【永豐期貨】台指選擇權盤後－陸港股市拖累亞股續挫 台股連7跌下看年線支撐

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌 93 點至 10376 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 47.41 點，電子期逆價差縮至 - 1.35 點，金融期逆價差縮至 - 16.85 點。現貨部分，三大法人賣超 156.02 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 452 口至 3644 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 25 口至 29154 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1172 口至 3188 口。

週五美股四大指數收黑，道瓊與標普跌幅分別落在 0.37%、0.73%，而 Nasdaq、費半指數跌幅則高達 1.32%、1.56%，週末中美貿易戰並未出現較明顯緩解跡象，週一亞股全數下跌開出，雖然台股早盤開低後不斷有買單敲進大立光使指數稍有止跌跡象，但 9:15 後港交所港股相關期貨開低震盪後持續下挫，台股隨即失守週五低點並持續下探，除了大立光收斂跌幅翻黑外，其他權值股更是擴大跌幅，終場加權指數下跌 1.19% 至 10423.41 點。整體而言，今天台股早盤相對有撐，但在陸港股市重挫下，亞股以及美股電子盤都相繼擴大跌幅，加權指數目前連 7 日收跌，若指數未能在此區年線附近止跌，下一步恐將測試 5 月 29 日頸線支撐。雖然近期短線跌幅較深，但此時止跌訊號尚未浮現，不建議貿然摸底做多。

選擇權分析

週選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 10500~10700 下移至 10400~10600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.96 降至 0.92。VIX 指數竄升 1.97 至 18.15。多項選擇權籌碼面顯示偏空架構依舊。不過值得留意的是外資選擇權目前擴大 Put Call 雙買的狀態，料短線行情仍將大波動，操作上多空均須謹慎小心。 (永豐期貨研調)



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