◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月02日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 華頓S&P布蘭特反1 富邦科技 綠悅-KY 昶和 興泰 元大台灣50正2 宏洲 元大電子 本盟 大統新創 新紡 安馳 嘉裕 元大台商50 中化生 本盟 怡華 東華 富邦摩台 中釉 銘旺科 昶和 大魯閣 富邦發達 旺宏 旭隼 大統新創 立益 富邦金融 台光電 遠雄來 亞崴 佳和 元大MSCI台灣 精元 統領 程泰 聯發 富邦日本 映泰 威宏-KY 百達-KY 昶和 國泰日經225 光群雷 泰昇-KY 氣立 三洋紡 元大歐洲50 吉祥全 榮星 本盟 元大日經225 奇鋐 元禎 正道 元大美元指數 智原 永記 瑞利 元大美元指數正2 欣興 毛寶 正峰新 兆豐藍籌30反1 揚智 日勝化 億泰 國泰股利精選30 茂林-KY 展宇 懷特 元大S&P日圓反1 康控-KY 華廣 士紙 FH彭博高收益債 立積 三福化 燁興 FH彭博新興債 科嘉-KY 士紙 千興 元大台灣高息低波 虹堡 高興昌 威致 群益道瓊美國地產 鎧勝-KY 東明-KY 華豐 華頓S&P布蘭特反1 慧友 六暉-KY 首利 FH富時高息低波 聯茂 申豐 麗正 國泰RMB短期報酬 超眾 宏旭-KY 東訊 新光內需收益 台表科 震旦行 錸德 FH美國金融股 矽力-KY 隴華 倫飛 元大US高息特別股 昇陽半導體 翔耀 虹光 新光中國政金綠債 裕豐 太空梭 威盛 新光投等債15+ 杜康-DR 連宇 浩鑫 新光ICE美國權值 陽光能源-DR 奇鋐 國碩 宏洲 欣巴巴 立萬利 銘旺科 嘉裕 佳龍 聯德 統懋 東華 泰碩 翔耀 大魯閣 玉晶光 太空梭 南紡 力銘 兆勁 立益 世芯-KY 麗臺 佳和 新至陞 吉祥全 大將 穎漢 憶聲 聯發 立積 科風 昶和 詮欣 力特 三洋紡 易華電 喬鼎 本盟 陞泰 正達 正道 華友聯 晟鈦 瑞利 愛山林 聯德 正峰新 皇昌 同泰 上銀 遠雄來 新世紀 帝寶 夏都 誠研 億泰 欣欣 誠創 中纖 統領 嘉威 懷特 客思達-KY 聯合再生 雙鍵 康師傅-DR 力銘 士紙 神州-DR 亞太電 燁興 同方友友-DR 達能 千興 晨訊科-DR 太極 威致 一零四 誠美材 南帝 欣天然 清惠 華豐 新海 慧友 首利 川飛 悠克 麗正 南六 友勁 東訊 鋼聯 百一 旺宏 必應 捷泰 錸德 科定 天瀚 倫飛 三能-KY 迅杰 虹光 基勝-KY 華上 威盛 威宏-KY 光麗-KY 浩鑫 政伸 元晶 國碩 華冠 銘旺科 裕豐 統懋 寶徠 翔耀 皇昌 太空梭 陽明 兆勁 六福 神腦 康師傅-DR 義隆 聖馬丁-DR 麗臺 神州-DR 美隆電 耀傑-DR 吉祥全 同方友友-DR 華新科 晨訊科-DR 大立光 友佳-DR 憶聲 陽光能源-DR 科風 精熙-DR 力特 中福 喬鼎 雷虎 立德 中視 建漢 秋雨 正達 新利虹 晟鈦 國光生 聯德 同泰 新世紀 誠研 誠創 嘉威 聯合再生 力銘 亞太電 達能 太極 誠美材 乙盛-KY 清惠 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 啟碁 華上 光麗-KY 元晶 華冠 南茂 裕豐 名軒 寶徠 凱撒衛 櫻花建 皇昌 皇翔 日勝生 榮運 陽明 遠雄港 國賓 六福 彰銀 兆豐金 國票金 第一金 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 美利達 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生 泰昇-KY