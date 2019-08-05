【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美中貿易衝突升溫、香港反送中抗爭擴大為罷工、罷市及罷課，加上週一人民幣為近 10 年來首度貶破 7 關卡，使市場臆測中國將以貨幣戰反擊，衝擊亞股全面重挫，台股早盤在大立光撐盤下表現相對抗跌，不過隨著港股、日股及上証陸續淪陷擴大跌幅，加權指數也在鴻海及台積電領跌下再度重挫超過百點。

《國際金融市場焦點分析》

川普宣佈將對中國 3000 億美元輸美商品課徵 10% 關稅，市場擔憂中美貿易衝突將再度升溫，加上香港反送中抗爭衝突持續，且演變為大規模罷工、罷課、罷市，衝擊週一人民幣自 2008 年之後首度貶破 7 大關，市場猜測中國將以貨幣戰做長期抗爭，加上財新公佈中國服務業 PMI 數據下滑至為 51.6，低於市場預期，衝擊週一亞股全面重挫，而以政治局勢動盪的香港，以及受日圓升值衝擊的日本股市跌勢最重。

《國際商品市場焦點分析》

俄羅斯能源部長表示，將加大與沙烏地阿拉伯之減產合作，加上，週五市場傳出，美國總統川普正在簽屬一項行政命令，以制裁俄羅斯，事後經證實為美國宣佈退出中程導彈協議，帶動市場擔憂地緣衝突將出現升溫，推升週五輕原油期貨及布倫特原油期貨同步出現上揚；另外，受到美國就業出現疲弱，加上聯準會官員喬治對外發言由鷹派轉為鴿派，推動黃金及白銀期貨同步上揚。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證