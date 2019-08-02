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◆台灣集中市場資券相抵比率前30名

台北‧08月02日 交易日  
  
代碼  股票名稱  資券相抵  成交張數   比率%  
8488  吉源-KY          4        41    9.76  
6230  超眾           227      2628    8.64  
00715L華頓S&P布蘭特正2         4        89    4.49  
8367  建新國際         4        94    4.26  
00653L富邦印度正2        48      1162    4.13  
6239  力成           204      5666    3.60  
1507  永大             1        32    3.11  
2402  毅嘉            20       791    2.53  
00633L富邦上証正2       697     33117    2.10  
00674R元大S&P黃金反1         3       165    1.82  
3002  歐格            12       678    1.77  
2373  震旦行           1        62    1.62  
00637L元大滬深300正2      2363    148005    1.60  
3596  智易            82      5218    1.57  
2228  劍麟            20      1430    1.40  
1316  上曜            20      1577    1.27  
00738U元大道瓊白銀        10       856    1.17  
3048  益登             4       349    1.15  
2478  大毅            44      3974    1.11  
3665  貿聯-KY         29      2634    1.10  
3038  全台            38      3502    1.09  
00677U富邦VIX       2428    224604    1.08  
3607  谷崧             3       279    1.08  
00830 國泰費城半導體        15      1478    1.01  
6153  嘉聯益         319     33125    0.96  
2368  金像電         137     14421    0.95  
5215  科嘉-KY         16      1798    0.89  
3047  訊舟             9      1043    0.86  
2243  宏旭-KY          4       527    0.76  
00672L元大S&P原油正2      1183    158599    0.75
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