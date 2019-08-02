新聞
0

◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月02日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
合世     樺晟     富邦美債1-3          勝昱              新昕纖   訊聯                
易威     晟楠     富邦美債20年          興采              韋僑     美時                
天良     寬魚國際 元大美債7-10          點晶              久陽     進階                
南璋              元大美債1-3          精材              東林     強生                
勝昱              群益15年IG科技債          益通              欣厚-KY  寶島科              
萬國通            群益10年IG金融債          緯軟              友銓     其祥-KY             
飛寶企業          國泰投資級公司債          天剛              倉和     中華食              
精確              國泰5Y+新興債          上揚              三圓     世坤                
宏易              富邦全球高收債          沛亨              雙喜     冠好                
唐鋒              國泰中國政金債5+          九暘              力泰     萬國通              
聯光通            富邦中政債0-1          凱碩              理銘     飛寶企業            
通訊-KY           富邦A級公司債          品安              亞都     聚紡                
榮群              FH中國政策債          富驛-KY           老爺知   世德                
天宇              凱基中國債3-10          六角              東凌-KY  健信                
新零售            凱基新興債10+          泰偉              邁達康   方土霖              
恩得利            凱基科技債10+          大田              綠河-KY  至興                
李洲              群益AAA-AA公司債                            欣泰     大詠城              
凱柏實業          群益15年IG公用債                                     萬在                
元炬              群益15年EM主權債                                     健椿                
及成              FH能源債                                     科際精密            
和進              FH製藥債                                     永純                
耀勝              國泰A級公司債                                     台聯電              
倚強              群益25年美債                                     富宇                
錦明              FH20年美債                                     威潤                
鑫創              FH中國信用債                                     天宇                
廣寰科            中信高評級公司債                                     唐榮                
點晶              中信優先金融債                                     晉椿                
斐成              凱基AAA至A公司債                                     強新                
泰谷              凱基金融債20+                                     松和                
典範              凱基美債25+                                     新零售              
益通              國泰A級金融債                                     力新                
振維              國泰A級科技債                                     凌網                
鴻翊              國泰A級公用債                                     恩得利              
迎輝              富邦中國投等債                                     李洲                
研勤              富邦金融投等債                                     凱柏實業            
欣厚-KY           元大10年IG銀行債                                     及成                
兆遠              元大10年IG電能債                                     耀勝                
太欣              FH公司債A3                                     倚強                
系統電            FH次順位IG金融債                                     至寶電              
天剛              FH美元信用債1-5Y                                     鑫創                
世紀              群益A級公司債                                     宇環                
華容              群益AAA-A醫療債                                     廣寰科              
建榮              中信美國公債20年                                     雙鴻                
立衛              中信中國債7-10                                     幸康                
天揚              中信中國美元IG債                                     泰谷                
鈺創              B新光美債1-3                                     熱映                
佳總              B新光美債20+                                     森寶                
合正              第一金美債20+                                     先益                
金利              第一金金融債 10+                                     泓格                
寶聯通            第一金科技債 10+                                     東林                
凱鈺              永豐10年A公司債                                     盈正                
德宏              永豐15年金融債                                     晟楠                
合邦              永豐7-10年中國債                                     艾恩特              
萬旭              凱基醫療保健債                                     德微                
久正              凱基IG精選15+                                     欣厚-KY             
上揚              凱基AAA-AA公司債                                     世紀                
全譜              台新美元銀行債                                     友銓                
易通展            台新中國政策債                                     立衛                
茂迪              新光15年IG金融債                                     合正                
安鈦克            富邦新興投等債                                     凱鈺                
元隆              富邦歐洲銀行債                                     通泰                
沛亨              中信新興亞洲債                                     彩富                
九暘              中信EM主權債0-5                                     合邦                
凱碩              合世                                         亞元                
全達              易威                                         萬旭                
奧斯特            天良                                         訊達                
保銳              環泰                                         撼訊                
越峰              南璋                                         順發                
商丞              勝昱                                         全譜                
英格爾            萬國通                                       元隆                
士開              飛寶企業                                     沛亨                
昇益              銘旺實                                       廣錠                
志嘉              精確                                         神盾                
富裔              宏易                                         長科                
燦星旅            唐鋒                                         全達                
富驛-KY           磐亞                                         奧斯特              
劍湖山            聯光通                                       宏捷科              
德記              通訊-KY                                      常珵                
泰偉              榮群                                         三圓                
華義              天宇                                         力泰                
昇華              新零售                                       理銘                
得利影            恩得利                                       富裔                
鼎創達            李洲                                         燦星旅              
愛地雅            凱柏實業                                     富驛-KY             
邦泰              僑威                                         亞都                
                  元炬                                         老爺知              
                  及成                                         東凌-KY             
                  璟德                                         紅馬-KY             
                  和進                                         德記                
                  耀勝                                         弘帆                
                  倚強                                         關中                
                  錦明                                         邁達康              
                  鑫創                                         大展證              
                  廣寰科                                       誠品生活            
                  點晶                                         華義                
                  鼎天                                         得利影              
                  斐成                                         隆中                
                  泰谷                                         時報                
                  典範                                         旭然                
                  益通                                         鼎創達              
                  昇達科                                       捷必勝-KY            
                  振維                                         旭源                
                  鴻翊                                         紅木-KY             
                  迎輝                                         綠河-KY             
                  研勤                                         花王                
                  欣厚-KY                                      欣雄                
                  兆遠                                         欣泰                
                  昂寶-KY                                      大汽電              
                  緯軟                                                             
                  邑昇                                                             
                  杰力                                                             
                  太欣                                                             
                  系統電                                                           
                  天剛                                                             
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  寶聯通                                                           
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  合邦                                                             
                  萬旭                                                             
                  振曜                                                             
                  久正                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  普萊德                                                           
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  千附                                                             
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  全家                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  茂生農經                                                         
                  鼎創達                                                           
                  金益鼎                                                           
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
留言載入中...

相關新聞