新聞
0

[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月31日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2          8223         0    00672L 元大S&P原油正2        -17369         0  
2303   聯電                    8200     -2648    2409   友達                  -11171    -61549  
00655L 國泰中國A50正2          6832         0    00677U 富邦VIX                -8422         0  
020000 富邦特選蘋果N           4618         0    3481   群創                   -6192    -69558  
1303   南亞                    4082     28988    2344   華邦電                 -4543     32812  
6269   台郡                    4020      3048    3037   欣興                   -4129     -1258  
2887   台新金                  2789      6273    2888   新光金                 -3798    -24625  
2890   永豐金                  2493      5289    2891   中信金                 -3574    -21742  
2892   第一金                  2132     20223    2454   聯發科                 -3004     -4049  
1605   華新                    2089      -569    2882   國泰金                 -1985    -20544  
2330   台積電                  1804     27844    5880   合庫金                 -1633     -2908  
00633L 富邦上証正2             1696         0    1402   遠東新                 -1448     -9819  
2317   鴻海                    1568     -9412    00631L 元大台灣50正2          -1359         0  
6213   聯茂                    1555      2776    2408   南亞科                 -1299     18825  
2903   遠百                    1523      8492    4958   臻鼎-KY                -1285       -16  
2880   華南金                  1521     -1413    2886   兆豐金                 -1239      2301  
2801   彰銀                    1415      6892    00638R 元大滬深300反1         -1090         0  
2337   旺宏                    1351     37640    3231   緯創                   -1070      1180  
00673R 元大S&P原油反1          1271         0    3698   隆達                   -1056      -671  
6456   GIS-KY                  1153       886    6239   力成                    -940      -963  
2884   玉山金                  1131     -2029    00642U 元大S&P石油             -937         0  
6116   彩晶                    1061     -2564    2338   光罩                    -883      -943  
00653L 富邦印度正2              996         0    2439   美律                    -866     -6381  
2340   光磊                     921       202    2883   開發金                  -863     -9156  
3338   泰碩                     876      1564    00708L 元大S&P黃金正2          -821         0  
8150   南茂                     869      7237    2002   中鋼                    -811     -5415  
2323   中環                     858      -561    2383   台光電                  -810       948  
00632R 元大台灣50反1            856         0    6191   精成科                  -770      2331  
1504   東元                     841      5437    2301   光寶科                  -764     -2524  
2371   大同                     741      -399    3576   聯合再生                -720     -2767  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
留言載入中...

相關新聞