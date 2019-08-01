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◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧08月01日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
2344  華邦電       12892  
2368  金像電        4462  
6269  台郡          3758  
2421  建準          3184  
2316  楠梓電        3000  
2387  精元          2421  
5469  瀚宇博        2127  
6278  台表科        2023  
5215  科嘉-KY       1871  
3533  嘉澤          1648  
2301  光寶科        1579  
4915  致伸          1315  
2354  鴻準          1200  
1215  卜蜂          1144  
2383  台光電        1121  
2454  聯發科        1080  
8028  昇陽半導體      1023  
3035  智原           845  
6558  興能高         780  
6271  同欣電         719  
2615  萬海           701  
4927  泰鼎-KY        616  
00643 群益深証中小       606  
1210  大成           604  
2887  台新金         594  
2002  中鋼           592  
2891  中信金         574  
3698  隆達           500  
3005  神基           443  
6669  緯穎           410  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
3037  欣興         -6715  
2337  旺宏         -6120  
3017  奇鋐         -5755  
8046  南電         -4101  
2618  長榮航       -3145  
00632R元大台灣50反1     -3000  
2303  聯電         -2993  
2633  台灣高鐵     -2765  
5876  上海商銀     -2288  
5264  鎧勝-KY      -2109  
1312  國喬         -1600  
2379  瑞昱         -1162  
3711  日月光投控      -980  
2408  南亞科        -940  
8016  矽創          -927  
1722  台肥          -886  
4919  新唐          -877  
2520  冠德          -753  
2367  燿華          -683  
1464  得力          -661  
1762  中化生        -605  
2439  美律          -599  
2349  錸德          -582  
2449  京元電子      -541  
4977  眾達-KY       -526  
00783 富邦中証500      -500  
6209  今國光        -480  
4938  和碩          -448  
4906  正文          -437  
8081  致新          -420
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