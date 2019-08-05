[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月02日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 勝昱 新昕纖 訊聯 易威 晟楠 富邦美債20年 興采 韋僑 美時 天良 寬魚國際 元大美債7-10 點晶 久陽 進階 南璋 元大美債1-3 精材 東林 強生 勝昱 群益15年IG科技債 益通 欣厚-KY 寶島科 萬國通 群益10年IG金融債 緯軟 友銓 其祥-KY 飛寶企業 國泰投資級公司債 天剛 倉和 中華食 精確 國泰5Y+新興債 上揚 三圓 世坤 宏易 富邦全球高收債 沛亨 雙喜 冠好 唐鋒 國泰中國政金債5+ 九暘 力泰 萬國通 聯光通 富邦中政債0-1 凱碩 理銘 飛寶企業 通訊-KY 富邦A級公司債 品安 亞都 聚紡 榮群 FH中國政策債 富驛-KY 老爺知 世德 天宇 凱基中國債3-10 六角 東凌-KY 健信 新零售 凱基新興債10+ 泰偉 邁達康 方土霖 恩得利 凱基科技債10+ 大田 綠河-KY 至興 李洲 群益AAA-AA公司債 欣泰 大詠城 凱柏實業 群益15年IG公用債 萬在 元炬 群益15年EM主權債 健椿 及成 FH能源債 科際精密 和進 FH製藥債 永純 耀勝 國泰A級公司債 台聯電 倚強 群益25年美債 富宇 錦明 FH20年美債 威潤 鑫創 FH中國信用債 天宇 廣寰科 中信高評級公司債 唐榮 點晶 中信優先金融債 晉椿 斐成 凱基AAA至A公司債 強新 泰谷 凱基金融債20+ 松和 典範 凱基美債25+ 新零售 益通 國泰A級金融債 力新 振維 國泰A級科技債 凌網 鴻翊 國泰A級公用債 恩得利 迎輝 富邦中國投等債 李洲 研勤 富邦金融投等債 凱柏實業 欣厚-KY 元大10年IG銀行債 及成 兆遠 元大10年IG電能債 耀勝 太欣 FH公司債A3 倚強 系統電 FH次順位IG金融債 至寶電 天剛 FH美元信用債1-5Y 鑫創 世紀 群益A級公司債 宇環 華容 群益AAA-A醫療債 廣寰科 建榮 中信美國公債20年 雙鴻 立衛 中信中國債7-10 幸康 天揚 中信中國美元IG債 泰谷 鈺創 B新光美債1-3 熱映 佳總 B新光美債20+ 森寶 合正 第一金美債20+ 先益 金利 第一金金融債 10+ 泓格 寶聯通 第一金科技債 10+ 東林 凱鈺 永豐10年A公司債 盈正 德宏 永豐15年金融債 晟楠 合邦 永豐7-10年中國債 艾恩特 萬旭 凱基醫療保健債 德微 久正 凱基IG精選15+ 欣厚-KY 上揚 凱基AAA-AA公司債 世紀 全譜 台新美元銀行債 友銓 易通展 台新中國政策債 立衛 茂迪 新光15年IG金融債 合正 安鈦克 富邦新興投等債 凱鈺 元隆 富邦歐洲銀行債 通泰 沛亨 中信新興亞洲債 彩富 九暘 中信EM主權債0-5 合邦 凱碩 合世 亞元 全達 易威 萬旭 奧斯特 天良 訊達 保銳 環泰 撼訊 越峰 南璋 順發 商丞 勝昱 全譜 英格爾 萬國通 元隆 士開 飛寶企業 沛亨 昇益 銘旺實 廣錠 志嘉 精確 神盾 富裔 宏易 長科 燦星旅 唐鋒 全達 富驛-KY 磐亞 奧斯特 劍湖山 聯光通 宏捷科 德記 通訊-KY 常珵 泰偉 榮群 三圓 華義 天宇 力泰 昇華 新零售 理銘 得利影 恩得利 富裔 鼎創達 李洲 燦星旅 愛地雅 凱柏實業 富驛-KY 邦泰 僑威 亞都 元炬 老爺知 及成 東凌-KY 璟德 紅馬-KY 和進 德記 耀勝 弘帆 倚強 關中 錦明 邁達康 鑫創 大展證 廣寰科 誠品生活 點晶 華義 鼎天 得利影 斐成 隆中 泰谷 時報 典範 旭然 益通 鼎創達 昇達科 捷必勝-KY 振維 旭源 鴻翊 紅木-KY 迎輝 綠河-KY 研勤 花王 欣厚-KY 欣雄 兆遠 欣泰 昂寶-KY 大汽電 緯軟 邑昇 杰力 太欣 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 凱鈺 德宏 合邦 萬旭 振曜 久正 上揚 全譜 易通展 茂迪 普萊德 安鈦克 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 千附 士開 昇益 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 全家 泰偉 華義 昇華 得利影 茂生農經 鼎創達 金益鼎 愛地雅 邦泰