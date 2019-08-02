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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/08/01  108/07/31  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.44460   10.44520  -0.00060   -0.00574
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.26490   10.26550  -0.00060   -0.00584
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.52680   10.52600   0.00080    0.00760
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.35310   10.35230   0.00080    0.00773
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.31000   10.30660   0.00340    0.03299
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.31260   10.30960   0.00300    0.02910
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.31200   10.30900   0.00300    0.02910
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.39920   10.39310   0.00610    0.05869
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.96580    9.96510   0.00070    0.00702
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.96580    9.96510   0.00070    0.00702
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.95730    9.95610   0.00120    0.01205
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.95730    9.95610   0.00120    0.01205
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.08110   10.07610   0.00500    0.04962
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.08110   10.07610   0.00500    0.04962
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.81570   10.81350   0.00220    0.02034
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.61410   10.61190   0.00220    0.02073
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.72410   10.72210   0.00200    0.01865
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.61010   10.60810   0.00200    0.01885
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.06000   23.30000  -0.24000   -1.03004
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         24.48000   25.13000  -0.65000   -2.58655
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.93570   41.78510   0.15060    0.36042
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.38990   40.30580   0.08410    0.20865
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.93210    9.93000   0.00210    0.02115
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.46930   10.46620   0.00310    0.02962
中國信託台灣活力基金                                               13.42000   13.43000  -0.01000   -0.07446
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.68000   10.71000  -0.03000   -0.28011
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.54000   10.59000  -0.05000   -0.47214
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.55000    9.59000  -0.04000   -0.41710
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.35000    9.42000  -0.07000   -0.74310
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.15000   10.23000  -0.08000   -0.78201
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.04070   10.01580   0.02490    0.24861
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.11830   10.11630   0.00200    0.01977
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.04400    9.04220   0.00180    0.01991
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.42340   10.42840  -0.00500   -0.04795
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.28370    9.28810  -0.00440   -0.04737
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.40960   11.47400  -0.06440   -0.56127
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.66570    9.72030  -0.05460   -0.56171
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.33220   11.39730  -0.06510   -0.57119
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.87640    9.93310  -0.05670   -0.57082
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              43.42750   42.96130   0.46620    1.08516
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  40.18530   39.88070   0.30460    0.76378
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              45.80890   45.41710   0.39180    0.86267
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                46.48330   46.13210   0.35120    0.76129
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.85000   10.92000  -0.07000   -0.64103
中國信託智能運動基金-美元                                          10.46000   10.54000  -0.08000   -0.75901
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.07000   10.18000  -0.11000   -1.08055
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.84000    9.96000  -0.12000   -1.20482
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03860   11.03850   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.24500   10.23490   0.01010    0.09868
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.42170    9.41240   0.00930    0.09881
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.46620   10.46020   0.00600    0.05736
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.62350    9.61800   0.00550    0.05718
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         39.98130   39.95230   0.02900    0.07259
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  39.98900   39.89070   0.09830    0.24642
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.43000   11.51000  -0.08000   -0.69505
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.85000   10.93000  -0.08000   -0.73193
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.50000   11.60000  -0.10000   -0.86207
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.97000   11.06000  -0.09000   -0.81374
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    43.26830   42.86710   0.40120    0.93592
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            43.93430   43.60130   0.33300    0.76374
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        43.43480   43.06790   0.36690    0.85191
元大2001基金                                                       64.90000   64.80000   0.10000    0.15432
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          46.12710   45.69970   0.42740    0.93524
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             44.02030   43.70410   0.31620    0.72350
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.36000   21.53000  -0.17000   -0.78960
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.71920   11.71840   0.00080    0.00683
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.83910   10.86350  -0.02440   -0.22461
元大上證50基金                                                     33.35000   33.67000  -0.32000   -0.95040
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.28000   13.38000  -0.10000   -0.74738
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.38200   12.51500  -0.13300   -1.06272
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.85400   17.02300  -0.16900   -0.99277
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.09200   11.13300  -0.04100   -0.36827
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.71000   10.77400  -0.06400   -0.59402
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.07000    3.08000  -0.01000   -0.32468
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.78000   13.86000  -0.08000   -0.57720
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.32440   47.26980   0.05460    0.11551
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.99310   10.98160   0.01150    0.10472
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.00860    9.99810   0.01050    0.10502
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.15150   10.16430  -0.01280   -0.12593
元大巴西指數基金                                                    7.28400    7.40600  -0.12200   -1.64731
元大日經225基金                                                    27.31000   27.31000   0.00000    0.00000
元大台商收成基金                                                   23.01000   23.04000  -0.03000   -0.13021
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.52000   11.42000   0.10000    0.87566
元大台灣50單日正向2倍基金                                          40.40000   41.10000  -0.70000   -1.70316
元大台灣中型100基金                                                33.50000   33.67000  -0.17000   -0.50490
元大台灣加權股價指數基金                                           26.09100   26.29400  -0.20300   -0.77204
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.45000   10.55000  -0.10000   -0.94787
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.45000   10.55000  -0.10000   -0.94787
元大台灣卓越50基金                                                 82.45000   83.25000  -0.80000   -0.96096
元大台灣金融基金                                                   18.35000   18.52000  -0.17000   -0.91793
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.41000   10.45000  -0.04000   -0.38278
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.41000   10.45000  -0.04000   -0.38278
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.34000   32.46000  -0.12000   -0.36969
元大台灣高股息基金                                                 27.21000   27.31000  -0.10000   -0.36617
元大台灣電子科技基金                                               36.48000   36.73000  -0.25000   -0.68064
元大全球ETF成長組合基金                                            10.63000   10.70000  -0.07000   -0.65421
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.03000   15.09000  -0.06000   -0.39761
元大全球人工智慧ETF基金                                            24.07000   24.52000  -0.45000   -1.83524
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.35000   13.45000  -0.10000   -0.74349
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.17000    9.23000  -0.06000   -0.65005
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.06000   13.13000  -0.07000   -0.53313
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.20500   12.30500  -0.10000   -0.81268
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.63000    8.68000  -0.05000   -0.57604
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.49000    6.53000  -0.04000   -0.61256
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.88000    8.95000  -0.07000   -0.78212
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.82000    6.87000  -0.05000   -0.72780
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.50400    8.58300  -0.07900   -0.92042
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.92000   10.00000  -0.08000   -0.80000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.49000    8.56000  -0.07000   -0.81776
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.76000   13.80000  -0.04000   -0.28986
元大全球農業商機基金                                               18.25000   18.39000  -0.14000   -0.76128
元大印尼指數基金                                                    9.93700    9.98300  -0.04600   -0.46078
元大印度指數基金                                                    9.66400    9.67800  -0.01400   -0.14466
元大印度基金                                                       12.56000   12.61000  -0.05000   -0.39651
元大多多基金                                                       17.51000   17.47000   0.04000    0.22896
元大多福基金                                                       53.36000   53.29000   0.07000    0.13136
元大亞太成長基金                                                    8.65000    8.70000  -0.05000   -0.57471
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.37690    9.39700  -0.02010   -0.21390
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.50160    7.51760  -0.01600   -0.21283
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.15200    9.25700  -0.10500   -1.13428
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.97000   10.08000  -0.11000   -1.09127
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.43000    9.54000  -0.11000   -1.15304
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.97000   10.08000  -0.11000   -1.09127
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.28900   10.36700  -0.07800   -0.75239
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.24590   10.24790  -0.00200   -0.01952
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.44370   10.44800  -0.00430   -0.04116
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.23110   10.23530  -0.00420   -0.04103
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.51640   10.51360   0.00280    0.02663
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.30300   10.30030   0.00270    0.02621
元大卓越基金                                                       43.90000   44.13000  -0.23000   -0.52119
元大店頭基金                                                        8.56000    8.58000  -0.02000   -0.23310
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.48910   10.48840   0.00070    0.00667
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.88610    9.85820   0.02790    0.28301
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.60950   32.60160   0.00790    0.02423
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.57960   42.12190   0.45770    1.08661
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        16.84950   17.02440  -0.17490   -1.02735
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.75230   22.29030   0.46200    2.07265
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.19790   42.07000   0.12790    0.30402
元大高科技基金                                                     19.81000   19.76000   0.05000    0.25304
元大得利貨幣市場基金                                               16.33340   16.33310   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03780   12.03770   0.00010    0.00083
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.90000   10.93000  -0.03000   -0.27447
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.90000   10.93000  -0.03000   -0.27447
元大富櫃50基金                                                     13.12000   13.16000  -0.04000   -0.30395
元大華夏中小基金                                                    7.39000    7.46000  -0.07000   -0.93834
元大新中國基金-人民幣                                               9.84000    9.90000  -0.06000   -0.60606
元大新中國基金-美元                                                 9.18300    9.27000  -0.08700   -0.93851
元大新中國基金-新台幣                                               9.22000    9.30000  -0.08000   -0.86022
元大新主流基金                                                     25.09000   24.99000   0.10000    0.40016
元大新東協平衡基金-美元                                             9.59000    9.63900  -0.04900   -0.50835
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.42000    9.47000  -0.05000   -0.52798
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.94620   10.99560  -0.04940   -0.44927
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.06000   10.13560  -0.07560   -0.74589
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.47210   11.55050  -0.07840   -0.67876
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.45230    9.51690  -0.06460   -0.67879
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.58010   10.57920   0.00090    0.00851
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.81920    9.81840   0.00080    0.00815
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.83400   10.82580   0.00820    0.07574
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.06300   10.05540   0.00760    0.07558
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.10730   10.10630   0.00100    0.00989
元大新興亞洲基金                                                   10.97000   11.08000  -0.11000   -0.99278
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.84030    9.89060  -0.05030   -0.50856
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.11860    9.16520  -0.04660   -0.50844
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.19640   10.24160  -0.04520   -0.44134
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.46340    9.50540  -0.04200   -0.44185
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.17060   15.17040   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       37.31000   37.26000   0.05000    0.13419
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.87000    8.94000  -0.07000   -0.78300
元大實質多重資產基金-美元                                           8.12500    8.21000  -0.08500   -1.03532
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.64000    8.73000  -0.09000   -1.03093
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.41000   12.24000   0.17000    1.38889
元大滬深300單日正向2倍基金                                         17.71000   18.18000  -0.47000   -2.58526
元大摩臺基金                                                       38.61000   38.96000  -0.35000   -0.89836
元大標普500基金                                                    28.13000   28.41000  -0.28000   -0.98557
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.11000   11.99000   0.12000    1.00083
元大標普500單日正向2倍基金                                         37.11000   37.86000  -0.75000   -1.98098
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.78000   20.79000  -0.01000   -0.04810
元大標智滬深300基金                                                18.30000   18.50000  -0.20000   -1.08108
元大歐洲50基金                                                     25.34000   25.32000   0.02000    0.07899
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.17610    9.20810  -0.03200   -0.34752
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29880   10.29860   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.75000   15.85000  -0.10000   -0.63091
日盛上選基金                                                       36.32000   36.50000  -0.18000   -0.49315
日盛小而美基金                                                     18.75000   18.76000  -0.01000   -0.05330
日盛中國內需動力基金                                                9.82000    9.90000  -0.08000   -0.80808
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.37450   12.38350  -0.00900   -0.07268
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.85660    9.86370  -0.00710   -0.07198
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.63110   12.64250  -0.01140   -0.09017
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.05590   10.06490  -0.00900   -0.08942
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.42500   11.43050  -0.00550   -0.04812
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.07830    9.08270  -0.00440   -0.04844
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.85000   10.93000  -0.08000   -0.73193
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.31000   10.39000  -0.08000   -0.76997
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.74000   10.81000  -0.07000   -0.64755
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.74000   10.79000  -0.05000   -0.46339
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.58000   10.63000  -0.05000   -0.47037
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.73000   10.78000  -0.05000   -0.46382
日盛日盛基金                                                       12.00000   12.00000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
日盛全球抗暖化基金                                                 11.39000   11.49000  -0.10000   -0.87032
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.57260   10.57640  -0.00380   -0.03593
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.43000    9.43340  -0.00340   -0.03604
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.34100   10.34130  -0.00030   -0.00290
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.22390    9.22410  -0.00020   -0.00217
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.50000   10.62000  -0.12000   -1.12994
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.58000   10.70000  -0.12000   -1.12150
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.52560    2.52700  -0.00140   -0.05540
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65650    1.65750  -0.00100   -0.06033
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39100    0.39130  -0.00030   -0.07667
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25690    0.25710  -0.00020   -0.07779
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.89700   12.90170  -0.00470   -0.03643
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.35000    8.35310  -0.00310   -0.03711
日盛亞洲機會基金                                                    7.16000    7.19000  -0.03000   -0.41725
日盛首選基金                                                       17.90000   17.94000  -0.04000   -0.22297
日盛高科技基金                                                     18.92000   19.02000  -0.10000   -0.52576
日盛貨幣市場基金                                                   14.84180   14.84160   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     41.54000   41.54000   0.00000    0.00000
日盛精選五虎基金                                                   37.02000   37.14000  -0.12000   -0.32310
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.55250   13.55220   0.00030    0.00221
台新2000高科技基金                                                 32.38000   32.36000   0.02000    0.06180
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.20000   10.37000  -0.17000   -1.63934
台新MSCI中國基金                                                   20.19000   20.39000  -0.20000   -0.98087
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22920   14.22900   0.00020    0.00141
台新中國通基金                                                     46.77000   46.66000   0.11000    0.23575
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.56670    0.57090  -0.00420   -0.73568
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.59400   17.71500  -0.12100   -0.68304
台新中國精選中小基金-美元                                           0.32510    0.32590  -0.00080   -0.24547
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
台新主流基金                                                       25.36000   25.21000   0.15000    0.59500
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.62000   23.71000  -0.09000   -0.37959
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.76390    0.76750  -0.00360   -0.46906
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.72000   16.79000  -0.07000   -0.41691
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.53980    0.54240  -0.00260   -0.47935
台新台灣中小基金                                                   36.52000   36.33000   0.19000    0.52298
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.63070   10.65370  -0.02300   -0.21589
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.85010    9.87120  -0.02110   -0.21375
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.39480   11.41920  -0.02440   -0.21368
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.16760   10.19050  -0.02290   -0.22472
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.38510   11.41080  -0.02570   -0.22523
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.97000   10.99000  -0.02000   -0.18198
台新印度基金                                                       14.36000   14.41000  -0.05000   -0.34698
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.67140    8.66430   0.00710    0.08195
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28400    0.28400   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.73370   12.72330   0.01040    0.08174
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41210    0.41200   0.00010    0.02427
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.10000   39.98000   0.12000    0.30015
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                41.33000   41.05000   0.28000    0.68210
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13390   11.13380   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 33.34880   32.89820   0.45060    1.36968
台新智慧生活基金-美元                                              10.93660   11.05420  -0.11760   -1.06385
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.34000   11.45000  -0.11000   -0.96070
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.38660    8.39110  -0.00450   -0.05363
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.64450    8.64330   0.00120    0.01388
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.52480    9.52990  -0.00510   -0.05352
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.82820    9.82680   0.00140    0.01425
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.84500   11.84780  -0.00280   -0.02363
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37510    0.37540  -0.00030   -0.07991
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.39920    8.40110  -0.00190   -0.02262
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.28080    0.28100  -0.00020   -0.07117
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.64000    5.69000  -0.05000   -0.87873
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.35000   22.31000   0.04000    0.17929
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.34380   10.30680   0.03700    0.35899
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.08470   10.08130   0.00340    0.03373
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.18010   10.17260   0.00750    0.07373
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.34550   10.30670   0.03880    0.37645
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.08330   10.08110   0.00220    0.02182
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.18010   10.17260   0.00750    0.07373
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               42.69580   42.35580   0.34000    0.80272
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     42.37040   42.00710   0.36330    0.86485
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.99790   39.97780   0.02010    0.05028
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.37440   11.37370   0.00070    0.00615
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.18970   10.19130  -0.00160   -0.01570
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.23960    9.23460   0.00500    0.05414
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.88770   10.88180   0.00590    0.05422
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.83400    7.83160   0.00240    0.03065
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.30200    9.29920   0.00280    0.03011
永豐中小基金                                                       53.83000   53.86000  -0.03000   -0.05570
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79510    1.79360   0.00150    0.08363
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.51120    2.50900   0.00220    0.08768
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.21570    8.21010   0.00560    0.06821
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.15070   11.14310   0.00760    0.06820
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.79000    4.82000  -0.03000   -0.62241
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.65000   21.76000  -0.11000   -0.50551
永豐主流品牌基金                                                   19.57000   19.47000   0.10000    0.51361
永豐永豐基金                                                       33.67000   33.70000  -0.03000   -0.08902
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.27020    9.25960   0.01060    0.11448
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.79640    9.78520   0.01120    0.11446
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.17010    9.15430   0.01580    0.17260
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.69300    9.67640   0.01660    0.17155
永豐亞洲民生消費基金                                               12.04000   12.08000  -0.04000   -0.33113
永豐南非幣2021保本基金                                             14.14280   14.18380  -0.04100   -0.28906
永豐高科技基金                                                     24.14000   24.13000   0.01000    0.04144
永豐貨幣市場基金                                                   13.94480   13.94460   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12000    2.11790   0.00210    0.09915
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.62710    2.62440   0.00270    0.10288
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.81330    7.80710   0.00620    0.07941
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.98800   10.97920   0.00880    0.08015
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.22100    7.21660   0.00440    0.06097
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.62040   11.61330   0.00710    0.06114
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.52000   10.62000  -0.10000   -0.94162
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.29000    8.38000  -0.09000   -1.07399
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 19.12000   19.31000  -0.19000   -0.98395
永豐臺灣加權ETF基金                                                54.65000   55.10000  -0.45000   -0.81670
永豐領航科技基金                                                   39.02000   39.00000   0.02000    0.05128
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.16000   12.21000  -0.05000   -0.40950
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.59000   11.64000  -0.05000   -0.42955
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
永豐趨勢平衡基金                                                   41.92000   41.98000  -0.06000   -0.14293
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.90420   11.90360   0.00060    0.00504
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.75550    9.75910  -0.00360   -0.03689
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.40720   10.41100  -0.00380   -0.03650
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.82120    9.82280  -0.00160   -0.01629
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.30830   10.31000  -0.00170   -0.01649
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.81090    9.81410  -0.00320   -0.03261
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.59170   10.59510  -0.00340   -0.03209
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.83100    9.83290  -0.00190   -0.01932
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.39330   10.39490  -0.00160   -0.01539
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.13000   11.17000  -0.04000   -0.35810
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.46000   10.50000  -0.04000   -0.38095
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.26000   15.37000  -0.11000   -0.71568
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          20.05000   20.20000  -0.15000   -0.74257
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.95000   20.11000  -0.16000   -0.79562
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.07390   10.07170   0.00220    0.02184
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.07390   10.07170   0.00220    0.02184
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.01600   10.01290   0.00310    0.03096
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.01600   10.01290   0.00310    0.03096
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.17900   10.16740   0.01160    0.11409
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.17890   10.16720   0.01170    0.11508
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.07500   10.07230   0.00270    0.02681
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.07490   10.07230   0.00260    0.02581
兆豐國際生命科學基金                                               15.30000   15.46000  -0.16000   -1.03493
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.42650   10.46990  -0.04340   -0.41452
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.66230   10.71170  -0.04940   -0.46118
兆豐國際全球基金                                                   31.33000   31.53000  -0.20000   -0.63432
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.49960   10.49920   0.00040    0.00381
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.25700   10.22980   0.02720    0.26589
兆豐國際國民基金                                                   23.13000   23.23000  -0.10000   -0.43048
兆豐國際第一基金                                                   13.26000   13.34000  -0.08000   -0.59970
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.77780   10.77410   0.00370    0.03434
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.22640    8.22360   0.00280    0.03405
兆豐國際萬全基金                                                   20.61000   20.70000  -0.09000   -0.43478
兆豐國際電子基金                                                   26.72000   26.88000  -0.16000   -0.59524
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.10000   22.26000  -0.16000   -0.71878
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.53000   15.41000   0.12000    0.77872
兆豐國際豐台灣基金                                                 35.86000   35.92000  -0.06000   -0.16704
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.56070   12.56050   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.99000   10.08000  -0.09000   -0.89286
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.96000   10.06000  -0.10000   -0.99404
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.98030    9.98180  -0.00150   -0.01503
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.97690    9.97870  -0.00180   -0.01804
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.99040    9.98470   0.00570    0.05709
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.98400    9.98500  -0.00100   -0.01002
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.97160    9.97080   0.00080    0.00802
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.98050    9.98200  -0.00150   -0.01503
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.97960    9.98140  -0.00180   -0.01803
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.99890    9.99320   0.00570    0.05704
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.98870    9.98980  -0.00110   -0.01101
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.98080    9.98000   0.00080    0.00802
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.89740   10.89230   0.00510    0.04682
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.65800   10.65390   0.00410    0.03848
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.88540   10.87960   0.00580    0.05331
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.57670   10.57190   0.00480    0.04540
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.72360   10.71940   0.00420    0.03918
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.68390   10.67780   0.00610    0.05713
合庫台灣基金                                                       11.92000   11.90000   0.02000    0.16807
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.75350   11.74490   0.00860    0.07322
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.74880   12.74440   0.00440    0.03452
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.37050   11.36640   0.00410    0.03607
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.15540   12.15230   0.00310    0.02551
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.17270    8.16670   0.00600    0.07347
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.46210    9.45880   0.00330    0.03489
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.16690    9.16360   0.00330    0.03601
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.87580    8.87330   0.00250    0.02817
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.31940    9.31610   0.00330    0.03542
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.48000   10.51000  -0.03000   -0.28544
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.15000   11.19000  -0.04000   -0.35746
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.34000    9.37000  -0.03000   -0.32017
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.10000   10.14000  -0.04000   -0.39448
合庫全球新興市場基金                                                9.53000    9.60000  -0.07000   -0.72917
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.52000   10.54000  -0.02000   -0.18975
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
合庫貨幣市場基金                                                   10.17660   10.17640   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                   10.00680   10.00490   0.00190    0.01899
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.32440   10.32050   0.00390    0.03779
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.59960   10.59280   0.00680    0.06419
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.14840   12.14520   0.00320    0.02635
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.44890   15.44380   0.00510    0.03302
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.78800    8.78610   0.00190    0.02163
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.60790    9.60530   0.00260    0.02707
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.96080    7.95570   0.00510    0.06410
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.74100    8.73870   0.00230    0.02632
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.67550   10.67100   0.00450    0.04217
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.13000   10.19000  -0.06000   -0.58881
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.96000   10.02000  -0.06000   -0.59880
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.88000   11.96000  -0.08000   -0.66890
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.64000   11.73000  -0.09000   -0.76726
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.85000   11.93000  -0.08000   -0.67058
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.19210   10.19300  -0.00090   -0.00883
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.19710   10.19770  -0.00060   -0.00588
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.96100    9.94550   0.01550    0.15585
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.16490   10.16640  -0.00150   -0.01475
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.19200   10.19300  -0.00100   -0.00981
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.19710   10.19770  -0.00060   -0.00588
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.96100    9.94550   0.01550    0.15585
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.16490   10.16630  -0.00140   -0.01377
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.17000   10.23000  -0.06000   -0.58651
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.48000   10.53000  -0.05000   -0.47483
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.22890   11.22830   0.00060    0.00534
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.08020   10.08660  -0.00640   -0.06345
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.04270   10.04230   0.00040    0.00398
安聯中國東協基金                                                   15.61000   15.72000  -0.11000   -0.69975
安聯中國策略基金-美元                                              12.48000   12.62000  -0.14000   -1.10935
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.35000   16.53000  -0.18000   -1.08893
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.34000   15.41000  -0.07000   -0.45425
安聯中華新思路基金-美元                                            14.25000   14.32000  -0.07000   -0.48883
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.49000   13.55000  -0.06000   -0.44280
安聯台灣大壩基金                                                   31.26000   31.40000  -0.14000   -0.44586
安聯台灣科技基金                                                   53.44000   53.55000  -0.11000   -0.20542
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55200   12.55180   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   35.81000   35.91000  -0.10000   -0.27847
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.80340   10.79450   0.00890    0.08245
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.92390   15.91020   0.01370    0.08611
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.89560    9.88700   0.00860    0.08698
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  12.07000   12.12000  -0.05000   -0.41254
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.67000   11.74000  -0.07000   -0.59625
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.27190   13.26400   0.00790    0.05956
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.85580   10.85000   0.00580    0.05346
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.92580   12.91770   0.00810    0.06270
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.57720    9.57140   0.00580    0.06060
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.52140    9.51650   0.00490    0.05149
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.05830    9.05260   0.00570    0.06297
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.20990   10.20350   0.00640    0.06272
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.25750   10.25110   0.00640    0.06243
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.55000   11.60000  -0.05000   -0.43103
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.57000   11.61000  -0.04000   -0.34453
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.95000   10.98000  -0.03000   -0.27322
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.10000   10.14000  -0.04000   -0.39448
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.49000   11.52000  -0.03000   -0.26042
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.05000   11.08000  -0.03000   -0.27076
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.45000    9.47000  -0.02000   -0.21119
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.52810   12.53150  -0.00340   -0.02713
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.37430   11.37760  -0.00330   -0.02900
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.98230   10.98460  -0.00230   -0.02094
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.60690    8.60920  -0.00230   -0.02672
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.48160    8.48390  -0.00230   -0.02711
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.16270    8.16440  -0.00170   -0.02082
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.22550   10.22820  -0.00270   -0.02640
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.14530   10.14740  -0.00210   -0.02069
安聯全球人口趨勢基金                                               12.39000   12.51000  -0.12000   -0.95923
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.95000    9.01000  -0.06000   -0.66593
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.95000   34.15000  -0.20000   -0.58565
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.99000    8.03000  -0.04000   -0.49813
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.48490   12.48030   0.00460    0.03686
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.54550   10.54160   0.00390    0.03700
安聯全球新興市場基金                                               17.32000   17.43000  -0.11000   -0.63110
安聯全球農金趨勢基金                                                9.12000    9.26000  -0.14000   -1.51188
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.25000    9.35000  -0.10000   -1.06952
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.81000   10.89000  -0.08000   -0.73462
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.07000   11.14000  -0.07000   -0.62837
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.97000   11.04000  -0.07000   -0.63406
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.53000   10.60000  -0.07000   -0.66038
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.70000    9.77000  -0.07000   -0.71648
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.69000    9.75000  -0.06000   -0.61538
安聯亞洲動態策略基金                                               22.53000   22.67000  -0.14000   -0.61756
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.07720   10.08030  -0.00310   -0.03075
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.08630   10.08950  -0.00320   -0.03172
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.07630   10.07940  -0.00310   -0.03076
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.08890   10.09220  -0.00330   -0.03270
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.08030   10.08330  -0.00300   -0.02975
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.03080   10.03390  -0.00310   -0.03090
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.03080   10.03390  -0.00310   -0.03090
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.03080   10.03390  -0.00310   -0.03090
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.57740   10.57710   0.00030    0.00284
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.11070   10.11040   0.00030    0.00297
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               91.05950   91.04770   0.01180    0.01296
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.43530   13.43590  -0.00060   -0.00447
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.84530   68.83620   0.00910    0.01322
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 10.02900   10.02940  -0.00040   -0.00399
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.74910    2.74850   0.00060    0.02183
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.96770   10.96420   0.00350    0.03192
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.28670    2.28520   0.00150    0.06564
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.86270    8.86040   0.00230    0.02596
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.55180   10.54320   0.00860    0.08157
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.48640   10.48540   0.00100    0.00954
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.87740   10.87630   0.00110    0.01011
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.44610   10.44500   0.00110    0.01053
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.48530   10.48570  -0.00040   -0.00381
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.44980   10.44130   0.00850    0.08141
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.35700   10.35600   0.00100    0.00966
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.66420   10.66280   0.00140    0.01313
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.34250   10.34140   0.00110    0.01064
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.39200   10.39220  -0.00020   -0.00192
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.32070   10.31850   0.00220    0.02132
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.42950   10.42690   0.00260    0.02494
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.31190   10.30970   0.00220    0.02134
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.25420   10.25240   0.00180    0.01756
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.32970   10.32730   0.00240    0.02324
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.38010   10.37750   0.00260    0.02505
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.31180   10.30960   0.00220    0.02134
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.25360   10.25170   0.00190    0.01853
宏利台灣動力基金A類型                                              31.16000   31.41000  -0.25000   -0.79592
宏利台灣動力基金I類型                                              31.16000   31.41000  -0.25000   -0.79592
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.08590   10.11560  -0.02970   -0.29361
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.97410    9.99640  -0.02230   -0.22308
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.62050    7.64290  -0.02240   -0.29308
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.59860    7.61750  -0.01890   -0.24811
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.57000   11.63000  -0.06000   -0.51591
宏利全球債券組合基金                                               13.81970   13.81860   0.00110    0.00796
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.00220    3.00190   0.00030    0.00999
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.46810   12.46520   0.00290    0.02326
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.97360    8.97100   0.00260    0.02898
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.55970    2.55760   0.00210    0.08211
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.55060   11.54150   0.00910    0.07885
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.45970    3.45920   0.00050    0.01445
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.55590    0.55540   0.00050    0.09003
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.67000   15.65000   0.02000    0.12780
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.35530   12.35670  -0.00140   -0.01133
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.94040   10.94210  -0.00170   -0.01554
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.49400   10.49330   0.00070    0.00667
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.78120    8.78240  -0.00120   -0.01366
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.41920    8.42050  -0.00130   -0.01544
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.27740    8.27700   0.00040    0.00483
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.43910    8.44200  -0.00290   -0.03435
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.86000   10.90000  -0.04000   -0.36697
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.83000   10.86000  -0.03000   -0.27624
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.74000   10.78000  -0.04000   -0.37106
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.05100    3.04860   0.00240    0.07872
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.44210    0.44170   0.00040    0.09056
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.29870   13.28570   0.01300    0.09785
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          1.00710    1.00650   0.00060    0.05961
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.64190    7.63440   0.00750    0.09824
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.12330    2.12170   0.00160    0.07541
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30670    0.30650   0.00020    0.06525
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.30700    9.29830   0.00870    0.09357
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33840    0.33820   0.00020    0.05914
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69130   13.69120   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.51000    2.53000  -0.02000   -0.79051
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.31000   11.41000  -0.10000   -0.87642
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          26.42000   26.57000  -0.15000   -0.56455
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          26.42000   26.57000  -0.15000   -0.56455
宏利澳幣保本基金                                                   12.69690   12.69410   0.00280    0.02206
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.92000   10.90000   0.02000    0.18349
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.45000   11.41000   0.04000    0.35057
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.47000   11.46000   0.01000    0.08726
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.21000   11.19000   0.02000    0.17873
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.94000   11.05000  -0.11000   -0.99548
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.49000   10.61000  -0.12000   -1.13101
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.61000    9.71000  -0.10000   -1.02987
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.02000   12.08000  -0.06000   -0.49669
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.40160   10.46630  -0.06470   -0.61817
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.59140    9.68010  -0.08870   -0.91631
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.10040    9.17840  -0.07800   -0.84982
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.52850   11.56570  -0.03720   -0.32164
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.32000    9.36000  -0.04000   -0.42735
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
貝萊德新台幣基金                                                   12.97350   12.97330   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                     27.66000   27.79000  -0.13000   -0.46779
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.49650   11.49460   0.00190    0.01653
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.15500   10.14930   0.00570    0.05616
保德信大中華基金-人民幣                                            10.21000   10.30000  -0.09000   -0.87379
保德信大中華基金-美元                                              10.07000   10.16000  -0.09000   -0.88583
保德信大中華基金-新台幣                                            30.19000   30.43000  -0.24000   -0.78870
保德信中小型股基金                                                 49.72000   49.49000   0.23000    0.46474
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.85000    8.91000  -0.06000   -0.67340
保德信中國中小基金-美元                                             8.51000    8.56000  -0.05000   -0.58411
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.28000    8.33000  -0.05000   -0.60024
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.98720   10.01600  -0.02880   -0.28754
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.06640   10.09370  -0.02730   -0.27047
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.10630   10.13540  -0.02910   -0.28711
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.21000   11.24240  -0.03240   -0.28819
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.47000   10.56000  -0.09000   -0.85227
保德信中國品牌基金-美元                                            10.42000   10.51000  -0.09000   -0.85633
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.24000   11.34000  -0.10000   -0.88183
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.70000   28.89000  -0.19000   -0.65767
保德信全球消費商機基金                                             19.57000   19.77000  -0.20000   -1.01163
保德信全球基礎建設基金                                             13.75000   13.73000   0.02000    0.14567
保德信全球資源基金                                                  7.35000    7.37000  -0.02000   -0.27137
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.94000   10.04000  -0.10000   -0.99602
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.23000   33.52000  -0.29000   -0.86516
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.59110   10.58170   0.00940    0.08883
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 11.02320   11.01340   0.00980    0.08898
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.65290   10.63620   0.01670    0.15701
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               11.08530   11.06790   0.01740    0.15721
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.64030    9.66780  -0.02750   -0.28445
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.80660   10.83730  -0.03070   -0.28328
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.22960    9.24950  -0.01990   -0.21515
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.32880   10.35110  -0.02230   -0.21544
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.19930    8.19920   0.00010    0.00122
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.30950   11.30930   0.00020    0.00177
保德信亞太基金                                                     20.51000   20.65000  -0.14000   -0.67797
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.75920    8.74990   0.00930    0.10629
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.14240   12.12950   0.01290    0.10635
保德信店頭市場基金                                                 36.05000   35.83000   0.22000    0.61401
保德信拉丁美洲基金                                                  7.48000    7.50000  -0.02000   -0.26667
保德信金平衡基金                                                   30.57000   30.63000  -0.06000   -0.19589
保德信金滿意基金                                                   43.21000   43.28000  -0.07000   -0.16174
保德信科技島基金                                                   27.72000   27.64000   0.08000    0.28944
保德信高成長基金                                                   97.82000   97.75000   0.07000    0.07161
保德信貨幣市場基金                                                 15.84480   15.84460   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.66080   10.74380  -0.08300   -0.77254
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.92830   11.00600  -0.07770   -0.70598
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.01180   11.06650  -0.05470   -0.49428
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.56950   10.61480  -0.04530   -0.42676
保德信新世紀基金                                                   10.43000   10.49000  -0.06000   -0.57197
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.26790    8.25970   0.00820    0.09928
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.44040   10.43060   0.00980    0.09395
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.77650   11.76470   0.01180    0.10030
保德信新興趨勢組合基金                                             10.83000   10.94000  -0.11000   -1.00548
保德信瑞騰基金                                                     15.65460   15.65490  -0.00030   -0.00192
保德信歐洲組合基金                                                 10.18000   10.23000  -0.05000   -0.48876
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.98850    9.98580   0.00270    0.02704
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.56600   10.56300   0.00300    0.02840
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.92970    9.92590   0.00380    0.03828
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.24050   10.23460   0.00590    0.05765
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.00840   10.00520   0.00320    0.03198
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.53250   10.53100   0.00150    0.01424
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.94610    9.94460   0.00150    0.01508
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.32960   10.32800   0.00160    0.01549
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.62490   10.62090   0.00400    0.03766
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.35820   10.35360   0.00460    0.04443
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.75790   10.75290   0.00500    0.04650
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.30980   10.30540   0.00440    0.04270
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.64740   10.64270   0.00470    0.04416
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.20400   10.19900   0.00500    0.04902
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.76750   10.76260   0.00490    0.04553
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.12370   10.11410   0.00960    0.09492
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.52780   10.52330   0.00450    0.04276
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.93750    9.93960  -0.00210   -0.02113
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.93760    9.93970  -0.00210   -0.02113
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.12370   10.12260   0.00110    0.01087
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.92030    9.92190  -0.00160   -0.01613
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.92030    9.92190  -0.00160   -0.01613
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.12850   10.13880  -0.01030   -0.10159
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.47380   10.46520   0.00860    0.08218
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.22380   10.21620   0.00760    0.07439
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.38620   10.37810   0.00810    0.07805
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.76990   10.76140   0.00850    0.07899
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.52050   10.50950   0.01100    0.10467
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.19340   11.18220   0.01120    0.10016
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.39730   10.38950   0.00780    0.07508
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.70900   10.70100   0.00800    0.07476
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.57930   10.57380   0.00550    0.05202
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.63520   10.63010   0.00510    0.04798
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.68060   10.66830   0.01230    0.11529
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.40980   10.40430   0.00550    0.05286
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.43940   10.43430   0.00510    0.04888
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.51820   10.50980   0.00840    0.07993
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.70120   10.69280   0.00840    0.07856
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.25960   10.25490   0.00470    0.04583
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.35760   10.35280   0.00480    0.04636
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97720    1.97740  -0.00020   -0.01011
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83620    2.83660  -0.00040   -0.01410
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29600    0.29610  -0.00010   -0.03377
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.46060    0.46080  -0.00020   -0.04340
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.40810    8.41210  -0.00400   -0.04755
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.30280   12.31710  -0.01430   -0.11610
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.73740    9.73560   0.00180    0.01849
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.38570   12.38330   0.00240    0.01938
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.76960    8.77140  -0.00180   -0.02052
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.20710   11.20940  -0.00230   -0.02052
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.95950   10.95240   0.00710    0.06483
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.76500   10.75650   0.00850    0.07902
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.59000   19.65000  -0.06000   -0.30534
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4535.89000 4548.53000 -12.64000   -0.27789
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.31650   10.31350   0.00300    0.02909
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.21860   11.21510   0.00350    0.03121
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.21200   10.20810   0.00390    0.03820
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.95400    9.94900   0.00500    0.05026
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.58270   10.57730   0.00540    0.05105
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.96220    9.95540   0.00680    0.06830
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.33700   10.33120   0.00580    0.05614
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.53860   10.53640   0.00220    0.02088
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.18660    6.18560   0.00100    0.01617
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.33830   11.33640   0.00190    0.01676
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.23000   10.29000  -0.06000   -0.58309
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.41000   10.47000  -0.06000   -0.57307
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.15000   10.21000  -0.06000   -0.58766
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.23000   10.29000  -0.06000   -0.58309
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.41000   10.47000  -0.06000   -0.57307
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.15000   10.21000  -0.06000   -0.58766
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.66020   10.70780  -0.04760   -0.44454
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.66530   11.72390  -0.05860   -0.49983
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.87900   10.93310  -0.05410   -0.49483
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.18760    9.22870  -0.04110   -0.44535
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.51110    9.55890  -0.04780   -0.50006
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.38710    9.43370  -0.04660   -0.49397
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.54940   10.59660  -0.04720   -0.44543
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.02070   11.07610  -0.05540   -0.50018
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.00290   11.05760  -0.05470   -0.49468
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.35000    7.38000  -0.03000   -0.40650
柏瑞巨人基金                                                       13.03000   13.10000  -0.07000   -0.53435
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70230   13.70220   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.85000   16.86000  -0.01000   -0.05931
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.42600   14.40850   0.01750    0.12146
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.76240   12.75210   0.01030    0.08077
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.35990   13.34920   0.01070    0.08015
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.68610    8.67560   0.01050    0.12103
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.85260    6.84440   0.00820    0.11981
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.78050    8.77340   0.00710    0.08093
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.57910    8.57230   0.00680    0.07933
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.88460   10.87590   0.00870    0.07999
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.51320    8.50500   0.00820    0.09641
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.95180   12.94130   0.01050    0.08114
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.49560   12.48050   0.01510    0.12099
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.25560   13.24510   0.01050    0.07927
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.16180   12.15210   0.00970    0.07982
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.08090    9.07000   0.01090    0.12018
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.81430    9.80640   0.00790    0.08056
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.80350    9.79570   0.00780    0.07963
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.67700    9.66930   0.00770    0.07963
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.55480    9.54570   0.00910    0.09533
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.78200   10.77950   0.00250    0.02319
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.71210   10.71300  -0.00090   -0.00840
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.54790   10.54990  -0.00200   -0.01896
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.64980   10.64620   0.00360    0.03381
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.94600    9.94370   0.00230    0.02313
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.65420    9.65500  -0.00080   -0.00829
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.70600   10.71320  -0.00720   -0.06721
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.71360    9.71550  -0.00190   -0.01956
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.81380    9.81060   0.00320    0.03262
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.76180   10.75930   0.00250    0.02324
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.71240   10.71340  -0.00100   -0.00933
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.54830   10.55030  -0.00200   -0.01896
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.65070   10.64720   0.00350    0.03287
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.94580    9.94360   0.00220    0.02212
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.65440    9.65520  -0.00080   -0.00829
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.88780   10.89510  -0.00730   -0.06700
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.71370    9.71560  -0.00190   -0.01956
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.81450    9.81120   0.00330    0.03364
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.36360   11.36090   0.00270    0.02377
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.76980   12.76960   0.00020    0.00157
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.07220   12.07300  -0.00080   -0.00663
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.05160    9.04950   0.00210    0.02321
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.74690    9.74680   0.00010    0.00103
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.67690    9.67750  -0.00060   -0.00620
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.05770   11.05510   0.00260    0.02352
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.89080   11.89070   0.00010    0.00084
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.66270   11.66340  -0.00070   -0.00600
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.05190    9.04970   0.00220    0.02431
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.74740    9.74730   0.00010    0.00103
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.67730    9.67790  -0.00060   -0.00620
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.68000   13.76000  -0.08000   -0.58140
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.45000   14.55000  -0.10000   -0.68729
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.48000    9.54000  -0.06000   -0.62893
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.78000    8.84000  -0.06000   -0.67873
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.51000    9.57000  -0.06000   -0.62696
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.59000   11.66000  -0.07000   -0.60034
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.39000   11.47000  -0.08000   -0.69747
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.69000   11.77000  -0.08000   -0.67969
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.40000   13.46000  -0.06000   -0.44577
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.75000   13.80000  -0.05000   -0.36232
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.45000   10.64000  -0.19000   -1.78571
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.12300   12.09030   0.03270    0.27046
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.32630   10.30250   0.02380    0.23101
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.72200    7.70110   0.02090    0.27139
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.23480   10.21130   0.02350    0.23014
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.61000   11.63000  -0.02000   -0.17197
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.23000   11.25000  -0.02000   -0.17778
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.33000   11.34000  -0.01000   -0.08818
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.01000   11.03000  -0.02000   -0.18132
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.34860   12.33920   0.00940    0.07618
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.06190   12.05750   0.00440    0.03649
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.06010   11.05640   0.00370    0.03346
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.61780    8.61120   0.00660    0.07664
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.68490    9.68140   0.00350    0.03615
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.74130    9.73800   0.00330    0.03389
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.60310   11.59890   0.00420    0.03621
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.84380   10.83550   0.00830    0.07660
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.04160   11.03790   0.00370    0.03352
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                         10.03050   10.02690   0.00360    0.03590
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.31140    9.30430   0.00710    0.07631
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.20190    9.19940   0.00250    0.02718
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.76780    9.76460   0.00320    0.03277
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.86580   12.85770   0.00810    0.06300
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.34320   12.34050   0.00270    0.02188
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.68080   11.67870   0.00210    0.01798
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.22360    7.21900   0.00460    0.06372
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.98560    8.98370   0.00190    0.02115
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.67880    9.67710   0.00170    0.01757
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.05990   11.05290   0.00700    0.06333
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.69900   11.69700   0.00200    0.01710
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.73190    9.72980   0.00210    0.02158
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.21710    9.21130   0.00580    0.06297
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.88560    9.88390   0.00170    0.01720
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.09180   12.08540   0.00640    0.05296
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.86250   12.85960   0.00290    0.02255
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.73200   11.72960   0.00240    0.02046
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.42250    9.41750   0.00500    0.05309
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.05170   10.04940   0.00230    0.02289
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.05330   10.05130   0.00200    0.01990
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.12390   12.12120   0.00270    0.02228
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.78830   10.78260   0.00570    0.05286
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.17840   11.17620   0.00220    0.01968
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.00390    9.99860   0.00530    0.05301
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.58860    9.58350   0.00510    0.05322
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.29250   10.29020   0.00230    0.02235
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.79380    9.79190   0.00190    0.01940
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.28000   19.29000  -0.01000   -0.05184
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           18.13000   18.19000  -0.06000   -0.32985
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.44250   13.44020   0.00230    0.01711
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.47220   10.52280  -0.05060   -0.48086
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.51930   11.57790  -0.05860   -0.50614
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.43280   12.49850  -0.06570   -0.52566
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.02240   11.07920  -0.05680   -0.51267
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.10210    9.14610  -0.04400   -0.48108
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.66930    9.71850  -0.04920   -0.50625
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.52210    9.57240  -0.05030   -0.52547
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.62500    9.67460  -0.04960   -0.51268
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.23790    9.28260  -0.04470   -0.48155
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.46840    9.51660  -0.04820   -0.50648
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.39630   11.45660  -0.06030   -0.52633
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.56700    9.61630  -0.04930   -0.51267
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            43.48800   43.09530   0.39270    0.91124
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                10.03960    9.99940   0.04020    0.40202
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.98850    9.99940  -0.01090   -0.10901
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.29000   11.13000   0.16000    1.43756
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        33.18000   34.07000  -0.89000   -2.61227
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.81250   11.81170   0.00080    0.00677
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.70480    1.70980  -0.00500   -0.29243
國泰大中華基金                                                     20.48000   20.44000   0.04000    0.19569
國泰小龍基金-新台幣                                                15.35000   15.34000   0.01000    0.06519
國泰中小成長基金-新台幣                                            44.11000   44.11000   0.00000    0.00000
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.43050    4.44750  -0.01700   -0.38224
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.70050    0.70530  -0.00480   -0.68056
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.74940    0.75450  -0.00510   -0.67594
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.94000   20.06000  -0.12000   -0.59821
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               42.47980   42.45460   0.02520    0.05936
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.38560    2.39040  -0.00480   -0.20080
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34290    0.34460  -0.00170   -0.49333
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.69440   10.74060  -0.04620   -0.43014
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34280    0.34270   0.00010    0.02918
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.48430   10.47460   0.00970    0.09260
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.26340    4.28550  -0.02210   -0.51569
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.61170    0.61670  -0.00500   -0.81077
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.18000   19.32000  -0.14000   -0.72464
國泰中港台基金-人民幣                                               3.23090    3.23580  -0.00490   -0.15143
國泰中港台基金-美元                                                 0.46930    0.47140  -0.00210   -0.44548
國泰中港台基金-新台幣                                              14.54000   14.60000  -0.06000   -0.41096
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.11160   10.10410   0.00750    0.07423
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.24770   10.24510   0.00260    0.02538
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.30990   10.30030   0.00960    0.09320
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.71000   26.69000   0.02000    0.07493
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.38000   12.36000   0.02000    0.16181
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.43000   32.57000  -0.14000   -0.42984
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35460    0.35460   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33440    0.33440   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33530    0.33530   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.03680   11.02780   0.00900    0.08161
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.41570   10.40720   0.00850    0.08167
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.45090   10.44230   0.00860    0.08236
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46260   12.46250   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42140    0.42360  -0.00220   -0.51936
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37270    0.37470  -0.00200   -0.53376
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44990    0.45230  -0.00240   -0.53062
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.15000   11.21000  -0.06000   -0.53524
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.72000    9.77000  -0.05000   -0.51177
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.55650    0.55730  -0.00080   -0.14355
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.52660    2.54610  -0.01950   -0.76588
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36600    0.36990  -0.00390   -1.05434
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.39000   11.50000  -0.11000   -0.95652
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53730    0.54100  -0.00370   -0.68392
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.48250    0.48630  -0.00380   -0.78141
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.11000   14.21000  -0.10000   -0.70373
國泰全球資源基金-美元                                               0.16360    0.16530  -0.00170   -1.02843
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.17000    5.22000  -0.05000   -0.95785
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.61660    0.62080  -0.00420   -0.67655
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.18000   19.29000  -0.11000   -0.57024
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.68000   18.79000  -0.11000   -0.58542
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.90090    0.90350  -0.00260   -0.28777
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.93000   21.09000  -0.16000   -0.75865
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.34000   22.54000  -0.20000   -0.88731
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.54090    2.53650   0.00440    0.17347
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36900    0.36940  -0.00040   -0.10828
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31700    0.31740  -0.00040   -0.12602
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.42500   11.43270  -0.00770   -0.06735
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.81440    9.82100  -0.00660   -0.06720
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53820    0.53680   0.00140    0.26080
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39530    0.39690  -0.00160   -0.40312
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.90000   11.94000  -0.04000   -0.33501
國泰科技生化基金                                                   34.82000   34.70000   0.12000    0.34582
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.61000   29.95000  -0.34000   -1.13523
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.31000   12.18000   0.13000    1.06732
國泰美國費城半導體基金                                             15.12000   15.60000  -0.48000   -3.07692
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    44.10110   43.63290   0.46820    1.07304
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.23540   17.41620  -0.18080   -1.03811
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    23.30620   22.83590   0.47030    2.05948
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   44.85690   44.50220   0.35470    0.79704
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.35330   45.16670   0.18660    0.41314
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.24490   43.12460   0.12030    0.27896
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32060    0.32130  -0.00070   -0.21786
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.96920    9.98700  -0.01780   -0.17823
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32050    0.32130  -0.00080   -0.24899
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.96360    9.98710  -0.02350   -0.23530
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32040    0.32130  -0.00090   -0.28011
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.96100    9.98660  -0.02560   -0.25634
國泰紐幣2021保本基金                                               12.83230   12.83420  -0.00190   -0.01480
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.20580   13.20810  -0.00230   -0.01741
國泰紐幣保本基金                                                   12.75980   12.76000  -0.00020   -0.00157
國泰國泰基金-新台幣A                                               23.68000   23.68000   0.00000    0.00000
國泰富時中國A50基金                                                21.99000   22.21000  -0.22000   -0.99054
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   47.02590   46.62510   0.40080    0.85962
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34690    0.34690   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.51690    0.51480   0.00210    0.40793
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.36660   42.26780   0.09880    0.23375
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.16000   21.29000  -0.13000   -0.61062
國泰新興市場基金-美元                                               0.39310    0.39600  -0.00290   -0.73232
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.22000   12.30000  -0.08000   -0.65041
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.45020    2.44400   0.00620    0.25368
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.51120    1.50730   0.00390    0.25874
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36580    0.36590  -0.00010   -0.02733
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22780    0.22790  -0.00010   -0.04388
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.07400   11.07600  -0.00200   -0.01806
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.70080    6.70200  -0.00120   -0.01791
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       44.79670   44.37950   0.41720    0.94007
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           45.30240   44.93590   0.36650    0.81561
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.84460   42.71790   0.12670    0.29660
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.07000   12.96000   0.11000    0.84877
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   37.20000   37.85000  -0.65000   -1.71731
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.83000   24.15000  -0.32000   -1.32505
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34840    0.34830   0.00010    0.02871
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.93420   39.88540   0.04880    0.12235
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.50000   22.75000  -0.25000   -1.09890
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.91000   20.02000  -0.11000   -0.54945
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.01000   18.08000  -0.07000   -0.38717
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41680    0.41650   0.00030    0.07203
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.56810   12.55630   0.01180    0.09398
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.56460   10.56950  -0.00490   -0.04636
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.46290   10.46560  -0.00270   -0.02580
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.60190   10.59750   0.00440    0.04152
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24640   10.25110  -0.00470   -0.04585
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.17700   10.17960  -0.00260   -0.02554
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.24410   10.23980   0.00430    0.04199
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.97310    9.97240   0.00070    0.00702
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.80760    9.80230   0.00530    0.05407
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.93910    9.93660   0.00250    0.02516
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.77750    9.76850   0.00900    0.09213
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.97300    9.97230   0.00070    0.00702
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.80290    9.79760   0.00530    0.05409
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.93900    9.93650   0.00250    0.02516
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.77750    9.76850   0.00900    0.09213
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.44690   11.44620   0.00070    0.00612
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.09930   10.09940  -0.00010   -0.00099
第一金大中華基金                                                   26.61000   26.76000  -0.15000   -0.56054
第一金小型精選基金                                                 33.29000   33.27000   0.02000    0.06011
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.54000   13.63000  -0.09000   -0.66031
第一金中國世紀基金-美元                                             8.41450    8.49540  -0.08090   -0.95228
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.98000   10.07000  -0.09000   -0.89374
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.97000   10.06000  -0.09000   -0.89463
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.81200    9.78530   0.02670    0.27286
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.38100    8.37330   0.00770    0.09196
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.35580   11.32490   0.03090    0.27285
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.87040    9.86130   0.00910    0.09228
第一金中概平衡基金                                                 27.69000   27.73000  -0.04000   -0.14425
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.32790   15.32770   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.71400  178.71200   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              16.05910   16.17380  -0.11470   -0.70917
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            16.05840   16.17290  -0.11450   -0.70797
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.55000   15.65000  -0.10000   -0.63898
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.55000   15.65000  -0.10000   -0.63898
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      11.01050   11.15050  -0.14000   -1.25555
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    11.00870   11.14860  -0.13990   -1.25487
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    11.08000   11.21000  -0.13000   -1.15968
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  11.08000   11.21000  -0.13000   -1.15968
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.30780   10.36440  -0.05660   -0.54610
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.30780   10.36440  -0.05660   -0.54610
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.58000   10.63000  -0.05000   -0.47037
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.58000   10.63000  -0.05000   -0.47037
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.43010   13.62040  -0.19030   -1.39717
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.44830   13.63870  -0.19040   -1.39603
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.78000   12.95000  -0.17000   -1.31274
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.80000   12.98000  -0.18000   -1.38675
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.88560    9.91160  -0.02600   -0.26232
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.88140    9.90750  -0.02610   -0.26344
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.51320    9.53570  -0.02250   -0.23596
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.53740    9.55990  -0.02250   -0.23536
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.76500   10.79350  -0.02850   -0.26405
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.39440   10.41900  -0.02460   -0.23611
第一金全球大趨勢基金                                               25.33000   25.62000  -0.29000   -1.13193
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.20170    9.30220  -0.10050   -1.08039
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.35230    6.42170  -0.06940   -1.08071
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.98720   10.02370  -0.03650   -0.36414
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.98750   10.02400  -0.03650   -0.36413
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.53000    9.56000  -0.03000   -0.31381
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.53000    9.56000  -0.03000   -0.31381
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.85510   10.89480  -0.03970   -0.36439
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.85690   10.89660  -0.03970   -0.36433
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.36000   10.40000  -0.04000   -0.38462
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.36000   10.40000  -0.04000   -0.38462
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.54690    8.57390  -0.02700   -0.31491
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.47980   10.51300  -0.03320   -0.31580
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.31910    9.29790   0.02120    0.22801
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.31600    9.29630   0.01970    0.21191
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.74860    7.73940   0.00920    0.11887
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.74270    7.73350   0.00920    0.11896
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.52240    8.51040   0.01200    0.14100
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.52310    8.51110   0.01200    0.14099
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.63230   11.60580   0.02650    0.22833
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.63300   11.60650   0.02650    0.22832
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.27360   10.26190   0.01170    0.11401
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.27450   10.26240   0.01210    0.11791
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.06610   15.04470   0.02140    0.14224
第一金亞洲科技基金                                                 18.21000   18.29000  -0.08000   -0.43740
第一金亞洲新興市場基金                                             13.20000   13.28000  -0.08000   -0.60241
第一金店頭市場基金                                                  8.23000    8.23000   0.00000    0.00000
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.02460   10.01590   0.00870    0.08686
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.02460   10.01590   0.00870    0.08686
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.02300   10.00760   0.01540    0.15388
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.02300   10.00760   0.01540    0.15388
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.02460   10.01590   0.00870    0.08686
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.03000   10.02120   0.00880    0.08781
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.02460   10.01590   0.00870    0.08686
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.02300   10.00760   0.01540    0.15388
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.02840   10.01290   0.01550    0.15480
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.02300   10.00760   0.01540    0.15388
第一金創新趨勢基金                                                 22.00000   22.08000  -0.08000   -0.36232
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  43.20440   42.86780   0.33660    0.78520
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            43.09880   42.73840   0.36040    0.84327
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.64770   42.20950   0.43820    1.03815
第一金電子基金                                                     34.08000   34.14000  -0.06000   -0.17575
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.93000   19.05000  -0.12000   -0.62992
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.55000   20.64000  -0.09000   -0.43605
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.33000    8.33000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(美元)                                            7.61000    7.61000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.34000   11.33000   0.01000    0.08826
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.09000   10.16000  -0.07000   -0.68898
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.36000    9.43000  -0.07000   -0.74231
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.72000    9.78000  -0.06000   -0.61350
統一大滿貫基金-A類型                                               35.21000   35.06000   0.15000    0.42784
統一大滿貫基金-I類型                                               35.21000   35.06000   0.15000    0.42784
統一大龍印基金                                                     14.67000   14.79000  -0.12000   -0.81136
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.80000    8.83000  -0.03000   -0.33975
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
統一中小基金                                                       24.42000   24.45000  -0.03000   -0.12270
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.87950    9.87640   0.00310    0.03139
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.17090    9.17610  -0.00520   -0.05667
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.91650    8.91660  -0.00010   -0.00112
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.37480   12.37080   0.00400    0.03233
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.44010   11.44670  -0.00660   -0.05766
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.08190   11.08210  -0.00020   -0.00180
統一台灣動力基金                                                   18.78000   18.62000   0.16000    0.85929
統一全天候基金-A類型                                              112.29000  111.78000   0.51000    0.45625
統一全天候基金-I類型                                              112.93000  112.42000   0.51000    0.45366
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.28990    8.33860  -0.04870   -0.58403
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.98580    8.03980  -0.05400   -0.67166
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.03000    8.07890  -0.04890   -0.60528
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.93700    8.98950  -0.05250   -0.58401
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.61710    8.67540  -0.05830   -0.67202
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.65740    8.71010  -0.05270   -0.60504
統一全球債券組合基金                                               12.45430   12.45300   0.00130    0.01044
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.85000   16.03000  -0.18000   -1.12289
統一全球新科技基金(美元)                                           14.89000   15.07000  -0.18000   -1.19443
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.39000   14.55000  -0.16000   -1.09966
統一亞太基金                                                       25.27000   25.41000  -0.14000   -0.55096
統一亞洲大金磚基金                                                 12.46000   12.53000  -0.07000   -0.55866
統一奔騰基金                                                       60.19000   60.03000   0.16000    0.26653
統一強棒貨幣市場基金                                               16.73930   16.73900   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               11.23000   11.27000  -0.04000   -0.35492
統一強漢基金(美元)                                                 10.10000   10.14000  -0.04000   -0.39448
統一強漢基金(新台幣)                                               26.79000   26.86000  -0.07000   -0.26061
統一統信基金                                                       30.90000   30.81000   0.09000    0.29211
統一黑馬基金                                                       60.83000   60.76000   0.07000    0.11521
統一新亞洲科技能源基金                                             16.46000   16.64000  -0.18000   -1.08173
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.13450    8.12760   0.00690    0.08490
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.82230   10.81310   0.00920    0.08508
統一經建基金                                                       47.52000   47.33000   0.19000    0.40144
統一龍馬基金                                                       69.75000   69.19000   0.56000    0.80937
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     20.59000   20.41000   0.18000    0.88192
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              47.99000   47.62000   0.37000    0.77698
野村中國機會基金                                                   14.61000   14.76000  -0.15000   -1.01626
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.40880   10.41080  -0.00200   -0.01921
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.38850   10.39050  -0.00200   -0.01925
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.42900   10.42400   0.00500    0.04797
野村巴西基金                                                        7.03000    7.13000  -0.10000   -1.40252
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.46000   11.50000  -0.04000   -0.34783
野村台灣高股息基金                                                 25.47000   25.58000  -0.11000   -0.43002
野村台灣運籌基金                                                   37.79000   37.87000  -0.08000   -0.21125
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.84840    9.84830   0.00010    0.00102
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.78110    9.78180  -0.00070   -0.00716
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.84420    9.84500  -0.00080   -0.00813
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.46850   10.46850   0.00000    0.00000
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.28980   10.29010  -0.00030   -0.00292
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05990   10.06080  -0.00090   -0.00895
野村平衡基金                                                       20.14000   20.17000  -0.03000   -0.14874
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.76000    9.82000  -0.06000   -0.61100
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.02000   10.08000  -0.06000   -0.59524
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.52000   14.59000  -0.07000   -0.47978
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.94000   12.01000  -0.07000   -0.58285
野村全球生技醫療基金                                               16.68000   16.72000  -0.04000   -0.23923
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.21310   10.21380  -0.00070   -0.00685
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.21170   10.21260  -0.00090   -0.00881
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.11870   10.11450   0.00420    0.04152
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.45580   10.45650  -0.00070   -0.00669
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.41860   10.41930  -0.00070   -0.00672
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.32910   10.32490   0.00420    0.04068
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.15810   10.15400   0.00410    0.04038
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.81300   10.81370  -0.00070   -0.00647
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.73250   10.73330  -0.00080   -0.00745
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.64320   10.63890   0.00430    0.04042
野村全球品牌基金                                                   29.11000   29.23000  -0.12000   -0.41054
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.63000   10.66000  -0.03000   -0.28143
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.92000   12.96000  -0.04000   -0.30864
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.81000   10.85000  -0.04000   -0.36866
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.62000   19.68000  -0.06000   -0.30488
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.21000   12.26000  -0.05000   -0.40783
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.96030   10.96200  -0.00170   -0.01551
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.00900   11.01090  -0.00190   -0.01726
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.77300   10.77290   0.00010    0.00093
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.70470    8.73290  -0.02820   -0.32292
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.50760    8.53380  -0.02620   -0.30701
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.08520    8.10780  -0.02260   -0.27874
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.11030   11.14630  -0.03600   -0.32298
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.57400   10.60660  -0.03260   -0.30736
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.14450   10.17290  -0.02840   -0.27917
野村成長基金                                                       32.23000   32.23000   0.00000    0.00000
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.48130    8.49410  -0.01280   -0.15069
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.49180    8.50380  -0.01200   -0.14111
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.71310    8.72150  -0.00840   -0.09631
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.74300    9.75770  -0.01470   -0.15065
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.60610    9.61970  -0.01360   -0.14138
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.84100    9.85040  -0.00940   -0.09543
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.16000    9.23000  -0.07000   -0.75840
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.27000   13.37000  -0.10000   -0.74794
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.28400   10.28470  -0.00070   -0.00681
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.18730   10.18950  -0.00220   -0.02159
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.08870   10.08700   0.00170    0.01685
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.70840    9.70870  -0.00030   -0.00309
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.70570    9.70790  -0.00220   -0.02266
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.81980    9.81800   0.00180    0.01833
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.13430   10.13260   0.00170    0.01678
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.85370   10.85530  -0.00160   -0.01474
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.69850   10.70090  -0.00240   -0.02243
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.82470   10.82280   0.00190    0.01756
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.13150   10.13130   0.00020    0.00197
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.13920   10.13840   0.00080    0.00789
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.06830   10.06540   0.00290    0.02881
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.56940    8.56700   0.00240    0.02801
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.19160    9.19140   0.00020    0.00218
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.06130    9.06120   0.00010    0.00110
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.12570   10.12200   0.00370    0.03655
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.86750   13.86360   0.00390    0.02813
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        13.00820   13.00800   0.00020    0.00154
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.53600   10.53590   0.00010    0.00095
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.47030   10.47230  -0.00200   -0.01910
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45680   10.45880  -0.00200   -0.01912
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51580   10.51690  -0.00110   -0.01046
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.76820   10.77030  -0.00210   -0.01950
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.73140   10.73350  -0.00210   -0.01956
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.70960   10.71060  -0.00100   -0.00934
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.70580   10.70730  -0.00150   -0.01401
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.65870   10.66020  -0.00150   -0.01407
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.79500   10.78900   0.00600    0.05561
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.26880   10.25540   0.01340    0.13066
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.92260    9.91300   0.00960    0.09684
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.55380    9.54360   0.01020    0.10688
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.03870    9.02710   0.01160    0.12850
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.49590   11.48110   0.01480    0.12891
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.35710   10.38550  -0.02840   -0.27346
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.49550   11.52960  -0.03410   -0.29576
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.92120   10.95270  -0.03150   -0.28760
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.68890   10.71820  -0.02930   -0.27337
野村泰國基金                                                       44.14000   43.81000   0.33000    0.75325
野村高科技基金                                                     10.89000   10.80000   0.09000    0.83333
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.56590   10.61700  -0.05110   -0.48130
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.19320   10.24770  -0.05450   -0.53183
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.78510   10.84250  -0.05740   -0.52940
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.59540    9.64600  -0.05060   -0.52457
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.57870    9.62520  -0.04650   -0.48311
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.83030    9.88760  -0.05730   -0.57951
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.17290   12.23810  -0.06520   -0.53276
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.16620   14.24520  -0.07900   -0.55457
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.07250   11.13090  -0.05840   -0.52467
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.06120   11.11480  -0.05360   -0.48224
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.52890   11.59620  -0.06730   -0.58036
野村貨幣市場基金                                                   16.34340   16.34320   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       15.34000   15.46000  -0.12000   -0.77620
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.39180   10.38340   0.00840    0.08090
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.28220   10.28130   0.00090    0.00875
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.40950   10.40150   0.00800    0.07691
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.29610   10.29410   0.00200    0.01943
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.25930   10.25670   0.00260    0.02535
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.28270   10.28010   0.00260    0.02529
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.70330   10.70120   0.00210    0.01962
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.62950   10.62610   0.00340    0.03200
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.69400   10.67780   0.01620    0.15172
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.29610   10.29650  -0.00040   -0.00388
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.30780   10.30810  -0.00030   -0.00291
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.19780   10.19580   0.00200    0.01962
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.88630   10.88660  -0.00030   -0.00276
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.84800   10.84840  -0.00040   -0.00369
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.73810   10.73600   0.00210    0.01956
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.64720   10.64640   0.00080    0.00751
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     8.01360    8.01300   0.00060    0.00749
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.37950   12.37860   0.00090    0.00727
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.22000    9.13000   0.09000    0.98576
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.40010   10.40240  -0.00230   -0.02211
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.59130   10.59330  -0.00200   -0.01888
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.36760   10.36990  -0.00230   -0.02218
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.45070   10.44600   0.00470    0.04499
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.41880   10.42200  -0.00320   -0.03070
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.40040   10.40270  -0.00230   -0.02211
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.59250   10.59440  -0.00190   -0.01793
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.36780   10.37020  -0.00240   -0.02314
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.45490   10.45020   0.00470    0.04498
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.41760   10.42120  -0.00360   -0.03454
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.42370   10.42630  -0.00260   -0.02494
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.61420   10.61670  -0.00250   -0.02355
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.39060   10.39320  -0.00260   -0.02502
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.47390   10.46950   0.00440    0.04203
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.44370   10.44780  -0.00410   -0.03924
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.42360   10.42630  -0.00270   -0.02590
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.61400   10.61650  -0.00250   -0.02355
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.39770   10.40040  -0.00270   -0.02596
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.48990   10.48550   0.00440    0.04196
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.44440   10.44850  -0.00410   -0.03924
野村精選貨幣市場基金                                               12.11640   12.11630   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.79000   11.77000   0.02000    0.16992
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.65000    7.64000   0.01000    0.13089
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.94000   10.93000   0.01000    0.09149
野村積極成長基金                                                   13.66000   13.66000   0.00000    0.00000
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    37.93000   37.95000  -0.02000   -0.05270
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.68290   10.67830   0.00460    0.04308
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.55360    8.55110   0.00250    0.02924
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.88530    7.88290   0.00240    0.03045
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.72460    7.72140   0.00320    0.04144
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.27170   12.26800   0.00370    0.03016
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.98140   10.97800   0.00340    0.03097
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.79780   10.79330   0.00450    0.04169
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.84000   11.90000  -0.06000   -0.50420
野村環球基金-人民幣計價                                            17.91000   18.01000  -0.10000   -0.55525
野村環球基金-美元計價                                              13.91000   13.99000  -0.08000   -0.57184
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.64000   19.74000  -0.10000   -0.50659
野村鴻利基金                                                       24.21000   24.24000  -0.03000   -0.12376
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90560   16.90550   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       20.45000   20.49000  -0.04000   -0.19522
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.50000   13.47000   0.03000    0.22272
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.49000   15.51000  -0.02000   -0.12895
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.75290   10.74250   0.01040    0.09681
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.08160   14.06810   0.01350    0.09596
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.81500   10.80510   0.00990    0.09162
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.70020   10.72010  -0.01990   -0.18563
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.60870   10.58900   0.01970    0.18604
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.46850   10.47790  -0.00940   -0.08971
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.09870   10.07350   0.02520    0.25016
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.14810   10.15160  -0.00350   -0.03448
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.02190   10.01900   0.00290    0.02895
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.32800   10.32050   0.00750    0.07267
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.48880   10.48300   0.00580    0.05533
凱基台商天下基金                                                   13.77000   13.72000   0.05000    0.36443
凱基台灣精五門基金                                                 22.13000   22.05000   0.08000    0.36281
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       44.86020   44.48950   0.37070    0.83323
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   46.23130   46.02460   0.20670    0.44911
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.95190   42.91360   0.03830    0.08925
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.46000   10.52000  -0.06000   -0.57034
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.58000    9.64000  -0.06000   -0.62241
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.64070   10.71310  -0.07240   -0.67581
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   45.01320   44.62290   0.39030    0.87466
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         46.06270   45.65660   0.40610    0.88947
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             44.45230   43.96680   0.48550    1.10424
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.61000   12.66000  -0.05000   -0.39494
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.33500   11.40840  -0.07340   -0.64339
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.27000   11.34000  -0.07000   -0.61728
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59820   11.59800   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       29.89000   29.73000   0.16000    0.53818
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.31000   23.62000  -0.31000   -1.31245
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.38250   22.69650  -0.31400   -1.38347
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.51000   17.53000  -0.02000   -0.11409
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.57210   16.60380  -0.03170   -0.19092
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.56000    7.61000  -0.05000   -0.65703
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    41.33190   40.96550   0.36640    0.89441
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    41.36540   40.99010   0.37530    0.91559
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   41.29340   40.98380   0.30960    0.75542
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.59000   11.70000  -0.11000   -0.94017
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.22920   11.37110  -0.14190   -1.24790
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.85000   10.98000  -0.13000   -1.18397
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.42660   12.60620  -0.17960   -1.42470
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.85000   13.03000  -0.18000   -1.38143
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.10000   13.25000  -0.15000   -1.13208
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.72050   12.87170  -0.15120   -1.17467
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.43130   10.51340  -0.08210   -0.78091
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.14080   10.25090  -0.11010   -1.07405
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.25230   10.35660  -0.10430   -1.00709
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.43130   10.51340  -0.08210   -0.78091
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.14080   10.25090  -0.11010   -1.07405
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.25230   10.35660  -0.10430   -1.00709
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.29000   12.15000   0.14000    1.15226
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.67000   37.57000  -0.90000   -2.39553
富邦NASDAQ-100基金                                                 33.12000   33.53000  -0.41000   -1.22279
富邦上証180基金                                                    31.84000   32.14000  -0.30000   -0.93342
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19950    0.20090  -0.00140   -0.69686
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.21000    6.25000  -0.04000   -0.64000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.14000    6.06000   0.08000    1.32013
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   46.34000   47.53000  -1.19000   -2.50368
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.35870   12.39530  -0.03660   -0.29527
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.40650   11.45000  -0.04350   -0.37991
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.01320   11.06890  -0.05570   -0.50321
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.48340   10.51440  -0.03100   -0.29483
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.59390    9.63050  -0.03660   -0.38004
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.27300    9.31990  -0.04690   -0.50322
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.85240   20.85630  -0.00390   -0.01870
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.65850   11.65780   0.00070    0.00600
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.69360   10.71720  -0.02360   -0.22021
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.83100   13.82050   0.01050    0.07597
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.02200    2.02230  -0.00030   -0.01483
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.45760    9.45030   0.00730    0.07725
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43230    1.43260  -0.00030   -0.02094
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.41060   12.39770   0.01290    0.10405
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.80750    1.80660   0.00090    0.04982
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.38080   10.37010   0.01070    0.10318
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53300    1.53220   0.00080    0.05221
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.96540   10.96160   0.00380    0.03467
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.89590   10.89270   0.00320    0.02938
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.23000   15.23000   0.00000    0.00000
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.69000   18.73000  -0.04000   -0.21356
富邦日本東証基金                                                   20.26000   20.21000   0.05000    0.24740
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    46.54000   47.00000  -0.46000   -0.97872
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    46.93000   47.26000  -0.33000   -0.69826
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    52.90000   53.39000  -0.49000   -0.91777
富邦台灣心基金                                                     22.47000   22.47000   0.00000    0.00000
富邦台灣釆吉50基金                                                 46.58000   47.03000  -0.45000   -0.95684
富邦台灣科技指數基金                                               56.18000   56.75000  -0.57000   -1.00441
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   47.47630   47.10160   0.37470    0.79551
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.66850   41.64480   0.02370    0.05691
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31130    0.31330  -0.00200   -0.63837
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.33000   10.39000  -0.06000   -0.57748
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.62950    2.62420   0.00530    0.20197
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35790    0.35780   0.00010    0.02795
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.04790   11.03710   0.01080    0.09785
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.24560    2.24100   0.00460    0.20527
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33740    0.33720   0.00020    0.05931
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.37080    9.36170   0.00910    0.09720
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.63000   23.59000   0.04000    0.16956
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.58000   14.61000  -0.03000   -0.20534
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.20000   27.08000   0.12000    0.44313
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.71150   15.71130   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.75000   17.87000  -0.12000   -0.67152
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.17850   41.11170   0.06680    0.16248
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   44.04250   43.69660   0.34590    0.79159
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   39.90740   39.78260   0.12480    0.31370
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    40.03950   39.89840   0.14110    0.35365
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.16330   41.18040  -0.01710   -0.04152
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   45.53980   45.15420   0.38560    0.85396
富邦長紅基金                                                       62.63000   62.64000  -0.01000   -0.01596
富邦科技基金                                                       25.27000   25.23000   0.04000    0.15854
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.30230   41.28680   0.01550    0.03754
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        44.42870   43.95900   0.46970    1.06850
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.90660   39.78510   0.12150    0.30539
富邦恒生國企ETF基金                                                20.71000   20.77000  -0.06000   -0.28888
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.63000   13.54000   0.09000    0.66470
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.90000   27.17000  -0.27000   -0.99374
富邦高成長基金                                                     24.18000   24.19000  -0.01000   -0.04134
富邦基金A類型                                                      13.82000   13.84000  -0.02000   -0.14451
富邦基金I類型                                                      13.82000   13.84000  -0.02000   -0.14451
富邦深証100基金                                                    10.53000   10.60000  -0.07000   -0.66038
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.73000   20.72000   0.01000    0.04826
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42760    0.42750   0.00010    0.02339
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.52040   12.52270  -0.00230   -0.01837
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.31740    9.31910  -0.00170   -0.01824
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30230    0.30230   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.51350    8.51510  -0.00160   -0.01879
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.37920   10.36610   0.01310    0.12637
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             11.05160   11.03010   0.02150    0.19492
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.63550    9.62330   0.01220    0.12678
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.25450   10.23450   0.02000    0.19542
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.28000   18.37000  -0.09000   -0.48993
富邦精準基金                                                       44.94000   44.93000   0.01000    0.02226
富邦精銳中小基金                                                   11.99000   11.97000   0.02000    0.16708
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.06000   18.09000  -0.03000   -0.16584
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.50000   21.70000  -0.20000   -0.92166
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.08000    7.02000   0.06000    0.85470
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.18000   16.46000  -0.28000   -1.70109
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.86000   19.87000  -0.01000   -0.05033
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.75090   10.72830   0.02260    0.21066
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.45970   10.48600  -0.02630   -0.25081
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.67140   10.68880  -0.01740   -0.16279
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.19640   10.17490   0.02150    0.21130
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.87420    9.89890  -0.02470   -0.24952
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.06090   10.07730  -0.01640   -0.16274
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富達台灣成長基金                                                   31.68000   31.93000  -0.25000   -0.78296
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.08470   10.09740  -0.01270   -0.12577
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.07450   10.08720  -0.01270   -0.12590
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.87990    9.89330  -0.01340   -0.13545
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.41070   10.42390  -0.01320   -0.12663
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.41500   10.42820  -0.01320   -0.12658
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.21530   10.22910  -0.01380   -0.13491
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.51360    8.51760  -0.00400   -0.04696
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.23020    9.23430  -0.00410   -0.04440
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.76550    8.76990  -0.00440   -0.05017
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.31250   10.31750  -0.00500   -0.04846
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.39680   10.40140  -0.00460   -0.04422
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.90090    9.90590  -0.00500   -0.05047
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.05310   10.05770  -0.00460   -0.04574
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.65770    8.66010  -0.00240   -0.02771
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.96630    9.96880  -0.00250   -0.02508
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.21610    9.21900  -0.00290   -0.03146
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.50010   11.50330  -0.00320   -0.02782
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.33200   11.33490  -0.00290   -0.02558
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.60290   10.60610  -0.00320   -0.03017
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.41950    9.42220  -0.00270   -0.02866
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.53000   15.52000   0.01000    0.06443
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.89490    8.89290   0.00200    0.02249
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.82210    9.81950   0.00260    0.02648
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.29270    9.29100   0.00170    0.01830
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.76320   10.76070   0.00250    0.02323
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.81590   10.81300   0.00290    0.02682
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.29610   10.29400   0.00210    0.02040
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.44360    9.44140   0.00220    0.02330
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.13000    9.22000  -0.09000   -0.97614
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.74000    9.87000  -0.13000   -1.31712
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.63000    8.74000  -0.11000   -1.25858
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.96000    7.98000  -0.02000   -0.25063
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.31000   10.34000  -0.03000   -0.29014
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.07000    9.12000  -0.05000   -0.54825
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.94000    8.98000  -0.04000   -0.44543
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.22540   10.23100  -0.00560   -0.05474
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.56630    9.58210  -0.01580   -0.16489
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.08310    9.09570  -0.01260   -0.13853
富蘭克林華美中華基金                                               11.35000   11.47000  -0.12000   -1.04621
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.90000   22.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.43000   22.49000  -0.06000   -0.26679
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.96000   10.03000  -0.07000   -0.69791
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.75000    9.82000  -0.07000   -0.71283
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.04310    8.03050   0.01260    0.15690
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.17060    9.16040   0.01020    0.11135
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.16010   10.14880   0.01130    0.11134
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.66520    9.65000   0.01520    0.15751
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.63190   11.62960   0.00230    0.01978
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.71640    8.71470   0.00170    0.01951
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.86710    8.86540   0.00170    0.01918
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.96100    9.95900   0.00200    0.02008
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.25700   14.19630   0.06070    0.42758
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.28890   10.24510   0.04380    0.42752
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.26070   10.21700   0.04370    0.42772
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.64050   10.63850   0.00200    0.01880
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.66720    7.66570   0.00150    0.01957
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.00930    9.00760   0.00170    0.01887
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                        10.00600   10.00400   0.00200    0.01999
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.24140   11.23380   0.00760    0.06765
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.56430    7.55910   0.00520    0.06879
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.90630    8.90020   0.00610    0.06854
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.05750   10.05070   0.00680    0.06766
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.92370   10.91540   0.00830    0.07604
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.70040    7.69460   0.00580    0.07538
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.24130    8.24020   0.00110    0.01335
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.34520    9.34740  -0.00220   -0.02354
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.43210   10.43450  -0.00240   -0.02300
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.11470   13.11290   0.00180    0.01373
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.11000    8.19000  -0.08000   -0.97680
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.40000    8.47000  -0.07000   -0.82645
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.79000    8.81000  -0.02000   -0.22701
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.78000   10.80000  -0.02000   -0.18519
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.02000    7.98000   0.04000    0.50125
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.80000   11.75000   0.05000    0.42553
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.76000    8.80000  -0.04000   -0.45455
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.44000   10.49000  -0.05000   -0.47664
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.31000    8.34000  -0.03000   -0.35971
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.54000    9.60000  -0.06000   -0.62500
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.51000    9.57000  -0.06000   -0.62696
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.64000   10.70000  -0.06000   -0.56075
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.24000    9.29000  -0.05000   -0.53821
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.29000   10.35000  -0.06000   -0.57971
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.30390   13.38440  -0.08050   -0.60145
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.27000   10.30000  -0.03000   -0.29126
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.83000    9.88000  -0.05000   -0.50607
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.15000   10.19000  -0.04000   -0.39254
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.66000    9.73000  -0.07000   -0.71942
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.97000   10.03000  -0.06000   -0.59821
富蘭克林華美第一富基金                                             39.65000   39.70000  -0.05000   -0.12594
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35480   10.35470   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.69000    8.73000  -0.04000   -0.45819
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.38000    9.43000  -0.05000   -0.53022
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.96000    9.00000  -0.04000   -0.44444
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.68000    9.72000  -0.04000   -0.41152
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.92000   15.15000  -0.23000   -1.51815
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.81000   14.07000  -0.26000   -1.84790
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.16000   16.45000  -0.29000   -1.76292
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.14480   10.14420   0.00060    0.00591
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.14470   10.14410   0.00060    0.00591
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                     10.09920   10.07810   0.02110    0.20936
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                    10.09920   10.07810   0.02110    0.20936
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.08290   10.09180  -0.00890   -0.08819
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       10.08290   10.09180  -0.00890   -0.08819
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      10.08290   10.09180  -0.00890   -0.08819
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.16820   10.17140  -0.00320   -0.03146
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.16820   10.17130  -0.00310   -0.03048
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.16820   10.17130  -0.00310   -0.03048
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.69250    6.71270  -0.02020   -0.30092
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.79390   10.83280  -0.03890   -0.35909
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.62430    9.62220   0.00210    0.02182
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.64760   11.64500   0.00260    0.02233
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.81910    6.81820   0.00090    0.01320
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.02310    9.02560  -0.00250   -0.02770
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.03790   11.03650   0.00140    0.01269
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    69.04000   68.48000   0.56000    0.81776
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    69.71000   69.04000   0.67000    0.97045
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                61.97870   61.92520   0.05350    0.08639
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.77000   20.74000   0.03000    0.14465
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              66.78760   66.17600   0.61160    0.92420
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 66.18680   65.75640   0.43040    0.65454
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.88540   11.88470   0.00070    0.00589
復華人生目標基金                                                   40.62870   40.64940  -0.02070   -0.05092
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
復華大中華中小策略基金                                              9.02000    9.10000  -0.08000   -0.87912
復華中小精選基金                                                   67.76000   67.68000   0.08000    0.11820
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.92890   52.78990   0.13900    0.26331
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.52590   62.42100   0.10490    0.16805
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.04000   10.11000  -0.07000   -0.69238
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.98000    9.06000  -0.08000   -0.88300
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.94000   11.96000  -0.02000   -0.16722
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.30000   10.35000  -0.05000   -0.48309
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                           10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                             10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
復華台灣智能基金                                                   11.89000   11.89000   0.00000    0.00000
復華全方位基金                                                     30.19000   30.14000   0.05000    0.16589
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.07000   13.24000  -0.17000   -1.28399
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.68000   20.93000  -0.25000   -1.19446
復華全球平衡基金-美元                                               9.21000    9.25000  -0.04000   -0.43243
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.75000   19.83000  -0.08000   -0.40343
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.47000   14.70000  -0.23000   -1.56463
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.01000   14.22000  -0.21000   -1.47679
復華全球原物料基金                                                  8.38000    8.43000  -0.05000   -0.59312
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.19000   13.28000  -0.09000   -0.67771
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.16890   12.16260   0.00630    0.05180
復華全球債券基金                                                   14.91070   14.86920   0.04150    0.27910
復華全球債券組合基金                                               15.37000   15.36000   0.01000    0.06510
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.05000   15.13000  -0.08000   -0.52875
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.36000   10.41000  -0.05000   -0.48031
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.03000   11.03000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                               13.49740   13.49720   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.45000   11.52000  -0.07000   -0.60764
復華亞太成長基金                                                   12.46000   12.65000  -0.19000   -1.50198
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.22000    9.38000  -0.16000   -1.70576
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.84000   10.01000  -0.17000   -1.69830
復華東協世紀基金                                                   12.59000   12.66000  -0.07000   -0.55292
復華南非幣長期收益基金A                                            14.01000   14.00000   0.01000    0.07143
復華南非幣長期收益基金B                                             7.98000    7.98000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金A                                            14.57000   14.58000  -0.01000   -0.06859
復華南非幣短期收益基金B                                             8.97000    8.98000  -0.01000   -0.11136
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      68.20780   67.48650   0.72130    1.06881
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.89000   23.00000  -0.11000   -0.47826
復華美國新星基金-美元                                              12.96000   13.20000  -0.24000   -1.81818
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.23000   13.46000  -0.23000   -1.70877
復華恒生基金                                                       21.31000   21.43000  -0.12000   -0.55996
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.38000    8.29000   0.09000    1.08565
復華恒生單日正向二倍基金                                           30.04000   30.72000  -0.68000   -2.21354
復華神盾基金                                                       27.08590   27.03760   0.04830    0.17864
復華高成長基金                                                     70.36000   70.40000  -0.04000   -0.05682
復華高益策略組合基金                                               13.62000   13.61000   0.01000    0.07348
復華貨幣市場基金                                                   14.46110   14.46090   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.44000   18.53000  -0.09000   -0.48570
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.93000   49.37000  -0.44000   -0.89123
復華復華基金                                                       22.05000   22.06000  -0.01000   -0.04533
復華華人世紀基金                                                   17.35000   17.49000  -0.14000   -0.80046
復華傳家二號基金                                                   32.77870   32.78520  -0.00650   -0.01983
復華傳家基金                                                       22.95520   22.92660   0.02860    0.12475
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.90000   15.92000  -0.02000   -0.12563
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.82000   11.87000  -0.05000   -0.42123
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.50000   14.55000  -0.05000   -0.34364
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.53000    9.56000  -0.03000   -0.31381
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.28000   12.28000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.95000   21.84000   0.11000    0.50366
復華新興市場企業債券ETF基金                                        69.46000   69.11000   0.35000    0.50644
復華新興市場高收益債券基金A                                        10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.47000    5.47000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.31000   12.32000  -0.01000   -0.08117
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.11000   12.11000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           11.35000   11.35000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
復華滬深300 A股基金                                                23.82000   24.03000  -0.21000   -0.87391
復華數位經濟基金                                                   47.37000   47.47000  -0.10000   -0.21066
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.07910   10.08740  -0.00830   -0.08228
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.83170    9.83870  -0.00700   -0.07115
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.62460   10.63330  -0.00870   -0.08182
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.22670   10.23400  -0.00730   -0.07133
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                            9.99710   10.00670  -0.00960   -0.09594
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.04980   10.04690   0.00290    0.02886
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.30620   10.30360   0.00260    0.02523
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.93830   10.92830   0.01000    0.09151
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.10260   10.10220   0.00040    0.00396
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.74580   10.73820   0.00760    0.07078
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.46220   10.46180   0.00040    0.00382
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.11420   11.10590   0.00830    0.07474
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.79750   10.79760  -0.00010   -0.00093
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.74440   10.73900   0.00540    0.05028
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.84510   10.83250   0.01260    0.11632
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.72500   10.72460   0.00040    0.00373
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.93720   11.94300  -0.00580   -0.04856
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.66730   10.66200   0.00530    0.04971
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.90830   10.90790   0.00040    0.00367
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.26230   12.26790  -0.00560   -0.04565
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.81110   10.80580   0.00530    0.04905
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.95880   10.94580   0.01300    0.11877
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.26110   10.26100   0.00010    0.00097
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.25260   10.24740   0.00520    0.05074
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.15810   10.14610   0.01200    0.11827
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.61100   10.61260  -0.00160   -0.01508
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.82190   10.83090  -0.00900   -0.08310
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.61290   10.60890   0.00400    0.03770
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.60960   10.61110  -0.00150   -0.01414
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.82130   10.83040  -0.00910   -0.08402
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.60960   10.60550   0.00410    0.03866
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.45950   10.46310  -0.00360   -0.03441
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.42880   10.42650   0.00230    0.02206
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.45750   10.46120  -0.00370   -0.03537
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.42970   10.42740   0.00230    0.02206
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           11.01840   11.01470   0.00370    0.03359
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             11.00920   10.99940   0.00980    0.08910
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.10210   11.08440   0.01770    0.15968
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.34470   10.33830   0.00640    0.06191
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.33230   10.32080   0.01150    0.11143
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.23750   10.21910   0.01840    0.18005
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.20690    9.20560   0.00130    0.01412
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.25640    8.25750  -0.00110   -0.01332
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.29710    8.29270   0.00440    0.05306
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.00960   12.00790   0.00170    0.01416
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.80170   10.80320  -0.00150   -0.01388
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.97700   10.97110   0.00590    0.05378
景順主流基金                                                       18.67000   18.74000  -0.07000   -0.37353
景順台灣科技基金                                                   32.52000   32.62000  -0.10000   -0.30656
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.03000    9.05000  -0.02000   -0.22099
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.61000   11.64000  -0.03000   -0.25773
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.90000   10.93000  -0.03000   -0.27447
景順全球科技基金                                                   24.25000   24.57000  -0.32000   -1.30240
景順全球康健基金                                                   19.53000   19.67000  -0.14000   -0.71174
景順貨幣市場基金                                                   15.99570   15.99550   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       33.41000   33.60000  -0.19000   -0.56548
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.00000   15.16000  -0.16000   -1.05541
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.14000   14.28000  -0.14000   -0.98039
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.03000   11.15000  -0.12000   -1.07623
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.33000   11.44000  -0.11000   -0.96154
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.73000   11.85000  -0.12000   -1.01266
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.90000   12.01000  -0.11000   -0.91590
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.62590    8.62500   0.00090    0.01043
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.96950    7.97090  -0.00140   -0.01756
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.47000   11.46880   0.00120    0.01046
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.57490   10.57690  -0.00200   -0.01891
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.40000    8.46000  -0.06000   -0.70922
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.08000    8.12000  -0.04000   -0.49261
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.95000   12.00000  -0.05000   -0.41667
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.61950    9.61950   0.00000    0.00000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.89630    9.88960   0.00670    0.06775
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.22430   10.22440  -0.00010   -0.00098
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.52240   10.51530   0.00710    0.06752
華南永昌永昌基金                                                   20.68000   20.66000   0.02000    0.09681
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
華南永昌全球亨利組合基金                                           15.02000   15.01040   0.00960    0.06396
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.18000   10.29000  -0.11000   -1.06900
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.58000   10.69000  -0.11000   -1.02900
華南永昌全球精品基金                                               17.25000   17.36000  -0.11000   -0.63364
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.81000   10.86000  -0.05000   -0.46041
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.88000   10.92000  -0.04000   -0.36630
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.69000   13.76000  -0.07000   -0.50872
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.69000   13.75000  -0.06000   -0.43636
華南永昌物聯網精選基金                                             12.47000   12.48000  -0.01000   -0.08013
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.28380   16.28350   0.00030    0.00184
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.27860   25.28860  -0.01000   -0.03954
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99200   11.99180   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.76340   10.76590  -0.00250   -0.02322
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.73860   10.76590  -0.02730   -0.25358
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.97680    9.97910  -0.00230   -0.02305
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.88640    9.91160  -0.02520   -0.25425
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.61440   10.61730  -0.00290   -0.02731
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.52120   10.54840  -0.02720   -0.25786
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.95970    9.96250  -0.00280   -0.02811
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.81400    9.83930  -0.02530   -0.25713
華頓中小型基金                                                     21.33000   21.39000  -0.06000   -0.28050
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.08720   12.17950  -0.09230   -0.75783
華頓台灣基金                                                       23.87000   23.89000  -0.02000   -0.08372
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57250   11.57220   0.00030    0.00259
華頓全球時尚精品基金                                               17.92000   17.89000   0.03000    0.16769
華頓全球高收益債券基金A                                            14.12720   14.11240   0.01480    0.10487
華頓全球高收益債券基金B                                             8.23680    8.22810   0.00870    0.10574
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.05000    5.08000  -0.03000   -0.59055
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.80820    2.82740  -0.01920   -0.67907
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.66610   12.74750  -0.08140   -0.63856
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40730    0.41020  -0.00290   -0.70697
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.10050   12.12890  -0.02840   -0.23415
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.10050   12.12890  -0.02840   -0.23415
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.72130   10.74760  -0.02630   -0.24471
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.85040   10.87150  -0.02110   -0.19409
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.84990   10.87100  -0.02110   -0.19409
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.54350    9.56210  -0.01860   -0.19452
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.98200   11.01090  -0.02890   -0.26247
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.98180   11.01070  -0.02890   -0.26247
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.67460    9.70180  -0.02720   -0.28036
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.13000   11.12000   0.01000    0.08993
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.65960    2.65930   0.00030    0.01128
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.08170    2.08200  -0.00030   -0.01441
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.24950   12.25310  -0.00360   -0.02938
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.49790    9.50070  -0.00280   -0.02947
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38510    0.38520  -0.00010   -0.02596
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30240    0.30260  -0.00020   -0.06609
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.58000    3.61000  -0.03000   -0.83102
匯豐中國動力基金(台幣)                                             16.15000   16.26000  -0.11000   -0.67651
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.52000    0.52000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.69000   24.81000  -0.12000   -0.48368
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.81000   12.94000  -0.13000   -1.00464
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.44000    8.45000  -0.01000   -0.11834
匯豐安富基金                                                       25.96000   26.05000  -0.09000   -0.34549
匯豐成功基金                                                       43.72000   44.13000  -0.41000   -0.92907
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.97000   10.98000  -0.01000   -0.09107
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.40000    2.40000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.45000   11.45000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.45000   11.45000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.71270    2.71200   0.00070    0.02581
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.37850    2.37770   0.00080    0.03365
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  12.01900   12.01700   0.00200    0.01664
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.08630    8.08420   0.00210    0.02598
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39430    0.39430   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33860    0.33860   0.00000    0.00000
匯豐金磚動力基金                                                   15.16000   15.27000  -0.11000   -0.72037
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01380   15.01370   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.25000    5.35000  -0.10000   -1.86916
匯豐新鑽動力基金                                                   10.75000   10.81000  -0.06000   -0.55504
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.62540    5.61450   0.01090    0.19414
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.47440    9.46370   0.01070    0.11306
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.33000   53.60000  -0.27000   -0.50373
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.33000   53.60000  -0.27000   -0.50373
匯豐龍騰電子基金                                                   37.94000   37.94000   0.00000    0.00000
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.84550   12.83330   0.01220    0.09507
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.49000   18.38000   0.11000    0.59848
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.35000    9.43000  -0.08000   -0.84836
新光中國成長基金(美元)                                              9.38000    9.46000  -0.08000   -0.84567
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.42000    9.50000  -0.08000   -0.84211
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.44050   11.43260   0.00790    0.06910
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.45140   10.43790   0.01350    0.12934
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.87680   10.85310   0.02370    0.21837
新光台灣富貴基金                                                   24.17000   24.24000  -0.07000   -0.28878
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.97000   22.19000  -0.22000   -0.99144
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.78730   40.68030   0.10700    0.26303
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    44.57710   44.27960   0.29750    0.67187
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.08000   10.20000  -0.12000   -1.17647
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.00000   10.11000  -0.11000   -1.08803
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.14000   10.25000  -0.11000   -1.07317
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.65000    8.64000   0.01000    0.11574
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.26000   11.31000  -0.05000   -0.44209
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.07000   11.11000  -0.04000   -0.36004
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.92860   10.90540   0.02320    0.21274
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.77560   10.74320   0.03240    0.30159
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.30680   10.28530   0.02150    0.20904
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.14980   10.11920   0.03060    0.30240
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.25000    9.26000  -0.01000   -0.10799
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.67000    9.71000  -0.04000   -0.41195
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.27000    9.33000  -0.06000   -0.64309
新光吉星貨幣市場基金                                               15.51070   15.51040   0.00030    0.00193
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.40000    9.47000  -0.07000   -0.73918
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.57000    8.63000  -0.06000   -0.69525
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.02000    9.08000  -0.06000   -0.66079
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.69000    8.74000  -0.05000   -0.57208
新光亞洲精選基金-美金                                              21.50000   21.75000  -0.25000   -1.14943
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.98000   22.22000  -0.24000   -1.08011
新光店頭基金                                                       23.14000   23.10000   0.04000    0.17316
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.39000   11.39000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          40.81040   40.47050   0.33990    0.83987
新光特選內需收益ETF基金                                            20.82000   21.01000  -0.19000   -0.90433
新光創新科技基金                                                   13.37000   13.36000   0.01000    0.07485
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.27350   10.27520  -0.00170   -0.01654
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.56330   10.55790   0.00540    0.05115
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.05710   10.05410   0.00300    0.02984
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.38760    9.38920  -0.00160   -0.01704
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.62470    9.62000   0.00470    0.04886
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.15220    9.14850   0.00370    0.04044
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.86840   40.86840   0.00000    0.00000
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.98600   43.53750   0.44850    1.03015
新光澳幣八年期保本基金                                             10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.99000   10.98000   0.01000    0.09107
新光澳幣保本基金                                                   12.47000   12.46000   0.01000    0.08026
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.80390   10.79700   0.00690    0.06391
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.55290    9.54690   0.00600    0.06285
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.53400    9.52550   0.00850    0.08923
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.57410   10.56460   0.00950    0.08992
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.63020   10.62400   0.00620    0.05836
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.56700    9.56140   0.00560    0.05857
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.52530    9.52170   0.00360    0.03781
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.56740   10.56610   0.00130    0.01230
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.31000    7.38000  -0.07000   -0.94851
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.25000   10.29000  -0.04000   -0.38873
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.79030   10.79080  -0.00050   -0.00463
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.63240    9.63280  -0.00040   -0.00415
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.63830   10.63880  -0.00050   -0.00470
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.62430    9.62470  -0.00040   -0.00416
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.69570    9.69800  -0.00230   -0.02372
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.71980   10.72200  -0.00220   -0.02052
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.99740   14.99230   0.00510    0.03402
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.70780    8.70480   0.00300    0.03446
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.32370   41.26500   0.05870    0.14225
群益10年期以上金融債ETF基金                                        42.96760   42.62480   0.34280    0.80423
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     43.48710   43.06850   0.41860    0.97194
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 43.86750   43.47010   0.39740    0.91419
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               45.55310   45.11140   0.44170    0.97913
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  43.32370   43.00080   0.32290    0.75092
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 47.05240   46.67980   0.37260    0.79820
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                48.37400   48.34660   0.02740    0.05667
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  46.41840   46.05990   0.35850    0.77833
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.70650   10.70490   0.00160    0.01495
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  44.14010   43.62150   0.51860    1.18886
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.87400   40.85240   0.02160    0.05287
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.49110   11.49040   0.00070    0.00609
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.26120   10.26110   0.00010    0.00097
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.40240   13.46760  -0.06520   -0.48412
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.99920   10.05540  -0.05620   -0.55890
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.43000   10.48000  -0.05000   -0.47710
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
群益大印度基金-人民幣                                              13.14890   13.20020  -0.05130   -0.38863
群益大印度基金-美元                                                12.34360   12.40100  -0.05740   -0.46287
群益大印度基金-新臺幣                                              11.80000   11.85000  -0.05000   -0.42194
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.14130   12.23490  -0.09360   -0.76502
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.68760   11.78640  -0.09880   -0.83825
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.07000   11.15000  -0.08000   -0.71749
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.82200   10.90540  -0.08340   -0.76476
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.50400    9.58440  -0.08040   -0.83886
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.02000    9.09000  -0.07000   -0.77008
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.74460    9.81970  -0.07510   -0.76479
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.59300    8.66570  -0.07270   -0.83894
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.16000    9.23000  -0.07000   -0.75840
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.03620    9.10580  -0.06960   -0.76435
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.23600    8.30560  -0.06960   -0.83799
群益中小型股基金                                                   45.42000   45.44000  -0.02000   -0.04401
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.40330   10.42020  -0.01690   -0.16218
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.64110    9.66400  -0.02290   -0.23696
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.11730    9.13270  -0.01540   -0.16862
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.83420    8.84860  -0.01440   -0.16274
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.18610    8.20540  -0.01930   -0.23521
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.74210    7.75520  -0.01310   -0.16892
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.62820   10.62940  -0.00120   -0.01129
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.69100   11.69230  -0.00130   -0.01112
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.28380   11.28550  -0.00170   -0.01506
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.43090   10.42620   0.00470    0.04508
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.71710    8.75570  -0.03860   -0.44086
群益中國新機會基金N-美元                                            7.99030    8.03160  -0.04130   -0.51422
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.61000    8.65000  -0.04000   -0.46243
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.73050    7.76480  -0.03430   -0.44174
群益中國新機會基金-美元                                             8.54300    8.58720  -0.04420   -0.51472
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.22000    8.25000  -0.03000   -0.36364
群益平衡王基金                                                     20.05790   20.08820  -0.03030   -0.15083
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.99660   10.00190  -0.00530   -0.05299
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.99780    9.99640   0.00140    0.01401
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.99660   10.00190  -0.00530   -0.05299
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.99780    9.99640   0.00140    0.01401
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.99670   10.00200  -0.00530   -0.05299
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.99780    9.99630   0.00150    0.01501
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.98880    9.99870  -0.00990   -0.09901
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.99010    9.99320  -0.00310   -0.03102
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.98880    9.99870  -0.00990   -0.09901
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.99010    9.99320  -0.00310   -0.03102
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.98880    9.99870  -0.00990   -0.09901
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.99010    9.99320  -0.00310   -0.03102
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.99300   10.00120  -0.00820   -0.08199
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.99430    9.99570  -0.00140   -0.01401
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.99300   10.00120  -0.00820   -0.08199
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.99430    9.99570  -0.00140   -0.01401
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.99290   10.00120  -0.00830   -0.08299
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.99430    9.99570  -0.00140   -0.01401
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.01000    9.06000  -0.05000   -0.55188
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.39000    6.42000  -0.03000   -0.46729
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.95930   12.02510  -0.06580   -0.54719
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.39410   11.46540  -0.07130   -0.62187
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.89000   10.95000  -0.06000   -0.54795
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.24430   10.30070  -0.05640   -0.54754
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.75970    9.82070  -0.06100   -0.62114
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.33000    9.38000  -0.05000   -0.53305
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.47980   10.46660   0.01320    0.12612
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.25960   10.24630   0.01330    0.12980
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.27560    9.26390   0.01170    0.12630
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.26770    9.25570   0.01200    0.12965
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.23000    9.21000   0.02000    0.21716
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.54070   10.52740   0.01330    0.12634
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.58170   10.56790   0.01380    0.13058
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.43940    9.42750   0.01190    0.12623
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.91620    9.90340   0.01280    0.12925
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.31970   11.30490   0.01480    0.13092
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.81130    7.80100   0.01030    0.13203
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.75040   10.74900   0.00140    0.01302
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.56560   10.56410   0.00150    0.01420
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.66810   10.65940   0.00870    0.08162
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.96330    9.96200   0.00130    0.01305
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.89930    9.89800   0.00130    0.01313
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.99570    9.98750   0.00820    0.08210
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.75040   10.74910   0.00130    0.01209
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.56540   10.56390   0.00150    0.01420
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.66800   10.65930   0.00870    0.08162
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.96340    9.96210   0.00130    0.01305
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.89920    9.89780   0.00140    0.01414
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.99570    9.98750   0.00820    0.08210
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.75250    9.85780  -0.10530   -1.06819
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.43000   11.55000  -0.12000   -1.03896
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.95700   16.12940  -0.17240   -1.06886
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.87000   16.03000  -0.16000   -0.99813
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.11000   12.20000  -0.09000   -0.73770
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.43610   10.43290   0.00320    0.03067
群益印度中小基金N-美元                                              8.74500    8.74880  -0.00380   -0.04343
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.33000    8.33000   0.00000    0.00000
群益印度中小基金-人民幣                                            14.12820   14.12380   0.00440    0.03115
群益印度中小基金-美元                                              12.50780   12.51320  -0.00540   -0.04315
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.58000   14.58000   0.00000    0.00000
群益多利策略組合基金                                               11.93000   11.92000   0.01000    0.08389
群益多重收益組合基金                                               14.15000   14.14000   0.01000    0.07072
群益多重資產組合基金                                               15.62000   15.64000  -0.02000   -0.12788
群益安家基金                                                       25.37380   25.37290   0.00090    0.00355
群益安穩貨幣市場基金                                               16.16130   16.16110   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.66000   21.78000  -0.12000   -0.55096
群益亞太中小基金                                                   10.81000   10.84000  -0.03000   -0.27675
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.65000   16.72000  -0.07000   -0.41866
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.62040   10.60760   0.01280    0.12067
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.85770    7.84830   0.00940    0.11977
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.31810   10.30570   0.01240    0.12032
群益店頭市場基金                                                   96.57000   96.56000   0.01000    0.01036
群益東方盛世基金                                                    8.99000    9.02000  -0.03000   -0.33259
群益東協成長基金-人民幣                                            13.56760   13.64520  -0.07760   -0.56870
群益東協成長基金-美元                                              11.88760   11.96440  -0.07680   -0.64190
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.85000   11.92000  -0.07000   -0.58725
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.90240   11.94610  -0.04370   -0.36581
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.21390   11.25800  -0.04410   -0.39172
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.63350   10.66970  -0.03620   -0.33928
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.76980    9.80570  -0.03590   -0.36611
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.20810    9.24430  -0.03620   -0.39159
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.72940    8.75920  -0.02980   -0.34021
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.99540   11.03290  -0.03750   -0.33989
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.56070    9.59580  -0.03510   -0.36579
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.37160    9.40850  -0.03690   -0.39220
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.75200    9.78530  -0.03330   -0.34031
群益長安基金                                                       30.09000   30.22000  -0.13000   -0.43018
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.50120   10.61050  -0.10930   -1.03011
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.88580   16.05120  -0.16540   -1.03045
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.46000   15.61000  -0.15000   -0.96092
群益真善美基金                                                     15.85820   15.80260   0.05560    0.35184
群益馬拉松基金                                                    121.02000  121.64000  -0.62000   -0.50970
群益深証中小板基金                                                 11.96000   12.01000  -0.05000   -0.41632
群益創新科技基金                                                   33.02000   32.99000   0.03000    0.09094
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.77200    9.80420  -0.03220   -0.32843
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.97780    9.01410  -0.03630   -0.40270
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.43000    9.46000  -0.03000   -0.31712
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.64180   10.67680  -0.03500   -0.32781
群益華夏盛世基金-美元                                               9.89910    9.93900  -0.03990   -0.40145
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.45000   16.51000  -0.06000   -0.36342
群益奧斯卡基金                                                     30.21000   30.30000  -0.09000   -0.29703
群益新興金鑽基金-美元                                              11.55080   11.62300  -0.07220   -0.62118
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.89000    8.94000  -0.05000   -0.55928
群益葛萊美基金                                                     24.14000   24.08000   0.06000    0.24917
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.01000   22.08000  -0.07000   -0.31703
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.72000    7.65000   0.07000    0.91503
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.21000   14.46000  -0.25000   -1.72891
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.21110   11.24590  -0.03480   -0.30945
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.03290   11.07540  -0.04250   -0.38373
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.13620   11.17160  -0.03540   -0.31687
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.88810   10.92190  -0.03380   -0.30947
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.71540   10.75670  -0.04130   -0.38395
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.81540   10.84970  -0.03430   -0.31614
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.21100   11.24580  -0.03480   -0.30945
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.03330   11.07570  -0.04240   -0.38282
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.88810   10.92190  -0.03380   -0.30947
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.71500   10.75620  -0.04120   -0.38303
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.98780   10.01950  -0.03170   -0.31638
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.03300   13.05400  -0.02100   -0.16087
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.84860   11.86950  -0.02090   -0.17608
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.74380   11.76420  -0.02040   -0.17341
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.74870    8.76290  -0.01420   -0.16205
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.05230    9.06830  -0.01600   -0.17644
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.32000    8.33000  -0.01000   -0.12005
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.55060    8.56550  -0.01490   -0.17395
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.31400   10.33220  -0.01820   -0.17615
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.01490   10.03250  -0.01760   -0.17543
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.99000   10.06000  -0.07000   -0.69583
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.00000   10.07000  -0.07000   -0.69513
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.99000   10.07000  -0.08000   -0.79444
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.99000   10.06000  -0.07000   -0.69583
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.99000   10.06000  -0.07000   -0.69583
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.99000   10.06000  -0.07000   -0.69583
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.00000   10.07000  -0.07000   -0.69513
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.99000   10.07000  -0.08000   -0.79444
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.99000   10.06000  -0.07000   -0.69583
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.99000   10.06000  -0.07000   -0.69583
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.12000    9.20000  -0.08000   -0.86957
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                              10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.11000   11.11000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                        9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
德信大發基金                                                       30.72000   30.63000   0.09000    0.29383
德信中國精選成長基金                                               12.02000   12.09000  -0.07000   -0.57899
德信台灣主流中小基金                                               20.45000   20.31000   0.14000    0.68932
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98680   11.98660   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   33.37000   33.19000   0.18000    0.54233
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.96660   10.96190   0.00470    0.04288
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.86180   10.86020   0.00160    0.01473
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71700   11.71680   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.82000   16.94000  -0.12000   -0.70838
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.96000   18.06000  -0.10000   -0.55371
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.72270   10.68890   0.03380    0.31622
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.21730   16.16610   0.05120    0.31671
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.30190    8.29480   0.00710    0.08560
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.23820   11.23620   0.00200    0.01780
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.21070   12.20930   0.00140    0.01147
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.08120   14.06910   0.01210    0.08600
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     17.07000   17.01000   0.06000    0.35273
摩根中小基金                                                       22.61000   22.63000  -0.02000   -0.08838
摩根中國A股基金                                                    15.36000   15.50000  -0.14000   -0.90323
摩根中國A股基金(美元)                                              11.96000   12.08000  -0.12000   -0.99338
摩根中國亮點基金                                                   13.16000   13.30000  -0.14000   -1.05263
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.74860   11.83330  -0.08470   -0.71578
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              13.02980   13.12880  -0.09900   -0.75407
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.97140   10.04780  -0.07640   -0.76037
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.68940   13.78810  -0.09870   -0.71583
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.80510   15.92510  -0.12000   -0.75353
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.69000   19.79000  -0.10000   -0.50531
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.69000   19.79000  -0.10000   -0.50531
摩根台灣增長基金                                                   50.59000   50.85000  -0.26000   -0.51131
摩根平衡基金                                                       27.81000   27.93000  -0.12000   -0.42965
摩根全球α基金                                                     18.68000   18.79000  -0.11000   -0.58542
摩根全球平衡基金                                                   16.32980   16.33660  -0.00680   -0.04162
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.54200    9.54340  -0.00140   -0.01467
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.68170   10.68360  -0.00190   -0.01778
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.09690   10.09860  -0.00170   -0.01683
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.72920   11.73080  -0.00160   -0.01364
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.47860   10.48030  -0.00170   -0.01622
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.76470   10.80620  -0.04150   -0.38404
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.33550   14.39070  -0.05520   -0.38358
摩根亞洲基金                                                       59.87000   60.36000  -0.49000   -0.81180
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.54780    8.54540   0.00240    0.02809
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.09590   10.09460   0.00130    0.01288
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.93650    8.93480   0.00170    0.01903
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  13.00940   13.00580   0.00360    0.02768
摩根東方內需機會基金                                               18.95000   19.10000  -0.15000   -0.78534
摩根東方科技基金                                                   32.50000   32.52000  -0.02000   -0.06150
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.93000    9.99000  -0.06000   -0.60060
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.15000   10.22000  -0.07000   -0.68493
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.60000    9.66000  -0.06000   -0.62112
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.09000   12.16000  -0.07000   -0.57566
摩根金龍收成基金                                                   22.34000   22.56000  -0.22000   -0.97518
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13380   15.13370   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.20000   14.26000  -0.06000   -0.42076
摩根新金磚五國基金                                                 12.80000   12.83000  -0.03000   -0.23383
摩根新絲路基金                                                      9.42000    9.46000  -0.04000   -0.42283
摩根新興35基金                                                     13.75000   13.80000  -0.05000   -0.36232
摩根新興日本基金                                                   23.30000   23.27000   0.03000    0.12892
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.46590    7.47640  -0.01050   -0.14044
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.87660    9.89110  -0.01450   -0.14660
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.71000    9.72380  -0.01380   -0.14192
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.49210   11.50810  -0.01600   -0.13903
摩根新興科技基金                                                   53.47000   53.58000  -0.11000   -0.20530
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.94640    8.96490  -0.01850   -0.20636
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.65950    9.68520  -0.02570   -0.26535
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.11070    9.13440  -0.02370   -0.25946
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.65830   10.68030  -0.02200   -0.20599
摩根龍揚基金                                                       33.37000   33.70000  -0.33000   -0.97923
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.50000   10.55000  -0.05000   -0.47393
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.10000   11.17000  -0.07000   -0.62668
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.82000   10.89000  -0.07000   -0.64279
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.08000   12.15000  -0.07000   -0.57613
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.35040    9.34400   0.00640    0.06849
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.55710   11.54920   0.00790    0.06840
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.61000   20.62000  -0.01000   -0.04850
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61630   12.61620   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.18000   11.19000  -0.01000   -0.08937
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.69040   10.68640   0.00400    0.03743
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.69610   10.69900  -0.00290   -0.02711
聯邦中國龍基金                                                     26.38000   26.38000   0.00000    0.00000
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.74010   12.75080  -0.01070   -0.08392
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.88800   11.89600  -0.00800   -0.06725
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.78240   10.78550  -0.00310   -0.02874
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.47950   10.48820  -0.00870   -0.08295
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.83360    9.84020  -0.00660   -0.06707
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.91230    8.91490  -0.00260   -0.02916
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.11630   10.11990  -0.00360   -0.03557
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.26200   10.25890   0.00310    0.03022
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.00940   10.10030  -0.09090   -0.89997
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.24830   10.33430  -0.08600   -0.83218
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.50090    9.58720  -0.08630   -0.90016
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.72370    9.80540  -0.08170   -0.83321
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.59100   11.67330  -0.08230   -0.70503
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.36370   11.44140  -0.07770   -0.67911
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.58030   10.64640  -0.06610   -0.62087
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.69550   10.77080  -0.07530   -0.69911
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.47310   10.54460  -0.07150   -0.67807
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.75080    9.81170  -0.06090   -0.62069
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.40570   23.38030   0.02540    0.10864
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.54670    9.63440  -0.08770   -0.91028
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.94030   10.02480  -0.08450   -0.84291
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.49320    9.58040  -0.08720   -0.91019
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.87210    9.95610  -0.08400   -0.84370
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22450   13.22430   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   13.21000   13.20000   0.01000    0.07576
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.90560   16.90000   0.00560    0.03314
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.88980   12.98170  -0.09190   -0.70792
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.58530   12.64600  -0.06070   -0.47999
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.96930   12.02700  -0.05770   -0.47975
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.42490   12.42590  -0.00100   -0.00805
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.58830   11.58290   0.00540    0.04662
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.58880   10.58990  -0.00110   -0.01039
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.70730    8.70340   0.00390    0.04481
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       36.25000   36.48000  -0.23000   -0.63048
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.50000   18.70000  -0.20000   -1.06952
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.58000   18.80000  -0.22000   -1.17021
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.39000   12.52000  -0.13000   -1.03834
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.40000   16.40000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.01000   12.10000  -0.09000   -0.74380
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.84000   12.96000  -0.12000   -0.92593
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.98000   12.06000  -0.08000   -0.66335
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.61000    7.66000  -0.05000   -0.65274
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.53000   11.62000  -0.09000   -0.77453
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.40000   15.40000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.08000   11.07000   0.01000    0.09033
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.80000    8.83000  -0.03000   -0.33975
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.53000   11.52000   0.01000    0.08681
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.38000   14.37000   0.01000    0.06959
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.33000   14.41000  -0.08000   -0.55517
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.36000   14.43000  -0.07000   -0.48510
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.22000    9.25000  -0.03000   -0.32432
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.04000   15.14000  -0.10000   -0.66050
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.76000    9.81000  -0.05000   -0.50968
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.07000   21.18000  -0.11000   -0.51936
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.10000   19.20000  -0.10000   -0.52083
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.16000   13.22000  -0.06000   -0.45386
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.90000   15.05000  -0.15000   -0.99668
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.88000   16.06000  -0.18000   -1.12080
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.83000   14.98000  -0.15000   -1.00134
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.80000    9.90000  -0.10000   -1.01010
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.85000   14.99000  -0.14000   -0.93396
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.72000   12.90000  -0.18000   -1.39535
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.99000   15.06000  -0.07000   -0.46481
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.84000   13.02000  -0.18000   -1.38249
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.73000    8.85000  -0.12000   -1.35593
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.34000   13.52000  -0.18000   -1.33136
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.58000   19.58000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.31000   18.31000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.25000   11.24000   0.01000    0.08897
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.15000   13.23000  -0.08000   -0.60469
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.13000   14.24000  -0.11000   -0.77247
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.11000   13.18000  -0.07000   -0.53111
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.88000    7.93000  -0.05000   -0.63052
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.94000   13.01000  -0.07000   -0.53805
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.11000   14.20000  -0.09000   -0.63380
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.20000   14.29000  -0.09000   -0.62981
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.41000    9.46000  -0.05000   -0.52854
聯博貨幣市場基金                                                   15.03930   15.03920   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.21210   11.20380   0.00830    0.07408
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.03030   14.08860  -0.05830   -0.41381
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.56740    7.60480  -0.03740   -0.49179
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.26000   14.32000  -0.06000   -0.41899
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.41000   14.47000  -0.06000   -0.41465
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.44000    9.48000  -0.04000   -0.42194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.27360   10.25390   0.01970    0.19212
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.75200   10.72030   0.03170    0.29570
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.28050   10.27500   0.00550    0.05353
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.29500   10.28510   0.00990    0.09626
瀚亞中小型股基金                                                   21.28000   21.24000   0.04000    0.18832
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.56000   12.65000  -0.09000   -0.71146
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.25000   13.37000  -0.12000   -0.89753
瀚亞巴西基金                                                        6.23000    6.26000  -0.03000   -0.47923
瀚亞外銷基金                                                       40.34000   40.48000  -0.14000   -0.34585
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.32310   11.30370   0.01940    0.17163
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.91560   10.91260   0.00300    0.02749
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.82190   12.81460   0.00730    0.05697
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.86940   10.84940   0.02000    0.18434
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.29600    7.28320   0.01280    0.17575
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.01400    8.01180   0.00220    0.02746
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.17340    8.16880   0.00460    0.05631
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.12550    7.11240   0.01310    0.18419
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.75680    8.75180   0.00500    0.05713
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.97250    8.95680   0.01570    0.17529
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.37170    9.36910   0.00260    0.02775
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.12730    9.12210   0.00520    0.05700
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.04000   12.10000  -0.06000   -0.49587
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.65000   11.73000  -0.08000   -0.68201
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.41000   11.47000  -0.06000   -0.52310
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.73000   10.78000  -0.05000   -0.46382
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.58000   10.65000  -0.07000   -0.65728
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.39000   10.45000  -0.06000   -0.57416
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.69120   10.70070  -0.00950   -0.08878
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.93500    9.93100   0.00400    0.04028
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.82940    9.84350  -0.01410   -0.14324
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.90900    9.91780  -0.00880   -0.08873
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.22000   14.22000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-美元                                                  13.40000   13.42000  -0.02000   -0.14903
瀚亞印度基金-新台幣                                                29.96000   29.99000  -0.03000   -0.10003
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.52000   13.59000  -0.07000   -0.51508
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.90000   10.95000  -0.05000   -0.45662
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.75000   11.84000  -0.09000   -0.76014
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.53000   10.63000  -0.10000   -0.94073
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.95000   15.08000  -0.13000   -0.86207
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.87000    8.94000  -0.07000   -0.78300
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.92000    6.99000  -0.07000   -1.00143
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.81000    8.89000  -0.08000   -0.89989
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.86000   11.88000  -0.02000   -0.16835
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.39200   12.41300  -0.02100   -0.16918
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.02610   14.06800  -0.04190   -0.29784
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.34010   11.37910  -0.03900   -0.34273
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.10970   11.14300  -0.03330   -0.29884
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.85730   12.89050  -0.03320   -0.25755
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.00930    9.02500  -0.01570   -0.17396
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.59940    9.62810  -0.02870   -0.29809
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.02650    9.05760  -0.03110   -0.34336
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.83130    8.85770  -0.02640   -0.29805
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.44700    9.47140  -0.02440   -0.25762
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.97100   15.00400  -0.03300   -0.21994
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.68960   10.70490  -0.01530   -0.14293
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.33780   10.36830  -0.03050   -0.29417
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.68420   12.71220  -0.02800   -0.22026
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.58000   10.63000  -0.05000   -0.47037
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.62000   19.71000  -0.09000   -0.45662
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62630   13.62610   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 30.05000   30.56000  -0.51000   -1.66885
瀚亞高科技基金                                                     59.16000   59.11000   0.05000    0.08459
瀚亞理財通基金                                                     26.73000   26.82000  -0.09000   -0.33557
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.83000    8.80000   0.03000    0.34091
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.55000    8.54000   0.01000    0.11710
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.77000    8.75000   0.02000    0.22857
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.78000    8.76000   0.02000    0.22831
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.59000    8.58000   0.01000    0.11655
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.77000    8.76000   0.01000    0.11416
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.07000    9.06000   0.01000    0.11038
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.76000    8.78000  -0.02000   -0.22779
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.88000    8.90000  -0.02000   -0.22472
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.07000    9.08000  -0.01000   -0.11013
瀚亞菁華基金                                                       21.86000   21.89000  -0.03000   -0.13705
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.07470   14.06820   0.00650    0.04620
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.29160    9.28730   0.00430    0.04630
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.98240   10.99530  -0.01290   -0.11732
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.47870   11.50790  -0.02920   -0.25374
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.28700   10.31090  -0.02390   -0.23179
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.71420   10.74030  -0.02610   -0.24301
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.20960    8.21920  -0.00960   -0.11680
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.06760    8.08830  -0.02070   -0.25593
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.84560    8.87210  -0.02650   -0.29869
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.31360    8.33300  -0.01940   -0.23281
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.16970    8.18970  -0.02000   -0.24421
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.16150   14.14990   0.01160    0.08198
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.67050   10.64990   0.02060    0.19343
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.97160    9.96650   0.00510    0.05117
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.57600   11.56660   0.00940    0.08127
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.19290   10.17330   0.01960    0.19266
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.05850   10.05030   0.00820    0.08159
瀚亞歐洲基金                                                       10.45000   10.48000  -0.03000   -0.28626
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