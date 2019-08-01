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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月31日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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華頓S&P布蘭特反1          富邦科技 富邦VIX  綠悅-KY           昶和     興泰     元大台灣50正2   
宏洲              元大電子          本盟              大統新創 新紡     富邦VIX    
嘉裕              元大台商50          中化生            本盟     怡華     安馳       
東華              元大MSCI金融          中釉              銘旺科   昶和     立積       
大魯閣            富邦摩台          旺宏              旭隼     大統新創 鈺齊-KY    
立益              富邦發達          台光電            遠雄來   亞崴                
佳和              富邦金融          精元              統領     程泰                
聯發              元大MSCI台灣          映泰              威宏-KY  百達-KY             
昶和              永豐臺灣加權          光群雷            泰昇-KY  氣立                
三洋紡            元大台灣50正2          吉祥全                     榮星                
本盟              富邦日本          奇鋐                       元禎                
正道              國泰日經225          智原                       永記                
瑞利              元大歐洲50          欣興                       毛寶                
正峰新            元大日經225          揚智                       日勝化              
億泰              元大美債20反1          茂林-KY                    展宇                
懷特              元大美元指數          康控-KY                    德淵                
士紙              兆豐藍籌30反1          立積                       華廣                
燁興              國泰股利精選30          科嘉-KY                    士紙                
千興              元大S&P日圓反1          虹堡                       高興昌              
威致              富邦歐洲          聯茂                       東明-KY             
華豐              FH彭博高收益債          超眾                       六暉-KY             
首利              FH彭博新興債          台表科                     申豐                
麗正              元大台灣高息低波          矽力-KY                    宏旭-KY             
東訊              群益道瓊美國地產          昇陽半導體                   震旦行              
錸德              華頓S&P布蘭特反1          裕豐                       隴華                
倫飛              FH富時高息低波          杜康-DR                    翔耀                
虹光              國泰RMB短期報酬          陽光能源-DR                   太空梭              
威盛              新光內需收益          欣巴巴                     連宇                
浩鑫              FH美國金融股          佳龍                       奇鋐                
國碩              元大US高息特別股                                     立萬利              
銘旺科            新光中國政金綠債                                     聯德                
統懋              新光投等債15+                                     泰碩                
翔耀              新光ICE美國權值                                     玉晶光              
太空梭            宏洲                                         力銘                
兆勁              嘉裕                                         世芯-KY             
麗臺              東華                                         新至陞              
吉祥全            大魯閣                                       穎漢                
憶聲              立益                                         立積                
科風              佳和                                         詮欣                
力特              大將                                         易華電              
喬鼎              聯發                                         陞泰                
正達              得力                                         華友聯              
晟鈦              昶和                                         愛山林              
聯德              三洋紡                                       皇昌                
同泰              本盟                                         遠雄來              
新世紀            正道                                         夏都                
誠研              瑞利                                         欣欣                
誠創              正峰新                                       統領                
嘉威              上銀                                         客思達-KY            
聯合再生          帝寶                                         康師傅-DR            
力銘              聲寶                                         神州-DR             
亞太電            大亞                                         同方友友-DR            
達能              億泰                                         晨訊科-DR            
太極              中纖                                         一零四              
誠美材            懷特                                         欣天然              
清惠              南寶                                         新海                
慧友              士紙                                         川飛                
悠克              燁興                                         南六                
友勁              千興                                         鋼聯                
百一              威致                                         必應                
捷泰              華豐                                         科定                
天瀚              首利                                         三能-KY             
迅杰              麗正                                         基勝-KY             
華上              東訊                                         威宏-KY             
光麗-KY           友訊                                         政伸                
元晶              錸德                                                             
華冠              倫飛                                                             
裕豐              虹光                                                             
寶徠              威盛                                                             
皇昌              浩鑫                                                             
陽明              國碩                                                             
六福              銘旺科                                                           
康師傅-DR          統懋                                                             
聖馬丁-DR          翔耀                                                             
神州-DR           太空梭                                                           
耀傑-DR           兆勁                                                             
同方友友-DR          麗臺                                                             
晨訊科-DR          鉅祥                                                             
友佳-DR           美隆電                                                           
陽光能源-DR          吉祥全                                                           
精熙-DR           大立光                                                           
中福              憶聲                                                             
雷虎              科風                                                             
中視              和鑫                                                             
秋雨              力特                                                             
新利虹            喬鼎                                                             
國光生            立德                                                             
                  建漢                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  誠研                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  智易                                                             
                  貿聯-KY                                                          
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  永崴投控                                                         
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  乙盛-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  亞弘電                                                           
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  啟碁                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  瀚荃                                                             
                  南茂                                                             
                  志超                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  櫻花建                                                           
                  皇昌                                                             
                  鄉林                                                             
                  陽明                                                             
                  遠雄港                                                           
                  六福                                                             
                  彰銀                                                             
                  聯邦銀                                                           
                  國票金                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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