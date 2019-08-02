【國票期貨】台指期開低走低 空方缺口成形

◆行情面

期貨市場:

台指期下跌 175 點或 1.64%，收在 10469 點。電子期下跌 9.45 點或 2.15%。金融期下跌 14.2 點或 1.12%。非金電期下跌 153 點或 1.24%。

籌碼動向:

台指期未平倉餘額，自營商偏多調整 789 口，累計為淨空單 2,046 口；投信偏空調整 469 口，累計為淨空單 23,941 口；外資偏空調整 3,384 口，累計為淨多單 29,179 口。

價差表現:

台指期逆價差 80.04 點，價差縮小；電子期逆價差 2.80 點，價差擴大；金融期逆價差 18.55 點，價差縮小；非金電期逆價差 85.51 點，價差縮小。

◆技術面

週五台指期開低走底，盤中跌點一度擴大至 203 點，終場則以下跌 175 點作收。由日Ｋ線觀察，週五台指期直接向下跳空，形成空方缺口，在缺口未回補之前，盤勢將有利空方，在加上近期盤面維持高點不過前高的空方慣性格局之下，建議投資人保守看待行情。

◆期貨日線



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