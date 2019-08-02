◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧08月02日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 00675L 富邦臺灣加權正2 1328 1489 89.19 00663L 國泰臺灣加權正2 1062 1391 76.35 2820 華票 824 1110 74.23 020000 富邦特選蘋果N 1986 2820 70.43 2906 高林 1382 1970 70.15 2362 藍天 779 1123 69.37 1310 台苯 1326 1990 66.63 9914 美利達 683 1028 66.44 00640L 富邦日本正2 738 1125 65.60 6005 群益證 1659 2540 65.31 1457 宜進 834 1280 65.16 1802 台玻 740 1144 64.69 2014 中鴻 2512 3924 64.02 1218 泰山 784 1234 63.53 1907 永豐餘 923 1454 63.48 00766L 台新MSCI中國正2 1250 1980 63.13 2903 遠百 3669 5815 63.10 2534 宏盛 969 1577 61.45 3023 信邦 1043 1699 61.39 8464 億豐 830 1357 61.16 1513 中興電 1092 1794 60.87 2324 仁寶 8167 13457 60.69 0061 元大寶滬深 711 1183 60.10 0056 元大高股息 11508 19182 59.99 4960 誠美材 1287 2169 59.34 2101 南港 982 1694 57.97 2885 元大金 12828 22276 57.59 1319 東陽 666 1175 56.68 00635U 元大S&P黃金 1003 1772 56.60 8213 志超 2746 4889 56.17 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 6005 群益證 -1875 2540 -73.82 00664R 國泰臺灣加權反1 -2792 3927 -71.10 1513 中興電 -1258 1794 -70.12 2356 英業達 -6412 9179 -69.86 2906 高林 -1364 1970 -69.24 1529 樂士 -7259 10682 -67.96 2855 統一證 -699 1043 -67.02 1802 台玻 -764 1144 -66.78 4904 遠傳 -2871 4358 -65.88 2371 大同 -8345 13126 -63.58 9914 美利達 -651 1028 -63.33 2504 國產 -2024 3214 -62.97 1907 永豐餘 -910 1454 -62.59 00635U 元大S&P黃金 -1108 1772 -62.53 8464 億豐 -840 1357 -61.90 1310 台苯 -1228 1990 -61.71 1218 泰山 -758 1234 -61.43 0061 元大寶滬深 -726 1183 -61.37 2357 華碩 -1523 2488 -61.21 1434 福懋 -1049 1714 -61.20 2542 興富發 -1356 2219 -61.11 2535 達欣工 -805 1323 -60.85 2534 宏盛 -959 1577 -60.81 2204 中華 -714 1180 -60.51 2347 聯強 -2202 3644 -60.43 1312 國喬 -3303 5470 -60.38 1540 喬福 -626 1042 -60.08 1457 宜進 -766 1280 -59.84 3044 健鼎 -772 1300 -59.38 1305 華夏 -1057 1787 -59.15 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 00675L 富邦臺灣加權正2 1264 1489 84.89 00663L 國泰臺灣加權正2 1022 1391 73.47 020000 富邦特選蘋果N 1986 2820 70.43 00766L 台新MSCI中國正2 1241 1980 62.68 00640L 富邦日本正2 660 1125 58.67 0056 元大高股息 11241 19182 58.60 00653L 富邦印度正2 544 1162 46.82 00642U 元大S&P石油 4274 9489 45.04 00672L 元大S&P原油正2 51912 158599 32.73 00631L 元大台灣50正2 952 3034 31.38 00651R FH香港反1 338 1318 25.64 00671R 富邦NASDAQ反1 1005 4246 23.67 8213 志超 1146 4889 23.44 1308 亞聚 307 1520 20.20 2362 藍天 194 1123 17.28 2820 華票 174 1110 15.68 1536 和大 255 1799 14.17 00638R 元大滬深300反1 935 6805 13.74 3023 信邦 227 1699 13.36 1477 聚陽 351 2868 12.24 2606 裕民 410 3432 11.95 0050 元大台灣50 1992 16846 11.82 2301 光寶科 2510 22747 11.03 5607 遠雄港 632 5933 10.65 00655L 國泰中國A50正2 1481 14260 10.39 1319 東陽 120 1175 10.21 4906 正文 483 5743 8.41 2014 中鴻 317 3924 8.08 9802 鈺齊-KY 131 1643 7.97 3533 嘉澤 141 1776 7.94 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 00664R 國泰臺灣加權反1 -2756 3927 -70.18 00632R 元大台灣50反1 -57405 114100 -50.31 00673R 元大S&P原油反1 -4791 11962 -40.05 00677U 富邦VIX -84615 224604 -37.67 00669R 國泰美國道瓊反1 -1772 4739 -37.39 00708L 元大S&P黃金正2 -2749 8178 -33.61 9945 潤泰新 -403 1726 -23.35 00648R 元大S&P500反1 -608 2651 -22.93 2356 英業達 -2080 9179 -22.66 1529 樂士 -2131 10682 -19.95 00693U 華頓S&P黃豆 -281 1416 -19.84 2504 國產 -531 3214 -16.52 2104 國際中橡 -809 4934 -16.40 1434 福懋 -276 1714 -16.10 4904 遠傳 -697 4358 -15.99 3044 健鼎 -207 1300 -15.92 2915 潤泰全 -315 1988 -15.85 00636 國泰中國A50 -1078 6806 -15.84 2834 臺企銀 -4047 25597 -15.81 2542 興富發 -343 2219 -15.46 1301 台塑 -1812 11967 -15.14 2204 中華 -177 1180 -15.00 2882 國泰金 -3364 22896 -14.69 2002 中鋼 -3081 21206 -14.53 2887 台新金 -3595 25790 -13.94 00656R 國泰中國A50反1 -194 1406 -13.80 2474 可成 -757 5594 -13.53 2354 鴻準 -584 4342 -13.45 2006 東和鋼鐵 -199 1494 -13.32 1305 華夏 -236 1787 -13.21 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。