【永豐期貨】台指選擇權盤後－Fed鷹式降息嚇壞全球股市 台股跌幅創7/3來最高

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 92 點至 10644 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 87.75 點，電子期逆價差擴至 - 2.49 點，金融期逆價差擴至 - 20.56 點。現貨部分，三大法人賣超 154.89 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 3771 口至 6256 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 4844 口至 32563 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 779 口至 4760 口。

週四凌晨 Fed 公布最新利率決議，利率如市場預期降息一碼，但其中兩票反對票是支持不降息，加上鮑威爾強調經濟尚未出現問題，此次降息只是預防性而非啟動降息循環，讓市場對未來降息期待大幅落空，美元強彈而美股重挫，台指期夜盤跌幅高達 1.1%，亞洲股市早盤全數跳低開出，台股開盤急殺後雖然有買盤進駐鴻海、大立光等權值股收斂部分跌幅，但指數臨近開盤價追價力道就有所減緩，使指數 10 點後再度下挫擴大跌幅，終場加權指數下跌 0.85% 收在 10731.75 點。整體而言，國際股市重挫拖累加權指數連五收跌，技術面有頭部成形疑慮，加上美股多頭格局也已鬆動，建議投資人後續要提高風險意識。

選擇權分析

週選擇權 OI 最大量支撐壓力區落在 10700~10850 點，尤其 10800、10850 的 Call 未平倉都大增 1 萬口以上，顯示上檔反壓相對較重。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.13 降至 1.09。而今日外資和自營商都擴大 Buy put 的淨部位。整體而言，從各項選擇權籌碼面顯示未來行情較不利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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