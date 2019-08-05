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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月05日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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華頓S&P布蘭特反1          元大中型100          綠悅-KY           昶和     興泰     元大台灣50正2   
宏洲              富邦科技          本盟              大統新創 新紡     安馳       
嘉裕              元大電子          中化生            本盟     怡華     鈺齊-KY    
東華              元大台商50          中釉              銘旺科   昶和                
大魯閣            富邦摩台          旺宏              旭隼     大統新創            
立益              富邦發達          台光電            遠雄來   亞崴                
佳和              富邦金融          精元              統領     程泰                
聯發              元大MSCI台灣          光群雷            威宏-KY  百達-KY             
昶和              富邦日本          吉祥全            泰昇-KY  氣立                
三洋紡            國泰日經225          奇鋐                       榮星                
本盟              元大歐洲50          智原                       元禎                
正道              元大日經225          欣興                       永記                
瑞利              元大美債20反1          揚智                       毛寶                
正峰新            元大美元指數          和鑫                       日勝化              
億泰              元大美元指數正2          茂林-KY                    展宇                
懷特              兆豐藍籌30反1          康控-KY                    華廣                
士紙              國泰股利精選30          立積                       三福化              
燁興              元大S&P日圓反1          科嘉-KY                    士紙                
千興              富邦歐洲          虹堡                       高興昌              
威致              FH彭博高收益債          鎧勝-KY                    東明-KY             
華豐              FH彭博新興債          慧友                       六暉-KY             
首利              元大台灣高息低波          聯茂                       申豐                
麗正              群益道瓊美國地產          超眾                       宏旭-KY             
東訊              華頓S&P布蘭特反1          台表科                     震旦行              
錸德              FH富時高息低波          矽力-KY                    隴華                
倫飛              國泰RMB短期報酬          昇陽半導體                   翔耀                
虹光              富邦臺灣中小          裕豐                       太空梭              
威盛              新光內需收益          杜康-DR                    連宇                
浩鑫              FH美國金融股          陽光能源-DR                   奇鋐                
國碩              元大US高息特別股          欣巴巴                     立萬利              
銘旺科            新光中國政金綠債          佳龍                       聯德                
統懋              新光投等債15+                                     泰碩                
翔耀              新光ICE美國權值                                     玉晶光              
太空梭            宏洲                                         力銘                
兆勁              嘉裕                                         世芯-KY             
麗臺              東華                                         新至陞              
吉祥全            大魯閣                                       穎漢                
憶聲              南紡                                         立積                
科風              立益                                         詮欣                
力特              佳和                                         易華電              
喬鼎              聯發                                         陞泰                
正達              昶和                                         華友聯              
晟鈦              三洋紡                                       愛山林              
聯德              本盟                                         皇昌                
同泰              正道                                         遠雄來              
新世紀            瑞利                                         夏都                
誠研              正峰新                                       欣欣                
誠創              上銀                                         統領                
嘉威              帝寶                                         客思達-KY            
聯合再生          億泰                                         康師傅-DR            
力銘              科妍                                         神州-DR             
亞太電            懷特                                         同方友友-DR            
達能              雙鍵                                         晨訊科-DR            
太極              士紙                                         一零四              
誠美材            燁興                                         欣天然              
清惠              千興                                         新海                
慧友              威致                                         川飛                
悠克              南帝                                         鋼聯                
友勁              華豐                                         必應                
百一              首利                                         科定                
捷泰              麗正                                         三能-KY             
天瀚              東訊                                         基勝-KY             
迅杰              旺宏                                         威宏-KY             
華上              錸德                                         政伸                
光麗-KY           倫飛                                                             
元晶              虹光                                                             
華冠              威盛                                                             
裕豐              浩鑫                                                             
寶徠              國碩                                                             
皇昌              銘旺科                                                           
陽明              統懋                                                             
六福              翔耀                                                             
康師傅-DR          太空梭                                                           
聖馬丁-DR          兆勁                                                             
神州-DR           神腦                                                             
耀傑-DR           義隆                                                             
同方友友-DR          麗臺                                                             
晨訊科-DR          吉祥全                                                           
友佳-DR           華新科                                                           
陽光能源-DR          憶聲                                                             
精熙-DR           科風                                                             
中福              力特                                                             
雷虎              喬鼎                                                             
中視              立德                                                             
秋雨              建漢                                                             
新利虹            正達                                                             
國光生            晟鈦                                                             
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  誠研                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  新唐                                                             
                  泰鼎-KY                                                          
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  乙盛-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  啟碁                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  中揚光                                                           
                  華冠                                                             
                  南茂                                                             
                  裕豐                                                             
                  名軒                                                             
                  寶徠                                                             
                  凱撒衛                                                           
                  櫻花建                                                           
                  皇昌                                                             
                  皇翔                                                             
                  日勝生                                                           
                  榮運                                                             
                  陽明                                                             
                  遠雄港                                                           
                  國賓                                                             
                  六福                                                             
                  兆豐金                                                           
                  台新金                                                           
                  第一金                                                           
                  群益證                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  美利達                                                           
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  鋼聯                                                             
                  泰昇-KY
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