【富邦期貨】國內外金融市場早報



《台指期走勢分析》

美股盤後：美國總統川普上週宣布將從 9/1 起對剩餘中國輸美商品祭出 10% 關稅 ，且若後續中國未能儘快與美國達成貿易協議的話，可能再上調稅率至 25%，FED 鷹派降息加上美中貿易衝突升溫，衝擊美股週五延續跌勢，避險資金推升下美國公債殖利率再度大幅走低，德國 30 年期公債殖利率甚至出現負值，同時美國 7 月非農新增就業人口僅 16.4 萬人，表現溫和，同時前兩個月新增人數則是下調逾四萬人，再度引發市場對央行的降息預期升溫，道瓊指數在必需消費品及公用事業等防禦類股走強下，收盤明顯脫離盤中低點。

台股觀點：美國總統川普再對中國發動貿易戰，宣佈將對中國 3000 億美元商品課徵 10% 關稅，受到貿易戰衝擊，導致上週五台股開盤隨即下挫，加上在貿易戰升溫下，市場擔憂美國將再度對華為祭出禁令，導致華為概念股中的穩懋、大立光及前波強勢的記憶體族群全數重挫，在強勢股走跌影響下，終場台股下跌 1.7%；由於此次涵蓋蘋果的所有主要產品，包括 iPhone、iPad、Mac、AirPods 和 Apple TV，加上先前解禁的華為供應鍊可能會再度受到封鎖，預期將對台灣蘋概股及相關半導體類股造成衝擊，加上中國祭出陸客自由行暫停申請衝擊國內觀光業，將不利台股後續走勢。

關注焦點：1) 美中貿易紛爭動向、2) 上市櫃公司財報、3) 美債殖利率變化。

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