◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧08月01日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 2820 華票 6040 6226 97.01 3686 達能 966 1003 96.31 1103 嘉泥 791 1125 70.31 1710 東聯 882 1259 70.06 00692 富邦公司治理 692 1028 67.32 2605 新興 1175 1748 67.22 1229 聯華 1063 1583 67.15 2903 遠百 6305 9481 66.50 1312 國喬 1946 2951 65.94 2801 彰銀 5933 9041 65.62 1216 統一 8935 13926 64.16 2633 台灣高鐵 3679 5773 63.73 2354 鴻準 2940 4629 63.51 4904 遠傳 1389 2189 63.45 3702 大聯大 1761 2797 62.96 2324 仁寶 5235 8336 62.80 2890 永豐金 14458 23396 61.80 2845 遠東銀 2026 3344 60.59 2105 正新 2790 4609 60.53 2809 京城銀 992 1641 60.45 2401 凌陽 1155 1935 59.69 2884 玉山金 23581 39779 59.28 2206 三陽工業 617 1045 59.04 2515 中工 2041 3489 58.50 1504 東元 6271 10759 58.29 2881 富邦金 6608 11365 58.14 1907 永豐餘 613 1056 58.05 2301 光寶科 15626 27297 57.24 00656R 國泰中國A50反1 727 1274 57.06 2385 群光 1047 1835 57.06 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 2820 華票 -5991 6226 -96.23 3686 達能 -965 1003 -96.21 020000 富邦特選蘋果N -8006 8560 -93.53 2002 中鋼 -13863 17996 -77.03 1710 東聯 -965 1259 -76.65 2605 新興 -1311 1748 -75.00 2357 華碩 -1997 2680 -74.51 1103 嘉泥 -824 1125 -73.24 1907 永豐餘 -770 1056 -72.92 2884 玉山金 -28934 39779 -72.74 2809 京城銀 -1191 1641 -72.58 1312 國喬 -2135 2951 -72.35 2204 中華 -966 1349 -71.61 00648R 元大S&P500反1 -830 1161 -71.49 4904 遠傳 -1563 2189 -71.40 2504 國產 -2345 3314 -70.76 2354 鴻準 -3274 4629 -70.73 2105 正新 -3234 4609 -70.17 1216 統一 -9495 13926 -68.18 2324 仁寶 -5643 8336 -67.69 2855 統一證 -1293 1918 -67.41 00656R 國泰中國A50反1 -857 1274 -67.27 2206 三陽工業 -701 1045 -67.08 1319 東陽 -932 1397 -66.71 2903 遠百 -6269 9481 -66.12 1434 福懋 -736 1131 -65.08 1477 聚陽 -986 1529 -64.49 2801 彰銀 -5783 9041 -63.96 2881 富邦金 -7234 11365 -63.65 2515 中工 -2214 3489 -63.46 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 00692 富邦公司治理 602 1028 58.56 00655L 國泰中國A50正2 6929 16346 42.39 00673R 元大S&P原油反1 1259 3506 35.91 006205 富邦上証 536 2152 24.91 00635U 元大S&P黃金 366 1592 22.99 1229 聯華 292 1583 18.45 1308 亞聚 194 1159 16.74 00643 群益深証中小 221 1542 14.33 00637L 元大滬深300正2 23746 167439 14.18 3533 嘉澤 228 1658 13.75 2485 兆赫 165 1492 11.06 0050 元大台灣50 533 5043 10.57 2377 微星 303 2920 10.38 00708L 元大S&P黃金正2 375 4196 8.94 2301 光寶科 2385 27297 8.74 2104 國際中橡 240 2790 8.60 1215 卜蜂 129 1514 8.52 2455 全新 219 2643 8.29 2340 光磊 280 3454 8.11 8150 南茂 408 5141 7.94 2537 聯上發 94 1191 7.89 00783 富邦中証500 111 1532 7.25 3026 禾伸堂 108 1514 7.13 1736 喬山 309 4387 7.04 6282 康舒 292 4313 6.77 1905 華紙 121 1796 6.74 1718 中纖 296 4413 6.71 4906 正文 396 6174 6.41 3023 信邦 157 2461 6.38 5434 崇越 134 2111 6.35 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 020000 富邦特選蘋果N -7733 8560 -90.34 00648R 元大S&P500反1 -759 1161 -65.37 00676R 富邦臺灣加權反1 -344 1089 -31.59 8213 志超 -1207 4568 -26.42 00677U 富邦VIX -18010 70681 -25.48 00634R 富邦上証反1 -524 2059 -25.45 00638R 元大滬深300反1 -642 2706 -23.73 00669R 國泰美國道瓊反1 -842 3612 -23.31 1301 台塑 -1643 7374 -22.28 2002 中鋼 -3836 17996 -21.32 00632R 元大台灣50反1 -10662 51291 -20.79 2412 中華電 -1390 7028 -19.78 2618 長榮航 -3874 19645 -19.72 2707 晶華 -266 1387 -19.18 3045 台灣大 -703 3757 -18.71 2357 華碩 -499 2680 -18.62 00664R 國泰臺灣加權反1 -365 2029 -17.99 1319 東陽 -244 1397 -17.47 2330 台積電 -5144 30018 -17.14 2504 國產 -557 3314 -16.81 2382 廣達 -1831 10912 -16.78 00671R 富邦NASDAQ反1 -356 2130 -16.71 3596 智易 -998 6041 -16.52 2204 中華 -217 1349 -16.09 2376 技嘉 -910 5663 -16.07 5880 合庫金 -3159 19826 -15.93 2823 中壽 -1935 12285 -15.75 00642U 元大S&P石油 -200 1299 -15.40 3481 群創 -13951 91529 -15.24 1434 福懋 -172 1131 -15.21 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。