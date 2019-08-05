台北‧08月05日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 3324 雙鴻 1605 6411 晶焱 516 6510 精測 387 6245 立端 340 5274 信驊 204 8044 網家 192 6274 台燿 186 8050 廣積 126 3558 神準 120 00843B台新中國政策債 110 8155 博智 70 8489 三貝德 68 8383 千附 58 3092 鴻碩 50 4107 邦特 48 9951 皇田 35 8942 森鉅 33 8924 大田 30 2233 宇隆 27 8279 生展 23 5530 龍巖 20 8255 朋程 17 5306 桂盟 14 6561 是方 13 8916 光隆 10 4105 東洋 6 8437 大地-KY 3 6803 崑鼎 1 7402 邑錡 0 8024 佑華 0 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 1795 美時 -2828 3105 穩懋 -1637 6188 廣明 -1449 8299 群聯 -1347 8086 宏捷科 -1250 6217 中探針 -1160 6147 頎邦 -857 6121 新普 -714 6290 良維 -650 4953 緯軟 -620 5457 宣德 -550 5483 中美晶 -491 3217 優群 -436 6462 神盾 -321 3527 聚積 -317 4147 中裕 -305 5425 台半 -261 3587 閎康 -220 3227 原相 -196 6182 合晶 -193 5347 世界 -153 006201元大富櫃50 -150 6488 環球晶 -145 5009 榮剛 -130 5439 高技 -126 4126 太醫 -112 6568 宏觀 -91 6679 鈺太 -82 8446 華研 -80 3293 鈊象 -78
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
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