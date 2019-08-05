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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月02日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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華頓S&P布蘭特反1  富邦科技          綠悅-KY           昶和     興泰     元大台灣50正2
宏洲              元大電子          本盟              大統新創 新紡     安馳       
嘉裕              元大台商50        中化生            本盟     怡華
東華              富邦摩台          中釉              銘旺科   昶和                
大魯閣            富邦發達          旺宏              旭隼     大統新創            
立益              富邦金融          台光電            遠雄來   亞崴                
佳和              元大MSCI台灣      精元              統領     程泰
聯發              富邦日本          映泰              威宏-KY  百達-KY             
昶和              國泰日經225       光群雷            泰昇-KY  氣立
三洋紡            元大歐洲50        吉祥全                     榮星
本盟              元大日經225       奇鋐                       元禎
正道              元大美元指數      智原                       永記
瑞利              元大美元指數正2   欣興                       毛寶
正峰新            兆豐藍籌30反1     揚智                       日勝化
億泰              國泰股利精選30    茂林-KY                    展宇
懷特              元大S&P日圓反1    康控-KY                    華廣
士紙              FH彭博高收益債    立積                       三福化
燁興              FH彭博新興債      科嘉-KY                    士紙
千興              元大台灣高息低波  虹堡                       高興昌
威致              群益道瓊美國地產  鎧勝-KY                    東明-KY
華豐              華頓S&P布蘭特反1  慧友                       六暉-KY
首利              FH富時高息低波    聯茂                       申豐
麗正              國泰RMB短期報酬   超眾                       宏旭-KY
東訊              新光內需收益      台表科                     震旦行
錸德              FH美國金融股      矽力-KY                    隴華
倫飛              元大US高息特別股  昇陽半導體                 翔耀
虹光              新光中國政金綠債  裕豐                       太空梭
威盛              新光投等債15+     杜康-DR                    連宇
浩鑫              新光ICE美國權值   陽光能源-DR                奇鋐
國碩              宏洲              欣巴巴                     立萬利              
銘旺科            嘉裕              佳龍                       聯德                
統懋              東華                                         泰碩                
翔耀              大魯閣                                       玉晶光              
太空梭            南紡                                         力銘                
兆勁              立益                                         世芯-KY             
麗臺              佳和                                         新至陞              
吉祥全            大將                                         穎漢                
憶聲              聯發                                         立積                
科風              昶和                                         詮欣                
力特              三洋紡                                       易華電              
喬鼎              本盟                                         陞泰                
正達              正道                                         華友聯              
晟鈦              瑞利                                         愛山林              
聯德              正峰新                                       皇昌                
同泰              上銀                                         遠雄來              
新世紀            帝寶                                         夏都                
誠研              億泰                                         欣欣                
誠創              中纖                                         統領                
嘉威              懷特                                         客思達-KY            
聯合再生          雙鍵                                         康師傅-DR            
力銘              士紙                                         神州-DR             
亞太電            燁興                                         同方友友-DR            
達能              千興                                         晨訊科-DR            
太極              威致                                         一零四              
誠美材            南帝                                         欣天然              
清惠              華豐                                         新海                
慧友              首利                                         川飛                
悠克              麗正                                         南六                
友勁              東訊                                         鋼聯                
百一              旺宏                                         必應                
捷泰              錸德                                         科定                
天瀚              倫飛                                         三能-KY             
迅杰              虹光                                         基勝-KY             
華上              威盛                                         威宏-KY             
光麗-KY           浩鑫                                         政伸                
元晶              國碩                                                             
華冠              銘旺科                                                           
裕豐              統懋                                                             
寶徠              翔耀                                                             
皇昌              太空梭                                                           
陽明              兆勁                                                             
六福              神腦                                                             
康師傅-DR         義隆
聖馬丁-DR         麗臺
神州-DR           美隆電                                                           
耀傑-DR           吉祥全                                                           
同方友友-DR       華新科
晨訊科-DR         大立光
友佳-DR           憶聲                                                             
陽光能源-DR       科風
精熙-DR           力特                                                             
中福              喬鼎                                                             
雷虎              立德                                                             
中視              建漢                                                             
秋雨              正達                                                             
新利虹            晟鈦                                                             
國光生            聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  誠研                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  乙盛-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  啟碁                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  南茂                                                             
                  裕豐                                                             
                  名軒                                                             
                  寶徠                                                             
                  凱撒衛                                                           
                  櫻花建                                                           
                  皇昌                                                             
                  皇翔                                                             
                  日勝生                                                           
                  榮運                                                             
                  陽明                                                             
                  遠雄港                                                           
                  國賓                                                             
                  六福                                                             
                  彰銀                                                             
                  兆豐金                                                           
                  國票金                                                           
                  第一金                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  美利達                                                           
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  泰昇-KY
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