台北‧08月01日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 167439 3481 群創 91529 00677U 富邦VIX 70681 2367 燿華 64896 2409 友達 62114 2344 華邦電 61307 2337 旺宏 54541 2387 精元 52707 00632R 元大台灣50反1 51291 2884 玉山金 39779 2303 聯電 38617 00672L 元大S&P原油正2 34455 3017 奇鋐 34085 2888 新光金 33723 00633L 富邦上証正2 31711 2317 鴻海 31383 4915 致伸 31185 1101 台泥 30143 2330 台積電 30018 2301 光寶科 27297 2886 兆豐金 25004 3037 欣興 24793 2891 中信金 24675 2454 聯發科 24479 2890 永豐金 23396 2408 南亞科 23291 6269 台郡 22533 5469 瀚宇博 21956 2887 台新金 21820 2383 台光電 21463
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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