[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月01日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 華頓S&P布蘭特反1 富邦科技 綠悅-KY 昶和 興泰 元大台灣50正2 宏洲 元大電子 本盟 大統新創 新紡 安馳 嘉裕 元大台商50 中化生 本盟 怡華 鈺齊-KY 東華 元大MSCI金融 中釉 銘旺科 昶和 大魯閣 富邦摩台 旺宏 旭隼 大統新創 立益 富邦發達 台光電 遠雄來 亞崴 佳和 富邦金融 精元 統領 程泰 聯發 元大MSCI台灣 映泰 威宏-KY 百達-KY 昶和 永豐臺灣加權 光群雷 泰昇-KY 氣立 三洋紡 元大台灣50正2 吉祥全 榮星 本盟 富邦日本 奇鋐 元禎 正道 國泰日經225 智原 永記 瑞利 元大歐洲50 欣興 毛寶 正峰新 元大日經225 揚智 日勝化 億泰 元大美債20反1 茂林-KY 展宇 懷特 元大美元指數 康控-KY 華廣 士紙 兆豐藍籌30反1 立積 士紙 燁興 國泰股利精選30 科嘉-KY 高興昌 千興 元大S&P日圓反1 虹堡 東明-KY 威致 富邦歐洲 聯茂 六暉-KY 華豐 FH彭博高收益債 超眾 申豐 首利 FH彭博新興債 台表科 宏旭-KY 麗正 元大台灣高息低波 矽力-KY 震旦行 東訊 群益道瓊美國地產 昇陽半導體 隴華 錸德 華頓S&P布蘭特反1 裕豐 翔耀 倫飛 FH富時高息低波 杜康-DR 太空梭 虹光 國泰RMB短期報酬 陽光能源-DR 連宇 威盛 新光內需收益 欣巴巴 奇鋐 浩鑫 FH美國金融股 佳龍 立萬利 國碩 元大US高息特別股 聯德 銘旺科 新光中國政金綠債 泰碩 統懋 新光投等債15+ 玉晶光 翔耀 新光ICE美國權值 力銘 太空梭 宏洲 世芯-KY 兆勁 嘉裕 新至陞 麗臺 東華 穎漢 吉祥全 大魯閣 立積 憶聲 南紡 詮欣 科風 立益 易華電 力特 佳和 陞泰 喬鼎 大將 華友聯 正達 聯發 愛山林 晟鈦 得力 皇昌 聯德 昶和 遠雄來 同泰 三洋紡 夏都 新世紀 本盟 欣欣 誠研 正道 統領 誠創 瑞利 客思達-KY 嘉威 正峰新 康師傅-DR 聯合再生 上銀 神州-DR 力銘 帝寶 同方友友-DR 亞太電 大亞 晨訊科-DR 達能 億泰 一零四 太極 中纖 欣天然 誠美材 懷特 新海 清惠 雙鍵 川飛 慧友 士紙 南六 悠克 燁興 鋼聯 友勁 千興 必應 百一 威致 科定 捷泰 南帝 三能-KY 天瀚 華豐 基勝-KY 迅杰 首利 威宏-KY 華上 麗正 政伸 光麗-KY 東訊 元晶 友訊 華冠 錸德 裕豐 倫飛 寶徠 虹光 皇昌 威盛 陽明 浩鑫 六福 國碩 康師傅-DR 銘旺科 聖馬丁-DR 統懋 神州-DR 翔耀 耀傑-DR 太空梭 同方友友-DR 兆勁 晨訊科-DR 神腦 友佳-DR 麗臺 陽光能源-DR 鉅祥 精熙-DR 美隆電 中福 吉祥全 雷虎 華新科 中視 大立光 秋雨 憶聲 新利虹 科風 國光生 和鑫 力特 喬鼎 立德 建漢 正達 晟鈦 聯德 同泰 新世紀 誠研 誠創 嘉威 聯合再生 力銘 亞太電 達能 永崴投控 太極 誠美材 乙盛-KY 清惠 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 亞弘電 天瀚 迅杰 啟碁 華上 光麗-KY 元晶 華冠 南茂 裕豐 寶徠 凱撒衛 櫻花建 皇昌 皇翔 日勝生 鄉林 榮運 陽明 遠雄港 國賓 六福 彰銀 國票金 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 美利達 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生 泰昇-KY