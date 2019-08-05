[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/08/02 108/08/01 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.44120 10.44460 -0.00340 -0.03255 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.22620 10.26490 -0.03870 -0.37701 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.52400 10.52680 -0.00280 -0.02660 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.31640 10.35310 -0.03670 -0.35448 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.30770 10.31000 -0.00230 -0.02231 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.31000 10.31260 -0.00260 -0.02521 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.30910 10.31200 -0.00290 -0.02812 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.40380 10.39920 0.00460 0.04423 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.95390 9.96580 -0.01190 -0.11941 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.95390 9.96580 -0.01190 -0.11941 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.94720 9.95730 -0.01010 -0.10143 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.94720 9.95730 -0.01010 -0.10143 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.07620 10.08110 -0.00490 -0.04861 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.07620 10.08110 -0.00490 -0.04861 大華銀多元特別收益平衡基金 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.80290 10.81570 -0.01280 -0.11835 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.60160 10.61410 -0.01250 -0.11777 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.71630 10.72410 -0.00780 -0.07273 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.60250 10.61010 -0.00760 -0.07163 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.85000 23.06000 -0.21000 -0.91067 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 24.30000 24.48000 -0.18000 -0.73529 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 42.44440 41.93570 0.50870 1.21305 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.45010 40.38990 0.06020 0.14905 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.92960 9.93210 -0.00250 -0.02517 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.46650 10.46930 -0.00280 -0.02674 中國信託台灣活力基金 13.18000 13.42000 -0.24000 -1.78838 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.75000 10.68000 0.07000 0.65543 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.10460 10.04070 0.06390 0.63641 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.14550 10.11830 0.02720 0.26882 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.06830 9.04400 0.02430 0.26869 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.42260 10.42340 -0.00080 -0.00768 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.28290 9.28370 -0.00080 -0.00862 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.48460 11.40960 0.07500 0.65734 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.72930 9.66570 0.06360 0.65800 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.30070 11.33220 -0.03150 -0.27797 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.84890 9.87640 -0.02750 -0.27844 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 44.27040 43.42750 0.84290 1.94094 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 40.79890 40.18530 0.61360 1.52693 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 46.37430 45.80890 0.56540 1.23426 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 47.17980 46.48330 0.69650 1.49839 中國信託智能運動基金-台幣 10.81000 10.85000 -0.04000 -0.36866 中國信託智能運動基金-美元 10.39000 10.46000 -0.07000 -0.66922 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03880 11.03860 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.26950 10.24500 0.02450 0.23914 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.44420 9.42170 0.02250 0.23881 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.47240 10.46620 0.00620 0.05924 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.62950 9.62350 0.00600 0.06235 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.12380 39.98130 0.14250 0.35642 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 40.13690 39.98900 0.14790 0.36985 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.41000 11.43000 -0.02000 -0.17498 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.46000 11.50000 -0.04000 -0.34783 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.93000 10.97000 -0.04000 -0.36463 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 43.88440 43.26830 0.61610 1.42391 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 44.43350 43.93430 0.49920 1.13624 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 43.93870 43.43480 0.50390 1.16013 元大2001基金 63.65000 64.90000 -1.25000 -1.92604 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 46.69210 46.12710 0.56500 1.22488 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 44.47630 44.02030 0.45600 1.03589 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.16000 21.36000 -0.20000 -0.93633 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.71990 11.71920 0.00070 0.00597 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.80030 10.83910 -0.03880 -0.35796 元大上證50基金 32.90000 33.35000 -0.45000 -1.34933 元大大中華TMT基金-人民幣 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 元大大中華TMT基金-新台幣 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.24000 13.28000 -0.04000 -0.30120 元大大中華價值指數基金-美元 12.26700 12.38200 -0.11500 -0.92877 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.74300 16.85400 -0.11100 -0.65860 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.06200 11.09200 -0.03000 -0.27047 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.64200 10.71000 -0.06800 -0.63492 元大中國平衡基金-人民幣 3.04000 3.07000 -0.03000 -0.97720 元大中國平衡基金-新台幣 13.60000 13.78000 -0.18000 -1.30624 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.30190 47.32440 -0.02250 -0.04754 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.01900 10.99310 0.02590 0.23560 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03210 10.00860 0.02350 0.23480 元大中國機會債券基金-新台幣 10.13840 10.15150 -0.01310 -0.12904 元大巴西指數基金 7.27300 7.28400 -0.01100 -0.15102 元大日經225基金 26.79000 27.31000 -0.52000 -1.90406 元大台商收成基金 22.52000 23.01000 -0.49000 -2.12951 元大台灣50單日反向1倍基金 11.70000 11.52000 0.18000 1.56250 元大台灣50單日正向2倍基金 39.07000 40.40000 -1.33000 -3.29208 元大台灣中型100基金 32.79000 33.50000 -0.71000 -2.11940 元大台灣加權股價指數基金 25.63800 26.09100 -0.45300 -1.73623 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.27000 10.45000 -0.18000 -1.72249 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.27000 10.45000 -0.18000 -1.72249 元大台灣卓越50基金 81.01000 82.45000 -1.44000 -1.74651 元大台灣金融基金 18.09000 18.35000 -0.26000 -1.41689 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.24000 10.41000 -0.17000 -1.63305 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.24000 10.41000 -0.17000 -1.63305 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.89000 32.34000 -0.45000 -1.39147 元大台灣高股息基金 26.76000 27.21000 -0.45000 -1.65380 元大台灣電子科技基金 35.72000 36.48000 -0.76000 -2.08333 元大全球ETF成長組合基金 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 15.05000 15.03000 0.02000 0.13307 元大全球人工智慧ETF基金 23.99000 24.07000 -0.08000 -0.33236 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.38000 13.35000 0.03000 0.22472 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.14000 13.06000 0.08000 0.61256 元大全球不動產證券化基金-美元 12.20100 12.20500 -0.00400 -0.03277 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.49000 6.49000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.90000 8.88000 0.02000 0.22523 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.84000 6.82000 0.02000 0.29326 元大全球股票入息基金-美元配息 8.44300 8.50400 -0.06100 -0.71731 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.45000 8.49000 -0.04000 -0.47114 元大全球新興市場精選組合基金 13.68000 13.76000 -0.08000 -0.58140 元大全球農業商機基金 18.35000 18.25000 0.10000 0.54795 元大印尼指數基金 9.81200 9.93700 -0.12500 -1.25792 元大印度指數基金 9.56900 9.66400 -0.09500 -0.98303 元大印度基金 12.46000 12.56000 -0.10000 -0.79618 元大多多基金 17.06000 17.51000 -0.45000 -2.56996 元大多福基金 52.48000 53.36000 -0.88000 -1.64918 元大亞太成長基金 8.69000 8.65000 0.04000 0.46243 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.35660 9.37690 -0.02030 -0.21649 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.48530 7.50160 -0.01630 -0.21729 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.15100 9.15200 -0.00100 -0.01093 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.35500 10.28900 0.06600 0.64146 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.24350 10.24590 -0.00240 -0.02342 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.43700 10.44370 -0.00670 -0.06415 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.22450 10.23110 -0.00660 -0.06451 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.53870 10.51640 0.02230 0.21205 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.32490 10.30300 0.02190 0.21256 元大卓越基金 43.35000 43.90000 -0.55000 -1.25285 元大店頭基金 8.42000 8.56000 -0.14000 -1.63551 元大美元貨幣市場基金-美元 10.48980 10.48910 0.00070 0.00667 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.94810 9.88610 0.06200 0.62714 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.77390 32.60950 0.16440 0.50415 元大美國政府20年期(以上)債券基金 43.37950 42.57960 0.79990 1.87860 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 16.56580 16.84950 -0.28370 -1.68373 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 23.50500 22.75230 0.75270 3.30824 元大美國政府7至10年期債券基金 42.74080 42.19790 0.54290 1.28656 元大高科技基金 19.37000 19.81000 -0.44000 -2.22110 元大得利貨幣市場基金 16.33360 16.33340 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.03800 12.03780 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.65000 10.90000 -0.25000 -2.29358 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.65000 10.90000 -0.25000 -2.29358 元大富櫃50基金 12.82000 13.12000 -0.30000 -2.28659 元大華夏中小基金 7.34000 7.39000 -0.05000 -0.67659 元大新中國基金-人民幣 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813 元大新中國基金-美元 9.07600 9.18300 -0.10700 -1.16520 元大新中國基金-新台幣 9.14000 9.22000 -0.08000 -0.86768 元大新主流基金 24.52000 25.09000 -0.57000 -2.27182 元大新東協平衡基金-美元 9.52300 9.59000 -0.06700 -0.69864 元大新東協平衡基金-新台幣 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.85050 10.94620 -0.09570 -0.87428 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.90840 10.06000 -0.15160 -1.50696 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.33040 11.47210 -0.14170 -1.23517 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.33560 9.45230 -0.11670 -1.23462 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.58780 10.58010 0.00770 0.07278 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.82640 9.81920 0.00720 0.07333 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.87190 10.83400 0.03790 0.34982 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.09820 10.06300 0.03520 0.34980 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.11850 10.10730 0.01120 0.11081 元大新興亞洲基金 10.90000 10.97000 -0.07000 -0.63810 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.77680 9.84030 -0.06350 -0.64531 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.05970 9.11860 -0.05890 -0.64593 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.15860 10.19640 -0.03780 -0.37072 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.42830 9.46340 -0.03510 -0.37090 元大萬泰貨幣市場基金 15.17080 15.17060 0.00020 0.00132 元大經貿基金 36.71000 37.31000 -0.60000 -1.60815 元大實質多重資產基金-人民幣 8.93000 8.87000 0.06000 0.67644 元大實質多重資產基金-美元 8.12900 8.12500 0.00400 0.04923 元大實質多重資產基金-新台幣 8.67000 8.64000 0.03000 0.34722 元大滬深300單日反向1倍基金 12.66000 12.41000 0.25000 2.01450 元大滬深300單日正向2倍基金 17.14000 17.71000 -0.57000 -3.21852 元大摩臺基金 37.90000 38.61000 -0.71000 -1.83890 元大標普500基金 27.93000 28.13000 -0.20000 -0.71098 元大標普500單日反向1倍基金 12.24000 12.11000 0.13000 1.07349 元大標普500單日正向2倍基金 36.37000 37.11000 -0.74000 -1.99407 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.88000 20.78000 0.10000 0.48123 元大標智滬深300基金 17.98000 18.30000 -0.32000 -1.74863 元大歐洲50基金 25.47000 25.34000 0.13000 0.51302 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.18060 9.17610 0.00450 0.04904 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29900 10.29880 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.41000 15.75000 -0.34000 -2.15873 日盛上選基金 35.38000 36.32000 -0.94000 -2.58811 日盛小而美基金 18.21000 18.75000 -0.54000 -2.88000 日盛中國內需動力基金 9.75000 9.82000 -0.07000 -0.71283 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.38930 12.37450 0.01480 0.11960 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.86840 9.85660 0.01180 0.11972 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.63490 12.63110 0.00380 0.03008 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.05890 10.05590 0.00300 0.02983 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.45030 11.42500 0.02530 0.22144 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.09840 9.07830 0.02010 0.22141 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.78000 10.85000 -0.07000 -0.64516 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.21000 10.31000 -0.10000 -0.96993 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.66000 10.74000 -0.08000 -0.74488 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.70000 10.74000 -0.04000 -0.37244 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.52000 10.58000 -0.06000 -0.56711 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 日盛日盛基金 11.69000 12.00000 -0.31000 -2.58333 日盛目標收益組合基金(美元) 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 日盛全球抗暖化基金 11.35000 11.39000 -0.04000 -0.35119 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.57350 10.57260 0.00090 0.00851 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.43080 9.43000 0.00080 0.00848 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.35950 10.34100 0.01850 0.17890 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.24030 9.22390 0.01640 0.17780 日盛全球智能車基金(美元) 10.44000 10.50000 -0.06000 -0.57143 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52800 2.52560 0.00240 0.09503 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65810 1.65650 0.00160 0.09659 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39100 0.39100 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25700 0.25690 0.00010 0.03893 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.92110 12.89700 0.02410 0.18687 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.36560 8.35000 0.01560 0.18683 日盛亞洲機會基金 7.11000 7.16000 -0.05000 -0.69832 日盛首選基金 17.41000 17.90000 -0.49000 -2.73743 日盛高科技基金 18.43000 18.92000 -0.49000 -2.58985 日盛貨幣市場基金 14.84210 14.84180 0.00030 0.00202 日盛新台商基金 40.51000 41.54000 -1.03000 -2.47954 日盛精選五虎基金 36.20000 37.02000 -0.82000 -2.21502 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.55270 13.55250 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 31.58000 32.38000 -0.80000 -2.47066 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 台新MSCI中國基金 20.01000 20.19000 -0.18000 -0.89153 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 19.99000 20.00000 -0.01000 -0.05000 台新大眾貨幣市場基金 14.22940 14.22920 0.00020 0.00141 台新中國通基金 45.75000 46.77000 -1.02000 -2.18089 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.55980 0.56670 -0.00690 -1.21758 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.42900 17.59400 -0.16500 -0.93782 台新中國精選中小基金-美元 0.32280 0.32510 -0.00230 -0.70747 台新中國精選中小基金-新台幣 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 台新主流基金 25.01000 25.36000 -0.35000 -1.38013 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.76000 23.62000 0.14000 0.59272 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.76640 0.76390 0.00250 0.32727 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.82000 16.72000 0.10000 0.59809 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54160 0.53980 0.00180 0.33346 台新台灣中小基金 35.56000 36.52000 -0.96000 -2.62870 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.72230 10.63070 0.09160 0.86166 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.91410 9.85010 0.06400 0.64974 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.43000 9.34000 0.09000 0.96360 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.46890 11.39480 0.07410 0.65030 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.95000 10.85000 0.10000 0.92166 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.14870 10.16760 -0.01890 -0.18588 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.36230 11.38510 -0.02280 -0.20026 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 台新印度基金 14.29000 14.36000 -0.07000 -0.48747 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.69530 8.67140 0.02390 0.27562 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28400 0.28400 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.76880 12.73370 0.03510 0.27565 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41210 0.41210 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.15000 40.10000 0.05000 0.12469 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 41.77000 41.33000 0.44000 1.06460 台新真吉利貨幣市場基金 11.13400 11.13390 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 33.01750 33.34880 -0.33130 -0.99344 台新智慧生活基金-美元 10.91630 10.93660 -0.02030 -0.18562 台新智慧生活基金-新台幣 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.36060 8.38660 -0.02600 -0.31002 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.64160 8.64450 -0.00290 -0.03355 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.49530 9.52480 -0.02950 -0.30972 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.82480 9.82820 -0.00340 -0.03459 台新新興市場債券基金(A類型) 11.85610 11.84500 0.01110 0.09371 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37440 0.37510 -0.00070 -0.18662 台新新興市場債券基金(B類型) 8.40700 8.39920 0.00780 0.09287 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28020 0.28080 -0.00060 -0.21368 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.60000 5.64000 -0.04000 -0.70922 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.42000 22.35000 0.07000 0.31320 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.41230 10.34380 0.06850 0.66223 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.08550 10.08470 0.00080 0.00793 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.19710 10.18010 0.01700 0.16699 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.41510 10.34550 0.06960 0.67276 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.08200 10.08330 -0.00130 -0.01289 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.19710 10.18010 0.01700 0.16699 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 43.17760 42.69580 0.48180 1.12845 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 42.98230 42.37040 0.61190 1.44417 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 40.01240 39.99790 0.01450 0.03625 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.37510 11.37440 0.00070 0.00615 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.19090 10.18970 0.00120 0.01178 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.25260 9.23960 0.01300 0.14070 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.90300 10.88770 0.01530 0.14053 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.84450 7.83400 0.01050 0.13403 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.31450 9.30200 0.01250 0.13438 永豐中小基金 52.55000 53.83000 -1.28000 -2.37786 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.80130 1.79510 0.00620 0.34538 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.51990 2.51120 0.00870 0.34645 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.24440 8.21570 0.02870 0.34933 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.18970 11.15070 0.03900 0.34975 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.78000 4.79000 -0.01000 -0.20877 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.58000 21.65000 -0.07000 -0.32333 永豐主流品牌基金 19.56000 19.57000 -0.01000 -0.05110 永豐永豐基金 32.93000 33.67000 -0.74000 -2.19780 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.25330 9.27020 -0.01690 -0.18230 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.77850 9.79640 -0.01790 -0.18272 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.17530 9.17010 0.00520 0.05671 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.69850 9.69300 0.00550 0.05674 永豐亞洲民生消費基金 11.97000 12.04000 -0.07000 -0.58140 永豐南非幣2021保本基金 14.13100 14.14280 -0.01180 -0.08343 永豐高科技基金 23.46000 24.14000 -0.68000 -2.81690 永豐貨幣市場基金 13.94500 13.94480 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12510 2.12000 0.00510 0.24057 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.63330 2.62710 0.00620 0.23600 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.83230 7.81330 0.01900 0.24318 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 11.01470 10.98800 0.02670 0.24299 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.22630 7.22100 0.00530 0.07340 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.62890 11.62040 0.00850 0.07315 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.44000 10.52000 -0.08000 -0.76046 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.21000 8.29000 -0.08000 -0.96502 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.97000 19.12000 -0.15000 -0.78452 永豐臺灣加權ETF基金 53.72000 54.65000 -0.93000 -1.70174 永豐領航科技基金 37.92000 39.02000 -1.10000 -2.81907 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.10000 12.16000 -0.06000 -0.49342 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.55000 11.59000 -0.04000 -0.34513 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.19000 10.13000 0.06000 0.59230 永豐趨勢平衡基金 41.32000 41.92000 -0.60000 -1.43130 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.90510 11.90420 0.00090 0.00756 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.75440 9.75550 -0.00110 -0.01128 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.40600 10.40720 -0.00120 -0.01153 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.82650 9.82120 0.00530 0.05396 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.31430 10.30830 0.00600 0.05821 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.80900 9.81090 -0.00190 -0.01937 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.58970 10.59170 -0.00200 -0.01888 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.83470 9.83100 0.00370 0.03764 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.39720 10.39330 0.00390 0.03752 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.09000 11.13000 -0.04000 -0.35939 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.39000 10.46000 -0.07000 -0.66922 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.15000 15.26000 -0.11000 -0.72084 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.89000 20.05000 -0.16000 -0.79800 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.75000 19.95000 -0.20000 -1.00251 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.07670 10.07390 0.00280 0.02779 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.07670 10.07390 0.00280 0.02779 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.02280 10.01600 0.00680 0.06789 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.02280 10.01600 0.00680 0.06789 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.19060 10.17900 0.01160 0.11396 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.19040 10.17890 0.01150 0.11298 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.08160 10.07500 0.00660 0.06551 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.08150 10.07490 0.00660 0.06551 兆豐國際生命科學基金 15.30000 15.30000 0.00000 0.00000 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.42130 10.42650 -0.00520 -0.04987 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.63680 10.66230 -0.02550 -0.23916 兆豐國際全球基金 31.10000 31.33000 -0.23000 -0.73412 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.50020 10.49960 0.00060 0.00571 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.31830 10.25700 0.06130 0.59764 兆豐國際國民基金 22.54000 23.13000 -0.59000 -2.55080 兆豐國際第一基金 12.99000 13.26000 -0.27000 -2.03620 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.79760 10.77780 0.01980 0.18371 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.24150 8.22640 0.01510 0.18356 兆豐國際萬全基金 20.32000 20.61000 -0.29000 -1.40708 兆豐國際電子基金 26.07000 26.72000 -0.65000 -2.43263 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.69000 22.10000 -0.41000 -1.85520 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.76000 15.53000 0.23000 1.48100 兆豐國際豐台灣基金 35.06000 35.86000 -0.80000 -2.23090 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56090 12.56070 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.91000 9.99000 -0.08000 -0.80080 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.88000 9.96000 -0.08000 -0.80321 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.96930 9.98030 -0.01100 -0.11022 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.96780 9.97690 -0.00910 -0.09121 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.00890 9.99040 0.01850 0.18518 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.97490 9.98400 -0.00910 -0.09115 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.96500 9.97160 -0.00660 -0.06619 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.96950 9.98050 -0.01100 -0.11021 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.97050 9.97960 -0.00910 -0.09119 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 10.01750 9.99890 0.01860 0.18602 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.97960 9.98870 -0.00910 -0.09110 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.97420 9.98080 -0.00660 -0.06613 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.89990 10.89740 0.00250 0.02294 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.65470 10.65800 -0.00330 -0.03096 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.88820 10.88540 0.00280 0.02572 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.57910 10.57670 0.00240 0.02269 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.72020 10.72360 -0.00340 -0.03171 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.68660 10.68390 0.00270 0.02527 合庫台灣基金 11.52000 11.92000 -0.40000 -3.35570 合庫全球高收益債券基金A類型 11.76350 11.75350 0.01000 0.08508 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.73980 12.74880 -0.00900 -0.07059 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.36160 11.37050 -0.00890 -0.07827 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.14740 12.15540 -0.00800 -0.06581 合庫全球高收益債券基金B類型 8.17960 8.17270 0.00690 0.08443 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.45540 9.46210 -0.00670 -0.07081 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.16070 9.16690 -0.00620 -0.06763 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.86950 8.87580 -0.00630 -0.07098 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.31310 9.31940 -0.00630 -0.06760 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.07000 11.15000 -0.08000 -0.71749 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.03000 10.10000 -0.07000 -0.69307 合庫全球新興市場基金 9.45000 9.53000 -0.08000 -0.83945 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.14000 9.15000 -0.01000 -0.10929 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 合庫貨幣市場基金 10.17670 10.17660 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.99870 10.00680 -0.00810 -0.08094 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.31470 10.32440 -0.00970 -0.09395 合庫新興多重收益基金A類型 10.60780 10.59960 0.00820 0.07736 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.13990 12.14840 -0.00850 -0.06997 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.45290 15.44890 0.00400 0.02589 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.78040 8.78800 -0.00760 -0.08648 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.60100 9.60790 -0.00690 -0.07182 合庫新興多重收益基金B類型 7.96700 7.96080 0.00620 0.07788 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.73490 8.74100 -0.00610 -0.06979 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.67910 10.67550 0.00360 0.03372 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.77000 11.88000 -0.11000 -0.92593 安本標準兩岸價值基金 美元 11.53000 11.64000 -0.11000 -0.94502 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.76000 11.85000 -0.09000 -0.75949 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.20980 10.19210 0.01770 0.17366 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.21440 10.19710 0.01730 0.16966 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.98430 9.96100 0.02330 0.23391 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.18280 10.16490 0.01790 0.17610 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.20970 10.19200 0.01770 0.17367 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.21440 10.19710 0.01730 0.16966 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.98420 9.96100 0.02320 0.23291 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.18280 10.16490 0.01790 0.17610 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.22950 11.22890 0.00060 0.00534 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.05400 10.08020 -0.02620 -0.25992 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04440 10.04270 0.00170 0.01693 安聯中國東協基金 15.47000 15.61000 -0.14000 -0.89686 安聯中國策略基金-美元 12.34000 12.48000 -0.14000 -1.12179 安聯中國策略基金-新臺幣 16.21000 16.35000 -0.14000 -0.85627 安聯中華新思路基金-人民幣 15.24000 15.34000 -0.10000 -0.65189 安聯中華新思路基金-美元 14.12000 14.25000 -0.13000 -0.91228 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.40000 13.49000 -0.09000 -0.66716 安聯台灣大壩基金 30.87000 31.26000 -0.39000 -1.24760 安聯台灣科技基金 52.71000 53.44000 -0.73000 -1.36602 安聯台灣貨幣市場基金 12.55210 12.55200 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 35.31000 35.81000 -0.50000 -1.39626 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.82630 10.80340 0.02290 0.21197 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.96230 15.92390 0.03840 0.24115 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.91940 9.89560 0.02380 0.24051 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 12.06000 12.07000 -0.01000 -0.08285 安聯四季成長組合基金-美元 11.63000 11.67000 -0.04000 -0.34276 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.29860 13.27190 0.02670 0.20118 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.87060 10.85580 0.01480 0.13633 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.95070 12.92580 0.02490 0.19264 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59630 9.57720 0.01910 0.19943 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.53440 9.52140 0.01300 0.13653 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.07570 9.05830 0.01740 0.19209 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.22910 10.20990 0.01920 0.18805 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.27730 10.25750 0.01980 0.19303 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.52000 11.55000 -0.03000 -0.25974 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.45000 11.49000 -0.04000 -0.34813 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.53460 12.52810 0.00650 0.05188 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.37550 11.37430 0.00120 0.01055 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.98760 10.98230 0.00530 0.04826 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.61140 8.60690 0.00450 0.05228 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.48240 8.48160 0.00080 0.00943 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.16670 8.16270 0.00400 0.04900 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.23060 10.22550 0.00510 0.04988 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.15030 10.14530 0.00500 0.04928 安聯全球人口趨勢基金 12.43000 12.39000 0.04000 0.32284 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.01000 8.95000 0.06000 0.67039 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.27000 33.95000 0.32000 0.94256 安聯全球油礦金趨勢基金 7.88000 7.99000 -0.11000 -1.37672 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.50860 12.48490 0.02370 0.18983 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.56550 10.54550 0.02000 0.18965 安聯全球新興市場基金 17.16000 17.32000 -0.16000 -0.92379 安聯全球農金趨勢基金 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860 安聯全球綠能趨勢基金 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.77000 10.81000 -0.04000 -0.37003 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.03000 11.07000 -0.04000 -0.36134 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.93000 10.97000 -0.04000 -0.36463 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 安聯亞洲動態策略基金 22.41000 22.53000 -0.12000 -0.53262 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.07670 10.07720 -0.00050 -0.00496 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.08720 10.08630 0.00090 0.00892 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.07590 10.07630 -0.00040 -0.00397 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.08980 10.08890 0.00090 0.00892 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.07980 10.08030 -0.00050 -0.00496 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.03140 10.03080 0.00060 0.00598 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.03140 10.03080 0.00060 0.00598 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03140 10.03080 0.00060 0.00598 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.57930 10.57740 0.00190 0.01796 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.11250 10.11070 0.00180 0.01780 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 91.14170 91.05950 0.08220 0.09027 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.43700 13.43530 0.00170 0.01265 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.65130 68.84530 -0.19400 -0.28179 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.99270 10.02900 -0.03630 -0.36195 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.75200 2.74910 0.00290 0.10549 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.98140 10.96770 0.01370 0.12491 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.29250 2.28670 0.00580 0.25364 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.87170 8.86270 0.00900 0.10155 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.56990 10.55180 0.01810 0.17153 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.47570 10.48640 -0.01070 -0.10204 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.88660 10.87740 0.00920 0.08458 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.43490 10.44610 -0.01120 -0.10722 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.47560 10.48530 -0.00970 -0.09251 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.46780 10.44980 0.01800 0.17225 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.34590 10.35700 -0.01110 -0.10717 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.66980 10.66420 0.00560 0.05251 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.33140 10.34250 -0.01110 -0.10732 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.38140 10.39200 -0.01060 -0.10200 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.32180 10.32070 0.00110 0.01066 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.44410 10.42950 0.01460 0.13999 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.31310 10.31190 0.00120 0.01164 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.25440 10.25420 0.00020 0.00195 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.33150 10.32970 0.00180 0.01743 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.39430 10.38010 0.01420 0.13680 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.31300 10.31180 0.00120 0.01164 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.25400 10.25360 0.00040 0.00390 宏利台灣動力基金A類型 30.43000 31.16000 -0.73000 -2.34275 宏利台灣動力基金I類型 30.43000 31.16000 -0.73000 -2.34275 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.06360 10.08590 -0.02230 -0.22110 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.97990 9.97410 0.00580 0.05815 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.57500 7.62050 -0.04550 -0.59707 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.56720 7.59860 -0.03140 -0.41323 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.51000 11.57000 -0.06000 -0.51858 宏利全球債券組合基金 13.79030 13.81970 -0.02940 -0.21274 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99520 3.00220 -0.00700 -0.23316 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.44500 12.46810 -0.02310 -0.18527 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.93650 8.97360 -0.03710 -0.41343 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.55390 2.55970 -0.00580 -0.22659 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.52250 11.55060 -0.02810 -0.24328 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.40750 3.45970 -0.05220 -1.50880 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54910 0.55590 -0.00680 -1.22324 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.50000 15.67000 -0.17000 -1.08488 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.35740 12.35530 0.00210 0.01700 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.93920 10.94040 -0.00120 -0.01097 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.50270 10.49400 0.00870 0.08290 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.73050 8.78120 -0.05070 -0.57737 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.37340 8.41920 -0.04580 -0.54399 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.24230 8.27740 -0.03510 -0.42405 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.39340 8.43910 -0.04570 -0.54153 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.48000 10.86000 -0.38000 -3.49908 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.49000 10.83000 -0.34000 -3.13943 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.37000 10.74000 -0.37000 -3.44507 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.42000 10.46000 -0.04000 -0.38241 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.04750 3.05100 -0.00350 -0.11472 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.44150 0.44210 -0.00060 -0.13572 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.29430 13.29870 -0.00440 -0.03309 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 1.00590 1.00710 -0.00120 -0.11915 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.60140 7.64190 -0.04050 -0.52997 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.10890 2.12330 -0.01440 -0.67819 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30460 0.30670 -0.00210 -0.68471 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.25200 9.30700 -0.05500 -0.59095 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33610 0.33840 -0.00230 -0.67967 宏利萬利貨幣市場基金 13.69150 13.69130 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.48000 2.51000 -0.03000 -1.19522 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.19000 11.31000 -0.12000 -1.06101 宏利臺灣股息收益基金A類型 25.91000 26.42000 -0.51000 -1.93036 宏利臺灣股息收益基金I類型 25.91000 26.42000 -0.51000 -1.93036 宏利澳幣保本基金 12.69170 12.69690 -0.00520 -0.04095 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.52000 11.45000 0.07000 0.61135 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.00000 12.02000 -0.02000 -0.16639 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.47530 10.40160 0.07370 0.70854 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.59760 9.59140 0.00620 0.06464 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.13130 9.10040 0.03090 0.33955 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.56770 11.52850 0.03920 0.34003 貝萊德亞美利加收益基金 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 貝萊德新台幣基金 12.97360 12.97350 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.15000 27.66000 -0.51000 -1.84382 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49850 11.49650 0.00200 0.01740 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16090 10.15500 0.00590 0.05810 保德信大中華基金-人民幣 10.13000 10.21000 -0.08000 -0.78355 保德信大中華基金-美元 9.96000 10.07000 -0.11000 -1.09235 保德信大中華基金-新台幣 29.95000 30.19000 -0.24000 -0.79497 保德信中小型股基金 48.34000 49.72000 -1.38000 -2.77554 保德信中國中小基金-人民幣 8.81000 8.85000 -0.04000 -0.45198 保德信中國中小基金-美元 8.45000 8.51000 -0.06000 -0.70505 保德信中國中小基金-新臺幣 8.25000 8.28000 -0.03000 -0.36232 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.96400 9.98720 -0.02320 -0.23230 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.05020 10.06640 -0.01620 -0.16093 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.08280 10.10630 -0.02350 -0.23253 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.18400 11.21000 -0.02600 -0.23194 保德信中國品牌基金-人民幣 10.38000 10.47000 -0.09000 -0.85960 保德信中國品牌基金-美元 10.33000 10.42000 -0.09000 -0.86372 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.14000 11.24000 -0.10000 -0.88968 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.45000 28.70000 -0.25000 -0.87108 保德信全球消費商機基金 19.56000 19.57000 -0.01000 -0.05110 保德信全球基礎建設基金 13.81000 13.75000 0.06000 0.43636 保德信全球資源基金 7.22000 7.35000 -0.13000 -1.76871 保德信全球醫療生化基金-美元 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.27000 33.23000 0.04000 0.12037 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.56580 10.59110 -0.02530 -0.23888 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.99690 11.02320 -0.02630 -0.23859 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.65680 10.65290 0.00390 0.03661 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 11.08940 11.08530 0.00410 0.03699 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.62590 9.64030 -0.01440 -0.14937 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.79120 10.80660 -0.01540 -0.14251 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.24190 9.22960 0.01230 0.13327 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.34270 10.32880 0.01390 0.13458 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.22280 8.19930 0.02350 0.28661 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.34190 11.30950 0.03240 0.28648 保德信亞太基金 20.34000 20.51000 -0.17000 -0.82886 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.77570 8.75920 0.01650 0.18837 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.16540 12.14240 0.02300 0.18942 保德信店頭市場基金 35.17000 36.05000 -0.88000 -2.44105 保德信拉丁美洲基金 7.34000 7.48000 -0.14000 -1.87166 保德信金平衡基金 30.14000 30.57000 -0.43000 -1.40661 保德信金滿意基金 42.51000 43.21000 -0.70000 -1.62000 保德信科技島基金 27.24000 27.72000 -0.48000 -1.73160 保德信高成長基金 95.53000 97.82000 -2.29000 -2.34103 保德信貨幣市場基金 15.84510 15.84480 0.00030 0.00189 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.59310 10.66080 -0.06770 -0.63504 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.88890 10.92830 -0.03940 -0.36053 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.98430 11.01180 -0.02750 -0.24973 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.57230 10.56950 0.00280 0.02649 保德信新世紀基金 10.30000 10.43000 -0.13000 -1.24640 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.27080 8.26790 0.00290 0.03508 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.44120 10.44040 0.00080 0.00766 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.78050 11.77650 0.00400 0.03397 保德信新興趨勢組合基金 10.65000 10.83000 -0.18000 -1.66205 保德信瑞騰基金 15.65500 15.65460 0.00040 0.00256 保德信歐洲組合基金 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.98380 9.98850 -0.00470 -0.04705 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.56110 10.56600 -0.00490 -0.04638 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.93740 9.92970 0.00770 0.07755 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.25210 10.24050 0.01160 0.11328 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.01230 10.00840 0.00390 0.03897 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.53290 10.53250 0.00040 0.00380 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.94080 9.94610 -0.00530 -0.05329 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.32400 10.32960 -0.00560 -0.05421 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.63550 10.62490 0.01060 0.09977 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.35800 10.35820 -0.00020 -0.00193 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.75820 10.75790 0.00030 0.00279 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.30560 10.30980 -0.00420 -0.04074 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.64300 10.64740 -0.00440 -0.04132 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.20380 10.20400 -0.00020 -0.00196 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.76370 10.76750 -0.00380 -0.03529 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.11640 10.12370 -0.00730 -0.07211 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.52090 10.52780 -0.00690 -0.06554 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.94640 9.93750 0.00890 0.08956 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.94650 9.93760 0.00890 0.08956 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.15530 10.12370 0.03160 0.31214 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.92440 9.92030 0.00410 0.04133 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.92440 9.92030 0.00410 0.04133 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.16950 10.12850 0.04100 0.40480 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.47610 10.47380 0.00230 0.02196 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.21940 10.22380 -0.00440 -0.04304 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.38870 10.38620 0.00250 0.02407 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.77240 10.76990 0.00250 0.02321 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.52630 10.52050 0.00580 0.05513 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.20220 11.19340 0.00880 0.07862 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.39460 10.39730 -0.00270 -0.02597 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.70620 10.70900 -0.00280 -0.02615 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.58420 10.57930 0.00490 0.04632 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.63540 10.63520 0.00020 0.00188 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.71030 10.68060 0.02970 0.27807 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.41140 10.40980 0.00160 0.01537 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.43820 10.43940 -0.00120 -0.01149 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.53220 10.51820 0.01400 0.13310 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.71540 10.70120 0.01420 0.13270 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.25270 10.25960 -0.00690 -0.06725 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.35060 10.35760 -0.00700 -0.06758 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.98120 1.97720 0.00400 0.20231 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.84140 2.83620 0.00520 0.18334 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29600 0.29600 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.46060 0.46060 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.41920 8.40810 0.01110 0.13202 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.30750 12.30280 0.00470 0.03820 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.75870 9.73740 0.02130 0.21874 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.41420 12.38570 0.02850 0.23010 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.77500 8.76960 0.00540 0.06158 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.21390 11.20710 0.00680 0.06068 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.95320 10.95950 -0.00630 -0.05748 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.77340 10.76500 0.00840 0.07803 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.30000 19.59000 -0.29000 -1.48035 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4467.72000 4535.89000 -68.17000 -1.50290 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.31540 10.31650 -0.00110 -0.01066 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.21710 11.21860 -0.00150 -0.01337 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.22280 10.21200 0.01080 0.10576 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.94900 9.95400 -0.00500 -0.05023 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.57740 10.58270 -0.00530 -0.05008 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.97140 9.96220 0.00920 0.09235 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.34290 10.33700 0.00590 0.05708 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.51600 10.53860 -0.02260 -0.21445 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.17210 6.18660 -0.01450 -0.23438 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.31180 11.33830 -0.02650 -0.23372 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.07000 10.15000 -0.08000 -0.78818 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.07000 10.15000 -0.08000 -0.78818 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.62890 10.66020 -0.03130 -0.29362 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.60720 11.66530 -0.05810 -0.49806 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.82510 10.87900 -0.05390 -0.49545 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.13470 9.18760 -0.05290 -0.57578 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.43360 9.51110 -0.07750 -0.81484 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.31460 9.38710 -0.07250 -0.77234 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.49040 10.54940 -0.05900 -0.55927 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.93570 11.02070 -0.08500 -0.77128 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.92000 11.00290 -0.08290 -0.75344 柏瑞五國金勢力建設基金 7.32000 7.35000 -0.03000 -0.40816 柏瑞巨人基金 12.80000 13.03000 -0.23000 -1.76516 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70250 13.70230 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.85000 16.85000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.43930 14.42600 0.01330 0.09219 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.75550 12.76240 -0.00690 -0.05407 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.34960 13.35990 -0.01030 -0.07710 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.62170 8.68610 -0.06440 -0.74141 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.82390 6.85260 -0.02870 -0.41882 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.71770 8.78050 -0.06280 -0.71522 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.51680 8.57910 -0.06230 -0.72618 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.81910 10.88460 -0.06550 -0.60177 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.47310 8.51320 -0.04010 -0.47103 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.94480 12.95180 -0.00700 -0.05405 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.50710 12.49560 0.01150 0.09203 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.27960 13.25560 0.02400 0.18106 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.15250 12.16180 -0.00930 -0.07647 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.04180 9.08090 -0.03910 -0.43057 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.74460 9.81430 -0.06970 -0.71019 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.73210 9.80350 -0.07140 -0.72831 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.61850 9.67700 -0.05850 -0.60453 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.50370 9.55480 -0.05110 -0.53481 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.78840 10.78200 0.00640 0.05936 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.70670 10.71210 -0.00540 -0.05041 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.53580 10.54790 -0.01210 -0.11471 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.66000 10.64980 0.01020 0.09578 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.90190 9.94600 -0.04410 -0.44339 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.58630 9.65420 -0.06790 -0.70332 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.69100 10.70600 -0.01500 -0.14011 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.65240 9.71360 -0.06120 -0.63004 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.77340 9.81380 -0.04040 -0.41167 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.76820 10.76180 0.00640 0.05947 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.70700 10.71240 -0.00540 -0.05041 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.53620 10.54830 -0.01210 -0.11471 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.66100 10.65070 0.01030 0.09671 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.90180 9.94580 -0.04400 -0.44240 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.58650 9.65440 -0.06790 -0.70331 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.87410 10.88780 -0.01370 -0.12583 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.65250 9.71370 -0.06120 -0.63004 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.77400 9.81450 -0.04050 -0.41265 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.37280 11.36360 0.00920 0.08096 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.76730 12.76980 -0.00250 -0.01958 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.06550 12.07220 -0.00670 -0.05550 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.00690 9.05160 -0.04470 -0.49384 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.67900 9.74690 -0.06790 -0.69663 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.61640 9.67690 -0.06050 -0.62520 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.06670 11.05770 0.00900 0.08139 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.88850 11.89080 -0.00230 -0.01934 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.65620 11.66270 -0.00650 -0.05573 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.00720 9.05190 -0.04470 -0.49382 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.67960 9.74740 -0.06780 -0.69557 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.61680 9.67730 -0.06050 -0.62517 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.55000 13.68000 -0.13000 -0.95029 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.28000 14.45000 -0.17000 -1.17647 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.36000 9.48000 -0.12000 -1.26582 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.68000 8.78000 -0.10000 -1.13895 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.36000 9.51000 -0.15000 -1.57729 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.46000 11.59000 -0.13000 -1.12166 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.21000 11.39000 -0.18000 -1.58033 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.51000 11.69000 -0.18000 -1.53978 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.28000 13.40000 -0.12000 -0.89552 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.66000 13.75000 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-0.30550 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.36730 12.34860 0.01870 0.15143 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.06200 12.06190 0.00010 0.00083 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.05710 11.06010 -0.00300 -0.02712 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.59380 8.61780 -0.02400 -0.27849 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.63900 9.68490 -0.04590 -0.47393 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.69650 9.74130 -0.04480 -0.45990 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.60330 11.60310 0.00020 0.00172 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.86020 10.84380 0.01640 0.15124 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.03850 11.04160 -0.00310 -0.02808 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.98270 10.03050 -0.04780 -0.47655 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.28540 9.31140 -0.02600 -0.27923 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.15320 9.20190 -0.04870 -0.52924 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.72300 9.76780 -0.04480 -0.45865 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.86540 12.86580 -0.00040 -0.00311 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.32470 12.34320 -0.01850 -0.14988 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.65850 11.68080 -0.02230 -0.19091 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.18540 7.22360 -0.03820 -0.52882 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.91630 8.98560 -0.06930 -0.77123 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.61030 9.67880 -0.06850 -0.70773 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.05950 11.05990 -0.00040 -0.00362 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.67680 11.69900 -0.02220 -0.18976 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65740 9.73190 -0.07450 -0.76552 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.16880 9.21710 -0.04830 -0.52403 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.81580 9.88560 -0.06980 -0.70608 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.10870 12.09180 0.01690 0.13976 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.86570 12.86250 0.00320 0.02488 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.73210 11.73200 0.00010 0.00085 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.39560 9.42250 -0.02690 -0.28549 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.01010 10.05170 -0.04160 -0.41386 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.01330 10.05330 -0.04000 -0.39788 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.12690 12.12390 0.00300 0.02474 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.80340 10.78830 0.01510 0.13997 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.17860 11.17840 0.00020 0.00179 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.99280 10.00390 -0.01110 -0.11096 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.56190 9.58860 -0.02670 -0.27846 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.25100 10.29250 -0.04150 -0.40321 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.75390 9.79380 -0.03990 -0.40740 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.25000 19.28000 -0.03000 -0.15560 柏瑞旗艦全球成長組合基金 18.08000 18.13000 -0.05000 -0.27579 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.45640 13.44250 0.01390 0.10340 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.41230 10.47220 -0.05990 -0.57199 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.44210 11.51930 -0.07720 -0.67018 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.40930 12.43280 -0.02350 -0.18902 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.94460 11.02240 -0.07780 -0.70584 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.01230 9.10210 -0.08980 -0.98659 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.56180 9.66930 -0.10750 -1.11177 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.43290 9.52210 -0.08920 -0.93677 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.51920 9.62500 -0.10580 -1.09922 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.14740 9.23790 -0.09050 -0.97966 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.36230 9.46840 -0.10610 -1.12057 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.30320 11.39630 -0.09310 -0.81693 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.46160 9.56700 -0.10540 -1.10170 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 43.99930 43.48800 0.51130 1.17573 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 10.06220 10.03960 0.02260 0.22511 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.98080 9.98850 -0.00770 -0.07709 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.51000 11.29000 0.22000 1.94863 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 32.02000 33.18000 -1.16000 -3.49608 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.81320 11.81250 0.00070 0.00593 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.69410 1.70480 -0.01070 -0.62764 國泰大中華基金 19.98000 20.48000 -0.50000 -2.44141 國泰小龍基金-新台幣 15.00000 15.35000 -0.35000 -2.28013 國泰中小成長基金-新台幣 42.96000 44.11000 -1.15000 -2.60712 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.42880 4.43050 -0.00170 -0.03837 國泰中國內需增長基金-美元A 0.69570 0.70050 -0.00480 -0.68522 國泰中國內需增長基金-美元I 0.74440 0.74940 -0.00500 -0.66720 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.86000 19.94000 -0.08000 -0.40120 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 42.62120 42.47980 0.14140 0.33286 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.39840 2.38560 0.01280 0.53655 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34250 0.34290 -0.00040 -0.11665 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.71240 10.69440 0.01800 0.16831 國泰中國新興債券基金-美元 0.34230 0.34280 -0.00050 -0.14586 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.49820 10.48430 0.01390 0.13258 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.26810 4.26340 0.00470 0.11024 國泰中國新興戰略基金-美元 0.60840 0.61170 -0.00330 -0.53948 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.13000 19.18000 -0.05000 -0.26069 國泰中港台基金-人民幣 3.23880 3.23090 0.00790 0.24451 國泰中港台基金-美元 0.46750 0.46930 -0.00180 -0.38355 國泰中港台基金-新台幣 14.53000 14.54000 -0.01000 -0.06878 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.12660 10.11160 0.01500 0.14834 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.24600 10.24770 -0.00170 -0.01659 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.33670 10.30990 0.02680 0.25994 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.15000 26.71000 -0.56000 -2.09659 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.67000 12.38000 0.29000 2.34249 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.10000 32.43000 -1.33000 -4.10114 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35460 0.35460 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33440 0.33440 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33530 0.33530 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.06700 11.03680 0.03020 0.27363 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.44420 10.41570 0.02850 0.27363 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.47950 10.45090 0.02860 0.27366 國泰台灣貨幣市場基金 12.46280 12.46260 0.00020 0.00160 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42090 0.42140 -0.00050 -0.11865 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37220 0.37270 -0.00050 -0.13416 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.44930 0.44990 -0.00060 -0.13336 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.55960 0.55650 0.00310 0.55705 國泰全球高股息基金-人民幣 2.51770 2.52660 -0.00890 -0.35225 國泰全球高股息基金-美元 0.36230 0.36600 -0.00370 -1.01093 國泰全球高股息基金-新台幣 11.31000 11.39000 -0.08000 -0.70237 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53550 0.53730 -0.00180 -0.33501 國泰全球基礎建設基金-美元 0.48580 0.48250 0.00330 0.68394 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.25000 14.11000 0.14000 0.99220 國泰全球資源基金-美元 0.16310 0.16360 -0.00050 -0.30562 國泰全球資源基金-新台幣 5.16000 5.17000 -0.01000 -0.19342 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.61380 0.61660 -0.00280 -0.45410 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.14000 19.18000 -0.04000 -0.20855 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.65000 18.68000 -0.03000 -0.16060 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.90270 0.90090 0.00180 0.19980 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.85000 20.93000 -0.08000 -0.38223 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.11000 22.34000 -0.23000 -1.02954 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.55600 2.54090 0.01510 0.59428 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36880 0.36900 -0.00020 -0.05420 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31680 0.31700 -0.00020 -0.06309 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.44730 11.42500 0.02230 0.19519 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.83350 9.81440 0.01910 0.19461 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54150 0.53820 0.00330 0.61315 國泰亞洲成長基金-美元 0.39470 0.39530 -0.00060 -0.15178 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.91000 11.90000 0.01000 0.08403 國泰科技生化基金 33.92000 34.82000 -0.90000 -2.58472 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.37000 29.61000 -0.24000 -0.81054 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.46000 12.31000 0.15000 1.21852 國泰美國費城半導體基金 14.86000 15.12000 -0.26000 -1.71958 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 44.96620 44.10110 0.86510 1.96163 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 16.94450 17.23540 -0.29090 -1.68781 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 24.08750 23.30620 0.78130 3.35233 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 45.37410 44.85690 0.51720 1.15300 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.48260 45.35330 0.12930 0.28510 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.35090 43.24490 0.10600 0.24512 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.31980 0.32060 -0.00080 -0.24953 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.95890 9.96920 -0.01030 -0.10332 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.31950 0.32050 -0.00100 -0.31201 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.95060 9.96360 -0.01300 -0.13047 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.31930 0.32040 -0.00110 -0.34332 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.94580 9.96100 -0.01520 -0.15260 國泰紐幣2021保本基金 12.82980 12.83230 -0.00250 -0.01948 國泰紐幣八年期保本基金 13.20290 13.20580 -0.00290 -0.02196 國泰紐幣保本基金 12.75850 12.75980 -0.00130 -0.01019 國泰國泰基金-新台幣A 23.14000 23.68000 -0.54000 -2.28041 國泰富時中國A50基金 21.73000 21.99000 -0.26000 -1.18236 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 47.59130 47.02590 0.56540 1.20232 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34780 0.34690 0.00090 0.25944 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.82000 10.77000 0.05000 0.46425 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52160 0.51690 0.00470 0.90927 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.44190 42.36660 0.07530 0.17773 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.86000 21.16000 -0.30000 -1.41777 國泰新興市場基金-美元 0.39050 0.39310 -0.00260 -0.66141 國泰新興市場基金-新台幣 12.17000 12.22000 -0.05000 -0.40917 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.46080 2.45020 0.01060 0.43262 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.51770 1.51120 0.00650 0.43012 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36500 0.36580 -0.00080 -0.21870 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22730 0.22780 -0.00050 -0.21949 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.06270 11.07400 -0.01130 -0.10204 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.69390 6.70080 -0.00690 -0.10297 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 45.46370 44.79670 0.66700 1.48895 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 45.84450 45.30240 0.54210 1.19663 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 43.30400 42.84460 0.45940 1.07225 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.28000 13.07000 0.21000 1.60673 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.96000 37.20000 -1.24000 -3.33333 國泰標普北美科技ETF基金 23.76000 23.83000 -0.07000 -0.29375 國泰歐洲精選基金-美元 0.35060 0.34840 0.00220 0.63146 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.40000 10.30000 0.10000 0.97087 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.97160 39.93420 0.03740 0.09365 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.22000 22.50000 -0.28000 -1.24444 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.73000 19.91000 -0.18000 -0.90407 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.81000 18.01000 -0.20000 -1.11049 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41700 0.41680 0.00020 0.04798 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.58590 12.56810 0.01780 0.14163 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.56590 10.56460 0.00130 0.01231 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.46870 10.46290 0.00580 0.05543 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.63720 10.60190 0.03530 0.33296 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24760 10.24640 0.00120 0.01171 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.18270 10.17700 0.00570 0.05601 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.27810 10.24410 0.03400 0.33190 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.97000 9.97310 -0.00310 -0.03108 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.81360 9.80760 0.00600 0.06118 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.94410 9.93910 0.00500 0.05031 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.80940 9.77750 0.03190 0.32626 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.96990 9.97300 -0.00310 -0.03108 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.80890 9.80290 0.00600 0.06121 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.94400 9.93900 0.00500 0.05031 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.80940 9.77750 0.03190 0.32626 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44750 11.44690 0.00060 0.00524 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10110 10.09930 0.00180 0.01782 第一金大中華基金 26.17000 26.61000 -0.44000 -1.65351 第一金小型精選基金 32.68000 33.29000 -0.61000 -1.83238 第一金中國世紀基金-人民幣 13.55000 13.54000 0.01000 0.07386 第一金中國世紀基金-美元 8.36950 8.41450 -0.04500 -0.53479 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.82140 9.81200 0.00940 0.09580 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.36100 8.38100 -0.02000 -0.23864 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.40730 11.35580 0.05150 0.45351 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.88810 9.87040 0.01770 0.17932 第一金中概平衡基金 27.05000 27.69000 -0.64000 -2.31130 第一金台灣貨幣市場基金 15.32810 15.32790 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.71700 178.71400 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 16.03370 16.05910 -0.02540 -0.15817 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 16.03310 16.05840 -0.02530 -0.15755 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.57000 15.55000 0.02000 0.12862 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.57000 15.55000 0.02000 0.12862 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.98500 11.01050 -0.02550 -0.23160 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.98310 11.00870 -0.02560 -0.23254 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.37030 10.30780 0.06250 0.60634 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.37040 10.30780 0.06260 0.60731 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.68000 10.58000 0.10000 0.94518 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.68000 10.58000 0.10000 0.94518 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.32240 13.43010 -0.10770 -0.80193 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.34050 13.44830 -0.10780 -0.80159 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.71000 12.78000 -0.07000 -0.54773 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.74000 12.80000 -0.06000 -0.46875 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.82550 9.88560 -0.06010 -0.60796 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.82140 9.88140 -0.06000 -0.60720 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.46570 9.51320 -0.04750 -0.49931 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.48980 9.53740 -0.04760 -0.49909 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.73660 10.76500 -0.02840 -0.26382 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.37960 10.39440 -0.01480 -0.14238 第一金全球大趨勢基金 25.33000 25.33000 0.00000 0.00000 第一金全球不動產證券化基金A 9.23090 9.20170 0.02920 0.31733 第一金全球不動產證券化基金B 6.37250 6.35230 0.02020 0.31800 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.02790 9.98720 0.04070 0.40752 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.02830 9.98750 0.04080 0.40851 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.94540 10.85510 0.09030 0.83187 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.94590 10.85690 0.08900 0.81976 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 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ETF基金 20.24000 20.55000 -0.31000 -1.50852 統一大中華中小基金(人民幣) 8.37000 8.33000 0.04000 0.48019 統一大中華中小基金(美元) 7.63000 7.61000 0.02000 0.26281 統一大中華中小基金(新台幣) 11.39000 11.34000 0.05000 0.44092 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554 統一大東協高股息基金(美元) 9.29000 9.36000 -0.07000 -0.74786 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.68000 9.72000 -0.04000 -0.41152 統一大滿貫基金-A類型 34.28000 35.21000 -0.93000 -2.64130 統一大滿貫基金-I類型 34.28000 35.21000 -0.93000 -2.64130 統一大龍印基金 14.63000 14.67000 -0.04000 -0.27267 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(美元) 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 統一中小基金 23.68000 24.42000 -0.74000 -3.03030 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.90370 9.87950 0.02420 0.24495 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.16850 9.17090 -0.00240 -0.02617 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.93440 8.91650 0.01790 0.20075 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.40510 12.37480 0.03030 0.24485 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.43720 11.44010 -0.00290 -0.02535 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.10420 11.08190 0.02230 0.20123 統一台灣動力基金 18.24000 18.78000 -0.54000 -2.87540 統一全天候基金-A類型 109.12000 112.29000 -3.17000 -2.82305 統一全天候基金-I類型 109.74000 112.93000 -3.19000 -2.82476 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.30590 8.28990 0.01600 0.19301 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.97960 7.98580 -0.00620 -0.07764 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.04600 8.03000 0.01600 0.19925 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.95430 8.93700 0.01730 0.19358 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.61050 8.61710 -0.00660 -0.07659 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.67460 8.65740 0.01720 0.19867 統一全球債券組合基金 12.46730 12.45430 0.01300 0.10438 統一全球新科技基金(人民幣) 15.84000 15.85000 -0.01000 -0.06309 統一全球新科技基金(美元) 14.85000 14.89000 -0.04000 -0.26864 統一全球新科技基金(新台幣) 14.39000 14.39000 0.00000 0.00000 統一亞太基金 25.17000 25.27000 -0.10000 -0.39573 統一亞洲大金磚基金 12.39000 12.46000 -0.07000 -0.56180 統一奔騰基金 58.49000 60.19000 -1.70000 -2.82439 統一強棒貨幣市場基金 16.73950 16.73930 0.00020 0.00119 統一強漢基金(人民幣) 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905 統一強漢基金(美元) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 統一強漢基金(新台幣) 26.81000 26.79000 0.02000 0.07465 統一統信基金 30.06000 30.90000 -0.84000 -2.71845 統一黑馬基金 59.09000 60.83000 -1.74000 -2.86043 統一新亞洲科技能源基金 16.44000 16.46000 -0.02000 -0.12151 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.15360 8.13450 0.01910 0.23480 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.84780 10.82230 0.02550 0.23562 統一經建基金 46.27000 47.52000 -1.25000 -2.63047 統一龍馬基金 67.69000 69.75000 -2.06000 -2.95341 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.98000 20.59000 -0.61000 -2.96260 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 46.66000 47.99000 -1.33000 -2.77141 野村中國機會基金 14.55000 14.61000 -0.06000 -0.41068 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.40410 10.40880 -0.00470 -0.04515 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.38080 10.38850 -0.00770 -0.07412 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.45000 10.42900 0.02100 0.20136 野村巴西基金 7.01000 7.03000 -0.02000 -0.28450 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.45000 11.46000 -0.01000 -0.08726 野村台灣高股息基金 24.93000 25.47000 -0.54000 -2.12014 野村台灣運籌基金 37.05000 37.79000 -0.74000 -1.95819 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.84970 9.84840 0.00130 0.01320 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.77670 9.78110 -0.00440 -0.04498 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84430 9.84420 0.00010 0.00102 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.47040 10.46850 0.00190 0.01815 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.28510 10.28980 -0.00470 -0.04568 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.06000 10.05990 0.00010 0.00099 野村平衡基金 19.79000 20.14000 -0.35000 -1.73784 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.49000 14.52000 -0.03000 -0.20661 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.92000 11.94000 -0.02000 -0.16750 野村全球生技醫療基金 16.83000 16.68000 0.15000 0.89928 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.22400 10.21310 0.01090 0.10673 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.21870 10.21170 0.00700 0.06855 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.14370 10.11870 0.02500 0.24707 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.46730 10.45580 0.01150 0.10999 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.42610 10.41860 0.00750 0.07199 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.35490 10.32910 0.02580 0.24978 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.18320 10.15810 0.02510 0.24709 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.82470 10.81300 0.01170 0.10820 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.74000 10.73250 0.00750 0.06988 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.66970 10.64320 0.02650 0.24899 野村全球品牌基金 29.15000 29.11000 0.04000 0.13741 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.56000 10.63000 -0.07000 -0.65851 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.84000 12.92000 -0.08000 -0.61920 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.72000 10.81000 -0.09000 -0.83256 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.49000 19.62000 -0.13000 -0.66259 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.10000 12.21000 -0.11000 -0.90090 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.94890 10.96030 -0.01140 -0.10401 野村全球短期收益基金-美元計價 10.99330 11.00900 -0.01570 -0.14261 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.76890 10.77300 -0.00410 -0.03806 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.66870 8.70470 -0.03600 -0.41357 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.47240 8.50760 -0.03520 -0.41375 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.06310 8.08520 -0.02210 -0.27334 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.06410 11.11030 -0.04620 -0.41583 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.53030 10.57400 -0.04370 -0.41328 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.11660 10.14450 -0.02790 -0.27503 野村成長基金 31.45000 32.23000 -0.78000 -2.42011 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.43110 8.48130 -0.05020 -0.59189 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.43970 8.49180 -0.05210 -0.61353 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.67660 8.71310 -0.03650 -0.41891 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.68550 9.74300 -0.05750 -0.59017 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.54710 9.60610 -0.05900 -0.61419 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.79980 9.84100 -0.04120 -0.41866 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.09000 9.16000 -0.07000 -0.76419 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.16000 13.27000 -0.11000 -0.82894 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.25450 10.28400 -0.02950 -0.28685 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.15950 10.18730 -0.02780 -0.27289 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.07950 10.08870 -0.00920 -0.09119 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.68170 9.70840 -0.02670 -0.27502 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.67950 9.70570 -0.02620 -0.26994 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.81100 9.81980 -0.00880 -0.08961 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.12510 10.13430 -0.00920 -0.09078 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.81940 10.85370 -0.03430 -0.31602 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.66950 10.69850 -0.02900 -0.27107 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.81500 10.82470 -0.00970 -0.08961 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.11130 10.13150 -0.02020 -0.19938 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.11580 10.13920 -0.02340 -0.23079 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.05880 10.06830 -0.00950 -0.09436 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.56130 8.56940 -0.00810 -0.09452 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.17320 9.19160 -0.01840 -0.20018 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.04070 9.06130 -0.02060 -0.22734 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.11600 10.12570 -0.00970 -0.09580 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.85450 13.86750 -0.01300 -0.09374 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.98230 13.00820 -0.02590 -0.19911 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.51210 10.53600 -0.02390 -0.22684 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.47560 10.47030 0.00530 0.05062 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45820 10.45680 0.00140 0.01339 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.52670 10.51580 0.01090 0.10365 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.77370 10.76820 0.00550 0.05108 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.73290 10.73140 0.00150 0.01398 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.72080 10.70960 0.01120 0.10458 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.71070 10.70580 0.00490 0.04577 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.65960 10.65870 0.00090 0.00844 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.82500 10.79500 0.03000 0.27791 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.26960 10.26880 0.00080 0.00779 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.91160 9.92260 -0.01100 -0.11086 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.54330 9.55380 -0.01050 -0.10990 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.03930 9.03870 0.00060 0.00664 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.49660 11.49590 0.00070 0.00609 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.38760 10.35710 0.03050 0.29448 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.52210 11.49550 0.02660 0.23139 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.94380 10.92120 0.02260 0.20694 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.72050 10.68890 0.03160 0.29563 野村泰國基金 43.81000 44.14000 -0.33000 -0.74762 野村高科技基金 10.56000 10.89000 -0.33000 -3.03030 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.53730 10.56590 -0.02860 -0.27068 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.14940 10.19320 -0.04380 -0.42970 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.77000 10.78510 -0.01510 -0.14001 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.55160 9.59540 -0.04380 -0.45647 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.55260 9.57870 -0.02610 -0.27248 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.80440 9.83030 -0.02590 -0.26347 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.12070 12.17290 -0.05220 -0.42882 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.17170 14.16620 0.00550 0.03882 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.02190 11.07250 -0.05060 -0.45699 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.03100 11.06120 -0.03020 -0.27303 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.49860 11.52890 -0.03030 -0.26282 野村貨幣市場基金 16.34370 16.34340 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.28000 15.34000 -0.06000 -0.39113 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.38910 10.39180 -0.00270 -0.02598 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.24890 10.28220 -0.03330 -0.32386 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.40450 10.40950 -0.00500 -0.04803 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.29900 10.29610 0.00290 0.02817 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.25890 10.25930 -0.00040 -0.00390 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.28650 10.28270 0.00380 0.03696 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.70580 10.70330 0.00250 0.02336 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.62820 10.62950 -0.00130 -0.01223 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.69820 10.69400 0.00420 0.03927 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.26270 10.29610 -0.03340 -0.32439 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.27160 10.30780 -0.03620 -0.35119 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.17390 10.19780 -0.02390 -0.23436 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.85150 10.88630 -0.03480 -0.31967 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.80970 10.84800 -0.03830 -0.35306 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.71280 10.73810 -0.02530 -0.23561 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.65480 10.64720 0.00760 0.07138 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.01920 8.01360 0.00560 0.06988 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.38830 12.37950 0.00880 0.07109 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.39780 10.40010 -0.00230 -0.02212 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.61070 10.59130 0.01940 0.18317 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36320 10.36760 -0.00440 -0.04244 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.47510 10.45070 0.02440 0.23348 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.42220 10.41880 0.00340 0.03263 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.39820 10.40040 -0.00220 -0.02115 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.61190 10.59250 0.01940 0.18315 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.36350 10.36780 -0.00430 -0.04147 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.47940 10.45490 0.02450 0.23434 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.42110 10.41760 0.00350 0.03360 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.41910 10.42370 -0.00460 -0.04413 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.63400 10.61420 0.01980 0.18654 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.38380 10.39060 -0.00680 -0.06544 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.49600 10.47390 0.02210 0.21100 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.44550 10.44370 0.00180 0.01724 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.41910 10.42360 -0.00450 -0.04317 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.63380 10.61400 0.01980 0.18655 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.39090 10.39770 -0.00680 -0.06540 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.51200 10.48990 0.02210 0.21068 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.44620 10.44440 0.00180 0.01723 野村精選貨幣市場基金 12.11650 12.11640 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.88000 11.79000 0.09000 0.76336 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.12000 11.02000 0.10000 0.90744 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 野村歐洲高股息基金季配型 7.58000 7.65000 -0.07000 -0.91503 野村歐洲高股息基金累積型 10.84000 10.94000 -0.10000 -0.91408 野村積極成長基金 13.34000 13.66000 -0.32000 -2.34261 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.23000 10.46000 -0.23000 -2.19885 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 37.10000 37.93000 -0.83000 -2.18824 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.67920 10.68290 -0.00370 -0.03463 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.54540 8.55360 -0.00820 -0.09587 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.87640 7.88530 -0.00890 -0.11287 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.72180 7.72460 -0.00280 -0.03625 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.25980 12.27170 -0.01190 -0.09697 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.96890 10.98140 -0.01250 -0.11383 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.79380 10.79780 -0.00400 -0.03704 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.84000 11.84000 0.00000 0.00000 野村環球基金-人民幣計價 17.87000 17.91000 -0.04000 -0.22334 野村環球基金-美元計價 13.87000 13.91000 -0.04000 -0.28756 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.63000 19.64000 -0.01000 -0.05092 野村鴻利基金 23.78000 24.21000 -0.43000 -1.77613 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90580 16.90560 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 20.05000 20.45000 -0.40000 -1.95599 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.57000 10.64000 -0.07000 -0.65789 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.38000 13.50000 -0.12000 -0.88889 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.48000 15.49000 -0.01000 -0.06456 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.77650 10.75290 0.02360 0.21948 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.11250 14.08160 0.03090 0.21944 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.84230 10.81500 0.02730 0.25243 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.66100 10.70020 -0.03920 -0.36635 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.65070 10.60870 0.04200 0.39590 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.44510 10.46850 -0.02340 -0.22353 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.14720 10.09870 0.04850 0.48026 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.13170 10.14810 -0.01640 -0.16161 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.03240 10.02190 0.01050 0.10477 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.33770 10.32800 0.00970 0.09392 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.49430 10.48880 0.00550 0.05244 凱基台商天下基金 13.82000 13.77000 0.05000 0.36311 凱基台灣精五門基金 21.70000 22.13000 -0.43000 -1.94306 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 45.42280 44.86020 0.56260 1.25412 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 46.35830 46.23130 0.12700 0.27471 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.98650 42.95190 0.03460 0.08056 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.61820 10.64070 -0.02250 -0.21145 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 45.55090 45.01320 0.53770 1.19454 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 46.71260 46.06270 0.64990 1.41090 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 45.36050 44.45230 0.90820 2.04309 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.61000 12.61000 0.00000 0.00000 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.26310 11.33500 -0.07190 -0.63432 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.23000 11.27000 -0.04000 -0.35492 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59830 11.59820 0.00010 0.00086 凱基開創基金 29.26000 29.89000 -0.63000 -2.10773 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.26000 23.31000 -0.05000 -0.21450 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.27040 22.38250 -0.11210 -0.50084 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.40000 17.51000 -0.11000 -0.62821 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.42630 16.57210 -0.14580 -0.87979 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.47000 7.56000 -0.09000 -1.19048 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 41.83500 41.33190 0.50310 1.21722 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 41.89130 41.36540 0.52590 1.27135 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 41.96100 41.29340 0.66760 1.61672 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.62000 11.59000 0.03000 0.25884 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.18480 11.22920 -0.04440 -0.39540 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.46840 12.42660 0.04180 0.33638 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.93000 12.85000 0.08000 0.62257 凱基護城河基金-台幣計價A 13.05000 13.10000 -0.05000 -0.38168 凱基護城河基金-美元計價B 12.63660 12.72050 -0.08390 -0.65957 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.44550 10.43130 0.01420 0.13613 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.08940 10.14080 -0.05140 -0.50686 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.22860 10.25230 -0.02370 -0.23117 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.44540 10.43130 0.01410 0.13517 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.08940 10.14080 -0.05140 -0.50686 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.22860 10.25230 -0.02370 -0.23117 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.38000 12.29000 0.09000 0.73230 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.10000 36.67000 -0.57000 -1.55440 富邦NASDAQ-100基金 32.99000 33.12000 -0.13000 -0.39251 富邦上証180基金 31.39000 31.84000 -0.45000 -1.41332 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19700 0.19950 -0.00250 -1.25313 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.15000 6.21000 -0.06000 -0.96618 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.27000 6.14000 0.13000 2.11726 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 44.87000 46.34000 -1.47000 -3.17221 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.33260 12.35870 -0.02610 -0.21119 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.36200 11.40650 -0.04450 -0.39013 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.95420 11.01320 -0.05900 -0.53572 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.46120 10.48340 -0.02220 -0.21176 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.55640 9.59390 -0.03750 -0.39087 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.22340 9.27300 -0.04960 -0.53489 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.87630 20.85240 0.02390 0.11462 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.65930 11.65850 0.00080 0.00686 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.65530 10.69360 -0.03830 -0.35816 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.86950 13.83100 0.03850 0.27836 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.02350 2.02200 0.00150 0.07418 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.48390 9.45760 0.02630 0.27808 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43340 1.43230 0.00110 0.07680 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.43870 12.41060 0.02810 0.22642 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.80970 1.80750 0.00220 0.12172 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.40430 10.38080 0.02350 0.22638 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53480 1.53300 0.00180 0.11742 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.96390 10.96540 -0.00150 -0.01368 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.89930 10.89590 0.00340 0.03120 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.62000 15.23000 0.39000 2.56074 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.76000 18.69000 -0.93000 -4.97592 富邦日本東証基金 19.81000 20.26000 -0.45000 -2.22113 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.96000 46.54000 -0.58000 -1.24624 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.01000 46.93000 -0.92000 -1.96037 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.92000 52.90000 -0.98000 -1.85255 富邦台灣心基金 21.86000 22.47000 -0.61000 -2.71473 富邦台灣釆吉50基金 45.77000 46.58000 -0.81000 -1.73894 富邦台灣科技指數基金 55.16000 56.18000 -1.02000 -1.81559 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 48.00070 47.47630 0.52440 1.10455 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.75830 41.66850 0.08980 0.21551 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31130 0.31130 0.00000 0.00000 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.64360 2.62950 0.01410 0.53622 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35870 0.35790 0.00080 0.22353 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.09530 11.04790 0.04740 0.42904 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.25760 2.24560 0.01200 0.53438 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33810 0.33740 0.00070 0.20747 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.41110 9.37080 0.04030 0.43006 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.34000 23.63000 -0.29000 -1.22725 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.73000 14.58000 0.15000 1.02881 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.73000 27.20000 -0.47000 -1.72794 富邦吉祥貨幣市場基金 15.71170 15.71150 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.51000 17.75000 -0.24000 -1.35211 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.52960 41.17850 0.35110 0.85263 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 44.63260 44.04250 0.59010 1.33984 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.10620 39.90740 0.19880 0.49815 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 40.49170 40.03950 0.45220 1.12938 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.14810 41.16330 -0.01520 -0.03693 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 46.08800 45.53980 0.54820 1.20378 富邦長紅基金 60.94000 62.63000 -1.69000 -2.69839 富邦科技基金 24.68000 25.27000 -0.59000 -2.33478 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.51440 41.30230 0.21210 0.51353 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 45.28610 44.42870 0.85740 1.92983 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.43380 39.90660 0.52720 1.32108 富邦恒生國企ETF基金 20.33000 20.71000 -0.38000 -1.83486 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.04000 13.63000 0.41000 3.00807 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.72000 26.90000 -1.18000 -4.38662 富邦高成長基金 23.54000 24.18000 -0.64000 -2.64682 富邦基金A類型 13.47000 13.82000 -0.35000 -2.53256 富邦基金I類型 13.47000 13.82000 -0.35000 -2.53256 富邦深証100基金 10.39000 10.53000 -0.14000 -1.32953 富邦富時歐洲ETF基金 20.69000 20.73000 -0.04000 -0.19296 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42710 0.42760 -0.00050 -0.11693 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.48810 12.52040 -0.03230 -0.25798 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.29340 9.31740 -0.02400 -0.25758 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30200 0.30230 -0.00030 -0.09924 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.49160 8.51350 -0.02190 -0.25724 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.31340 10.37920 -0.06580 -0.63396 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 11.01180 11.05160 -0.03980 -0.36013 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.57440 9.63550 -0.06110 -0.63411 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.21760 10.25450 -0.03690 -0.35984 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.03000 18.28000 -0.25000 -1.36761 富邦精準基金 43.84000 44.94000 -1.10000 -2.44771 富邦精銳中小基金 11.73000 11.99000 -0.26000 -2.16847 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.60000 18.06000 -0.46000 -2.54707 富邦臺灣公司治理100基金 21.19000 21.50000 -0.31000 -1.44186 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.19000 7.08000 0.11000 1.55367 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.65000 16.18000 -0.53000 -3.27565 富邦標普美國特別股ETF基金 19.94000 19.86000 0.08000 0.40282 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.79160 10.75090 0.04070 0.37857 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.39350 10.45970 -0.06620 -0.63291 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.64380 10.67140 -0.02760 -0.25864 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.23500 10.19640 0.03860 0.37856 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.81170 9.87420 -0.06250 -0.63296 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.03480 10.06090 -0.02610 -0.25942 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.18000 31.68000 -0.50000 -1.57828 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.06900 10.08470 -0.01570 -0.15568 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.05870 10.07450 -0.01580 -0.15683 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.86370 9.87990 -0.01620 -0.16397 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.39510 10.41070 -0.01560 -0.14985 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.39870 10.41500 -0.01630 -0.15651 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.19890 10.21530 -0.01640 -0.16054 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.50790 8.51360 -0.00570 -0.06695 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.22390 9.23020 -0.00630 -0.06825 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.76000 8.76550 -0.00550 -0.06275 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.30520 10.31250 -0.00730 -0.07079 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.38970 10.39680 -0.00710 -0.06829 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.89450 9.90090 -0.00640 -0.06464 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.04820 10.05310 -0.00490 -0.04874 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.66640 8.65770 0.00870 0.10049 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.97640 9.96630 0.01010 0.10134 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.22580 9.21610 0.00970 0.10525 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.51180 11.50010 0.01170 0.10174 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.34340 11.33200 0.01140 0.10060 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.61430 10.60290 0.01140 0.10752 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.43010 9.41950 0.01060 0.11253 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.56000 15.53000 0.03000 0.19317 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.90870 8.89490 0.01380 0.15515 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.83790 9.82210 0.01580 0.16086 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.30780 9.29270 0.01510 0.16249 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.78020 10.76320 0.01700 0.15795 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.83330 10.81590 0.01740 0.16087 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.31250 10.29610 0.01640 0.15928 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.46010 9.44360 0.01650 0.17472 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.05000 9.13000 -0.08000 -0.87623 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.60000 9.74000 -0.14000 -1.43737 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.53000 8.63000 -0.10000 -1.15875 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.93000 7.96000 -0.03000 -0.37688 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.97000 9.07000 -0.10000 -1.10254 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.87000 8.94000 -0.07000 -0.78300 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.03000 10.11000 -0.08000 -0.79130 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.21110 10.22540 -0.01430 -0.13985 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.53100 9.56630 -0.03530 -0.36900 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.06080 9.08310 -0.02230 -0.24551 富蘭克林華美中華基金 11.29000 11.35000 -0.06000 -0.52863 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.39000 22.90000 -0.51000 -2.22707 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.13000 22.43000 -0.30000 -1.33749 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.07290 8.04310 0.02980 0.37050 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.18770 9.17060 0.01710 0.18647 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.19910 10.16010 0.03900 0.38385 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.72140 9.66520 0.05620 0.58147 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.62290 11.63190 -0.00900 -0.07737 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.67270 8.71640 -0.04370 -0.50135 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.79330 8.86710 -0.07380 -0.83229 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.87830 9.96100 -0.08270 -0.83024 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.38450 14.25700 0.12750 0.89430 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.33140 10.28890 0.04250 0.41307 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.24980 10.26070 -0.01090 -0.10623 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.63090 10.64050 -0.00960 -0.09022 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.62750 7.66720 -0.03970 -0.51779 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.94860 9.00930 -0.06070 -0.67375 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.93850 10.00600 -0.06750 -0.67460 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.25450 11.24140 0.01310 0.11653 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.54010 7.56430 -0.02420 -0.31992 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.86470 8.90630 -0.04160 -0.46709 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.01020 10.05750 -0.04730 -0.47030 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.92430 10.92370 0.00060 0.00549 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.66750 7.70040 -0.03290 -0.42725 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.22630 8.24130 -0.01500 -0.18201 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.31330 9.34520 -0.03190 -0.34135 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.42660 10.43210 -0.00550 -0.05272 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.12900 13.11470 0.01430 0.10904 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.11000 8.11000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.42000 8.40000 0.02000 0.23810 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.78000 8.79000 -0.01000 -0.11377 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.83000 10.78000 0.05000 0.46382 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.09000 8.02000 0.07000 0.87282 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.05000 11.80000 0.25000 2.11864 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.70000 8.76000 -0.06000 -0.68493 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.27000 8.31000 -0.04000 -0.48135 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.48000 9.54000 -0.06000 -0.62893 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.20000 9.24000 -0.04000 -0.43290 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.26780 13.30390 -0.03610 -0.27135 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.30000 10.36000 -0.06000 -0.57915 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.29000 10.36000 -0.07000 -0.67568 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.76000 9.83000 -0.07000 -0.71211 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.56000 9.66000 -0.10000 -1.03520 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.89000 9.97000 -0.08000 -0.80241 富蘭克林華美第一富基金 38.69000 39.65000 -0.96000 -2.42119 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35500 10.35480 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.67000 8.69000 -0.02000 -0.23015 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.96000 14.92000 0.04000 0.26810 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.76000 13.81000 -0.05000 -0.36206 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.14000 16.16000 -0.02000 -0.12376 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.01500 10.14480 -0.12980 -1.27947 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.01500 10.14470 -0.12970 -1.27850 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.97800 10.09920 -0.12120 -1.20010 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.97800 10.09920 -0.12120 -1.20010 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.03920 10.08290 -0.04370 -0.43341 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.96310 10.08290 -0.11980 -1.18815 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.96310 10.08290 -0.11980 -1.18815 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.14830 10.16820 -0.01990 -0.19571 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.07120 10.16820 -0.09700 -0.95395 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.07120 10.16820 -0.09700 -0.95395 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.55810 6.69250 -0.13440 -2.00822 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.73730 10.79390 -0.05660 -0.52437 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.58000 9.62430 -0.04430 -0.46029 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.65200 11.64760 0.00440 0.03778 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.79190 6.81910 -0.02720 -0.39888 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.97120 9.02310 -0.05190 -0.57519 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.04900 11.03790 0.01110 0.10056 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 69.62000 69.04000 0.58000 0.84009 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 70.53000 69.71000 0.82000 1.17630 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.20950 61.97870 0.23080 0.37239 復華1至5年期高收益債券基金 20.79000 20.77000 0.02000 0.09629 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 67.62830 66.78760 0.84070 1.25877 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 66.95560 66.18680 0.76880 1.16156 復華人民幣貨幣市場基金 11.88610 11.88540 0.00070 0.00589 復華人生目標基金 39.66880 40.62870 -0.95990 -2.36262 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 復華大中華中小策略基金 8.95000 9.02000 -0.07000 -0.77605 復華中小精選基金 65.90000 67.76000 -1.86000 -2.74498 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.94880 52.92890 0.01990 0.03760 復華中國特選信用債券ETF基金 62.82210 62.52590 0.29620 0.47372 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.92000 8.98000 -0.06000 -0.66815 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.93000 11.94000 -0.01000 -0.08375 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252 復華六年到期新興市場債券基金 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 復華台灣智能基金 11.77000 11.89000 -0.12000 -1.00925 復華全方位基金 29.33000 30.19000 -0.86000 -2.84863 復華全球大趨勢基金-美元 12.98000 13.07000 -0.09000 -0.68860 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.59000 20.68000 -0.09000 -0.43520 復華全球平衡基金-美元 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 復華全球平衡基金-新臺幣 19.79000 19.75000 0.04000 0.20253 復華全球物聯網科技基金-美元 14.37000 14.47000 -0.10000 -0.69109 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.95000 14.01000 -0.06000 -0.42827 復華全球原物料基金 8.30000 8.38000 -0.08000 -0.95465 復華全球消費基金-新臺幣 13.12000 13.19000 -0.07000 -0.53071 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.19090 12.16890 0.02200 0.18079 復華全球債券基金 14.98350 14.91070 0.07280 0.48824 復華全球債券組合基金 15.39000 15.37000 0.02000 0.13012 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.07000 15.05000 0.02000 0.13289 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 復華全球戰略配置強基金-美元 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.00000 11.03000 -0.03000 -0.27199 復華有利貨幣市場基金 13.49760 13.49740 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.41000 11.45000 -0.04000 -0.34934 復華亞太成長基金 12.43000 12.46000 -0.03000 -0.24077 復華亞太神龍科技基金-美元 9.15000 9.22000 -0.07000 -0.75922 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813 復華東協世紀基金 12.50000 12.59000 -0.09000 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10.07910 0.01320 0.13096 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.84920 9.83170 0.01750 0.17800 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.63860 10.62460 0.01400 0.13177 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.24500 10.22670 0.01830 0.17894 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.06440 9.99710 0.06730 0.67320 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.06660 10.04980 0.01680 0.16717 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.31240 10.30620 0.00620 0.06016 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.97510 10.93830 0.03680 0.33643 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.10920 10.10260 0.00660 0.06533 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.78260 10.74580 0.03680 0.34246 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.46900 10.46220 0.00680 0.06500 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.15220 11.11420 0.03800 0.34190 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.78200 10.79750 -0.01550 -0.14355 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.74640 10.74440 0.00200 0.01861 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.87720 10.84510 0.03210 0.29599 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.71560 10.72500 -0.00940 -0.08765 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.98320 11.93720 0.04600 0.38535 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.67310 10.66730 0.00580 0.05437 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.89870 10.90830 -0.00960 -0.08801 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.31120 12.26230 0.04890 0.39878 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.81710 10.81110 0.00600 0.05550 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.99530 10.95880 0.03650 0.33307 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.25120 10.26110 -0.00990 -0.09648 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.25750 10.25260 0.00490 0.04779 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.19110 10.15810 0.03300 0.32486 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.60540 10.61100 -0.00560 -0.05278 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.89600 10.82190 0.07410 0.68472 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.62430 10.61290 0.01140 0.10742 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.60390 10.60960 -0.00570 -0.05372 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.89560 10.82130 0.07430 0.68661 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.62090 10.60960 0.01130 0.10651 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.45850 10.45950 -0.00100 -0.00956 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.44310 10.42880 0.01430 0.13712 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.45650 10.45750 -0.00100 -0.00956 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.44400 10.42970 0.01430 0.13711 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 11.00840 11.01840 -0.01000 -0.09076 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 11.01550 11.00920 0.00630 0.05722 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.13880 11.10210 0.03670 0.33057 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.33630 10.34470 -0.00840 -0.08120 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.33890 10.33230 0.00660 0.06388 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.27230 10.23750 0.03480 0.33993 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.17960 9.20690 -0.02730 -0.29652 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.22130 8.25640 -0.03510 -0.42512 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.28490 8.29710 -0.01220 -0.14704 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.02370 12.00960 0.01410 0.11741 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.80090 10.80170 -0.00080 -0.00741 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 11.00650 10.97700 0.02950 0.26874 景順主流基金 18.22000 18.67000 -0.45000 -2.41028 景順台灣科技基金 31.70000 32.52000 -0.82000 -2.52153 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.99000 9.03000 -0.04000 -0.44297 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 24.15000 24.25000 -0.10000 -0.41237 景順全球康健基金 19.60000 19.53000 0.07000 0.35842 景順貨幣市場基金 15.99580 15.99570 0.00010 0.00063 景順潛力基金 32.68000 33.41000 -0.73000 -2.18497 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.88000 15.00000 -0.12000 -0.80000 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.06000 14.14000 -0.08000 -0.56577 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.35000 11.33000 0.02000 0.17652 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.71000 11.73000 -0.02000 -0.17050 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.91000 11.90000 0.01000 0.08403 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.63030 8.62590 0.00440 0.05101 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.96410 7.96950 -0.00540 -0.06776 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.47590 11.47000 0.00590 0.05144 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.56780 10.57490 -0.00710 -0.06714 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.37000 8.40000 -0.03000 -0.35714 華南永昌中國A股基金(美元) 8.05000 8.08000 -0.03000 -0.37129 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.94000 11.95000 -0.01000 -0.08368 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.61950 9.61950 0.00000 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.92370 9.89630 0.02740 0.27687 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.22430 10.22430 0.00000 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.55150 10.52240 0.02910 0.27655 華南永昌永昌基金 20.22000 20.68000 -0.46000 -2.22437 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 華南永昌全球亨利組合基金 15.02880 15.02000 0.00880 0.05859 華南永昌全球神農水資源基金 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.66000 10.58000 0.08000 0.75614 華南永昌全球精品基金 17.30000 17.25000 0.05000 0.28986 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.69000 13.69000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.73000 13.69000 0.04000 0.29218 華南永昌物聯網精選基金 12.17000 12.47000 -0.30000 -2.40577 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.28400 16.28380 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.94280 25.27860 -0.33580 -1.32840 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99220 11.99200 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.76510 10.76340 0.00170 0.01579 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.70120 10.73860 -0.03740 -0.34828 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97870 9.97680 0.00190 0.01904 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.85200 9.88640 -0.03440 -0.34795 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.61680 10.61440 0.00240 0.02261 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.48540 10.52120 -0.03580 -0.34027 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.96200 9.95970 0.00230 0.02309 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.78050 9.81400 -0.03350 -0.34135 華頓中小型基金 20.57000 21.33000 -0.76000 -3.56306 華頓中國多重機會平衡基金 12.02510 12.08720 -0.06210 -0.51377 華頓台灣基金 23.22000 23.87000 -0.65000 -2.72308 華頓平安貨幣市場基金 11.57260 11.57250 0.00010 0.00086 華頓全球時尚精品基金 18.08000 17.92000 0.16000 0.89286 華頓全球高收益債券基金A 14.12200 14.12720 -0.00520 -0.03681 華頓全球高收益債券基金B 8.18800 8.23680 -0.04880 -0.59246 華頓全球黑鑽油源基金 4.99000 5.05000 -0.06000 -1.18812 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.78230 2.80820 -0.02590 -0.92230 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.56840 12.66610 -0.09770 -0.77135 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40310 0.40730 -0.00420 -1.03118 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.07190 12.10050 -0.02860 -0.23635 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.07190 12.10050 -0.02860 -0.23635 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.66670 10.72130 -0.05460 -0.50927 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.84120 10.85040 -0.00920 -0.08479 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.84070 10.84990 -0.00920 -0.08479 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.51310 9.54350 -0.03040 -0.31854 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.94240 10.98200 -0.03960 -0.36059 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.94210 10.98180 -0.03970 -0.36151 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.61000 9.67460 -0.06460 -0.66773 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.05000 11.13000 -0.08000 -0.71878 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.61000 9.66000 -0.05000 -0.51760 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.20000 10.28000 -0.08000 -0.77821 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.66370 2.65960 0.00410 0.15416 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07410 2.08170 -0.00760 -0.36509 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.25420 12.24950 0.00470 0.03837 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.46120 9.49790 -0.03670 -0.38640 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38520 0.38510 0.00010 0.02597 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30050 0.30240 -0.00190 -0.62831 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.54000 3.58000 -0.04000 -1.11732 匯豐中國動力基金(台幣) 16.00000 16.15000 -0.15000 -0.92879 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.52000 -0.01000 -1.92308 匯豐台灣精典基金 24.25000 24.69000 -0.44000 -1.78210 匯豐全球趨勢組合基金 12.75000 12.81000 -0.06000 -0.46838 匯豐全球關鍵資源基金 8.41000 8.44000 -0.03000 -0.35545 匯豐安富基金 25.69000 25.96000 -0.27000 -1.04006 匯豐成功基金 43.27000 43.72000 -0.45000 -1.02928 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.89000 10.97000 -0.08000 -0.72926 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.39000 2.40000 -0.01000 -0.41667 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.41000 11.45000 -0.04000 -0.34934 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.65000 10.72000 -0.07000 -0.65299 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.41000 11.45000 -0.04000 -0.34934 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.33000 10.44000 -0.11000 -1.05364 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.51000 -0.01000 -1.96078 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.71320 2.71270 0.00050 0.01843 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.37070 2.37850 -0.00780 -0.32794 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 12.02050 12.01900 0.00150 0.01248 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.05560 8.08630 -0.03070 -0.37965 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39380 0.39430 -0.00050 -0.12681 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33710 0.33860 -0.00150 -0.44300 匯豐金磚動力基金 15.03000 15.16000 -0.13000 -0.85752 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01390 15.01380 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.23000 5.25000 -0.02000 -0.38095 匯豐新鑽動力基金 10.66000 10.75000 -0.09000 -0.83721 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.56890 5.62540 -0.05650 -1.00437 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.44530 9.47440 -0.02910 -0.30714 匯豐龍鳳基金-A類型 52.39000 53.33000 -0.94000 -1.76261 匯豐龍鳳基金-I類型 52.39000 53.33000 -0.94000 -1.76261 匯豐龍騰電子基金 37.24000 37.94000 -0.70000 -1.84502 匯豐雙高收益債券組合基金 12.85560 12.84550 0.01010 0.07863 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.02000 18.49000 -0.47000 -2.54191 新光中國成長基金(人民幣) 9.27000 9.35000 -0.08000 -0.85561 新光中國成長基金(美元) 9.28000 9.38000 -0.10000 -1.06610 新光中國成長基金(新臺幣) 9.34000 9.42000 -0.08000 -0.84926 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.47350 11.44050 0.03300 0.28845 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.45720 10.45140 0.00580 0.05549 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.90990 10.87680 0.03310 0.30432 新光台灣富貴基金 23.60000 24.17000 -0.57000 -2.35830 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.84000 21.97000 -0.13000 -0.59172 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.81670 40.78730 0.02940 0.07208 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 45.25970 44.57710 0.68260 1.53128 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 新光全球AI新創產業基金美元 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.67000 8.65000 0.02000 0.23121 新光全球生技醫療基金(美元) 11.13000 11.26000 -0.13000 -1.15453 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.97000 11.07000 -0.10000 -0.90334 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 11.00830 10.92860 0.07970 0.72928 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.88070 10.77560 0.10510 0.97535 新光全球債券基金(B配息)美元 10.38120 10.30680 0.07440 0.72185 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.24880 10.14980 0.09900 0.97539 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.37000 9.25000 0.12000 1.29730 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.76000 10.65000 0.11000 1.03286 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.21000 9.27000 -0.06000 -0.64725 新光吉星貨幣市場基金 15.51090 15.51070 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 8.55000 8.57000 -0.02000 -0.23337 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507 新光亞洲精選基金-美金 21.33000 21.50000 -0.17000 -0.79070 新光亞洲精選基金-新台幣 21.86000 21.98000 -0.12000 -0.54595 新光店頭基金 22.59000 23.14000 -0.55000 -2.37684 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.45000 11.39000 0.06000 0.52678 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.96000 10.88000 0.08000 0.73529 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.96000 9.89000 0.07000 0.70779 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 41.31040 40.81040 0.50000 1.22518 新光特選內需收益ETF基金 20.65000 20.82000 -0.17000 -0.81652 新光創新科技基金 13.00000 13.37000 -0.37000 -2.76739 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.29620 10.27350 0.02270 0.22096 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.59710 10.56330 0.03380 0.31998 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.07590 10.05710 0.01880 0.18693 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.40820 9.38760 0.02060 0.21944 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.65510 9.62470 0.03040 0.31585 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.17210 9.15220 0.01990 0.21743 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.09330 40.86840 0.22490 0.55030 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 44.82480 43.98600 0.83880 1.90697 新光澳幣八年期保本基金 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.97000 10.99000 -0.02000 -0.18198 新光澳幣保本基金 12.47000 12.47000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.83170 10.80390 0.02780 0.25731 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.57750 9.55290 0.02460 0.25751 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.56740 9.53400 0.03340 0.35033 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.61120 10.57410 0.03710 0.35086 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.65630 10.63020 0.02610 0.24553 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.58960 9.56700 0.02260 0.23623 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.55350 9.52530 0.02820 0.29605 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.59880 10.56740 0.03140 0.29714 瑞銀全球創新趨勢基金 7.28000 7.31000 -0.03000 -0.41040 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.18000 10.25000 -0.07000 -0.68293 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.79640 10.79030 0.00610 0.05653 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.63780 9.63240 0.00540 0.05606 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.64280 10.63830 0.00450 0.04230 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.62720 9.62430 0.00290 0.03013 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.70310 9.69570 0.00740 0.07632 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.72740 10.71980 0.00760 0.07090 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 15.02570 14.99740 0.02830 0.18870 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.72420 8.70780 0.01640 0.18834 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.38260 41.32370 0.05890 0.14253 群益10年期以上金融債ETF基金 43.50740 42.96760 0.53980 1.25630 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 43.99190 43.48710 0.50480 1.16080 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 44.45480 43.86750 0.58730 1.33880 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 46.26310 45.55310 0.71000 1.55862 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 43.90090 43.32370 0.57720 1.33230 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 47.71150 47.05240 0.65910 1.40078 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 48.53010 48.37400 0.15610 0.32269 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 46.92570 46.41840 0.50730 1.09289 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.71660 10.70650 0.01010 0.09434 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 45.01110 44.14010 0.87100 1.97326 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.95650 40.87400 0.08250 0.20184 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49190 11.49110 0.00080 0.00696 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26310 10.26120 0.00190 0.01852 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.32180 13.40240 -0.08060 -0.60138 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.91300 9.99920 -0.08620 -0.86207 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.37000 10.43000 -0.06000 -0.57526 群益大印度基金N-新臺幣 9.88000 9.97000 -0.09000 -0.90271 群益大印度基金-人民幣 13.01960 13.14890 -0.12930 -0.98335 群益大印度基金-美元 12.19000 12.34360 -0.15360 -1.24437 群益大印度基金-新臺幣 11.69000 11.80000 -0.11000 -0.93220 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.10110 12.14130 -0.04020 -0.33110 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.61830 11.68760 -0.06930 -0.59294 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.03000 11.07000 -0.04000 -0.36134 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.78620 10.82200 -0.03580 -0.33081 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.44760 9.50400 -0.05640 -0.59343 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.71230 9.74460 -0.03230 -0.33147 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.54200 8.59300 -0.05100 -0.59351 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.13000 9.16000 -0.03000 -0.32751 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.00630 9.03620 -0.02990 -0.33089 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.18710 8.23600 -0.04890 -0.59373 群益中小型股基金 44.52000 45.42000 -0.90000 -1.98151 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.40870 10.40330 0.00540 0.05191 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.62070 9.64110 -0.02040 -0.21159 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.12320 9.11730 0.00590 0.06471 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.83880 8.83420 0.00460 0.05207 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.16870 8.18610 -0.01740 -0.21256 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.74710 7.74210 0.00500 0.06458 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.63680 10.62820 0.00860 0.08092 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.70040 11.69100 0.00940 0.08040 群益中國高收益債券基金-美元 11.29230 11.28380 0.00850 0.07533 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.46480 10.43090 0.03390 0.32500 群益中國新機會基金N-人民幣 8.69360 8.71710 -0.02350 -0.26959 群益中國新機會基金N-美元 7.94780 7.99030 -0.04250 -0.53189 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229 群益中國新機會基金-人民幣 7.70980 7.73050 -0.02070 -0.26777 群益中國新機會基金-美元 8.49750 8.54300 -0.04550 -0.53260 群益中國新機會基金-新臺幣 8.20000 8.22000 -0.02000 -0.24331 群益平衡王基金 19.74170 20.05790 -0.31620 -1.57644 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.97700 9.99660 -0.01960 -0.19607 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.00590 9.99780 0.00810 0.08102 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.97710 9.99660 -0.01950 -0.19507 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.00590 9.99780 0.00810 0.08102 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.97710 9.99670 -0.01960 -0.19606 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.00580 9.99780 0.00800 0.08002 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.96880 9.98880 -0.02000 -0.20022 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.99760 9.99010 0.00750 0.07507 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.96880 9.98880 -0.02000 -0.20022 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.99760 9.99010 0.00750 0.07507 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.96880 9.98880 -0.02000 -0.20022 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.99760 9.99010 0.00750 0.07507 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.97120 9.99300 -0.02180 -0.21815 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 10.00000 9.99430 0.00570 0.05703 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.97120 9.99300 -0.02180 -0.21815 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 10.00000 9.99430 0.00570 0.05703 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.97120 9.99290 -0.02170 -0.21715 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 10.00000 9.99430 0.00570 0.05703 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.40000 6.39000 0.01000 0.15649 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.96020 11.95930 0.00090 0.00753 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.36500 11.39410 -0.02910 -0.25540 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.24520 10.24430 0.00090 0.00879 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.73480 9.75970 -0.02490 -0.25513 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.48990 10.47980 0.01010 0.09638 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.26990 10.25960 0.01030 0.10039 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.28450 9.27560 0.00890 0.09595 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.27700 9.26770 0.00930 0.10035 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.55090 10.54070 0.01020 0.09677 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.59230 10.58170 0.01060 0.10017 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.44840 9.43940 0.00900 0.09535 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.92620 9.91620 0.01000 0.10085 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.34530 11.31970 0.02560 0.22615 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.82890 7.81130 0.01760 0.22531 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.75220 10.75040 0.00180 0.01674 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.56870 10.56560 0.00310 0.02934 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.70080 10.66810 0.03270 0.30652 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.96500 9.96330 0.00170 0.01706 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.90230 9.89930 0.00300 0.03031 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.02630 9.99570 0.03060 0.30613 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.75230 10.75040 0.00190 0.01767 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.56860 10.56540 0.00320 0.03029 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.70070 10.66800 0.03270 0.30652 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.96510 9.96340 0.00170 0.01706 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.90210 9.89920 0.00290 0.02930 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.02630 9.99570 0.03060 0.30613 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.77040 9.75250 0.01790 0.18354 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.49000 11.43000 0.06000 0.52493 群益全球關鍵生技基金-美元 15.98640 15.95700 0.02940 0.18425 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.94000 15.87000 0.07000 0.44108 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.05000 12.11000 -0.06000 -0.49546 群益印度中小基金N-人民幣 10.34040 10.43610 -0.09570 -0.91701 群益印度中小基金N-美元 8.64200 8.74500 -0.10300 -1.17782 群益印度中小基金N-新臺幣 8.26000 8.33000 -0.07000 -0.84034 群益印度中小基金-人民幣 13.99860 14.12820 -0.12960 -0.91731 群益印度中小基金-美元 12.36050 12.50780 -0.14730 -1.17767 群益印度中小基金-新臺幣 14.45000 14.58000 -0.13000 -0.89163 群益多利策略組合基金 11.95000 11.93000 0.02000 0.16764 群益多重收益組合基金 14.19000 14.15000 0.04000 0.28269 群益多重資產組合基金 15.67000 15.62000 0.05000 0.32010 群益安家基金 24.96800 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群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.56890 9.56070 0.00820 0.08577 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.37080 9.37160 -0.00080 -0.00854 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.77190 9.75200 0.01990 0.20406 群益長安基金 29.22000 30.09000 -0.87000 -2.89133 群益美國新創亮點基金N-美元 10.41950 10.50120 -0.08170 -0.77801 群益美國新創亮點基金-美元 15.76230 15.88580 -0.12350 -0.77742 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.38000 15.46000 -0.08000 -0.51746 群益真善美基金 15.75850 15.85820 -0.09970 -0.62870 群益馬拉松基金 118.16000 121.02000 -2.86000 -2.36325 群益深証中小板基金 11.78000 11.96000 -0.18000 -1.50502 群益創新科技基金 32.34000 33.02000 -0.68000 -2.05936 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.71820 9.77200 -0.05380 -0.55055 群益華夏盛世基金N-美元 8.90490 8.97780 -0.07290 -0.81200 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.38000 9.43000 -0.05000 -0.53022 群益華夏盛世基金-人民幣 10.58320 10.64180 -0.05860 -0.55066 群益華夏盛世基金-美元 9.81860 9.89910 -0.08050 -0.81321 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.37000 16.45000 -0.08000 -0.48632 群益奧斯卡基金 29.47000 30.21000 -0.74000 -2.44952 群益新興金鑽基金-美元 11.44920 11.55080 -0.10160 -0.87959 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.84000 8.89000 -0.05000 -0.56243 群益葛萊美基金 23.33000 24.14000 -0.81000 -3.35543 群益道瓊美國地產ETF基金 22.05000 22.01000 0.04000 0.18174 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.85000 7.72000 0.13000 1.68394 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.74000 14.21000 -0.47000 -3.30753 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.21490 11.21110 0.00380 0.03389 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.00760 11.03290 -0.02530 -0.22931 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.14140 11.13620 0.00520 0.04669 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.89180 10.88810 0.00370 0.03398 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.69080 10.71540 -0.02460 -0.22958 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.82040 10.81540 0.00500 0.04623 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.21480 11.21100 0.00380 0.03390 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.00790 11.03330 -0.02540 -0.23021 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.89180 10.88810 0.00370 0.03398 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.69040 10.71500 -0.02460 -0.22958 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.99250 9.98780 0.00470 0.04706 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.04820 13.03300 0.01520 0.11663 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.85710 11.84860 0.00850 0.07174 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.75050 11.74380 0.00670 0.05705 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.75900 8.74870 0.01030 0.11773 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.05880 9.05230 0.00650 0.07180 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.34000 8.32000 0.02000 0.24038 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.55550 8.55060 0.00490 0.05731 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.32140 10.31400 0.00740 0.07175 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.02200 10.01490 0.00710 0.07089 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.99000 9.12000 -0.13000 -1.42544 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.96000 10.11000 -0.15000 -1.48368 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.00000 10.08000 -0.08000 -0.79365 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.96000 10.06000 -0.10000 -0.99404 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.06000 10.13000 -0.07000 -0.69102 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.98000 10.06000 -0.08000 -0.79523 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.79000 9.87000 -0.08000 -0.81054 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.85000 9.96000 -0.11000 -1.10442 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.88000 9.95000 -0.07000 -0.70352 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.06000 10.15000 -0.09000 -0.88670 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.01000 10.13000 -0.12000 -1.18460 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.15000 10.23000 -0.08000 -0.78201 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.15000 10.21000 -0.06000 -0.58766 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.07000 10.16000 -0.09000 -0.88583 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.06000 10.15000 -0.09000 -0.88670 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.01000 10.13000 -0.12000 -1.18460 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.15000 10.23000 -0.08000 -0.78201 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.15000 10.21000 -0.06000 -0.58766 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.07000 10.16000 -0.09000 -0.88583 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 德信大發基金 30.20000 30.72000 -0.52000 -1.69271 德信中國精選成長基金 12.01000 12.02000 -0.01000 -0.08319 德信台灣主流中小基金 20.06000 20.45000 -0.39000 -1.90709 德信萬保貨幣市場基金 11.98690 11.98680 0.00010 0.00083 德信數位時代基金 32.88000 33.37000 -0.49000 -1.46838 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.97380 10.96660 0.00720 0.06565 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.86150 10.86180 -0.00030 -0.00276 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71720 11.71700 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.48000 16.82000 -0.34000 -2.02140 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.73000 17.96000 -0.23000 -1.28062 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.73000 10.72270 0.00730 0.06808 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.30950 16.21730 0.09220 0.56853 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.27720 8.30190 -0.02470 -0.29752 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.17380 11.23820 -0.06440 -0.57305 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.20180 12.21070 -0.00890 -0.07289 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.10980 14.08120 0.02860 0.20311 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.01000 17.07000 -0.06000 -0.35149 摩根中小基金 22.10000 22.61000 -0.51000 -2.25564 摩根中國A股基金 15.26000 15.36000 -0.10000 -0.65104 摩根中國A股基金(美元) 11.85000 11.96000 -0.11000 -0.91973 摩根中國亮點基金 13.06000 13.16000 -0.10000 -0.75988 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.67560 11.74860 -0.07300 -0.62135 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.94580 13.02980 -0.08400 -0.64468 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.89100 9.97140 -0.08040 -0.80631 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.60440 13.68940 -0.08500 -0.62092 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.70310 15.80510 -0.10200 -0.64536 摩根台灣金磚基金-累積型 19.35000 19.69000 -0.34000 -1.72676 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.35000 19.69000 -0.34000 -1.72676 摩根台灣增長基金 49.67000 50.59000 -0.92000 -1.81854 摩根平衡基金 27.60000 27.81000 -0.21000 -0.75512 摩根全球α基金 18.64000 18.68000 -0.04000 -0.21413 摩根全球平衡基金 16.29140 16.32980 -0.03840 -0.23515 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.52890 9.54200 -0.01310 -0.13729 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.66680 10.68170 -0.01490 -0.13949 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.07890 10.09690 -0.01800 -0.17827 摩根多元入息成長基金-累積型 11.71300 11.72920 -0.01620 -0.13812 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.45990 10.47860 -0.01870 -0.17846 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.72770 10.76470 -0.03700 -0.34372 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.28620 14.33550 -0.04930 -0.34390 摩根亞洲基金 59.44000 59.87000 -0.43000 -0.71822 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.54040 8.54780 -0.00740 -0.08657 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.08340 10.09590 -0.01250 -0.12381 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.92320 8.93650 -0.01330 -0.14883 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.99810 13.00940 -0.01130 -0.08686 摩根東方內需機會基金 18.81000 18.95000 -0.14000 -0.73879 摩根東方科技基金 32.38000 32.50000 -0.12000 -0.36923 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.53000 9.60000 -0.07000 -0.72917 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.03000 12.09000 -0.06000 -0.49628 摩根金龍收成基金 22.16000 22.34000 -0.18000 -0.80573 摩根第一貨幣市場基金 15.13400 15.13380 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.31000 14.20000 0.11000 0.77465 摩根新金磚五國基金 12.69000 12.80000 -0.11000 -0.85938 摩根新絲路基金 9.35000 9.42000 -0.07000 -0.74310 摩根新興35基金 13.66000 13.75000 -0.09000 -0.65455 摩根新興日本基金 23.54000 23.30000 0.24000 1.03004 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.46490 7.46590 -0.00100 -0.01339 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.87590 9.87660 -0.00070 -0.00709 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.70480 9.71000 -0.00520 -0.05355 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.49060 11.49210 -0.00150 -0.01305 摩根新興科技基金 52.48000 53.47000 -0.99000 -1.85151 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.88310 8.94640 -0.06330 -0.70755 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.57350 9.65950 -0.08600 -0.89032 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.02660 9.11070 -0.08410 -0.92309 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.58290 10.65830 -0.07540 -0.70743 摩根龍揚基金 33.10000 33.37000 -0.27000 -0.80911 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.05000 11.10000 -0.05000 -0.45045 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.77000 10.82000 -0.05000 -0.46211 摩根環球股票收益基金-累積型 12.06000 12.08000 -0.02000 -0.16556 摩根總收益組合基金-月配息型 9.32780 9.35040 -0.02260 -0.24170 摩根總收益組合基金-累積型 11.52920 11.55710 -0.02790 -0.24141 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.53000 20.61000 -0.08000 -0.38816 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61640 12.61630 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 10.88000 11.18000 -0.30000 -2.68336 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