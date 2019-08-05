[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月02日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 5347 世界 978 -538 6147 頎邦 -927 -3993 8086 宏捷科 258 -380 5483 中美晶 -696 1044 8358 金居 250 65 6488 環球晶 -519 657 3217 優群 206 -149 5371 中光電 -435 -1364 8924 大田 176 -318 8069 元太 -373 -1089 6462 神盾 158 652 6188 廣明 -354 -1456 3324 雙鴻 155 -470 00695B 富邦美債7-10 -350 0 5009 榮剛 121 -34 3264 欣銓 -309 -85 5512 力麒 102 445 5820 日盛金 -279 -1948 4123 晟德 97 -525 6274 台燿 -257 1217 6411 晶焱 94 318 1785 光洋科 -221 -119 1569 濱川 90 174 5425 台半 -210 -1803 3227 原相 86 -402 8299 群聯 -199 -1165 3232 昱捷 84 -180 6290 良維 -198 -537 6510 精測 84 -78 3105 穩懋 -192 1090 6127 九豪 53 -52 8436 大江 -147 -1223 6509 聚和 46 -83 4147 中裕 -144 460 3630 新鉅科 45 -517 6223 旺矽 -141 -34 3163 波若威 43 -190 3402 漢科 -135 -453 5299 杰力 42 -38 8182 加高 -121 -368 6649 台生材 41 27 3260 威剛 -111 1002 3552 同致 38 -313 3707 漢磊 -109 535 2233 宇隆 37 47 3491 昇達科 -106 -143 4433 興采 36 128 6182 合晶 -102 136 6170 統振 35 -316 3141 晶宏 -99 -163 5289 宜鼎 34 333 4939 亞電 -90 -200 8155 博智 32 -147 8040 九暘 -88 25 3081 聯亞 31 -516 6167 久正 -82 350 6284 佳邦 31 168 1784 訊聯 -81 -228 3206 志豐 30 34 4105 東洋 -77 -240 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股