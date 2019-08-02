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◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧08月02日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
00675L 富邦臺灣加權正2       1328      1489      89.19  
00663L 國泰臺灣加權正2       1062      1391      76.35  
2820   華票                   824      1110      74.23  
020000 富邦特選蘋果N         1986      2820      70.43  
2906   高林                  1382      1970      70.15  
2362   藍天                   779      1123      69.37  
1310   台苯                  1326      1990      66.63  
9914   美利達                 683      1028      66.44  
00640L 富邦日本正2            738      1125      65.60  
6005   群益證                1659      2540      65.31  
1457   宜進                   834      1280      65.16  
1802   台玻                   740      1144      64.69  
2014   中鴻                  2512      3924      64.02  
1218   泰山                   784      1234      63.53  
1907   永豐餘                 923      1454      63.48  
00766L 台新MSCI中國正2       1250      1980      63.13  
2903   遠百                  3669      5815      63.10  
2534   宏盛                   969      1577      61.45  
3023   信邦                  1043      1699      61.39  
8464   億豐                   830      1357      61.16  
1513   中興電                1092      1794      60.87  
2324   仁寶                  8167     13457      60.69  
0061   元大寶滬深             711      1183      60.10  
0056   元大高股息           11508     19182      59.99  
4960   誠美材                1287      2169      59.34  
2101   南港                   982      1694      57.97  
2885   元大金               12828     22276      57.59  
1319   東陽                   666      1175      56.68  
00635U 元大S&P黃金           1003      1772      56.60  
8213   志超                  2746      4889      56.17  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
6005   群益證               -1875      2540     -73.82  
00664R 國泰臺灣加權反1      -2792      3927     -71.10  
1513   中興電               -1258      1794     -70.12  
2356   英業達               -6412      9179     -69.86  
2906   高林                 -1364      1970     -69.24  
1529   樂士                 -7259     10682     -67.96  
2855   統一證                -699      1043     -67.02  
1802   台玻                  -764      1144     -66.78  
4904   遠傳                 -2871      4358     -65.88  
2371   大同                 -8345     13126     -63.58  
9914   美利達                -651      1028     -63.33  
2504   國產                 -2024      3214     -62.97  
1907   永豐餘                -910      1454     -62.59  
00635U 元大S&P黃金          -1108      1772     -62.53  
8464   億豐                  -840      1357     -61.90  
1310   台苯                 -1228      1990     -61.71  
1218   泰山                  -758      1234     -61.43  
0061   元大寶滬深            -726      1183     -61.37  
2357   華碩                 -1523      2488     -61.21  
1434   福懋                 -1049      1714     -61.20  
2542   興富發               -1356      2219     -61.11  
2535   達欣工                -805      1323     -60.85  
2534   宏盛                  -959      1577     -60.81  
2204   中華                  -714      1180     -60.51  
2347   聯強                 -2202      3644     -60.43  
1312   國喬                 -3303      5470     -60.38  
1540   喬福                  -626      1042     -60.08  
1457   宜進                  -766      1280     -59.84  
3044   健鼎                  -772      1300     -59.38  
1305   華夏                 -1057      1787     -59.15  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00675L 富邦臺灣加權正2         1264      1489        84.89  
00663L 國泰臺灣加權正2         1022      1391        73.47  
020000 富邦特選蘋果N           1986      2820        70.43  
00766L 台新MSCI中國正2         1241      1980        62.68  
00640L 富邦日本正2              660      1125        58.67  
0056   元大高股息             11241     19182        58.60  
00653L 富邦印度正2              544      1162        46.82  
00642U 元大S&P石油             4274      9489        45.04  
00672L 元大S&P原油正2         51912    158599        32.73  
00631L 元大台灣50正2            952      3034        31.38  
00651R FH香港反1                338      1318        25.64  
00671R 富邦NASDAQ反1           1005      4246        23.67  
8213   志超                    1146      4889        23.44  
1308   亞聚                     307      1520        20.20  
2362   藍天                     194      1123        17.28  
2820   華票                     174      1110        15.68  
1536   和大                     255      1799        14.17  
00638R 元大滬深300反1           935      6805        13.74  
3023   信邦                     227      1699        13.36  
1477   聚陽                     351      2868        12.24  
2606   裕民                     410      3432        11.95  
0050   元大台灣50              1992     16846        11.82  
2301   光寶科                  2510     22747        11.03  
5607   遠雄港                   632      5933        10.65  
00655L 國泰中國A50正2          1481     14260        10.39  
1319   東陽                     120      1175        10.21  
4906   正文                     483      5743         8.41  
2014   中鴻                     317      3924         8.08  
9802   鈺齊-KY                  131      1643         7.97  
3533   嘉澤                     141      1776         7.94  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00664R 國泰臺灣加權反1        -2756      3927       -70.18  
00632R 元大台灣50反1         -57405    114100       -50.31  
00673R 元大S&P原油反1         -4791     11962       -40.05  
00677U 富邦VIX               -84615    224604       -37.67  
00669R 國泰美國道瓊反1        -1772      4739       -37.39  
00708L 元大S&P黃金正2         -2749      8178       -33.61  
9945   潤泰新                  -403      1726       -23.35  
00648R 元大S&P500反1           -608      2651       -22.93  
2356   英業達                 -2080      9179       -22.66  
1529   樂士                   -2131     10682       -19.95  
00693U 華頓S&P黃豆             -281      1416       -19.84  
2504   國產                    -531      3214       -16.52  
2104   國際中橡                -809      4934       -16.40  
1434   福懋                    -276      1714       -16.10  
4904   遠傳                    -697      4358       -15.99  
3044   健鼎                    -207      1300       -15.92  
2915   潤泰全                  -315      1988       -15.85  
00636  國泰中國A50            -1078      6806       -15.84  
2834   臺企銀                 -4047     25597       -15.81  
2542   興富發                  -343      2219       -15.46  
1301   台塑                   -1812     11967       -15.14  
2204   中華                    -177      1180       -15.00  
2882   國泰金                 -3364     22896       -14.69  
2002   中鋼                   -3081     21206       -14.53  
2887   台新金                 -3595     25790       -13.94  
00656R 國泰中國A50反1          -194      1406       -13.80  
2474   可成                    -757      5594       -13.53  
2354   鴻準                    -584      4342       -13.45  
2006   東和鋼鐵                -199      1494       -13.32  
1305   華夏                    -236      1787       -13.21  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。
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