【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

美國總統川普再對中國發動貿易戰，宣佈將對中國 3000 億美元商品課徵 10% 關稅，受到貿易戰衝擊，導致今日台股開盤隨即下挫，加上在貿易戰升溫下，市場擔憂美國將再度對華為祭出禁令，導致華為概念股中的穩懋、大立光及前波強勢的記憶體族群全數重挫，在強勢股走跌影響下，終場台股下跌 1.7%。

《國際金融市場焦點分析》

受到美國總統川普在美中貿易戰中再次開火，川普宣布，美國將從 9 月 1 日開始對 3,000 億美元的中國商品加徵 10% 的關稅，導致 A50 指數及上證指數隨貿易戰衝突增溫，大幅走跌，加上，市場擔憂在貿易戰衝擊之下的中國經濟及股市將同步走弱，導致白酒類股及券商股領跌 A50 指數及上證指數，在貿易衝突及大型股領跌下，A50 指數下跌近 1.5%。

《國際商品市場焦點分析》

美國原油庫存連續 7 週下滑，對期貨價格構成支撐，不過目前庫存與去年同期相比依舊高出近 2800 萬桶，同時在颶風衝擊過後，美國國內原油產量大幅回升 90 萬桶至 1220 萬桶 / 日的歷史高點，使得油價反彈受限，週四川普宣布對中國剩餘 3000 億美元輸美商品加徵 10% 關稅，衝擊 WTI 期貨價格暴跌超過 7；原先受到 FED 鷹派升息衝擊的金價，則因避險買盤而急拉反彈，12 月期貨價格一度突破 1250 美元。

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