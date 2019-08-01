【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

聯準會主席於利率決策會議的記者會上表示，降息僅為預防經濟下滑式降息並非是降息循環之開端，導致市場認為 FED 未如先前預期鴿派，推動台股開盤隨美股呈現下跌，加上高通第四季財測不如市場預期樂觀，也同步導致台股電子類股走勢偏弱，在美股走跌及電子類股走弱影響下，終場台股下跌 0.85%。

《國際金融市場焦點分析》

聯準會主席鮑威爾於會後記者會上表示，此次降息僅式預防經濟下滑式之降息，並非是降息循環之開端，引發市場認為聯準會此次會後聲明的態度不如原先預期鴿派，帶動美元指數突破 98 點大關，引發人民幣貶值，加上昨日中美貿易談判提前結束，顯示本次貿易談判沒有達成協議機率偏高，帶動市場擔憂貿易談判破局風險升溫，導致 A50 指數下跌近 1.5%。

《國際商品市場焦點分析》

EIA 週三公布，上週美國原油庫存減少 849.6 萬桶至 4.365 億桶，連續 7 週錄得下滑，完全回吐今年上半年庫存增幅，不過美國原油產量也在颶風過後再度大增 90 萬桶至 1220 萬桶 / 日，回到歷史紀錄高點附近，油價受庫存大減利多支撐走高，不過在 FED 鷹派降息之後，原油期貨價格隨股市同步走低；美聯儲頂住川普的威脅，僅降息一碼做預防性降息，美元指數急漲逼近 99 點，金價受到衝擊於週四亞盤重挫。

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