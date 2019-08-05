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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧08月05日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
3324  雙鴻          1605  
6411  晶焱           516  
6510  精測           387  
6245  立端           340  
5274  信驊           204  
8044  網家           192  
6274  台燿           186  
8050  廣積           126  
3558  神準           120  
00843B台新中國政策債       110  
8155  博智            70  
8489  三貝德          68  
8383  千附            58  
3092  鴻碩            50  
4107  邦特            48  
9951  皇田            35  
8942  森鉅            33  
8924  大田            30  
2233  宇隆            27  
8279  生展            23  
5530  龍巖            20  
8255  朋程            17  
5306  桂盟            14  
6561  是方            13  
8916  光隆            10  
4105  東洋             6  
8437  大地-KY          3  
6803  崑鼎             1  
7402  邑錡             0  
8024  佑華             0  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
1795  美時         -2828  
3105  穩懋         -1637  
6188  廣明         -1449  
8299  群聯         -1347  
8086  宏捷科       -1250  
6217  中探針       -1160  
6147  頎邦          -857  
6121  新普          -714  
6290  良維          -650  
4953  緯軟          -620  
5457  宣德          -550  
5483  中美晶        -491  
3217  優群          -436  
6462  神盾          -321  
3527  聚積          -317  
4147  中裕          -305  
5425  台半          -261  
3587  閎康          -220  
3227  原相          -196  
6182  合晶          -193  
5347  世界          -153  
006201元大富櫃50      -150  
6488  環球晶        -145  
5009  榮剛          -130  
5439  高技          -126  
4126  太醫          -112  
6568  宏觀           -91  
6679  鈺太           -82  
8446  華研           -80  
3293  鈊象           -78
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