0.45012
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.37760    9.33560   0.04200    0.44989
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.60870   10.58780   0.02090    0.19740
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.84570    9.82640   0.01930    0.19641
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.96110   10.87190   0.08920    0.82046
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.18110   10.09820   0.08290    0.82094
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.14510   10.11850   0.02660    0.26288
元大新興亞洲基金                                                   10.78000   10.90000  -0.12000   -1.10092
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.76480    9.77680  -0.01200   -0.12274
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.04860    9.05970  -0.01110   -0.12252
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.20930   10.15860   0.05070    0.49908
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.47540    9.42830   0.04710    0.49956
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.17140   15.17080   0.00060    0.00395
元大經貿基金                                                       36.47000   36.71000  -0.24000   -0.65377
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
元大實質多重資產基金-美元                                           8.11300    8.12900  -0.01600   -0.19683
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.71000    8.67000   0.04000    0.46136
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.91000   12.66000   0.25000    1.97472
元大滬深300單日正向2倍基金                                         16.63000   17.14000  -0.51000   -2.97550
元大摩臺基金                                                       37.40000   37.90000  -0.50000   -1.31926
元大標普500基金                                                    27.94000   27.93000   0.01000    0.03580
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.33000   12.24000   0.09000    0.73529
元大標普500單日正向2倍基金                                         35.97000   36.37000  -0.40000   -1.09981
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      21.07000   20.88000   0.19000    0.90996
元大標智滬深300基金                                                17.55000   17.98000  -0.43000   -2.39155
元大歐洲50基金                                                     24.68000   25.47000  -0.79000   -3.10169
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.19600    9.18060   0.01540    0.16775
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29960   10.29900   0.00060    0.00583
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.23000   15.41000  -0.18000   -1.16807
日盛上選基金                                                       34.75000   35.38000  -0.63000   -1.78067
日盛小而美基金                                                     17.93000   18.21000  -0.28000   -1.53762
日盛中國內需動力基金                                                9.62000    9.75000  -0.13000   -1.33333
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.38550   12.38930  -0.00380   -0.03067
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.86530    9.86840  -0.00310   -0.03141
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.60210   12.63490  -0.03280   -0.25960
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.03280   10.05890  -0.02610   -0.25947
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.46900   11.45030   0.01870    0.16331
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.11320    9.09840   0.01480    0.16267
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.68000   10.78000  -0.10000   -0.92764
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.03000   10.21000  -0.18000   -1.76298
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.55000   10.66000  -0.11000   -1.03189
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.64000   10.70000  -0.06000   -0.56075
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.37000   10.52000  -0.15000   -1.42586
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.62000   10.70000  -0.08000   -0.74766
日盛日盛基金                                                       11.51000   11.69000  -0.18000   -1.53978
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
日盛全球抗暖化基金                                                 11.28000   11.35000  -0.07000   -0.61674
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.55410   10.57350  -0.01940   -0.18348
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.41350    9.43080  -0.01730   -0.18344
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.37850   10.35950   0.01900    0.18341
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.25730    9.24030   0.01700    0.18398
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.27000   10.44000  -0.17000   -1.62835
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.45000   10.55000  -0.10000   -0.94787
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.52570    2.52800  -0.00230   -0.09098
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65660    1.65810  -0.00150   -0.09046
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38980    0.39100  -0.00120   -0.30691
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25620    0.25700  -0.00080   -0.31128
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.93160   12.92110   0.01050    0.08126
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.37240    8.36560   0.00680    0.08129
日盛亞洲機會基金                                                    7.02000    7.11000  -0.09000   -1.26582
日盛首選基金                                                       17.19000   17.41000  -0.22000   -1.26364
日盛高科技基金                                                     18.16000   18.43000  -0.27000   -1.46500
日盛貨幣市場基金                                                   14.84280   14.84210   0.00070    0.00472
日盛新台商基金                                                     39.88000   40.51000  -0.63000   -1.55517
日盛精選五虎基金                                                   35.76000   36.20000  -0.44000   -1.21547
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.55330   13.55270   0.00060    0.00443
台新2000高科技基金                                                 31.14000   31.58000  -0.44000   -1.39329
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.43000   10.18000  -0.75000   -7.36739
台新MSCI中國基金                                                   19.60000   20.01000  -0.41000   -2.04898
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      19.99000   19.99000   0.00000    0.00000
台新大眾貨幣市場基金                                               14.23000   14.22940   0.00060    0.00422
台新中國通基金                                                     45.03000   45.75000  -0.72000   -1.57377
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.55190    0.55980  -0.00790   -1.41122
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.29100   17.42900  -0.13800   -0.79178
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31830    0.32280  -0.00450   -1.39405
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.63000    9.71000  -0.08000   -0.82389
台新主流基金                                                       24.79000   25.01000  -0.22000   -0.87965
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.03000   23.76000   0.27000    1.13636
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.77050    0.76640   0.00410    0.53497
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.02000   16.82000   0.20000    1.18906
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.54450    0.54160   0.00290    0.53545
台新台灣中小基金                                                   35.38000   35.56000  -0.18000   -0.50619
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.84840   10.72230   0.12610    1.17605
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.97080    9.91410   0.05670    0.57191
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.54000    9.43000   0.11000    1.16649
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.53440   11.46890   0.06550    0.57111
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.08000   10.95000   0.13000    1.18721
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.09910   10.14870  -0.04960   -0.48873
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.30650   11.36230  -0.05580   -0.49110
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            11.00000   10.98000   0.02000    0.18215
台新印度基金                                                       14.26000   14.29000  -0.03000   -0.20994
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.71710    8.69530   0.02180    0.25071
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28300    0.28400  -0.00100   -0.35211
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.80090   12.76880   0.03210    0.25139
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41060    0.41210  -0.00150   -0.36399
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.32000   40.15000   0.17000    0.42341
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                42.27000   41.77000   0.50000    1.19703
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13440   11.13400   0.00040    0.00359
台新高股息平衡基金                                                 32.80130   33.01750  -0.21620   -0.65480
台新智慧生活基金-美元                                              10.73580   10.91630  -0.18050   -1.65349
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.23000   11.35000  -0.12000   -1.05727
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.31510    8.36060  -0.04550   -0.54422
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.64790    8.64160   0.00630    0.07290
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.44300    9.49530  -0.05230   -0.55080
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.83210    9.82480   0.00730    0.07430
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.90980   11.85610   0.05370    0.45293
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37380    0.37440  -0.00060   -0.16026
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.44510    8.40700   0.03810    0.45319
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27980    0.28020  -0.00040   -0.14276
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.50000    5.60000  -0.10000   -1.78571
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.63000   22.42000   0.21000    0.93666
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.42870   10.41230   0.01640    0.15751
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.07010   10.08550  -0.01540   -0.15269
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.21740   10.19710   0.02030    0.19908
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.43110   10.41510   0.01600    0.15362
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.06650   10.08200  -0.01550   -0.15374
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.21740   10.19710   0.02030    0.19908
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               43.59410   43.17760   0.41650    0.96462
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     43.47770   42.98230   0.49540    1.15257
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.98120   40.01240  -0.03120   -0.07798
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.37580   11.37510   0.00070    0.00615
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.16900   10.19090  -0.02190   -0.21490
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.27090    9.25260   0.01830    0.19778
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.92460   10.90300   0.02160    0.19811
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.84060    7.84450  -0.00390   -0.04972
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.30970    9.31450  -0.00480   -0.05153
永豐中小基金                                                       52.22000   52.55000  -0.33000   -0.62797
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.80700    1.80130   0.00570    0.31644
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.52790    2.51990   0.00800    0.31747
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.25220    8.24440   0.00780    0.09461
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.20030   11.18970   0.01060    0.09473
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.71000    4.78000  -0.07000   -1.46444
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.21000   21.58000  -0.37000   -1.71455
永豐主流品牌基金                                                   19.13000   19.56000  -0.43000   -2.19836
永豐永豐基金                                                       32.50000   32.93000  -0.43000   -1.30580
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.21010    9.25330  -0.04320   -0.46686
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.73290    9.77850  -0.04560   -0.46633
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.18180    9.17530   0.00650    0.07084
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.70540    9.69850   0.00690    0.07115
永豐亞洲民生消費基金                                               11.94000   11.97000  -0.03000   -0.25063
永豐南非幣2021保本基金                                             14.12140   14.13100  -0.00960   -0.06794
永豐高科技基金                                                     23.14000   23.46000  -0.32000   -1.36402
永豐貨幣市場基金                                                   13.94560   13.94500   0.00060    0.00430
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.13670    2.12510   0.01160    0.54586
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.64770    2.63330   0.01440    0.54684
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.85770    7.83230   0.02540    0.32430
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            11.05040   11.01470   0.03570    0.32411
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.24750    7.22630   0.02120    0.29337
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.66300   11.62890   0.03410    0.29323
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.32000   10.44000  -0.12000   -1.14943
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.05000    8.21000  -0.16000   -1.94884
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.68000   18.97000  -0.29000   -1.52873
永豐臺灣加權ETF基金                                                53.12000   53.72000  -0.60000   -1.11690
永豐領航科技基金                                                   37.45000   37.92000  -0.47000   -1.23945
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.00000   12.10000  -0.10000   -0.82645
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.48000   11.55000  -0.07000   -0.60606
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.89000   10.11000  -0.22000   -2.17606
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.88000   10.19000  -0.31000   -3.04220
永豐趨勢平衡基金                                                   40.86000   41.32000  -0.46000   -1.11326
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.90750   11.90510   0.00240    0.02016
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.74400    9.75440  -0.01040   -0.10662
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.39490   10.40600  -0.01110   -0.10667
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.82540    9.82650  -0.00110   -0.01119
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.31310   10.31430  -0.00120   -0.01163
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.79980    9.80900  -0.00920   -0.09379
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.57970   10.58970  -0.01000   -0.09443
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.83400    9.83470  -0.00070   -0.00712
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.39660   10.39720  -0.00060   -0.00577
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.96000   11.09000  -0.13000   -1.17223
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.57000    9.70000  -0.13000   -1.34021
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.22000   10.39000  -0.17000   -1.63619
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.95000   15.15000  -0.20000   -1.32013
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.61000   19.89000  -0.28000   -1.40774
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.40000   19.75000  -0.35000   -1.77215
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.07300   10.07670  -0.00370   -0.03672
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.07300   10.07670  -0.00370   -0.03672
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.02670   10.02280   0.00390    0.03891
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.02670   10.02280   0.00390    0.03891
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.19620   10.19060   0.00560    0.05495
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.19600   10.19040   0.00560    0.05495
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.08380   10.08160   0.00220    0.02182
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.08380   10.08150   0.00230    0.02281
兆豐國際生命科學基金                                               15.08000   15.30000  -0.22000   -1.43791
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.42810   10.42130   0.00680    0.06525
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.59820   10.63680  -0.03860   -0.36289
兆豐國際全球基金                                                   30.81000   31.10000  -0.29000   -0.93248
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.50220   10.50020   0.00200    0.01905
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.39900   10.31830   0.08070    0.78211
兆豐國際國民基金                                                   22.25000   22.54000  -0.29000   -1.28660
兆豐國際第一基金                                                   12.84000   12.99000  -0.15000   -1.15473
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.82270   10.79760   0.02510    0.23246
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.26070    8.24150   0.01920    0.23297
兆豐國際萬全基金                                                   20.15000   20.32000  -0.17000   -0.83661
兆豐國際電子基金                                                   25.77000   26.07000  -0.30000   -1.15075
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.47000   21.69000  -0.22000   -1.01429
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.88000   15.76000   0.12000    0.76142
兆豐國際豐台灣基金                                                 34.86000   35.06000  -0.20000   -0.57045
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.56150   12.56090   0.00060    0.00478
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.79000    9.91000  -0.12000   -1.21090
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.73000    9.88000  -0.15000   -1.51822
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.95110    9.96930  -0.01820   -0.18256
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.94220    9.96780  -0.02560   -0.25683
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                        10.05590   10.00890   0.04700    0.46958
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.95970    9.97490  -0.01520   -0.15238
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.94830    9.96500  -0.01670   -0.16759
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.95130    9.96950  -0.01820   -0.18256
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.94490    9.97050  -0.02560   -0.25676
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                          10.06450   10.01750   0.04700    0.46918
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.96450    9.97960  -0.01510   -0.15131
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.95750    9.97420  -0.01670   -0.16743
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.87510   10.89990  -0.02480   -0.22753
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.62490   10.65470  -0.02980   -0.27969
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.87050   10.88820  -0.01770   -0.16256
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.55490   10.57910  -0.02420   -0.22875
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.69020   10.72020  -0.03000   -0.27985
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.66920   10.68660  -0.01740   -0.16282
合庫台灣基金                                                       11.33000   11.52000  -0.19000   -1.64931
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.77940   11.76350   0.01590    0.13516
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.71080   12.73980  -0.02900   -0.22763
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.33710   11.36160  -0.02450   -0.21564
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.11540   12.14740  -0.03200   -0.26343
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.19070    8.17960   0.01110    0.13570
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.43420    9.45540  -0.02120   -0.22421
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.14090    9.16070  -0.01980   -0.21614
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.84590    8.86950  -0.02360   -0.26608
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.29300    9.31310  -0.02010   -0.21583
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.98000   11.07000  -0.09000   -0.81301
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.28000    9.30000  -0.02000   -0.21505
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.95000   10.03000  -0.08000   -0.79761
合庫全球新興市場基金                                                9.30000    9.45000  -0.15000   -1.58730
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.46000   10.50000  -0.04000   -0.38095
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.13000    9.14000  -0.01000   -0.10941
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.40000    9.44000  -0.04000   -0.42373
合庫貨幣市場基金                                                   10.17710   10.17670   0.00040    0.00393
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.97870    9.99870  -0.02000   -0.20003
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.29860   10.31470  -0.01610   -0.15609
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.62760   10.60780   0.01980    0.18666
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.12050   12.13990  -0.01940   -0.15980
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.43530   15.45290  -0.01760   -0.11389
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.76260    8.78040  -0.01780   -0.20272
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.58610    9.60100  -0.01490   -0.15519
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.98180    7.96700   0.01480    0.18577
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.72120    8.73490  -0.01370   -0.15684
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.66430   10.67910  -0.01480   -0.13859
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.60000   10.57000   0.03000    0.28382
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.70000   10.63000   0.07000    0.65851
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.47000   10.44000   0.03000    0.28736
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.03000    9.96000   0.07000    0.70281
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.08000   10.15000  -0.07000   -0.68966
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.68000    9.75000  -0.07000   -0.71795
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.23020   11.22950   0.00070    0.00623
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.97640   10.05400  -0.07760   -0.77183
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.02880   10.04440  -0.01560   -0.15531
安聯中國東協基金                                                   15.35000   15.47000  -0.12000   -0.77569
安聯中國策略基金-美元                                              12.06000   12.34000  -0.28000   -2.26904
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.95000   16.21000  -0.26000   -1.60395
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.03000   15.24000  -0.21000   -1.37795
安聯中華新思路基金-美元                                            13.81000   14.12000  -0.31000   -2.19547
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.19000   13.40000  -0.21000   -1.56716
安聯台灣大壩基金                                                   30.35000   30.87000  -0.52000   -1.68448
安聯台灣科技基金                                                   51.28000   52.71000  -1.43000   -2.71296
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55270   12.55210   0.00060    0.00478
安聯台灣智慧基金                                                   34.70000   35.31000  -0.61000   -1.72756
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.84810   10.82630   0.02180    0.20136
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        16.00500   15.96230   0.04270    0.26751
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.94600    9.91940   0.02660    0.26816
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  12.00000   12.06000  -0.06000   -0.49751
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.51000   11.63000  -0.12000   -1.03181
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.31970   13.29860   0.02110    0.15866
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.88550   10.87060   0.01490    0.13707
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.97940   12.95070   0.02870    0.22161
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.61350    9.59630   0.01720    0.17924
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.54960    9.53440   0.01520    0.15942
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.09580    9.07570   0.02010    0.22147
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.24870   10.22910   0.01960    0.19161
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.30000   10.27730   0.02270    0.22088
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.46000   11.52000  -0.06000   -0.52083
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.57000   11.56000   0.01000    0.08651
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.97000   10.94000   0.03000    0.27422
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.01000   10.07000  -0.06000   -0.59583
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.36000   11.45000  -0.09000   -0.78603
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.03000   11.05000  -0.02000   -0.18100
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.68000    9.75000  -0.07000   -0.71795
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.54310   12.53460   0.00850    0.06781
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.37820   11.37550   0.00270    0.02374
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.99940   10.98760   0.01180    0.10739
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.61680    8.61140   0.00540    0.06271
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.48440    8.48240   0.00200    0.02358
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.17550    8.16670   0.00880    0.10775
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.24120   10.23060   0.01060    0.10361
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.16120   10.15030   0.01090    0.10739
安聯全球人口趨勢基金                                               12.38000   12.43000  -0.05000   -0.40225
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.90000    9.01000  -0.11000   -1.22087
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.08000   34.27000  -0.19000   -0.55442
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.80000    7.88000  -0.08000   -1.01523
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.55890   12.50860   0.05030    0.40212
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.60800   10.56550   0.04250    0.40225
安聯全球新興市場基金                                               16.94000   17.16000  -0.22000   -1.28205
安聯全球農金趨勢基金                                                9.17000    9.16000   0.01000    0.10917
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.15000    9.24000  -0.09000   -0.97403
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.67000   10.77000  -0.10000   -0.92851
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.93000   11.03000  -0.10000   -0.90662
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.83000   10.93000  -0.10000   -0.91491
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.40000   10.49000  -0.09000   -0.85796
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.58000    9.66000  -0.08000   -0.82816
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.57000    9.65000  -0.08000   -0.82902
安聯亞洲動態策略基金                                               22.24000   22.41000  -0.17000   -0.75859
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.07580   10.07670  -0.00090   -0.00893
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.08800   10.08720   0.00080    0.00793
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.07540   10.07590  -0.00050   -0.00496
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.09090   10.08980   0.00110    0.01090
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.08150   10.07980   0.00170    0.01687
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.03320   10.03140   0.00180    0.01794
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.03320   10.03140   0.00180    0.01794
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.03320   10.03140   0.00180    0.01794
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.81000    9.87000  -0.06000   -0.60790
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.65000   10.72000  -0.07000   -0.65299
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.93000   10.93000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.51000   11.52000  -0.01000   -0.08681
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.41000   11.47000  -0.06000   -0.52310
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.26000   11.24000   0.02000    0.17794
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.84000   10.92000  -0.08000   -0.73260
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.29000   10.44000  -0.15000   -1.43678
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.50000    9.59000  -0.09000   -0.93848
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.89000   12.00000  -0.11000   -0.91667
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.46960   10.47530  -0.00570   -0.05441
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.56260    9.59760  -0.03500   -0.36467
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.15460    9.13130   0.02330    0.25517
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.59720   11.56770   0.02950    0.25502
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.35000    9.32000   0.03000    0.32189
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.78000    9.85000  -0.07000   -0.71066
貝萊德新台幣基金                                                   12.97400   12.97360   0.00040    0.00308
貝萊德寶利基金                                                     26.81000   27.15000  -0.34000   -1.25230
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.49280   11.49850  -0.00570   -0.04957
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.13540   10.16090  -0.02550   -0.25096
保德信大中華基金-人民幣                                            10.00000   10.13000  -0.13000   -1.28332
保德信大中華基金-美元                                               9.74000    9.96000  -0.22000   -2.20884
保德信大中華基金-新台幣                                            29.48000   29.95000  -0.47000   -1.56928
保德信中小型股基金                                                 47.63000   48.34000  -0.71000   -1.46876
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.76000    8.81000  -0.05000   -0.56754
保德信中國中小基金-美元                                             8.32000    8.45000  -0.13000   -1.53846
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.18000    8.25000  -0.07000   -0.84848
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.95960    9.96400  -0.00440   -0.04416
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.06180   10.05020   0.01160    0.11542
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.07840   10.08280  -0.00440   -0.04364
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.17910   11.18400  -0.00490   -0.04381
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.22000   10.38000  -0.16000   -1.54143
保德信中國品牌基金-美元                                            10.19000   10.33000  -0.14000   -1.35528
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.97000   11.14000  -0.17000   -1.52603
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.27000   28.45000  -0.18000   -0.63269
保德信全球消費商機基金                                             19.52000   19.56000  -0.04000   -0.20450
保德信全球基礎建設基金                                             13.86000   13.81000   0.05000    0.36206
保德信全球資源基金                                                  7.12000    7.22000  -0.10000   -1.38504
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.88000    9.93000  -0.05000   -0.50352
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.30000   33.27000   0.03000    0.09017
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.49490   10.56580  -0.07090   -0.67103
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.92320   10.99690  -0.07370   -0.67019
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.65130   10.65680  -0.00550   -0.05161
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               11.08370   11.08940  -0.00570   -0.05140
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.60830    9.62590  -0.01760   -0.18284
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.77320   10.79120  -0.01800   -0.16680
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.28390    9.24190   0.04200    0.45445
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.38960   10.34270   0.04690    0.45346
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.24320    8.22280   0.02040    0.24809
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.37010   11.34190   0.02820    0.24864
保德信亞太基金                                                     20.03000   20.34000  -0.31000   -1.52409
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.81490    8.77570   0.03920    0.44669
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.21970   12.16540   0.05430    0.44635
保德信店頭市場基金                                                 34.66000   35.17000  -0.51000   -1.45010
保德信拉丁美洲基金                                                  7.33000    7.34000  -0.01000   -0.13624
保德信金平衡基金                                                   29.84000   30.14000  -0.30000   -0.99536
保德信金滿意基金                                                   42.05000   42.51000  -0.46000   -1.08210
保德信科技島基金                                                   26.89000   27.24000  -0.35000   -1.28488
保德信高成長基金                                                   94.15000   95.53000  -1.38000   -1.44457
保德信貨幣市場基金                                                 15.84580   15.84510   0.00070    0.00442
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.54590   10.59310  -0.04720   -0.44557
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.90780   10.88890   0.01890    0.17357
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.96580   10.98430  -0.01850   -0.16842
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.62010   10.57230   0.04780    0.45212
保德信新世紀基金                                                   10.24000   10.30000  -0.06000   -0.58252
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.30060    8.27080   0.02980    0.36030
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.47310   10.44120   0.03190    0.30552
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.82300   11.78050   0.04250    0.36077
保德信新興趨勢組合基金                                             10.62000   10.65000  -0.03000   -0.28169
保德信瑞騰基金                                                     15.65760   15.65500   0.00260    0.01661
保德信歐洲組合基金                                                 10.12000   10.17000  -0.05000   -0.49164
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.98000    9.98380  -0.00380   -0.03806
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.55720   10.56110  -0.00390   -0.03693
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.96020    9.93740   0.02280    0.22944
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.28450   10.25210   0.03240    0.31603
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.01840   10.01230   0.00610    0.06093
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.52100   10.53290  -0.01190   -0.11298
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.92860    9.94080  -0.01220   -0.12273
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.31130   10.32400  -0.01270   -0.12301
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.65860   10.63550   0.02310    0.21720
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.34370   10.35800  -0.01430   -0.13806
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.74560   10.75820  -0.01260   -0.11712
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.28920   10.30560  -0.01640   -0.15914
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.62660   10.64300  -0.01640   -0.15409
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.19980   10.20380  -0.00400   -0.03920
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.75610   10.76370  -0.00760   -0.07061
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.10500   10.11640  -0.01140   -0.11269
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.50910   10.52090  -0.01180   -0.11216
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.92470    9.94640  -0.02170   -0.21817
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.92520    9.94650  -0.02130   -0.21415
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.15070   10.15530  -0.00460   -0.04530
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.90540    9.92440  -0.01900   -0.19145
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.90550    9.92440  -0.01890   -0.19044
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.18840   10.16950   0.01890    0.18585
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.47090   10.47610  -0.00520   -0.04964
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.20450   10.21940  -0.01490   -0.14580
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.37760   10.38870  -0.01110   -0.10685
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.76240   10.77240  -0.01000   -0.09283
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.51230   10.52630  -0.01400   -0.13300
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.18940   11.20220  -0.01280   -0.11426
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.37860   10.39460  -0.01600   -0.15393
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.68970   10.70620  -0.01650   -0.15412
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.57280   10.58420  -0.01140   -0.10771
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.61910   10.63540  -0.01630   -0.15326
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.76040   10.71030   0.05010    0.46777
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.40770   10.41140  -0.00370   -0.03554
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.42580   10.43820  -0.01240   -0.11879
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.52540   10.53220  -0.00680   -0.06456
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.70810   10.71540  -0.00730   -0.06813
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.23510   10.25270  -0.01760   -0.17166
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.33280   10.35060  -0.01780   -0.17197
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97190    1.98120  -0.00930   -0.46941
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83940    2.84140  -0.00200   -0.07039
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29300    0.29600  -0.00300   -1.01351
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45810    0.46060  -0.00250   -0.54277
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.35870    8.41920  -0.06050   -0.71860
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.24090   12.30750  -0.06660   -0.54113
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.73020    9.75870  -0.02850   -0.29205
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.42460   12.41420   0.01040    0.08378
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.71280    8.77500  -0.06220   -0.70883
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.17400   11.21390  -0.03990   -0.35581
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.93920   10.95320  -0.01400   -0.12782
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.79120   10.77340   0.01780    0.16522
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.16000   19.30000  -0.14000   -0.72539
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4436.99000 4467.72000 -30.73000   -0.68782
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.31490   10.31540  -0.00050   -0.00485
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.21650   11.21710  -0.00060   -0.00535
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.24740   10.22280   0.02460    0.24064
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.94570    9.94900  -0.00330   -0.03317
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.57400   10.57740  -0.00340   -0.03214
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.99780    9.97140   0.02640    0.26476
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.36390   10.34290   0.02100    0.20304
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.45940   10.51600  -0.05660   -0.53823
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.12560    6.17210  -0.04650   -0.75339
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.29150   11.31180  -0.02030   -0.17946
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柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.05000   10.17000  -0.12000   -1.17994
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.25000   10.35000  -0.10000   -0.96618
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.89000   10.07000  -0.18000   -1.78749
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.05000   10.17000  -0.12000   -1.17994
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.25000   10.35000  -0.10000   -0.96618
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.89000   10.07000  -0.18000   -1.78749
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.57080   10.62890  -0.05810   -0.54662
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.48510   11.60720  -0.12210   -1.05193
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.71660   10.82510  -0.10850   -1.00230
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.08480    9.13470  -0.04990   -0.54627
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.33450    9.43360  -0.09910   -1.05050
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.22120    9.31460  -0.09340   -1.00273
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.43310   10.49040  -0.05730   -0.54621
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.82080   10.93570  -0.11490   -1.05069
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.81050   10.92000  -0.10950   -1.00275
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.21000    7.32000  -0.11000   -1.50273
柏瑞巨人基金                                                       12.71000   12.80000  -0.09000   -0.70313
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70290   13.70250   0.00040    0.00292
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.77000   16.85000  -0.08000   -0.47478
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.46790   14.43930   0.02860    0.19807
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.73620   12.75550  -0.01930   -0.15131
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.32430   13.34960  -0.02530   -0.18952
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.63880    8.62170   0.01710    0.19834
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.83750    6.82390   0.01360    0.19930
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.70460    8.71770  -0.01310   -0.15027
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.51310    8.51680  -0.00370   -0.04344
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.79860   10.81910  -0.02050   -0.18948
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.46180    8.47310  -0.01130   -0.13336
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.92520   12.94480  -0.01960   -0.15141
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.53200   12.50710   0.02490    0.19909
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.27380   13.27960  -0.00580   -0.04368
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.12950   12.15250  -0.02300   -0.18926
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.05970    9.04180   0.01790    0.19797
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.72980    9.74460  -0.01480   -0.15188
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.72790    9.73210  -0.00420   -0.04316
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.60030    9.61850  -0.01820   -0.18922
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.49100    9.50370  -0.01270   -0.13363
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.80890   10.78840   0.02050    0.19002
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.70030   10.70670  -0.00640   -0.05978
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.51360   10.53580  -0.02220   -0.21071
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.65730   10.66000  -0.00270   -0.02533
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.92070    9.90190   0.01880    0.18986
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.58060    9.58630  -0.00570   -0.05946
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.71980   10.69100   0.02880    0.26939
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.63200    9.65240  -0.02040   -0.21135
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.77090    9.77340  -0.00250   -0.02558
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.78860   10.76820   0.02040    0.18945
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.70070   10.70700  -0.00630   -0.05884
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.51390   10.53620  -0.02230   -0.21165
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.65830   10.66100  -0.00270   -0.02533
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.92050    9.90180   0.01870    0.18885
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.58080    9.58650  -0.00570   -0.05946
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.90340   10.87410   0.02930    0.26945
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.63210    9.65250  -0.02040   -0.21134
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.77160    9.77400  -0.00240   -0.02455
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.39080   11.37280   0.01800    0.15827
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.75820   12.76730  -0.00910   -0.07128
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.04640   12.06550  -0.01910   -0.15830
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.02110    9.00690   0.01420    0.15766
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.67210    9.67900  -0.00690   -0.07129
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.60110    9.61640  -0.01530   -0.15910
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.08420   11.06670   0.01750    0.15813
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.88000   11.88850  -0.00850   -0.07150
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.63770   11.65620  -0.01850   -0.15871
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.02140    9.00720   0.01420    0.15765
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.67260    9.67960  -0.00700   -0.07232
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.60160    9.61680  -0.01520   -0.15806
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.38000   13.55000  -0.17000   -1.25461
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.02000   14.28000  -0.26000   -1.82073
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.19000    9.36000  -0.17000   -1.81624
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.57000    8.68000  -0.11000   -1.26728
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.19000    9.36000  -0.17000   -1.81624
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.31000   11.46000  -0.15000   -1.30890
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.01000   11.21000  -0.20000   -1.78412
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.30000   11.51000  -0.21000   -1.82450
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.01000   13.28000  -0.27000   -2.03313
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.47000   13.66000  -0.19000   -1.39092
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.25900   12.21410   0.04490    0.36761
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.38440   10.38620  -0.00180   -0.01733
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.79290    7.76440   0.02850    0.36706
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.25800   10.25980  -0.00180   -0.01754
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.96000   10.91000   0.05000    0.45830
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.65000   11.63000   0.02000    0.17197
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.25000   11.24000   0.01000    0.08897
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.56000    9.51000   0.05000    0.52576
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.95000   10.89000   0.06000    0.55096
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.36000   11.34000   0.02000    0.17637
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.03000   11.02000   0.01000    0.09074
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.65000    9.60000   0.05000    0.52083
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.41870   12.36730   0.05140    0.41561
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.07170   12.06200   0.00970    0.08042
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.06010   11.05710   0.00300    0.02713
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.62950    8.59380   0.03570    0.41542
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.64680    9.63900   0.00780    0.08092
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.69920    9.69650   0.00270    0.02785
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.61260   11.60330   0.00930    0.08015
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.90530   10.86020   0.04510    0.41528
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.04160   11.03850   0.00310    0.02808
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.99070    9.98270   0.00800    0.08014
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.32400    9.28540   0.03860    0.41571
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.17350    9.15320   0.02030    0.22178
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.72570    9.72300   0.00270    0.02777
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.89220   12.86540   0.02680    0.20831
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.30790   12.32470  -0.01680   -0.13631
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.63290   11.65850  -0.02560   -0.21958
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.20030    7.18540   0.01490    0.20736
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.90400    8.91630  -0.01230   -0.13795
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.58920    9.61030  -0.02110   -0.21956
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.08260   11.05950   0.02310    0.20887
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.65110   11.67680  -0.02570   -0.22009
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.64420    9.65740  -0.01320   -0.13668
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.18790    9.16880   0.01910    0.20832
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.79420    9.81580  -0.02160   -0.22005
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.16240   12.10870   0.05370    0.44348
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.88760   12.86570   0.02190    0.17022
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.74630   11.73210   0.01420    0.12104
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.43720    9.39560   0.04160    0.44276
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.02710   10.01010   0.01700    0.16983
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.02540   10.01330   0.01210    0.12084
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.14760   12.12690   0.02070    0.17069
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.85120   10.80340   0.04780    0.44245
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.19210   11.17860   0.01350    0.12077
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.03710    9.99280   0.04430    0.44332
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.60430    9.56190   0.04240    0.44343
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.26840   10.25100   0.01740    0.16974
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.76570    9.75390   0.01180    0.12098
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.20000   19.25000  -0.05000   -0.25974
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.96000   18.08000  -0.12000   -0.66372
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.49480   13.45640   0.03840    0.28537
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.34820   10.41230  -0.06410   -0.61562
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.34590   11.44210  -0.09620   -0.84075
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.33340   12.40930  -0.07590   -0.61164
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.84340   10.94460  -0.10120   -0.92466
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.95680    9.01230  -0.05550   -0.61583
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.48140    9.56180  -0.08040   -0.84085
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.37520    9.43290  -0.05770   -0.61169
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.43120    9.51920  -0.08800   -0.92445
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.09110    9.14740  -0.05630   -0.61548
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.28360    9.36230  -0.07870   -0.84061
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.23410   11.30320  -0.06910   -0.61133
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.37420    9.46160  -0.08740   -0.92373
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            44.50350   43.99930   0.50420    1.14593
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.94670   10.06220  -0.11550   -1.14786
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.97800    9.98080  -0.00280   -0.02805
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.72000   11.51000   0.21000    1.82450
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        30.98000   32.02000  -1.04000   -3.24797
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.81400   11.81320   0.00080    0.00677
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.68890    1.69410  -0.00520   -0.30695
國泰大中華基金                                                     19.68000   19.98000  -0.30000   -1.50150
國泰小龍基金-新台幣                                                14.91000   15.00000  -0.09000   -0.60000
國泰中小成長基金-新台幣                                            42.33000   42.96000  -0.63000   -1.46648
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.35650    4.42880  -0.07230   -1.63250
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.68230    0.69570  -0.01340   -1.92612
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.73000    0.74440  -0.01440   -1.93444
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.60000   19.86000  -0.26000   -1.30916
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               43.64730   42.62120   1.02610    2.40749
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.37010    2.39840  -0.02830   -1.17995
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33740    0.34250  -0.00510   -1.48905
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.61930   10.71240  -0.09310   -0.86909
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34100    0.34230  -0.00130   -0.37978
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.52230   10.49820   0.02410    0.22956
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.16320    4.26810  -0.10490   -2.45777
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.59170    0.60840  -0.01670   -2.74490
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.72000   19.13000  -0.41000   -2.14323
國泰中港台基金-人民幣                                               3.16050    3.23880  -0.07830   -2.41756
國泰中港台基金-美元                                                 0.45480    0.46750  -0.01270   -2.71658
國泰中港台基金-新台幣                                              14.22000   14.53000  -0.31000   -2.13352
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.04170   10.12660  -0.08490   -0.83839
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.23480   10.24600  -0.01120   -0.10931
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.38960   10.33670   0.05290    0.51177
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   25.67000   26.15000  -0.48000   -1.83556
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.95000   12.67000   0.28000    2.20994
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       29.82000   31.10000  -1.28000   -4.11576
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35410    0.35460  -0.00050   -0.14100
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33260    0.33440  -0.00180   -0.53828
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33350    0.33530  -0.00180   -0.53683
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.12120   11.06700   0.05420    0.48974
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.45160   10.44420   0.00740    0.07085
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.48710   10.47950   0.00760    0.07252
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46330   12.46280   0.00050    0.00401
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.41850    0.42090  -0.00240   -0.57021
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36930    0.37220  -0.00290   -0.77915
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44680    0.44930  -0.00250   -0.55642
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.11000   11.15000  -0.04000   -0.35874
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.65000    9.71000  -0.06000   -0.61792
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.55630    0.55960  -0.00330   -0.58971
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.50440    2.51770  -0.01330   -0.52826
國泰全球高股息基金-美元                                             0.35930    0.36230  -0.00300   -0.82804
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.28000   11.31000  -0.03000   -0.26525
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53090    0.53550  -0.00460   -0.85901
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.48420    0.48580  -0.00160   -0.32935
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.29000   14.25000   0.04000    0.28070
國泰全球資源基金-美元                                               0.16100    0.16310  -0.00210   -1.28755
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.13000    5.16000  -0.03000   -0.58140
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.60550    0.61380  -0.00830   -1.35223
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.00000   19.14000  -0.14000   -0.73145
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.45000   18.65000  -0.20000   -1.07239
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.89020    0.90270  -0.01250   -1.38473
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.91000   20.85000   0.06000    0.28777
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.04000   22.11000  -0.07000   -0.31660
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.54820    2.55600  -0.00780   -0.30516
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36650    0.36880  -0.00230   -0.62364
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31360    0.31680  -0.00320   -1.01010
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.43890   11.44730  -0.00840   -0.07338
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.78550    9.83350  -0.04800   -0.48813
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53800    0.54150  -0.00350   -0.64635
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39190    0.39470  -0.00280   -0.70940
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.90000   11.91000  -0.01000   -0.08396
國泰科技生化基金                                                   33.37000   33.92000  -0.55000   -1.62146
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.45000   29.37000   0.08000    0.27239
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.52000   12.46000   0.06000    0.48154
國泰美國費城半導體基金                                             14.73000   14.86000  -0.13000   -0.87483
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    45.69580   44.96620   0.72960    1.62255
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    16.79910   16.94450  -0.14540   -0.85810
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    24.55380   24.08750   0.46630    1.93586
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   45.73450   45.37410   0.36040    0.79429
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.90430   45.48260   0.42170    0.92717
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.60120   43.35090   0.25030    0.57738
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.31800    0.31980  -0.00180   -0.56285
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.94200    9.95890  -0.01690   -0.16970
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.31760    0.31950  -0.00190   -0.59468
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.92710    9.95060  -0.02350   -0.23617
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.31730    0.31930  -0.00200   -0.62637
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.91940    9.94580  -0.02640   -0.26544
國泰紐幣2021保本基金                                               12.83970   12.82980   0.00990    0.07716
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.21430   13.20290   0.01140    0.08634
國泰紐幣保本基金                                                   12.76000   12.75850   0.00150    0.01176
國泰國泰基金-新台幣A                                               22.79000   23.14000  -0.35000   -1.51253
國泰富時中國A50基金                                                21.20000   21.73000  -0.53000   -2.43902
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   48.01590   47.59130   0.42460    0.89218
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34800    0.34780   0.00020    0.05750
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.87000   10.82000   0.05000    0.46211
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52180    0.52160   0.00020    0.03834
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.67480   42.44190   0.23290    0.54875
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.37000   20.86000  -0.49000   -2.34899
國泰新興市場基金-美元                                               0.38390    0.39050  -0.00660   -1.69014
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.04000   12.17000  -0.13000   -1.06820
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.46060    2.46080  -0.00020   -0.00813
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50950    1.51770  -0.00820   -0.54029
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36380    0.36500  -0.00120   -0.32877
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22540    0.22730  -0.00190   -0.83590
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.05560   11.06270  -0.00710   -0.06418
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.65410    6.69390  -0.03980   -0.59457
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       46.08180   45.46370   0.61810    1.35955
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           46.16350   45.84450   0.31900    0.69583
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               43.64490   43.30400   0.34090    0.78723
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.40000   13.28000   0.12000    0.90361
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   35.32000   35.96000  -0.64000   -1.77976
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.51000   23.76000  -0.25000   -1.05219
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34610    0.35060  -0.00450   -1.28351
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.33000   10.40000  -0.07000   -0.67308
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    40.03430   39.97160   0.06270    0.15686
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.98000   22.22000  -0.24000   -1.08011
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.53000   19.73000  -0.20000   -1.01368
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.43000   17.81000  -0.38000   -2.13363
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41710    0.41700   0.00010    0.02398
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.62100   12.58590   0.03510    0.27888
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.53950   10.56590  -0.02640   -0.24986
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.47140   10.46870   0.00270    0.02579
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.70610   10.63720   0.06890    0.64773
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.22200   10.24760  -0.02560   -0.24981
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.18530   10.18270   0.00260    0.02553
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.34580   10.27810   0.06770    0.65868
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.94400    9.97000  -0.02600   -0.26078
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.81120    9.81360  -0.00240   -0.02446
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.94360    9.94410  -0.00050   -0.00503
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.87000    9.80940   0.06060    0.61777
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.94400    9.96990  -0.02590   -0.25978
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.80650    9.80890  -0.00240   -0.02447
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.94350    9.94400  -0.00050   -0.00503
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.87000    9.80940   0.06060    0.61777
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.44790   11.44750   0.00040    0.00349
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.08650   10.10110  -0.01460   -0.14454
第一金大中華基金                                                   25.97000   26.17000  -0.20000   -0.76423
第一金小型精選基金                                                 32.40000   32.68000  -0.28000   -0.85679
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.30000   13.55000  -0.25000   -1.84502
第一金中國世紀基金-美元                                             8.18820    8.36950  -0.18130   -2.16620
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.80000    9.95000  -0.15000   -1.50754
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.79000    9.95000  -0.16000   -1.60804
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.81770    9.82140  -0.00370   -0.03767
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.38150    8.36100   0.02050    0.24519
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.40310   11.40730  -0.00420   -0.03682
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.91240    9.88810   0.02430    0.24575
第一金中概平衡基金                                                 26.86000   27.05000  -0.19000   -0.70240
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.32880   15.32810   0.00070    0.00457
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.72500  178.71700   0.00800    0.00448
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.73020   16.03370  -0.30350   -1.89289
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.72990   16.03310  -0.30320   -1.89109
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.37000   15.57000  -0.20000   -1.28452
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.37000   15.57000  -0.20000   -1.28452
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.72940   10.98500  -0.25560   -2.32681
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.72730   10.98310  -0.25580   -2.32903
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.89000   11.08000  -0.19000   -1.71480
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.90000   11.09000  -0.19000   -1.71326
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.24960   10.37030  -0.12070   -1.16390
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.24990   10.37040  -0.12050   -1.16196
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.62000   10.68000  -0.06000   -0.56180
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.62000   10.68000  -0.06000   -0.56180
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            12.95720   13.32240  -0.36520   -2.74125
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          12.97470   13.34050  -0.36580   -2.74203
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.44000   12.71000  -0.27000   -2.12431
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.46000   12.74000  -0.28000   -2.19780
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.80450    9.82550  -0.02100   -0.21373
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.79940    9.82140  -0.02200   -0.22400
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.47040    9.46570   0.00470    0.04965
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.49460    9.48980   0.00480    0.05058
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.71250   10.73660  -0.02410   -0.22447
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.38480   10.37960   0.00520    0.05010
第一金全球大趨勢基金                                               25.08000   25.33000  -0.25000   -0.98697
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.35570    9.23090   0.12480    1.35198
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.45860    6.37250   0.08610    1.35112
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.03050   10.02790   0.00260    0.02593
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.03060   10.02830   0.00230    0.02294
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.94770   10.94540   0.00230    0.02101
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.94960   10.94590   0.00370    0.03380
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.55130    8.54040   0.01090    0.12763
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.52040   10.50690   0.01350    0.12849
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.24710    9.26170  -0.01460   -0.15764
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.24630    9.26010  -0.01380   -0.14903
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.68100    7.70360  -0.02260   -0.29337
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.68050    7.69770  -0.01720   -0.22344
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.48350    8.48210   0.00140    0.01651
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.48420    8.48280   0.00140    0.01650
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.62490   11.68330  -0.05840   -0.49986
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.62550   11.64350  -0.01800   -0.15459
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.24200   10.26560  -0.02360   -0.22989
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.24290   10.26640  -0.02350   -0.22890
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.07260   15.07000   0.00260    0.01725
第一金亞洲科技基金                                                 18.06000   18.31000  -0.25000   -1.36537
第一金亞洲新興市場基金                                             13.16000   13.16000   0.00000    0.00000
第一金店頭市場基金                                                  8.04000    8.12000  -0.08000   -0.98522
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.08940   10.08830   0.00110    0.01090
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.08940   10.08830   0.00110    0.01090
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.17860   10.11460   0.06400    0.63275
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.17860   10.11460   0.06400    0.63275
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.08940   10.08830   0.00110    0.01090
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.09520   10.09390   0.00130    0.01288
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.08940   10.08830   0.00110    0.01090
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.17860   10.11460   0.06400    0.63275
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.18450   10.12020   0.06430    0.63536
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.17860   10.11460   0.06400    0.63275
第一金創新趨勢基金                                                 21.36000   21.54000  -0.18000   -0.83565
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  44.14680   43.81910   0.32770    0.74785
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            43.88970   43.64700   0.24270    0.55605
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      44.16300   43.49660   0.66640    1.53207
第一金電子基金                                                     32.92000   33.25000  -0.33000   -0.99248
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.22000   18.52000  -0.30000   -1.61987
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.13000   20.24000  -0.11000   -0.54348
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.17000    8.37000  -0.20000   -2.38949
統一大中華中小基金(美元)                                            7.40000    7.63000  -0.23000   -3.01442
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.13000   11.39000  -0.26000   -2.28270
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.99000   10.04000  -0.05000   -0.49801
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.20000    9.29000  -0.09000   -0.96878
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
統一大滿貫基金-A類型                                               34.13000   34.28000  -0.15000   -0.43757
統一大滿貫基金-I類型                                               34.13000   34.28000  -0.15000   -0.43757
統一大龍印基金                                                     14.47000   14.63000  -0.16000   -1.09364
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.49000    9.63000  -0.14000   -1.45379
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.61000    8.79000  -0.18000   -2.04778
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.94000   10.09000  -0.15000   -1.48662
統一中小基金                                                       23.41000   23.68000  -0.27000   -1.14020
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.95520    9.90370   0.05150    0.52001
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.13890    9.16850  -0.02960   -0.32284
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.95090    8.93440   0.01650    0.18468
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.46950   12.40510   0.06440    0.51914
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.40020   11.43720  -0.03700   -0.32351
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.12470   11.10420   0.02050    0.18461
統一台灣動力基金                                                   18.02000   18.24000  -0.22000   -1.20614
統一全天候基金-A類型                                              107.83000  109.12000  -1.29000   -1.18218
統一全天候基金-I類型                                              108.45000  109.74000  -1.29000   -1.17551
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.31210    8.30590   0.00620    0.07465
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.91850    7.97960  -0.06110   -0.76570
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.03410    8.04600  -0.01190   -0.14790
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.96090    8.95430   0.00660    0.07371
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.54460    8.61050  -0.06590   -0.76534
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.66180    8.67460  -0.01280   -0.14756
統一全球債券組合基金                                               12.48920   12.46730   0.02190    0.17566
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.69000   15.84000  -0.15000   -0.94697
統一全球新科技基金(美元)                                           14.63000   14.85000  -0.22000   -1.48148
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.26000   14.39000  -0.13000   -0.90341
統一亞太基金                                                       24.93000   25.17000  -0.24000   -0.95352
統一亞洲大金磚基金                                                 12.28000   12.39000  -0.11000   -0.88781
統一奔騰基金                                                       57.96000   58.49000  -0.53000   -0.90614
統一強棒貨幣市場基金                                               16.74030   16.73950   0.00080    0.00478
統一強漢基金(人民幣)                                               11.03000   11.24000  -0.21000   -1.86833
統一強漢基金(美元)                                                  9.84000   10.08000  -0.24000   -2.38095
統一強漢基金(新台幣)                                               26.31000   26.81000  -0.50000   -1.86498
統一統信基金                                                       29.62000   30.06000  -0.44000   -1.46374
統一黑馬基金                                                       58.63000   59.09000  -0.46000   -0.77847
統一新亞洲科技能源基金                                             16.32000   16.44000  -0.12000   -0.72993
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.19100    8.15360   0.03740    0.45869
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.89750   10.84780   0.04970    0.45816
統一經建基金                                                       45.67000   46.27000  -0.60000   -1.29674
統一龍馬基金                                                       67.09000   67.69000  -0.60000   -0.88639
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     19.73000   19.98000  -0.25000   -1.25125
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              46.04000   46.66000  -0.62000   -1.32876
野村中國機會基金                                                   14.24000   14.55000  -0.31000   -2.13058
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.43080   10.40410   0.02670    0.25663
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.38480   10.38080   0.00400    0.03853
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.51900   10.45000   0.06900    0.66029
野村巴西基金                                                        7.02000    7.01000   0.01000    0.14265
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.53000   11.45000   0.08000    0.69869
野村台灣高股息基金                                                 24.68000   24.93000  -0.25000   -1.00281
野村台灣運籌基金                                                   36.41000   37.05000  -0.64000   -1.72740
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.87890    9.84970   0.02920    0.29646
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.77350    9.77670  -0.00320   -0.03273
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.85080    9.84430   0.00650    0.06603
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.50160   10.47040   0.03120    0.29798
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.28180   10.28510  -0.00330   -0.03209
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.06660   10.06000   0.00660    0.06561
野村平衡基金                                                       19.60000   19.79000  -0.19000   -0.96008
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.89000    9.75000   0.14000    1.43590
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.18000   10.01000   0.17000    1.69830
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.70000   14.49000   0.21000    1.44928
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.13000   11.92000   0.21000    1.76174
野村全球生技醫療基金                                               16.87000   16.83000   0.04000    0.23767
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.25690   10.22400   0.03290    0.32179
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.22600   10.21870   0.00730    0.07144
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.18980   10.14370   0.04610    0.45447
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.50170   10.46730   0.03440    0.32864
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.43430   10.42610   0.00820    0.07865
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.40250   10.35490   0.04760    0.45969
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.22950   10.18320   0.04630    0.45467
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.85980   10.82470   0.03510    0.32426
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.74810   10.74000   0.00810    0.07542
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.71850   10.66970   0.04880    0.45737
野村全球品牌基金                                                   28.64000   29.15000  -0.51000   -1.74957
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.51000   10.56000  -0.05000   -0.47348
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.77000   12.84000  -0.07000   -0.54517
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.62000   10.72000  -0.10000   -0.93284
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.39000   19.49000  -0.10000   -0.51308
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.00000   12.10000  -0.10000   -0.82645
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.96900   10.94890   0.02010    0.18358
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.98620   10.99330  -0.00710   -0.06458
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.78440   10.76890   0.01550    0.14393
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.63880    8.66870  -0.02990   -0.34492
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.43800    8.47240  -0.03440   -0.40602
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.05460    8.06310  -0.00850   -0.10542
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.02530   11.06410  -0.03880   -0.35068
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.48750   10.53030  -0.04280   -0.40645
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.10550   10.11660  -0.01110   -0.10972
野村成長基金                                                       31.00000   31.45000  -0.45000   -1.43084
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.36330    8.43110  -0.06780   -0.80417
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.36120    8.43970  -0.07850   -0.93013
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.63360    8.67660  -0.04300   -0.49559
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.60820    9.68550  -0.07730   -0.79810
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.45840    9.54710  -0.08870   -0.92908
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.75140    9.79980  -0.04840   -0.49389
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.96000    9.09000  -0.13000   -1.43014
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.97000   13.16000  -0.19000   -1.44377
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.25290   10.25450  -0.00160   -0.01560
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.15640   10.15950  -0.00310   -0.03051
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.11700   10.07950   0.03750    0.37204
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.68410    9.68170   0.00240    0.02479
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.67710    9.67950  -0.00240   -0.02479
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.84780    9.81100   0.03680    0.37509
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.16270   10.12510   0.03760    0.37135
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.80740   10.81940  -0.01200   -0.11091
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.66670   10.66950  -0.00280   -0.02624
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.85560   10.81500   0.04060    0.37540
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.10570   10.11130  -0.00560   -0.05538
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.09430   10.11580  -0.02150   -0.21254
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.06590   10.05880   0.00710    0.07058
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.56720    8.56130   0.00590    0.06891
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.16810    9.17320  -0.00510   -0.05560
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.02050    9.04070  -0.02020   -0.22343
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.12370   10.11600   0.00770    0.07612
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.86400   13.85450   0.00950    0.06857
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.97480   12.98230  -0.00750   -0.05777
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.48850   10.51210  -0.02360   -0.22450
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.49500   10.47560   0.01940    0.18519
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45620   10.45820  -0.00200   -0.01912
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.53420   10.52670   0.00750    0.07125
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.79370   10.77370   0.02000    0.18564
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.73080   10.73290  -0.00210   -0.01957
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.72880   10.72080   0.00800    0.07462
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.73300   10.71070   0.02230    0.20820
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.66030   10.65960   0.00070    0.00657
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.89300   10.82500   0.06800    0.62818
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.25780   10.26960  -0.01180   -0.11490
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.89240    9.91160  -0.01920   -0.19371
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.50970    9.54330  -0.03360   -0.35208
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.02870    9.03930  -0.01060   -0.11727
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.48310   11.49660  -0.01350   -0.11743
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.37930   10.38760  -0.00830   -0.07990
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.50870   11.52210  -0.01340   -0.11630
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.91510   10.94380  -0.02870   -0.26225
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.71230   10.72050  -0.00820   -0.07649
野村泰國基金                                                       43.90000   43.81000   0.09000    0.20543
野村高科技基金                                                     10.42000   10.56000  -0.14000   -1.32576
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.48070   10.53730  -0.05660   -0.53714
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.06990   10.14940  -0.07950   -0.78330
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.72410   10.77000  -0.04590   -0.42618
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.46120    9.55160  -0.09040   -0.94644
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.50110    9.55260  -0.05150   -0.53912
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.73110    9.80440  -0.07330   -0.74762
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.02630   12.12070  -0.09440   -0.77883
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.13570   14.17170  -0.03600   -0.25403
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.91760   11.02190  -0.10430   -0.94630
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.97150   11.03100  -0.05950   -0.53939
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.41270   11.49860  -0.08590   -0.74705
野村貨幣市場基金                                                   16.34430   16.34370   0.00060    0.00367
野村新馬基金                                                       15.20000   15.28000  -0.08000   -0.52356
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.41400   10.38910   0.02490    0.23967
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.17690   10.24890  -0.07200   -0.70251
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.39620   10.40450  -0.00830   -0.07977
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.31860   10.29900   0.01960    0.19031
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.26020   10.25890   0.00130    0.01267
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.29450   10.28650   0.00800    0.07777
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.72630   10.70580   0.02050    0.19148
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.62970   10.62820   0.00150    0.01411
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.70680   10.69820   0.00860    0.08039
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.25650   10.26270  -0.00620   -0.06041
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.24420   10.27160  -0.02740   -0.26675
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.17280   10.17390  -0.00110   -0.01081
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.84550   10.85150  -0.00600   -0.05529
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.78060   10.80970  -0.02910   -0.26920
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.71120   10.71280  -0.00160   -0.01494
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.65510   10.65480   0.00030    0.00282
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     8.01940    8.01920   0.00020    0.00249
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.38850   12.38830   0.00020    0.00161
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.90000    9.18000  -0.28000   -3.05011
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.41600   10.39780   0.01820    0.17504
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.65520   10.61070   0.04450    0.41939
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.35640   10.36320  -0.00680   -0.06562
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.53330   10.47510   0.05820    0.55560
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.43330   10.42220   0.01110    0.10650
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.41640   10.39820   0.01820    0.17503
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.65560   10.61190   0.04370    0.41180
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.35670   10.36350  -0.00680   -0.06561
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.53760   10.47940   0.05820    0.55538
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.43210   10.42110   0.01100    0.10556
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.44020   10.41910   0.02110    0.20251
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.68360   10.63400   0.04960    0.46643
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.37960   10.38380  -0.00420   -0.04045
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.55700   10.49600   0.06100    0.58117
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.45980   10.44550   0.01430    0.13690
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.44020   10.41910   0.02110    0.20251
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.68350   10.63380   0.04970    0.46738
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.38670   10.39090  -0.00420   -0.04042
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.57320   10.51200   0.06120    0.58219
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.46050   10.44620   0.01430    0.13689
野村精選貨幣市場基金                                               12.11690   12.11650   0.00040    0.00330
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.72000   11.88000  -0.16000   -1.34680
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.95000   11.12000  -0.17000   -1.52878
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.26000   10.34000  -0.08000   -0.77369
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.54000    7.58000  -0.04000   -0.52770
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.78000   10.84000  -0.06000   -0.55351
野村積極成長基金                                                   13.14000   13.34000  -0.20000   -1.49925
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.08000   10.23000  -0.15000   -1.46628
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    36.54000   37.10000  -0.56000   -1.50943
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.67090   10.67920  -0.00830   -0.07772
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.54250    8.54540  -0.00290   -0.03394
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.85880    7.87640  -0.01760   -0.22345
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.71560    7.72180  -0.00620   -0.08029
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.25510   12.25980  -0.00470   -0.03834
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.94440   10.96890  -0.02450   -0.22336
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.78530   10.79380  -0.00850   -0.07875
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.77000   11.84000  -0.07000   -0.59122
野村環球基金-人民幣計價                                            17.71000   17.87000  -0.16000   -0.89536
野村環球基金-美元計價                                              13.70000   13.87000  -0.17000   -1.22567
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.51000   19.63000  -0.12000   -0.61131
野村鴻利基金                                                       23.55000   23.78000  -0.23000   -0.96720
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90620   16.90580   0.00040    0.00237
野村鴻運基金                                                       19.71000   20.05000  -0.34000   -1.69576
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.51000   10.57000  -0.06000   -0.56764
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.43000   13.38000   0.05000    0.37369
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.45000   15.48000  -0.03000   -0.19380
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.79510   10.77650   0.01860    0.17260
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.13670   14.11250   0.02420    0.17148
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.82350   10.84230  -0.01880   -0.17339
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.63360   10.66100  -0.02740   -0.25701
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.63930   10.65070  -0.01140   -0.10704
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.42510   10.44510  -0.02000   -0.19148
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.13890   10.14720  -0.00830   -0.08180
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.11560   10.13170  -0.01610   -0.15891
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.07730   10.03240   0.04490    0.44755
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.34190   10.33770   0.00420    0.04063
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.48750   10.49430  -0.00680   -0.06480
凱基台商天下基金                                                   13.55000   13.82000  -0.27000   -1.95369
凱基台灣精五門基金                                                 21.49000   21.70000  -0.21000   -0.96774
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       45.69710   45.42280   0.27430    0.60388
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   46.84170   46.35830   0.48340    1.04275
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.74770   42.98650  -0.23880   -0.55552
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.54570   10.61820  -0.07250   -0.68279
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   45.95370   45.55090   0.40280    0.88429
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         47.13330   46.71260   0.42070    0.90061
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             46.07640   45.36050   0.71590    1.57825
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.49000   12.61000  -0.12000   -0.95163
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.12150   11.26310  -0.14160   -1.25720
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.16000   11.23000  -0.07000   -0.62333
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59880   11.59830   0.00050    0.00431
凱基開創基金                                                       28.97000   29.26000  -0.29000   -0.99111
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.97000   23.26000  -0.29000   -1.24678
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.85870   22.27040  -0.41170   -1.84864
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.25000   17.40000  -0.15000   -0.86207
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.18470   16.42630  -0.24160   -1.47081
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.44000    7.47000  -0.03000   -0.40161
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    42.23250   41.83500   0.39750    0.95016
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    42.24370   41.89130   0.35240    0.84122
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   42.39470   41.96100   0.43370    1.03358
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.57000   11.62000  -0.05000   -0.43029
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.09880   11.18480  -0.08600   -0.76890
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.38890   12.46840  -0.07950   -0.63761
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.93000   12.93000   0.00000    0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.95000   13.05000  -0.10000   -0.76628
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.45560   12.63660  -0.18100   -1.43235
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.26920   10.44550  -0.17630   -1.68781
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.88860   10.08940  -0.20080   -1.99021
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.08730   10.22860  -0.14130   -1.38142
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.26910   10.44540  -0.17630   -1.68782
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.88860   10.08940  -0.20080   -1.99021
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.08730   10.22860  -0.14130   -1.38142
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.55000   12.38000   0.17000    1.37318
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.16000   36.10000  -0.94000   -2.60388
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.77000   32.99000  -0.22000   -0.66687
富邦上証180基金                                                    30.59000   31.39000  -0.80000   -2.54858
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19360    0.19700  -0.00340   -1.72589
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.08000    6.15000  -0.07000   -1.13821
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.40000    6.27000   0.13000    2.07337
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   43.57000   44.87000  -1.30000   -2.89726
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.23380   12.33260  -0.09880   -0.80113
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.26370   11.36200  -0.09830   -0.86516
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.90310   10.95420  -0.05110   -0.46649
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.37740   10.46120  -0.08380   -0.80106
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.47370    9.55640  -0.08270   -0.86539
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.18030    9.22340  -0.04310   -0.46729
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.73480   20.87630  -0.14150   -0.67780
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.66010   11.65930   0.00080    0.00686
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.68910   10.65530   0.03380    0.31721
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.85450   13.86950  -0.01500   -0.10815
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.01710    2.02350  -0.00640   -0.31628
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.47360    9.48390  -0.01030   -0.10861
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.42890    1.43340  -0.00450   -0.31394
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.46350   12.43870   0.02480    0.19938
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.81140    1.80970   0.00170    0.09394
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.42510   10.40430   0.02080    0.19992
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53630    1.53480   0.00150    0.09773
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.97980   10.96390   0.01590    0.14502
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.89970   10.89930   0.00040    0.00367
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.93000   15.62000   0.31000    1.98464
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  17.01000   17.76000  -0.75000   -4.22297
富邦日本東証基金                                                   19.42000   19.81000  -0.39000   -1.96870
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    45.86000   45.96000  -0.10000   -0.21758
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    45.54000   46.01000  -0.47000   -1.02152
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    51.25000   51.92000  -0.67000   -1.29045
富邦台灣心基金                                                     21.62000   21.86000  -0.24000   -1.09790
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.20000   45.77000  -0.57000   -1.24536
富邦台灣科技指數基金                                               54.15000   55.16000  -1.01000   -1.83104
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   48.33590   48.00070   0.33520    0.69832
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.98040   41.75830   0.22210    0.53187
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31360    0.31130   0.00230    0.73884
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.50000   10.36000   0.14000    1.35135
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.65350    2.64360   0.00990    0.37449
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35910    0.35870   0.00040    0.11151
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.16700   11.09530   0.07170    0.64622
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.26610    2.25760   0.00850    0.37651
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33850    0.33810   0.00040    0.11831
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.47180    9.41110   0.06070    0.64498
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.40000   23.34000   0.06000    0.25707
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.78000   14.73000   0.05000    0.33944
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 26.80000   26.73000   0.07000    0.26188
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.71240   15.71170   0.00070    0.00446
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.16000   17.51000  -0.35000   -1.99886
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.80270   41.52960   0.27310    0.65760
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   45.04080   44.63260   0.40820    0.91458
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.36690   40.10620   0.26070    0.65002
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    40.78010   40.49170   0.28840    0.71224
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.81310   41.14810  -0.33500   -0.81413
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   46.52550   46.08800   0.43750    0.94927
富邦長紅基金                                                       60.27000   60.94000  -0.67000   -1.09944
富邦科技基金                                                       24.42000   24.68000  -0.26000   -1.05348
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.82280   41.51440   0.30840    0.74287
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        46.03130   45.28610   0.74520    1.64554
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.82380   40.43380   0.39000    0.96454
富邦恒生國企ETF基金                                                19.92000   20.33000  -0.41000   -2.01672
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.46000   14.04000   0.42000    2.99145
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.49000   25.72000  -1.23000   -4.78227
富邦高成長基金                                                     23.28000   23.54000  -0.26000   -1.10450
富邦基金A類型                                                      13.37000   13.47000  -0.10000   -0.74239
富邦基金I類型                                                      13.37000   13.47000  -0.10000   -0.74239
富邦深証100基金                                                    10.12000   10.39000  -0.27000   -2.59865
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.44000   20.69000  -0.25000   -1.20831
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42750    0.42710   0.00040    0.09365
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.46190   12.48810  -0.02620   -0.20980
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.27390    9.29340  -0.01950   -0.20983
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30230    0.30200   0.00030    0.09934
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.47380    8.49160  -0.01780   -0.20962
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.26160   10.31340  -0.05180   -0.50226
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             11.02470   11.01180   0.01290    0.11715
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.52630    9.57440  -0.04810   -0.50238
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.22950   10.21760   0.01190    0.11647
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.78000   18.03000  -0.25000   -1.38658
富邦精準基金                                                       43.51000   43.84000  -0.33000   -0.75274
富邦精銳中小基金                                                   11.60000   11.73000  -0.13000   -1.10827
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.45000   17.60000  -0.15000   -0.85227
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.96000   21.19000  -0.23000   -1.08542
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.26000    7.19000   0.07000    0.97357
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.37000   15.65000  -0.28000   -1.78914
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.10000   19.94000   0.16000    0.80241
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.73690   10.79160  -0.05470   -0.50688
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.26930   10.39350  -0.12420   -1.19498
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.60560   10.64380  -0.03820   -0.35889
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.18310   10.23500  -0.05190   -0.50708
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.69440    9.81170  -0.11730   -1.19551
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.99880   10.03480  -0.03600   -0.35875
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富達台灣成長基金                                                   30.78000   31.18000  -0.40000   -1.28287
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.94270   10.06900  -0.12630   -1.25435
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.92630   10.05870  -0.13240   -1.31627
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.73190    9.86370  -0.13180   -1.33621
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.30640   10.39510  -0.08870   -0.85329
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.30530   10.39870  -0.09340   -0.89819
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.10610   10.19890  -0.09280   -0.90990
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.41810    8.50790  -0.08980   -1.05549
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.13260    9.22390  -0.09130   -0.98982
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.67150    8.76000  -0.08850   -1.01027
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.26500   10.30520  -0.04020   -0.39009
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.35260   10.38970  -0.03710   -0.35708
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.85980    9.89450  -0.03470   -0.35070
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.01620   10.04820  -0.03200   -0.31846
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.60370    8.66640  -0.06270   -0.72348
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.91260    9.97640  -0.06380   -0.63951
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.16460    9.22580  -0.06120   -0.66336
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.48700   11.51180  -0.02480   -0.21543
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.31870   11.34340  -0.02470   -0.21775
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.59300   10.61430  -0.02130   -0.20067
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.36990    9.43010  -0.06020   -0.63838
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.30000   15.56000  -0.26000   -1.67095
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.86200    8.90870  -0.04670   -0.52421
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.78050    9.83790  -0.05740   -0.58346
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.25140    9.30780  -0.05640   -0.60594
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.76420   10.78020  -0.01600   -0.14842
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.81630   10.83330  -0.01700   -0.15692
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.29770   10.31250  -0.01480   -0.14352
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.40580    9.46010  -0.05430   -0.57399
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.94000    9.05000  -0.11000   -1.21547
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.45000    9.60000  -0.15000   -1.56250
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.45000    8.53000  -0.08000   -0.93787
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.76000    7.93000  -0.17000   -2.14376
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.05000   10.27000  -0.22000   -2.14216
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.75000    8.97000  -0.22000   -2.45262
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.71000    8.87000  -0.16000   -1.80383
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.84000   10.03000  -0.19000   -1.89432
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.19540   10.21110  -0.01570   -0.15375
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.50710    9.53100  -0.02390   -0.25076
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.06320    9.06080   0.00240    0.02649
富蘭克林華美中華基金                                               11.16000   11.29000  -0.13000   -1.15146
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.15000   22.39000  -0.24000   -1.07191
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 21.91000   22.13000  -0.22000   -0.99413
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.80000    9.93000  -0.13000   -1.30916
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.68000    9.74000  -0.06000   -0.61602
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.13460    8.07290   0.06170    0.76429
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.21710    9.18770   0.02940    0.31999
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.23170   10.19910   0.03260    0.31964
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.79570    9.72140   0.07430    0.76429
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.59680   11.62290  -0.02610   -0.22456
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.65320    8.67270  -0.01950   -0.22484
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.77360    8.79330  -0.01970   -0.22403
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.85610    9.87830  -0.02220   -0.22474
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.39840   14.38450   0.01390    0.09663
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.34140   10.33140   0.01000    0.09679
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.25980   10.24980   0.01000    0.09756
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.60790   10.63090  -0.02300   -0.21635
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.61100    7.62750  -0.01650   -0.21632
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.92920    8.94860  -0.01940   -0.21679
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.91700    9.93850  -0.02150   -0.21633
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.28240   11.25450   0.02790    0.24790
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.55880    7.54010   0.01870    0.24801
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.88670    8.86470   0.02200    0.24818
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.03510   10.01020   0.02490    0.24875
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.89940   10.92430  -0.02490   -0.22793
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.65000    7.66750  -0.01750   -0.22824
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.24870    8.22630   0.02240    0.27230
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.30660    9.31330  -0.00670   -0.07194
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.41920   10.42660  -0.00740   -0.07097
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.16480   13.12900   0.03580    0.27268
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.08000    8.11000  -0.03000   -0.36991
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.45000    8.42000   0.03000    0.35629
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.77000    8.78000  -0.01000   -0.11390
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.12000    8.09000   0.03000    0.37083
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.09000   12.05000   0.04000    0.33195
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.67000    8.70000  -0.03000   -0.34483
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.29000    8.27000   0.02000    0.24184
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.42000    9.48000  -0.06000   -0.63291
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.40000    9.46000  -0.06000   -0.63425
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.55000   10.62000  -0.07000   -0.65913
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.18000    9.20000  -0.02000   -0.21739
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.26000   10.29000  -0.03000   -0.29155
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.24600   13.26780  -0.02180   -0.16431
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.18000   11.11000   0.07000    0.63006
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.50000   10.43000   0.07000    0.67114
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.50000   10.43000   0.07000    0.67114
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.88000    9.93000  -0.05000   -0.50352
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.69000    9.76000  -0.07000   -0.71721
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.50000    9.56000  -0.06000   -0.62762
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                             38.27000   38.69000  -0.42000   -1.08555
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35550   10.35500   0.00050    0.00483
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.55000    8.67000  -0.12000   -1.38408
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.27000    9.40000  -0.13000   -1.38298
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.91000    8.97000  -0.06000   -0.66890
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.65000    9.72000  -0.07000   -0.72016
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.79000   14.96000  -0.17000   -1.13636
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.56000   13.76000  -0.20000   -1.45349
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.01000   16.14000  -0.13000   -0.80545
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.97980   10.01500  -0.03520   -0.35147
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.97970   10.01500  -0.03530   -0.35247
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.94660    9.97800  -0.03140   -0.31469
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.94660    9.97800  -0.03140   -0.31469
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.00020   10.03920  -0.03900   -0.38848
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.92450    9.96310  -0.03860   -0.38743
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.92450    9.96310  -0.03860   -0.38743
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.16320   10.14830   0.01490    0.14682
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.08610   10.07120   0.01490    0.14795
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.08610   10.07120   0.01490    0.14795
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.52180    6.55810  -0.03630   -0.55351
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.65620   10.73730  -0.08110   -0.75531
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.56200    9.58000  -0.01800   -0.18789
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.63020   11.65200  -0.02180   -0.18709
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.80200    6.79190   0.01010    0.14871
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.95100    8.97120  -0.02020   -0.22516
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.06540   11.04900   0.01640    0.14843
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    70.21000   69.62000   0.59000    0.84746
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    71.26000   70.53000   0.73000    1.03502
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.66690   62.20950   0.45740    0.73526
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.90000   20.79000   0.11000    0.52910
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.78000   10.80000  -0.02000   -0.18519
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.74000   10.76000  -0.02000   -0.18587
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              68.34680   67.62830   0.71850    1.06243
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 67.59310   66.95560   0.63750    0.95212
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.88810   11.88610   0.00200    0.01683
復華人生目標基金                                                   39.37390   39.66880  -0.29490   -0.74341
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.50000   10.46000   0.04000    0.38241
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
復華大中華中小策略基金                                              8.83000    8.95000  -0.12000   -1.34078
復華中小精選基金                                                   64.96000   65.90000  -0.94000   -1.42640
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             53.19920   52.94880   0.25040    0.47291
復華中國特選信用債券ETF基金                                        63.19830   62.82210   0.37620    0.59883
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.85000   10.00000  -0.15000   -1.50000
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.81000    8.92000  -0.11000   -1.23318
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.84000   11.93000  -0.09000   -0.75440
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.63000   10.71000  -0.08000   -0.74697
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.17000   10.24000  -0.07000   -0.68359
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.84000   10.85000  -0.01000   -0.09217
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                             10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
復華台灣智能基金                                                   11.71000   11.77000  -0.06000   -0.50977
復華全方位基金                                                     28.86000   29.33000  -0.47000   -1.60245
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.71000   12.98000  -0.27000   -2.08012
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.28000   20.59000  -0.31000   -1.50559
復華全球平衡基金-美元                                               9.14000    9.20000  -0.06000   -0.65217
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.77000   19.79000  -0.02000   -0.10106
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.03000   14.37000  -0.34000   -2.36604
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.70000   13.95000  -0.25000   -1.79211
復華全球原物料基金                                                  8.21000    8.30000  -0.09000   -1.08434
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.99000   13.12000  -0.13000   -0.99085
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.23790   12.19090   0.04700    0.38553
復華全球債券基金                                                   15.09560   14.98350   0.11210    0.74816
復華全球債券組合基金                                               15.43000   15.39000   0.04000    0.25991
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.21000   15.07000   0.14000    0.92900
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.47000   10.37000   0.10000    0.96432
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.70000    9.78000  -0.08000   -0.81800
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.95000   11.00000  -0.05000   -0.45455
復華有利貨幣市場基金                                               13.49820   13.49760   0.00060    0.00445
復華亞太平衡基金                                                   11.39000   11.41000  -0.02000   -0.17528
復華亞太成長基金                                                   12.16000   12.43000  -0.27000   -2.17216
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.95000    9.15000  -0.20000   -2.18579
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.64000    9.79000  -0.15000   -1.53218
復華東協世紀基金                                                   12.38000   12.50000  -0.12000   -0.96000
復華南非幣長期收益基金A                                            14.02000   13.98000   0.04000    0.28612
復華南非幣長期收益基金B                                             7.99000    7.97000   0.02000    0.25094
復華南非幣短期收益基金A                                            14.55000   14.55000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      70.66470   69.52270   1.14200    1.64263
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.54000   22.48000   0.06000    0.26690
復華美國新星基金-美元                                              12.59000   12.87000  -0.28000   -2.17560
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.95000   13.16000  -0.21000   -1.59574
復華恒生基金                                                       20.50000   20.97000  -0.47000   -2.24130
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.83000    8.58000   0.25000    2.91375
復華恒生單日正向二倍基金                                           27.04000   28.69000  -1.65000   -5.75113
復華神盾基金                                                       26.31630   26.46770  -0.15140   -0.57202
復華高成長基金                                                     67.57000   68.34000  -0.77000   -1.12672
復華高益策略組合基金                                               13.69000   13.65000   0.04000    0.29304
復華貨幣市場基金                                                   14.46190   14.46130   0.00060    0.00415
復華富時不動產證券化基金                                           18.53000   18.35000   0.18000    0.98093
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.09000   48.37000  -0.28000   -0.57887
復華復華基金                                                       21.18000   21.41000  -0.23000   -1.07426
復華華人世紀基金                                                   16.90000   17.29000  -0.39000   -2.25564
復華傳家二號基金                                                   31.91110   32.33660  -0.42550   -1.31585
復華傳家基金                                                       22.41840   22.56480  -0.14640   -0.64880
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.95000   15.91000   0.04000    0.25141
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.73000   11.79000  -0.06000   -0.50891
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.47000   14.49000  -0.02000   -0.13803
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.98000   10.95000   0.03000    0.27397
復華新興人民幣債券基金A                                            12.26000   12.28000  -0.02000   -0.16287
復華新興人民幣債券基金B                                             8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
復華新興市場10年期以上債券基金                                     22.32000   22.04000   0.28000    1.27042
復華新興市場企業債券ETF基金                                        70.45000   69.81000   0.64000    0.91677
復華新興市場高收益債券基金A                                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.46000    5.46000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.24000   12.27000  -0.03000   -0.24450
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.08000   12.11000  -0.03000   -0.24773
復華新興市場短期收益基金                                           11.39000   11.36000   0.03000    0.26408
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.27000    9.31000  -0.04000   -0.42965
復華滬深300 A股基金                                                22.95000   23.52000  -0.57000   -2.42347
復華數位經濟基金                                                   45.45000   46.23000  -0.78000   -1.68722
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.08790   10.09230  -0.00440   -0.04360
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.85550    9.84920   0.00630    0.06396
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.63400   10.63860  -0.00460   -0.04324
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.25150   10.24500   0.00650    0.06345
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.03770   10.06440  -0.02670   -0.26529
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.05840   10.06660  -0.00820   -0.08146
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.29930   10.31240  -0.01310   -0.12703
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       11.02940   10.97510   0.05430    0.49476
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.09410   10.10920  -0.01510   -0.14937
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.83340   10.78260   0.05080    0.47113
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.45330   10.46900  -0.01570   -0.14997
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.20470   11.15220   0.05250    0.47076
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.78510   10.78200   0.00310    0.02875
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.73400   10.74640  -0.01240   -0.11539
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.93220   10.87720   0.05500    0.50564
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.72960   10.71560   0.01400    0.13065
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.93990   11.98320  -0.04330   -0.36134
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.66540   10.67310  -0.00770   -0.07214
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.91290   10.89870   0.01420    0.13029
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.26610   12.31120  -0.04510   -0.36633
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.80940   10.81710  -0.00770   -0.07118
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           11.05600   10.99530   0.06070    0.55205
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.25750   10.25120   0.00630    0.06146
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.24880   10.25750  -0.00870   -0.08482
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.24580   10.19110   0.05470    0.53674
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.60630   10.60540   0.00090    0.00849
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.86400   10.89600  -0.03200   -0.29369
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.60890   10.62430  -0.01540   -0.14495
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.60490   10.60390   0.00100    0.00943
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.86360   10.89560  -0.03200   -0.29370
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.60550   10.62090  -0.01540   -0.14500
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.45520   10.45850  -0.00330   -0.03155
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.42950   10.44310  -0.01360   -0.13023
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.45320   10.45650  -0.00330   -0.03156
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.43040   10.44400  -0.01360   -0.13022
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           11.01040   11.00840   0.00200    0.01817
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             11.00460   11.01550  -0.01090   -0.09895
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.19710   11.13880   0.05830    0.52340
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.33410   10.33630  -0.00220   -0.02128
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.32140   10.33890  -0.01750   -0.16926
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.31880   10.27230   0.04650    0.45267
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.20950    9.17960   0.02990    0.32572
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.16730    8.22130  -0.05400   -0.65683
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.28170    8.28490  -0.00320   -0.03862
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.06250   12.02370   0.03880    0.32270
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.72570   10.80090  -0.07520   -0.69624
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             11.00220   11.00650  -0.00430   -0.03907
景順主流基金                                                       17.91000   18.22000  -0.31000   -1.70143
景順台灣科技基金                                                   31.16000   31.70000  -0.54000   -1.70347
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.54000    9.59000  -0.05000   -0.52138
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.96000    8.99000  -0.03000   -0.33370
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.56000   11.61000  -0.05000   -0.43066
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.86000   10.90000  -0.04000   -0.36697
景順全球科技基金                                                   23.92000   24.15000  -0.23000   -0.95238
景順全球康健基金                                                   19.67000   19.60000   0.07000    0.35714
景順貨幣市場基金                                                   15.99640   15.99580   0.00060    0.00375
景順潛力基金                                                       32.30000   32.68000  -0.38000   -1.16279
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.62000   14.88000  -0.26000   -1.74731
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.90000   14.06000  -0.16000   -1.13798
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.91000   11.02000  -0.11000   -0.99819
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.31000   11.35000  -0.04000   -0.35242
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.59000   11.71000  -0.12000   -1.02477
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.87000   11.91000  -0.04000   -0.33585
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.90000    9.84000   0.06000    0.60976
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.43000   10.37000   0.06000    0.57859
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.61990    8.63030  -0.01040   -0.12051
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.96150    7.96410  -0.00260   -0.03265
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.46210   11.47590  -0.01380   -0.12025
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.56430   10.56780  -0.00350   -0.03312
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.24000    8.37000  -0.13000   -1.55317
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.85000    8.05000  -0.20000   -2.48447
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.74000   11.94000  -0.20000   -1.67504
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.62310    9.61950   0.00360    0.03742
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.98910    9.92370   0.06540    0.65903
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.22800   10.22430   0.00370    0.03619
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.62110   10.55150   0.06960    0.65962
華南永昌永昌基金                                                   19.95000   20.22000  -0.27000   -1.33531
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.33000   10.27000   0.06000    0.58423
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.67000   10.61000   0.06000    0.56550
華南永昌全球亨利組合基金                                           15.05580   15.02880   0.02700    0.17966
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.02000   10.22000  -0.20000   -1.95695
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.51000   10.66000  -0.15000   -1.40713
華南永昌全球精品基金                                               17.08000   17.30000  -0.22000   -1.27168
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.65000   10.81000  -0.16000   -1.48011
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.81000   10.91000  -0.10000   -0.91659
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.49000   13.69000  -0.20000   -1.46092
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.61000   13.73000  -0.12000   -0.87400
華南永昌物聯網精選基金                                             11.97000   12.17000  -0.20000   -1.64339
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.28470   16.28400   0.00070    0.00430
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.74260   24.94280  -0.20020   -0.80264
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                           10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                           10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99270   11.99220   0.00050    0.00417
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.75310   10.76510  -0.01200   -0.11147
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.72260   10.70120   0.02140    0.19998
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.96750    9.97870  -0.01120   -0.11224
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.87170    9.85200   0.01970    0.19996
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.60130   10.61680  -0.01550   -0.14600
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.50270   10.48540   0.01730    0.16499
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.94740    9.96200  -0.01460   -0.14656
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.79660    9.78050   0.01610    0.16461
華頓中小型基金                                                     20.21000   20.57000  -0.36000   -1.75012
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.93210   12.02510  -0.09300   -0.77338
華頓台灣基金                                                       22.89000   23.22000  -0.33000   -1.42119
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57320   11.57260   0.00060    0.00518
華頓全球時尚精品基金                                               17.83000   18.08000  -0.25000   -1.38274
華頓全球高收益債券基金A                                            14.11780   14.12200  -0.00420   -0.02974
華頓全球高收益債券基金B                                             8.18560    8.18800  -0.00240   -0.02931
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.98000    4.99000  -0.01000   -0.20040
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.74470    2.78230  -0.03760   -1.35140
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.34490   12.56840  -0.22350   -1.77827
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.39350    0.40310  -0.00960   -2.38154
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.03120   12.07190  -0.04070   -0.33715
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.03120   12.07190  -0.04070   -0.33715
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.64300   10.66670  -0.02370   -0.22219
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.75770   10.84120  -0.08350   -0.77021
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.75720   10.84070  -0.08350   -0.77025
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.43990    9.51310  -0.07320   -0.76947
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.79110   10.94240  -0.15130   -1.38269
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.79080   10.94210  -0.15130   -1.38273
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.46090    9.61000  -0.14910   -1.55151
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.86000   11.05000  -0.19000   -1.71946
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.40000    9.61000  -0.21000   -2.18522
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.92000   10.20000  -0.28000   -2.74510
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.67580    2.66370   0.01210    0.45426
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.08910    2.07410   0.01500    0.72321
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.18310   12.25420  -0.07110   -0.58021
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.40630    9.46120  -0.05490   -0.58026
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38290    0.38520  -0.00230   -0.59709
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29710    0.30050  -0.00340   -1.13145
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.50000    3.54000  -0.04000   -1.12994
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.73000   16.00000  -0.27000   -1.68750
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.50000    0.51000  -0.01000   -1.96078
匯豐台灣精典基金                                                   24.04000   24.25000  -0.21000   -0.86598
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.73000   12.75000  -0.02000   -0.15686
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.33000    8.41000  -0.08000   -0.95125
匯豐安富基金                                                       25.54000   25.69000  -0.15000   -0.58388
匯豐成功基金                                                       43.09000   43.27000  -0.18000   -0.41599
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.77000   10.89000  -0.12000   -1.10193
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.40000    2.39000   0.01000    0.41841
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.37000   11.41000  -0.04000   -0.35057
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.61000   10.65000  -0.04000   -0.37559
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.37000   11.41000  -0.04000   -0.35057
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.10000   10.33000  -0.23000   -2.22652
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.51000    0.50000   0.01000    2.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.73280    2.71320   0.01960    0.72239
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.38930    2.37070   0.01860    0.78458
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  12.01150   12.02050  -0.00900   -0.07487
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.04680    8.05560  -0.00880   -0.10924
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39250    0.39380  -0.00130   -0.33012
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33600    0.33710  -0.00110   -0.32631
匯豐金磚動力基金                                                   14.78000   15.03000  -0.25000   -1.66334
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01430   15.01390   0.00040    0.00266
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.14000    5.23000  -0.09000   -1.72084
匯豐新鑽動力基金                                                   10.51000   10.66000  -0.15000   -1.40713
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.56870    5.56890  -0.00020   -0.00359
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.44500    9.44530  -0.00030   -0.00318
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 51.93000   52.39000  -0.46000   -0.87803
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 51.93000   52.39000  -0.46000   -0.87803
匯豐龍騰電子基金                                                   36.74000   37.24000  -0.50000   -1.34264
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.86580   12.85560   0.01020    0.07934
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.78000   18.02000  -0.24000   -1.33185
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.14000    9.27000  -0.13000   -1.40237
新光中國成長基金(美元)                                              9.10000    9.28000  -0.18000   -1.93966
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.23000    9.34000  -0.11000   -1.17773
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.44500   11.47350  -0.02850   -0.24840
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.42650   10.45720  -0.03070   -0.29358
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.95460   10.90990   0.04470    0.40972
新光台灣富貴基金                                                   23.40000   23.60000  -0.20000   -0.84746
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.82000   21.84000  -0.02000   -0.09158
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    41.03760   40.81670   0.22090    0.54120
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    45.76340   45.25970   0.50370    1.11291
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.96000   10.05000  -0.09000   -0.89552
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.80000    9.94000  -0.14000   -1.40845
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.04000   10.11000  -0.07000   -0.69238
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.90000    9.84000   0.06000    0.60976
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.72000    8.67000   0.05000    0.57670
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.00000   11.13000  -0.13000   -1.16801
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.92000   10.97000  -0.05000   -0.45579
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.11000   10.06000   0.05000    0.49702
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.11000   10.06000   0.05000    0.49702
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.00650   11.00830  -0.00180   -0.01635
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.95620   10.88070   0.07550    0.69389
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.37850   10.38120  -0.00270   -0.02601
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.31990   10.24880   0.07110    0.69374
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.71000    9.37000   0.34000    3.62860
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  11.10000   10.76000   0.34000    3.15985
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.06000    9.21000  -0.15000   -1.62866
新光吉星貨幣市場基金                                               15.51150   15.51090   0.00060    0.00387
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.53000    8.55000  -0.02000   -0.23392
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.06000    9.02000   0.04000    0.44346
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.70000    8.68000   0.02000    0.23041
新光亞洲精選基金-美金                                              20.95000   21.33000  -0.38000   -1.78153
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.62000   21.86000  -0.24000   -1.09790
新光店頭基金                                                       22.31000   22.59000  -0.28000   -1.23949
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.47000   11.45000   0.02000    0.17467
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.06000   10.96000   0.10000    0.91241
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.05000    9.96000   0.09000    0.90361
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          41.73480   41.31040   0.42440    1.02734
新光特選內需收益ETF基金                                            20.65000   20.65000   0.00000    0.00000
新光創新科技基金                                                   12.84000   13.00000  -0.16000   -1.23077
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.27620   10.29620  -0.02000   -0.19425
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.62830   10.59710   0.03120    0.29442
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.06040   10.07590  -0.01550   -0.15383
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.38960    9.40820  -0.01860   -0.19770
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.68170    9.65510   0.02660    0.27550
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.16550    9.17210  -0.00660   -0.07196
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.38190   41.09330   0.28860    0.70230
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       45.52980   44.82480   0.70500    1.57279
新光澳幣八年期保本基金                                             11.01000   10.99000   0.02000    0.18198
新光澳幣十年期保本基金                                             11.01000   10.97000   0.04000    0.36463
新光澳幣保本基金                                                   12.47000   12.47000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.83470   10.83170   0.00300    0.02770
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.57990    9.57750   0.00240    0.02506
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.59010    9.56740   0.02270    0.23726
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.63630   10.61120   0.02510    0.23654
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.65260   10.65630  -0.00370   -0.03472
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.58650    9.58960  -0.00310   -0.03233
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.55640    9.55350   0.00290    0.03036
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.60210   10.59880   0.00330    0.03114
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.27000    7.28000  -0.01000   -0.13736
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.39000   10.18000   0.21000    2.06287
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.75630   10.79640  -0.04010   -0.37142
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.60220    9.63780  -0.03560   -0.36938
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.60180   10.64280  -0.04100   -0.38524
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.59010    9.62720  -0.03710   -0.38537
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.67020    9.70310  -0.03290   -0.33907
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.69070   10.72740  -0.03670   -0.34211
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        15.02170   15.02570  -0.00400   -0.02662
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.72190    8.72420  -0.00230   -0.02636
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.47430   41.38260   0.09170    0.22159
群益10年期以上金融債ETF基金                                        43.94800   43.50740   0.44060    1.01270
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     44.49260   43.99190   0.50070    1.13816
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 44.87900   44.45480   0.42420    0.95423
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               46.84880   46.26310   0.58570    1.26602
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  44.22780   43.90090   0.32690    0.74463
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 48.13920   47.71150   0.42770    0.89643
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                48.94470   48.53010   0.41460    0.85432
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  47.23070   46.92570   0.30500    0.64996
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.80250   10.71660   0.08590    0.80156
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  45.74700   45.01110   0.73590    1.63493
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               41.03230   40.95650   0.07580    0.18507
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.49260   11.49190   0.00070    0.00609
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.24850   10.26310  -0.01460   -0.14226
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.23810   13.32180  -0.08370   -0.62829
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.77480    9.91300  -0.13820   -1.39413
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.29000   10.37000  -0.08000   -0.77146
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
群益大印度基金-人民幣                                              13.08350   13.01960   0.06390    0.49080
群益大印度基金-美元                                                12.15550   12.19000  -0.03450   -0.28302
群益大印度基金-新臺幣                                              11.73000   11.69000   0.04000    0.34217
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.04560   12.10110  -0.05550   -0.45864
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.47600   11.61830  -0.14230   -1.22479
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.96000   11.03000  -0.07000   -0.63463
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.73670   10.78620  -0.04950   -0.45892
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.33190    9.44760  -0.11570   -1.22465
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.94000    8.99000  -0.05000   -0.55617
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.66780    9.71230  -0.04450   -0.45818
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.43740    8.54200  -0.10460   -1.22454
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.07000    9.13000  -0.06000   -0.65717
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.96490    9.00630  -0.04140   -0.45968
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.08680    8.18710  -0.10030   -1.22510
群益中小型股基金                                                   43.81000   44.52000  -0.71000   -1.59479
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.42020   10.40870   0.01150    0.11048
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.55720    9.62070  -0.06350   -0.66004
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.11940    9.12320  -0.00380   -0.04165
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.84860    8.83880   0.00980    0.11087
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.11480    8.16870  -0.05390   -0.65984
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.74390    7.74710  -0.00320   -0.04131
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.61810   10.63680  -0.01870   -0.17580
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.67990   11.70040  -0.02050   -0.17521
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.26720   11.29230  -0.02510   -0.22228
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.50030   10.46480   0.03550    0.33923
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.59130    8.69360  -0.10230   -1.17673
群益中國新機會基金N-美元                                            7.79380    7.94780  -0.15400   -1.93764
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.47000    8.59000  -0.12000   -1.39697
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.61900    7.70980  -0.09080   -1.17772
群益中國新機會基金-美元                                             8.33290    8.49750  -0.16460   -1.93704
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.09000    8.20000  -0.11000   -1.34146
群益平衡王基金                                                     19.58560   19.74170  -0.15610   -0.79071
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.93310    9.97700  -0.04390   -0.44001
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.02380   10.00590   0.01790    0.17889
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.93310    9.97710  -0.04400   -0.44101
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.02380   10.00590   0.01790    0.17889
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.93320    9.97710  -0.04390   -0.44001
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.02370   10.00580   0.01790    0.17890
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.91670    9.96880  -0.05210   -0.52263
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.00720    9.99760   0.00960    0.09602
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.91670    9.96880  -0.05210   -0.52263
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.00720    9.99760   0.00960    0.09602
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.91670    9.96880  -0.05210   -0.52263
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.00720    9.99760   0.00960    0.09602
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.92260    9.97120  -0.04860   -0.48740
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                           10.01320   10.00000   0.01320    0.13200
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.92260    9.97120  -0.04860   -0.48740
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                           10.01320   10.00000   0.01320    0.13200
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.92250    9.97120  -0.04870   -0.48841
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                          10.01320   10.00000   0.01320    0.13200
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.14000    9.02000   0.12000    1.33038
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.48000    6.40000   0.08000    1.25000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.14090   11.96020   0.18070    1.51084
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.44790   11.36500   0.08290    0.72943
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.04000   10.89000   0.15000    1.37741
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.39990   10.24520   0.15470    1.50998
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.80580    9.73480   0.07100    0.72934
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.46000    9.33000   0.13000    1.39335
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.15100    0.00000  10.15100    0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.50210   10.48990   0.01220    0.11630
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.28240   10.26990   0.01250    0.12171
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.33000   10.25000   0.08000    0.78049
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.29540    9.28450   0.01090    0.11740
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.28840    9.27700   0.01140    0.12288
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.33000    9.26000   0.07000    0.75594
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.56320   10.55090   0.01230    0.11658
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.60530   10.59230   0.01300    0.12273
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.81000   10.73000   0.08000    0.74557
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.45950    9.44840   0.01110    0.11748
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.93830    9.92620   0.01210    0.12190
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.24000   10.16000   0.08000    0.78740
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.39530   11.34530   0.05000    0.44071
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.86340    7.82890   0.03450    0.44067
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.74280   10.75220  -0.00940   -0.08742
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.55820   10.56870  -0.01050   -0.09935
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.75670   10.70080   0.05590    0.52239
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.95630    9.96500  -0.00870   -0.08731
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.89250    9.90230  -0.00980   -0.09897
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.07870   10.02630   0.05240    0.52263
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.74280   10.75230  -0.00950   -0.08835
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.55810   10.56860  -0.01050   -0.09935
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.75660   10.70070   0.05590    0.52240
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.95630    9.96510  -0.00880   -0.08831
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.89230    9.90210  -0.00980   -0.09897
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.07870   10.02630   0.05240    0.52263
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.74010    9.77040  -0.03030   -0.31012
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.52000   11.49000   0.03000    0.26110
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.93680   15.98640  -0.04960   -0.31026
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.99000   15.94000   0.05000    0.31368
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.09000   12.05000   0.04000    0.33195
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.32790   10.34040  -0.01250   -0.12089
群益印度中小基金N-美元                                              8.56520    8.64200  -0.07680   -0.88868
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.23000    8.26000  -0.03000   -0.36320
群益印度中小基金-人民幣                                            13.98170   13.99860  -0.01690   -0.12073
群益印度中小基金-美元                                              12.25050   12.36050  -0.11000   -0.88993
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.41000   14.45000  -0.04000   -0.27682
群益多利策略組合基金                                               11.98000   11.95000   0.03000    0.25105
群益多重收益組合基金                                               14.25000   14.19000   0.06000    0.42283
群益多重資產組合基金                                               15.72000   15.67000   0.05000    0.31908
群益安家基金                                                       24.82700   24.96800  -0.14100   -0.56472
群益安穩貨幣市場基金                                               16.16230   16.16160   0.00070    0.00433
群益那斯達克生技基金                                               21.72000   21.86000  -0.14000   -0.64044
群益亞太中小基金                                                   10.63000   10.74000  -0.11000   -1.02421
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.55000   16.65000  -0.10000   -0.60060
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.70610   10.65090   0.05520    0.51827
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.92110    7.88030   0.04080    0.51775
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.40140   10.34780   0.05360    0.51798
群益店頭市場基金                                                   93.14000   94.53000  -1.39000   -1.47043
群益東方盛世基金                                                    8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
群益東協成長基金-人民幣                                            13.52040   13.48460   0.03580    0.26549
群益東協成長基金-美元                                              11.72410   11.78370  -0.05960   -0.50578
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.79000   11.78000   0.01000    0.08489
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.88670   11.91260  -0.02590   -0.21742
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.15580   11.21280  -0.05700   -0.50835
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.65240   10.65520  -0.00280   -0.02628
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.75690    9.77820  -0.02130   -0.21783
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.16040    9.20730  -0.04690   -0.50938
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.74500    8.74720  -0.00220   -0.02515
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.01500   11.01780  -0.00280   -0.02541
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.54810    9.56890  -0.02080   -0.21737
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.32310    9.37080  -0.04770   -0.50903
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.76940    9.77190  -0.00250   -0.02558
群益長安基金                                                       28.70000   29.22000  -0.52000   -1.77960
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.34850   10.41950  -0.07100   -0.68141
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.65490   15.76230  -0.10740   -0.68137
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.38000   15.38000   0.00000    0.00000
群益真善美基金                                                     15.70200   15.75850  -0.05650   -0.35854
群益馬拉松基金                                                    116.87000  118.16000  -1.29000   -1.09174
群益深証中小板基金                                                 11.47000   11.78000  -0.31000   -2.63158
群益創新科技基金                                                   31.83000   32.34000  -0.51000   -1.57699
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.62840    9.71820  -0.08980   -0.92404
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.75470    8.90490  -0.15020   -1.68671
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.28000    9.38000  -0.10000   -1.06610
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.48540   10.58320  -0.09780   -0.92411
群益華夏盛世基金-美元                                               9.65300    9.81860  -0.16560   -1.68659
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.19000   16.37000  -0.18000   -1.09957
群益奧斯卡基金                                                     29.03000   29.47000  -0.44000   -1.49304
群益新興金鑽基金-美元                                              11.24610   11.44920  -0.20310   -1.77392
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.74000    8.84000  -0.10000   -1.13122
群益葛萊美基金                                                     22.94000   23.33000  -0.39000   -1.67167
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.32000   22.05000   0.27000    1.22449
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.91000    7.85000   0.06000    0.76433
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.50000   13.74000  -0.24000   -1.74672
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.26940   11.21490   0.05450    0.48596
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.97600   11.00760  -0.03160   -0.28707
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.17850   11.14140   0.03710    0.33299
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.94470   10.89180   0.05290    0.48569
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.66020   10.69080  -0.03060   -0.28623
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.85650   10.82040   0.03610    0.33363
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.26930   11.21480   0.05450    0.48596
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.97630   11.00790  -0.03160   -0.28707
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.94480   10.89180   0.05300    0.48660
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.65970   10.69040  -0.03070   -0.28717
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                          10.02580    9.99250   0.03330    0.33325
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.01850   13.04820  -0.02970   -0.22762
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.83140   11.85710  -0.02570   -0.21675
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.95000   10.91000   0.04000    0.36664
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.72480   11.75050  -0.02570   -0.21871
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.73900    8.75900  -0.02000   -0.22834
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.03920    9.05880  -0.01960   -0.21636
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.37000    8.34000   0.03000    0.35971
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.53680    8.55550  -0.01870   -0.21857
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.29900   10.32140  -0.02240   -0.21702
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.00030   10.02200  -0.02170   -0.21652
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.83000    9.95000  -0.12000   -1.20603
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                       9.85000    9.97000  -0.12000   -1.20361
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.84000    9.96000  -0.12000   -1.20482
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.92000    9.98000  -0.06000   -0.60120
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.83000    9.95000  -0.12000   -1.20603
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.83000    9.95000  -0.12000   -1.20603
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                       9.85000    9.97000  -0.12000   -1.20361
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.84000    9.96000  -0.12000   -1.20482
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.92000    9.98000  -0.06000   -0.60120
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.83000    9.95000  -0.12000   -1.20603
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.87000    8.99000  -0.12000   -1.33482
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.82000    9.96000  -0.14000   -1.40562
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.66000   10.69000  -0.03000   -0.28064
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.08000   11.10000  -0.02000   -0.18018
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.62000   10.64000  -0.02000   -0.18797
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.02000   10.06000  -0.04000   -0.39761
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.67000   10.70000  -0.03000   -0.28037
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.87000   10.91000  -0.04000   -0.36664
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.68000   10.71000  -0.03000   -0.28011
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.59000   10.63000  -0.04000   -0.37629
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.02000   10.06000  -0.04000   -0.39761
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.67000   10.70000  -0.03000   -0.28037
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.87000   10.91000  -0.04000   -0.36664
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.68000   10.71000  -0.03000   -0.28011
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.60000   10.63000  -0.03000   -0.28222
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                        9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
德信大發基金                                                       29.83000   30.20000  -0.37000   -1.22517
德信中國精選成長基金                                               11.87000   12.01000  -0.14000   -1.16570
德信台灣主流中小基金                                               19.79000   20.06000  -0.27000   -1.34596
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98740   11.98690   0.00050    0.00417
德信數位時代基金                                                   32.39000   32.88000  -0.49000   -1.49027
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.96780   10.97380  -0.00600   -0.05468
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.85340   10.86150  -0.00810   -0.07458
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71770   11.71720   0.00050    0.00427
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.01000   16.48000  -0.47000   -2.85194
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.51000   17.73000  -0.22000   -1.24083
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.72980   10.73000  -0.00020   -0.00186
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.30940   16.30950  -0.00010   -0.00061
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.30300    8.27720   0.02580    0.31170
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.13890   11.17380  -0.03490   -0.31234
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.16400   12.20180  -0.03780   -0.30979
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.15360   14.10980   0.04380    0.31042
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摩根大歐洲基金                                                     16.78000   17.01000  -0.23000   -1.35215
摩根中小基金                                                       21.82000   22.10000  -0.28000   -1.26697
摩根中國A股基金                                                    15.07000   15.26000  -0.19000   -1.24509
摩根中國A股基金(美元)                                              11.64000   11.85000  -0.21000   -1.77215
摩根中國亮點基金                                                   12.80000   13.06000  -0.26000   -1.99081
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.54680   11.67560  -0.12880   -1.10316
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.82250   12.94580  -0.12330   -0.95243
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.73800    9.89100  -0.15300   -1.54686
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.45430   13.60440  -0.15010   -1.10332
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.55360   15.70310  -0.14950   -0.95204
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.14000   19.35000  -0.21000   -1.08527
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.14000   19.35000  -0.21000   -1.08527
摩根台灣增長基金                                                   48.95000   49.67000  -0.72000   -1.44957
摩根平衡基金                                                       27.46000   27.60000  -0.14000   -0.50725
摩根全球α基金                                                     18.56000   18.64000  -0.08000   -0.42918
摩根全球平衡基金                                                   16.31980   16.29140   0.02840    0.17433
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.50830    9.52890  -0.02060   -0.21618
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.64580   10.66680  -0.02100   -0.19687
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.04590   10.07890  -0.03300   -0.32742
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.68770   11.71300  -0.02530   -0.21600
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.42560   10.45990  -0.03430   -0.32792
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.65340   10.72770  -0.07430   -0.69260
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.18720   14.28620  -0.09900   -0.69298
摩根亞洲基金                                                       58.59000   59.44000  -0.85000   -1.43001
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.53980    8.54040  -0.00060   -0.00703
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.06980   10.08340  -0.01360   -0.13488
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.90780    8.92320  -0.01540   -0.17258
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.99740   12.99810  -0.00070   -0.00539
摩根東方內需機會基金                                               18.54000   18.81000  -0.27000   -1.43541
摩根東方科技基金                                                   32.10000   32.38000  -0.28000   -0.86473
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.78000    9.89000  -0.11000   -1.11223
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.93000   10.08000  -0.15000   -1.48810
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.37000    9.53000  -0.16000   -1.67891
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.90000   12.03000  -0.13000   -1.08063
摩根金龍收成基金                                                   21.73000   22.16000  -0.43000   -1.94043
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13450   15.13400   0.00050    0.00330
摩根絕對日本基金                                                   14.42000   14.31000   0.11000    0.76869
摩根新金磚五國基金                                                 12.47000   12.69000  -0.22000   -1.73365
摩根新絲路基金                                                      9.17000    9.35000  -0.18000   -1.92513
摩根新興35基金                                                     13.42000   13.66000  -0.24000   -1.75695
摩根新興日本基金                                                   23.66000   23.54000   0.12000    0.50977
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.44800    7.46490  -0.01690   -0.22639
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.85760    9.87590  -0.01830   -0.18530
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.67180    9.70480  -0.03300   -0.34004
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.46460   11.49060  -0.02600   -0.22627
摩根新興科技基金                                                   51.68000   52.48000  -0.80000   -1.52439
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.83610    8.88310  -0.04700   -0.52909
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.47870    9.57350  -0.09480   -0.99023
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.93210    9.02660  -0.09450   -1.04691
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.52690   10.58290  -0.05600   -0.52916
摩根龍揚基金                                                       32.46000   33.10000  -0.64000   -1.93353
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.44000   10.47000  -0.03000   -0.28653
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.96000   11.05000  -0.09000   -0.81448
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.67000   10.77000  -0.10000   -0.92851
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.02000   12.06000  -0.04000   -0.33167
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.36200    9.32780   0.03420    0.36665
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.57140   11.52920   0.04220    0.36603
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.11000   10.26000  -0.15000   -1.46199
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.05000   10.00000   0.05000    0.50000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                   9.97000   10.10000  -0.13000   -1.28713
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                  10.05000   10.00000   0.05000    0.50000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.11000   10.26000  -0.15000   -1.46199
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.97000   10.10000  -0.13000   -1.28713
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.12000   10.27000  -0.15000   -1.46056
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.05000   10.00000   0.05000    0.50000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                   9.99000   10.10000  -0.11000   -1.08911
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                  10.05000   10.00000   0.05000    0.50000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.11000   10.26000  -0.15000   -1.46199
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.97000   10.10000  -0.13000   -1.28713
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.35000   20.53000  -0.18000   -0.87677
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61680   12.61640   0.00040    0.00317
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.78000   10.88000  -0.10000   -0.91912
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.76190   10.71580   0.04610    0.43021
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.64370   10.68930  -0.04560   -0.42659
聯邦中國龍基金                                                     25.65000   26.00000  -0.35000   -1.34615
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.66950   12.72630  -0.05680   -0.44632
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.85320   11.87970  -0.02650   -0.22307
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.80740   10.79200   0.01540    0.14270
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.42170   10.46810  -0.04640   -0.44325
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.80480    9.82670  -0.02190   -0.22286
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.93290    8.92020   0.01270    0.14237
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.83100    9.90930  -0.07830   -0.79017
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.15620   10.17380  -0.01760   -0.17299
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.33160    9.40590  -0.07430   -0.78993
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.63640    9.65300  -0.01660   -0.17197
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.52210   11.55050  -0.02840   -0.24588
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.33530   11.33290   0.00240    0.02118
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.63700   10.57710   0.05990    0.56632
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.63190   10.65800  -0.02610   -0.24489
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.44680   10.44460   0.00220    0.02106
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.80310    9.74780   0.05530    0.56731
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.91380   23.15480  -0.24100   -1.04082
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.35860    9.51200  -0.15340   -1.61270
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.83220    9.93160  -0.09940   -1.00085
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.30620    9.45870  -0.15250   -1.61227
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.76480    9.86340  -0.09860   -0.99966
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22530   13.22470   0.00060    0.00454
聯邦精選科技基金                                                   12.87000   13.04000  -0.17000   -1.30368
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.96460   16.92740   0.03720    0.21976
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.60770   12.72690  -0.11920   -0.93660
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.49210   12.56030  -0.06820   -0.54298
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.88060   11.94550  -0.06490   -0.54330
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.41790   12.42440  -0.00650   -0.05232
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.67230   11.61150   0.06080    0.52362
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.58220   10.58780  -0.00560   -0.05289
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.76980    8.72450   0.04530    0.51923
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       35.02000   35.48000  -0.46000   -1.29651
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.14000   18.40000  -0.26000   -1.41304
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.02000   18.42000  -0.40000   -2.17155
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.13000   12.32000  -0.19000   -1.54221
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.33000   16.39000  -0.06000   -0.36608
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.96000   12.00000  -0.04000   -0.33333
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.79000   12.84000  -0.05000   -0.38941
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.93000   11.97000  -0.04000   -0.33417
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.61000    7.61000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.49000   11.53000  -0.04000   -0.34692
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.18000   15.30000  -0.12000   -0.78431
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.98000   11.03000  -0.05000   -0.45331
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.72000    8.76000  -0.04000   -0.45662
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.41000   11.51000  -0.10000   -0.86881
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.19000   14.41000  -0.22000   -1.52672
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.14000   14.36000  -0.22000   -1.53203
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.17000   14.39000  -0.22000   -1.52884
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.12000    9.20000  -0.08000   -0.86957
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.84000   15.07000  -0.23000   -1.52621
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.65000    9.73000  -0.08000   -0.82220
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.83000   21.01000  -0.18000   -0.85673
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.90000   19.05000  -0.15000   -0.78740
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.09000   13.14000  -0.05000   -0.38052
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.73000   14.86000  -0.13000   -0.87483
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.69000   15.82000  -0.13000   -0.82174
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.67000   14.79000  -0.12000   -0.81136
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.68000   14.80000  -0.12000   -0.81081
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.58000   12.68000  -0.10000   -0.78864
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.83000   14.95000  -0.12000   -0.80268
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.70000   12.80000  -0.10000   -0.78125
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.69000    8.72000  -0.03000   -0.34404
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.19000   13.29000  -0.10000   -0.75245
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.59000   19.61000  -0.02000   -0.10199
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.33000   18.34000  -0.01000   -0.05453
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.29000   11.27000   0.02000    0.17746
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.16000   13.17000  -0.01000   -0.07593
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.14000   14.15000  -0.01000   -0.07067
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.11000   13.12000  -0.01000   -0.07622
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.91000    7.90000   0.01000    0.12658
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.94000   12.96000  -0.02000   -0.15432
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.06000   14.11000  -0.05000   -0.35436
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.16000   14.20000  -0.04000   -0.28169
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
聯博貨幣市場基金                                                   15.03990   15.03940   0.00050    0.00332
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.23870   11.22710   0.01160    0.10332
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.00160   14.02990  -0.02830   -0.20171
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.58540    7.57760   0.00780    0.10293
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.28000   14.30000  -0.02000   -0.13986
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.44000   14.46000  -0.02000   -0.13831
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
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瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.29840   10.28840   0.01000    0.09720
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.72040   10.72780  -0.00740   -0.06898
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.28190   10.28040   0.00150    0.01459
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.35500   10.31290   0.04210    0.40823
瀚亞中小型股基金                                                   20.39000   20.72000  -0.33000   -1.59266
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.28000   12.43000  -0.15000   -1.20676
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.96000   13.11000  -0.15000   -1.14416
瀚亞巴西基金                                                        6.14000    6.13000   0.01000    0.16313
瀚亞外銷基金                                                       38.92000   39.36000  -0.44000   -1.11789
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.35680   11.35400   0.00280    0.02466
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.90360   10.92500  -0.02140   -0.19588
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.85800   12.84820   0.00980    0.07628
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.90550   10.88870   0.01680    0.15429
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.31780    7.31610   0.00170    0.02324
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.00490    8.02060  -0.01570   -0.19575
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.19640    8.19020   0.00620    0.07570
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.14980    7.13890   0.01090    0.15268
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.78140    8.77480   0.00660    0.07522
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.99930    8.99720   0.00210    0.02334
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.35970    9.37970  -0.02000   -0.21323
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.15300    9.14600   0.00700    0.07654
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.97000   12.00000  -0.03000   -0.25000
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.48000   11.57000  -0.09000   -0.77787
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.34000   11.36000  -0.02000   -0.17606
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.42000   10.51000  -0.09000   -0.85633
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.71440   10.67690   0.03750    0.35123
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.97620    9.93230   0.04390    0.44199
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.78130    9.79490  -0.01360   -0.13885
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.93050    9.89570   0.03480    0.35167
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.10000   14.06000   0.04000    0.28450
瀚亞印度基金-美元                                                  13.17000   13.21000  -0.04000   -0.30280
瀚亞印度基金-新台幣                                                29.71000   29.62000   0.09000    0.30385
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.53000    9.49000   0.04000    0.42150
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.54000    9.50000   0.04000    0.42105
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.27000   10.32000  -0.05000   -0.48450
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.34000    9.30000   0.04000    0.43011
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.81000    9.86000  -0.05000   -0.50710
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.49000   10.45000   0.04000    0.38278
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.82000    9.87000  -0.05000   -0.50659
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.48000   10.44000   0.04000    0.38314
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.57000   13.42000   0.15000    1.11773
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.93000   10.82000   0.11000    1.01664
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.56000   11.72000  -0.16000   -1.36519
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.26000   10.47000  -0.21000   -2.00573
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.70000   14.91000  -0.21000   -1.40845
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.72000    8.85000  -0.13000   -1.46893
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.75000    6.88000  -0.13000   -1.88953
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.67000    8.79000  -0.12000   -1.36519
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.71000   11.80000  -0.09000   -0.76271
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.36460   12.38120  -0.01660   -0.13407
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.33340   14.20300   0.13040    0.91812
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.24210   11.29860  -0.05650   -0.50006
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.07980   11.08960  -0.00980   -0.08837
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.89590   12.86540   0.03050    0.23707
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.99440    9.00130  -0.00690   -0.07666
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.80970    9.72050   0.08920    0.91765
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.94590    8.99350  -0.04760   -0.52927
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.80750    8.81530  -0.00780   -0.08848
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.47630    9.45360   0.02270    0.24012
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       15.00530   14.96100   0.04430    0.29610
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.65620   10.67200  -0.01580   -0.14805
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.26980   10.30190  -0.03210   -0.31159
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.71330   12.67580   0.03750    0.29584
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.55000   10.64000  -0.09000   -0.84586
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.16000   19.48000  -0.32000   -1.64271
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62710   13.62650   0.00060    0.00440
瀚亞美國高科技基金                                                 29.53000   29.95000  -0.42000   -1.40234
瀚亞高科技基金                                                     56.44000   57.29000  -0.85000   -1.48368
瀚亞理財通基金                                                     26.12000   26.35000  -0.23000   -0.87287
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.81000    8.78000   0.03000    0.34169
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.47000    8.49000  -0.02000   -0.23557
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.75000    8.72000   0.03000    0.34404
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.77000    8.74000   0.03000    0.34325
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.51000    8.53000  -0.02000   -0.23447
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.75000    8.73000   0.02000    0.22910
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.19000   10.15000   0.04000    0.39409
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.10000    9.06000   0.04000    0.44150
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.72000    8.74000  -0.02000   -0.22883
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               9.01000    8.98000   0.03000    0.33408
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣             10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.08000    9.05000   0.03000    0.33149
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.84000    8.85000  -0.01000   -0.11299
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.09000    9.06000   0.03000    0.33113
瀚亞菁華基金                                                       21.14000   21.36000  -0.22000   -1.02996
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.08480   14.05890   0.02590    0.18422
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.29820    9.28120   0.01700    0.18317
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.96230   10.94850   0.01380    0.12604
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.70400   11.59240   0.11160    0.96270
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.26700   10.25020   0.01680    0.16390
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.75480   10.70730   0.04750    0.44362
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.19460    8.18430   0.01030    0.12585
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.22850    8.15000   0.07850    0.96319
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.74960    8.78970  -0.04010   -0.45622
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.29750    8.28390   0.01360    0.16417
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.20070    8.16450   0.03620    0.44338
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.23650   14.18990   0.04660    0.32840
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.71360   10.69580   0.01780    0.16642
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.97930    9.97780   0.00150    0.01503
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.63730   11.59920   0.03810    0.32847
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.23410   10.21710   0.01700    0.16639
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.11180   10.07860   0.03320    0.32941
瀚亞歐洲基金                                                       10.31000   10.38000  -0.07000   -0.67437
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