◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月01日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 B富邦美債1-3 勝昱 新昕纖 訊聯 易威 晟楠 B元大美債1-3 興采 韋僑 美時 天良 寬魚國際 群益15年IG科技債 點晶 久陽 進階 南璋 群益10年IG金融債 精材 東林 強生 勝昱 國泰投資級公司債 益通 欣厚-KY 寶島科 萬國通 國泰5Y+新興債 緯軟 友銓 其祥-KY 飛寶企業 富邦全球高收債 天剛 倉和 中華食 精確 國泰中國政金債5+ 上揚 三圓 世坤 宏易 富邦中政債0-1 沛亨 雙喜 冠好 唐鋒 富邦A級公司債 九暘 力泰 萬國通 聯光通 FH中國政策債 凱碩 理銘 飛寶企業 通訊-KY 凱基中國債3-10 品安 亞都 聚紡 榮群 凱基新興債10+ 富驛-KY 老爺知 世德 天宇 凱基科技債10+ 六角 東凌-KY 健信 新零售 群益AAA-AA公司債 大田 邁達康 方土霖 恩得利 群益15年IG公用債 綠河-KY 至興 李洲 群益15年EM主權債 欣泰 大詠城 凱柏實業 FH能源債 萬在 元炬 FH製藥債 健椿 及成 FH新興企業債 科際精密 和進 國泰A級公司債 永純 耀勝 群益25年美債 台聯電 倚強 FH20年美債 富宇 錦明 FH中國信用債 威潤 鑫創 中信高評級公司債 天宇 廣寰科 中信優先金融債 唐榮 點晶 凱基AAA至A公司債 晉椿 斐成 凱基金融債20+ 強新 泰谷 B凱基美債25+ 松和 典範 國泰A級金融債 新零售 益通 國泰A級科技債 力新 振維 國泰A級公用債 凌網 鴻翊 富邦中國投等債 恩得利 迎輝 富邦金融投等債 李洲 研勤 元大10年IG銀行債 凱柏實業 欣厚-KY 元大10年IG電能債 及成 兆遠 FH公司債A3 耀勝 太欣 FH次順位IG金融債 倚強 系統電 FH美元信用債1-5Y 至寶電 天剛 群益A級公司債 鑫創 世紀 群益AAA-A醫療債 宇環 華容 中信美國公債20年 廣寰科 建榮 中信中國債7-10 雙鴻 立衛 中信中國美元IG債 幸康 天揚 B新光美債1-3 泰谷 鈺創 B新光美債20+ 熱映 佳總 第一金美債20+ 森寶 合正 第一金金融債 10+ 先益 金利 第一金科技債 10+ 泓格 寶聯通 永豐10年A公司債 東林 凱鈺 永豐15年金融債 富晶通 德宏 永豐7-10年中國債 盈正 合邦 凱基醫療保健債 晟楠 萬旭 B凱基IG精選15+ 艾恩特 久正 凱基AAA-AA公司債 德微 上揚 台新美元銀行債 欣厚-KY 全譜 台新中國政策債 世紀 易通展 新光15年IG金融債 友銓 茂迪 富邦新興投等債 立衛 安鈦克 富邦歐洲銀行債 合正 元隆 中信美國市政債 凱鈺 沛亨 中信新興亞洲債 通泰 九暘 中信EM主權債0-5 彩富 凱碩 合世 合邦 全達 易威 亞元 奧斯特 天良 萬旭 保銳 合富-KY 訊達 越峰 大江 撼訊 商丞 南璋 順發 英格爾 勝昱 上揚 士開 萬國通 全譜 昇益 飛寶企業 元隆 志嘉 銘旺實 沛亨 富裔 精確 廣錠 燦星旅 宏易 神盾 富驛-KY 唐鋒 長科 劍湖山 磐亞 全達 德記 聯光通 奧斯特 泰偉 立端 宏捷科 華義 通訊-KY 常珵 昇華 榮群 三圓 得利影 天宇 力泰 鼎創達 新零售 理銘 愛地雅 恩得利 富裔 邦泰 李洲 燦星旅 凱柏實業 富驛-KY 僑威 亞都 元炬 老爺知 及成 東凌-KY 璟德 紅馬-KY 和進 德記 耀勝 弘帆 倚強 關中 錦明 大展證 鑫創 誠品生活 廣寰科 華義 點晶 得利影 鼎天 隆中 斐成 時報 泰谷 旭然 典範 鼎創達 漢科 捷必勝-KY 益通 旭源 振維 紅木-KY 鴻翊 綠河-KY 迎輝 花王 富晶通 欣雄 研勤 欣泰 欣厚-KY 大汽電 兆遠 昂寶-KY 緯軟 邑昇 杰力 太欣 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 凱鈺 德宏 合邦 萬旭 久正 上揚 全譜 易通展 茂迪 普萊德 安鈦克 元隆 良維 沛亨 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 千附 士開 昇益 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 全家 泰偉 華義 昇華 得利影 茂生農經 鼎創達 愛地雅 邦泰