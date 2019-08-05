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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/08/02  108/08/01  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.44120   10.44460  -0.00340   -0.03255
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.22620   10.26490  -0.03870   -0.37701
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.52400   10.52680  -0.00280   -0.02660
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.31640   10.35310  -0.03670   -0.35448
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.30770   10.31000  -0.00230   -0.02231
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.31000   10.31260  -0.00260   -0.02521
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.30910   10.31200  -0.00290   -0.02812
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.40380   10.39920   0.00460    0.04423
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.95390    9.96580  -0.01190   -0.11941
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.95390    9.96580  -0.01190   -0.11941
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.94720    9.95730  -0.01010   -0.10143
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.94720    9.95730  -0.01010   -0.10143
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.07620   10.08110  -0.00490   -0.04861
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.07620   10.08110  -0.00490   -0.04861
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.79000   10.81000  -0.02000   -0.18501
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.80290   10.81570  -0.01280   -0.11835
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.60160   10.61410  -0.01250   -0.11777
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.71630   10.72410  -0.00780   -0.07273
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.60250   10.61010  -0.00760   -0.07163
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.85000   23.06000  -0.21000   -0.91067
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         24.30000   24.48000  -0.18000   -0.73529
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     42.44440   41.93570   0.50870    1.21305
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.45010   40.38990   0.06020    0.14905
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.92960    9.93210  -0.00250   -0.02517
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.46650   10.46930  -0.00280   -0.02674
中國信託台灣活力基金                                               13.18000   13.42000  -0.24000   -1.78838
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.75000   10.68000   0.07000    0.65543
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.33000    9.35000  -0.02000   -0.21390
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.10460   10.04070   0.06390    0.63641
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.14550   10.11830   0.02720    0.26882
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.06830    9.04400   0.02430    0.26869
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.42260   10.42340  -0.00080   -0.00768
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.28290    9.28370  -0.00080   -0.00862
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.48460   11.40960   0.07500    0.65734
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.72930    9.66570   0.06360    0.65800
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.30070   11.33220  -0.03150   -0.27797
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.84890    9.87640  -0.02750   -0.27844
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              44.27040   43.42750   0.84290    1.94094
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  40.79890   40.18530   0.61360    1.52693
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              46.37430   45.80890   0.56540    1.23426
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                47.17980   46.48330   0.69650    1.49839
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.81000   10.85000  -0.04000   -0.36866
中國信託智能運動基金-美元                                          10.39000   10.46000  -0.07000   -0.66922
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03880   11.03860   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.26950   10.24500   0.02450    0.23914
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.44420    9.42170   0.02250    0.23881
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.47240   10.46620   0.00620    0.05924
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.62950    9.62350   0.00600    0.06235
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.12380   39.98130   0.14250    0.35642
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  40.13690   39.98900   0.14790    0.36985
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.41000   11.43000  -0.02000   -0.17498
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.83000   10.85000  -0.02000   -0.18433
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.46000   11.50000  -0.04000   -0.34783
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.93000   10.97000  -0.04000   -0.36463
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    43.88440   43.26830   0.61610    1.42391
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            44.43350   43.93430   0.49920    1.13624
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        43.93870   43.43480   0.50390    1.16013
元大2001基金                                                       63.65000   64.90000  -1.25000   -1.92604
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          46.69210   46.12710   0.56500    1.22488
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             44.47630   44.02030   0.45600    1.03589
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.16000   21.36000  -0.20000   -0.93633
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.71990   11.71920   0.00070    0.00597
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.80030   10.83910  -0.03880   -0.35796
元大上證50基金                                                     32.90000   33.35000  -0.45000   -1.34933
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.51000    9.56000  -0.05000   -0.52301
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.24000   13.28000  -0.04000   -0.30120
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.26700   12.38200  -0.11500   -0.92877
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.74300   16.85400  -0.11100   -0.65860
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.06200   11.09200  -0.03000   -0.27047
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.64200   10.71000  -0.06800   -0.63492
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.04000    3.07000  -0.03000   -0.97720
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.60000   13.78000  -0.18000   -1.30624
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.30190   47.32440  -0.02250   -0.04754
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.01900   10.99310   0.02590    0.23560
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.03210   10.00860   0.02350    0.23480
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.13840   10.15150  -0.01310   -0.12904
元大巴西指數基金                                                    7.27300    7.28400  -0.01100   -0.15102
元大日經225基金                                                    26.79000   27.31000  -0.52000   -1.90406
元大台商收成基金                                                   22.52000   23.01000  -0.49000   -2.12951
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.70000   11.52000   0.18000    1.56250
元大台灣50單日正向2倍基金                                          39.07000   40.40000  -1.33000   -3.29208
元大台灣中型100基金                                                32.79000   33.50000  -0.71000   -2.11940
元大台灣加權股價指數基金                                           25.63800   26.09100  -0.45300   -1.73623
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.27000   10.45000  -0.18000   -1.72249
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.27000   10.45000  -0.18000   -1.72249
元大台灣卓越50基金                                                 81.01000   82.45000  -1.44000   -1.74651
元大台灣金融基金                                                   18.09000   18.35000  -0.26000   -1.41689
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.24000   10.41000  -0.17000   -1.63305
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.24000   10.41000  -0.17000   -1.63305
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.89000   32.34000  -0.45000   -1.39147
元大台灣高股息基金                                                 26.76000   27.21000  -0.45000   -1.65380
元大台灣電子科技基金                                               35.72000   36.48000  -0.76000   -2.08333
元大全球ETF成長組合基金                                            10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.05000   15.03000   0.02000    0.13307
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.99000   24.07000  -0.08000   -0.33236
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.38000   13.35000   0.03000    0.22472
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.19000    9.17000   0.02000    0.21810
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.14000   13.06000   0.08000    0.61256
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.20100   12.20500  -0.00400   -0.03277
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.63000    8.63000   0.00000    0.00000
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.49000    6.49000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.90000    8.88000   0.02000    0.22523
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.84000    6.82000   0.02000    0.29326
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.44300    8.50400  -0.06100   -0.71731
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.45000    8.49000  -0.04000   -0.47114
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.68000   13.76000  -0.08000   -0.58140
元大全球農業商機基金                                               18.35000   18.25000   0.10000    0.54795
元大印尼指數基金                                                    9.81200    9.93700  -0.12500   -1.25792
元大印度指數基金                                                    9.56900    9.66400  -0.09500   -0.98303
元大印度基金                                                       12.46000   12.56000  -0.10000   -0.79618
元大多多基金                                                       17.06000   17.51000  -0.45000   -2.56996
元大多福基金                                                       52.48000   53.36000  -0.88000   -1.64918
元大亞太成長基金                                                    8.69000    8.65000   0.04000    0.46243
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.35660    9.37690  -0.02030   -0.21649
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.48530    7.50160  -0.01630   -0.21729
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.15100    9.15200  -0.00100   -0.01093
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.46000    9.43000   0.03000    0.31813
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.35500   10.28900   0.06600    0.64146
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.24350   10.24590  -0.00240   -0.02342
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.43700   10.44370  -0.00670   -0.06415
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.22450   10.23110  -0.00660   -0.06451
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.53870   10.51640   0.02230    0.21205
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.32490   10.30300   0.02190    0.21256
元大卓越基金                                                       43.35000   43.90000  -0.55000   -1.25285
元大店頭基金                                                        8.42000    8.56000  -0.14000   -1.63551
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.48980   10.48910   0.00070    0.00667
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.94810    9.88610   0.06200    0.62714
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.77390   32.60950   0.16440    0.50415
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   43.37950   42.57960   0.79990    1.87860
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        16.56580   16.84950  -0.28370   -1.68373
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        23.50500   22.75230   0.75270    3.30824
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.74080   42.19790   0.54290    1.28656
元大高科技基金                                                     19.37000   19.81000  -0.44000   -2.22110
元大得利貨幣市場基金                                               16.33360   16.33340   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03800   12.03780   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.65000   10.90000  -0.25000   -2.29358
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.65000   10.90000  -0.25000   -2.29358
元大富櫃50基金                                                     12.82000   13.12000  -0.30000   -2.28659
元大華夏中小基金                                                    7.34000    7.39000  -0.05000   -0.67659
元大新中國基金-人民幣                                               9.79000    9.84000  -0.05000   -0.50813
元大新中國基金-美元                                                 9.07600    9.18300  -0.10700   -1.16520
元大新中國基金-新台幣                                               9.14000    9.22000  -0.08000   -0.86768
元大新主流基金                                                     24.52000   25.09000  -0.57000   -2.27182
元大新東協平衡基金-美元                                             9.52300    9.59000  -0.06700   -0.69864
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.39000    9.42000  -0.03000   -0.31847
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.85050   10.94620  -0.09570   -0.87428
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.90840   10.06000  -0.15160   -1.50696
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.33040   11.47210  -0.14170   -1.23517
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.33560    9.45230  -0.11670   -1.23462
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.58780   10.58010   0.00770    0.07278
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.82640    9.81920   0.00720    0.07333
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.87190   10.83400   0.03790    0.34982
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.09820   10.06300   0.03520    0.34980
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.11850   10.10730   0.01120    0.11081
元大新興亞洲基金                                                   10.90000   10.97000  -0.07000   -0.63810
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.77680    9.84030  -0.06350   -0.64531
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.05970    9.11860  -0.05890   -0.64593
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.15860   10.19640  -0.03780   -0.37072
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.42830    9.46340  -0.03510   -0.37090
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.17080   15.17060   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       36.71000   37.31000  -0.60000   -1.60815
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.93000    8.87000   0.06000    0.67644
元大實質多重資產基金-美元                                           8.12900    8.12500   0.00400    0.04923
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.67000    8.64000   0.03000    0.34722
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.66000   12.41000   0.25000    2.01450
元大滬深300單日正向2倍基金                                         17.14000   17.71000  -0.57000   -3.21852
元大摩臺基金                                                       37.90000   38.61000  -0.71000   -1.83890
元大標普500基金                                                    27.93000   28.13000  -0.20000   -0.71098
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.24000   12.11000   0.13000    1.07349
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.37000   37.11000  -0.74000   -1.99407
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.88000   20.78000   0.10000    0.48123
元大標智滬深300基金                                                17.98000   18.30000  -0.32000   -1.74863
元大歐洲50基金                                                     25.47000   25.34000   0.13000    0.51302
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.18060    9.17610   0.00450    0.04904
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29900   10.29880   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.41000   15.75000  -0.34000   -2.15873
日盛上選基金                                                       35.38000   36.32000  -0.94000   -2.58811
日盛小而美基金                                                     18.21000   18.75000  -0.54000   -2.88000
日盛中國內需動力基金                                                9.75000    9.82000  -0.07000   -0.71283
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.38930   12.37450   0.01480    0.11960
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.86840    9.85660   0.01180    0.11972
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.63490   12.63110   0.00380    0.03008
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.05890   10.05590   0.00300    0.02983
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.45030   11.42500   0.02530    0.22144
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.09840    9.07830   0.02010    0.22141
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.78000   10.85000  -0.07000   -0.64516
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.21000   10.31000  -0.10000   -0.96993
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.66000   10.74000  -0.08000   -0.74488
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.70000   10.74000  -0.04000   -0.37244
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.52000   10.58000  -0.06000   -0.56711
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
日盛日盛基金                                                       11.69000   12.00000  -0.31000   -2.58333
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.49000    9.47000   0.02000    0.21119
日盛全球抗暖化基金                                                 11.35000   11.39000  -0.04000   -0.35119
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.57350   10.57260   0.00090    0.00851
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.43080    9.43000   0.00080    0.00848
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.35950   10.34100   0.01850    0.17890
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.24030    9.22390   0.01640    0.17780
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.44000   10.50000  -0.06000   -0.57143
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.55000   10.58000  -0.03000   -0.28355
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.52800    2.52560   0.00240    0.09503
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65810    1.65650   0.00160    0.09659
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39100    0.39100   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25700    0.25690   0.00010    0.03893
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.92110   12.89700   0.02410    0.18687
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.36560    8.35000   0.01560    0.18683
日盛亞洲機會基金                                                    7.11000    7.16000  -0.05000   -0.69832
日盛首選基金                                                       17.41000   17.90000  -0.49000   -2.73743
日盛高科技基金                                                     18.43000   18.92000  -0.49000   -2.58985
日盛貨幣市場基金                                                   14.84210   14.84180   0.00030    0.00202
日盛新台商基金                                                     40.51000   41.54000  -1.03000   -2.47954
日盛精選五虎基金                                                   36.20000   37.02000  -0.82000   -2.21502
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.55270   13.55250   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 31.58000   32.38000  -0.80000   -2.47066
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
台新MSCI中國基金                                                   20.01000   20.19000  -0.18000   -0.89153
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      19.99000   20.00000  -0.01000   -0.05000
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22940   14.22920   0.00020    0.00141
台新中國通基金                                                     45.75000   46.77000  -1.02000   -2.18089
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.55980    0.56670  -0.00690   -1.21758
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.42900   17.59400  -0.16500   -0.93782
台新中國精選中小基金-美元                                           0.32280    0.32510  -0.00230   -0.70747
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.71000    9.75000  -0.04000   -0.41026
台新主流基金                                                       25.01000   25.36000  -0.35000   -1.38013
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.76000   23.62000   0.14000    0.59272
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.76640    0.76390   0.00250    0.32727
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.82000   16.72000   0.10000    0.59809
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.54160    0.53980   0.00180    0.33346
台新台灣中小基金                                                   35.56000   36.52000  -0.96000   -2.62870
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.72230   10.63070   0.09160    0.86166
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.91410    9.85010   0.06400    0.64974
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.43000    9.34000   0.09000    0.96360
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.46890   11.39480   0.07410    0.65030
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.95000   10.85000   0.10000    0.92166
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.14870   10.16760  -0.01890   -0.18588
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.36230   11.38510  -0.02280   -0.20026
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
台新印度基金                                                       14.29000   14.36000  -0.07000   -0.48747
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.69530    8.67140   0.02390    0.27562
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28400    0.28400   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.76880   12.73370   0.03510    0.27565
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41210    0.41210   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.15000   40.10000   0.05000    0.12469
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                41.77000   41.33000   0.44000    1.06460
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13400   11.13390   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 33.01750   33.34880  -0.33130   -0.99344
台新智慧生活基金-美元                                              10.91630   10.93660  -0.02030   -0.18562
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.35000   11.34000   0.01000    0.08818
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.36060    8.38660  -0.02600   -0.31002
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.64160    8.64450  -0.00290   -0.03355
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.49530    9.52480  -0.02950   -0.30972
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.82480    9.82820  -0.00340   -0.03459
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.85610   11.84500   0.01110    0.09371
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37440    0.37510  -0.00070   -0.18662
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.40700    8.39920   0.00780    0.09287
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.28020    0.28080  -0.00060   -0.21368
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.60000    5.64000  -0.04000   -0.70922
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.42000   22.35000   0.07000    0.31320
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.41230   10.34380   0.06850    0.66223
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.08550   10.08470   0.00080    0.00793
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.19710   10.18010   0.01700    0.16699
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.41510   10.34550   0.06960    0.67276
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.08200   10.08330  -0.00130   -0.01289
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.19710   10.18010   0.01700    0.16699
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               43.17760   42.69580   0.48180    1.12845
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     42.98230   42.37040   0.61190    1.44417
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             40.01240   39.99790   0.01450    0.03625
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.37510   11.37440   0.00070    0.00615
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.19090   10.18970   0.00120    0.01178
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.25260    9.23960   0.01300    0.14070
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.90300   10.88770   0.01530    0.14053
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.84450    7.83400   0.01050    0.13403
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.31450    9.30200   0.01250    0.13438
永豐中小基金                                                       52.55000   53.83000  -1.28000   -2.37786
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.80130    1.79510   0.00620    0.34538
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.51990    2.51120   0.00870    0.34645
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.24440    8.21570   0.02870    0.34933
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.18970   11.15070   0.03900    0.34975
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.78000    4.79000  -0.01000   -0.20877
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.58000   21.65000  -0.07000   -0.32333
永豐主流品牌基金                                                   19.56000   19.57000  -0.01000   -0.05110
永豐永豐基金                                                       32.93000   33.67000  -0.74000   -2.19780
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.25330    9.27020  -0.01690   -0.18230
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.77850    9.79640  -0.01790   -0.18272
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.17530    9.17010   0.00520    0.05671
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.69850    9.69300   0.00550    0.05674
永豐亞洲民生消費基金                                               11.97000   12.04000  -0.07000   -0.58140
永豐南非幣2021保本基金                                             14.13100   14.14280  -0.01180   -0.08343
永豐高科技基金                                                     23.46000   24.14000  -0.68000   -2.81690
永豐貨幣市場基金                                                   13.94500   13.94480   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12510    2.12000   0.00510    0.24057
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.63330    2.62710   0.00620    0.23600
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.83230    7.81330   0.01900    0.24318
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            11.01470   10.98800   0.02670    0.24299
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.22630    7.22100   0.00530    0.07340
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.62890   11.62040   0.00850    0.07315
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.44000   10.52000  -0.08000   -0.76046
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.21000    8.29000  -0.08000   -0.96502
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.97000   19.12000  -0.15000   -0.78452
永豐臺灣加權ETF基金                                                53.72000   54.65000  -0.93000   -1.70174
永豐領航科技基金                                                   37.92000   39.02000  -1.10000   -2.81907
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.10000   12.16000  -0.06000   -0.49342
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.55000   11.59000  -0.04000   -0.34513
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.19000   10.13000   0.06000    0.59230
永豐趨勢平衡基金                                                   41.32000   41.92000  -0.60000   -1.43130
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.90510   11.90420   0.00090    0.00756
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.75440    9.75550  -0.00110   -0.01128
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.40600   10.40720  -0.00120   -0.01153
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.82650    9.82120   0.00530    0.05396
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.31430   10.30830   0.00600    0.05821
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.80900    9.81090  -0.00190   -0.01937
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.58970   10.59170  -0.00200   -0.01888
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.83470    9.83100   0.00370    0.03764
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.39720   10.39330   0.00390    0.03752
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.09000   11.13000  -0.04000   -0.35939
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.70000    9.75000  -0.05000   -0.51282
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.39000   10.46000  -0.07000   -0.66922
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.15000   15.26000  -0.11000   -0.72084
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.89000   20.05000  -0.16000   -0.79800
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.75000   19.95000  -0.20000   -1.00251
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.07670   10.07390   0.00280    0.02779
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.07670   10.07390   0.00280    0.02779
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.02280   10.01600   0.00680    0.06789
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.02280   10.01600   0.00680    0.06789
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.19060   10.17900   0.01160    0.11396
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.19040   10.17890   0.01150    0.11298
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.08160   10.07500   0.00660    0.06551
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.08150   10.07490   0.00660    0.06551
兆豐國際生命科學基金                                               15.30000   15.30000   0.00000    0.00000
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.42130   10.42650  -0.00520   -0.04987
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.63680   10.66230  -0.02550   -0.23916
兆豐國際全球基金                                                   31.10000   31.33000  -0.23000   -0.73412
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.50020   10.49960   0.00060    0.00571
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.31830   10.25700   0.06130    0.59764
兆豐國際國民基金                                                   22.54000   23.13000  -0.59000   -2.55080
兆豐國際第一基金                                                   12.99000   13.26000  -0.27000   -2.03620
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.79760   10.77780   0.01980    0.18371
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.24150    8.22640   0.01510    0.18356
兆豐國際萬全基金                                                   20.32000   20.61000  -0.29000   -1.40708
兆豐國際電子基金                                                   26.07000   26.72000  -0.65000   -2.43263
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.69000   22.10000  -0.41000   -1.85520
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.76000   15.53000   0.23000    1.48100
兆豐國際豐台灣基金                                                 35.06000   35.86000  -0.80000   -2.23090
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.56090   12.56070   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.91000    9.99000  -0.08000   -0.80080
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.88000    9.96000  -0.08000   -0.80321
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.96930    9.98030  -0.01100   -0.11022
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.96780    9.97690  -0.00910   -0.09121
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                        10.00890    9.99040   0.01850    0.18518
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.97490    9.98400  -0.00910   -0.09115
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.96500    9.97160  -0.00660   -0.06619
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.96950    9.98050  -0.01100   -0.11021
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.97050    9.97960  -0.00910   -0.09119
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                          10.01750    9.99890   0.01860    0.18602
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.97960    9.98870  -0.00910   -0.09110
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.97420    9.98080  -0.00660   -0.06613
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.89990   10.89740   0.00250    0.02294
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.65470   10.65800  -0.00330   -0.03096
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.88820   10.88540   0.00280    0.02572
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.57910   10.57670   0.00240    0.02269
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.72020   10.72360  -0.00340   -0.03171
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.68660   10.68390   0.00270    0.02527
合庫台灣基金                                                       11.52000   11.92000  -0.40000   -3.35570
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.76350   11.75350   0.01000    0.08508
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.73980   12.74880  -0.00900   -0.07059
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.36160   11.37050  -0.00890   -0.07827
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.14740   12.15540  -0.00800   -0.06581
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.17960    8.17270   0.00690    0.08443
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.45540    9.46210  -0.00670   -0.07081
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.16070    9.16690  -0.00620   -0.06763
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.86950    8.87580  -0.00630   -0.07098
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.31310    9.31940  -0.00630   -0.06760
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.44000   10.48000  -0.04000   -0.38168
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.07000   11.15000  -0.08000   -0.71749
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.30000    9.34000  -0.04000   -0.42827
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.03000   10.10000  -0.07000   -0.69307
合庫全球新興市場基金                                                9.45000    9.53000  -0.08000   -0.83945
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.50000   10.52000  -0.02000   -0.19011
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.14000    9.15000  -0.01000   -0.10929
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
合庫貨幣市場基金                                                   10.17670   10.17660   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.99870   10.00680  -0.00810   -0.08094
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.31470   10.32440  -0.00970   -0.09395
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.60780   10.59960   0.00820    0.07736
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.13990   12.14840  -0.00850   -0.06997
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.45290   15.44890   0.00400    0.02589
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.78040    8.78800  -0.00760   -0.08648
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.60100    9.60790  -0.00690   -0.07182
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.96700    7.96080   0.00620    0.07788
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.73490    8.74100  -0.00610   -0.06979
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.67910   10.67550   0.00360    0.03372
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.63000   10.58000   0.05000    0.47259
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.96000    9.92000   0.04000    0.40323
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.57000   10.60000  -0.03000   -0.28302
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.77000   11.88000  -0.11000   -0.92593
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.53000   11.64000  -0.11000   -0.94502
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.76000   11.85000  -0.09000   -0.75949
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.20980   10.19210   0.01770    0.17366
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.21440   10.19710   0.01730    0.16966
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.98430    9.96100   0.02330    0.23391
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.18280   10.16490   0.01790    0.17610
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.20970   10.19200   0.01770    0.17367
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.21440   10.19710   0.01730    0.16966
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.98420    9.96100   0.02320    0.23291
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.18280   10.16490   0.01790    0.17610
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.22950   11.22890   0.00060    0.00534
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.05400   10.08020  -0.02620   -0.25992
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.04440   10.04270   0.00170    0.01693
安聯中國東協基金                                                   15.47000   15.61000  -0.14000   -0.89686
安聯中國策略基金-美元                                              12.34000   12.48000  -0.14000   -1.12179
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.21000   16.35000  -0.14000   -0.85627
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.24000   15.34000  -0.10000   -0.65189
安聯中華新思路基金-美元                                            14.12000   14.25000  -0.13000   -0.91228
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.40000   13.49000  -0.09000   -0.66716
安聯台灣大壩基金                                                   30.87000   31.26000  -0.39000   -1.24760
安聯台灣科技基金                                                   52.71000   53.44000  -0.73000   -1.36602
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55210   12.55200   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   35.31000   35.81000  -0.50000   -1.39626
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.82630   10.80340   0.02290    0.21197
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.96230   15.92390   0.03840    0.24115
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.91940    9.89560   0.02380    0.24051
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  12.06000   12.07000  -0.01000   -0.08285
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.63000   11.67000  -0.04000   -0.34276
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.29860   13.27190   0.02670    0.20118
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.87060   10.85580   0.01480    0.13633
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.95070   12.92580   0.02490    0.19264
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.59630    9.57720   0.01910    0.19943
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.53440    9.52140   0.01300    0.13653
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.07570    9.05830   0.01740    0.19209
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.22910   10.20990   0.01920    0.18805
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.27730   10.25750   0.01980    0.19303
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.52000   11.55000  -0.03000   -0.25974
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.56000   11.57000  -0.01000   -0.08643
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.45000   11.49000  -0.04000   -0.34813
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.53460   12.52810   0.00650    0.05188
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.37550   11.37430   0.00120    0.01055
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.98760   10.98230   0.00530    0.04826
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.61140    8.60690   0.00450    0.05228
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.48240    8.48160   0.00080    0.00943
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.16670    8.16270   0.00400    0.04900
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.23060   10.22550   0.00510    0.04988
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.15030   10.14530   0.00500    0.04928
安聯全球人口趨勢基金                                               12.43000   12.39000   0.04000    0.32284
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.01000    8.95000   0.06000    0.67039
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.27000   33.95000   0.32000    0.94256
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.88000    7.99000  -0.11000   -1.37672
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.50860   12.48490   0.02370    0.18983
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.56550   10.54550   0.02000    0.18965
安聯全球新興市場基金                                               17.16000   17.32000  -0.16000   -0.92379
安聯全球農金趨勢基金                                                9.16000    9.12000   0.04000    0.43860
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.77000   10.81000  -0.04000   -0.37003
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.03000   11.07000  -0.04000   -0.36134
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.93000   10.97000  -0.04000   -0.36463
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.49000   10.53000  -0.04000   -0.37987
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.66000    9.70000  -0.04000   -0.41237
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
安聯亞洲動態策略基金                                               22.41000   22.53000  -0.12000   -0.53262
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.07670   10.07720  -0.00050   -0.00496
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.08720   10.08630   0.00090    0.00892
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.07590   10.07630  -0.00040   -0.00397
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.08980   10.08890   0.00090    0.00892
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.07980   10.08030  -0.00050   -0.00496
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.03140   10.03080   0.00060    0.00598
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.03140   10.03080   0.00060    0.00598
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.03140   10.03080   0.00060    0.00598
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.57930   10.57740   0.00190    0.01796
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.11250   10.11070   0.00180    0.01780
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               91.14170   91.05950   0.08220    0.09027
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.43700   13.43530   0.00170    0.01265
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.65130   68.84530  -0.19400   -0.28179
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.99270   10.02900  -0.03630   -0.36195
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.75200    2.74910   0.00290    0.10549
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.98140   10.96770   0.01370    0.12491
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.29250    2.28670   0.00580    0.25364
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.87170    8.86270   0.00900    0.10155
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.56990   10.55180   0.01810    0.17153
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.47570   10.48640  -0.01070   -0.10204
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.88660   10.87740   0.00920    0.08458
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.43490   10.44610  -0.01120   -0.10722
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.47560   10.48530  -0.00970   -0.09251
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.46780   10.44980   0.01800    0.17225
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.34590   10.35700  -0.01110   -0.10717
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.66980   10.66420   0.00560    0.05251
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.33140   10.34250  -0.01110   -0.10732
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.38140   10.39200  -0.01060   -0.10200
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.32180   10.32070   0.00110    0.01066
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.44410   10.42950   0.01460    0.13999
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.31310   10.31190   0.00120    0.01164
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.25440   10.25420   0.00020    0.00195
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.33150   10.32970   0.00180    0.01743
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.39430   10.38010   0.01420    0.13680
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.31300   10.31180   0.00120    0.01164
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.25400   10.25360   0.00040    0.00390
宏利台灣動力基金A類型                                              30.43000   31.16000  -0.73000   -2.34275
宏利台灣動力基金I類型                                              30.43000   31.16000  -0.73000   -2.34275
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.06360   10.08590  -0.02230   -0.22110
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.97990    9.97410   0.00580    0.05815
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.57500    7.62050  -0.04550   -0.59707
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.56720    7.59860  -0.03140   -0.41323
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.51000   11.57000  -0.06000   -0.51858
宏利全球債券組合基金                                               13.79030   13.81970  -0.02940   -0.21274
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.99520    3.00220  -0.00700   -0.23316
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.44500   12.46810  -0.02310   -0.18527
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.93650    8.97360  -0.03710   -0.41343
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.55390    2.55970  -0.00580   -0.22659
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.52250   11.55060  -0.02810   -0.24328
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.40750    3.45970  -0.05220   -1.50880
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.54910    0.55590  -0.00680   -1.22324
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.50000   15.67000  -0.17000   -1.08488
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.35740   12.35530   0.00210    0.01700
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.93920   10.94040  -0.00120   -0.01097
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.50270   10.49400   0.00870    0.08290
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.73050    8.78120  -0.05070   -0.57737
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.37340    8.41920  -0.04580   -0.54399
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.24230    8.27740  -0.03510   -0.42405
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.39340    8.43910  -0.04570   -0.54153
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.48000   10.86000  -0.38000   -3.49908
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.49000   10.83000  -0.34000   -3.13943
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.37000   10.74000  -0.37000   -3.44507
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.99000   10.97000   0.02000    0.18232
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.73000   10.70000   0.03000    0.28037
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.42000   10.46000  -0.04000   -0.38241
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.04750    3.05100  -0.00350   -0.11472
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.44150    0.44210  -0.00060   -0.13572
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.29430   13.29870  -0.00440   -0.03309
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          1.00590    1.00710  -0.00120   -0.11915
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.60140    7.64190  -0.04050   -0.52997
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.10890    2.12330  -0.01440   -0.67819
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30460    0.30670  -0.00210   -0.68471
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.25200    9.30700  -0.05500   -0.59095
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33610    0.33840  -0.00230   -0.67967
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69150   13.69130   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.48000    2.51000  -0.03000   -1.19522
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.19000   11.31000  -0.12000   -1.06101
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          25.91000   26.42000  -0.51000   -1.93036
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          25.91000   26.42000  -0.51000   -1.93036
宏利澳幣保本基金                                                   12.69170   12.69690  -0.00520   -0.04095
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.09000   10.04000   0.05000    0.49801
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.52000   11.45000   0.07000    0.61135
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.47000   11.47000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.24000   11.21000   0.03000    0.26762
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.92000   10.94000  -0.02000   -0.18282
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.44000   10.49000  -0.05000   -0.47664
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.00000   12.02000  -0.02000   -0.16639
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.47530   10.40160   0.07370    0.70854
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.59760    9.59140   0.00620    0.06464
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.13130    9.10040   0.03090    0.33955
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.56770   11.52850   0.03920    0.34003
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
貝萊德新台幣基金                                                   12.97360   12.97350   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     27.15000   27.66000  -0.51000   -1.84382
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.49850   11.49650   0.00200    0.01740
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.16090   10.15500   0.00590    0.05810
保德信大中華基金-人民幣                                            10.13000   10.21000  -0.08000   -0.78355
保德信大中華基金-美元                                               9.96000   10.07000  -0.11000   -1.09235
保德信大中華基金-新台幣                                            29.95000   30.19000  -0.24000   -0.79497
保德信中小型股基金                                                 48.34000   49.72000  -1.38000   -2.77554
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.81000    8.85000  -0.04000   -0.45198
保德信中國中小基金-美元                                             8.45000    8.51000  -0.06000   -0.70505
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.25000    8.28000  -0.03000   -0.36232
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.96400    9.98720  -0.02320   -0.23230
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.05020   10.06640  -0.01620   -0.16093
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.08280   10.10630  -0.02350   -0.23253
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.18400   11.21000  -0.02600   -0.23194
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.38000   10.47000  -0.09000   -0.85960
保德信中國品牌基金-美元                                            10.33000   10.42000  -0.09000   -0.86372
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.14000   11.24000  -0.10000   -0.88968
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.45000   28.70000  -0.25000   -0.87108
保德信全球消費商機基金                                             19.56000   19.57000  -0.01000   -0.05110
保德信全球基礎建設基金                                             13.81000   13.75000   0.06000    0.43636
保德信全球資源基金                                                  7.22000    7.35000  -0.13000   -1.76871
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.27000   33.23000   0.04000    0.12037
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.56580   10.59110  -0.02530   -0.23888
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.99690   11.02320  -0.02630   -0.23859
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.65680   10.65290   0.00390    0.03661
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               11.08940   11.08530   0.00410    0.03699
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.62590    9.64030  -0.01440   -0.14937
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.79120   10.80660  -0.01540   -0.14251
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.24190    9.22960   0.01230    0.13327
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.34270   10.32880   0.01390    0.13458
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.22280    8.19930   0.02350    0.28661
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.34190   11.30950   0.03240    0.28648
保德信亞太基金                                                     20.34000   20.51000  -0.17000   -0.82886
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.77570    8.75920   0.01650    0.18837
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.16540   12.14240   0.02300    0.18942
保德信店頭市場基金                                                 35.17000   36.05000  -0.88000   -2.44105
保德信拉丁美洲基金                                                  7.34000    7.48000  -0.14000   -1.87166
保德信金平衡基金                                                   30.14000   30.57000  -0.43000   -1.40661
保德信金滿意基金                                                   42.51000   43.21000  -0.70000   -1.62000
保德信科技島基金                                                   27.24000   27.72000  -0.48000   -1.73160
保德信高成長基金                                                   95.53000   97.82000  -2.29000   -2.34103
保德信貨幣市場基金                                                 15.84510   15.84480   0.00030    0.00189
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.59310   10.66080  -0.06770   -0.63504
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.88890   10.92830  -0.03940   -0.36053
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.98430   11.01180  -0.02750   -0.24973
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.57230   10.56950   0.00280    0.02649
保德信新世紀基金                                                   10.30000   10.43000  -0.13000   -1.24640
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.27080    8.26790   0.00290    0.03508
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.44120   10.44040   0.00080    0.00766
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.78050   11.77650   0.00400    0.03397
保德信新興趨勢組合基金                                             10.65000   10.83000  -0.18000   -1.66205
保德信瑞騰基金                                                     15.65500   15.65460   0.00040    0.00256
保德信歐洲組合基金                                                 10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.98380    9.98850  -0.00470   -0.04705
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.56110   10.56600  -0.00490   -0.04638
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.93740    9.92970   0.00770    0.07755
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.25210   10.24050   0.01160    0.11328
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.01230   10.00840   0.00390    0.03897
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.53290   10.53250   0.00040    0.00380
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.94080    9.94610  -0.00530   -0.05329
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.32400   10.32960  -0.00560   -0.05421
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.63550   10.62490   0.01060    0.09977
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.35800   10.35820  -0.00020   -0.00193
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.75820   10.75790   0.00030    0.00279
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.30560   10.30980  -0.00420   -0.04074
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.64300   10.64740  -0.00440   -0.04132
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.20380   10.20400  -0.00020   -0.00196
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.76370   10.76750  -0.00380   -0.03529
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.11640   10.12370  -0.00730   -0.07211
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.52090   10.52780  -0.00690   -0.06554
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.94640    9.93750   0.00890    0.08956
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.94650    9.93760   0.00890    0.08956
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.15530   10.12370   0.03160    0.31214
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.92440    9.92030   0.00410    0.04133
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.92440    9.92030   0.00410    0.04133
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.16950   10.12850   0.04100    0.40480
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.47610   10.47380   0.00230    0.02196
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.21940   10.22380  -0.00440   -0.04304
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.38870   10.38620   0.00250    0.02407
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.77240   10.76990   0.00250    0.02321
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.52630   10.52050   0.00580    0.05513
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.20220   11.19340   0.00880    0.07862
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.39460   10.39730  -0.00270   -0.02597
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.70620   10.70900  -0.00280   -0.02615
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.58420   10.57930   0.00490    0.04632
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.63540   10.63520   0.00020    0.00188
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.71030   10.68060   0.02970    0.27807
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.41140   10.40980   0.00160    0.01537
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.43820   10.43940  -0.00120   -0.01149
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.53220   10.51820   0.01400    0.13310
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.71540   10.70120   0.01420    0.13270
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.25270   10.25960  -0.00690   -0.06725
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.35060   10.35760  -0.00700   -0.06758
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.98120    1.97720   0.00400    0.20231
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.84140    2.83620   0.00520    0.18334
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29600    0.29600   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.46060    0.46060   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.41920    8.40810   0.01110    0.13202
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.30750   12.30280   0.00470    0.03820
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.75870    9.73740   0.02130    0.21874
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.41420   12.38570   0.02850    0.23010
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.77500    8.76960   0.00540    0.06158
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.21390   11.20710   0.00680    0.06068
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.95320   10.95950  -0.00630   -0.05748
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.77340   10.76500   0.00840    0.07803
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.30000   19.59000  -0.29000   -1.48035
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4467.72000 4535.89000 -68.17000   -1.50290
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.31540   10.31650  -0.00110   -0.01066
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.21710   11.21860  -0.00150   -0.01337
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.22280   10.21200   0.01080    0.10576
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.94900    9.95400  -0.00500   -0.05023
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.57740   10.58270  -0.00530   -0.05008
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.97140    9.96220   0.00920    0.09235
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.34290   10.33700   0.00590    0.05708
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.51600   10.53860  -0.02260   -0.21445
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.17210    6.18660  -0.01450   -0.23438
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.31180   11.33830  -0.02650   -0.23372
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.17000   10.23000  -0.06000   -0.58651
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.35000   10.41000  -0.06000   -0.57637
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.07000   10.15000  -0.08000   -0.78818
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.17000   10.23000  -0.06000   -0.58651
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.35000   10.41000  -0.06000   -0.57637
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.07000   10.15000  -0.08000   -0.78818
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.62890   10.66020  -0.03130   -0.29362
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.60720   11.66530  -0.05810   -0.49806
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.82510   10.87900  -0.05390   -0.49545
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.13470    9.18760  -0.05290   -0.57578
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.43360    9.51110  -0.07750   -0.81484
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.31460    9.38710  -0.07250   -0.77234
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.49040   10.54940  -0.05900   -0.55927
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.93570   11.02070  -0.08500   -0.77128
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.92000   11.00290  -0.08290   -0.75344
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.32000    7.35000  -0.03000   -0.40816
柏瑞巨人基金                                                       12.80000   13.03000  -0.23000   -1.76516
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70250   13.70230   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.85000   16.85000   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.43930   14.42600   0.01330    0.09219
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.75550   12.76240  -0.00690   -0.05407
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.34960   13.35990  -0.01030   -0.07710
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.62170    8.68610  -0.06440   -0.74141
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.82390    6.85260  -0.02870   -0.41882
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.71770    8.78050  -0.06280   -0.71522
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.51680    8.57910  -0.06230   -0.72618
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.81910   10.88460  -0.06550   -0.60177
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.47310    8.51320  -0.04010   -0.47103
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.94480   12.95180  -0.00700   -0.05405
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.50710   12.49560   0.01150    0.09203
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.27960   13.25560   0.02400    0.18106
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.15250   12.16180  -0.00930   -0.07647
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.04180    9.08090  -0.03910   -0.43057
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.74460    9.81430  -0.06970   -0.71019
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.73210    9.80350  -0.07140   -0.72831
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.61850    9.67700  -0.05850   -0.60453
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.50370    9.55480  -0.05110   -0.53481
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.78840   10.78200   0.00640    0.05936
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.70670   10.71210  -0.00540   -0.05041
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.53580   10.54790  -0.01210   -0.11471
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.66000   10.64980   0.01020    0.09578
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.90190    9.94600  -0.04410   -0.44339
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.58630    9.65420  -0.06790   -0.70332
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.69100   10.70600  -0.01500   -0.14011
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.65240    9.71360  -0.06120   -0.63004
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.77340    9.81380  -0.04040   -0.41167
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.76820   10.76180   0.00640    0.05947
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.70700   10.71240  -0.00540   -0.05041
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.53620   10.54830  -0.01210   -0.11471
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.66100   10.65070   0.01030    0.09671
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.90180    9.94580  -0.04400   -0.44240
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.58650    9.65440  -0.06790   -0.70331
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.87410   10.88780  -0.01370   -0.12583
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.65250    9.71370  -0.06120   -0.63004
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.77400    9.81450  -0.04050   -0.41265
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.37280   11.36360   0.00920    0.08096
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.76730   12.76980  -0.00250   -0.01958
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.06550   12.07220  -0.00670   -0.05550
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.00690    9.05160  -0.04470   -0.49384
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.67900    9.74690  -0.06790   -0.69663
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.61640    9.67690  -0.06050   -0.62520
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.06670   11.05770   0.00900    0.08139
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.88850   11.89080  -0.00230   -0.01934
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.65620   11.66270  -0.00650   -0.05573
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.00720    9.05190  -0.04470   -0.49382
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.67960    9.74740  -0.06780   -0.69557
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.61680    9.67730  -0.06050   -0.62517
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.55000   13.68000  -0.13000   -0.95029
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.28000   14.45000  -0.17000   -1.17647
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.36000    9.48000  -0.12000   -1.26582
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.68000    8.78000  -0.10000   -1.13895
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.36000    9.51000  -0.15000   -1.57729
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.46000   11.59000  -0.13000   -1.12166
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.21000   11.39000  -0.18000   -1.58033
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.51000   11.69000  -0.18000   -1.53978
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.28000   13.40000  -0.12000   -0.89552
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.66000   13.75000  -0.09000   -0.65455
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.39000   10.45000  -0.06000   -0.57416
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.21410   12.12300   0.09110    0.75146
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.38620   10.32630   0.05990    0.58007
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.76440    7.72200   0.04240    0.54908
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.25980   10.23480   0.02500    0.24426
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.91000   10.88000   0.03000    0.27574
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.63000   11.61000   0.02000    0.17227
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.24000   11.23000   0.01000    0.08905
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.77000    9.82000  -0.05000   -0.50916
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.81000    9.86000  -0.05000   -0.50710
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.89000   10.87000   0.02000    0.18399
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.34000   11.33000   0.01000    0.08826
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.54000    9.60000  -0.06000   -0.62500
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.67000    9.71000  -0.04000   -0.41195
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.36730   12.34860   0.01870    0.15143
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.06200   12.06190   0.00010    0.00083
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.05710   11.06010  -0.00300   -0.02712
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.59380    8.61780  -0.02400   -0.27849
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.63900    9.68490  -0.04590   -0.47393
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.69650    9.74130  -0.04480   -0.45990
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.60330   11.60310   0.00020    0.00172
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.86020   10.84380   0.01640    0.15124
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.03850   11.04160  -0.00310   -0.02808
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.98270   10.03050  -0.04780   -0.47655
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.28540    9.31140  -0.02600   -0.27923
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.15320    9.20190  -0.04870   -0.52924
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.72300    9.76780  -0.04480   -0.45865
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.86540   12.86580  -0.00040   -0.00311
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.32470   12.34320  -0.01850   -0.14988
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.65850   11.68080  -0.02230   -0.19091
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.18540    7.22360  -0.03820   -0.52882
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.91630    8.98560  -0.06930   -0.77123
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.61030    9.67880  -0.06850   -0.70773
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.05950   11.05990  -0.00040   -0.00362
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.67680   11.69900  -0.02220   -0.18976
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.65740    9.73190  -0.07450   -0.76552
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.16880    9.21710  -0.04830   -0.52403
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.81580    9.88560  -0.06980   -0.70608
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.10870   12.09180   0.01690    0.13976
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.86570   12.86250   0.00320    0.02488
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.73210   11.73200   0.00010    0.00085
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.39560    9.42250  -0.02690   -0.28549
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.01010   10.05170  -0.04160   -0.41386
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.01330   10.05330  -0.04000   -0.39788
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.12690   12.12390   0.00300    0.02474
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.80340   10.78830   0.01510    0.13997
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.17860   11.17840   0.00020    0.00179
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.99280   10.00390  -0.01110   -0.11096
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.56190    9.58860  -0.02670   -0.27846
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.25100   10.29250  -0.04150   -0.40321
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.75390    9.79380  -0.03990   -0.40740
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.25000   19.28000  -0.03000   -0.15560
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           18.08000   18.13000  -0.05000   -0.27579
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.45640   13.44250   0.01390    0.10340
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.41230   10.47220  -0.05990   -0.57199
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.44210   11.51930  -0.07720   -0.67018
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.40930   12.43280  -0.02350   -0.18902
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.94460   11.02240  -0.07780   -0.70584
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.01230    9.10210  -0.08980   -0.98659
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.56180    9.66930  -0.10750   -1.11177
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.43290    9.52210  -0.08920   -0.93677
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.51920    9.62500  -0.10580   -1.09922
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.14740    9.23790  -0.09050   -0.97966
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.36230    9.46840  -0.10610   -1.12057
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.30320   11.39630  -0.09310   -0.81693
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.46160    9.56700  -0.10540   -1.10170
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            43.99930   43.48800   0.51130    1.17573
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                10.06220   10.03960   0.02260    0.22511
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.98080    9.98850  -0.00770   -0.07709
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.51000   11.29000   0.22000    1.94863
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        32.02000   33.18000  -1.16000   -3.49608
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.81320   11.81250   0.00070    0.00593
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.69410    1.70480  -0.01070   -0.62764
國泰大中華基金                                                     19.98000   20.48000  -0.50000   -2.44141
國泰小龍基金-新台幣                                                15.00000   15.35000  -0.35000   -2.28013
國泰中小成長基金-新台幣                                            42.96000   44.11000  -1.15000   -2.60712
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.42880    4.43050  -0.00170   -0.03837
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.69570    0.70050  -0.00480   -0.68522
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.74440    0.74940  -0.00500   -0.66720
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.86000   19.94000  -0.08000   -0.40120
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               42.62120   42.47980   0.14140    0.33286
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.39840    2.38560   0.01280    0.53655
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34250    0.34290  -0.00040   -0.11665
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.71240   10.69440   0.01800    0.16831
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34230    0.34280  -0.00050   -0.14586
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.49820   10.48430   0.01390    0.13258
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.26810    4.26340   0.00470    0.11024
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.60840    0.61170  -0.00330   -0.53948
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.13000   19.18000  -0.05000   -0.26069
國泰中港台基金-人民幣                                               3.23880    3.23090   0.00790    0.24451
國泰中港台基金-美元                                                 0.46750    0.46930  -0.00180   -0.38355
國泰中港台基金-新台幣                                              14.53000   14.54000  -0.01000   -0.06878
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.12660   10.11160   0.01500    0.14834
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.24600   10.24770  -0.00170   -0.01659
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.33670   10.30990   0.02680    0.25994
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.15000   26.71000  -0.56000   -2.09659
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.67000   12.38000   0.29000    2.34249
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.10000   32.43000  -1.33000   -4.10114
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35460    0.35460   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33440    0.33440   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33530    0.33530   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.06700   11.03680   0.03020    0.27363
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.44420   10.41570   0.02850    0.27363
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.47950   10.45090   0.02860    0.27366
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46280   12.46260   0.00020    0.00160
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42090    0.42140  -0.00050   -0.11865
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37220    0.37270  -0.00050   -0.13416
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44930    0.44990  -0.00060   -0.13336
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.15000   11.15000   0.00000    0.00000
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.55960    0.55650   0.00310    0.55705
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.51770    2.52660  -0.00890   -0.35225
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36230    0.36600  -0.00370   -1.01093
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.31000   11.39000  -0.08000   -0.70237
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53550    0.53730  -0.00180   -0.33501
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.48580    0.48250   0.00330    0.68394
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.25000   14.11000   0.14000    0.99220
國泰全球資源基金-美元                                               0.16310    0.16360  -0.00050   -0.30562
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.16000    5.17000  -0.01000   -0.19342
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.61380    0.61660  -0.00280   -0.45410
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.14000   19.18000  -0.04000   -0.20855
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.65000   18.68000  -0.03000   -0.16060
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.90270    0.90090   0.00180    0.19980
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.85000   20.93000  -0.08000   -0.38223
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.11000   22.34000  -0.23000   -1.02954
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.55600    2.54090   0.01510    0.59428
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36880    0.36900  -0.00020   -0.05420
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31680    0.31700  -0.00020   -0.06309
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.44730   11.42500   0.02230    0.19519
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.83350    9.81440   0.01910    0.19461
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.54150    0.53820   0.00330    0.61315
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39470    0.39530  -0.00060   -0.15178
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.91000   11.90000   0.01000    0.08403
國泰科技生化基金                                                   33.92000   34.82000  -0.90000   -2.58472
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.37000   29.61000  -0.24000   -0.81054
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.46000   12.31000   0.15000    1.21852
國泰美國費城半導體基金                                             14.86000   15.12000  -0.26000   -1.71958
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    44.96620   44.10110   0.86510    1.96163
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    16.94450   17.23540  -0.29090   -1.68781
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    24.08750   23.30620   0.78130    3.35233
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   45.37410   44.85690   0.51720    1.15300
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.48260   45.35330   0.12930    0.28510
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.35090   43.24490   0.10600    0.24512
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.31980    0.32060  -0.00080   -0.24953
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.95890    9.96920  -0.01030   -0.10332
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.31950    0.32050  -0.00100   -0.31201
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.95060    9.96360  -0.01300   -0.13047
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.31930    0.32040  -0.00110   -0.34332
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.94580    9.96100  -0.01520   -0.15260
國泰紐幣2021保本基金                                               12.82980   12.83230  -0.00250   -0.01948
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.20290   13.20580  -0.00290   -0.02196
國泰紐幣保本基金                                                   12.75850   12.75980  -0.00130   -0.01019
國泰國泰基金-新台幣A                                               23.14000   23.68000  -0.54000   -2.28041
國泰富時中國A50基金                                                21.73000   21.99000  -0.26000   -1.18236
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   47.59130   47.02590   0.56540    1.20232
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34780    0.34690   0.00090    0.25944
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.82000   10.77000   0.05000    0.46425
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52160    0.51690   0.00470    0.90927
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.44190   42.36660   0.07530    0.17773
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.86000   21.16000  -0.30000   -1.41777
國泰新興市場基金-美元                                               0.39050    0.39310  -0.00260   -0.66141
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.17000   12.22000  -0.05000   -0.40917
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.46080    2.45020   0.01060    0.43262
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.51770    1.51120   0.00650    0.43012
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36500    0.36580  -0.00080   -0.21870
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22730    0.22780  -0.00050   -0.21949
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.06270   11.07400  -0.01130   -0.10204
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.69390    6.70080  -0.00690   -0.10297
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       45.46370   44.79670   0.66700    1.48895
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           45.84450   45.30240   0.54210    1.19663
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               43.30400   42.84460   0.45940    1.07225
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.28000   13.07000   0.21000    1.60673
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   35.96000   37.20000  -1.24000   -3.33333
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.76000   23.83000  -0.07000   -0.29375
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.35060    0.34840   0.00220    0.63146
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.40000   10.30000   0.10000    0.97087
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.97160   39.93420   0.03740    0.09365
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.22000   22.50000  -0.28000   -1.24444
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.73000   19.91000  -0.18000   -0.90407
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.81000   18.01000  -0.20000   -1.11049
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41700    0.41680   0.00020    0.04798
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.58590   12.56810   0.01780    0.14163
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.56590   10.56460   0.00130    0.01231
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.46870   10.46290   0.00580    0.05543
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.63720   10.60190   0.03530    0.33296
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24760   10.24640   0.00120    0.01171
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.18270   10.17700   0.00570    0.05601
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.27810   10.24410   0.03400    0.33190
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.97000    9.97310  -0.00310   -0.03108
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.81360    9.80760   0.00600    0.06118
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.94410    9.93910   0.00500    0.05031
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.80940    9.77750   0.03190    0.32626
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.96990    9.97300  -0.00310   -0.03108
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.80890    9.80290   0.00600    0.06121
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.94400    9.93900   0.00500    0.05031
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.80940    9.77750   0.03190    0.32626
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.44750   11.44690   0.00060    0.00524
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.10110   10.09930   0.00180    0.01782
第一金大中華基金                                                   26.17000   26.61000  -0.44000   -1.65351
第一金小型精選基金                                                 32.68000   33.29000  -0.61000   -1.83238
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.55000   13.54000   0.01000    0.07386
第一金中國世紀基金-美元                                             8.36950    8.41450  -0.04500   -0.53479
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.82140    9.81200   0.00940    0.09580
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.36100    8.38100  -0.02000   -0.23864
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.40730   11.35580   0.05150    0.45351
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.88810    9.87040   0.01770    0.17932
第一金中概平衡基金                                                 27.05000   27.69000  -0.64000   -2.31130
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.32810   15.32790   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.71700  178.71400   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              16.03370   16.05910  -0.02540   -0.15817
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            16.03310   16.05840  -0.02530   -0.15755
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.57000   15.55000   0.02000    0.12862
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.57000   15.55000   0.02000    0.12862
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.98500   11.01050  -0.02550   -0.23160
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.98310   11.00870  -0.02560   -0.23254
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    11.08000   11.08000   0.00000    0.00000
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.37030   10.30780   0.06250    0.60634
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.37040   10.30780   0.06260    0.60731
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.68000   10.58000   0.10000    0.94518
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.68000   10.58000   0.10000    0.94518
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.32240   13.43010  -0.10770   -0.80193
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.34050   13.44830  -0.10780   -0.80159
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.71000   12.78000  -0.07000   -0.54773
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.74000   12.80000  -0.06000   -0.46875
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.82550    9.88560  -0.06010   -0.60796
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.82140    9.88140  -0.06000   -0.60720
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.46570    9.51320  -0.04750   -0.49931
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.48980    9.53740  -0.04760   -0.49909
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.73660   10.76500  -0.02840   -0.26382
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.37960   10.39440  -0.01480   -0.14238
第一金全球大趨勢基金                                               25.33000   25.33000   0.00000    0.00000
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.23090    9.20170   0.02920    0.31733
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.37250    6.35230   0.02020    0.31800
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.02790    9.98720   0.04070    0.40752
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.02830    9.98750   0.04080    0.40851
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.58000    9.53000   0.05000    0.52466
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.58000    9.53000   0.05000    0.52466
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.94540   10.85510   0.09030    0.83187
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.94590   10.85690   0.08900    0.81976
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.46000   10.36000   0.10000    0.96525
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.46000   10.36000   0.10000    0.96525
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.54040    8.54690  -0.00650   -0.07605
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.50690   10.47980   0.02710    0.25859
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.26170    9.31910  -0.05740   -0.61594
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.26010    9.31600  -0.05590   -0.60004
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.70360    7.74860  -0.04500   -0.58075
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.69770    7.74270  -0.04500   -0.58119
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.48210    8.52240  -0.04030   -0.47287
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.48280    8.52310  -0.04030   -0.47283
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.68330   11.63230   0.05100    0.43843
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.64350   11.63300   0.01050    0.09026
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.26560   10.27360  -0.00800   -0.07787
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.26640   10.27450  -0.00810   -0.07884
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.07000   15.06610   0.00390    0.02589
第一金亞洲科技基金                                                 18.31000   18.21000   0.10000    0.54915
第一金亞洲新興市場基金                                             13.16000   13.20000  -0.04000   -0.30303
第一金店頭市場基金                                                  8.12000    8.23000  -0.11000   -1.33657
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.08830   10.02460   0.06370    0.63544
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.08830   10.02460   0.06370    0.63544
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.11460   10.02300   0.09160    0.91390
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.11460   10.02300   0.09160    0.91390
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.08830   10.02460   0.06370    0.63544
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.09390   10.03000   0.06390    0.63709
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.08830   10.02460   0.06370    0.63544
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.11460   10.02300   0.09160    0.91390
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.12020   10.02840   0.09180    0.91540
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.11460   10.02300   0.09160    0.91390
第一金創新趨勢基金                                                 21.54000   22.00000  -0.46000   -2.09091
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  43.81910   43.20440   0.61470    1.42277
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            43.64700   43.09880   0.54820    1.27196
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      43.49660   42.64770   0.84890    1.99049
第一金電子基金                                                     33.25000   34.08000  -0.83000   -2.43545
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.52000   18.93000  -0.41000   -2.16587
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.24000   20.55000  -0.31000   -1.50852
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.37000    8.33000   0.04000    0.48019
統一大中華中小基金(美元)                                            7.63000    7.61000   0.02000    0.26281
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.39000   11.34000   0.05000    0.44092
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.04000   10.09000  -0.05000   -0.49554
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.29000    9.36000  -0.07000   -0.74786
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.68000    9.72000  -0.04000   -0.41152
統一大滿貫基金-A類型                                               34.28000   35.21000  -0.93000   -2.64130
統一大滿貫基金-I類型                                               34.28000   35.21000  -0.93000   -2.64130
統一大龍印基金                                                     14.63000   14.67000  -0.04000   -0.27267
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.79000    8.80000  -0.01000   -0.11364
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
統一中小基金                                                       23.68000   24.42000  -0.74000   -3.03030
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.90370    9.87950   0.02420    0.24495
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.16850    9.17090  -0.00240   -0.02617
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.93440    8.91650   0.01790    0.20075
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.40510   12.37480   0.03030    0.24485
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.43720   11.44010  -0.00290   -0.02535
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.10420   11.08190   0.02230    0.20123
統一台灣動力基金                                                   18.24000   18.78000  -0.54000   -2.87540
統一全天候基金-A類型                                              109.12000  112.29000  -3.17000   -2.82305
統一全天候基金-I類型                                              109.74000  112.93000  -3.19000   -2.82476
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.30590    8.28990   0.01600    0.19301
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.97960    7.98580  -0.00620   -0.07764
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.04600    8.03000   0.01600    0.19925
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.95430    8.93700   0.01730    0.19358
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.61050    8.61710  -0.00660   -0.07659
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.67460    8.65740   0.01720    0.19867
統一全球債券組合基金                                               12.46730   12.45430   0.01300    0.10438
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.84000   15.85000  -0.01000   -0.06309
統一全球新科技基金(美元)                                           14.85000   14.89000  -0.04000   -0.26864
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.39000   14.39000   0.00000    0.00000
統一亞太基金                                                       25.17000   25.27000  -0.10000   -0.39573
統一亞洲大金磚基金                                                 12.39000   12.46000  -0.07000   -0.56180
統一奔騰基金                                                       58.49000   60.19000  -1.70000   -2.82439
統一強棒貨幣市場基金                                               16.73950   16.73930   0.00020    0.00119
統一強漢基金(人民幣)                                               11.24000   11.23000   0.01000    0.08905
統一強漢基金(美元)                                                 10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
統一強漢基金(新台幣)                                               26.81000   26.79000   0.02000    0.07465
統一統信基金                                                       30.06000   30.90000  -0.84000   -2.71845
統一黑馬基金                                                       59.09000   60.83000  -1.74000   -2.86043
統一新亞洲科技能源基金                                             16.44000   16.46000  -0.02000   -0.12151
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.15360    8.13450   0.01910    0.23480
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.84780   10.82230   0.02550    0.23562
統一經建基金                                                       46.27000   47.52000  -1.25000   -2.63047
統一龍馬基金                                                       67.69000   69.75000  -2.06000   -2.95341
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     19.98000   20.59000  -0.61000   -2.96260
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              46.66000   47.99000  -1.33000   -2.77141
野村中國機會基金                                                   14.55000   14.61000  -0.06000   -0.41068
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.40410   10.40880  -0.00470   -0.04515
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.38080   10.38850  -0.00770   -0.07412
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.45000   10.42900   0.02100    0.20136
野村巴西基金                                                        7.01000    7.03000  -0.02000   -0.28450
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.45000   11.46000  -0.01000   -0.08726
野村台灣高股息基金                                                 24.93000   25.47000  -0.54000   -2.12014
野村台灣運籌基金                                                   37.05000   37.79000  -0.74000   -1.95819
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.84970    9.84840   0.00130    0.01320
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.77670    9.78110  -0.00440   -0.04498
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.84430    9.84420   0.00010    0.00102
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.47040   10.46850   0.00190    0.01815
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.28510   10.28980  -0.00470   -0.04568
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.06000   10.05990   0.00010    0.00099
野村平衡基金                                                       19.79000   20.14000  -0.35000   -1.73784
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.49000   14.52000  -0.03000   -0.20661
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.92000   11.94000  -0.02000   -0.16750
野村全球生技醫療基金                                               16.83000   16.68000   0.15000    0.89928
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.22400   10.21310   0.01090    0.10673
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.21870   10.21170   0.00700    0.06855
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.14370   10.11870   0.02500    0.24707
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.46730   10.45580   0.01150    0.10999
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.42610   10.41860   0.00750    0.07199
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.35490   10.32910   0.02580    0.24978
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.18320   10.15810   0.02510    0.24709
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.82470   10.81300   0.01170    0.10820
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.74000   10.73250   0.00750    0.06988
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.66970   10.64320   0.02650    0.24899
野村全球品牌基金                                                   29.15000   29.11000   0.04000    0.13741
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.56000   10.63000  -0.07000   -0.65851
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.84000   12.92000  -0.08000   -0.61920
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.72000   10.81000  -0.09000   -0.83256
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.49000   19.62000  -0.13000   -0.66259
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.10000   12.21000  -0.11000   -0.90090
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.94890   10.96030  -0.01140   -0.10401
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.99330   11.00900  -0.01570   -0.14261
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.76890   10.77300  -0.00410   -0.03806
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.66870    8.70470  -0.03600   -0.41357
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.47240    8.50760  -0.03520   -0.41375
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.06310    8.08520  -0.02210   -0.27334
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.06410   11.11030  -0.04620   -0.41583
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.53030   10.57400  -0.04370   -0.41328
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.11660   10.14450  -0.02790   -0.27503
野村成長基金                                                       31.45000   32.23000  -0.78000   -2.42011
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.43110    8.48130  -0.05020   -0.59189
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.43970    8.49180  -0.05210   -0.61353
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.67660    8.71310  -0.03650   -0.41891
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.68550    9.74300  -0.05750   -0.59017
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.54710    9.60610  -0.05900   -0.61419
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.79980    9.84100  -0.04120   -0.41866
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.09000    9.16000  -0.07000   -0.76419
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.16000   13.27000  -0.11000   -0.82894
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.25450   10.28400  -0.02950   -0.28685
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.15950   10.18730  -0.02780   -0.27289
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.07950   10.08870  -0.00920   -0.09119
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.68170    9.70840  -0.02670   -0.27502
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.67950    9.70570  -0.02620   -0.26994
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.81100    9.81980  -0.00880   -0.08961
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.12510   10.13430  -0.00920   -0.09078
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.81940   10.85370  -0.03430   -0.31602
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.66950   10.69850  -0.02900   -0.27107
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.81500   10.82470  -0.00970   -0.08961
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.11130   10.13150  -0.02020   -0.19938
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.11580   10.13920  -0.02340   -0.23079
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.05880   10.06830  -0.00950   -0.09436
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.56130    8.56940  -0.00810   -0.09452
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.17320    9.19160  -0.01840   -0.20018
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.04070    9.06130  -0.02060   -0.22734
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.11600   10.12570  -0.00970   -0.09580
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.85450   13.86750  -0.01300   -0.09374
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.98230   13.00820  -0.02590   -0.19911
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.51210   10.53600  -0.02390   -0.22684
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.47560   10.47030   0.00530    0.05062
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45820   10.45680   0.00140    0.01339
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.52670   10.51580   0.01090    0.10365
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.77370   10.76820   0.00550    0.05108
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.73290   10.73140   0.00150    0.01398
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.72080   10.70960   0.01120    0.10458
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.71070   10.70580   0.00490    0.04577
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.65960   10.65870   0.00090    0.00844
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.82500   10.79500   0.03000    0.27791
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.26960   10.26880   0.00080    0.00779
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.91160    9.92260  -0.01100   -0.11086
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.54330    9.55380  -0.01050   -0.10990
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.03930    9.03870   0.00060    0.00664
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.49660   11.49590   0.00070    0.00609
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.38760   10.35710   0.03050    0.29448
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.52210   11.49550   0.02660    0.23139
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.94380   10.92120   0.02260    0.20694
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.72050   10.68890   0.03160    0.29563
野村泰國基金                                                       43.81000   44.14000  -0.33000   -0.74762
野村高科技基金                                                     10.56000   10.89000  -0.33000   -3.03030
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.53730   10.56590  -0.02860   -0.27068
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.14940   10.19320  -0.04380   -0.42970
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.77000   10.78510  -0.01510   -0.14001
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.55160    9.59540  -0.04380   -0.45647
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.55260    9.57870  -0.02610   -0.27248
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.80440    9.83030  -0.02590   -0.26347
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.12070   12.17290  -0.05220   -0.42882
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.17170   14.16620   0.00550    0.03882
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.02190   11.07250  -0.05060   -0.45699
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.03100   11.06120  -0.03020   -0.27303
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.49860   11.52890  -0.03030   -0.26282
野村貨幣市場基金                                                   16.34370   16.34340   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       15.28000   15.34000  -0.06000   -0.39113
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.38910   10.39180  -0.00270   -0.02598
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.24890   10.28220  -0.03330   -0.32386
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.40450   10.40950  -0.00500   -0.04803
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.29900   10.29610   0.00290    0.02817
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.25890   10.25930  -0.00040   -0.00390
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.28650   10.28270   0.00380    0.03696
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.70580   10.70330   0.00250    0.02336
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.62820   10.62950  -0.00130   -0.01223
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.69820   10.69400   0.00420    0.03927
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.26270   10.29610  -0.03340   -0.32439
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.27160   10.30780  -0.03620   -0.35119
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.17390   10.19780  -0.02390   -0.23436
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.85150   10.88630  -0.03480   -0.31967
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.80970   10.84800  -0.03830   -0.35306
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.71280   10.73810  -0.02530   -0.23561
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.65480   10.64720   0.00760    0.07138
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     8.01920    8.01360   0.00560    0.06988
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.38830   12.37950   0.00880    0.07109
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.18000    9.22000  -0.04000   -0.43384
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.39780   10.40010  -0.00230   -0.02212
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.61070   10.59130   0.01940    0.18317
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.36320   10.36760  -0.00440   -0.04244
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.47510   10.45070   0.02440    0.23348
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.42220   10.41880   0.00340    0.03263
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.39820   10.40040  -0.00220   -0.02115
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.61190   10.59250   0.01940    0.18315
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.36350   10.36780  -0.00430   -0.04147
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.47940   10.45490   0.02450    0.23434
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.42110   10.41760   0.00350    0.03360
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.41910   10.42370  -0.00460   -0.04413
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.63400   10.61420   0.01980    0.18654
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.38380   10.39060  -0.00680   -0.06544
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.49600   10.47390   0.02210    0.21100
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.44550   10.44370   0.00180    0.01724
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.41910   10.42360  -0.00450   -0.04317
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.63380   10.61400   0.01980    0.18655
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.39090   10.39770  -0.00680   -0.06540
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.51200   10.48990   0.02210    0.21068
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.44620   10.44440   0.00180    0.01723
野村精選貨幣市場基金                                               12.11650   12.11640   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.88000   11.79000   0.09000    0.76336
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.12000   11.02000   0.10000    0.90744
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.58000    7.65000  -0.07000   -0.91503
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.84000   10.94000  -0.10000   -0.91408
野村積極成長基金                                                   13.34000   13.66000  -0.32000   -2.34261
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.23000   10.46000  -0.23000   -2.19885
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    37.10000   37.93000  -0.83000   -2.18824
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.67920   10.68290  -0.00370   -0.03463
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.54540    8.55360  -0.00820   -0.09587
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.87640    7.88530  -0.00890   -0.11287
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.72180    7.72460  -0.00280   -0.03625
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.25980   12.27170  -0.01190   -0.09697
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.96890   10.98140  -0.01250   -0.11383
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.79380   10.79780  -0.00400   -0.03704
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.84000   11.84000   0.00000    0.00000
野村環球基金-人民幣計價                                            17.87000   17.91000  -0.04000   -0.22334
野村環球基金-美元計價                                              13.87000   13.91000  -0.04000   -0.28756
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.63000   19.64000  -0.01000   -0.05092
野村鴻利基金                                                       23.78000   24.21000  -0.43000   -1.77613
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90580   16.90560   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       20.05000   20.45000  -0.40000   -1.95599
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.57000   10.64000  -0.07000   -0.65789
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.38000   13.50000  -0.12000   -0.88889
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.48000   15.49000  -0.01000   -0.06456
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.77650   10.75290   0.02360    0.21948
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.11250   14.08160   0.03090    0.21944
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.84230   10.81500   0.02730    0.25243
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.66100   10.70020  -0.03920   -0.36635
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.65070   10.60870   0.04200    0.39590
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.44510   10.46850  -0.02340   -0.22353
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.14720   10.09870   0.04850    0.48026
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.13170   10.14810  -0.01640   -0.16161
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.03240   10.02190   0.01050    0.10477
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.33770   10.32800   0.00970    0.09392
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.49430   10.48880   0.00550    0.05244
凱基台商天下基金                                                   13.82000   13.77000   0.05000    0.36311
凱基台灣精五門基金                                                 21.70000   22.13000  -0.43000   -1.94306
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       45.42280   44.86020   0.56260    1.25412
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   46.35830   46.23130   0.12700    0.27471
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.98650   42.95190   0.03460    0.08056
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.61820   10.64070  -0.02250   -0.21145
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   45.55090   45.01320   0.53770    1.19454
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         46.71260   46.06270   0.64990    1.41090
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             45.36050   44.45230   0.90820    2.04309
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.61000   12.61000   0.00000    0.00000
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.26310   11.33500  -0.07190   -0.63432
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.23000   11.27000  -0.04000   -0.35492
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59830   11.59820   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       29.26000   29.89000  -0.63000   -2.10773
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.26000   23.31000  -0.05000   -0.21450
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.27040   22.38250  -0.11210   -0.50084
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.40000   17.51000  -0.11000   -0.62821
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.42630   16.57210  -0.14580   -0.87979
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.47000    7.56000  -0.09000   -1.19048
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    41.83500   41.33190   0.50310    1.21722
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    41.89130   41.36540   0.52590    1.27135
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   41.96100   41.29340   0.66760    1.61672
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.62000   11.59000   0.03000    0.25884
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.18480   11.22920  -0.04440   -0.39540
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.83000   10.85000  -0.02000   -0.18433
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.46840   12.42660   0.04180    0.33638
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.93000   12.85000   0.08000    0.62257
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.05000   13.10000  -0.05000   -0.38168
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.63660   12.72050  -0.08390   -0.65957
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.44550   10.43130   0.01420    0.13613
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.08940   10.14080  -0.05140   -0.50686
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.22860   10.25230  -0.02370   -0.23117
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.44540   10.43130   0.01410    0.13517
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.08940   10.14080  -0.05140   -0.50686
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.22860   10.25230  -0.02370   -0.23117
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.38000   12.29000   0.09000    0.73230
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.10000   36.67000  -0.57000   -1.55440
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.99000   33.12000  -0.13000   -0.39251
富邦上証180基金                                                    31.39000   31.84000  -0.45000   -1.41332
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19700    0.19950  -0.00250   -1.25313
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.15000    6.21000  -0.06000   -0.96618
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.27000    6.14000   0.13000    2.11726
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   44.87000   46.34000  -1.47000   -3.17221
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.33260   12.35870  -0.02610   -0.21119
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.36200   11.40650  -0.04450   -0.39013
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.95420   11.01320  -0.05900   -0.53572
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.46120   10.48340  -0.02220   -0.21176
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.55640    9.59390  -0.03750   -0.39087
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.22340    9.27300  -0.04960   -0.53489
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.87630   20.85240   0.02390    0.11462
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.65930   11.65850   0.00080    0.00686
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.65530   10.69360  -0.03830   -0.35816
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.86950   13.83100   0.03850    0.27836
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.02350    2.02200   0.00150    0.07418
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.48390    9.45760   0.02630    0.27808
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43340    1.43230   0.00110    0.07680
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.43870   12.41060   0.02810    0.22642
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.80970    1.80750   0.00220    0.12172
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.40430   10.38080   0.02350    0.22638
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53480    1.53300   0.00180    0.11742
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.96390   10.96540  -0.00150   -0.01368
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.89930   10.89590   0.00340    0.03120
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.62000   15.23000   0.39000    2.56074
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  17.76000   18.69000  -0.93000   -4.97592
富邦日本東証基金                                                   19.81000   20.26000  -0.45000   -2.22113
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    45.96000   46.54000  -0.58000   -1.24624
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    46.01000   46.93000  -0.92000   -1.96037
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    51.92000   52.90000  -0.98000   -1.85255
富邦台灣心基金                                                     21.86000   22.47000  -0.61000   -2.71473
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.77000   46.58000  -0.81000   -1.73894
富邦台灣科技指數基金                                               55.16000   56.18000  -1.02000   -1.81559
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   48.00070   47.47630   0.52440    1.10455
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.75830   41.66850   0.08980    0.21551
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31130    0.31130   0.00000    0.00000
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.64360    2.62950   0.01410    0.53622
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35870    0.35790   0.00080    0.22353
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.09530   11.04790   0.04740    0.42904
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.25760    2.24560   0.01200    0.53438
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33810    0.33740   0.00070    0.20747
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.41110    9.37080   0.04030    0.43006
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.34000   23.63000  -0.29000   -1.22725
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.73000   14.58000   0.15000    1.02881
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 26.73000   27.20000  -0.47000   -1.72794
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.71170   15.71150   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.51000   17.75000  -0.24000   -1.35211
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.52960   41.17850   0.35110    0.85263
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   44.63260   44.04250   0.59010    1.33984
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.10620   39.90740   0.19880    0.49815
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    40.49170   40.03950   0.45220    1.12938
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.14810   41.16330  -0.01520   -0.03693
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   46.08800   45.53980   0.54820    1.20378
富邦長紅基金                                                       60.94000   62.63000  -1.69000   -2.69839
富邦科技基金                                                       24.68000   25.27000  -0.59000   -2.33478
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.51440   41.30230   0.21210    0.51353
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        45.28610   44.42870   0.85740    1.92983
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.43380   39.90660   0.52720    1.32108
富邦恒生國企ETF基金                                                20.33000   20.71000  -0.38000   -1.83486
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.04000   13.63000   0.41000    3.00807
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.72000   26.90000  -1.18000   -4.38662
富邦高成長基金                                                     23.54000   24.18000  -0.64000   -2.64682
富邦基金A類型                                                      13.47000   13.82000  -0.35000   -2.53256
富邦基金I類型                                                      13.47000   13.82000  -0.35000   -2.53256
富邦深証100基金                                                    10.39000   10.53000  -0.14000   -1.32953
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.69000   20.73000  -0.04000   -0.19296
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42710    0.42760  -0.00050   -0.11693
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.48810   12.52040  -0.03230   -0.25798
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.29340    9.31740  -0.02400   -0.25758
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30200    0.30230  -0.00030   -0.09924
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.49160    8.51350  -0.02190   -0.25724
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.31340   10.37920  -0.06580   -0.63396
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             11.01180   11.05160  -0.03980   -0.36013
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.57440    9.63550  -0.06110   -0.63411
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.21760   10.25450  -0.03690   -0.35984
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.03000   18.28000  -0.25000   -1.36761
富邦精準基金                                                       43.84000   44.94000  -1.10000   -2.44771
富邦精銳中小基金                                                   11.73000   11.99000  -0.26000   -2.16847
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.60000   18.06000  -0.46000   -2.54707
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.19000   21.50000  -0.31000   -1.44186
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.19000    7.08000   0.11000    1.55367
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.65000   16.18000  -0.53000   -3.27565
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.94000   19.86000   0.08000    0.40282
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.79160   10.75090   0.04070    0.37857
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.39350   10.45970  -0.06620   -0.63291
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.64380   10.67140  -0.02760   -0.25864
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.23500   10.19640   0.03860    0.37856
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.81170    9.87420  -0.06250   -0.63296
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.03480   10.06090  -0.02610   -0.25942
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富達台灣成長基金                                                   31.18000   31.68000  -0.50000   -1.57828
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.06900   10.08470  -0.01570   -0.15568
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.05870   10.07450  -0.01580   -0.15683
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.86370    9.87990  -0.01620   -0.16397
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.39510   10.41070  -0.01560   -0.14985
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.39870   10.41500  -0.01630   -0.15651
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.19890   10.21530  -0.01640   -0.16054
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.50790    8.51360  -0.00570   -0.06695
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.22390    9.23020  -0.00630   -0.06825
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.76000    8.76550  -0.00550   -0.06275
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.30520   10.31250  -0.00730   -0.07079
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.38970   10.39680  -0.00710   -0.06829
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.89450    9.90090  -0.00640   -0.06464
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.04820   10.05310  -0.00490   -0.04874
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.66640    8.65770   0.00870    0.10049
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.97640    9.96630   0.01010    0.10134
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.22580    9.21610   0.00970    0.10525
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.51180   11.50010   0.01170    0.10174
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.34340   11.33200   0.01140    0.10060
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.61430   10.60290   0.01140    0.10752
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.43010    9.41950   0.01060    0.11253
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.56000   15.53000   0.03000    0.19317
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.90870    8.89490   0.01380    0.15515
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.83790    9.82210   0.01580    0.16086
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.30780    9.29270   0.01510    0.16249
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.78020   10.76320   0.01700    0.15795
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.83330   10.81590   0.01740    0.16087
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.31250   10.29610   0.01640    0.15928
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.46010    9.44360   0.01650    0.17472
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.05000    9.13000  -0.08000   -0.87623
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.60000    9.74000  -0.14000   -1.43737
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.53000    8.63000  -0.10000   -1.15875
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.93000    7.96000  -0.03000   -0.37688
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.27000   10.31000  -0.04000   -0.38797
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.97000    9.07000  -0.10000   -1.10254
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.87000    8.94000  -0.07000   -0.78300
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.03000   10.11000  -0.08000   -0.79130
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.21110   10.22540  -0.01430   -0.13985
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.53100    9.56630  -0.03530   -0.36900
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.06080    9.08310  -0.02230   -0.24551
富蘭克林華美中華基金                                               11.29000   11.35000  -0.06000   -0.52863
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.39000   22.90000  -0.51000   -2.22707
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.13000   22.43000  -0.30000   -1.33749
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.07290    8.04310   0.02980    0.37050
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.18770    9.17060   0.01710    0.18647
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.19910   10.16010   0.03900    0.38385
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.72140    9.66520   0.05620    0.58147
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.62290   11.63190  -0.00900   -0.07737
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.67270    8.71640  -0.04370   -0.50135
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.79330    8.86710  -0.07380   -0.83229
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.87830    9.96100  -0.08270   -0.83024
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.38450   14.25700   0.12750    0.89430
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.33140   10.28890   0.04250    0.41307
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.24980   10.26070  -0.01090   -0.10623
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.63090   10.64050  -0.00960   -0.09022
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.62750    7.66720  -0.03970   -0.51779
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.94860    9.00930  -0.06070   -0.67375
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.93850   10.00600  -0.06750   -0.67460
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.25450   11.24140   0.01310    0.11653
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.54010    7.56430  -0.02420   -0.31992
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.86470    8.90630  -0.04160   -0.46709
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.01020   10.05750  -0.04730   -0.47030
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.92430   10.92370   0.00060    0.00549
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.66750    7.70040  -0.03290   -0.42725
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.22630    8.24130  -0.01500   -0.18201
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.31330    9.34520  -0.03190   -0.34135
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.42660   10.43210  -0.00550   -0.05272
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.12900   13.11470   0.01430    0.10904
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.11000    8.11000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.42000    8.40000   0.02000    0.23810
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.78000    8.79000  -0.01000   -0.11377
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.83000   10.78000   0.05000    0.46382
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.09000    8.02000   0.07000    0.87282
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.05000   11.80000   0.25000    2.11864
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.70000    8.76000  -0.06000   -0.68493
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.27000    8.31000  -0.04000   -0.48135
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.48000    9.54000  -0.06000   -0.62893
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.46000    9.51000  -0.05000   -0.52576
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.62000   10.64000  -0.02000   -0.18797
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.20000    9.24000  -0.04000   -0.43290
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.26780   13.30390  -0.03610   -0.27135
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.85000    9.91000  -0.06000   -0.60545
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.85000    9.91000  -0.06000   -0.60545
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.30000   10.36000  -0.06000   -0.57915
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.29000   10.36000  -0.07000   -0.67568
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.11000   11.09000   0.02000    0.18034
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.43000   10.46000  -0.03000   -0.28681
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.43000   10.46000  -0.03000   -0.28681
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.76000    9.83000  -0.07000   -0.71211
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.10000   10.15000  -0.05000   -0.49261
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.56000    9.66000  -0.10000   -1.03520
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.89000    9.97000  -0.08000   -0.80241
富蘭克林華美第一富基金                                             38.69000   39.65000  -0.96000   -2.42119
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35500   10.35480   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.67000    8.69000  -0.02000   -0.23015
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.96000   14.92000   0.04000    0.26810
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.76000   13.81000  -0.05000   -0.36206
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.14000   16.16000  -0.02000   -0.12376
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.01500   10.14480  -0.12980   -1.27947
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.01500   10.14470  -0.12970   -1.27850
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.97800   10.09920  -0.12120   -1.20010
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.97800   10.09920  -0.12120   -1.20010
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.03920   10.08290  -0.04370   -0.43341
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.96310   10.08290  -0.11980   -1.18815
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.96310   10.08290  -0.11980   -1.18815
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.14830   10.16820  -0.01990   -0.19571
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.07120   10.16820  -0.09700   -0.95395
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.07120   10.16820  -0.09700   -0.95395
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.55810    6.69250  -0.13440   -2.00822
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.73730   10.79390  -0.05660   -0.52437
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.58000    9.62430  -0.04430   -0.46029
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.65200   11.64760   0.00440    0.03778
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.79190    6.81910  -0.02720   -0.39888
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.97120    9.02310  -0.05190   -0.57519
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.04900   11.03790   0.01110    0.10056
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    69.62000   69.04000   0.58000    0.84009
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    70.53000   69.71000   0.82000    1.17630
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.20950   61.97870   0.23080    0.37239
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.79000   20.77000   0.02000    0.09629
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              67.62830   66.78760   0.84070    1.25877
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 66.95560   66.18680   0.76880    1.16156
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.88610   11.88540   0.00070    0.00589
復華人生目標基金                                                   39.66880   40.62870  -0.95990   -2.36262
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
復華大中華中小策略基金                                              8.95000    9.02000  -0.07000   -0.77605
復華中小精選基金                                                   65.90000   67.76000  -1.86000   -2.74498
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.94880   52.92890   0.01990    0.03760
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.82210   62.52590   0.29620    0.47372
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.00000   10.04000  -0.04000   -0.39841
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.92000    8.98000  -0.06000   -0.66815
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.93000   11.94000  -0.01000   -0.08375
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.24000   10.30000  -0.06000   -0.58252
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                           10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                             10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
復華台灣智能基金                                                   11.77000   11.89000  -0.12000   -1.00925
復華全方位基金                                                     29.33000   30.19000  -0.86000   -2.84863
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.98000   13.07000  -0.09000   -0.68860
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.59000   20.68000  -0.09000   -0.43520
復華全球平衡基金-美元                                               9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.79000   19.75000   0.04000    0.20253
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.37000   14.47000  -0.10000   -0.69109
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.95000   14.01000  -0.06000   -0.42827
復華全球原物料基金                                                  8.30000    8.38000  -0.08000   -0.95465
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.12000   13.19000  -0.07000   -0.53071
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.19090   12.16890   0.02200    0.18079
復華全球債券基金                                                   14.98350   14.91070   0.07280    0.48824
復華全球債券組合基金                                               15.39000   15.37000   0.02000    0.13012
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.07000   15.05000   0.02000    0.13289
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.00000   11.03000  -0.03000   -0.27199
復華有利貨幣市場基金                                               13.49760   13.49740   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.41000   11.45000  -0.04000   -0.34934
復華亞太成長基金                                                   12.43000   12.46000  -0.03000   -0.24077
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.15000    9.22000  -0.07000   -0.75922
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.79000    9.84000  -0.05000   -0.50813
復華東協世紀基金                                                   12.50000   12.59000  -0.09000   -0.71485
復華南非幣長期收益基金A                                            13.98000   14.01000  -0.03000   -0.21413
復華南非幣長期收益基金B                                             7.97000    7.98000  -0.01000   -0.12531
復華南非幣短期收益基金A                                            14.55000   14.57000  -0.02000   -0.13727
復華南非幣短期收益基金B                                             8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      69.52270   68.20780   1.31490    1.92779
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.48000   22.89000  -0.41000   -1.79118
復華美國新星基金-美元                                              12.87000   12.96000  -0.09000   -0.69444
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.16000   13.23000  -0.07000   -0.52910
復華恒生基金                                                       20.97000   21.31000  -0.34000   -1.59550
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.58000    8.38000   0.20000    2.38663
復華恒生單日正向二倍基金                                           28.69000   30.04000  -1.35000   -4.49401
復華神盾基金                                                       26.46770   27.08590  -0.61820   -2.28237
復華高成長基金                                                     68.34000   70.36000  -2.02000   -2.87095
復華高益策略組合基金                                               13.65000   13.62000   0.03000    0.22026
復華貨幣市場基金                                                   14.46130   14.46110   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.35000   18.44000  -0.09000   -0.48807
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.37000   48.93000  -0.56000   -1.14449
復華復華基金                                                       21.41000   22.05000  -0.64000   -2.90249
復華華人世紀基金                                                   17.29000   17.35000  -0.06000   -0.34582
復華傳家二號基金                                                   32.33660   32.77870  -0.44210   -1.34874
復華傳家基金                                                       22.56480   22.95520  -0.39040   -1.70070
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.91000   15.90000   0.01000    0.06289
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.79000   11.82000  -0.03000   -0.25381
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.49000   14.50000  -0.01000   -0.06897
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.95000   10.92000   0.03000    0.27473
復華新興人民幣債券基金A                                            12.28000   12.28000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     22.04000   21.95000   0.09000    0.41002
復華新興市場企業債券ETF基金                                        69.81000   69.46000   0.35000    0.50389
復華新興市場高收益債券基金A                                        10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.46000    5.47000  -0.01000   -0.18282
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.27000   12.31000  -0.04000   -0.32494
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.11000   12.11000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           11.36000   11.35000   0.01000    0.08811
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.31000    9.34000  -0.03000   -0.32120
復華滬深300 A股基金                                                23.52000   23.82000  -0.30000   -1.25945
復華數位經濟基金                                                   46.23000   47.37000  -1.14000   -2.40659
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.09230   10.07910   0.01320    0.13096
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.84920    9.83170   0.01750    0.17800
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.63860   10.62460   0.01400    0.13177
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.24500   10.22670   0.01830    0.17894
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.06440    9.99710   0.06730    0.67320
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.06660   10.04980   0.01680    0.16717
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.31240   10.30620   0.00620    0.06016
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.97510   10.93830   0.03680    0.33643
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.10920   10.10260   0.00660    0.06533
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.78260   10.74580   0.03680    0.34246
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.46900   10.46220   0.00680    0.06500
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.15220   11.11420   0.03800    0.34190
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.78200   10.79750  -0.01550   -0.14355
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.74640   10.74440   0.00200    0.01861
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.87720   10.84510   0.03210    0.29599
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.71560   10.72500  -0.00940   -0.08765
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.98320   11.93720   0.04600    0.38535
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.67310   10.66730   0.00580    0.05437
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.89870   10.90830  -0.00960   -0.08801
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.31120   12.26230   0.04890    0.39878
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.81710   10.81110   0.00600    0.05550
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.99530   10.95880   0.03650    0.33307
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.25120   10.26110  -0.00990   -0.09648
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.25750   10.25260   0.00490    0.04779
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.19110   10.15810   0.03300    0.32486
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.60540   10.61100  -0.00560   -0.05278
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.89600   10.82190   0.07410    0.68472
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.62430   10.61290   0.01140    0.10742
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.60390   10.60960  -0.00570   -0.05372
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.89560   10.82130   0.07430    0.68661
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.62090   10.60960   0.01130    0.10651
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.45850   10.45950  -0.00100   -0.00956
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.44310   10.42880   0.01430    0.13712
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.45650   10.45750  -0.00100   -0.00956
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.44400   10.42970   0.01430    0.13711
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           11.00840   11.01840  -0.01000   -0.09076
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             11.01550   11.00920   0.00630    0.05722
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.13880   11.10210   0.03670    0.33057
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.33630   10.34470  -0.00840   -0.08120
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.33890   10.33230   0.00660    0.06388
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.27230   10.23750   0.03480    0.33993
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.17960    9.20690  -0.02730   -0.29652
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.22130    8.25640  -0.03510   -0.42512
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.28490    8.29710  -0.01220   -0.14704
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.02370   12.00960   0.01410    0.11741
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.80090   10.80170  -0.00080   -0.00741
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             11.00650   10.97700   0.02950    0.26874
景順主流基金                                                       18.22000   18.67000  -0.45000   -2.41028
景順台灣科技基金                                                   31.70000   32.52000  -0.82000   -2.52153
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.90000    9.96000  -0.06000   -0.60241
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.59000    9.63000  -0.04000   -0.41537
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.99000    9.03000  -0.04000   -0.44297
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.61000   11.61000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                   24.15000   24.25000  -0.10000   -0.41237
景順全球康健基金                                                   19.60000   19.53000   0.07000    0.35842
景順貨幣市場基金                                                   15.99580   15.99570   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       32.68000   33.41000  -0.73000   -2.18497
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.88000   15.00000  -0.12000   -0.80000
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.06000   14.14000  -0.08000   -0.56577
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.02000   11.03000  -0.01000   -0.09066
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.35000   11.33000   0.02000    0.17652
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.71000   11.73000  -0.02000   -0.17050
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.91000   11.90000   0.01000    0.08403
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.63030    8.62590   0.00440    0.05101
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.96410    7.96950  -0.00540   -0.06776
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.47590   11.47000   0.00590    0.05144
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.56780   10.57490  -0.00710   -0.06714
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.37000    8.40000  -0.03000   -0.35714
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.05000    8.08000  -0.03000   -0.37129
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.94000   11.95000  -0.01000   -0.08368
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.61950    9.61950   0.00000    0.00000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.92370    9.89630   0.02740    0.27687
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.22430   10.22430   0.00000    0.00000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.55150   10.52240   0.02910    0.27655
華南永昌永昌基金                                                   20.22000   20.68000  -0.46000   -2.22437
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
華南永昌全球亨利組合基金                                           15.02880   15.02000   0.00880    0.05859
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.22000   10.18000   0.04000    0.39293
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.66000   10.58000   0.08000    0.75614
華南永昌全球精品基金                                               17.30000   17.25000   0.05000    0.28986
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.91000   10.88000   0.03000    0.27574
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.69000   13.69000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.73000   13.69000   0.04000    0.29218
華南永昌物聯網精選基金                                             12.17000   12.47000  -0.30000   -2.40577
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.28400   16.28380   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.94280   25.27860  -0.33580   -1.32840
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99220   11.99200   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.76510   10.76340   0.00170    0.01579
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.70120   10.73860  -0.03740   -0.34828
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.97870    9.97680   0.00190    0.01904
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.85200    9.88640  -0.03440   -0.34795
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.61680   10.61440   0.00240    0.02261
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.48540   10.52120  -0.03580   -0.34027
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.96200    9.95970   0.00230    0.02309
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.78050    9.81400  -0.03350   -0.34135
華頓中小型基金                                                     20.57000   21.33000  -0.76000   -3.56306
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.02510   12.08720  -0.06210   -0.51377
華頓台灣基金                                                       23.22000   23.87000  -0.65000   -2.72308
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57260   11.57250   0.00010    0.00086
華頓全球時尚精品基金                                               18.08000   17.92000   0.16000    0.89286
華頓全球高收益債券基金A                                            14.12200   14.12720  -0.00520   -0.03681
華頓全球高收益債券基金B                                             8.18800    8.23680  -0.04880   -0.59246
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.99000    5.05000  -0.06000   -1.18812
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.78230    2.80820  -0.02590   -0.92230
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.56840   12.66610  -0.09770   -0.77135
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40310    0.40730  -0.00420   -1.03118
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.07190   12.10050  -0.02860   -0.23635
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.07190   12.10050  -0.02860   -0.23635
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.66670   10.72130  -0.05460   -0.50927
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.84120   10.85040  -0.00920   -0.08479
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.84070   10.84990  -0.00920   -0.08479
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.51310    9.54350  -0.03040   -0.31854
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.94240   10.98200  -0.03960   -0.36059
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.94210   10.98180  -0.03970   -0.36151
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.61000    9.67460  -0.06460   -0.66773
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.05000   11.13000  -0.08000   -0.71878
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.61000    9.66000  -0.05000   -0.51760
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.20000   10.28000  -0.08000   -0.77821
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.66370    2.65960   0.00410    0.15416
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07410    2.08170  -0.00760   -0.36509
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.25420   12.24950   0.00470    0.03837
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.46120    9.49790  -0.03670   -0.38640
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38520    0.38510   0.00010    0.02597
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30050    0.30240  -0.00190   -0.62831
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.54000    3.58000  -0.04000   -1.11732
匯豐中國動力基金(台幣)                                             16.00000   16.15000  -0.15000   -0.92879
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000    0.52000  -0.01000   -1.92308
匯豐台灣精典基金                                                   24.25000   24.69000  -0.44000   -1.78210
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.75000   12.81000  -0.06000   -0.46838
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.41000    8.44000  -0.03000   -0.35545
匯豐安富基金                                                       25.69000   25.96000  -0.27000   -1.04006
匯豐成功基金                                                       43.27000   43.72000  -0.45000   -1.02928
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.89000   10.97000  -0.08000   -0.72926
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.39000    2.40000  -0.01000   -0.41667
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.79000   10.81000  -0.02000   -0.18501
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.09000   10.14000  -0.05000   -0.49310
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.79000   10.81000  -0.02000   -0.18501
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.41000   11.45000  -0.04000   -0.34934
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.65000   10.72000  -0.07000   -0.65299
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.41000   11.45000  -0.04000   -0.34934
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.33000   10.44000  -0.11000   -1.05364
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.51000  -0.01000   -1.96078
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.71320    2.71270   0.00050    0.01843
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.37070    2.37850  -0.00780   -0.32794
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  12.02050   12.01900   0.00150    0.01248
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.05560    8.08630  -0.03070   -0.37965
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39380    0.39430  -0.00050   -0.12681
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33710    0.33860  -0.00150   -0.44300
匯豐金磚動力基金                                                   15.03000   15.16000  -0.13000   -0.85752
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01390   15.01380   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.23000    5.25000  -0.02000   -0.38095
匯豐新鑽動力基金                                                   10.66000   10.75000  -0.09000   -0.83721
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.56890    5.62540  -0.05650   -1.00437
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.44530    9.47440  -0.02910   -0.30714
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.39000   53.33000  -0.94000   -1.76261
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.39000   53.33000  -0.94000   -1.76261
匯豐龍騰電子基金                                                   37.24000   37.94000  -0.70000   -1.84502
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.85560   12.84550   0.01010    0.07863
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.02000   18.49000  -0.47000   -2.54191
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.27000    9.35000  -0.08000   -0.85561
新光中國成長基金(美元)                                              9.28000    9.38000  -0.10000   -1.06610
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.34000    9.42000  -0.08000   -0.84926
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.47350   11.44050   0.03300    0.28845
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.45720   10.45140   0.00580    0.05549
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.90990   10.87680   0.03310    0.30432
新光台灣富貴基金                                                   23.60000   24.17000  -0.57000   -2.35830
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.84000   21.97000  -0.13000   -0.59172
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.81670   40.78730   0.02940    0.07208
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    45.25970   44.57710   0.68260    1.53128
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.94000   10.00000  -0.06000   -0.60000
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.11000   10.14000  -0.03000   -0.29586
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.67000    8.65000   0.02000    0.23121
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.13000   11.26000  -0.13000   -1.15453
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.97000   11.07000  -0.10000   -0.90334
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.00830   10.92860   0.07970    0.72928
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.88070   10.77560   0.10510    0.97535
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.38120   10.30680   0.07440    0.72185
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.24880   10.14980   0.09900    0.97539
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.37000    9.25000   0.12000    1.29730
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.76000   10.65000   0.11000    1.03286
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.21000    9.27000  -0.06000   -0.64725
新光吉星貨幣市場基金                                               15.51090   15.51070   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.55000    8.57000  -0.02000   -0.23337
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.68000    8.69000  -0.01000   -0.11507
新光亞洲精選基金-美金                                              21.33000   21.50000  -0.17000   -0.79070
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.86000   21.98000  -0.12000   -0.54595
新光店頭基金                                                       22.59000   23.14000  -0.55000   -2.37684
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.45000   11.39000   0.06000    0.52678
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.96000   10.88000   0.08000    0.73529
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.42000   10.37000   0.05000    0.48216
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.96000    9.89000   0.07000    0.70779
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          41.31040   40.81040   0.50000    1.22518
新光特選內需收益ETF基金                                            20.65000   20.82000  -0.17000   -0.81652
新光創新科技基金                                                   13.00000   13.37000  -0.37000   -2.76739
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.29620   10.27350   0.02270    0.22096
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.59710   10.56330   0.03380    0.31998
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.07590   10.05710   0.01880    0.18693
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.40820    9.38760   0.02060    0.21944
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.65510    9.62470   0.03040    0.31585
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.17210    9.15220   0.01990    0.21743
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.09330   40.86840   0.22490    0.55030
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       44.82480   43.98600   0.83880    1.90697
新光澳幣八年期保本基金                                             10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.97000   10.99000  -0.02000   -0.18198
新光澳幣保本基金                                                   12.47000   12.47000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.83170   10.80390   0.02780    0.25731
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.57750    9.55290   0.02460    0.25751
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.56740    9.53400   0.03340    0.35033
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.61120   10.57410   0.03710    0.35086
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.65630   10.63020   0.02610    0.24553
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.58960    9.56700   0.02260    0.23623
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.55350    9.52530   0.02820    0.29605
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.59880   10.56740   0.03140    0.29714
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.28000    7.31000  -0.03000   -0.41040
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.18000   10.25000  -0.07000   -0.68293
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.79640   10.79030   0.00610    0.05653
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.63780    9.63240   0.00540    0.05606
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.64280   10.63830   0.00450    0.04230
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.62720    9.62430   0.00290    0.03013
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.70310    9.69570   0.00740    0.07632
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.72740   10.71980   0.00760    0.07090
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        15.02570   14.99740   0.02830    0.18870
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.72420    8.70780   0.01640    0.18834
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.38260   41.32370   0.05890    0.14253
群益10年期以上金融債ETF基金                                        43.50740   42.96760   0.53980    1.25630
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     43.99190   43.48710   0.50480    1.16080
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 44.45480   43.86750   0.58730    1.33880
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               46.26310   45.55310   0.71000    1.55862
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  43.90090   43.32370   0.57720    1.33230
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 47.71150   47.05240   0.65910    1.40078
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                48.53010   48.37400   0.15610    0.32269
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  46.92570   46.41840   0.50730    1.09289
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.71660   10.70650   0.01010    0.09434
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  45.01110   44.14010   0.87100    1.97326
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.95650   40.87400   0.08250    0.20184
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.49190   11.49110   0.00080    0.00696
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.26310   10.26120   0.00190    0.01852
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.32180   13.40240  -0.08060   -0.60138
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.91300    9.99920  -0.08620   -0.86207
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.37000   10.43000  -0.06000   -0.57526
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.88000    9.97000  -0.09000   -0.90271
群益大印度基金-人民幣                                              13.01960   13.14890  -0.12930   -0.98335
群益大印度基金-美元                                                12.19000   12.34360  -0.15360   -1.24437
群益大印度基金-新臺幣                                              11.69000   11.80000  -0.11000   -0.93220
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.10110   12.14130  -0.04020   -0.33110
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.61830   11.68760  -0.06930   -0.59294
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.03000   11.07000  -0.04000   -0.36134
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.78620   10.82200  -0.03580   -0.33081
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.44760    9.50400  -0.05640   -0.59343
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.99000    9.02000  -0.03000   -0.33259
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.71230    9.74460  -0.03230   -0.33147
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.54200    8.59300  -0.05100   -0.59351
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.13000    9.16000  -0.03000   -0.32751
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.00630    9.03620  -0.02990   -0.33089
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.18710    8.23600  -0.04890   -0.59373
群益中小型股基金                                                   44.52000   45.42000  -0.90000   -1.98151
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.40870   10.40330   0.00540    0.05191
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.62070    9.64110  -0.02040   -0.21159
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.12320    9.11730   0.00590    0.06471
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.83880    8.83420   0.00460    0.05207
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.16870    8.18610  -0.01740   -0.21256
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.74710    7.74210   0.00500    0.06458
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.63680   10.62820   0.00860    0.08092
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.70040   11.69100   0.00940    0.08040
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.29230   11.28380   0.00850    0.07533
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.46480   10.43090   0.03390    0.32500
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.69360    8.71710  -0.02350   -0.26959
群益中國新機會基金N-美元                                            7.94780    7.99030  -0.04250   -0.53189
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.59000    8.61000  -0.02000   -0.23229
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.70980    7.73050  -0.02070   -0.26777
群益中國新機會基金-美元                                             8.49750    8.54300  -0.04550   -0.53260
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.20000    8.22000  -0.02000   -0.24331
群益平衡王基金                                                     19.74170   20.05790  -0.31620   -1.57644
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.97700    9.99660  -0.01960   -0.19607
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.00590    9.99780   0.00810    0.08102
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.97710    9.99660  -0.01950   -0.19507
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.00590    9.99780   0.00810    0.08102
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.97710    9.99670  -0.01960   -0.19606
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.00580    9.99780   0.00800    0.08002
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.96880    9.98880  -0.02000   -0.20022
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.99760    9.99010   0.00750    0.07507
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.96880    9.98880  -0.02000   -0.20022
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.99760    9.99010   0.00750    0.07507
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.96880    9.98880  -0.02000   -0.20022
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.99760    9.99010   0.00750    0.07507
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.97120    9.99300  -0.02180   -0.21815
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                           10.00000    9.99430   0.00570    0.05703
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.97120    9.99300  -0.02180   -0.21815
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                           10.00000    9.99430   0.00570    0.05703
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.97120    9.99290  -0.02170   -0.21715
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                          10.00000    9.99430   0.00570    0.05703
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.40000    6.39000   0.01000    0.15649
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.96020   11.95930   0.00090    0.00753
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.36500   11.39410  -0.02910   -0.25540
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.89000   10.89000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.24520   10.24430   0.00090    0.00879
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.73480    9.75970  -0.02490   -0.25513
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.48990   10.47980   0.01010    0.09638
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.26990   10.25960   0.01030    0.10039
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.28450    9.27560   0.00890    0.09595
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.27700    9.26770   0.00930    0.10035
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.26000    9.23000   0.03000    0.32503
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.55090   10.54070   0.01020    0.09677
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.59230   10.58170   0.01060    0.10017
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.73000   10.69000   0.04000    0.37418
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.44840    9.43940   0.00900    0.09535
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.92620    9.91620   0.01000    0.10085
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.34530   11.31970   0.02560    0.22615
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.82890    7.81130   0.01760    0.22531
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.75220   10.75040   0.00180    0.01674
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.56870   10.56560   0.00310    0.02934
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.70080   10.66810   0.03270    0.30652
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.96500    9.96330   0.00170    0.01706
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.90230    9.89930   0.00300    0.03031
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.02630    9.99570   0.03060    0.30613
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.75230   10.75040   0.00190    0.01767
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.56860   10.56540   0.00320    0.03029
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.70070   10.66800   0.03270    0.30652
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.96510    9.96340   0.00170    0.01706
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.90210    9.89920   0.00290    0.02930
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.02630    9.99570   0.03060    0.30613
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.77040    9.75250   0.01790    0.18354
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.49000   11.43000   0.06000    0.52493
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.98640   15.95700   0.02940    0.18425
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.94000   15.87000   0.07000    0.44108
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.05000   12.11000  -0.06000   -0.49546
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.34040   10.43610  -0.09570   -0.91701
群益印度中小基金N-美元                                              8.64200    8.74500  -0.10300   -1.17782
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.26000    8.33000  -0.07000   -0.84034
群益印度中小基金-人民幣                                            13.99860   14.12820  -0.12960   -0.91731
群益印度中小基金-美元                                              12.36050   12.50780  -0.14730   -1.17767
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.45000   14.58000  -0.13000   -0.89163
群益多利策略組合基金                                               11.95000   11.93000   0.02000    0.16764
群益多重收益組合基金                                               14.19000   14.15000   0.04000    0.28269
群益多重資產組合基金                                               15.67000   15.62000   0.05000    0.32010
群益安家基金                                                       24.96800   25.37380  -0.40580   -1.59929
群益安穩貨幣市場基金                                               16.16160   16.16130   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               21.86000   21.66000   0.20000    0.92336
群益亞太中小基金                                                   10.74000   10.81000  -0.07000   -0.64755
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.65000   16.65000   0.00000    0.00000
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.65090   10.62040   0.03050    0.28718
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.88030    7.85770   0.02260    0.28762
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.34780   10.31810   0.02970    0.28784
群益店頭市場基金                                                   94.53000   96.57000  -2.04000   -2.11246
群益東方盛世基金                                                    8.94000    8.99000  -0.05000   -0.55617
群益東協成長基金-人民幣                                            13.48460   13.56760  -0.08300   -0.61175
群益東協成長基金-美元                                              11.78370   11.88760  -0.10390   -0.87402
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.78000   11.85000  -0.07000   -0.59072
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.91260   11.90240   0.01020    0.08570
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.21280   11.21390  -0.00110   -0.00981
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.65520   10.63350   0.02170    0.20407
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.77820    9.76980   0.00840    0.08598
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.20730    9.20810  -0.00080   -0.00869
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.74720    8.72940   0.01780    0.20391
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.01780   10.99540   0.02240    0.20372
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.56890    9.56070   0.00820    0.08577
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.37080    9.37160  -0.00080   -0.00854
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.77190    9.75200   0.01990    0.20406
群益長安基金                                                       29.22000   30.09000  -0.87000   -2.89133
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.41950   10.50120  -0.08170   -0.77801
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.76230   15.88580  -0.12350   -0.77742
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.38000   15.46000  -0.08000   -0.51746
群益真善美基金                                                     15.75850   15.85820  -0.09970   -0.62870
群益馬拉松基金                                                    118.16000  121.02000  -2.86000   -2.36325
群益深証中小板基金                                                 11.78000   11.96000  -0.18000   -1.50502
群益創新科技基金                                                   32.34000   33.02000  -0.68000   -2.05936
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.71820    9.77200  -0.05380   -0.55055
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.90490    8.97780  -0.07290   -0.81200
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.38000    9.43000  -0.05000   -0.53022
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.58320   10.64180  -0.05860   -0.55066
群益華夏盛世基金-美元                                               9.81860    9.89910  -0.08050   -0.81321
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.37000   16.45000  -0.08000   -0.48632
群益奧斯卡基金                                                     29.47000   30.21000  -0.74000   -2.44952
群益新興金鑽基金-美元                                              11.44920   11.55080  -0.10160   -0.87959
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.84000    8.89000  -0.05000   -0.56243
群益葛萊美基金                                                     23.33000   24.14000  -0.81000   -3.35543
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.05000   22.01000   0.04000    0.18174
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.85000    7.72000   0.13000    1.68394
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.74000   14.21000  -0.47000   -3.30753
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.21490   11.21110   0.00380    0.03389
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.00760   11.03290  -0.02530   -0.22931
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.14140   11.13620   0.00520    0.04669
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.89180   10.88810   0.00370    0.03398
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.69080   10.71540  -0.02460   -0.22958
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.82040   10.81540   0.00500    0.04623
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.21480   11.21100   0.00380    0.03390
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.00790   11.03330  -0.02540   -0.23021
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.89180   10.88810   0.00370    0.03398
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.69040   10.71500  -0.02460   -0.22958
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.99250    9.98780   0.00470    0.04706
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.04820   13.03300   0.01520    0.11663
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.85710   11.84860   0.00850    0.07174
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.91000   10.88000   0.03000    0.27574
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.75050   11.74380   0.00670    0.05705
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.75900    8.74870   0.01030    0.11773
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.05880    9.05230   0.00650    0.07180
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.34000    8.32000   0.02000    0.24038
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.55550    8.55060   0.00490    0.05731
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.32140   10.31400   0.00740    0.07175
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.02200   10.01490   0.00710    0.07089
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                       9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                       9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.99000    9.12000  -0.13000   -1.42544
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.96000   10.11000  -0.15000   -1.48368
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.00000   10.08000  -0.08000   -0.79365
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.96000   10.06000  -0.10000   -0.99404
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.06000   10.13000  -0.07000   -0.69102
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.07000   10.12000  -0.05000   -0.49407
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.98000   10.06000  -0.08000   -0.79523
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.79000    9.87000  -0.08000   -0.81054
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.85000    9.96000  -0.11000   -1.10442
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.88000    9.95000  -0.07000   -0.70352
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.95000   10.00000  -0.05000   -0.50000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.80000    9.87000  -0.07000   -0.70922
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.10000   11.11000  -0.01000   -0.09001
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.06000   10.15000  -0.09000   -0.88670
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.01000   10.13000  -0.12000   -1.18460
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.15000   10.23000  -0.08000   -0.78201
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.15000   10.21000  -0.06000   -0.58766
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.07000   10.16000  -0.09000   -0.88583
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.70000   10.72000  -0.02000   -0.18657
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.06000   10.15000  -0.09000   -0.88670
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.01000   10.13000  -0.12000   -1.18460
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.15000   10.23000  -0.08000   -0.78201
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.15000   10.21000  -0.06000   -0.58766
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.07000   10.16000  -0.09000   -0.88583
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.70000   10.72000  -0.02000   -0.18657
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                        9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
德信大發基金                                                       30.20000   30.72000  -0.52000   -1.69271
德信中國精選成長基金                                               12.01000   12.02000  -0.01000   -0.08319
德信台灣主流中小基金                                               20.06000   20.45000  -0.39000   -1.90709
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98690   11.98680   0.00010    0.00083
德信數位時代基金                                                   32.88000   33.37000  -0.49000   -1.46838
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.97380   10.96660   0.00720    0.06565
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.86150   10.86180  -0.00030   -0.00276
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71720   11.71700   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.48000   16.82000  -0.34000   -2.02140
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.73000   17.96000  -0.23000   -1.28062
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.73000   10.72270   0.00730    0.06808
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.30950   16.21730   0.09220    0.56853
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.27720    8.30190  -0.02470   -0.29752
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.17380   11.23820  -0.06440   -0.57305
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.20180   12.21070  -0.00890   -0.07289
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.10980   14.08120   0.02860    0.20311
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摩根大歐洲基金                                                     17.01000   17.07000  -0.06000   -0.35149
摩根中小基金                                                       22.10000   22.61000  -0.51000   -2.25564
摩根中國A股基金                                                    15.26000   15.36000  -0.10000   -0.65104
摩根中國A股基金(美元)                                              11.85000   11.96000  -0.11000   -0.91973
摩根中國亮點基金                                                   13.06000   13.16000  -0.10000   -0.75988
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.67560   11.74860  -0.07300   -0.62135
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.94580   13.02980  -0.08400   -0.64468
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.89100    9.97140  -0.08040   -0.80631
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.60440   13.68940  -0.08500   -0.62092
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.70310   15.80510  -0.10200   -0.64536
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.35000   19.69000  -0.34000   -1.72676
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.35000   19.69000  -0.34000   -1.72676
摩根台灣增長基金                                                   49.67000   50.59000  -0.92000   -1.81854
摩根平衡基金                                                       27.60000   27.81000  -0.21000   -0.75512
摩根全球α基金                                                     18.64000   18.68000  -0.04000   -0.21413
摩根全球平衡基金                                                   16.29140   16.32980  -0.03840   -0.23515
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.52890    9.54200  -0.01310   -0.13729
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.66680   10.68170  -0.01490   -0.13949
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.07890   10.09690  -0.01800   -0.17827
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.71300   11.72920  -0.01620   -0.13812
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.45990   10.47860  -0.01870   -0.17846
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.72770   10.76470  -0.03700   -0.34372
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.28620   14.33550  -0.04930   -0.34390
摩根亞洲基金                                                       59.44000   59.87000  -0.43000   -0.71822
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.54040    8.54780  -0.00740   -0.08657
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.08340   10.09590  -0.01250   -0.12381
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.92320    8.93650  -0.01330   -0.14883
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.99810   13.00940  -0.01130   -0.08686
摩根東方內需機會基金                                               18.81000   18.95000  -0.14000   -0.73879
摩根東方科技基金                                                   32.38000   32.50000  -0.12000   -0.36923
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.08000   10.15000  -0.07000   -0.68966
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.53000    9.60000  -0.07000   -0.72917
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.03000   12.09000  -0.06000   -0.49628
摩根金龍收成基金                                                   22.16000   22.34000  -0.18000   -0.80573
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13400   15.13380   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.31000   14.20000   0.11000    0.77465
摩根新金磚五國基金                                                 12.69000   12.80000  -0.11000   -0.85938
摩根新絲路基金                                                      9.35000    9.42000  -0.07000   -0.74310
摩根新興35基金                                                     13.66000   13.75000  -0.09000   -0.65455
摩根新興日本基金                                                   23.54000   23.30000   0.24000    1.03004
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.46490    7.46590  -0.00100   -0.01339
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.87590    9.87660  -0.00070   -0.00709
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.70480    9.71000  -0.00520   -0.05355
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.49060   11.49210  -0.00150   -0.01305
摩根新興科技基金                                                   52.48000   53.47000  -0.99000   -1.85151
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.88310    8.94640  -0.06330   -0.70755
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.57350    9.65950  -0.08600   -0.89032
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.02660    9.11070  -0.08410   -0.92309
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.58290   10.65830  -0.07540   -0.70743
摩根龍揚基金                                                       33.10000   33.37000  -0.27000   -0.80911
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.47000   10.50000  -0.03000   -0.28571
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.05000   11.10000  -0.05000   -0.45045
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.77000   10.82000  -0.05000   -0.46211
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.06000   12.08000  -0.02000   -0.16556
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.32780    9.35040  -0.02260   -0.24170
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.52920   11.55710  -0.02790   -0.24141
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                  10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                  10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.53000   20.61000  -0.08000   -0.38816
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61640   12.61630   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.88000   11.18000  -0.30000   -2.68336
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.71580   10.69040   0.02540    0.23760
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.68930   10.69610  -0.00680   -0.06357
聯邦中國龍基金                                                     26.00000   26.38000  -0.38000   -1.44049
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.72630   12.74010  -0.01380   -0.10832
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.87970   11.88800  -0.00830   -0.06982
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.79200   10.78240   0.00960    0.08903
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.46810   10.47950  -0.01140   -0.10878
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.82670    9.83360  -0.00690   -0.07017
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.92020    8.91230   0.00790    0.08864
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.90930   10.00940  -0.10010   -1.00006
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.17380   10.24830  -0.07450   -0.72695
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.40590    9.50090  -0.09500   -0.99991
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.65300    9.72370  -0.07070   -0.72709
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.55050   11.59100  -0.04050   -0.34941
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.33290   11.36370  -0.03080   -0.27104
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.57710   10.58030  -0.00320   -0.03024
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.65800   10.69550  -0.03750   -0.35061
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.44460   10.47310  -0.02850   -0.27213
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.74780    9.75080  -0.00300   -0.03077
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.15480   23.40570  -0.25090   -1.07196
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.51200    9.54670  -0.03470   -0.36348
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.93160    9.94030  -0.00870   -0.08752
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.45870    9.49320  -0.03450   -0.36342
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.86340    9.87210  -0.00870   -0.08813
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22470   13.22450   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   13.04000   13.21000  -0.17000   -1.28690
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.92740   16.90560   0.02180    0.12895
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.72690   12.88980  -0.16290   -1.26379
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.56030   12.58530  -0.02500   -0.19864
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.94550   11.96930  -0.02380   -0.19884
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.42440   12.42490  -0.00050   -0.00402
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.61150   11.58830   0.02320    0.20020
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.58780   10.58880  -0.00100   -0.00944
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.72450    8.70730   0.01720    0.19754
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       35.48000   36.25000  -0.77000   -2.12414
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.40000   18.50000  -0.10000   -0.54054
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.42000   18.58000  -0.16000   -0.86114
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.32000   12.39000  -0.07000   -0.56497
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.39000   16.40000  -0.01000   -0.06098
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.00000   12.01000  -0.01000   -0.08326
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.84000   12.84000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.97000   11.98000  -0.01000   -0.08347
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.61000    7.61000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.53000   11.53000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.30000   15.40000  -0.10000   -0.64935
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.03000   11.08000  -0.05000   -0.45126
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.76000    8.80000  -0.04000   -0.45455
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.51000   11.53000  -0.02000   -0.17346
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.41000   14.38000   0.03000    0.20862
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.36000   14.33000   0.03000    0.20935
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.39000   14.36000   0.03000    0.20891
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.20000    9.22000  -0.02000   -0.21692
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.07000   15.04000   0.03000    0.19947
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.01000   21.07000  -0.06000   -0.28477
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.05000   19.10000  -0.05000   -0.26178
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.14000   13.16000  -0.02000   -0.15198
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.86000   14.90000  -0.04000   -0.26846
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.82000   15.88000  -0.06000   -0.37783
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.79000   14.83000  -0.04000   -0.26972
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.80000   14.85000  -0.05000   -0.33670
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.68000   12.72000  -0.04000   -0.31447
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.95000   14.99000  -0.04000   -0.26684
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.80000   12.84000  -0.04000   -0.31153
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.72000    8.73000  -0.01000   -0.11455
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.29000   13.34000  -0.05000   -0.37481
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.61000   19.58000   0.03000    0.15322
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.34000   18.31000   0.03000    0.16384
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.27000   11.25000   0.02000    0.17778
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.17000   13.15000   0.02000    0.15209
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.15000   14.13000   0.02000    0.14154
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.12000   13.11000   0.01000    0.07628
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.90000    7.88000   0.02000    0.25381
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.96000   12.94000   0.02000    0.15456
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.11000   14.11000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.20000   14.20000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
聯博貨幣市場基金                                                   15.03940   15.03930   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.22710   11.21210   0.01500    0.13378
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.02990   14.03030  -0.00040   -0.00285
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.57760    7.56740   0.01020    0.13479
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.60000   10.55000   0.05000    0.47393
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.30000   14.26000   0.04000    0.28050
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.46000   14.41000   0.05000    0.34698
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.48000    9.44000   0.04000    0.42373
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.28840   10.27360   0.01480    0.14406
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.72780   10.75200  -0.02420   -0.22507
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.28040   10.28050  -0.00010   -0.00097
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.31290   10.29500   0.01790    0.17387
瀚亞中小型股基金                                                   20.72000   21.28000  -0.56000   -2.63158
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.43000   12.56000  -0.13000   -1.03503
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.11000   13.25000  -0.14000   -1.05660
瀚亞巴西基金                                                        6.13000    6.23000  -0.10000   -1.60514
瀚亞外銷基金                                                       39.36000   40.34000  -0.98000   -2.42935
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.35400   11.32310   0.03090    0.27289
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.92500   10.91560   0.00940    0.08612
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.84820   12.82190   0.02630    0.20512
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.88870   10.86940   0.01930    0.17756
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.31610    7.29600   0.02010    0.27549
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.02060    8.01400   0.00660    0.08236
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.19020    8.17340   0.01680    0.20554
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.13890    7.12550   0.01340    0.18806
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.77480    8.75680   0.01800    0.20555
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.99720    8.97250   0.02470    0.27529
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.37970    9.37170   0.00800    0.08536
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.14600    9.12730   0.01870    0.20488
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.00000   12.04000  -0.04000   -0.33223
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.57000   11.65000  -0.08000   -0.68670
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.36000   11.41000  -0.05000   -0.43821
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.69000   10.73000  -0.04000   -0.37279
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.51000   10.58000  -0.07000   -0.66163
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.34000   10.39000  -0.05000   -0.48123
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.67690   10.69120  -0.01430   -0.13375
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.93230    9.93500  -0.00270   -0.02718
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.79490    9.82940  -0.03450   -0.35099
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.89570    9.90900  -0.01330   -0.13422
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.06000   14.22000  -0.16000   -1.12518
瀚亞印度基金-美元                                                  13.21000   13.40000  -0.19000   -1.41791
瀚亞印度基金-新台幣                                                29.62000   29.96000  -0.34000   -1.13485
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.03000   10.11000  -0.08000   -0.79130
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.12000   10.19000  -0.07000   -0.68695
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.49000    9.54000  -0.05000   -0.52411
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.45000    9.53000  -0.08000   -0.83945
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.53000    9.59000  -0.06000   -0.62565
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.50000    9.55000  -0.05000   -0.52356
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.45000    9.52000  -0.07000   -0.73529
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.53000    9.59000  -0.06000   -0.62565
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.30000    9.24000   0.06000    0.64935
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.93000    9.87000   0.06000    0.60790
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.45000   10.41000   0.04000    0.38425
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.44000   10.40000   0.04000    0.38462
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.42000   13.52000  -0.10000   -0.73964
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.82000   10.90000  -0.08000   -0.73394
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.72000   11.75000  -0.03000   -0.25532
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.47000   10.53000  -0.06000   -0.56980
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.91000   14.95000  -0.04000   -0.26756
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.85000    8.87000  -0.02000   -0.22548
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.88000    6.92000  -0.04000   -0.57803
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.79000    8.81000  -0.02000   -0.22701
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.80000   11.86000  -0.06000   -0.50590
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.38120   12.39200  -0.01080   -0.08715
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.20300   14.02610   0.17690    1.26122
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.29860   11.34010  -0.04150   -0.36596
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.08960   11.10970  -0.02010   -0.18092
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.86540   12.85730   0.00810    0.06300
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.00130    9.00930  -0.00800   -0.08880
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.72050    9.59940   0.12110    1.26154
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.99350    9.02650  -0.03300   -0.36559
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.81530    8.83130  -0.01600   -0.18117
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.45360    9.44700   0.00660    0.06986
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.96100   14.97100  -0.01000   -0.06680
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.67200   10.68960  -0.01760   -0.16465
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.30190   10.33780  -0.03590   -0.34727
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.67580   12.68420  -0.00840   -0.06622
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.64000   10.58000   0.06000    0.56711
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.48000   19.62000  -0.14000   -0.71356
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62650   13.62630   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.95000   30.05000  -0.10000   -0.33278
瀚亞高科技基金                                                     57.29000   59.16000  -1.87000   -3.16092
瀚亞理財通基金                                                     26.35000   26.73000  -0.38000   -1.42162
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.86000    9.91000  -0.05000   -0.50454
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.78000    8.83000  -0.05000   -0.56625
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.49000    8.55000  -0.06000   -0.70175
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.72000    8.77000  -0.05000   -0.57013
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.74000    8.78000  -0.04000   -0.45558
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.53000    8.59000  -0.06000   -0.69849
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.73000    8.77000  -0.04000   -0.45610
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.74000    8.76000  -0.02000   -0.22831
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.85000    8.88000  -0.03000   -0.33784
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
瀚亞菁華基金                                                       21.36000   21.86000  -0.50000   -2.28728
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.05890   14.07470  -0.01580   -0.11226
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.28120    9.29160  -0.01040   -0.11193
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.94850   10.98240  -0.03390   -0.30868
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.59240   11.47870   0.11370    0.99053
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.25020   10.28700  -0.03680   -0.35773
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.70730   10.71420  -0.00690   -0.06440
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.18430    8.20960  -0.02530   -0.30818
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.15000    8.06760   0.08240    1.02137
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.78970    8.84560  -0.05590   -0.63195
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.28390    8.31360  -0.02970   -0.35725
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.16450    8.16970  -0.00520   -0.06365
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.18990   14.16150   0.02840    0.20054
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.69580   10.67050   0.02530    0.23710
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.97780    9.97160   0.00620    0.06218
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.59920   11.57600   0.02320    0.20041
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.21710   10.19290   0.02420    0.23742
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.07860   10.05850   0.02010    0.19983
瀚亞歐洲基金                                                       10.38000   10.45000  -0.07000   -0.66986
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