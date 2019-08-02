[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月01日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 23746 0 00677U 富邦VIX -18010 0 00655L 國泰中國A50正2 6929 0 3481 群創 -13951 -76140 2301 光寶科 2385 -107 00632R 元大台灣50反1 -10662 0 2408 南亞科 1420 13175 2409 友達 -9331 -70189 00673R 元大S&P原油反1 1259 0 020000 富邦特選蘋果N -7733 0 2383 台光電 1249 1783 2367 燿華 -5587 6768 2454 聯發科 994 -3793 2884 玉山金 -5353 -10183 4915 致伸 930 1695 2330 台積電 -5144 18538 00692 富邦公司治理 602 -207 2888 新光金 -4884 -28404 006205 富邦上証 536 0 1101 台泥 -4150 -15229 0050 元大台灣50 533 11653 2303 聯電 -4037 -3978 3338 泰碩 457 1910 2618 長榮航 -3874 -13538 6269 台郡 434 3605 2002 中鋼 -3836 -9467 8150 南茂 408 7800 2891 中信金 -3662 -26784 4906 正文 396 1517 2886 兆豐金 -3247 -2766 00717 富邦美國特別股 384 4924 5880 合庫金 -3159 -5881 00708L 元大S&P黃金正2 375 0 2337 旺宏 -2807 30739 00635U 元大S&P黃金 366 0 2883 開發金 -2642 -10976 00730 富邦臺灣優質高息 353 2436 2885 元大金 -2041 -7034 1736 喬山 309 401 2371 大同 -1954 -1389 2377 微星 303 -1163 2823 中壽 -1935 11174 1718 中纖 296 263 2834 臺企銀 -1911 -15473 1229 聯華 292 275 2382 廣達 -1831 -5389 6282 康舒 292 1673 2892 第一金 -1780 16814 2340 光磊 280 519 2313 華通 -1725 -11389 3029 零壹 277 522 2610 華航 -1723 -4400 00670L 富邦NASDAQ正2 273 0 2603 長榮 -1681 1337 1314 中石化 240 -745 1301 台塑 -1643 -3009 2104 國際中橡 240 -657 2317 鴻海 -1622 -7748 3533 嘉澤 228 -28 2449 京元電子 -1505 8007 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股