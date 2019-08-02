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◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月02日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
5347   世界                     978      -538  6147   頎邦                    -927     -3993
8086   宏捷科                   258      -380  5483   中美晶                  -696      1044
8358   金居                     250        65  6488   環球晶                  -519       657
3217   優群                     206      -149  5371   中光電                  -435     -1364
8924   大田                     176      -318  8069   元太                    -373     -1089
6462   神盾                     158       652  6188   廣明                    -354     -1456
3324   雙鴻                     155      -470  00695B 富邦美債7-10            -350         0
5009   榮剛                     121       -34  3264   欣銓                    -309       -85
5512   力麒                     102       445  5820   日盛金                  -279     -1948
4123   晟德                      97      -525  6274   台燿                    -257      1217
6411   晶焱                      94       318  1785   光洋科                  -221      -119
1569   濱川                      90       174  5425   台半                    -210     -1803
3227   原相                      86      -402  8299   群聯                    -199     -1165
3232   昱捷                      84      -180  6290   良維                    -198      -537
6510   精測                      84       -78  3105   穩懋                    -192      1090
6127   九豪                      53       -52  8436   大江                    -147     -1223
6509   聚和                      46       -83  4147   中裕                    -144       460
3630   新鉅科                    45      -517  6223   旺矽                    -141       -34
3163   波若威                    43      -190  3402   漢科                    -135      -453
5299   杰力                      42       -38  8182   加高                    -121      -368
6649   台生材                    41        27  3260   威剛                    -111      1002
3552   同致                      38      -313  3707   漢磊                    -109       535
2233   宇隆                      37        47  3491   昇達科                  -106      -143
4433   興采                      36       128  6182   合晶                    -102       136
6170   統振                      35      -316  3141   晶宏                     -99      -163
5289   宜鼎                      34       333  4939   亞電                     -90      -200
8155   博智                      32      -147  8040   九暘                     -88        25
3081   聯亞                      31      -516  6167   久正                     -82       350
6284   佳邦                      31       168  1784   訊聯                     -81      -228
3206   志豐                      30        34  4105   東洋                     -77      -240
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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