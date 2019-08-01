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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月01日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         23746         0    00677U 富邦VIX               -18010         0  
00655L 國泰中國A50正2          6929         0    3481   群創                  -13951    -76140  
2301   光寶科                  2385      -107    00632R 元大台灣50反1         -10662         0  
2408   南亞科                  1420     13175    2409   友達                   -9331    -70189  
00673R 元大S&P原油反1          1259         0    020000 富邦特選蘋果N          -7733         0  
2383   台光電                  1249      1783    2367   燿華                   -5587      6768  
2454   聯發科                   994     -3793    2884   玉山金                 -5353    -10183  
4915   致伸                     930      1695    2330   台積電                 -5144     18538  
00692  富邦公司治理             602      -207    2888   新光金                 -4884    -28404  
006205 富邦上証                 536         0    1101   台泥                   -4150    -15229  
0050   元大台灣50               533     11653    2303   聯電                   -4037     -3978  
3338   泰碩                     457      1910    2618   長榮航                 -3874    -13538  
6269   台郡                     434      3605    2002   中鋼                   -3836     -9467  
8150   南茂                     408      7800    2891   中信金                 -3662    -26784  
4906   正文                     396      1517    2886   兆豐金                 -3247     -2766  
00717  富邦美國特別股           384      4924    5880   合庫金                 -3159     -5881  
00708L 元大S&P黃金正2           375         0    2337   旺宏                   -2807     30739  
00635U 元大S&P黃金              366         0    2883   開發金                 -2642    -10976  
00730  富邦臺灣優質高息         353      2436    2885   元大金                 -2041     -7034  
1736   喬山                     309       401    2371   大同                   -1954     -1389  
2377   微星                     303     -1163    2823   中壽                   -1935     11174  
1718   中纖                     296       263    2834   臺企銀                 -1911    -15473  
1229   聯華                     292       275    2382   廣達                   -1831     -5389  
6282   康舒                     292      1673    2892   第一金                 -1780     16814  
2340   光磊                     280       519    2313   華通                   -1725    -11389  
3029   零壹                     277       522    2610   華航                   -1723     -4400  
00670L 富邦NASDAQ正2            273         0    2603   長榮                   -1681      1337  
1314   中石化                   240      -745    1301   台塑                   -1643     -3009  
2104   國際中橡                 240      -657    2317   鴻海                   -1622     -7748  
3533   嘉澤                     228       -28    2449   京元電子               -1505      8007  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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