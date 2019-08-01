◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧08月01日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 2344 華邦電 12892 2368 金像電 4462 6269 台郡 3758 2421 建準 3184 2316 楠梓電 3000 2387 精元 2421 5469 瀚宇博 2127 6278 台表科 2023 5215 科嘉-KY 1871 3533 嘉澤 1648 2301 光寶科 1579 4915 致伸 1315 2354 鴻準 1200 1215 卜蜂 1144 2383 台光電 1121 2454 聯發科 1080 8028 昇陽半導體 1023 3035 智原 845 6558 興能高 780 6271 同欣電 719 2615 萬海 701 4927 泰鼎-KY 616 00643 群益深証中小 606 1210 大成 604 2887 台新金 594 2002 中鋼 592 2891 中信金 574 3698 隆達 500 3005 神基 443 6669 緯穎 410 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 3037 欣興 -6715 2337 旺宏 -6120 3017 奇鋐 -5755 8046 南電 -4101 2618 長榮航 -3145 00632R元大台灣50反1 -3000 2303 聯電 -2993 2633 台灣高鐵 -2765 5876 上海商銀 -2288 5264 鎧勝-KY -2109 1312 國喬 -1600 2379 瑞昱 -1162 3711 日月光投控 -980 2408 南亞科 -940 8016 矽創 -927 1722 台肥 -886 4919 新唐 -877 2520 冠德 -753 2367 燿華 -683 1464 得力 -661 1762 中化生 -605 2439 美律 -599 2349 錸德 -582 2449 京元電子 -541 4977 眾達-KY -526 00783 富邦中証500 -500 6209 今國光 -480 4938 和碩 -448 4906 正文 -437 8081 致新 -420