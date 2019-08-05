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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧08月02日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00677U 富邦VIX             224604  
00672L 元大S&P原油正2      158599  
00637L 元大滬深300正2      148005  
3481   群創                142055  
2337   旺宏                128222  
00632R 元大台灣50反1       114100  
2344   華邦電               87911  
2409   友達                 69237  
3037   欣興                 67484  
2330   台積電               54022  
2317   鴻海                 51772  
2303   聯電                 45050  
2888   新光金               40556  
2884   玉山金               37913  
2891   中信金               37455  
2603   長榮                 36285  
4915   致伸                 36018  
2886   兆豐金               34278  
6153   嘉聯益               33125  
00633L 富邦上証正2          33117  
2408   南亞科               32679  
2890   永豐金               28300  
1101   台泥                 27673  
3017   奇鋐                 26506  
2887   台新金               25790  
2834   臺企銀               25597  
2883   開發金               25486  
1809   中釉                 25228  
2882   國泰金               22896  
2301   光寶科               22747
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