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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧08月01日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      167439  
3481   群創                 91529  
00677U 富邦VIX              70681  
2367   燿華                 64896  
2409   友達                 62114  
2344   華邦電               61307  
2337   旺宏                 54541  
2387   精元                 52707  
00632R 元大台灣50反1        51291  
2884   玉山金               39779  
2303   聯電                 38617  
00672L 元大S&P原油正2       34455  
3017   奇鋐                 34085  
2888   新光金               33723  
00633L 富邦上証正2          31711  
2317   鴻海                 31383  
4915   致伸                 31185  
1101   台泥                 30143  
2330   台積電               30018  
2301   光寶科               27297  
2886   兆豐金               25004  
3037   欣興                 24793  
2891   中信金               24675  
2454   聯發科               24479  
2890   永豐金               23396  
2408   南亞科               23291  
6269   台郡                 22533  
5469   瀚宇博               21956  
2887   台新金               21820  
2383   台光電               21463
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