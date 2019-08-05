台北‧08月02日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00677U 富邦VIX 224604 00672L 元大S&P原油正2 158599 00637L 元大滬深300正2 148005 3481 群創 142055 2337 旺宏 128222 00632R 元大台灣50反1 114100 2344 華邦電 87911 2409 友達 69237 3037 欣興 67484 2330 台積電 54022 2317 鴻海 51772 2303 聯電 45050 2888 新光金 40556 2884 玉山金 37913 2891 中信金 37455 2603 長榮 36285 4915 致伸 36018 2886 兆豐金 34278 6153 嘉聯益 33125 00633L 富邦上証正2 33117 2408 南亞科 32679 2890 永豐金 28300 1101 台泥 27673 3017 奇鋐 26506 2887 台新金 25790 2834 臺企銀 25597 2883 開發金 25486 1809 中釉 25228 2882 國泰金 22896 2301 光寶科 22747
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
留言載入中...