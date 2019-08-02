[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/08/01 108/07/31 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.44460 10.44520 -0.00060 -0.00574 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.26490 10.26550 -0.00060 -0.00584 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.52680 10.52600 0.00080 0.00760 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.35310 10.35230 0.00080 0.00773 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.31000 10.30660 0.00340 0.03299 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.31260 10.30960 0.00300 0.02910 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.31200 10.30900 0.00300 0.02910 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.39920 10.39310 0.00610 0.05869 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.96580 9.96510 0.00070 0.00702 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.96580 9.96510 0.00070 0.00702 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.95730 9.95610 0.00120 0.01205 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.95730 9.95610 0.00120 0.01205 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.08110 10.07610 0.00500 0.04962 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.08110 10.07610 0.00500 0.04962 大華銀多元特別收益平衡基金 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.81570 10.81350 0.00220 0.02034 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.61410 10.61190 0.00220 0.02073 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.72410 10.72210 0.00200 0.01865 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.61010 10.60810 0.00200 0.01885 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.06000 23.30000 -0.24000 -1.03004 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 24.48000 25.13000 -0.65000 -2.58655 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.93570 41.78510 0.15060 0.36042 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.38990 40.30580 0.08410 0.20865 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.93210 9.93000 0.00210 0.02115 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.46930 10.46620 0.00310 0.02962 中國信託台灣活力基金 13.42000 13.43000 -0.01000 -0.07446 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.54000 10.59000 -0.05000 -0.47214 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.55000 9.59000 -0.04000 -0.41710 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.35000 9.42000 -0.07000 -0.74310 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.15000 10.23000 -0.08000 -0.78201 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.04070 10.01580 0.02490 0.24861 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.11830 10.11630 0.00200 0.01977 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.04400 9.04220 0.00180 0.01991 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.42340 10.42840 -0.00500 -0.04795 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.28370 9.28810 -0.00440 -0.04737 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.40960 11.47400 -0.06440 -0.56127 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.66570 9.72030 -0.05460 -0.56171 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.33220 11.39730 -0.06510 -0.57119 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.87640 9.93310 -0.05670 -0.57082 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.42750 42.96130 0.46620 1.08516 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 40.18530 39.88070 0.30460 0.76378 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 45.80890 45.41710 0.39180 0.86267 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 46.48330 46.13210 0.35120 0.76129 中國信託智能運動基金-台幣 10.85000 10.92000 -0.07000 -0.64103 中國信託智能運動基金-美元 10.46000 10.54000 -0.08000 -0.75901 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.07000 10.18000 -0.11000 -1.08055 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.84000 9.96000 -0.12000 -1.20482 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03860 11.03850 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.24500 10.23490 0.01010 0.09868 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.42170 9.41240 0.00930 0.09881 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.46620 10.46020 0.00600 0.05736 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.62350 9.61800 0.00550 0.05718 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 39.98130 39.95230 0.02900 0.07259 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 39.98900 39.89070 0.09830 0.24642 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.43000 11.51000 -0.08000 -0.69505 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.85000 10.93000 -0.08000 -0.73193 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.50000 11.60000 -0.10000 -0.86207 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.97000 11.06000 -0.09000 -0.81374 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 43.26830 42.86710 0.40120 0.93592 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 43.93430 43.60130 0.33300 0.76374 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 43.43480 43.06790 0.36690 0.85191 元大2001基金 64.90000 64.80000 0.10000 0.15432 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 46.12710 45.69970 0.42740 0.93524 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 44.02030 43.70410 0.31620 0.72350 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.36000 21.53000 -0.17000 -0.78960 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.71920 11.71840 0.00080 0.00683 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.83910 10.86350 -0.02440 -0.22461 元大上證50基金 33.35000 33.67000 -0.32000 -0.95040 元大大中華TMT基金-人民幣 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 元大大中華TMT基金-新台幣 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.28000 13.38000 -0.10000 -0.74738 元大大中華價值指數基金-美元 12.38200 12.51500 -0.13300 -1.06272 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.85400 17.02300 -0.16900 -0.99277 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.09200 11.13300 -0.04100 -0.36827 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.71000 10.77400 -0.06400 -0.59402 元大中國平衡基金-人民幣 3.07000 3.08000 -0.01000 -0.32468 元大中國平衡基金-新台幣 13.78000 13.86000 -0.08000 -0.57720 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.32440 47.26980 0.05460 0.11551 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.99310 10.98160 0.01150 0.10472 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.00860 9.99810 0.01050 0.10502 元大中國機會債券基金-新台幣 10.15150 10.16430 -0.01280 -0.12593 元大巴西指數基金 7.28400 7.40600 -0.12200 -1.64731 元大日經225基金 27.31000 27.31000 0.00000 0.00000 元大台商收成基金 23.01000 23.04000 -0.03000 -0.13021 元大台灣50單日反向1倍基金 11.52000 11.42000 0.10000 0.87566 元大台灣50單日正向2倍基金 40.40000 41.10000 -0.70000 -1.70316 元大台灣中型100基金 33.50000 33.67000 -0.17000 -0.50490 元大台灣加權股價指數基金 26.09100 26.29400 -0.20300 -0.77204 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.45000 10.55000 -0.10000 -0.94787 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.45000 10.55000 -0.10000 -0.94787 元大台灣卓越50基金 82.45000 83.25000 -0.80000 -0.96096 元大台灣金融基金 18.35000 18.52000 -0.17000 -0.91793 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.34000 32.46000 -0.12000 -0.36969 元大台灣高股息基金 27.21000 27.31000 -0.10000 -0.36617 元大台灣電子科技基金 36.48000 36.73000 -0.25000 -0.68064 元大全球ETF成長組合基金 10.63000 10.70000 -0.07000 -0.65421 元大全球ETF穩健組合基金 15.03000 15.09000 -0.06000 -0.39761 元大全球人工智慧ETF基金 24.07000 24.52000 -0.45000 -1.83524 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.35000 13.45000 -0.10000 -0.74349 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.17000 9.23000 -0.06000 -0.65005 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.06000 13.13000 -0.07000 -0.53313 元大全球不動產證券化基金-美元 12.20500 12.30500 -0.10000 -0.81268 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.63000 8.68000 -0.05000 -0.57604 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.49000 6.53000 -0.04000 -0.61256 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.88000 8.95000 -0.07000 -0.78212 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.82000 6.87000 -0.05000 -0.72780 元大全球股票入息基金-美元配息 8.50400 8.58300 -0.07900 -0.92042 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.92000 10.00000 -0.08000 -0.80000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.49000 8.56000 -0.07000 -0.81776 元大全球新興市場精選組合基金 13.76000 13.80000 -0.04000 -0.28986 元大全球農業商機基金 18.25000 18.39000 -0.14000 -0.76128 元大印尼指數基金 9.93700 9.98300 -0.04600 -0.46078 元大印度指數基金 9.66400 9.67800 -0.01400 -0.14466 元大印度基金 12.56000 12.61000 -0.05000 -0.39651 元大多多基金 17.51000 17.47000 0.04000 0.22896 元大多福基金 53.36000 53.29000 0.07000 0.13136 元大亞太成長基金 8.65000 8.70000 -0.05000 -0.57471 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.37690 9.39700 -0.02010 -0.21390 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.50160 7.51760 -0.01600 -0.21283 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.15200 9.25700 -0.10500 -1.13428 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.97000 10.08000 -0.11000 -1.09127 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.43000 9.54000 -0.11000 -1.15304 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.97000 10.08000 -0.11000 -1.09127 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.28900 10.36700 -0.07800 -0.75239 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.24590 10.24790 -0.00200 -0.01952 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.44370 10.44800 -0.00430 -0.04116 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.23110 10.23530 -0.00420 -0.04103 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.51640 10.51360 0.00280 0.02663 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.30300 10.30030 0.00270 0.02621 元大卓越基金 43.90000 44.13000 -0.23000 -0.52119 元大店頭基金 8.56000 8.58000 -0.02000 -0.23310 元大美元貨幣市場基金-美元 10.48910 10.48840 0.00070 0.00667 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.88610 9.85820 0.02790 0.28301 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.60950 32.60160 0.00790 0.02423 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.57960 42.12190 0.45770 1.08661 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 16.84950 17.02440 -0.17490 -1.02735 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.75230 22.29030 0.46200 2.07265 元大美國政府7至10年期債券基金 42.19790 42.07000 0.12790 0.30402 元大高科技基金 19.81000 19.76000 0.05000 0.25304 元大得利貨幣市場基金 16.33340 16.33310 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.03780 12.03770 0.00010 0.00083 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.90000 10.93000 -0.03000 -0.27447 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.90000 10.93000 -0.03000 -0.27447 元大富櫃50基金 13.12000 13.16000 -0.04000 -0.30395 元大華夏中小基金 7.39000 7.46000 -0.07000 -0.93834 元大新中國基金-人民幣 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606 元大新中國基金-美元 9.18300 9.27000 -0.08700 -0.93851 元大新中國基金-新台幣 9.22000 9.30000 -0.08000 -0.86022 元大新主流基金 25.09000 24.99000 0.10000 0.40016 元大新東協平衡基金-美元 9.59000 9.63900 -0.04900 -0.50835 元大新東協平衡基金-新台幣 9.42000 9.47000 -0.05000 -0.52798 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.94620 10.99560 -0.04940 -0.44927 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.06000 10.13560 -0.07560 -0.74589 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.47210 11.55050 -0.07840 -0.67876 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.45230 9.51690 -0.06460 -0.67879 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.58010 10.57920 0.00090 0.00851 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.81920 9.81840 0.00080 0.00815 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.83400 10.82580 0.00820 0.07574 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.06300 10.05540 0.00760 0.07558 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.10730 10.10630 0.00100 0.00989 元大新興亞洲基金 10.97000 11.08000 -0.11000 -0.99278 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.84030 9.89060 -0.05030 -0.50856 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.11860 9.16520 -0.04660 -0.50844 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.19640 10.24160 -0.04520 -0.44134 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.46340 9.50540 -0.04200 -0.44185 元大萬泰貨幣市場基金 15.17060 15.17040 0.00020 0.00132 元大經貿基金 37.31000 37.26000 0.05000 0.13419 元大實質多重資產基金-人民幣 8.87000 8.94000 -0.07000 -0.78300 元大實質多重資產基金-美元 8.12500 8.21000 -0.08500 -1.03532 元大實質多重資產基金-新台幣 8.64000 8.73000 -0.09000 -1.03093 元大滬深300單日反向1倍基金 12.41000 12.24000 0.17000 1.38889 元大滬深300單日正向2倍基金 17.71000 18.18000 -0.47000 -2.58526 元大摩臺基金 38.61000 38.96000 -0.35000 -0.89836 元大標普500基金 28.13000 28.41000 -0.28000 -0.98557 元大標普500單日反向1倍基金 12.11000 11.99000 0.12000 1.00083 元大標普500單日正向2倍基金 37.11000 37.86000 -0.75000 -1.98098 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.78000 20.79000 -0.01000 -0.04810 元大標智滬深300基金 18.30000 18.50000 -0.20000 -1.08108 元大歐洲50基金 25.34000 25.32000 0.02000 0.07899 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.17610 9.20810 -0.03200 -0.34752 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29880 10.29860 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.75000 15.85000 -0.10000 -0.63091 日盛上選基金 36.32000 36.50000 -0.18000 -0.49315 日盛小而美基金 18.75000 18.76000 -0.01000 -0.05330 日盛中國內需動力基金 9.82000 9.90000 -0.08000 -0.80808 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.37450 12.38350 -0.00900 -0.07268 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.85660 9.86370 -0.00710 -0.07198 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.63110 12.64250 -0.01140 -0.09017 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.05590 10.06490 -0.00900 -0.08942 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.42500 11.43050 -0.00550 -0.04812 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.07830 9.08270 -0.00440 -0.04844 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.85000 10.93000 -0.08000 -0.73193 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.31000 10.39000 -0.08000 -0.76997 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.74000 10.81000 -0.07000 -0.64755 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.74000 10.79000 -0.05000 -0.46339 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.58000 10.63000 -0.05000 -0.47037 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.73000 10.78000 -0.05000 -0.46382 日盛日盛基金 12.00000 12.00000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(美元) 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 日盛全球抗暖化基金 11.39000 11.49000 -0.10000 -0.87032 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.57260 10.57640 -0.00380 -0.03593 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.43000 9.43340 -0.00340 -0.03604 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.34100 10.34130 -0.00030 -0.00290 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.22390 9.22410 -0.00020 -0.00217 日盛全球智能車基金(美元) 10.50000 10.62000 -0.12000 -1.12994 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.58000 10.70000 -0.12000 -1.12150 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52560 2.52700 -0.00140 -0.05540 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65650 1.65750 -0.00100 -0.06033 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39100 0.39130 -0.00030 -0.07667 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25690 0.25710 -0.00020 -0.07779 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.89700 12.90170 -0.00470 -0.03643 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.35000 8.35310 -0.00310 -0.03711 日盛亞洲機會基金 7.16000 7.19000 -0.03000 -0.41725 日盛首選基金 17.90000 17.94000 -0.04000 -0.22297 日盛高科技基金 18.92000 19.02000 -0.10000 -0.52576 日盛貨幣市場基金 14.84180 14.84160 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 41.54000 41.54000 0.00000 0.00000 日盛精選五虎基金 37.02000 37.14000 -0.12000 -0.32310 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.55250 13.55220 0.00030 0.00221 台新2000高科技基金 32.38000 32.36000 0.02000 0.06180 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.20000 10.37000 -0.17000 -1.63934 台新MSCI中國基金 20.19000 20.39000 -0.20000 -0.98087 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 台新大眾貨幣市場基金 14.22920 14.22900 0.00020 0.00141 台新中國通基金 46.77000 46.66000 0.11000 0.23575 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56670 0.57090 -0.00420 -0.73568 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.59400 17.71500 -0.12100 -0.68304 台新中國精選中小基金-美元 0.32510 0.32590 -0.00080 -0.24547 台新中國精選中小基金-新台幣 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 台新主流基金 25.36000 25.21000 0.15000 0.59500 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.62000 23.71000 -0.09000 -0.37959 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.76390 0.76750 -0.00360 -0.46906 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.72000 16.79000 -0.07000 -0.41691 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53980 0.54240 -0.00260 -0.47935 台新台灣中小基金 36.52000 36.33000 0.19000 0.52298 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.63070 10.65370 -0.02300 -0.21589 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.85010 9.87120 -0.02110 -0.21375 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.39480 11.41920 -0.02440 -0.21368 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.16760 10.19050 -0.02290 -0.22472 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.38510 11.41080 -0.02570 -0.22523 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.97000 10.99000 -0.02000 -0.18198 台新印度基金 14.36000 14.41000 -0.05000 -0.34698 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.67140 8.66430 0.00710 0.08195 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28400 0.28400 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.73370 12.72330 0.01040 0.08174 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41210 0.41200 0.00010 0.02427 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.10000 39.98000 0.12000 0.30015 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 41.33000 41.05000 0.28000 0.68210 台新真吉利貨幣市場基金 11.13390 11.13380 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 33.34880 32.89820 0.45060 1.36968 台新智慧生活基金-美元 10.93660 11.05420 -0.11760 -1.06385 台新智慧生活基金-新台幣 11.34000 11.45000 -0.11000 -0.96070 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.38660 8.39110 -0.00450 -0.05363 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.64450 8.64330 0.00120 0.01388 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.52480 9.52990 -0.00510 -0.05352 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.82820 9.82680 0.00140 0.01425 台新新興市場債券基金(A類型) 11.84500 11.84780 -0.00280 -0.02363 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37510 0.37540 -0.00030 -0.07991 台新新興市場債券基金(B類型) 8.39920 8.40110 -0.00190 -0.02262 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28080 0.28100 -0.00020 -0.07117 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.64000 5.69000 -0.05000 -0.87873 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.35000 22.31000 0.04000 0.17929 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.34380 10.30680 0.03700 0.35899 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.08470 10.08130 0.00340 0.03373 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.18010 10.17260 0.00750 0.07373 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.34550 10.30670 0.03880 0.37645 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.08330 10.08110 0.00220 0.02182 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.18010 10.17260 0.00750 0.07373 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.69580 42.35580 0.34000 0.80272 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 42.37040 42.00710 0.36330 0.86485 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.99790 39.97780 0.02010 0.05028 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.37440 11.37370 0.00070 0.00615 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.18970 10.19130 -0.00160 -0.01570 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.23960 9.23460 0.00500 0.05414 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.88770 10.88180 0.00590 0.05422 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.83400 7.83160 0.00240 0.03065 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.30200 9.29920 0.00280 0.03011 永豐中小基金 53.83000 53.86000 -0.03000 -0.05570 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79510 1.79360 0.00150 0.08363 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.51120 2.50900 0.00220 0.08768 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.21570 8.21010 0.00560 0.06821 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.15070 11.14310 0.00760 0.06820 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.79000 4.82000 -0.03000 -0.62241 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.65000 21.76000 -0.11000 -0.50551 永豐主流品牌基金 19.57000 19.47000 0.10000 0.51361 永豐永豐基金 33.67000 33.70000 -0.03000 -0.08902 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.27020 9.25960 0.01060 0.11448 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.79640 9.78520 0.01120 0.11446 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.17010 9.15430 0.01580 0.17260 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.69300 9.67640 0.01660 0.17155 永豐亞洲民生消費基金 12.04000 12.08000 -0.04000 -0.33113 永豐南非幣2021保本基金 14.14280 14.18380 -0.04100 -0.28906 永豐高科技基金 24.14000 24.13000 0.01000 0.04144 永豐貨幣市場基金 13.94480 13.94460 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12000 2.11790 0.00210 0.09915 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.62710 2.62440 0.00270 0.10288 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.81330 7.80710 0.00620 0.07941 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.98800 10.97920 0.00880 0.08015 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.22100 7.21660 0.00440 0.06097 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.62040 11.61330 0.00710 0.06114 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.52000 10.62000 -0.10000 -0.94162 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.29000 8.38000 -0.09000 -1.07399 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.12000 19.31000 -0.19000 -0.98395 永豐臺灣加權ETF基金 54.65000 55.10000 -0.45000 -0.81670 永豐領航科技基金 39.02000 39.00000 0.02000 0.05128 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.16000 12.21000 -0.05000 -0.40950 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.59000 11.64000 -0.05000 -0.42955 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 永豐趨勢平衡基金 41.92000 41.98000 -0.06000 -0.14293 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.90420 11.90360 0.00060 0.00504 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.75550 9.75910 -0.00360 -0.03689 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.40720 10.41100 -0.00380 -0.03650 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.82120 9.82280 -0.00160 -0.01629 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.30830 10.31000 -0.00170 -0.01649 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.81090 9.81410 -0.00320 -0.03261 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.59170 10.59510 -0.00340 -0.03209 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.83100 9.83290 -0.00190 -0.01932 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.39330 10.39490 -0.00160 -0.01539 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.13000 11.17000 -0.04000 -0.35810 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.26000 15.37000 -0.11000 -0.71568 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.05000 20.20000 -0.15000 -0.74257 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.95000 20.11000 -0.16000 -0.79562 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.07390 10.07170 0.00220 0.02184 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.07390 10.07170 0.00220 0.02184 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.01600 10.01290 0.00310 0.03096 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.01600 10.01290 0.00310 0.03096 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.17900 10.16740 0.01160 0.11409 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.17890 10.16720 0.01170 0.11508 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.07500 10.07230 0.00270 0.02681 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.07490 10.07230 0.00260 0.02581 兆豐國際生命科學基金 15.30000 15.46000 -0.16000 -1.03493 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.42650 10.46990 -0.04340 -0.41452 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.66230 10.71170 -0.04940 -0.46118 兆豐國際全球基金 31.33000 31.53000 -0.20000 -0.63432 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.49960 10.49920 0.00040 0.00381 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.25700 10.22980 0.02720 0.26589 兆豐國際國民基金 23.13000 23.23000 -0.10000 -0.43048 兆豐國際第一基金 13.26000 13.34000 -0.08000 -0.59970 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.77780 10.77410 0.00370 0.03434 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.22640 8.22360 0.00280 0.03405 兆豐國際萬全基金 20.61000 20.70000 -0.09000 -0.43478 兆豐國際電子基金 26.72000 26.88000 -0.16000 -0.59524 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.10000 22.26000 -0.16000 -0.71878 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.53000 15.41000 0.12000 0.77872 兆豐國際豐台灣基金 35.86000 35.92000 -0.06000 -0.16704 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56070 12.56050 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.99000 10.08000 -0.09000 -0.89286 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.96000 10.06000 -0.10000 -0.99404 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.98030 9.98180 -0.00150 -0.01503 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.97690 9.97870 -0.00180 -0.01804 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.99040 9.98470 0.00570 0.05709 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.98400 9.98500 -0.00100 -0.01002 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.97160 9.97080 0.00080 0.00802 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.98050 9.98200 -0.00150 -0.01503 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.97960 9.98140 -0.00180 -0.01803 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.99890 9.99320 0.00570 0.05704 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.98870 9.98980 -0.00110 -0.01101 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.98080 9.98000 0.00080 0.00802 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.89740 10.89230 0.00510 0.04682 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.65800 10.65390 0.00410 0.03848 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.88540 10.87960 0.00580 0.05331 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.57670 10.57190 0.00480 0.04540 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.72360 10.71940 0.00420 0.03918 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.68390 10.67780 0.00610 0.05713 合庫台灣基金 11.92000 11.90000 0.02000 0.16807 合庫全球高收益債券基金A類型 11.75350 11.74490 0.00860 0.07322 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.74880 12.74440 0.00440 0.03452 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.37050 11.36640 0.00410 0.03607 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.15540 12.15230 0.00310 0.02551 合庫全球高收益債券基金B類型 8.17270 8.16670 0.00600 0.07347 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.46210 9.45880 0.00330 0.03489 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.16690 9.16360 0.00330 0.03601 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.87580 8.87330 0.00250 0.02817 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.31940 9.31610 0.00330 0.03542 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.15000 11.19000 -0.04000 -0.35746 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448 合庫全球新興市場基金 9.53000 9.60000 -0.07000 -0.72917 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 合庫貨幣市場基金 10.17660 10.17640 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.00680 10.00490 0.00190 0.01899 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.32440 10.32050 0.00390 0.03779 合庫新興多重收益基金A類型 10.59960 10.59280 0.00680 0.06419 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.14840 12.14520 0.00320 0.02635 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.44890 15.44380 0.00510 0.03302 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.78800 8.78610 0.00190 0.02163 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.60790 9.60530 0.00260 0.02707 合庫新興多重收益基金B類型 7.96080 7.95570 0.00510 0.06410 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.74100 8.73870 0.00230 0.02632 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.67550 10.67100 0.00450 0.04217 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.13000 10.19000 -0.06000 -0.58881 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.88000 11.96000 -0.08000 -0.66890 安本標準兩岸價值基金 美元 11.64000 11.73000 -0.09000 -0.76726 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.85000 11.93000 -0.08000 -0.67058 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.19210 10.19300 -0.00090 -0.00883 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.19710 10.19770 -0.00060 -0.00588 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.96100 9.94550 0.01550 0.15585 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.16490 10.16640 -0.00150 -0.01475 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.19200 10.19300 -0.00100 -0.00981 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.19710 10.19770 -0.00060 -0.00588 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.96100 9.94550 0.01550 0.15585 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.16490 10.16630 -0.00140 -0.01377 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.48000 10.53000 -0.05000 -0.47483 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.22890 11.22830 0.00060 0.00534 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.08020 10.08660 -0.00640 -0.06345 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04270 10.04230 0.00040 0.00398 安聯中國東協基金 15.61000 15.72000 -0.11000 -0.69975 安聯中國策略基金-美元 12.48000 12.62000 -0.14000 -1.10935 安聯中國策略基金-新臺幣 16.35000 16.53000 -0.18000 -1.08893 安聯中華新思路基金-人民幣 15.34000 15.41000 -0.07000 -0.45425 安聯中華新思路基金-美元 14.25000 14.32000 -0.07000 -0.48883 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.49000 13.55000 -0.06000 -0.44280 安聯台灣大壩基金 31.26000 31.40000 -0.14000 -0.44586 安聯台灣科技基金 53.44000 53.55000 -0.11000 -0.20542 安聯台灣貨幣市場基金 12.55200 12.55180 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 35.81000 35.91000 -0.10000 -0.27847 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.80340 10.79450 0.00890 0.08245 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.92390 15.91020 0.01370 0.08611 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.89560 9.88700 0.00860 0.08698 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 12.07000 12.12000 -0.05000 -0.41254 安聯四季成長組合基金-美元 11.67000 11.74000 -0.07000 -0.59625 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.27190 13.26400 0.00790 0.05956 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.85580 10.85000 0.00580 0.05346 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.92580 12.91770 0.00810 0.06270 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57720 9.57140 0.00580 0.06060 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.52140 9.51650 0.00490 0.05149 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05830 9.05260 0.00570 0.06297 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.20990 10.20350 0.00640 0.06272 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.25750 10.25110 0.00640 0.06243 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.55000 11.60000 -0.05000 -0.43103 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.57000 11.61000 -0.04000 -0.34453 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.95000 10.98000 -0.03000 -0.27322 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.49000 11.52000 -0.03000 -0.26042 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.05000 11.08000 -0.03000 -0.27076 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.52810 12.53150 -0.00340 -0.02713 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.37430 11.37760 -0.00330 -0.02900 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.98230 10.98460 -0.00230 -0.02094 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.60690 8.60920 -0.00230 -0.02672 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.48160 8.48390 -0.00230 -0.02711 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.16270 8.16440 -0.00170 -0.02082 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.22550 10.22820 -0.00270 -0.02640 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.14530 10.14740 -0.00210 -0.02069 安聯全球人口趨勢基金 12.39000 12.51000 -0.12000 -0.95923 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.95000 9.01000 -0.06000 -0.66593 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.95000 34.15000 -0.20000 -0.58565 安聯全球油礦金趨勢基金 7.99000 8.03000 -0.04000 -0.49813 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.48490 12.48030 0.00460 0.03686 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.54550 10.54160 0.00390 0.03700 安聯全球新興市場基金 17.32000 17.43000 -0.11000 -0.63110 安聯全球農金趨勢基金 9.12000 9.26000 -0.14000 -1.51188 安聯全球綠能趨勢基金 9.25000 9.35000 -0.10000 -1.06952 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.81000 10.89000 -0.08000 -0.73462 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.07000 11.14000 -0.07000 -0.62837 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.97000 11.04000 -0.07000 -0.63406 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.53000 10.60000 -0.07000 -0.66038 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.70000 9.77000 -0.07000 -0.71648 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69000 9.75000 -0.06000 -0.61538 安聯亞洲動態策略基金 22.53000 22.67000 -0.14000 -0.61756 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.07720 10.08030 -0.00310 -0.03075 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.08630 10.08950 -0.00320 -0.03172 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.07630 10.07940 -0.00310 -0.03076 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.08890 10.09220 -0.00330 -0.03270 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.08030 10.08330 -0.00300 -0.02975 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.03080 10.03390 -0.00310 -0.03090 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.03080 10.03390 -0.00310 -0.03090 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03080 10.03390 -0.00310 -0.03090 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.57740 10.57710 0.00030 0.00284 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.11070 10.11040 0.00030 0.00297 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 91.05950 91.04770 0.01180 0.01296 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.43530 13.43590 -0.00060 -0.00447 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.84530 68.83620 0.00910 0.01322 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.02900 10.02940 -0.00040 -0.00399 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.74910 2.74850 0.00060 0.02183 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.96770 10.96420 0.00350 0.03192 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.28670 2.28520 0.00150 0.06564 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.86270 8.86040 0.00230 0.02596 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.55180 10.54320 0.00860 0.08157 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.48640 10.48540 0.00100 0.00954 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.87740 10.87630 0.00110 0.01011 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.44610 10.44500 0.00110 0.01053 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.48530 10.48570 -0.00040 -0.00381 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.44980 10.44130 0.00850 0.08141 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.35700 10.35600 0.00100 0.00966 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.66420 10.66280 0.00140 0.01313 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.34250 10.34140 0.00110 0.01064 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.39200 10.39220 -0.00020 -0.00192 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.32070 10.31850 0.00220 0.02132 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.42950 10.42690 0.00260 0.02494 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.31190 10.30970 0.00220 0.02134 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.25420 10.25240 0.00180 0.01756 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.32970 10.32730 0.00240 0.02324 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.38010 10.37750 0.00260 0.02505 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.31180 10.30960 0.00220 0.02134 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.25360 10.25170 0.00190 0.01853 宏利台灣動力基金A類型 31.16000 31.41000 -0.25000 -0.79592 宏利台灣動力基金I類型 31.16000 31.41000 -0.25000 -0.79592 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.08590 10.11560 -0.02970 -0.29361 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.97410 9.99640 -0.02230 -0.22308 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.62050 7.64290 -0.02240 -0.29308 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.59860 7.61750 -0.01890 -0.24811 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.57000 11.63000 -0.06000 -0.51591 宏利全球債券組合基金 13.81970 13.81860 0.00110 0.00796 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.00220 3.00190 0.00030 0.00999 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.46810 12.46520 0.00290 0.02326 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.97360 8.97100 0.00260 0.02898 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.55970 2.55760 0.00210 0.08211 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.55060 11.54150 0.00910 0.07885 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.45970 3.45920 0.00050 0.01445 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55590 0.55540 0.00050 0.09003 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.67000 15.65000 0.02000 0.12780 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.35530 12.35670 -0.00140 -0.01133 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.94040 10.94210 -0.00170 -0.01554 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.49400 10.49330 0.00070 0.00667 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.78120 8.78240 -0.00120 -0.01366 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.41920 8.42050 -0.00130 -0.01544 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.27740 8.27700 0.00040 0.00483 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.43910 8.44200 -0.00290 -0.03435 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.86000 10.90000 -0.04000 -0.36697 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.83000 10.86000 -0.03000 -0.27624 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.74000 10.78000 -0.04000 -0.37106 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.05100 3.04860 0.00240 0.07872 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.44210 0.44170 0.00040 0.09056 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.29870 13.28570 0.01300 0.09785 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 1.00710 1.00650 0.00060 0.05961 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.64190 7.63440 0.00750 0.09824 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.12330 2.12170 0.00160 0.07541 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30670 0.30650 0.00020 0.06525 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.30700 9.29830 0.00870 0.09357 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33840 0.33820 0.00020 0.05914 宏利萬利貨幣市場基金 13.69130 13.69120 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.51000 2.53000 -0.02000 -0.79051 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.31000 11.41000 -0.10000 -0.87642 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.42000 26.57000 -0.15000 -0.56455 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.42000 26.57000 -0.15000 -0.56455 宏利澳幣保本基金 12.69690 12.69410 0.00280 0.02206 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.45000 11.41000 0.04000 0.35057 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.47000 11.46000 0.01000 0.08726 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.21000 11.19000 0.02000 0.17873 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.94000 11.05000 -0.11000 -0.99548 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.49000 10.61000 -0.12000 -1.13101 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.61000 9.71000 -0.10000 -1.02987 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.02000 12.08000 -0.06000 -0.49669 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.40160 10.46630 -0.06470 -0.61817 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.59140 9.68010 -0.08870 -0.91631 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.10040 9.17840 -0.07800 -0.84982 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.52850 11.56570 -0.03720 -0.32164 貝萊德亞美利加收益基金 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 貝萊德新台幣基金 12.97350 12.97330 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 27.66000 27.79000 -0.13000 -0.46779 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49650 11.49460 0.00190 0.01653 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15500 10.14930 0.00570 0.05616 保德信大中華基金-人民幣 10.21000 10.30000 -0.09000 -0.87379 保德信大中華基金-美元 10.07000 10.16000 -0.09000 -0.88583 保德信大中華基金-新台幣 30.19000 30.43000 -0.24000 -0.78870 保德信中小型股基金 49.72000 49.49000 0.23000 0.46474 保德信中國中小基金-人民幣 8.85000 8.91000 -0.06000 -0.67340 保德信中國中小基金-美元 8.51000 8.56000 -0.05000 -0.58411 保德信中國中小基金-新臺幣 8.28000 8.33000 -0.05000 -0.60024 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.98720 10.01600 -0.02880 -0.28754 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.06640 10.09370 -0.02730 -0.27047 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.10630 10.13540 -0.02910 -0.28711 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.21000 11.24240 -0.03240 -0.28819 保德信中國品牌基金-人民幣 10.47000 10.56000 -0.09000 -0.85227 保德信中國品牌基金-美元 10.42000 10.51000 -0.09000 -0.85633 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.24000 11.34000 -0.10000 -0.88183 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.70000 28.89000 -0.19000 -0.65767 保德信全球消費商機基金 19.57000 19.77000 -0.20000 -1.01163 保德信全球基礎建設基金 13.75000 13.73000 0.02000 0.14567 保德信全球資源基金 7.35000 7.37000 -0.02000 -0.27137 保德信全球醫療生化基金-美元 9.94000 10.04000 -0.10000 -0.99602 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.23000 33.52000 -0.29000 -0.86516 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.59110 10.58170 0.00940 0.08883 保德信印度機會債券基金－美元累積型 11.02320 11.01340 0.00980 0.08898 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.65290 10.63620 0.01670 0.15701 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 11.08530 11.06790 0.01740 0.15721 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.64030 9.66780 -0.02750 -0.28445 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.80660 10.83730 -0.03070 -0.28328 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.22960 9.24950 -0.01990 -0.21515 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.32880 10.35110 -0.02230 -0.21544 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.19930 8.19920 0.00010 0.00122 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.30950 11.30930 0.00020 0.00177 保德信亞太基金 20.51000 20.65000 -0.14000 -0.67797 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.75920 8.74990 0.00930 0.10629 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.14240 12.12950 0.01290 0.10635 保德信店頭市場基金 36.05000 35.83000 0.22000 0.61401 保德信拉丁美洲基金 7.48000 7.50000 -0.02000 -0.26667 保德信金平衡基金 30.57000 30.63000 -0.06000 -0.19589 保德信金滿意基金 43.21000 43.28000 -0.07000 -0.16174 保德信科技島基金 27.72000 27.64000 0.08000 0.28944 保德信高成長基金 97.82000 97.75000 0.07000 0.07161 保德信貨幣市場基金 15.84480 15.84460 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.66080 10.74380 -0.08300 -0.77254 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.92830 11.00600 -0.07770 -0.70598 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.01180 11.06650 -0.05470 -0.49428 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.56950 10.61480 -0.04530 -0.42676 保德信新世紀基金 10.43000 10.49000 -0.06000 -0.57197 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.26790 8.25970 0.00820 0.09928 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.44040 10.43060 0.00980 0.09395 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.77650 11.76470 0.01180 0.10030 保德信新興趨勢組合基金 10.83000 10.94000 -0.11000 -1.00548 保德信瑞騰基金 15.65460 15.65490 -0.00030 -0.00192 保德信歐洲組合基金 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.98850 9.98580 0.00270 0.02704 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.56600 10.56300 0.00300 0.02840 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.92970 9.92590 0.00380 0.03828 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.24050 10.23460 0.00590 0.05765 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.00840 10.00520 0.00320 0.03198 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.53250 10.53100 0.00150 0.01424 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.94610 9.94460 0.00150 0.01508 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.32960 10.32800 0.00160 0.01549 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.62490 10.62090 0.00400 0.03766 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.35820 10.35360 0.00460 0.04443 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.75790 10.75290 0.00500 0.04650 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.30980 10.30540 0.00440 0.04270 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.64740 10.64270 0.00470 0.04416 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.20400 10.19900 0.00500 0.04902 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.76750 10.76260 0.00490 0.04553 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.12370 10.11410 0.00960 0.09492 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.52780 10.52330 0.00450 0.04276 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.93750 9.93960 -0.00210 -0.02113 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.93760 9.93970 -0.00210 -0.02113 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.12370 10.12260 0.00110 0.01087 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.92030 9.92190 -0.00160 -0.01613 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.92030 9.92190 -0.00160 -0.01613 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.12850 10.13880 -0.01030 -0.10159 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.47380 10.46520 0.00860 0.08218 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.22380 10.21620 0.00760 0.07439 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.38620 10.37810 0.00810 0.07805 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.76990 10.76140 0.00850 0.07899 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.52050 10.50950 0.01100 0.10467 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.19340 11.18220 0.01120 0.10016 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.39730 10.38950 0.00780 0.07508 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.70900 10.70100 0.00800 0.07476 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.57930 10.57380 0.00550 0.05202 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.63520 10.63010 0.00510 0.04798 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.68060 10.66830 0.01230 0.11529 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.40980 10.40430 0.00550 0.05286 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.43940 10.43430 0.00510 0.04888 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.51820 10.50980 0.00840 0.07993 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.70120 10.69280 0.00840 0.07856 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.25960 10.25490 0.00470 0.04583 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.35760 10.35280 0.00480 0.04636 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97720 1.97740 -0.00020 -0.01011 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83620 2.83660 -0.00040 -0.01410 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29600 0.29610 -0.00010 -0.03377 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.46060 0.46080 -0.00020 -0.04340 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.40810 8.41210 -0.00400 -0.04755 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.30280 12.31710 -0.01430 -0.11610 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.73740 9.73560 0.00180 0.01849 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.38570 12.38330 0.00240 0.01938 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.76960 8.77140 -0.00180 -0.02052 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.20710 11.20940 -0.00230 -0.02052 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.95950 10.95240 0.00710 0.06483 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.76500 10.75650 0.00850 0.07902 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.59000 19.65000 -0.06000 -0.30534 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4535.89000 4548.53000 -12.64000 -0.27789 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.31650 10.31350 0.00300 0.02909 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.21860 11.21510 0.00350 0.03121 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.21200 10.20810 0.00390 0.03820 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.95400 9.94900 0.00500 0.05026 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.58270 10.57730 0.00540 0.05105 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.96220 9.95540 0.00680 0.06830 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.33700 10.33120 0.00580 0.05614 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.53860 10.53640 0.00220 0.02088 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.18660 6.18560 0.00100 0.01617 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.33830 11.33640 0.00190 0.01676 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.41000 10.47000 -0.06000 -0.57307 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.15000 10.21000 -0.06000 -0.58766 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.41000 10.47000 -0.06000 -0.57307 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.15000 10.21000 -0.06000 -0.58766 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.66020 10.70780 -0.04760 -0.44454 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.66530 11.72390 -0.05860 -0.49983 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.87900 10.93310 -0.05410 -0.49483 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.18760 9.22870 -0.04110 -0.44535 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.51110 9.55890 -0.04780 -0.50006 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.38710 9.43370 -0.04660 -0.49397 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.54940 10.59660 -0.04720 -0.44543 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.02070 11.07610 -0.05540 -0.50018 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.00290 11.05760 -0.05470 -0.49468 柏瑞五國金勢力建設基金 7.35000 7.38000 -0.03000 -0.40650 柏瑞巨人基金 13.03000 13.10000 -0.07000 -0.53435 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70230 13.70220 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.85000 16.86000 -0.01000 -0.05931 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.42600 14.40850 0.01750 0.12146 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.76240 12.75210 0.01030 0.08077 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.35990 13.34920 0.01070 0.08015 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.68610 8.67560 0.01050 0.12103 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.85260 6.84440 0.00820 0.11981 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.78050 8.77340 0.00710 0.08093 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.57910 8.57230 0.00680 0.07933 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.88460 10.87590 0.00870 0.07999 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.51320 8.50500 0.00820 0.09641 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.95180 12.94130 0.01050 0.08114 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.49560 12.48050 0.01510 0.12099 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.25560 13.24510 0.01050 0.07927 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.16180 12.15210 0.00970 0.07982 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.08090 9.07000 0.01090 0.12018 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.81430 9.80640 0.00790 0.08056 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.80350 9.79570 0.00780 0.07963 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.67700 9.66930 0.00770 0.07963 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.55480 9.54570 0.00910 0.09533 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.78200 10.77950 0.00250 0.02319 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.71210 10.71300 -0.00090 -0.00840 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.54790 10.54990 -0.00200 -0.01896 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.64980 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柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.74690 9.74680 0.00010 0.00103 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.67690 9.67750 -0.00060 -0.00620 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.05770 11.05510 0.00260 0.02352 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.89080 11.89070 0.00010 0.00084 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.66270 11.66340 -0.00070 -0.00600 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.05190 9.04970 0.00220 0.02431 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.74740 9.74730 0.00010 0.00103 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.67730 9.67790 -0.00060 -0.00620 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.68000 13.76000 -0.08000 -0.58140 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.45000 14.55000 -0.10000 -0.68729 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.48000 9.54000 -0.06000 -0.62893 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.78000 8.84000 -0.06000 -0.67873 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.51000 9.57000 -0.06000 -0.62696 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.59000 11.66000 -0.07000 -0.60034 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.39000 11.47000 -0.08000 -0.69747 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.69000 11.77000 -0.08000 -0.67969 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.40000 13.46000 -0.06000 -0.44577 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.75000 13.80000 -0.05000 -0.36232 柏瑞拉丁美洲基金 10.45000 10.64000 -0.19000 -1.78571 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19.28000 19.29000 -0.01000 -0.05184 柏瑞旗艦全球成長組合基金 18.13000 18.19000 -0.06000 -0.32985 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.44250 13.44020 0.00230 0.01711 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.47220 10.52280 -0.05060 -0.48086 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.51930 11.57790 -0.05860 -0.50614 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.43280 12.49850 -0.06570 -0.52566 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.02240 11.07920 -0.05680 -0.51267 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.10210 9.14610 -0.04400 -0.48108 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.66930 9.71850 -0.04920 -0.50625 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.52210 9.57240 -0.05030 -0.52547 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.62500 9.67460 -0.04960 -0.51268 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.23790 9.28260 -0.04470 -0.48155 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.46840 9.51660 -0.04820 -0.50648 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.39630 11.45660 -0.06030 -0.52633 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.56700 9.61630 -0.04930 -0.51267 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 43.48800 43.09530 0.39270 0.91124 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 10.03960 9.99940 0.04020 0.40202 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.98850 9.99940 -0.01090 -0.10901 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.29000 11.13000 0.16000 1.43756 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.18000 34.07000 -0.89000 -2.61227 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.81250 11.81170 0.00080 0.00677 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.70480 1.70980 -0.00500 -0.29243 國泰大中華基金 20.48000 20.44000 0.04000 0.19569 國泰小龍基金-新台幣 15.35000 15.34000 0.01000 0.06519 國泰中小成長基金-新台幣 44.11000 44.11000 0.00000 0.00000 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.43050 4.44750 -0.01700 -0.38224 國泰中國內需增長基金-美元A 0.70050 0.70530 -0.00480 -0.68056 國泰中國內需增長基金-美元I 0.74940 0.75450 -0.00510 -0.67594 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.94000 20.06000 -0.12000 -0.59821 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 42.47980 42.45460 0.02520 0.05936 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.38560 2.39040 -0.00480 -0.20080 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34290 0.34460 -0.00170 -0.49333 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.69440 10.74060 -0.04620 -0.43014 國泰中國新興債券基金-美元 0.34280 0.34270 0.00010 0.02918 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.48430 10.47460 0.00970 0.09260 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.26340 4.28550 -0.02210 -0.51569 國泰中國新興戰略基金-美元 0.61170 0.61670 -0.00500 -0.81077 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.18000 19.32000 -0.14000 -0.72464 國泰中港台基金-人民幣 3.23090 3.23580 -0.00490 -0.15143 國泰中港台基金-美元 0.46930 0.47140 -0.00210 -0.44548 國泰中港台基金-新台幣 14.54000 14.60000 -0.06000 -0.41096 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.11160 10.10410 0.00750 0.07423 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.24770 10.24510 0.00260 0.02538 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.30990 10.30030 0.00960 0.09320 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.71000 26.69000 0.02000 0.07493 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.38000 12.36000 0.02000 0.16181 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.43000 32.57000 -0.14000 -0.42984 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35460 0.35460 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33440 0.33440 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33530 0.33530 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.03680 11.02780 0.00900 0.08161 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.41570 10.40720 0.00850 0.08167 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.45090 10.44230 0.00860 0.08236 國泰台灣貨幣市場基金 12.46260 12.46250 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42140 0.42360 -0.00220 -0.51936 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37270 0.37470 -0.00200 -0.53376 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.44990 0.45230 -0.00240 -0.53062 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.15000 11.21000 -0.06000 -0.53524 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.55650 0.55730 -0.00080 -0.14355 國泰全球高股息基金-人民幣 2.52660 2.54610 -0.01950 -0.76588 國泰全球高股息基金-美元 0.36600 0.36990 -0.00390 -1.05434 國泰全球高股息基金-新台幣 11.39000 11.50000 -0.11000 -0.95652 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53730 0.54100 -0.00370 -0.68392 國泰全球基礎建設基金-美元 0.48250 0.48630 -0.00380 -0.78141 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.11000 14.21000 -0.10000 -0.70373 國泰全球資源基金-美元 0.16360 0.16530 -0.00170 -1.02843 國泰全球資源基金-新台幣 5.17000 5.22000 -0.05000 -0.95785 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.61660 0.62080 -0.00420 -0.67655 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.18000 19.29000 -0.11000 -0.57024 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.68000 18.79000 -0.11000 -0.58542 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.90090 0.90350 -0.00260 -0.28777 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.93000 21.09000 -0.16000 -0.75865 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.34000 22.54000 -0.20000 -0.88731 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.54090 2.53650 0.00440 0.17347 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36900 0.36940 -0.00040 -0.10828 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31700 0.31740 -0.00040 -0.12602 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.42500 11.43270 -0.00770 -0.06735 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.81440 9.82100 -0.00660 -0.06720 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53820 0.53680 0.00140 0.26080 國泰亞洲成長基金-美元 0.39530 0.39690 -0.00160 -0.40312 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.90000 11.94000 -0.04000 -0.33501 國泰科技生化基金 34.82000 34.70000 0.12000 0.34582 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.61000 29.95000 -0.34000 -1.13523 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.31000 12.18000 0.13000 1.06732 國泰美國費城半導體基金 15.12000 15.60000 -0.48000 -3.07692 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 44.10110 43.63290 0.46820 1.07304 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.23540 17.41620 -0.18080 -1.03811 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 23.30620 22.83590 0.47030 2.05948 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 44.85690 44.50220 0.35470 0.79704 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.35330 45.16670 0.18660 0.41314 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.24490 43.12460 0.12030 0.27896 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32060 0.32130 -0.00070 -0.21786 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.96920 9.98700 -0.01780 -0.17823 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32050 0.32130 -0.00080 -0.24899 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.96360 9.98710 -0.02350 -0.23530 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32040 0.32130 -0.00090 -0.28011 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.96100 9.98660 -0.02560 -0.25634 國泰紐幣2021保本基金 12.83230 12.83420 -0.00190 -0.01480 國泰紐幣八年期保本基金 13.20580 13.20810 -0.00230 -0.01741 國泰紐幣保本基金 12.75980 12.76000 -0.00020 -0.00157 國泰國泰基金-新台幣A 23.68000 23.68000 0.00000 0.00000 國泰富時中國A50基金 21.99000 22.21000 -0.22000 -0.99054 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 47.02590 46.62510 0.40080 0.85962 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34690 0.34690 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.51690 0.51480 0.00210 0.40793 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.36660 42.26780 0.09880 0.23375 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.16000 21.29000 -0.13000 -0.61062 國泰新興市場基金-美元 0.39310 0.39600 -0.00290 -0.73232 國泰新興市場基金-新台幣 12.22000 12.30000 -0.08000 -0.65041 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.45020 2.44400 0.00620 0.25368 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.51120 1.50730 0.00390 0.25874 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36580 0.36590 -0.00010 -0.02733 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22780 0.22790 -0.00010 -0.04388 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.07400 11.07600 -0.00200 -0.01806 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.70080 6.70200 -0.00120 -0.01791 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.79670 44.37950 0.41720 0.94007 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 45.30240 44.93590 0.36650 0.81561 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.84460 42.71790 0.12670 0.29660 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.07000 12.96000 0.11000 0.84877 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.20000 37.85000 -0.65000 -1.71731 國泰標普北美科技ETF基金 23.83000 24.15000 -0.32000 -1.32505 國泰歐洲精選基金-美元 0.34840 0.34830 0.00010 0.02871 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.93420 39.88540 0.04880 0.12235 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.50000 22.75000 -0.25000 -1.09890 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.91000 20.02000 -0.11000 -0.54945 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.01000 18.08000 -0.07000 -0.38717 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41680 0.41650 0.00030 0.07203 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.56810 12.55630 0.01180 0.09398 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.56460 10.56950 -0.00490 -0.04636 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.46290 10.46560 -0.00270 -0.02580 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.60190 10.59750 0.00440 0.04152 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24640 10.25110 -0.00470 -0.04585 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.17700 10.17960 -0.00260 -0.02554 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.24410 10.23980 0.00430 0.04199 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.97310 9.97240 0.00070 0.00702 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.80760 9.80230 0.00530 0.05407 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.93910 9.93660 0.00250 0.02516 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.77750 9.76850 0.00900 0.09213 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.97300 9.97230 0.00070 0.00702 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.80290 9.79760 0.00530 0.05409 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.93900 9.93650 0.00250 0.02516 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.77750 9.76850 0.00900 0.09213 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44690 11.44620 0.00070 0.00612 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09930 10.09940 -0.00010 -0.00099 第一金大中華基金 26.61000 26.76000 -0.15000 -0.56054 第一金小型精選基金 33.29000 33.27000 0.02000 0.06011 第一金中國世紀基金-人民幣 13.54000 13.63000 -0.09000 -0.66031 第一金中國世紀基金-美元 8.41450 8.49540 -0.08090 -0.95228 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.98000 10.07000 -0.09000 -0.89374 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.97000 10.06000 -0.09000 -0.89463 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.81200 9.78530 0.02670 0.27286 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.38100 8.37330 0.00770 0.09196 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.35580 11.32490 0.03090 0.27285 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.87040 9.86130 0.00910 0.09228 第一金中概平衡基金 27.69000 27.73000 -0.04000 -0.14425 第一金台灣貨幣市場基金 15.32790 15.32770 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.71400 178.71200 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 16.05910 16.17380 -0.11470 -0.70917 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 16.05840 16.17290 -0.11450 -0.70797 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.55000 15.65000 -0.10000 -0.63898 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.55000 15.65000 -0.10000 -0.63898 第一金全球AI人工智慧基金-美元 11.01050 11.15050 -0.14000 -1.25555 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 11.00870 11.14860 -0.13990 -1.25487 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 11.08000 11.21000 -0.13000 -1.15968 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 11.08000 11.21000 -0.13000 -1.15968 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.30780 10.36440 -0.05660 -0.54610 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.30780 10.36440 -0.05660 -0.54610 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.58000 10.63000 -0.05000 -0.47037 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.58000 10.63000 -0.05000 -0.47037 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.43010 13.62040 -0.19030 -1.39717 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.44830 13.63870 -0.19040 -1.39603 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.78000 12.95000 -0.17000 -1.31274 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.80000 12.98000 -0.18000 -1.38675 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.88560 9.91160 -0.02600 -0.26232 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.88140 9.90750 -0.02610 -0.26344 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.51320 9.53570 -0.02250 -0.23596 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.53740 9.55990 -0.02250 -0.23536 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.76500 10.79350 -0.02850 -0.26405 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.39440 10.41900 -0.02460 -0.23611 第一金全球大趨勢基金 25.33000 25.62000 -0.29000 -1.13193 第一金全球不動產證券化基金A 9.20170 9.30220 -0.10050 -1.08039 第一金全球不動產證券化基金B 6.35230 6.42170 -0.06940 -1.08071 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.98720 10.02370 -0.03650 -0.36414 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.98750 10.02400 -0.03650 -0.36413 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.85510 10.89480 -0.03970 -0.36439 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.85690 10.89660 -0.03970 -0.36433 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.54690 8.57390 -0.02700 -0.31491 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.47980 10.51300 -0.03320 -0.31580 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.31910 9.29790 0.02120 0.22801 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.31600 9.29630 0.01970 0.21191 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.74860 7.73940 0.00920 0.11887 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.74270 7.73350 0.00920 0.11896 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.52240 8.51040 0.01200 0.14100 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.52310 8.51110 0.01200 0.14099 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.63230 11.60580 0.02650 0.22833 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.63300 11.60650 0.02650 0.22832 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.27360 10.26190 0.01170 0.11401 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.27450 10.26240 0.01210 0.11791 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.06610 15.04470 0.02140 0.14224 第一金亞洲科技基金 18.21000 18.29000 -0.08000 -0.43740 第一金亞洲新興市場基金 13.20000 13.28000 -0.08000 -0.60241 第一金店頭市場基金 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.02460 10.01590 0.00870 0.08686 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.02460 10.01590 0.00870 0.08686 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.02300 10.00760 0.01540 0.15388 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.02300 10.00760 0.01540 0.15388 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.02460 10.01590 0.00870 0.08686 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.03000 10.02120 0.00880 0.08781 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.02460 10.01590 0.00870 0.08686 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.02300 10.00760 0.01540 0.15388 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.02840 10.01290 0.01550 0.15480 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.02300 10.00760 0.01540 0.15388 第一金創新趨勢基金 22.00000 22.08000 -0.08000 -0.36232 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 43.20440 42.86780 0.33660 0.78520 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 43.09880 42.73840 0.36040 0.84327 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.64770 42.20950 0.43820 1.03815 第一金電子基金 34.08000 34.14000 -0.06000 -0.17575 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.93000 19.05000 -0.12000 -0.62992 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.55000 20.64000 -0.09000 -0.43605 統一大中華中小基金(人民幣) 8.33000 8.33000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(美元) 7.61000 7.61000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(新台幣) 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.09000 10.16000 -0.07000 -0.68898 統一大東協高股息基金(美元) 9.36000 9.43000 -0.07000 -0.74231 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.72000 9.78000 -0.06000 -0.61350 統一大滿貫基金-A類型 35.21000 35.06000 0.15000 0.42784 統一大滿貫基金-I類型 35.21000 35.06000 0.15000 0.42784 統一大龍印基金 14.67000 14.79000 -0.12000 -0.81136 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 統一大龍騰中國基金(美元) 8.80000 8.83000 -0.03000 -0.33975 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 統一中小基金 24.42000 24.45000 -0.03000 -0.12270 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.87950 9.87640 0.00310 0.03139 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.17090 9.17610 -0.00520 -0.05667 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.91650 8.91660 -0.00010 -0.00112 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.37480 12.37080 0.00400 0.03233 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.44010 11.44670 -0.00660 -0.05766 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.08190 11.08210 -0.00020 -0.00180 統一台灣動力基金 18.78000 18.62000 0.16000 0.85929 統一全天候基金-A類型 112.29000 111.78000 0.51000 0.45625 統一全天候基金-I類型 112.93000 112.42000 0.51000 0.45366 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.28990 8.33860 -0.04870 -0.58403 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.98580 8.03980 -0.05400 -0.67166 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.03000 8.07890 -0.04890 -0.60528 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.93700 8.98950 -0.05250 -0.58401 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.61710 8.67540 -0.05830 -0.67202 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.65740 8.71010 -0.05270 -0.60504 統一全球債券組合基金 12.45430 12.45300 0.00130 0.01044 統一全球新科技基金(人民幣) 15.85000 16.03000 -0.18000 -1.12289 統一全球新科技基金(美元) 14.89000 15.07000 -0.18000 -1.19443 統一全球新科技基金(新台幣) 14.39000 14.55000 -0.16000 -1.09966 統一亞太基金 25.27000 25.41000 -0.14000 -0.55096 統一亞洲大金磚基金 12.46000 12.53000 -0.07000 -0.55866 統一奔騰基金 60.19000 60.03000 0.16000 0.26653 統一強棒貨幣市場基金 16.73930 16.73900 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 11.23000 11.27000 -0.04000 -0.35492 統一強漢基金(美元) 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448 統一強漢基金(新台幣) 26.79000 26.86000 -0.07000 -0.26061 統一統信基金 30.90000 30.81000 0.09000 0.29211 統一黑馬基金 60.83000 60.76000 0.07000 0.11521 統一新亞洲科技能源基金 16.46000 16.64000 -0.18000 -1.08173 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.13450 8.12760 0.00690 0.08490 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.82230 10.81310 0.00920 0.08508 統一經建基金 47.52000 47.33000 0.19000 0.40144 統一龍馬基金 69.75000 69.19000 0.56000 0.80937 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 20.59000 20.41000 0.18000 0.88192 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 47.99000 47.62000 0.37000 0.77698 野村中國機會基金 14.61000 14.76000 -0.15000 -1.01626 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.40880 10.41080 -0.00200 -0.01921 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.38850 10.39050 -0.00200 -0.01925 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.42900 10.42400 0.00500 0.04797 野村巴西基金 7.03000 7.13000 -0.10000 -1.40252 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.46000 11.50000 -0.04000 -0.34783 野村台灣高股息基金 25.47000 25.58000 -0.11000 -0.43002 野村台灣運籌基金 37.79000 37.87000 -0.08000 -0.21125 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.84840 9.84830 0.00010 0.00102 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.78110 9.78180 -0.00070 -0.00716 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84420 9.84500 -0.00080 -0.00813 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.46850 10.46850 0.00000 0.00000 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.28980 10.29010 -0.00030 -0.00292 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05990 10.06080 -0.00090 -0.00895 野村平衡基金 20.14000 20.17000 -0.03000 -0.14874 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.76000 9.82000 -0.06000 -0.61100 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.02000 10.08000 -0.06000 -0.59524 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.52000 14.59000 -0.07000 -0.47978 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.94000 12.01000 -0.07000 -0.58285 野村全球生技醫療基金 16.68000 16.72000 -0.04000 -0.23923 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.21310 10.21380 -0.00070 -0.00685 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.21170 10.21260 -0.00090 -0.00881 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.11870 10.11450 0.00420 0.04152 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.45580 10.45650 -0.00070 -0.00669 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.41860 10.41930 -0.00070 -0.00672 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.32910 10.32490 0.00420 0.04068 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.15810 10.15400 0.00410 0.04038 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.81300 10.81370 -0.00070 -0.00647 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.73250 10.73330 -0.00080 -0.00745 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.64320 10.63890 0.00430 0.04042 野村全球品牌基金 29.11000 29.23000 -0.12000 -0.41054 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.92000 12.96000 -0.04000 -0.30864 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.81000 10.85000 -0.04000 -0.36866 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.62000 19.68000 -0.06000 -0.30488 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.21000 12.26000 -0.05000 -0.40783 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.96030 10.96200 -0.00170 -0.01551 野村全球短期收益基金-美元計價 11.00900 11.01090 -0.00190 -0.01726 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.77300 10.77290 0.00010 0.00093 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.70470 8.73290 -0.02820 -0.32292 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.50760 8.53380 -0.02620 -0.30701 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.08520 8.10780 -0.02260 -0.27874 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.11030 11.14630 -0.03600 -0.32298 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.57400 10.60660 -0.03260 -0.30736 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.14450 10.17290 -0.02840 -0.27917 野村成長基金 32.23000 32.23000 0.00000 0.00000 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.48130 8.49410 -0.01280 -0.15069 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.49180 8.50380 -0.01200 -0.14111 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.71310 8.72150 -0.00840 -0.09631 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.74300 9.75770 -0.01470 -0.15065 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.60610 9.61970 -0.01360 -0.14138 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.84100 9.85040 -0.00940 -0.09543 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.16000 9.23000 -0.07000 -0.75840 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.27000 13.37000 -0.10000 -0.74794 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.28400 10.28470 -0.00070 -0.00681 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.18730 10.18950 -0.00220 -0.02159 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.08870 10.08700 0.00170 0.01685 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.70840 9.70870 -0.00030 -0.00309 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.70570 9.70790 -0.00220 -0.02266 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.81980 9.81800 0.00180 0.01833 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.13430 10.13260 0.00170 0.01678 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.85370 10.85530 -0.00160 -0.01474 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.69850 10.70090 -0.00240 -0.02243 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.82470 10.82280 0.00190 0.01756 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.13150 10.13130 0.00020 0.00197 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.13920 10.13840 0.00080 0.00789 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.06830 10.06540 0.00290 0.02881 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.56940 8.56700 0.00240 0.02801 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.19160 9.19140 0.00020 0.00218 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.06130 9.06120 0.00010 0.00110 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.12570 10.12200 0.00370 0.03655 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.86750 13.86360 0.00390 0.02813 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 13.00820 13.00800 0.00020 0.00154 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.53600 10.53590 0.00010 0.00095 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.47030 10.47230 -0.00200 -0.01910 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45680 10.45880 -0.00200 -0.01912 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51580 10.51690 -0.00110 -0.01046 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.76820 10.77030 -0.00210 -0.01950 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.73140 10.73350 -0.00210 -0.01956 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.70960 10.71060 -0.00100 -0.00934 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.70580 10.70730 -0.00150 -0.01401 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.65870 10.66020 -0.00150 -0.01407 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.79500 10.78900 0.00600 0.05561 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.26880 10.25540 0.01340 0.13066 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.92260 9.91300 0.00960 0.09684 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.55380 9.54360 0.01020 0.10688 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.03870 9.02710 0.01160 0.12850 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.49590 11.48110 0.01480 0.12891 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.35710 10.38550 -0.02840 -0.27346 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.49550 11.52960 -0.03410 -0.29576 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.92120 10.95270 -0.03150 -0.28760 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.68890 10.71820 -0.02930 -0.27337 野村泰國基金 44.14000 43.81000 0.33000 0.75325 野村高科技基金 10.89000 10.80000 0.09000 0.83333 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.56590 10.61700 -0.05110 -0.48130 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.19320 10.24770 -0.05450 -0.53183 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.78510 10.84250 -0.05740 -0.52940 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.59540 9.64600 -0.05060 -0.52457 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.57870 9.62520 -0.04650 -0.48311 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.83030 9.88760 -0.05730 -0.57951 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.17290 12.23810 -0.06520 -0.53276 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.16620 14.24520 -0.07900 -0.55457 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.07250 11.13090 -0.05840 -0.52467 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.06120 11.11480 -0.05360 -0.48224 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.52890 11.59620 -0.06730 -0.58036 野村貨幣市場基金 16.34340 16.34320 0.00020 0.00122 野村新馬基金 15.34000 15.46000 -0.12000 -0.77620 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.39180 10.38340 0.00840 0.08090 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.28220 10.28130 0.00090 0.00875 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.40950 10.40150 0.00800 0.07691 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.29610 10.29410 0.00200 0.01943 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.25930 10.25670 0.00260 0.02535 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.28270 10.28010 0.00260 0.02529 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.70330 10.70120 0.00210 0.01962 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.62950 10.62610 0.00340 0.03200 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.69400 10.67780 0.01620 0.15172 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.29610 10.29650 -0.00040 -0.00388 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.30780 10.30810 -0.00030 -0.00291 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.19780 10.19580 0.00200 0.01962 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.88630 10.88660 -0.00030 -0.00276 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.84800 10.84840 -0.00040 -0.00369 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.73810 10.73600 0.00210 0.01956 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.64720 10.64640 0.00080 0.00751 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.01360 8.01300 0.00060 0.00749 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.37950 12.37860 0.00090 0.00727 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.22000 9.13000 0.09000 0.98576 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.40010 10.40240 -0.00230 -0.02211 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.59130 10.59330 -0.00200 -0.01888 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36760 10.36990 -0.00230 -0.02218 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.45070 10.44600 0.00470 0.04499 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.41880 10.42200 -0.00320 -0.03070 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.40040 10.40270 -0.00230 -0.02211 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.59250 10.59440 -0.00190 -0.01793 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.36780 10.37020 -0.00240 -0.02314 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.45490 10.45020 0.00470 0.04498 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.41760 10.42120 -0.00360 -0.03454 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.42370 10.42630 -0.00260 -0.02494 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.61420 10.61670 -0.00250 -0.02355 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.39060 10.39320 -0.00260 -0.02502 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.47390 10.46950 0.00440 0.04203 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.44370 10.44780 -0.00410 -0.03924 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.42360 10.42630 -0.00270 -0.02590 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.61400 10.61650 -0.00250 -0.02355 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.39770 10.40040 -0.00270 -0.02596 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.48990 10.48550 0.00440 0.04196 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.44440 10.44850 -0.00410 -0.03924 野村精選貨幣市場基金 12.11640 12.11630 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.79000 11.77000 0.02000 0.16992 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 野村歐洲高股息基金季配型 7.65000 7.64000 0.01000 0.13089 野村歐洲高股息基金累積型 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 野村積極成長基金 13.66000 13.66000 0.00000 0.00000 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 37.93000 37.95000 -0.02000 -0.05270 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.68290 10.67830 0.00460 0.04308 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.55360 8.55110 0.00250 0.02924 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.88530 7.88290 0.00240 0.03045 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.72460 7.72140 0.00320 0.04144 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.27170 12.26800 0.00370 0.03016 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.98140 10.97800 0.00340 0.03097 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.79780 10.79330 0.00450 0.04169 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.84000 11.90000 -0.06000 -0.50420 野村環球基金-人民幣計價 17.91000 18.01000 -0.10000 -0.55525 野村環球基金-美元計價 13.91000 13.99000 -0.08000 -0.57184 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.64000 19.74000 -0.10000 -0.50659 野村鴻利基金 24.21000 24.24000 -0.03000 -0.12376 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90560 16.90550 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.45000 20.49000 -0.04000 -0.19522 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.50000 13.47000 0.03000 0.22272 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.49000 15.51000 -0.02000 -0.12895 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.75290 10.74250 0.01040 0.09681 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.08160 14.06810 0.01350 0.09596 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.81500 10.80510 0.00990 0.09162 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.70020 10.72010 -0.01990 -0.18563 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.60870 10.58900 0.01970 0.18604 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.46850 10.47790 -0.00940 -0.08971 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.09870 10.07350 0.02520 0.25016 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.14810 10.15160 -0.00350 -0.03448 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.02190 10.01900 0.00290 0.02895 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.32800 10.32050 0.00750 0.07267 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.48880 10.48300 0.00580 0.05533 凱基台商天下基金 13.77000 13.72000 0.05000 0.36443 凱基台灣精五門基金 22.13000 22.05000 0.08000 0.36281 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.86020 44.48950 0.37070 0.83323 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 46.23130 46.02460 0.20670 0.44911 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.95190 42.91360 0.03830 0.08925 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.46000 10.52000 -0.06000 -0.57034 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.58000 9.64000 -0.06000 -0.62241 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.64070 10.71310 -0.07240 -0.67581 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 45.01320 44.62290 0.39030 0.87466 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 46.06270 45.65660 0.40610 0.88947 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.45230 43.96680 0.48550 1.10424 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.61000 12.66000 -0.05000 -0.39494 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.33500 11.40840 -0.07340 -0.64339 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.27000 11.34000 -0.07000 -0.61728 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59820 11.59800 0.00020 0.00172 凱基開創基金 29.89000 29.73000 0.16000 0.53818 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.31000 23.62000 -0.31000 -1.31245 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.38250 22.69650 -0.31400 -1.38347 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.51000 17.53000 -0.02000 -0.11409 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.57210 16.60380 -0.03170 -0.19092 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.56000 7.61000 -0.05000 -0.65703 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 41.33190 40.96550 0.36640 0.89441 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 41.36540 40.99010 0.37530 0.91559 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 41.29340 40.98380 0.30960 0.75542 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.59000 11.70000 -0.11000 -0.94017 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.22920 11.37110 -0.14190 -1.24790 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.85000 10.98000 -0.13000 -1.18397 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.42660 12.60620 -0.17960 -1.42470 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.85000 13.03000 -0.18000 -1.38143 凱基護城河基金-台幣計價A 13.10000 13.25000 -0.15000 -1.13208 凱基護城河基金-美元計價B 12.72050 12.87170 -0.15120 -1.17467 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.43130 10.51340 -0.08210 -0.78091 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.14080 10.25090 -0.11010 -1.07405 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.25230 10.35660 -0.10430 -1.00709 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.43130 10.51340 -0.08210 -0.78091 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.14080 10.25090 -0.11010 -1.07405 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.25230 10.35660 -0.10430 -1.00709 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.29000 12.15000 0.14000 1.15226 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.67000 37.57000 -0.90000 -2.39553 富邦NASDAQ-100基金 33.12000 33.53000 -0.41000 -1.22279 富邦上証180基金 31.84000 32.14000 -0.30000 -0.93342 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19950 0.20090 -0.00140 -0.69686 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.21000 6.25000 -0.04000 -0.64000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.14000 6.06000 0.08000 1.32013 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.34000 47.53000 -1.19000 -2.50368 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.35870 12.39530 -0.03660 -0.29527 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.40650 11.45000 -0.04350 -0.37991 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.01320 11.06890 -0.05570 -0.50321 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.48340 10.51440 -0.03100 -0.29483 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.59390 9.63050 -0.03660 -0.38004 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.27300 9.31990 -0.04690 -0.50322 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.85240 20.85630 -0.00390 -0.01870 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.65850 11.65780 0.00070 0.00600 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.69360 10.71720 -0.02360 -0.22021 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.83100 13.82050 0.01050 0.07597 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.02200 2.02230 -0.00030 -0.01483 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.45760 9.45030 0.00730 0.07725 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43230 1.43260 -0.00030 -0.02094 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.41060 12.39770 0.01290 0.10405 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.80750 1.80660 0.00090 0.04982 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.38080 10.37010 0.01070 0.10318 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53300 1.53220 0.00080 0.05221 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.96540 10.96160 0.00380 0.03467 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.89590 10.89270 0.00320 0.02938 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.23000 15.23000 0.00000 0.00000 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.69000 18.73000 -0.04000 -0.21356 富邦日本東証基金 20.26000 20.21000 0.05000 0.24740 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.54000 47.00000 -0.46000 -0.97872 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.93000 47.26000 -0.33000 -0.69826 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.90000 53.39000 -0.49000 -0.91777 富邦台灣心基金 22.47000 22.47000 0.00000 0.00000 富邦台灣釆吉50基金 46.58000 47.03000 -0.45000 -0.95684 富邦台灣科技指數基金 56.18000 56.75000 -0.57000 -1.00441 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 47.47630 47.10160 0.37470 0.79551 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.66850 41.64480 0.02370 0.05691 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31130 0.31330 -0.00200 -0.63837 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.33000 10.39000 -0.06000 -0.57748 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.62950 2.62420 0.00530 0.20197 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35790 0.35780 0.00010 0.02795 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.04790 11.03710 0.01080 0.09785 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.24560 2.24100 0.00460 0.20527 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33740 0.33720 0.00020 0.05931 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.37080 9.36170 0.00910 0.09720 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.63000 23.59000 0.04000 0.16956 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.58000 14.61000 -0.03000 -0.20534 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.20000 27.08000 0.12000 0.44313 富邦吉祥貨幣市場基金 15.71150 15.71130 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.75000 17.87000 -0.12000 -0.67152 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.17850 41.11170 0.06680 0.16248 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 44.04250 43.69660 0.34590 0.79159 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 39.90740 39.78260 0.12480 0.31370 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 40.03950 39.89840 0.14110 0.35365 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.16330 41.18040 -0.01710 -0.04152 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 45.53980 45.15420 0.38560 0.85396 富邦長紅基金 62.63000 62.64000 -0.01000 -0.01596 富邦科技基金 25.27000 25.23000 0.04000 0.15854 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.30230 41.28680 0.01550 0.03754 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.42870 43.95900 0.46970 1.06850 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.90660 39.78510 0.12150 0.30539 富邦恒生國企ETF基金 20.71000 20.77000 -0.06000 -0.28888 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.63000 13.54000 0.09000 0.66470 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.90000 27.17000 -0.27000 -0.99374 富邦高成長基金 24.18000 24.19000 -0.01000 -0.04134 富邦基金A類型 13.82000 13.84000 -0.02000 -0.14451 富邦基金I類型 13.82000 13.84000 -0.02000 -0.14451 富邦深証100基金 10.53000 10.60000 -0.07000 -0.66038 富邦富時歐洲ETF基金 20.73000 20.72000 0.01000 0.04826 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42760 0.42750 0.00010 0.02339 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.52040 12.52270 -0.00230 -0.01837 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.31740 9.31910 -0.00170 -0.01824 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30230 0.30230 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.51350 8.51510 -0.00160 -0.01879 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.37920 10.36610 0.01310 0.12637 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 11.05160 11.03010 0.02150 0.19492 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.63550 9.62330 0.01220 0.12678 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.25450 10.23450 0.02000 0.19542 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.28000 18.37000 -0.09000 -0.48993 富邦精準基金 44.94000 44.93000 0.01000 0.02226 富邦精銳中小基金 11.99000 11.97000 0.02000 0.16708 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.06000 18.09000 -0.03000 -0.16584 富邦臺灣公司治理100基金 21.50000 21.70000 -0.20000 -0.92166 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.08000 7.02000 0.06000 0.85470 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.18000 16.46000 -0.28000 -1.70109 富邦標普美國特別股ETF基金 19.86000 19.87000 -0.01000 -0.05033 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.75090 10.72830 0.02260 0.21066 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.45970 10.48600 -0.02630 -0.25081 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.67140 10.68880 -0.01740 -0.16279 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.19640 10.17490 0.02150 0.21130 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.87420 9.89890 -0.02470 -0.24952 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.06090 10.07730 -0.01640 -0.16274 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.68000 31.93000 -0.25000 -0.78296 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.08470 10.09740 -0.01270 -0.12577 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.07450 10.08720 -0.01270 -0.12590 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.87990 9.89330 -0.01340 -0.13545 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.41070 10.42390 -0.01320 -0.12663 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.41500 10.42820 -0.01320 -0.12658 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.21530 10.22910 -0.01380 -0.13491 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.51360 8.51760 -0.00400 -0.04696 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.23020 9.23430 -0.00410 -0.04440 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.76550 8.76990 -0.00440 -0.05017 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.31250 10.31750 -0.00500 -0.04846 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.39680 10.40140 -0.00460 -0.04422 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.90090 9.90590 -0.00500 -0.05047 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.05310 10.05770 -0.00460 -0.04574 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.65770 8.66010 -0.00240 -0.02771 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.96630 9.96880 -0.00250 -0.02508 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.21610 9.21900 -0.00290 -0.03146 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.50010 11.50330 -0.00320 -0.02782 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.33200 11.33490 -0.00290 -0.02558 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.60290 10.60610 -0.00320 -0.03017 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.41950 9.42220 -0.00270 -0.02866 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.53000 15.52000 0.01000 0.06443 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.89490 8.89290 0.00200 0.02249 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.82210 9.81950 0.00260 0.02648 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.29270 9.29100 0.00170 0.01830 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.76320 10.76070 0.00250 0.02323 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.81590 10.81300 0.00290 0.02682 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.29610 10.29400 0.00210 0.02040 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.44360 9.44140 0.00220 0.02330 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.13000 9.22000 -0.09000 -0.97614 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.74000 9.87000 -0.13000 -1.31712 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.63000 8.74000 -0.11000 -1.25858 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.96000 7.98000 -0.02000 -0.25063 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.07000 9.12000 -0.05000 -0.54825 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.94000 8.98000 -0.04000 -0.44543 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.22540 10.23100 -0.00560 -0.05474 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.56630 9.58210 -0.01580 -0.16489 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.08310 9.09570 -0.01260 -0.13853 富蘭克林華美中華基金 11.35000 11.47000 -0.12000 -1.04621 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.90000 22.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.43000 22.49000 -0.06000 -0.26679 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.69791 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.75000 9.82000 -0.07000 -0.71283 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.04310 8.03050 0.01260 0.15690 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.17060 9.16040 0.01020 0.11135 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.16010 10.14880 0.01130 0.11134 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.66520 9.65000 0.01520 0.15751 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.63190 11.62960 0.00230 0.01978 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.71640 8.71470 0.00170 0.01951 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.86710 8.86540 0.00170 0.01918 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.96100 9.95900 0.00200 0.02008 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.25700 14.19630 0.06070 0.42758 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.28890 10.24510 0.04380 0.42752 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.26070 10.21700 0.04370 0.42772 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.64050 10.63850 0.00200 0.01880 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.66720 7.66570 0.00150 0.01957 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.00930 9.00760 0.00170 0.01887 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 10.00600 10.00400 0.00200 0.01999 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.24140 11.23380 0.00760 0.06765 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.56430 7.55910 0.00520 0.06879 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.90630 8.90020 0.00610 0.06854 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.05750 10.05070 0.00680 0.06766 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.92370 10.91540 0.00830 0.07604 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.70040 7.69460 0.00580 0.07538 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.24130 8.24020 0.00110 0.01335 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.34520 9.34740 -0.00220 -0.02354 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.43210 10.43450 -0.00240 -0.02300 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.11470 13.11290 0.00180 0.01373 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.11000 8.19000 -0.08000 -0.97680 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.40000 8.47000 -0.07000 -0.82645 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.79000 8.81000 -0.02000 -0.22701 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.02000 7.98000 0.04000 0.50125 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.80000 11.75000 0.05000 0.42553 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.76000 8.80000 -0.04000 -0.45455 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.31000 8.34000 -0.03000 -0.35971 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.54000 9.60000 -0.06000 -0.62500 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.51000 9.57000 -0.06000 -0.62696 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.64000 10.70000 -0.06000 -0.56075 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.24000 9.29000 -0.05000 -0.53821 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.29000 10.35000 -0.06000 -0.57971 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.30390 13.38440 -0.08050 -0.60145 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.66000 9.73000 -0.07000 -0.71942 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821 富蘭克林華美第一富基金 39.65000 39.70000 -0.05000 -0.12594 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35480 10.35470 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.69000 8.73000 -0.04000 -0.45819 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.38000 9.43000 -0.05000 -0.53022 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.96000 9.00000 -0.04000 -0.44444 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.68000 9.72000 -0.04000 -0.41152 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.92000 15.15000 -0.23000 -1.51815 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.81000 14.07000 -0.26000 -1.84790 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.16000 16.45000 -0.29000 -1.76292 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.14480 10.14420 0.00060 0.00591 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.14470 10.14410 0.00060 0.00591 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 10.09920 10.07810 0.02110 0.20936 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 10.09920 10.07810 0.02110 0.20936 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.08290 10.09180 -0.00890 -0.08819 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.08290 10.09180 -0.00890 -0.08819 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.08290 10.09180 -0.00890 -0.08819 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.16820 10.17140 -0.00320 -0.03146 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.16820 10.17130 -0.00310 -0.03048 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.16820 10.17130 -0.00310 -0.03048 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.69250 6.71270 -0.02020 -0.30092 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.79390 10.83280 -0.03890 -0.35909 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.62430 9.62220 0.00210 0.02182 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.64760 11.64500 0.00260 0.02233 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.81910 6.81820 0.00090 0.01320 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.02310 9.02560 -0.00250 -0.02770 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.03790 11.03650 0.00140 0.01269 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 69.04000 68.48000 0.56000 0.81776 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 69.71000 69.04000 0.67000 0.97045 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 61.97870 61.92520 0.05350 0.08639 復華1至5年期高收益債券基金 20.77000 20.74000 0.03000 0.14465 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 66.78760 66.17600 0.61160 0.92420 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 66.18680 65.75640 0.43040 0.65454 復華人民幣貨幣市場基金 11.88540 11.88470 0.00070 0.00589 復華人生目標基金 40.62870 40.64940 -0.02070 -0.05092 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 復華大中華中小策略基金 9.02000 9.10000 -0.08000 -0.87912 復華中小精選基金 67.76000 67.68000 0.08000 0.11820 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.92890 52.78990 0.13900 0.26331 復華中國特選信用債券ETF基金 62.52590 62.42100 0.10490 0.16805 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.04000 10.11000 -0.07000 -0.69238 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.98000 9.06000 -0.08000 -0.88300 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.94000 11.96000 -0.02000 -0.16722 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.30000 10.35000 -0.05000 -0.48309 復華六年到期新興市場債券基金 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 復華台灣智能基金 11.89000 11.89000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 30.19000 30.14000 0.05000 0.16589 復華全球大趨勢基金-美元 13.07000 13.24000 -0.17000 -1.28399 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.68000 20.93000 -0.25000 -1.19446 復華全球平衡基金-美元 9.21000 9.25000 -0.04000 -0.43243 復華全球平衡基金-新臺幣 19.75000 19.83000 -0.08000 -0.40343 復華全球物聯網科技基金-美元 14.47000 14.70000 -0.23000 -1.56463 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.01000 14.22000 -0.21000 -1.47679 復華全球原物料基金 8.38000 8.43000 -0.05000 -0.59312 復華全球消費基金-新臺幣 13.19000 13.28000 -0.09000 -0.67771 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.16890 12.16260 0.00630 0.05180 復華全球債券基金 14.91070 14.86920 0.04150 0.27910 復華全球債券組合基金 15.37000 15.36000 0.01000 0.06510 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.05000 15.13000 -0.08000 -0.52875 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031 復華全球戰略配置強基金-美元 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.49740 13.49720 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.45000 11.52000 -0.07000 -0.60764 復華亞太成長基金 12.46000 12.65000 -0.19000 -1.50198 復華亞太神龍科技基金-美元 9.22000 9.38000 -0.16000 -1.70576 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.84000 10.01000 -0.17000 -1.69830 復華東協世紀基金 12.59000 12.66000 -0.07000 -0.55292 復華南非幣長期收益基金A 14.01000 14.00000 0.01000 0.07143 復華南非幣長期收益基金B 7.98000 7.98000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 14.57000 14.58000 -0.01000 -0.06859 復華南非幣短期收益基金B 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 復華美國20年期以上公債ETF基金 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9.99710 10.00670 -0.00960 -0.09594 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.04980 10.04690 0.00290 0.02886 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.30620 10.30360 0.00260 0.02523 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.93830 10.92830 0.01000 0.09151 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.10260 10.10220 0.00040 0.00396 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.74580 10.73820 0.00760 0.07078 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.46220 10.46180 0.00040 0.00382 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.11420 11.10590 0.00830 0.07474 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.79750 10.79760 -0.00010 -0.00093 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.74440 10.73900 0.00540 0.05028 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.84510 10.83250 0.01260 0.11632 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.72500 10.72460 0.00040 0.00373 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.93720 11.94300 -0.00580 -0.04856 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.66730 10.66200 0.00530 0.04971 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.90830 10.90790 0.00040 0.00367 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.26230 12.26790 -0.00560 -0.04565 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.81110 10.80580 0.00530 0.04905 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.95880 10.94580 0.01300 0.11877 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.26110 10.26100 0.00010 0.00097 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.25260 10.24740 0.00520 0.05074 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.15810 10.14610 0.01200 0.11827 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.61100 10.61260 -0.00160 -0.01508 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.82190 10.83090 -0.00900 -0.08310 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.61290 10.60890 0.00400 0.03770 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.60960 10.61110 -0.00150 -0.01414 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.82130 10.83040 -0.00910 -0.08402 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.60960 10.60550 0.00410 0.03866 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.45950 10.46310 -0.00360 -0.03441 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.42880 10.42650 0.00230 0.02206 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.45750 10.46120 -0.00370 -0.03537 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.42970 10.42740 0.00230 0.02206 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 11.01840 11.01470 0.00370 0.03359 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 11.00920 10.99940 0.00980 0.08910 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.10210 11.08440 0.01770 0.15968 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.34470 10.33830 0.00640 0.06191 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.33230 10.32080 0.01150 0.11143 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.23750 10.21910 0.01840 0.18005 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.20690 9.20560 0.00130 0.01412 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.25640 8.25750 -0.00110 -0.01332 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.29710 8.29270 0.00440 0.05306 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.00960 12.00790 0.00170 0.01416 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.80170 10.80320 -0.00150 -0.01388 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.97700 10.97110 0.00590 0.05378 景順主流基金 18.67000 18.74000 -0.07000 -0.37353 景順台灣科技基金 32.52000 32.62000 -0.10000 -0.30656 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.61000 11.64000 -0.03000 -0.25773 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.90000 10.93000 -0.03000 -0.27447 景順全球科技基金 24.25000 24.57000 -0.32000 -1.30240 景順全球康健基金 19.53000 19.67000 -0.14000 -0.71174 景順貨幣市場基金 15.99570 15.99550 0.00020 0.00125 景順潛力基金 33.41000 33.60000 -0.19000 -0.56548 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.00000 15.16000 -0.16000 -1.05541 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.14000 14.28000 -0.14000 -0.98039 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.03000 11.15000 -0.12000 -1.07623 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.33000 11.44000 -0.11000 -0.96154 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.73000 11.85000 -0.12000 -1.01266 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.90000 12.01000 -0.11000 -0.91590 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62590 8.62500 0.00090 0.01043 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.96950 7.97090 -0.00140 -0.01756 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.47000 11.46880 0.00120 0.01046 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.57490 10.57690 -0.00200 -0.01891 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.40000 8.46000 -0.06000 -0.70922 華南永昌中國A股基金(美元) 8.08000 8.12000 -0.04000 -0.49261 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.95000 12.00000 -0.05000 -0.41667 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.61950 9.61950 0.00000 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.89630 9.88960 0.00670 0.06775 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.22430 10.22440 -0.00010 -0.00098 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.52240 10.51530 0.00710 0.06752 華南永昌永昌基金 20.68000 20.66000 0.02000 0.09681 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 華南永昌全球亨利組合基金 15.02000 15.01040 0.00960 0.06396 華南永昌全球神農水資源基金 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.18000 10.29000 -0.11000 -1.06900 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.58000 10.69000 -0.11000 -1.02900 華南永昌全球精品基金 17.25000 17.36000 -0.11000 -0.63364 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.81000 10.86000 -0.05000 -0.46041 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.69000 13.76000 -0.07000 -0.50872 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.69000 13.75000 -0.06000 -0.43636 華南永昌物聯網精選基金 12.47000 12.48000 -0.01000 -0.08013 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.28380 16.28350 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 25.27860 25.28860 -0.01000 -0.03954 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99200 11.99180 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.76340 10.76590 -0.00250 -0.02322 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.73860 10.76590 -0.02730 -0.25358 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97680 9.97910 -0.00230 -0.02305 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.88640 9.91160 -0.02520 -0.25425 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.61440 10.61730 -0.00290 -0.02731 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.52120 10.54840 -0.02720 -0.25786 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.95970 9.96250 -0.00280 -0.02811 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.81400 9.83930 -0.02530 -0.25713 華頓中小型基金 21.33000 21.39000 -0.06000 -0.28050 華頓中國多重機會平衡基金 12.08720 12.17950 -0.09230 -0.75783 華頓台灣基金 23.87000 23.89000 -0.02000 -0.08372 華頓平安貨幣市場基金 11.57250 11.57220 0.00030 0.00259 華頓全球時尚精品基金 17.92000 17.89000 0.03000 0.16769 華頓全球高收益債券基金A 14.12720 14.11240 0.01480 0.10487 華頓全球高收益債券基金B 8.23680 8.22810 0.00870 0.10574 華頓全球黑鑽油源基金 5.05000 5.08000 -0.03000 -0.59055 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.80820 2.82740 -0.01920 -0.67907 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.66610 12.74750 -0.08140 -0.63856 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40730 0.41020 -0.00290 -0.70697 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.10050 12.12890 -0.02840 -0.23415 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.10050 12.12890 -0.02840 -0.23415 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.72130 10.74760 -0.02630 -0.24471 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.85040 10.87150 -0.02110 -0.19409 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.84990 10.87100 -0.02110 -0.19409 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.54350 9.56210 -0.01860 -0.19452 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.98200 11.01090 -0.02890 -0.26247 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.98180 11.01070 -0.02890 -0.26247 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.67460 9.70180 -0.02720 -0.28036 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.65960 2.65930 0.00030 0.01128 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.08170 2.08200 -0.00030 -0.01441 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.24950 12.25310 -0.00360 -0.02938 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.49790 9.50070 -0.00280 -0.02947 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38510 0.38520 -0.00010 -0.02596 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30240 0.30260 -0.00020 -0.06609 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.58000 3.61000 -0.03000 -0.83102 匯豐中國動力基金(台幣) 16.15000 16.26000 -0.11000 -0.67651 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.52000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.69000 24.81000 -0.12000 -0.48368 匯豐全球趨勢組合基金 12.81000 12.94000 -0.13000 -1.00464 匯豐全球關鍵資源基金 8.44000 8.45000 -0.01000 -0.11834 匯豐安富基金 25.96000 26.05000 -0.09000 -0.34549 匯豐成功基金 43.72000 44.13000 -0.41000 -0.92907 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.40000 2.40000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.71270 2.71200 0.00070 0.02581 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.37850 2.37770 0.00080 0.03365 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 12.01900 12.01700 0.00200 0.01664 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.08630 8.08420 0.00210 0.02598 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39430 0.39430 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33860 0.33860 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 15.16000 15.27000 -0.11000 -0.72037 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01380 15.01370 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.25000 5.35000 -0.10000 -1.86916 匯豐新鑽動力基金 10.75000 10.81000 -0.06000 -0.55504 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.62540 5.61450 0.01090 0.19414 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.47440 9.46370 0.01070 0.11306 匯豐龍鳳基金-A類型 53.33000 53.60000 -0.27000 -0.50373 匯豐龍鳳基金-I類型 53.33000 53.60000 -0.27000 -0.50373 匯豐龍騰電子基金 37.94000 37.94000 0.00000 0.00000 匯豐雙高收益債券組合基金 12.84550 12.83330 0.01220 0.09507 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.49000 18.38000 0.11000 0.59848 新光中國成長基金(人民幣) 9.35000 9.43000 -0.08000 -0.84836 新光中國成長基金(美元) 9.38000 9.46000 -0.08000 -0.84567 新光中國成長基金(新臺幣) 9.42000 9.50000 -0.08000 -0.84211 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.44050 11.43260 0.00790 0.06910 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.45140 10.43790 0.01350 0.12934 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.87680 10.85310 0.02370 0.21837 新光台灣富貴基金 24.17000 24.24000 -0.07000 -0.28878 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.97000 22.19000 -0.22000 -0.99144 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.78730 40.68030 0.10700 0.26303 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 44.57710 44.27960 0.29750 0.67187 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.08000 10.20000 -0.12000 -1.17647 新光全球AI新創產業基金美元 10.00000 10.11000 -0.11000 -1.08803 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.14000 10.25000 -0.11000 -1.07317 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.65000 8.64000 0.01000 0.11574 新光全球生技醫療基金(美元) 11.26000 11.31000 -0.05000 -0.44209 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.07000 11.11000 -0.04000 -0.36004 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 新光全球債券基金(A累積)美元 10.92860 10.90540 0.02320 0.21274 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.77560 10.74320 0.03240 0.30159 新光全球債券基金(B配息)美元 10.30680 10.28530 0.02150 0.20904 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.14980 10.11920 0.03060 0.30240 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.27000 9.33000 -0.06000 -0.64309 新光吉星貨幣市場基金 15.51070 15.51040 0.00030 0.00193 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.40000 9.47000 -0.07000 -0.73918 新光多重資產基金(A累積)美元 8.57000 8.63000 -0.06000 -0.69525 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.02000 9.08000 -0.06000 -0.66079 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.69000 8.74000 -0.05000 -0.57208 新光亞洲精選基金-美金 21.50000 21.75000 -0.25000 -1.14943 新光亞洲精選基金-新台幣 21.98000 22.22000 -0.24000 -1.08011 新光店頭基金 23.14000 23.10000 0.04000 0.17316 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.39000 11.39000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 40.81040 40.47050 0.33990 0.83987 新光特選內需收益ETF基金 20.82000 21.01000 -0.19000 -0.90433 新光創新科技基金 13.37000 13.36000 0.01000 0.07485 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.27350 10.27520 -0.00170 -0.01654 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.56330 10.55790 0.00540 0.05115 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.05710 10.05410 0.00300 0.02984 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.38760 9.38920 -0.00160 -0.01704 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.62470 9.62000 0.00470 0.04886 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.15220 9.14850 0.00370 0.04044 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.86840 40.86840 0.00000 0.00000 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.98600 43.53750 0.44850 1.03015 新光澳幣八年期保本基金 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 新光澳幣保本基金 12.47000 12.46000 0.01000 0.08026 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.80390 10.79700 0.00690 0.06391 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.55290 9.54690 0.00600 0.06285 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.53400 9.52550 0.00850 0.08923 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.57410 10.56460 0.00950 0.08992 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.63020 10.62400 0.00620 0.05836 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.56700 9.56140 0.00560 0.05857 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.52530 9.52170 0.00360 0.03781 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.56740 10.56610 0.00130 0.01230 瑞銀全球創新趨勢基金 7.31000 7.38000 -0.07000 -0.94851 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.79030 10.79080 -0.00050 -0.00463 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.63240 9.63280 -0.00040 -0.00415 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.63830 10.63880 -0.00050 -0.00470 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.62430 9.62470 -0.00040 -0.00416 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.69570 9.69800 -0.00230 -0.02372 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.71980 10.72200 -0.00220 -0.02052 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.99740 14.99230 0.00510 0.03402 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.70780 8.70480 0.00300 0.03446 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.32370 41.26500 0.05870 0.14225 群益10年期以上金融債ETF基金 42.96760 42.62480 0.34280 0.80423 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 43.48710 43.06850 0.41860 0.97194 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 43.86750 43.47010 0.39740 0.91419 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 45.55310 45.11140 0.44170 0.97913 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 43.32370 43.00080 0.32290 0.75092 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 47.05240 46.67980 0.37260 0.79820 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 48.37400 48.34660 0.02740 0.05667 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 46.41840 46.05990 0.35850 0.77833 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.70650 10.70490 0.00160 0.01495 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 44.14010 43.62150 0.51860 1.18886 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.87400 40.85240 0.02160 0.05287 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49110 11.49040 0.00070 0.00609 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26120 10.26110 0.00010 0.00097 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.40240 13.46760 -0.06520 -0.48412 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.99920 10.05540 -0.05620 -0.55890 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.43000 10.48000 -0.05000 -0.47710 群益大印度基金N-新臺幣 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 群益大印度基金-人民幣 13.14890 13.20020 -0.05130 -0.38863 群益大印度基金-美元 12.34360 12.40100 -0.05740 -0.46287 群益大印度基金-新臺幣 11.80000 11.85000 -0.05000 -0.42194 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.14130 12.23490 -0.09360 -0.76502 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.68760 11.78640 -0.09880 -0.83825 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.07000 11.15000 -0.08000 -0.71749 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.82200 10.90540 -0.08340 -0.76476 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.50400 9.58440 -0.08040 -0.83886 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.02000 9.09000 -0.07000 -0.77008 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.74460 9.81970 -0.07510 -0.76479 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.59300 8.66570 -0.07270 -0.83894 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.16000 9.23000 -0.07000 -0.75840 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.03620 9.10580 -0.06960 -0.76435 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.23600 8.30560 -0.06960 -0.83799 群益中小型股基金 45.42000 45.44000 -0.02000 -0.04401 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.40330 10.42020 -0.01690 -0.16218 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.64110 9.66400 -0.02290 -0.23696 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.11730 9.13270 -0.01540 -0.16862 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.83420 8.84860 -0.01440 -0.16274 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.18610 8.20540 -0.01930 -0.23521 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.74210 7.75520 -0.01310 -0.16892 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.62820 10.62940 -0.00120 -0.01129 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.69100 11.69230 -0.00130 -0.01112 群益中國高收益債券基金-美元 11.28380 11.28550 -0.00170 -0.01506 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.43090 10.42620 0.00470 0.04508 群益中國新機會基金N-人民幣 8.71710 8.75570 -0.03860 -0.44086 群益中國新機會基金N-美元 7.99030 8.03160 -0.04130 -0.51422 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.61000 8.65000 -0.04000 -0.46243 群益中國新機會基金-人民幣 7.73050 7.76480 -0.03430 -0.44174 群益中國新機會基金-美元 8.54300 8.58720 -0.04420 -0.51472 群益中國新機會基金-新臺幣 8.22000 8.25000 -0.03000 -0.36364 群益平衡王基金 20.05790 20.08820 -0.03030 -0.15083 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.99660 10.00190 -0.00530 -0.05299 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.99780 9.99640 0.00140 0.01401 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.99660 10.00190 -0.00530 -0.05299 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.99780 9.99640 0.00140 0.01401 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.99670 10.00200 -0.00530 -0.05299 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.99780 9.99630 0.00150 0.01501 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.98880 9.99870 -0.00990 -0.09901 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.99010 9.99320 -0.00310 -0.03102 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.98880 9.99870 -0.00990 -0.09901 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.99010 9.99320 -0.00310 -0.03102 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.98880 9.99870 -0.00990 -0.09901 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.99010 9.99320 -0.00310 -0.03102 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.99300 10.00120 -0.00820 -0.08199 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.99430 9.99570 -0.00140 -0.01401 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.99300 10.00120 -0.00820 -0.08199 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.99430 9.99570 -0.00140 -0.01401 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.99290 10.00120 -0.00830 -0.08299 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.99430 9.99570 -0.00140 -0.01401 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.01000 9.06000 -0.05000 -0.55188 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.39000 6.42000 -0.03000 -0.46729 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.95930 12.02510 -0.06580 -0.54719 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.39410 11.46540 -0.07130 -0.62187 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.89000 10.95000 -0.06000 -0.54795 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.24430 10.30070 -0.05640 -0.54754 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.75970 9.82070 -0.06100 -0.62114 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.33000 9.38000 -0.05000 -0.53305 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.47980 10.46660 0.01320 0.12612 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.25960 10.24630 0.01330 0.12980 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.27560 9.26390 0.01170 0.12630 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.26770 9.25570 0.01200 0.12965 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.54070 10.52740 0.01330 0.12634 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.58170 10.56790 0.01380 0.13058 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.43940 9.42750 0.01190 0.12623 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.91620 9.90340 0.01280 0.12925 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.31970 11.30490 0.01480 0.13092 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.81130 7.80100 0.01030 0.13203 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.75040 10.74900 0.00140 0.01302 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.56560 10.56410 0.00150 0.01420 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.66810 10.65940 0.00870 0.08162 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.96330 9.96200 0.00130 0.01305 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.89930 9.89800 0.00130 0.01313 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.99570 9.98750 0.00820 0.08210 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.75040 10.74910 0.00130 0.01209 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.56540 10.56390 0.00150 0.01420 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.66800 10.65930 0.00870 0.08162 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.96340 9.96210 0.00130 0.01305 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.89920 9.89780 0.00140 0.01414 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.99570 9.98750 0.00820 0.08210 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.75250 9.85780 -0.10530 -1.06819 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.43000 11.55000 -0.12000 -1.03896 群益全球關鍵生技基金-美元 15.95700 16.12940 -0.17240 -1.06886 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.87000 16.03000 -0.16000 -0.99813 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.11000 12.20000 -0.09000 -0.73770 群益印度中小基金N-人民幣 10.43610 10.43290 0.00320 0.03067 群益印度中小基金N-美元 8.74500 8.74880 -0.00380 -0.04343 群益印度中小基金N-新臺幣 8.33000 8.33000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金-人民幣 14.12820 14.12380 0.00440 0.03115 群益印度中小基金-美元 12.50780 12.51320 -0.00540 -0.04315 群益印度中小基金-新臺幣 14.58000 14.58000 0.00000 0.00000 群益多利策略組合基金 11.93000 11.92000 0.01000 0.08389 群益多重收益組合基金 14.15000 14.14000 0.01000 0.07072 群益多重資產組合基金 15.62000 15.64000 -0.02000 -0.12788 群益安家基金 25.37380 25.37290 0.00090 0.00355 群益安穩貨幣市場基金 16.16130 16.16110 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.66000 21.78000 -0.12000 -0.55096 群益亞太中小基金 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675 群益亞太新趨勢平衡基金 16.65000 16.72000 -0.07000 -0.41866 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.62040 10.60760 0.01280 0.12067 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.85770 7.84830 0.00940 0.11977 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.31810 10.30570 0.01240 0.12032 群益店頭市場基金 96.57000 96.56000 0.01000 0.01036 群益東方盛世基金 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259 群益東協成長基金-人民幣 13.56760 13.64520 -0.07760 -0.56870 群益東協成長基金-美元 11.88760 11.96440 -0.07680 -0.64190 群益東協成長基金-新臺幣 11.85000 11.92000 -0.07000 -0.58725 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.90240 11.94610 -0.04370 -0.36581 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.21390 11.25800 -0.04410 -0.39172 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.63350 10.66970 -0.03620 -0.33928 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.76980 9.80570 -0.03590 -0.36611 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.20810 9.24430 -0.03620 -0.39159 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.72940 8.75920 -0.02980 -0.34021 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.99540 11.03290 -0.03750 -0.33989 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.56070 9.59580 -0.03510 -0.36579 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.37160 9.40850 -0.03690 -0.39220 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.75200 9.78530 -0.03330 -0.34031 群益長安基金 30.09000 30.22000 -0.13000 -0.43018 群益美國新創亮點基金N-美元 10.50120 10.61050 -0.10930 -1.03011 群益美國新創亮點基金-美元 15.88580 16.05120 -0.16540 -1.03045 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.46000 15.61000 -0.15000 -0.96092 群益真善美基金 15.85820 15.80260 0.05560 0.35184 群益馬拉松基金 121.02000 121.64000 -0.62000 -0.50970 群益深証中小板基金 11.96000 12.01000 -0.05000 -0.41632 群益創新科技基金 33.02000 32.99000 0.03000 0.09094 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.77200 9.80420 -0.03220 -0.32843 群益華夏盛世基金N-美元 8.97780 9.01410 -0.03630 -0.40270 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712 群益華夏盛世基金-人民幣 10.64180 10.67680 -0.03500 -0.32781 群益華夏盛世基金-美元 9.89910 9.93900 -0.03990 -0.40145 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.45000 16.51000 -0.06000 -0.36342 群益奧斯卡基金 30.21000 30.30000 -0.09000 -0.29703 群益新興金鑽基金-美元 11.55080 11.62300 -0.07220 -0.62118 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.89000 8.94000 -0.05000 -0.55928 群益葛萊美基金 24.14000 24.08000 0.06000 0.24917 群益道瓊美國地產ETF基金 22.01000 22.08000 -0.07000 -0.31703 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.72000 7.65000 0.07000 0.91503 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.21000 14.46000 -0.25000 -1.72891 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.21110 11.24590 -0.03480 -0.30945 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.03290 11.07540 -0.04250 -0.38373 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.13620 11.17160 -0.03540 -0.31687 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.88810 10.92190 -0.03380 -0.30947 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.71540 10.75670 -0.04130 -0.38395 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.81540 10.84970 -0.03430 -0.31614 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.21100 11.24580 -0.03480 -0.30945 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.03330 11.07570 -0.04240 -0.38282 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.88810 10.92190 -0.03380 -0.30947 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.71500 10.75620 -0.04120 -0.38303 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.98780 10.01950 -0.03170 -0.31638 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.03300 13.05400 -0.02100 -0.16087 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.84860 11.86950 -0.02090 -0.17608 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.74380 11.76420 -0.02040 -0.17341 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.74870 8.76290 -0.01420 -0.16205 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.05230 9.06830 -0.01600 -0.17644 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.32000 8.33000 -0.01000 -0.12005 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.55060 8.56550 -0.01490 -0.17395 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.31400 10.33220 -0.01820 -0.17615 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.01490 10.03250 -0.01760 -0.17543 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.99000 10.06000 -0.07000 -0.69583 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.00000 10.07000 -0.07000 -0.69513 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.99000 10.07000 -0.08000 -0.79444 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.99000 10.06000 -0.07000 -0.69583 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.99000 10.06000 -0.07000 -0.69583 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.99000 10.06000 -0.07000 -0.69583 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.00000 10.07000 -0.07000 -0.69513 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.99000 10.07000 -0.08000 -0.79444 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.99000 10.06000 -0.07000 -0.69583 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.99000 10.06000 -0.07000 -0.69583 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 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0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.82000 16.94000 -0.12000 -0.70838 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.96000 18.06000 -0.10000 -0.55371 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.72270 10.68890 0.03380 0.31622 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.21730 16.16610 0.05120 0.31671 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.30190 8.29480 0.00710 0.08560 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.23820 11.23620 0.00200 0.01780 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.21070 12.20930 0.00140 0.01147 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.08120 14.06910 0.01210 0.08600 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.07000 17.01000 0.06000 0.35273 摩根中小基金 22.61000 22.63000 -0.02000 -0.08838 摩根中國A股基金 15.36000 15.50000 -0.14000 -0.90323 摩根中國A股基金(美元) 11.96000 12.08000 -0.12000 -0.99338 摩根中國亮點基金 13.16000 13.30000 -0.14000 -1.05263 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.74860 11.83330 -0.08470 -0.71578 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.02980 13.12880 -0.09900 -0.75407 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.97140 10.04780 -0.07640 -0.76037 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.68940 13.78810 -0.09870 -0.71583 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.80510 15.92510 -0.12000 -0.75353 摩根台灣金磚基金-累積型 19.69000 19.79000 -0.10000 -0.50531 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.69000 19.79000 -0.10000 -0.50531 摩根台灣增長基金 50.59000 50.85000 -0.26000 -0.51131 摩根平衡基金 27.81000 27.93000 -0.12000 -0.42965 摩根全球α基金 18.68000 18.79000 -0.11000 -0.58542 摩根全球平衡基金 16.32980 16.33660 -0.00680 -0.04162 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.54200 9.54340 -0.00140 -0.01467 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.68170 10.68360 -0.00190 -0.01778 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.09690 10.09860 -0.00170 -0.01683 摩根多元入息成長基金-累積型 11.72920 11.73080 -0.00160 -0.01364 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.47860 10.48030 -0.00170 -0.01622 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.76470 10.80620 -0.04150 -0.38404 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.33550 14.39070 -0.05520 -0.38358 摩根亞洲基金 59.87000 60.36000 -0.49000 -0.81180 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.54780 8.54540 0.00240 0.02809 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.09590 10.09460 0.00130 0.01288 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.93650 8.93480 0.00170 0.01903 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 13.00940 13.00580 0.00360 0.02768 摩根東方內需機會基金 18.95000 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