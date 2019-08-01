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◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧08月01日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
2820   華票                  6040      6226      97.01  
3686   達能                   966      1003      96.31  
1103   嘉泥                   791      1125      70.31  
1710   東聯                   882      1259      70.06  
00692  富邦公司治理           692      1028      67.32  
2605   新興                  1175      1748      67.22  
1229   聯華                  1063      1583      67.15  
2903   遠百                  6305      9481      66.50  
1312   國喬                  1946      2951      65.94  
2801   彰銀                  5933      9041      65.62  
1216   統一                  8935     13926      64.16  
2633   台灣高鐵              3679      5773      63.73  
2354   鴻準                  2940      4629      63.51  
4904   遠傳                  1389      2189      63.45  
3702   大聯大                1761      2797      62.96  
2324   仁寶                  5235      8336      62.80  
2890   永豐金               14458     23396      61.80  
2845   遠東銀                2026      3344      60.59  
2105   正新                  2790      4609      60.53  
2809   京城銀                 992      1641      60.45  
2401   凌陽                  1155      1935      59.69  
2884   玉山金               23581     39779      59.28  
2206   三陽工業               617      1045      59.04  
2515   中工                  2041      3489      58.50  
1504   東元                  6271     10759      58.29  
2881   富邦金                6608     11365      58.14  
1907   永豐餘                 613      1056      58.05  
2301   光寶科               15626     27297      57.24  
00656R 國泰中國A50反1         727      1274      57.06  
2385   群光                  1047      1835      57.06  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
2820   華票                 -5991      6226     -96.23  
3686   達能                  -965      1003     -96.21  
020000 富邦特選蘋果N        -8006      8560     -93.53  
2002   中鋼                -13863     17996     -77.03  
1710   東聯                  -965      1259     -76.65  
2605   新興                 -1311      1748     -75.00  
2357   華碩                 -1997      2680     -74.51  
1103   嘉泥                  -824      1125     -73.24  
1907   永豐餘                -770      1056     -72.92  
2884   玉山金              -28934     39779     -72.74  
2809   京城銀               -1191      1641     -72.58  
1312   國喬                 -2135      2951     -72.35  
2204   中華                  -966      1349     -71.61  
00648R 元大S&P500反1         -830      1161     -71.49  
4904   遠傳                 -1563      2189     -71.40  
2504   國產                 -2345      3314     -70.76  
2354   鴻準                 -3274      4629     -70.73  
2105   正新                 -3234      4609     -70.17  
1216   統一                 -9495     13926     -68.18  
2324   仁寶                 -5643      8336     -67.69  
2855   統一證               -1293      1918     -67.41  
00656R 國泰中國A50反1        -857      1274     -67.27  
2206   三陽工業              -701      1045     -67.08  
1319   東陽                  -932      1397     -66.71  
2903   遠百                 -6269      9481     -66.12  
1434   福懋                  -736      1131     -65.08  
1477   聚陽                  -986      1529     -64.49  
2801   彰銀                 -5783      9041     -63.96  
2881   富邦金               -7234     11365     -63.65  
2515   中工                 -2214      3489     -63.46  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00692  富邦公司治理             602      1028        58.56  
00655L 國泰中國A50正2          6929     16346        42.39  
00673R 元大S&P原油反1          1259      3506        35.91  
006205 富邦上証                 536      2152        24.91  
00635U 元大S&P黃金              366      1592        22.99  
1229   聯華                     292      1583        18.45  
1308   亞聚                     194      1159        16.74  
00643  群益深証中小             221      1542        14.33  
00637L 元大滬深300正2         23746    167439        14.18  
3533   嘉澤                     228      1658        13.75  
2485   兆赫                     165      1492        11.06  
0050   元大台灣50               533      5043        10.57  
2377   微星                     303      2920        10.38  
00708L 元大S&P黃金正2           375      4196         8.94  
2301   光寶科                  2385     27297         8.74  
2104   國際中橡                 240      2790         8.60  
1215   卜蜂                     129      1514         8.52  
2455   全新                     219      2643         8.29  
2340   光磊                     280      3454         8.11  
8150   南茂                     408      5141         7.94  
2537   聯上發                    94      1191         7.89  
00783  富邦中証500              111      1532         7.25  
3026   禾伸堂                   108      1514         7.13  
1736   喬山                     309      4387         7.04  
6282   康舒                     292      4313         6.77  
1905   華紙                     121      1796         6.74  
1718   中纖                     296      4413         6.71  
4906   正文                     396      6174         6.41  
3023   信邦                     157      2461         6.38  
5434   崇越                     134      2111         6.35  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
020000 富邦特選蘋果N          -7733      8560       -90.34  
00648R 元大S&P500反1           -759      1161       -65.37  
00676R 富邦臺灣加權反1         -344      1089       -31.59  
8213   志超                   -1207      4568       -26.42  
00677U 富邦VIX               -18010     70681       -25.48  
00634R 富邦上証反1             -524      2059       -25.45  
00638R 元大滬深300反1          -642      2706       -23.73  
00669R 國泰美國道瓊反1         -842      3612       -23.31  
1301   台塑                   -1643      7374       -22.28  
2002   中鋼                   -3836     17996       -21.32  
00632R 元大台灣50反1         -10662     51291       -20.79  
2412   中華電                 -1390      7028       -19.78  
2618   長榮航                 -3874     19645       -19.72  
2707   晶華                    -266      1387       -19.18  
3045   台灣大                  -703      3757       -18.71  
2357   華碩                    -499      2680       -18.62  
00664R 國泰臺灣加權反1         -365      2029       -17.99  
1319   東陽                    -244      1397       -17.47  
2330   台積電                 -5144     30018       -17.14  
2504   國產                    -557      3314       -16.81  
2382   廣達                   -1831     10912       -16.78  
00671R 富邦NASDAQ反1           -356      2130       -16.71  
3596   智易                    -998      6041       -16.52  
2204   中華                    -217      1349       -16.09  
2376   技嘉                    -910      5663       -16.07  
5880   合庫金                 -3159     19826       -15.93  
2823   中壽                   -1935     12285       -15.75  
00642U 元大S&P石油             -200      1299       -15.40  
3481   群創                  -13951     91529       -15.24  
1434   福懋                    -172      1131       -15.21  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。
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