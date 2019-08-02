【永豐期貨】台指選擇權盤後－中美貿易戰再升溫 台股股匯雙殺外資逃

永豐期貨 2019年8月2號16點23分



◆期貨走勢

台指期週五下跌 175 點至 10469 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 80.04 點，電子期逆價差擴至 - 2.65 點，金融期逆價差縮至 - 18.15 點。現貨部分，三大法人賣超 229.99 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 3064 口至 3192 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 3384 口至 29179 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2744 口至 2016 口。

美股受中美貿易戰衝擊連二日收低，四大指數跌幅均超過 0.7% 以上，因川普推文指出美國將從 9 月 1 日起對其他 3,000 億美元的中國輸美商品與產品加徵 10% 關稅。台指期早盤受到貿易戰利空以大跌百點開出，現貨開盤後也在日韓貿易戰與北韓導彈等東北亞緊張局勢影響下，跳空跌破 10700 點整數大關，且亞股普遍反映中美貿易戰利空出現重挫走勢，台幣盤中創今年最大貶值幅度重貶兩角，台指期盤中一路震盪走低跌幅不斷擴大，盤中大型權重股更成為外資提款標的，終場加權指數收在 10,549.04 點作收，下跌 182.71 點、跌幅 1.7%，成交量 1,580.52 億元。技術面來看，周五指數日 K 連四黑並一舉跌破半年線支撐，且日 KD 指標持續死亡交叉向下，技術型態也在週五跳空下形成與 6 月中多方缺口的島狀反轉型態，建議短線可沿季線與 5 日線偏空操作並嚴設停損。

◆選擇權分析

月選擇權 OI 最大量支撐由 10400 下移至 10200，週選擇權則是支撐壓力區由 10700~10850 下移至 10500~10700，而表彰恐慌避險情緒的 VIX 指數竄升 2.47 至 16.18，外資大幅加碼 Buy Put 部位 2.2 萬口以上。整體選擇權籌碼面顯示法人偏空操作的積極度明顯增加，市場避險情緒大幅升溫。 (永豐期貨研調)

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