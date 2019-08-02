台北‧08月02日 交易日 代碼 股票名稱 資券相抵 成交張數 比率% 8488 吉源-KY 4 41 9.76 6230 超眾 227 2628 8.64 00715L華頓S&P布蘭特正2 4 89 4.49 8367 建新國際 4 94 4.26 00653L富邦印度正2 48 1162 4.13 6239 力成 204 5666 3.60 1507 永大 1 32 3.11 2402 毅嘉 20 791 2.53 00633L富邦上証正2 697 33117 2.10 00674R元大S&P黃金反1 3 165 1.82 3002 歐格 12 678 1.77 2373 震旦行 1 62 1.62 00637L元大滬深300正2 2363 148005 1.60 3596 智易 82 5218 1.57 2228 劍麟 20 1430 1.40 1316 上曜 20 1577 1.27 00738U元大道瓊白銀 10 856 1.17 3048 益登 4 349 1.15 2478 大毅 44 3974 1.11 3665 貿聯-KY 29 2634 1.10 3038 全台 38 3502 1.09 00677U富邦VIX 2428 224604 1.08 3607 谷崧 3 279 1.08 00830 國泰費城半導體 15 1478 1.01 6153 嘉聯益 319 33125 0.96 2368 金像電 137 14421 0.95 5215 科嘉-KY 16 1798 0.89 3047 訊舟 9 1043 0.86 2243 宏旭-KY 4 527 0.76 00672L元大S&P原油正2 1183 158599 0.75
◆台灣集中市場資券相抵比率前30名
鉅亨台北資料中心
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