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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/07/31  108/07/30  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.44520   10.44710  -0.00190   -0.01819
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.26550   10.26730  -0.00180   -0.01753
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.52600   10.52660  -0.00060   -0.00570
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.35230   10.35310  -0.00080   -0.00773
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.30660   10.31030  -0.00370   -0.03589
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.30960   10.31270  -0.00310   -0.03006
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.30900   10.31210  -0.00310   -0.03006
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.39310   10.39450  -0.00140   -0.01347
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.96510    9.96580  -0.00070   -0.00702
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.96510    9.96580  -0.00070   -0.00702
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.95610    9.95630  -0.00020   -0.00201
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.95610    9.95630  -0.00020   -0.00201
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.07610   10.07170   0.00440    0.04369
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.07610   10.07170   0.00440    0.04369
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.81350   10.81960  -0.00610   -0.05638
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.61190   10.61800  -0.00610   -0.05745
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.72210   10.72780  -0.00570   -0.05313
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.60810   10.61380  -0.00570   -0.05370
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.30000   23.37000  -0.07000   -0.29953
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         25.13000   25.16000  -0.03000   -0.11924
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.78510   41.83980  -0.05470   -0.13074
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.30580   40.30820  -0.00240   -0.00595
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.93000    9.93190  -0.00190   -0.01913
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.46620   10.46830  -0.00210   -0.02006
中國信託台灣活力基金                                               13.43000   13.36000   0.07000    0.52395
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.01580   10.02210  -0.00630   -0.06286
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.11630   10.12690  -0.01060   -0.10467
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.04220    9.05170  -0.00950   -0.10495
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.42840   10.43030  -0.00190   -0.01822
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.28810    9.28960  -0.00150   -0.01615
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.47400   11.50890  -0.03490   -0.30324
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.72030    9.74990  -0.02960   -0.30359
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.39730   11.40610  -0.00880   -0.07715
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.93310    9.94070  -0.00760   -0.07645
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              42.96130   43.02910  -0.06780   -0.15757
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  39.88070   39.91350  -0.03280   -0.08218
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              45.41710   45.56690  -0.14980   -0.32875
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                46.13210   46.25320  -0.12110   -0.26182
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.92000   10.97000  -0.05000   -0.45579
中國信託智能運動基金-美元                                          10.54000   10.57000  -0.03000   -0.28382
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.18000   10.25000  -0.07000   -0.68293
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03850   11.03830   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.23490   10.23930  -0.00440   -0.04297
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.41240    9.41650  -0.00410   -0.04354
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.46020   10.46030  -0.00010   -0.00096
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.61800    9.61840  -0.00040   -0.00416
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         39.95230   39.98530  -0.03300   -0.08253
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  39.89070   39.92870  -0.03800   -0.09517
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.51000   11.47000   0.04000    0.34874
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.93000   10.89000   0.04000    0.36731
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.60000   11.55000   0.05000    0.43290
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.06000   11.01000   0.05000    0.45413
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    42.86710   42.91520  -0.04810   -0.11208
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            43.60130   43.70960  -0.10830   -0.24777
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        43.06790   43.24240  -0.17450   -0.40354
元大2001基金                                                       64.80000   64.66000   0.14000    0.21652
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.69970   45.86430  -0.16460   -0.35888
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             43.70410   43.84900  -0.14490   -0.33045
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.53000   21.45000   0.08000    0.37296
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.71840   11.71760   0.00080    0.00683
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.86350   10.86650  -0.00300   -0.02761
元大上證50基金                                                     33.67000   34.01000  -0.34000   -0.99971
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.38000   13.38000   0.00000    0.00000
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.51500   12.50600   0.00900    0.07197
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.02300   17.02600  -0.00300   -0.01762
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.13300   11.11000   0.02300    0.20702
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.77400   10.75500   0.01900    0.17666
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.08000    3.07000   0.01000    0.32573
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.86000   13.81000   0.05000    0.36206
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.26980   47.24820   0.02160    0.04572
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.98160   10.98310  -0.00150   -0.01366
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.99810    9.99950  -0.00140   -0.01400
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.16430   10.16930  -0.00500   -0.04917
元大巴西指數基金                                                    7.40600    7.47300  -0.06700   -0.89656
元大日經225基金                                                    27.31000   27.57000  -0.26000   -0.94305
元大台商收成基金                                                   23.04000   22.90000   0.14000    0.61135
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.42000   11.40000   0.02000    0.17544
元大台灣50單日正向2倍基金                                          41.10000   41.28000  -0.18000   -0.43605
元大台灣中型100基金                                                33.67000   33.61000   0.06000    0.17852
元大台灣加權股價指數基金                                           26.29400   26.30000  -0.00600   -0.02281
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
元大台灣卓越50基金                                                 83.25000   83.31000  -0.06000   -0.07202
元大台灣金融基金                                                   18.52000   18.57000  -0.05000   -0.26925
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.45000   10.48000  -0.03000   -0.28626
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.45000   10.48000  -0.03000   -0.28626
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.46000   32.48000  -0.02000   -0.06158
元大台灣高股息基金                                                 27.31000   27.38000  -0.07000   -0.25566
元大台灣電子科技基金                                               36.73000   36.67000   0.06000    0.16362
元大全球ETF成長組合基金                                            10.70000   10.75000  -0.05000   -0.46512
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.09000   15.13000  -0.04000   -0.26438
元大全球人工智慧ETF基金                                            24.52000   24.55000  -0.03000   -0.12220
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.45000   13.45000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.13000   13.13000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.30500   12.30100   0.00400    0.03252
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.68000    8.70000  -0.02000   -0.22989
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.53000    6.55000  -0.02000   -0.30534
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.87000    6.87000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.58300    8.60600  -0.02300   -0.26726
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.00000   10.04000  -0.04000   -0.39841
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.56000    8.59000  -0.03000   -0.34924
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.80000   13.84000  -0.04000   -0.28902
元大全球農業商機基金                                               18.39000   18.21000   0.18000    0.98847
元大印尼指數基金                                                    9.98300    9.87900   0.10400    1.05274
元大印度指數基金                                                    9.67800    9.80300  -0.12500   -1.27512
元大印度基金                                                       12.61000   12.72000  -0.11000   -0.86478
元大多多基金                                                       17.47000   17.37000   0.10000    0.57571
元大多福基金                                                       53.29000   53.09000   0.20000    0.37672
元大亞太成長基金                                                    8.70000    8.68000   0.02000    0.23041
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.39700    9.39750  -0.00050   -0.00532
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.51760    7.51800  -0.00040   -0.00532
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.25700    9.25000   0.00700    0.07568
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.36700   10.31600   0.05100    0.49438
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.24790   10.24720   0.00070    0.00683
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.44800   10.44670   0.00130    0.01244
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.23530   10.23400   0.00130    0.01270
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.51360   10.52140  -0.00780   -0.07413
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.30030   10.30790  -0.00760   -0.07373
元大卓越基金                                                       44.13000   44.00000   0.13000    0.29545
元大店頭基金                                                        8.58000    8.50000   0.08000    0.94118
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.48840   10.48770   0.00070    0.00667
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.85820    9.85080   0.00740    0.07512
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.60160   32.63720  -0.03560   -0.10908
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.12190   42.19430  -0.07240   -0.17159
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.02440   17.01130   0.01310    0.07701
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.29030   22.33660  -0.04630   -0.20728
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.07000   42.13860  -0.06860   -0.16280
元大高科技基金                                                     19.76000   19.60000   0.16000    0.81633
元大得利貨幣市場基金                                               16.33310   16.33290   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03770   12.03750   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
元大富櫃50基金                                                     13.16000   13.14000   0.02000    0.15221
元大華夏中小基金                                                    7.46000    7.44000   0.02000    0.26882
元大新中國基金-人民幣                                               9.90000    9.85000   0.05000    0.50761
元大新中國基金-美元                                                 9.27000    9.21800   0.05200    0.56411
元大新中國基金-新台幣                                               9.30000    9.26000   0.04000    0.43197
元大新主流基金                                                     24.99000   24.85000   0.14000    0.56338
元大新東協平衡基金-美元                                             9.63900    9.63200   0.00700    0.07267
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.99560   11.02310  -0.02750   -0.24948
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.13560   10.15570  -0.02010   -0.19792
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.55050   11.58350  -0.03300   -0.28489
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.51690    9.54410  -0.02720   -0.28499
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.57920   10.57940  -0.00020   -0.00189
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.81840    9.81860  -0.00020   -0.00204
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.82580   10.83540  -0.00960   -0.08860
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.05540   10.06430  -0.00890   -0.08843
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.10630   10.10780  -0.00150   -0.01484
元大新興亞洲基金                                                   11.08000   11.09000  -0.01000   -0.09017
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.89060    9.89710  -0.00650   -0.06568
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.16520    9.17120  -0.00600   -0.06542
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.24160   10.25720  -0.01560   -0.15209
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.50540    9.51990  -0.01450   -0.15231
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.17040   15.17020   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       37.26000   37.13000   0.13000    0.35012
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
元大實質多重資產基金-美元                                           8.21000    8.20800   0.00200    0.02437
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.73000    8.73000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.24000   12.13000   0.11000    0.90684
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.18000   18.50000  -0.32000   -1.72973
元大摩臺基金                                                       38.96000   39.00000  -0.04000   -0.10256
元大標普500基金                                                    28.41000   28.51000  -0.10000   -0.35075
元大標普500單日反向1倍基金                                         11.99000   11.96000   0.03000    0.25084
元大標普500單日正向2倍基金                                         37.86000   38.11000  -0.25000   -0.65600
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.79000   20.86000  -0.07000   -0.33557
元大標智滬深300基金                                                18.50000   18.67000  -0.17000   -0.91055
元大歐洲50基金                                                     25.32000   25.76000  -0.44000   -1.70807
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.20810    9.21510  -0.00700   -0.07596
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29860   10.29840   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.85000   15.77000   0.08000    0.50729
日盛上選基金                                                       36.50000   36.36000   0.14000    0.38504
日盛小而美基金                                                     18.76000   18.67000   0.09000    0.48206
日盛中國內需動力基金                                                9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.38350   12.38440  -0.00090   -0.00727
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.86370    9.86450  -0.00080   -0.00811
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.64250   12.63720   0.00530    0.04194
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.06490   10.06070   0.00420    0.04175
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.43050   11.43220  -0.00170   -0.01487
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.08270    9.08410  -0.00140   -0.01541
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.39000   10.36000   0.03000    0.28958
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
日盛日盛基金                                                       12.00000   11.90000   0.10000    0.84034
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
日盛全球抗暖化基金                                                 11.49000   11.52000  -0.03000   -0.26042
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.57640   10.58360  -0.00720   -0.06803
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.43340    9.43990  -0.00650   -0.06886
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.34130   10.35300  -0.01170   -0.11301
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.22410    9.23460  -0.01050   -0.11370
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.62000   10.66000  -0.04000   -0.37523
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.70000   10.75000  -0.05000   -0.46512
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.52700    2.52730  -0.00030   -0.01187
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65750    1.65760  -0.00010   -0.00603
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39130    0.39110   0.00020    0.05114
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25710    0.25700   0.00010    0.03891
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.90170   12.90380  -0.00210   -0.01627
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.35310    8.35440  -0.00130   -0.01556
日盛亞洲機會基金                                                    7.19000    7.20000  -0.01000   -0.13889
日盛首選基金                                                       17.94000   17.86000   0.08000    0.44793
日盛高科技基金                                                     19.02000   18.96000   0.06000    0.31646
日盛貨幣市場基金                                                   14.84160   14.84140   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     41.54000   41.22000   0.32000    0.77632
日盛精選五虎基金                                                   37.14000   37.08000   0.06000    0.16181
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.55220   13.55200   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 32.36000   32.22000   0.14000    0.43451
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.37000   10.42000  -0.05000   -0.47985
台新MSCI中國基金                                                   20.39000   20.46000  -0.07000   -0.34213
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      20.00000    0.00000  20.00000    0.00000
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22900   14.22880   0.00020    0.00141
台新中國通基金                                                     46.66000   46.32000   0.34000    0.73402
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.57090    0.57070   0.00020    0.03504
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.71500   17.72200  -0.00700   -0.03950
台新中國精選中小基金-美元                                           0.32590    0.32700  -0.00110   -0.33639
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
台新主流基金                                                       25.21000   25.17000   0.04000    0.15892
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.71000   23.60000   0.11000    0.46610
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.76750    0.76340   0.00410    0.53707
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.79000   16.71000   0.08000    0.47876
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.54240    0.53950   0.00290    0.53753
台新台灣中小基金                                                   36.33000   36.07000   0.26000    0.72082
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.65370   10.61980   0.03390    0.31922
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.87120    9.82710   0.04410    0.44876
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.36000    9.32000   0.04000    0.42918
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.41920   11.36820   0.05100    0.44862
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.86000   10.82000   0.04000    0.36969
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.19050   10.20060  -0.01010   -0.09901
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.41080   11.42260  -0.01180   -0.10330
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.99000   11.01000  -0.02000   -0.18165
台新印度基金                                                       14.41000   14.55000  -0.14000   -0.96220
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.66430    8.66640  -0.00210   -0.02423
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28400    0.28380   0.00020    0.07047
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.72330   12.72650  -0.00320   -0.02514
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41200    0.41170   0.00030    0.07287
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             39.98000   40.01000  -0.03000   -0.07498
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                41.05000   41.15000  -0.10000   -0.24301
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13380   11.13370   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 32.89820   32.82620   0.07200    0.21934
台新智慧生活基金-美元                                              11.05420   11.11730  -0.06310   -0.56758
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.45000   11.53000  -0.08000   -0.69384
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.39110    8.39630  -0.00520   -0.06193
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.64330    8.65610  -0.01280   -0.14787
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.52990    9.53570  -0.00580   -0.06082
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.82680    9.84140  -0.01460   -0.14835
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.84780   11.84600   0.00180    0.01520
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37540    0.37500   0.00040    0.10667
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.40110    8.39980   0.00130    0.01548
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.28100    0.28070   0.00030    0.10688
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.69000    5.73000  -0.04000   -0.69808
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.31000   22.35000  -0.04000   -0.17897
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.30680   10.31620  -0.00940   -0.09112
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.08130   10.08530  -0.00400   -0.03966
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.17260   10.18180  -0.00920   -0.09036
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.30670   10.31620  -0.00950   -0.09209
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.08110   10.08510  -0.00400   -0.03966
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.17260   10.18180  -0.00920   -0.09036
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               42.35580   42.35540   0.00040    0.00094
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     42.00710   42.03550  -0.02840   -0.06756
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.97780   39.92710   0.05070    0.12698
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.37370   11.37300   0.00070    0.00615
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.19130   10.18680   0.00450    0.04417
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.23460    9.23310   0.00150    0.01625
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.88180   10.88000   0.00180    0.01654
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.83160    7.82710   0.00450    0.05749
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.29920    9.29380   0.00540    0.05810
永豐中小基金                                                       53.86000   53.51000   0.35000    0.65408
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79360    1.79410  -0.00050   -0.02787
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.50900    2.50970  -0.00070   -0.02789
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.21010    8.20930   0.00080    0.00975
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.14310   11.14200   0.00110    0.00987
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.82000    4.85000  -0.03000   -0.61856
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.76000   21.89000  -0.13000   -0.59388
永豐主流品牌基金                                                   19.47000   19.76000  -0.29000   -1.46761
永豐永豐基金                                                       33.70000   33.44000   0.26000    0.77751
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.25960    9.26850  -0.00890   -0.09602
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.78520    9.79450  -0.00930   -0.09495
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.15430    9.17000  -0.01570   -0.17121
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.67640    9.69300  -0.01660   -0.17126
永豐亞洲民生消費基金                                               12.08000   12.08000   0.00000    0.00000
永豐南非幣2021保本基金                                             14.18380   14.18820  -0.00440   -0.03101
永豐高科技基金                                                     24.13000   23.73000   0.40000    1.68563
永豐貨幣市場基金                                                   13.94460   13.94440   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11790    2.11950  -0.00160   -0.07549
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.62440    2.62650  -0.00210   -0.07995
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.80710    7.81020  -0.00310   -0.03969
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.97920   10.98360  -0.00440   -0.04006
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.21660    7.22700  -0.01040   -0.14390
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.61330   11.63010  -0.01680   -0.14445
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.62000   10.55000   0.07000    0.66351
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.38000    8.31000   0.07000    0.84236
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 19.31000   19.17000   0.14000    0.73031
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.10000   55.11000  -0.01000   -0.01815
永豐領航科技基金                                                   39.00000   38.40000   0.60000    1.56250
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.21000   12.18000   0.03000    0.24631
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.64000   11.61000   0.03000    0.25840
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.08000   10.25000  -0.17000   -1.65854
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.12000   10.29000  -0.17000   -1.65209
永豐趨勢平衡基金                                                   41.98000   41.60000   0.38000    0.91346
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.90360   11.90270   0.00090    0.00756
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.75910    9.75620   0.00290    0.02972
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.41100   10.40790   0.00310    0.02979
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.82280    9.81900   0.00380    0.03870
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.31000   10.30600   0.00400    0.03881
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.81410    9.81160   0.00250    0.02548
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.59510   10.59240   0.00270    0.02549
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.83290    9.82940   0.00350    0.03561
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.39490   10.39120   0.00370    0.03561
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.17000   11.13000   0.04000    0.35939
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.78000    9.74000   0.04000    0.41068
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.50000   10.45000   0.05000    0.47847
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.37000   15.32000   0.05000    0.32637
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          20.20000   20.12000   0.08000    0.39761
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          20.11000   20.02000   0.09000    0.44955
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.07170   10.06800   0.00370    0.03675
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.07170   10.06800   0.00370    0.03675
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.01290   10.00970   0.00320    0.03197
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.01290   10.00970   0.00320    0.03197
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.16740   10.15980   0.00760    0.07480
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.16720   10.15970   0.00750    0.07382
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.07230   10.06830   0.00400    0.03973
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.07230   10.06830   0.00400    0.03973
兆豐國際生命科學基金                                               15.46000   15.44000   0.02000    0.12953
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.46990   10.50730  -0.03740   -0.35594
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.71170   10.74340  -0.03170   -0.29506
兆豐國際全球基金                                                   31.53000   31.69000  -0.16000   -0.50489
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.49920   10.49850   0.00070    0.00667
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.22980   10.22260   0.00720    0.07043
兆豐國際國民基金                                                   23.23000   23.09000   0.14000    0.60632
兆豐國際第一基金                                                   13.34000   13.27000   0.07000    0.52751
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.77410   10.78090  -0.00680   -0.06307
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.22360    8.22880  -0.00520   -0.06319
兆豐國際萬全基金                                                   20.70000   20.62000   0.08000    0.38797
兆豐國際電子基金                                                   26.88000   26.64000   0.24000    0.90090
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.26000   22.29000  -0.03000   -0.13459
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.41000   15.39000   0.02000    0.12995
兆豐國際豐台灣基金                                                 35.92000   35.73000   0.19000    0.53177
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.56050   12.56030   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                            10.08000   10.14000  -0.06000   -0.59172
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                            10.06000   10.12000  -0.06000   -0.59289
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.98180    9.98850  -0.00670   -0.06708
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.97870    9.98590  -0.00720   -0.07210
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.98470   10.00010  -0.01540   -0.15400
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.98500    9.99180  -0.00680   -0.06806
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.97080    9.97520  -0.00440   -0.04411
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.98200    9.98870  -0.00670   -0.06708
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.98140    9.98850  -0.00710   -0.07108
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.99320   10.00870  -0.01550   -0.15487
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.98980    9.99660  -0.00680   -0.06802
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.98000    9.98440  -0.00440   -0.04407
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.89230   10.89410  -0.00180   -0.01652
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.65390   10.65540  -0.00150   -0.01408
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.87960   10.88160  -0.00200   -0.01838
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.57190   10.57390  -0.00200   -0.01891
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.71940   10.72100  -0.00160   -0.01492
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.67780   10.67980  -0.00200   -0.01873
合庫台灣基金                                                       11.90000   11.81000   0.09000    0.76207
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.74490   11.75770  -0.01280   -0.10886
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.74440   12.75180  -0.00740   -0.05803
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.36640   11.37270  -0.00630   -0.05540
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.15230   12.15760  -0.00530   -0.04359
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.16670    8.17560  -0.00890   -0.10886
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.45880    9.46440  -0.00560   -0.05917
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.16360    9.16870  -0.00510   -0.05562
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.87330    8.87760  -0.00430   -0.04844
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.31610    9.32130  -0.00520   -0.05579
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.51000   10.57000  -0.06000   -0.56764
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.19000   11.24000  -0.05000   -0.44484
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.37000    9.42000  -0.05000   -0.53079
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.14000   10.18000  -0.04000   -0.39293
合庫全球新興市場基金                                                9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.54000   10.57000  -0.03000   -0.28382
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.16000    9.19000  -0.03000   -0.32644
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.47000    9.50000  -0.03000   -0.31579
合庫貨幣市場基金                                                   10.17640   10.17630   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                   10.00490   10.01180  -0.00690   -0.06892
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.32050   10.32840  -0.00790   -0.07649
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.59280   10.60640  -0.01360   -0.12822
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.14520   12.15490  -0.00970   -0.07980
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.44380   15.45090  -0.00710   -0.04595
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.78610    8.79260  -0.00650   -0.07393
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.60530    9.61260  -0.00730   -0.07594
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.95570    7.96590  -0.01020   -0.12805
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.73870    8.74570  -0.00700   -0.08004
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.67100   10.67650  -0.00550   -0.05152
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.56000   10.60000  -0.04000   -0.37736
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.60000   10.65000  -0.05000   -0.46948
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.43000   10.48000  -0.05000   -0.47710
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.71000    9.75000  -0.04000   -0.41026
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.93000    9.98000  -0.05000   -0.50100
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.78000    9.82000  -0.04000   -0.40733
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                        10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.96000   11.98000  -0.02000   -0.16694
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.73000   11.75000  -0.02000   -0.17021
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.93000   11.96000  -0.03000   -0.25084
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.19300   10.19650  -0.00350   -0.03433
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.19770   10.20100  -0.00330   -0.03235
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.94550    9.99540  -0.04990   -0.49923
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.16640   10.16710  -0.00070   -0.00688
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.19300   10.19640  -0.00340   -0.03335
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.19770   10.20100  -0.00330   -0.03235
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.94550    9.99540  -0.04990   -0.49923
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.16630   10.16710  -0.00080   -0.00787
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.53000   10.56000  -0.03000   -0.28409
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.22830   11.22760   0.00070    0.00623
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.08660   10.07200   0.01460    0.14496
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.04230   10.03650   0.00580    0.05779
安聯中國東協基金                                                   15.72000   15.73000  -0.01000   -0.06357
安聯中國策略基金-美元                                              12.62000   12.61000   0.01000    0.07930
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.53000   16.52000   0.01000    0.06053
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.41000   15.50000  -0.09000   -0.58065
安聯中華新思路基金-美元                                            14.32000   14.39000  -0.07000   -0.48645
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.55000   13.62000  -0.07000   -0.51395
安聯台灣大壩基金                                                   31.40000   31.22000   0.18000    0.57655
安聯台灣科技基金                                                   53.55000   52.77000   0.78000    1.47811
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55180   12.55160   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   35.91000   35.61000   0.30000    0.84246
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.79450   10.80740  -0.01290   -0.11936
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.91020   15.93030  -0.02010   -0.12617
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.88700    9.92440  -0.03740   -0.37685
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  12.12000   12.19000  -0.07000   -0.57424
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.74000   11.79000  -0.05000   -0.42409
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.26400   13.28040  -0.01640   -0.12349
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.85000   10.86090  -0.01090   -0.10036
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.91770   12.93290  -0.01520   -0.11753
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.57140    9.63140  -0.06000   -0.62296
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.51650    9.56570  -0.04920   -0.51434
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.05260    9.10210  -0.04950   -0.54383
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.20350   10.26970  -0.06620   -0.64461
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.25110   10.30630  -0.05520   -0.53559
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.60000   11.62000  -0.02000   -0.17212
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.61000   11.64000  -0.03000   -0.25773
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.98000   11.04000  -0.06000   -0.54348
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.14000   10.18000  -0.04000   -0.39293
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.64000    9.69000  -0.05000   -0.51600
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.52000   11.55000  -0.03000   -0.25974
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.08000   11.12000  -0.04000   -0.35971
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.81000    9.88000  -0.07000   -0.70850
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.47000    9.55000  -0.08000   -0.83770
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.53150   12.54500  -0.01350   -0.10761
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.37760   11.38780  -0.01020   -0.08957
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.98460   10.99570  -0.01110   -0.10095
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.60920    8.67150  -0.06230   -0.71845
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.48390    8.53600  -0.05210   -0.61036
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.16440    8.21570  -0.05130   -0.62441
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.22820   10.30340  -0.07520   -0.72986
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.14740   10.21170  -0.06430   -0.62967
安聯全球人口趨勢基金                                               12.51000   12.59000  -0.08000   -0.63542
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.01000    8.94000   0.07000    0.78300
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.15000   33.91000   0.24000    0.70776
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.03000    8.00000   0.03000    0.37500
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.48030   12.48280  -0.00250   -0.02003
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.54160   10.56760  -0.02600   -0.24604
安聯全球新興市場基金                                               17.43000   17.44000  -0.01000   -0.05734
安聯全球農金趨勢基金                                                9.26000    9.25000   0.01000    0.10811
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.35000    9.39000  -0.04000   -0.42599
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.89000   10.97000  -0.08000   -0.72926
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.14000   11.20000  -0.06000   -0.53571
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        11.04000   11.05000  -0.01000   -0.09050
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.77000    9.85000  -0.08000   -0.81218
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.75000    9.81000  -0.06000   -0.61162
安聯亞洲動態策略基金                                               22.67000   22.73000  -0.06000   -0.26397
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.08030   10.08260  -0.00230   -0.02281
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.08950   10.09280  -0.00330   -0.03270
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.07940   10.08170  -0.00230   -0.02281
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.09220   10.09550  -0.00330   -0.03269
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.08330   10.08560  -0.00230   -0.02280
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.03390   10.03660  -0.00270   -0.02690
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.03390   10.03660  -0.00270   -0.02690
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.03390   10.03660  -0.00270   -0.02690
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.57710   10.57760  -0.00050   -0.00473
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.11040   10.11090  -0.00050   -0.00495
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               91.04770   91.05590  -0.00820   -0.00901
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.43590   13.43210   0.00380    0.02829
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.83620   68.84390  -0.00770   -0.01118
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 10.02940   10.02660   0.00280    0.02793
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.74850    2.74800   0.00050    0.01820
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.96420   10.96140   0.00280    0.02554
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.28520    2.28640  -0.00120   -0.05248
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.86040    8.85750   0.00290    0.03274
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.54320   10.55460  -0.01140   -0.10801
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.48540   10.48730  -0.00190   -0.01812
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.87630   10.87540   0.00090    0.00828
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.44500   10.44650  -0.00150   -0.01436
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.48570   10.48650  -0.00080   -0.00763
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.44130   10.45260  -0.01130   -0.10811
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.35600   10.35770  -0.00170   -0.01641
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.66280   10.66210   0.00070    0.00657
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.34140   10.34290  -0.00150   -0.01450
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.39220   10.39340  -0.00120   -0.01155
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.31850   10.31730   0.00120    0.01163
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.42690   10.42350   0.00340    0.03262
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.30970   10.30820   0.00150    0.01455
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.25240   10.25160   0.00080    0.00780
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.32730   10.32650   0.00080    0.00775
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.37750   10.37410   0.00340    0.03277
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.30960   10.30810   0.00150    0.01455
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.25170   10.25100   0.00070    0.00683
宏利台灣動力基金A類型                                              31.41000   31.28000   0.13000    0.41560
宏利台灣動力基金I類型                                              31.41000   31.28000   0.13000    0.41560
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.11560   10.14340  -0.02780   -0.27407
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.99640   10.03330  -0.03690   -0.36778
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.64290    7.66390  -0.02100   -0.27401
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.61750    7.64340  -0.02590   -0.33885
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.63000   11.68000  -0.05000   -0.42808
宏利全球債券組合基金                                               13.81860   13.82650  -0.00790   -0.05714
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.00190    3.00120   0.00070    0.02332
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.46520   12.46500   0.00020    0.00160
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.97100    8.97140  -0.00040   -0.00446
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.55760    2.56040  -0.00280   -0.10936
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.54150   11.54870  -0.00720   -0.06234
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.45920    3.46490  -0.00570   -0.16451
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.55540    0.55630  -0.00090   -0.16178
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.65000   15.68000  -0.03000   -0.19133
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.35670   12.36360  -0.00690   -0.05581
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.94210   10.94670  -0.00460   -0.04202
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.49330   10.50170  -0.00840   -0.07999
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.78240    8.78690  -0.00450   -0.05121
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.42050    8.42410  -0.00360   -0.04273
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.27700    8.28340  -0.00640   -0.07726
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.44200    8.44430  -0.00230   -0.02724
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.90000   10.80000   0.10000    0.92593
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.86000   10.77000   0.09000    0.83565
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.78000   10.67000   0.11000    1.03093
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.97000   10.99000  -0.02000   -0.18198
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.69000   10.72000  -0.03000   -0.27985
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.28000   10.31000  -0.03000   -0.29098
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.04860    3.05010  -0.00150   -0.04918
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.44170    0.44190  -0.00020   -0.04526
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.28570   13.29640  -0.01070   -0.08047
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          1.00650    1.00690  -0.00040   -0.03973
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.63440    7.64060  -0.00620   -0.08115
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.12170    2.12280  -0.00110   -0.05182
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30650    0.30660  -0.00010   -0.03262
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.29830    9.30530  -0.00700   -0.07523
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33820    0.33830  -0.00010   -0.02956
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69120   13.69110   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.53000    2.54000  -0.01000   -0.39370
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.41000   11.43000  -0.02000   -0.17498
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          26.57000   26.54000   0.03000    0.11304
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          26.57000   26.54000   0.03000    0.11304
宏利澳幣保本基金                                                   12.69410   12.69070   0.00340    0.02679
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.72000   10.75000  -0.03000   -0.27907
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.90000   10.93000  -0.03000   -0.27447
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.41000   11.43000  -0.02000   -0.17498
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.46000   11.47000  -0.01000   -0.08718
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.19000   11.21000  -0.02000   -0.17841
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.05000   11.08000  -0.03000   -0.27076
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.08000   12.10000  -0.02000   -0.16529
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.46630   10.47130  -0.00500   -0.04775
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.68010    9.68040  -0.00030   -0.00310
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.17840    9.18660  -0.00820   -0.08926
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.56570   11.57600  -0.01030   -0.08898
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.36000    9.40000  -0.04000   -0.42553
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
貝萊德新台幣基金                                                   12.97330   12.97320   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     27.79000   27.90000  -0.11000   -0.39427
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.49460   11.49510  -0.00050   -0.00435
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.14930   10.15330  -0.00400   -0.03940
保德信大中華基金-人民幣                                            10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
保德信大中華基金-美元                                              10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
保德信大中華基金-新台幣                                            30.43000   30.49000  -0.06000   -0.19679
保德信中小型股基金                                                 49.49000   48.65000   0.84000    1.72662
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
保德信中國中小基金-美元                                             8.56000    8.55000   0.01000    0.11696
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.33000    8.32000   0.01000    0.12019
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.01600   10.02460  -0.00860   -0.08579
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.09370   10.10460  -0.01090   -0.10787
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.13540   10.14420  -0.00880   -0.08675
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.24240   11.25210  -0.00970   -0.08621
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-美元                                            10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.89000   28.96000  -0.07000   -0.24171
保德信全球消費商機基金                                             19.77000   19.90000  -0.13000   -0.65327
保德信全球基礎建設基金                                             13.73000   13.81000  -0.08000   -0.57929
保德信全球資源基金                                                  7.37000    7.36000   0.01000    0.13587
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.52000   33.53000  -0.01000   -0.02982
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.58170   10.59090  -0.00920   -0.08687
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 11.01340   11.02300  -0.00960   -0.08709
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.63620   10.65470  -0.01850   -0.17363
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               11.06790   11.08720  -0.01930   -0.17407
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.66780    9.68970  -0.02190   -0.22601
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.83730   10.86210  -0.02480   -0.22832
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.24950    9.27870  -0.02920   -0.31470
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.35110   10.38390  -0.03280   -0.31587
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.19920    8.20560  -0.00640   -0.07800
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.30930   11.31810  -0.00880   -0.07775
保德信亞太基金                                                     20.65000   20.68000  -0.03000   -0.14507
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.74990    8.75600  -0.00610   -0.06967
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.12950   12.13790  -0.00840   -0.06920
保德信店頭市場基金                                                 35.83000   35.38000   0.45000    1.27191
保德信拉丁美洲基金                                                  7.50000    7.55000  -0.05000   -0.66225
保德信金平衡基金                                                   30.63000   30.54000   0.09000    0.29470
保德信金滿意基金                                                   43.28000   42.97000   0.31000    0.72143
保德信科技島基金                                                   27.64000   27.31000   0.33000    1.20835
保德信高成長基金                                                   97.75000   96.75000   1.00000    1.03359
保德信貨幣市場基金                                                 15.84460   15.84430   0.00030    0.00189
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.74380   10.78220  -0.03840   -0.35614
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   11.00600   11.05490  -0.04890   -0.44234
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.06650   11.08210  -0.01560   -0.14077
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.61480   10.63900  -0.02420   -0.22746
保德信新世紀基金                                                   10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.25970    8.26590  -0.00620   -0.07501
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.43060   10.43780  -0.00720   -0.06898
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.76470   11.77350  -0.00880   -0.07474
保德信新興趨勢組合基金                                             10.94000   11.04000  -0.10000   -0.90580
保德信瑞騰基金                                                     15.65490   15.65480   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                                 10.23000   10.39000  -0.16000   -1.53994
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.98580    9.98480   0.00100    0.01002
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.56300   10.56210   0.00090    0.00852
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.92590    9.93090  -0.00500   -0.05035
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.23460   10.24030  -0.00570   -0.05566
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.00520   10.01090  -0.00570   -0.05694
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.53100   10.53500  -0.00400   -0.03797
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.94460    9.94540  -0.00080   -0.00804
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.32800   10.32910  -0.00110   -0.01065
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.62090   10.62880  -0.00790   -0.07433
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.35360   10.35710  -0.00350   -0.03379
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.75290   10.75670  -0.00380   -0.03533
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.30540   10.30690  -0.00150   -0.01455
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.64270   10.64420  -0.00150   -0.01409
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.19900   10.20550  -0.00650   -0.06369
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.76260   10.76710  -0.00450   -0.04179
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.11410   10.11700  -0.00290   -0.02866
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.52330   10.52640  -0.00310   -0.02945
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.93960    9.94370  -0.00410   -0.04123
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.93970    9.94370  -0.00400   -0.04023
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.12260   10.12200   0.00060    0.00593
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.92190    9.92370  -0.00180   -0.01814
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.92190    9.92370  -0.00180   -0.01814
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.13880   10.12350   0.01530    0.15113
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.46520   10.47050  -0.00530   -0.05062
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.21620   10.21830  -0.00210   -0.02055
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.37810   10.38280  -0.00470   -0.04527
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.76140   10.76620  -0.00480   -0.04458
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.50950   10.51020  -0.00070   -0.00666
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.18220   11.18270  -0.00050   -0.00447
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.38950   10.39170  -0.00220   -0.02117
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.70100   10.70330  -0.00230   -0.02149
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.57380   10.57360   0.00020    0.00189
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.63010   10.62760   0.00250    0.02352
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.66830   10.67500  -0.00670   -0.06276
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.40430   10.41180  -0.00750   -0.07203
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.43430   10.44120  -0.00690   -0.06608
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.50980   10.51200  -0.00220   -0.02093
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.69280   10.69480  -0.00200   -0.01870
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.25490   10.25900  -0.00410   -0.03996
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.35280   10.35700  -0.00420   -0.04055
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97740    1.97730   0.00010    0.00506
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83660    2.83630   0.00030    0.01058
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29610    0.29580   0.00030    0.10142
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.46080    0.46040   0.00040    0.08688
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.41210    8.40900   0.00310    0.03687
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.31710   12.29180   0.02530    0.20583
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.73560    9.73560   0.00000    0.00000
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.38330   12.38370  -0.00040   -0.00323
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.77140    8.76490   0.00650    0.07416
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.20940   11.20100   0.00840    0.07499
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.95240   10.95440  -0.00200   -0.01826
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.75650   10.76480  -0.00830   -0.07710
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.65000   19.64000   0.01000    0.05092
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4548.53000 4547.96000   0.57000    0.01253
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.31350   10.31200   0.00150    0.01455
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.21510   11.21370   0.00140    0.01248
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.20810   10.21270  -0.00460   -0.04504
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.94900    9.94800   0.00100    0.01005
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.57730   10.57610   0.00120    0.01135
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.95540    9.96090  -0.00550   -0.05522
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.33120   10.33570  -0.00450   -0.04354
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.53640   10.56390  -0.02750   -0.26032
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.18560    6.19860  -0.01300   -0.20972
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.33640   11.36030  -0.02390   -0.21038
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.29000   10.24000   0.05000    0.48828
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.21000   10.16000   0.05000    0.49213
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.29000   10.24000   0.05000    0.48828
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.21000   10.16000   0.05000    0.49213
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.70780   10.71260  -0.00480   -0.04481
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.72390   11.72150   0.00240    0.02048
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.93310   10.93070   0.00240    0.02196
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.22870    9.23280  -0.00410   -0.04441
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.55890    9.55690   0.00200    0.02093
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.43370    9.43160   0.00210    0.02227
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.59660   10.60130  -0.00470   -0.04433
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.07610   11.07380   0.00230    0.02077
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.05760   11.05520   0.00240    0.02171
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.38000    7.36000   0.02000    0.27174
柏瑞巨人基金                                                       13.10000   13.09000   0.01000    0.07639
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70220   13.70200   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.86000   16.93000  -0.07000   -0.41347
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.40850   14.42060  -0.01210   -0.08391
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.75210   12.75700  -0.00490   -0.03841
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.34920   13.35280  -0.00360   -0.02696
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.67560    8.68290  -0.00730   -0.08407
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.84440    6.85010  -0.00570   -0.08321
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.77340    8.77670  -0.00330   -0.03760
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.57230    8.58230  -0.01000   -0.11652
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.87590   10.87880  -0.00290   -0.02666
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.50500    8.50570  -0.00070   -0.00823
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.94130   12.94630  -0.00500   -0.03862
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.48050   12.49090  -0.01040   -0.08326
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.24510   13.26060  -0.01550   -0.11689
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.15210   12.15540  -0.00330   -0.02715
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.07000    9.07750  -0.00750   -0.08262
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.80640    9.81020  -0.00380   -0.03874
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.79570    9.80720  -0.01150   -0.11726
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.66930    9.67190  -0.00260   -0.02688
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.54570    9.54640  -0.00070   -0.00733
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.77950   10.78830  -0.00880   -0.08157
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.71300   10.71880  -0.00580   -0.05411
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.54990   10.55240  -0.00250   -0.02369
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.64620   10.64440   0.00180    0.01691
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.94370    9.95180  -0.00810   -0.08139
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.65500    9.66020  -0.00520   -0.05383
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.71320   10.73510  -0.02190   -0.20400
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.71550    9.71770  -0.00220   -0.02264
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.81060    9.80890   0.00170    0.01733
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.75930   10.76810  -0.00880   -0.08172
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.71340   10.71910  -0.00570   -0.05318
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.55030   10.55280  -0.00250   -0.02369
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.64720   10.64530   0.00190    0.01785
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.94360    9.95170  -0.00810   -0.08139
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.65520    9.66040  -0.00520   -0.05383
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.89510   10.91740  -0.02230   -0.20426
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.71560    9.71780  -0.00220   -0.02264
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.81120    9.80950   0.00170    0.01733
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.36090   11.36730  -0.00640   -0.05630
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.76960   12.77380  -0.00420   -0.03288
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.07300   12.07420  -0.00120   -0.00994
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.04950    9.05450  -0.00500   -0.05522
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.74680    9.75000  -0.00320   -0.03282
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.67750    9.67850  -0.00100   -0.01033
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.05510   11.06130  -0.00620   -0.05605
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.89070   11.89450  -0.00380   -0.03195
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.66340   11.66460  -0.00120   -0.01029
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.04970    9.05480  -0.00510   -0.05632
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.74730    9.75050  -0.00320   -0.03282
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.67790    9.67890  -0.00100   -0.01033
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.76000   13.78000  -0.02000   -0.14514
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.55000   14.56000  -0.01000   -0.06868
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.84000    8.85000  -0.01000   -0.11299
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.66000   11.68000  -0.02000   -0.17123
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.47000   11.47000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.77000   11.77000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.46000   13.47000  -0.01000   -0.07424
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.80000   13.83000  -0.03000   -0.21692
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.64000   10.73000  -0.09000   -0.83877
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.09030   12.11030  -0.02000   -0.16515
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.30250   10.31380  -0.01130   -0.10956
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.70110    7.71390  -0.01280   -0.16593
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.21130   10.22250  -0.01120   -0.10956
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.63000   11.64000  -0.01000   -0.08591
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.25000   11.26000  -0.01000   -0.08881
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.34000   11.35000  -0.01000   -0.08811
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.03000   11.04000  -0.01000   -0.09058
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.33920   12.34310  -0.00390   -0.03160
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.05750   12.05590   0.00160    0.01327
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.05640   11.05330   0.00310    0.02805
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.61120    8.61390  -0.00270   -0.03134
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.68140    9.68010   0.00130    0.01343
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.73800    9.73530   0.00270    0.02773
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.59890   11.59740   0.00150    0.01293
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.83550   10.83890  -0.00340   -0.03137
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.03790   11.03480   0.00310    0.02809
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                         10.02690   10.02560   0.00130    0.01297
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.30430    9.30720  -0.00290   -0.03116
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.19940    9.20250  -0.00310   -0.03369
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.76460    9.76180   0.00280    0.02868
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.85770   12.86880  -0.01110   -0.08626
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.34050   12.34580  -0.00530   -0.04293
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.67870   11.68160  -0.00290   -0.02483
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.21900    7.22530  -0.00630   -0.08719
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.98370    8.98750  -0.00380   -0.04228
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.67710    9.67940  -0.00230   -0.02376
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.05290   11.06250  -0.00960   -0.08678
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.69700   11.69980  -0.00280   -0.02393
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.72980    9.73390  -0.00410   -0.04212
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.21130    9.21930  -0.00800   -0.08677
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.88390    9.88630  -0.00240   -0.02428
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.08540   12.09200  -0.00660   -0.05458
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.85960   12.86190  -0.00230   -0.01788
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.72960   11.73030  -0.00070   -0.00597
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.41750    9.42260  -0.00510   -0.05413
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.04940   10.05120  -0.00180   -0.01791
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.05130   10.05180  -0.00050   -0.00497
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.12120   12.12340  -0.00220   -0.01815
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.78260   10.78840  -0.00580   -0.05376
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.17620   11.17680  -0.00060   -0.00537
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.99860   10.00400  -0.00540   -0.05398
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.58350    9.58870  -0.00520   -0.05423
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.29020   10.29210  -0.00190   -0.01846
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.79190    9.79240  -0.00050   -0.00511
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.29000   19.38000  -0.09000   -0.46440
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           18.19000   18.28000  -0.09000   -0.49234
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.44020   13.45220  -0.01200   -0.08920
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.52280   10.53110  -0.00830   -0.07881
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.57790   11.58370  -0.00580   -0.05007
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.49850   12.51670  -0.01820   -0.14541
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.07920   11.08260  -0.00340   -0.03068
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.14610    9.15330  -0.00720   -0.07866
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.71850    9.72340  -0.00490   -0.05039
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.57240    9.58630  -0.01390   -0.14500
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.67460    9.67750  -0.00290   -0.02997
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.28260    9.28990  -0.00730   -0.07858
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.51660    9.52140  -0.00480   -0.05041
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.45660   11.47320  -0.01660   -0.14469
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.61630    9.61920  -0.00290   -0.03015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            43.09530   43.26700  -0.17170   -0.39684
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.99940    0.00000   9.99940    0.00000
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.99940    0.00000   9.99940    0.00000
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.13000   11.03000   0.10000    0.90662
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        34.07000   34.70000  -0.63000   -1.81556
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.81170   11.81100   0.00070    0.00593
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.70980    1.70880   0.00100    0.05852
國泰大中華基金                                                     20.44000   20.11000   0.33000    1.64097
國泰小龍基金-新台幣                                                15.34000   15.17000   0.17000    1.12063
國泰中小成長基金-新台幣                                            44.11000   43.59000   0.52000    1.19293
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.44750    4.45290  -0.00540   -0.12127
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.70530    0.70570  -0.00040   -0.05668
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.75450    0.75500  -0.00050   -0.06623
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.06000   20.09000  -0.03000   -0.14933
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               42.45460   42.46550  -0.01090   -0.02567
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.39040    2.38280   0.00760    0.31895
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34460    0.34330   0.00130    0.37868
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.74060   10.71010   0.03050    0.28478
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34270    0.34250   0.00020    0.05839
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.47460   10.47500  -0.00040   -0.00382
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.28550    4.28670  -0.00120   -0.02799
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.61670    0.61650   0.00020    0.03244
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.32000   19.33000  -0.01000   -0.05173
國泰中港台基金-人民幣                                               3.23580    3.23720  -0.00140   -0.04325
國泰中港台基金-美元                                                 0.47140    0.47140   0.00000    0.00000
國泰中港台基金-新台幣                                              14.60000   14.61000  -0.01000   -0.06845
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.10410   10.09990   0.00420    0.04158
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.24510   10.24650  -0.00140   -0.01366
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.30030   10.31060  -0.01030   -0.09990
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.69000   26.92000  -0.23000   -0.85438
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.36000   12.28000   0.08000    0.65147
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.57000   32.97000  -0.40000   -1.21322
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35460    0.35500  -0.00040   -0.11268
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33440    0.33480  -0.00040   -0.11947
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33530    0.33570  -0.00040   -0.11915
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.02780   11.05150  -0.02370   -0.21445
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.40720   10.42950  -0.02230   -0.21382
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.44230   10.46470  -0.02240   -0.21405
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46250   12.46230   0.00020    0.00160
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42360    0.42440  -0.00080   -0.18850
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37470    0.37530  -0.00060   -0.15987
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45230    0.45300  -0.00070   -0.15453
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.21000   11.23000  -0.02000   -0.17809
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.55730    0.55590   0.00140    0.25184
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.54610    2.56010  -0.01400   -0.54685
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36990    0.37170  -0.00180   -0.48426
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.50000   11.57000  -0.07000   -0.60501
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.54100    0.54140  -0.00040   -0.07388
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.48630    0.49100  -0.00470   -0.95723
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.21000   14.37000  -0.16000   -1.11343
國泰全球資源基金-美元                                               0.16530    0.16540  -0.00010   -0.06046
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.22000    5.22000   0.00000    0.00000
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.62080    0.62270  -0.00190   -0.30512
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.29000   19.37000  -0.08000   -0.41301
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.79000   18.87000  -0.08000   -0.42395
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.90350    0.90240   0.00110    0.12190
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.09000   21.09000   0.00000    0.00000
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.54000   22.58000  -0.04000   -0.17715
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.53650    2.53500   0.00150    0.05917
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36940    0.36900   0.00040    0.10840
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31740    0.31700   0.00040    0.12618
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.43270   11.42860   0.00410    0.03587
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.82100    9.81750   0.00350    0.03565
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53680    0.53390   0.00290    0.54317
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39690    0.39600   0.00090    0.22727
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.94000   11.92000   0.02000    0.16779
國泰科技生化基金                                                   34.70000   34.20000   0.50000    1.46199
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.95000   30.01000  -0.06000   -0.19993
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.18000   12.16000   0.02000    0.16447
國泰美國費城半導體基金                                             15.60000   15.65000  -0.05000   -0.31949
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    43.63290   43.69930  -0.06640   -0.15195
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.41620   17.40340   0.01280    0.07355
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    22.83590   22.87950  -0.04360   -0.19056
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   44.50220   44.69180  -0.18960   -0.42424
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.16670   45.22990  -0.06320   -0.13973
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.12460   43.15340  -0.02880   -0.06674
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32130    0.32150  -0.00020   -0.06221
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.98700    9.99930  -0.01230   -0.12301
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32130    0.32150  -0.00020   -0.06221
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.98710    9.99910  -0.01200   -0.12001
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32130    0.32150  -0.00020   -0.06221
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.98660    9.99880  -0.01220   -0.12201
國泰紐幣2021保本基金                                               12.83420   12.83420   0.00000    0.00000
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.20810   13.20740   0.00070    0.00530
國泰紐幣保本基金                                                   12.76000   12.75890   0.00110    0.00862
國泰國泰基金-新台幣A                                               23.68000   23.35000   0.33000    1.41328
國泰富時中國A50基金                                                22.21000   22.43000  -0.22000   -0.98083
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   46.62510   46.77330  -0.14820   -0.31685
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34690    0.34710  -0.00020   -0.05762
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.51480    0.51300   0.00180    0.35088
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.26780   42.31640  -0.04860   -0.11485
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.29000   21.42000  -0.13000   -0.60691
國泰新興市場基金-美元                                               0.39600    0.39620  -0.00020   -0.05048
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.30000   12.32000  -0.02000   -0.16234
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.44400    2.44610  -0.00210   -0.08585
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50730    1.50860  -0.00130   -0.08617
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36590    0.36610  -0.00020   -0.05463
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22790    0.22800  -0.00010   -0.04386
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.07600   11.08450  -0.00850   -0.07668
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.70200    6.70710  -0.00510   -0.07604
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       44.37950   44.42740  -0.04790   -0.10782
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           44.93590   45.05890  -0.12300   -0.27298
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.71790   42.80070  -0.08280   -0.19345
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.96000   12.94000   0.02000    0.15456
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   37.85000   37.97000  -0.12000   -0.31604
國泰標普北美科技ETF基金                                            24.15000   24.34000  -0.19000   -0.78061
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34830    0.35260  -0.00430   -1.21951
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.29000   10.43000  -0.14000   -1.34228
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.88540   39.90970  -0.02430   -0.06089
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.75000   22.78000  -0.03000   -0.13169
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              20.02000   20.10000  -0.08000   -0.39801
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.08000   18.18000  -0.10000   -0.55006
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41650    0.41690  -0.00040   -0.09595
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.55630   12.57400  -0.01770   -0.14077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.56950   10.56530   0.00420    0.03975
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.46560   10.46000   0.00560    0.05354
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.59750   10.60180  -0.00430   -0.04056
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.25110   10.24700   0.00410    0.04001
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.17960   10.17490   0.00470    0.04619
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.23980   10.24390  -0.00410   -0.04002
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.97240    9.98320  -0.01080   -0.10818
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.80230    9.81390  -0.01160   -0.11820
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.93660    9.94570  -0.00910   -0.09150
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.76850    9.78590  -0.01740   -0.17781
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.97230    9.98310  -0.01080   -0.10818
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.79760    9.80920  -0.01160   -0.11826
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.93650    9.94570  -0.00920   -0.09250
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.76850    9.78590  -0.01740   -0.17781
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.44620   11.44550   0.00070    0.00612
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.09940   10.09310   0.00630    0.06242
第一金大中華基金                                                   26.76000   26.61000   0.15000    0.56370
第一金小型精選基金                                                 33.27000   33.20000   0.07000    0.21084
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.63000   13.63000   0.00000    0.00000
第一金中國世紀基金-美元                                             8.49540    8.49210   0.00330    0.03886
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.78530    9.78310   0.00220    0.02249
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.37330    8.37390  -0.00060   -0.00717
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.32490   11.32230   0.00260    0.02296
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.86130    9.86210  -0.00080   -0.00811
第一金中概平衡基金                                                 27.73000   27.40000   0.33000    1.20438
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.32770   15.32740   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.71200  178.70900   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              16.17380   16.29330  -0.11950   -0.73343
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            16.17290   16.29250  -0.11960   -0.73408
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.65000   15.78000  -0.13000   -0.82383
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.65000   15.78000  -0.13000   -0.82383
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      11.15050   11.20100  -0.05050   -0.45085
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    11.14860   11.19910  -0.05050   -0.45093
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    11.21000   11.27000  -0.06000   -0.53239
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  11.21000   11.27000  -0.06000   -0.53239
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.36440   10.28390   0.08050    0.78278
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.36440   10.28390   0.08050    0.78278
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.63000   10.56000   0.07000    0.66288
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.63000   10.56000   0.07000    0.66288
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.62040   13.55830   0.06210    0.45802
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.63870   13.57660   0.06210    0.45740
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.95000   12.90000   0.05000    0.38760
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.98000   12.93000   0.05000    0.38670
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.91160    9.92410  -0.01250   -0.12596
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.90750    9.91990  -0.01240   -0.12500
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.53570    9.55160  -0.01590   -0.16646
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.55990    9.57590  -0.01600   -0.16709
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.79350   10.80700  -0.01350   -0.12492
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.41900   10.43640  -0.01740   -0.16672
第一金全球大趨勢基金                                               25.62000   25.74000  -0.12000   -0.46620
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.30220    9.30850  -0.00630   -0.06768
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.42170    6.42600  -0.00430   -0.06692
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.02370   10.05930  -0.03560   -0.35390
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.02400   10.05960  -0.03560   -0.35389
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.56000    9.60000  -0.04000   -0.41667
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.56000    9.60000  -0.04000   -0.41667
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.89480   10.93350  -0.03870   -0.35396
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.89660   10.93530  -0.03870   -0.35390
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.40000   10.44000  -0.04000   -0.38314
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.40000   10.44000  -0.04000   -0.38314
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.57390    8.61940  -0.04550   -0.52788
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.51300   10.56870  -0.05570   -0.52703
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.29790    9.30660  -0.00870   -0.09348
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.29630    9.30500  -0.00870   -0.09350
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.73940    7.74520  -0.00580   -0.07489
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.73350    7.73930  -0.00580   -0.07494
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.51040    8.51980  -0.00940   -0.11033
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.51110    8.52050  -0.00940   -0.11032
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.60580   11.61660  -0.01080   -0.09297
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.60650   11.61730  -0.01080   -0.09296
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.26190   10.26920  -0.00730   -0.07109
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.26240   10.27010  -0.00770   -0.07497
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.04470   15.06140  -0.01670   -0.11088
第一金亞洲科技基金                                                 18.29000   18.20000   0.09000    0.49451
第一金亞洲新興市場基金                                             13.28000   13.34000  -0.06000   -0.44978
第一金店頭市場基金                                                  8.23000    8.23000   0.00000    0.00000
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.01590   10.02790  -0.01200   -0.11967
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.01590   10.02790  -0.01200   -0.11967
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.00760   10.02820  -0.02060   -0.20542
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.00760   10.02820  -0.02060   -0.20542
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.01590   10.02790  -0.01200   -0.11967
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.02120   10.03300  -0.01180   -0.11761
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.01590   10.02790  -0.01200   -0.11967
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.00760   10.02820  -0.02060   -0.20542
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.01290   10.03330  -0.02040   -0.20332
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.00760   10.02820  -0.02060   -0.20542
第一金創新趨勢基金                                                 22.08000   22.01000   0.07000    0.31804
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  42.86780   42.97190  -0.10410   -0.24225
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            42.73840   42.87560  -0.13720   -0.32000
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.20950   42.27420  -0.06470   -0.15305
第一金電子基金                                                     34.14000   33.81000   0.33000    0.97604
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.05000   19.09000  -0.04000   -0.20953
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.64000   20.74000  -0.10000   -0.48216
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.33000    8.39000  -0.06000   -0.71514
統一大中華中小基金(美元)                                            7.61000    7.65000  -0.04000   -0.52288
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.33000   11.40000  -0.07000   -0.61404
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-A類型                                               35.06000   34.72000   0.34000    0.97926
統一大滿貫基金-I類型                                               35.06000   34.72000   0.34000    0.97926
統一大龍印基金                                                     14.79000   14.84000  -0.05000   -0.33693
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.83000    8.83000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
統一中小基金                                                       24.45000   24.06000   0.39000    1.62095
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.87640    9.87890  -0.00250   -0.02531
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.17610    9.16670   0.00940    0.10255
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.91660    8.91400   0.00260    0.02917
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.37080   12.37390  -0.00310   -0.02505
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.44670   11.43490   0.01180    0.10319
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.08210   11.07880   0.00330    0.02979
統一台灣動力基金                                                   18.62000   18.31000   0.31000    1.69306
統一全天候基金-A類型                                              111.78000  110.26000   1.52000    1.37856
統一全天候基金-I類型                                              112.42000  110.89000   1.53000    1.37975
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.33860    8.35920  -0.02060   -0.24644
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.03980    8.04940  -0.00960   -0.11926
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.07890    8.09550  -0.01660   -0.20505
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.98950    9.01170  -0.02220   -0.24635
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.67540    8.68580  -0.01040   -0.11974
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.71010    8.72800  -0.01790   -0.20509
統一全球債券組合基金                                               12.45300   12.46380  -0.01080   -0.08665
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.03000   16.12000  -0.09000   -0.55831
統一全球新科技基金(美元)                                           15.07000   15.13000  -0.06000   -0.39656
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.55000   14.62000  -0.07000   -0.47880
統一亞太基金                                                       25.41000   25.36000   0.05000    0.19716
統一亞洲大金磚基金                                                 12.53000   12.55000  -0.02000   -0.15936
統一奔騰基金                                                       60.03000   59.06000   0.97000    1.64240
統一強棒貨幣市場基金                                               16.73900   16.73880   0.00020    0.00119
統一強漢基金(人民幣)                                               11.27000   11.30000  -0.03000   -0.26549
統一強漢基金(美元)                                                 10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
統一強漢基金(新台幣)                                               26.86000   26.93000  -0.07000   -0.25993
統一統信基金                                                       30.81000   30.42000   0.39000    1.28205
統一黑馬基金                                                       60.76000   59.78000   0.98000    1.63934
統一新亞洲科技能源基金                                             16.64000   16.59000   0.05000    0.30139
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.12760    8.13100  -0.00340   -0.04182
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.81310   10.81780  -0.00470   -0.04345
統一經建基金                                                       47.33000   46.72000   0.61000    1.30565
統一龍馬基金                                                       69.19000   68.42000   0.77000    1.12540
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     20.41000   20.14000   0.27000    1.34062
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              47.62000   47.10000   0.52000    1.10403
野村中國機會基金                                                   14.76000   14.74000   0.02000    0.13569
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.41080   10.41280  -0.00200   -0.01921
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.39050   10.39080  -0.00030   -0.00289
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.42400   10.43400  -0.01000   -0.09584
野村巴西基金                                                        7.13000    7.17000  -0.04000   -0.55788
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.50000   11.43000   0.07000    0.61242
野村台灣高股息基金                                                 25.58000   25.73000  -0.15000   -0.58298
野村台灣運籌基金                                                   37.87000   37.51000   0.36000    0.95974
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.84830    9.84690   0.00140    0.01422
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.78180    9.77770   0.00410    0.04193
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.84500    9.84230   0.00270    0.02743
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.46850   10.46740   0.00110    0.01051
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.29010   10.28610   0.00400    0.03889
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.06080   10.05800   0.00280    0.02784
野村平衡基金                                                       20.17000   20.04000   0.13000    0.64870
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.59000   14.58000   0.01000    0.06859
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.01000   12.00000   0.01000    0.08333
野村全球生技醫療基金                                               16.72000   16.67000   0.05000    0.29994
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.21380   10.21820  -0.00440   -0.04306
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.21260   10.21490  -0.00230   -0.02252
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.11450   10.12240  -0.00790   -0.07804
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.45650   10.46110  -0.00460   -0.04397
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.41930   10.42220  -0.00290   -0.02783
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.32490   10.33300  -0.00810   -0.07839
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.15400   10.16180  -0.00780   -0.07676
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.81370   10.81840  -0.00470   -0.04344
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.73330   10.73620  -0.00290   -0.02701
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.63890   10.64720  -0.00830   -0.07795
野村全球品牌基金                                                   29.23000   29.47000  -0.24000   -0.81439
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.66000   10.74000  -0.08000   -0.74488
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.96000   13.06000  -0.10000   -0.76570
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.85000   10.92000  -0.07000   -0.64103
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.68000   19.83000  -0.15000   -0.75643
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.26000   12.34000  -0.08000   -0.64830
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.96200   10.96820  -0.00620   -0.05653
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.01090   11.01480  -0.00390   -0.03541
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.77290   10.77980  -0.00690   -0.06401
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.73290    8.75070  -0.01780   -0.20341
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.53380    8.55160  -0.01780   -0.20815
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.10780    8.12790  -0.02010   -0.24730
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.14630   11.16900  -0.02270   -0.20324
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.60660   10.62870  -0.02210   -0.20793
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.17290   10.19810  -0.02520   -0.24710
野村成長基金                                                       32.23000   32.01000   0.22000    0.68729
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.49410    8.50750  -0.01340   -0.15751
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.50380    8.51670  -0.01290   -0.15147
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.72150    8.74000  -0.01850   -0.21167
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.75770    9.77320  -0.01550   -0.15860
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.61970    9.63420  -0.01450   -0.15051
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.85040    9.87130  -0.02090   -0.21172
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.37000   13.39000  -0.02000   -0.14937
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.28470   10.29790  -0.01320   -0.12818
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.18950   10.19930  -0.00980   -0.09609
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.08700   10.10230  -0.01530   -0.15145
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.70870    9.72180  -0.01310   -0.13475
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.70790    9.71730  -0.00940   -0.09673
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.81800    9.83300  -0.01500   -0.15255
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.13260   10.14800  -0.01540   -0.15175
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.85530   10.86780  -0.01250   -0.11502
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.70090   10.71120  -0.01030   -0.09616
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.82280   10.83940  -0.01660   -0.15315
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.13130   10.13260  -0.00130   -0.01283
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.13840   10.13830   0.00010    0.00099
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.06540   10.06910  -0.00370   -0.03675
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.56700    8.57020  -0.00320   -0.03734
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.19140    9.19270  -0.00130   -0.01414
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.06120    9.06110   0.00010    0.00110
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.12200   10.12600  -0.00400   -0.03950
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.86360   13.86890  -0.00530   -0.03821
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        13.00800   13.00980  -0.00180   -0.01384
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.53590   10.53580   0.00010    0.00095
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.47230   10.47230   0.00000    0.00000
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45880   10.45700   0.00180    0.01721
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51690   10.51670   0.00020    0.00190
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.77030   10.77020   0.00010    0.00093
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.73350   10.73160   0.00190    0.01770
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.71060   10.71050   0.00010    0.00093
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.70730   10.70650   0.00080    0.00747
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.66020   10.65750   0.00270    0.02533
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.78900   10.79500  -0.00600   -0.05558
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.25540   10.26420  -0.00880   -0.08573
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.91300    9.91970  -0.00670   -0.06754
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.54360    9.54880  -0.00520   -0.05446
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.02710    9.03510  -0.00800   -0.08854
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.48110   11.49120  -0.01010   -0.08789
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.38550   10.40160  -0.01610   -0.15478
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.52960   11.54570  -0.01610   -0.13945
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.95270   10.96720  -0.01450   -0.13221
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.71820   10.73490  -0.01670   -0.15557
野村泰國基金                                                       43.81000   43.97000  -0.16000   -0.36388
野村高科技基金                                                     10.80000   10.64000   0.16000    1.50376
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.61700   10.64690  -0.02990   -0.28083
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.24770   10.27240  -0.02470   -0.24045
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.84250   10.86190  -0.01940   -0.17861
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.64600    9.66790  -0.02190   -0.22652
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.62520    9.65250  -0.02730   -0.28283
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.88760    9.89810  -0.01050   -0.10608
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.23810   12.26760  -0.02950   -0.24047
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.24520   14.26730  -0.02210   -0.15490
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.13090   11.15620  -0.02530   -0.22678
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.11480   11.14640  -0.03160   -0.28350
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.59620   11.60850  -0.01230   -0.10596
野村貨幣市場基金                                                   16.34320   16.34290   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       15.46000   15.46000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.38340   10.38310   0.00030    0.00289
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.28130   10.26680   0.01450    0.14123
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.40150   10.39600   0.00550    0.05290
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.29410   10.29340   0.00070    0.00680
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.25670   10.25550   0.00120    0.01170
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.28010   10.27470   0.00540    0.05256
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.70120   10.70210  -0.00090   -0.00841
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.62610   10.62480   0.00130    0.01224
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.67780   10.67790  -0.00010   -0.00094
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.29650   10.31860  -0.02210   -0.21418
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.30810   10.32880  -0.02070   -0.20041
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.19580   10.21970  -0.02390   -0.23386
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.88660   10.91010  -0.02350   -0.21540
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.84840   10.87010  -0.02170   -0.19963
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.73600   10.76110  -0.02510   -0.23325
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.64640   10.65930  -0.01290   -0.12102
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     8.01300    8.02270  -0.00970   -0.12091
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.37860   12.39360  -0.01500   -0.12103
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.13000    9.16000  -0.03000   -0.32751
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.40240   10.40570  -0.00330   -0.03171
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.59330   10.59250   0.00080    0.00755
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.36990   10.37160  -0.00170   -0.01639
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.44600   10.45670  -0.01070   -0.10233
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.42200   10.41920   0.00280    0.02687
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.40270   10.40610  -0.00340   -0.03267
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.59440   10.59380   0.00060    0.00566
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.37020   10.37180  -0.00160   -0.01543
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.45020   10.46090  -0.01070   -0.10229
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.42120   10.41830   0.00290    0.02784
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.42630   10.43120  -0.00490   -0.04697
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.61670   10.61740  -0.00070   -0.00659
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.39320   10.39640  -0.00320   -0.03078
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.46950   10.48180  -0.01230   -0.11735
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.44780   10.44610   0.00170    0.01627
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.42630   10.43120  -0.00490   -0.04697
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.61650   10.61720  -0.00070   -0.00659
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.40040   10.40350  -0.00310   -0.02980
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.48550   10.49780  -0.01230   -0.11717
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.44850   10.44680   0.00170    0.01627
野村精選貨幣市場基金                                               12.11630   12.11610   0.00020    0.00165
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.77000   11.96000  -0.19000   -1.58863
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.01000   11.16000  -0.15000   -1.34409
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.29000   10.44000  -0.15000   -1.43678
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.64000    7.75000  -0.11000   -1.41935
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.93000   11.09000  -0.16000   -1.44274
野村積極成長基金                                                   13.66000   13.57000   0.09000    0.66323
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.46000   10.37000   0.09000    0.86789
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    37.95000   37.61000   0.34000    0.90401
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.67830   10.69190  -0.01360   -0.12720
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.55110    8.56100  -0.00990   -0.11564
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.88290    7.89170  -0.00880   -0.11151
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.72140    7.73130  -0.00990   -0.12805
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.26800   12.28220  -0.01420   -0.11561
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.97800   10.99020  -0.01220   -0.11101
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.79330   10.80720  -0.01390   -0.12862
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.90000   11.98000  -0.08000   -0.66778
野村環球基金-人民幣計價                                            18.01000   18.13000  -0.12000   -0.66189
野村環球基金-美元計價                                              13.99000   14.08000  -0.09000   -0.63920
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.74000   19.88000  -0.14000   -0.70423
野村鴻利基金                                                       24.24000   24.10000   0.14000    0.58091
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90550   16.90530   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       20.49000   20.29000   0.20000    0.98571
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.62000   10.53000   0.09000    0.85470
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.47000   13.58000  -0.11000   -0.81001
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.51000   15.52000  -0.01000   -0.06443
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.74250   10.75590  -0.01340   -0.12458
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.06810   14.08570  -0.01760   -0.12495
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.80510   10.80270   0.00240    0.02222
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.72010   10.71130   0.00880    0.08216
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.58900   10.59050  -0.00150   -0.01416
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.47790   10.47330   0.00460    0.04392
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.07350   10.07390  -0.00040   -0.00397
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.15160   10.14610   0.00550    0.05421
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.01900   10.02260  -0.00360   -0.03592
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.32050   10.31640   0.00410    0.03974
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.48300   10.47640   0.00660    0.06300
凱基台商天下基金                                                   13.72000   13.88000  -0.16000   -1.15274
凱基台灣精五門基金                                                 22.05000   21.89000   0.16000    0.73093
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       44.48950   44.63450  -0.14500   -0.32486
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   46.02460   46.09780  -0.07320   -0.15879
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.91360   42.85020   0.06340    0.14796
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.52000   10.58000  -0.06000   -0.56711
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.64000    9.69000  -0.05000   -0.51600
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.71310   10.75850  -0.04540   -0.42199
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.62290   44.79100  -0.16810   -0.37530
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         45.65660   45.80200  -0.14540   -0.31745
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             43.96680   44.02930  -0.06250   -0.14195
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.66000   12.59000   0.07000    0.55600
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.40840   11.34440   0.06400    0.56416
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.34000   11.28000   0.06000    0.53191
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59800   11.59780   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       29.73000   29.52000   0.21000    0.71138
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.62000   23.77000  -0.15000   -0.63105
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.69650   22.81310  -0.11660   -0.51111
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.53000   17.62000  -0.09000   -0.51078
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.60380   16.67820  -0.07440   -0.44609
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.61000    7.66000  -0.05000   -0.65274
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.96550   41.06090  -0.09540   -0.23234
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    40.99010   41.16430  -0.17420   -0.42318
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   40.98380   41.04120  -0.05740   -0.13986
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.70000   11.73000  -0.03000   -0.25575
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.37110   11.39080  -0.01970   -0.17295
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.98000   11.00000  -0.02000   -0.18182
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.60620   12.61500  -0.00880   -0.06976
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     13.03000   13.05000  -0.02000   -0.15326
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.25000   13.34000  -0.09000   -0.67466
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.87170   12.95030  -0.07860   -0.60694
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.51340   10.51740  -0.00400   -0.03803
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.25090   10.25020   0.00070    0.00683
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.35660   10.36480  -0.00820   -0.07911
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.51340   10.51730  -0.00390   -0.03708
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.25090   10.25010   0.00080    0.00780
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.35660   10.36480  -0.00820   -0.07911
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.15000   12.09000   0.06000    0.49628
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         37.57000   37.94000  -0.37000   -0.97522
富邦NASDAQ-100基金                                                 33.53000   33.72000  -0.19000   -0.56346
富邦上証180基金                                                    32.14000   32.39000  -0.25000   -0.77184
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20090    0.20080   0.00010    0.04980
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.25000    6.25000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.06000    6.01000   0.05000    0.83195
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   47.53000   48.37000  -0.84000   -1.73661
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.39530   12.37390   0.02140    0.17294
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.45000   11.42900   0.02100    0.18374
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.06890   11.05470   0.01420    0.12845
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.51440   10.49620   0.01820    0.17340
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.63050    9.61280   0.01770    0.18413
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.31990    9.30790   0.01200    0.12892
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.85630   20.82730   0.02900    0.13924
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.65780   11.65700   0.00080    0.00686
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.71720   10.72100  -0.00380   -0.03544
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.82050   13.81710   0.00340    0.02461
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.02230    2.02150   0.00080    0.03957
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.45030    9.44800   0.00230    0.02434
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43260    1.43200   0.00060    0.04190
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.39770   12.39760   0.00010    0.00081
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.80660    1.80640   0.00020    0.01107
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.37010   10.37000   0.00010    0.00096
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53220    1.53200   0.00020    0.01305
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.96160   10.96080   0.00080    0.00730
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.89270   10.89180   0.00090    0.00826
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.23000   15.14000   0.09000    0.59445
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.73000   18.93000  -0.20000   -1.05652
富邦日本東証基金                                                   20.21000   20.33000  -0.12000   -0.59026
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.00000   47.14000  -0.14000   -0.29699
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.26000   47.05000   0.21000    0.44633
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    53.39000   53.43000  -0.04000   -0.07486
富邦台灣心基金                                                     22.47000   22.29000   0.18000    0.80754
富邦台灣釆吉50基金                                                 47.03000   47.06000  -0.03000   -0.06375
富邦台灣科技指數基金                                               56.75000   56.96000  -0.21000   -0.36868
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   47.10160   47.35800  -0.25640   -0.54141
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.64480   41.71660  -0.07180   -0.17211
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31330    0.31370  -0.00040   -0.12751
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.39000   10.42000  -0.03000   -0.28791
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.62420    2.62610  -0.00190   -0.07235
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35780    0.35800  -0.00020   -0.05587
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.03710   11.05020  -0.01310   -0.11855
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.24100    2.24270  -0.00170   -0.07580
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33720    0.33740  -0.00020   -0.05928
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.36170    9.37280  -0.01110   -0.11843
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.59000   23.81000  -0.22000   -0.92398
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.61000   14.47000   0.14000    0.96752
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.08000   27.67000  -0.59000   -2.13227
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.71130   15.71110   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.87000   17.94000  -0.07000   -0.39019
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.11170   41.17240  -0.06070   -0.14743
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   43.69660   43.81810  -0.12150   -0.27728
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   39.78260   39.83390  -0.05130   -0.12878
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    39.89840   40.06030  -0.16190   -0.40414
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.18040   41.16810   0.01230    0.02988
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   45.15420   45.26850  -0.11430   -0.25249
富邦長紅基金                                                       62.64000   62.15000   0.49000    0.78842
富邦科技基金                                                       25.23000   25.00000   0.23000    0.92000
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.28680   41.33180  -0.04500   -0.10888
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        43.95900   44.03370  -0.07470   -0.16964
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.78510   39.85170  -0.06660   -0.16712
富邦恒生國企ETF基金                                                20.77000   21.04000  -0.27000   -1.28327
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.54000   13.36000   0.18000    1.34731
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              27.17000   27.90000  -0.73000   -2.61649
富邦高成長基金                                                     24.19000   24.00000   0.19000    0.79167
富邦基金A類型                                                      13.84000   13.75000   0.09000    0.65455
富邦基金I類型                                                      13.84000   13.75000   0.09000    0.65455
富邦深証100基金                                                    10.60000   10.69000  -0.09000   -0.84191
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.72000   21.04000  -0.32000   -1.52091
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42750    0.42850  -0.00100   -0.23337
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.52270   12.54560  -0.02290   -0.18253
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.31910    9.33620  -0.01710   -0.18316
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30230    0.30300  -0.00070   -0.23102
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.51510    8.53070  -0.01560   -0.18287
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.36610   10.38270  -0.01660   -0.15988
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             11.03010   11.05740  -0.02730   -0.24689
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.62330    9.63870  -0.01540   -0.15977
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.23450   10.25980  -0.02530   -0.24659
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.37000   18.40000  -0.03000   -0.16304
富邦精準基金                                                       44.93000   44.61000   0.32000    0.71733
富邦精銳中小基金                                                   11.97000   11.86000   0.11000    0.92749
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.09000   17.85000   0.24000    1.34454
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.70000   21.75000  -0.05000   -0.22989
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.02000    7.01000   0.01000    0.14265
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.46000   16.51000  -0.05000   -0.30285
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.87000   19.95000  -0.08000   -0.40100
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.72830   10.78040  -0.05210   -0.48328
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.48600   10.52780  -0.04180   -0.39704
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.68880   10.74360  -0.05480   -0.51007
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.17490   10.22430  -0.04940   -0.48316
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.89890    9.93840  -0.03950   -0.39745
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.07730   10.12890  -0.05160   -0.50943
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富達台灣成長基金                                                   31.93000   31.86000   0.07000    0.21971
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.09740   10.12300  -0.02560   -0.25289
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.08720   10.11290  -0.02570   -0.25413
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.89330    9.91820  -0.02490   -0.25105
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.42390   10.45030  -0.02640   -0.25262
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.42820   10.45480  -0.02660   -0.25443
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.22910   10.25500  -0.02590   -0.25256
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.51760    8.51710   0.00050    0.00587
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.23430    9.23400   0.00030    0.00325
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.76990    8.76970   0.00020    0.00228
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.31750   10.31680   0.00070    0.00679
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.40140   10.40110   0.00030    0.00288
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.90590    9.90560   0.00030    0.00303
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.05770   10.05760   0.00010    0.00099
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.66010    8.66000   0.00010    0.00115
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.96880    9.96900  -0.00020   -0.00201
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.21900    9.21910  -0.00010   -0.00108
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.50330   11.50310   0.00020    0.00174
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.33490   11.33500  -0.00010   -0.00088
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.60610   10.60640  -0.00030   -0.00283
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.42220    9.42230  -0.00010   -0.00106
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.52000   15.64000  -0.12000   -0.76726
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.89290    8.89200   0.00090    0.01012
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.81950    9.81890   0.00060    0.00611
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.29100    9.29020   0.00080    0.00861
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.76070   10.75960   0.00110    0.01022
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.81300   10.81230   0.00070    0.00647
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.29400   10.29330   0.00070    0.00680
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.44140    9.44070   0.00070    0.00741
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.22000    9.28000  -0.06000   -0.64655
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.87000    9.93000  -0.06000   -0.60423
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.74000    8.80000  -0.06000   -0.68182
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.98000    7.99000  -0.01000   -0.12516
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.12000    9.12000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.23100   10.23150  -0.00050   -0.00489
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.58210    9.58120   0.00090    0.00939
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.09570    9.09850  -0.00280   -0.03077
富蘭克林華美中華基金                                               11.47000   11.52000  -0.05000   -0.43403
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.90000   22.78000   0.12000    0.52678
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.49000   22.37000   0.12000    0.53643
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.03000   10.11000  -0.08000   -0.79130
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.82000    9.90000  -0.08000   -0.80808
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.03050    8.04110  -0.01060   -0.13182
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.16040    9.16680  -0.00640   -0.06982
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.14880   10.15580  -0.00700   -0.06893
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.65000    9.66270  -0.01270   -0.13143
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.62960   11.63750  -0.00790   -0.06788
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.71470    8.72060  -0.00590   -0.06766
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.86540    8.87150  -0.00610   -0.06876
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.95900    9.96580  -0.00680   -0.06823
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.19630   14.18560   0.01070    0.07543
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.24510   10.23740   0.00770    0.07521
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.21700   10.20930   0.00770    0.07542
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.63850   10.64630  -0.00780   -0.07326
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.66570    7.67130  -0.00560   -0.07300
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.00760    9.01420  -0.00660   -0.07322
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                        10.00400   10.01140  -0.00740   -0.07392
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.23380   11.24940  -0.01560   -0.13867
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.55910    7.56970  -0.01060   -0.14003
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.90020    8.91260  -0.01240   -0.13913
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.05070   10.06460  -0.01390   -0.13811
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.91540   10.91480   0.00060    0.00550
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.69460    7.69410   0.00050    0.00650
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.24020    8.24830  -0.00810   -0.09820
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.34740    9.35190  -0.00450   -0.04812
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.43450   10.43960  -0.00510   -0.04885
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.11290   13.12570  -0.01280   -0.09752
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.19000    8.17000   0.02000    0.24480
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.47000    8.47000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.81000    8.84000  -0.03000   -0.33937
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.80000   10.84000  -0.04000   -0.36900
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.98000    7.98000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.75000   11.74000   0.01000    0.08518
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.80000    8.83000  -0.03000   -0.33975
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.49000   10.52000  -0.03000   -0.28517
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.34000    8.37000  -0.03000   -0.35842
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.38440   13.41990  -0.03550   -0.26453
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.08000   11.10000  -0.02000   -0.18018
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.30000   10.34000  -0.04000   -0.38685
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                      10.03000   10.07000  -0.04000   -0.39722
富蘭克林華美第一富基金                                             39.70000   39.41000   0.29000    0.73585
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35470   10.35450   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.73000    8.77000  -0.04000   -0.45610
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.43000    9.47000  -0.04000   -0.42239
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.00000    9.05000  -0.05000   -0.55249
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.72000    9.77000  -0.05000   -0.51177
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  15.15000   15.16000  -0.01000   -0.06596
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    14.07000   14.07000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.45000   16.46000  -0.01000   -0.06075
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.14420   10.15040  -0.00620   -0.06108
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.14410   10.15030  -0.00620   -0.06108
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                     10.07810   10.07220   0.00590    0.05858
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                    10.07810   10.07220   0.00590    0.05858
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.09180   10.09710  -0.00530   -0.05249
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       10.09180   10.09710  -0.00530   -0.05249
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      10.09180   10.09710  -0.00530   -0.05249
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.17140   10.18430  -0.01290   -0.12667
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.17130   10.18430  -0.01300   -0.12765
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.17130   10.18430  -0.01300   -0.12765
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.71270    6.66470   0.04800    0.72021
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.83280   10.85860  -0.02580   -0.23760
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.62220    9.62870  -0.00650   -0.06751
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.64500   11.65290  -0.00790   -0.06779
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.81820    6.82630  -0.00810   -0.11866
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.02560    9.03140  -0.00580   -0.06422
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.03650   11.04960  -0.01310   -0.11856
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.48000   68.76000  -0.28000   -0.40721
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    69.04000   69.39000  -0.35000   -0.50440
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                61.92520   62.00380  -0.07860   -0.12677
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.74000   20.77000  -0.03000   -0.14444
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              66.17600   66.40090  -0.22490   -0.33870
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 65.75640   65.93290  -0.17650   -0.26770
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.88470   11.88400   0.00070    0.00589
復華人生目標基金                                                   40.64940   40.36520   0.28420    0.70407
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.43000   10.45000  -0.02000   -0.19139
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
復華大中華中小策略基金                                              9.10000    9.12000  -0.02000   -0.21930
復華中小精選基金                                                   67.68000   67.33000   0.35000    0.51983
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.78990   52.77360   0.01630    0.03089
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.42100   62.46770  -0.04670   -0.07476
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.96000   11.95000   0.01000    0.08368
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                           10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                             10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
復華台灣智能基金                                                   11.89000   11.84000   0.05000    0.42230
復華全方位基金                                                     30.14000   30.05000   0.09000    0.29950
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.24000   13.31000  -0.07000   -0.52592
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.93000   21.06000  -0.13000   -0.61728
復華全球平衡基金-美元                                               9.25000    9.28000  -0.03000   -0.32328
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.83000   19.91000  -0.08000   -0.40181
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.70000   14.76000  -0.06000   -0.40650
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.22000   14.29000  -0.07000   -0.48985
復華全球原物料基金                                                  8.43000    8.43000   0.00000    0.00000
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.28000   13.37000  -0.09000   -0.67315
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.16260   12.16910  -0.00650   -0.05341
復華全球債券基金                                                   14.86920   14.87690  -0.00770   -0.05176
復華全球債券組合基金                                               15.36000   15.38000  -0.02000   -0.13004
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.13000   15.15000  -0.02000   -0.13201
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.82000    9.85000  -0.03000   -0.30457
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.03000   11.08000  -0.05000   -0.45126
復華有利貨幣市場基金                                               13.49720   13.49700   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.52000   11.54000  -0.02000   -0.17331
復華亞太成長基金                                                   12.65000   12.73000  -0.08000   -0.62844
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.38000    9.40000  -0.02000   -0.21277
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
復華東協世紀基金                                                   12.66000   12.64000   0.02000    0.15823
復華南非幣長期收益基金A                                            14.00000   14.01000  -0.01000   -0.07138
復華南非幣長期收益基金B                                             7.98000    7.99000  -0.01000   -0.12516
復華南非幣短期收益基金A                                            14.58000   14.58000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      67.48650   67.60050  -0.11400   -0.16864
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      23.00000   23.07000  -0.07000   -0.30342
復華美國新星基金-美元                                              13.20000   13.23000  -0.03000   -0.22676
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.46000   13.50000  -0.04000   -0.29630
復華恒生基金                                                       21.43000   21.70000  -0.27000   -1.24424
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.29000    8.18000   0.11000    1.34474
復華恒生單日正向二倍基金                                           30.72000   31.54000  -0.82000   -2.59987
復華神盾基金                                                       27.03760   26.80510   0.23250    0.86737
復華高成長基金                                                     70.40000   70.06000   0.34000    0.48530
復華高益策略組合基金                                               13.61000   13.63000  -0.02000   -0.14674
復華貨幣市場基金                                                   14.46090   14.46070   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.53000   18.48000   0.05000    0.27056
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.37000   49.50000  -0.13000   -0.26263
復華復華基金                                                       22.06000   21.96000   0.10000    0.45537
復華華人世紀基金                                                   17.49000   17.52000  -0.03000   -0.17123
復華傳家二號基金                                                   32.78520   32.60660   0.17860    0.54774
復華傳家基金                                                       22.92660   22.74580   0.18080    0.79487
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.92000   15.94000  -0.02000   -0.12547
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.87000   11.89000  -0.02000   -0.16821
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.55000   14.59000  -0.04000   -0.27416
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
復華新興人民幣債券基金A                                            12.28000   12.28000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.84000   21.87000  -0.03000   -0.13717
復華新興市場企業債券ETF基金                                        69.11000   69.20000  -0.09000   -0.13006
復華新興市場高收益債券基金A                                        10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.47000    5.48000  -0.01000   -0.18248
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.32000   12.33000  -0.01000   -0.08110
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.11000   12.12000  -0.01000   -0.08251
復華新興市場短期收益基金                                           11.35000   11.35000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.35000    9.37000  -0.02000   -0.21345
復華滬深300 A股基金                                                24.03000   24.21000  -0.18000   -0.74349
復華數位經濟基金                                                   47.47000   47.39000   0.08000    0.16881
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.08740   10.08300   0.00440    0.04364
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.83870    9.83700   0.00170    0.01728
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.63330   10.62880   0.00450    0.04234
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.23400   10.23230   0.00170    0.01661
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.00670    9.99600   0.01070    0.10704
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.04690   10.04700  -0.00010   -0.00100
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.30360   10.30120   0.00240    0.02330
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.92830   10.93520  -0.00690   -0.06310
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.10220   10.09830   0.00390    0.03862
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.73820   10.74330  -0.00510   -0.04747
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.46180   10.45770   0.00410    0.03921
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.10590   11.11120  -0.00530   -0.04770
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.79760   10.78020   0.01740    0.16141
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.73900   10.73480   0.00420    0.03913
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.83250   10.83750  -0.00500   -0.04614
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.72460   10.70910   0.01550    0.14474
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.94300   11.92810   0.01490    0.12492
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.66200   10.65860   0.00340    0.03190
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.90790   10.89210   0.01580    0.14506
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.26790   12.25280   0.01510    0.12324
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.80580   10.80220   0.00360    0.03333
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.94580   10.95160  -0.00580   -0.05296
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.26100   10.24670   0.01430    0.13956
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.24740   10.24480   0.00260    0.02538
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.14610   10.15230  -0.00620   -0.06107
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.61260   10.60120   0.01140    0.10753
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.83090   10.82090   0.01000    0.09241
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.60890   10.61070  -0.00180   -0.01696
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.61110   10.59980   0.01130    0.10661
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.83040   10.82030   0.01010    0.09334
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.60550   10.60730  -0.00180   -0.01697
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.46310   10.45320   0.00990    0.09471
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.42650   10.42880  -0.00230   -0.02205
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.46120   10.45130   0.00990    0.09473
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.42740   10.42970  -0.00230   -0.02205
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           11.01470   11.00000   0.01470    0.13364
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.99940   10.99740   0.00200    0.01819
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.08440   11.09190  -0.00750   -0.06762
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.33830   10.33010   0.00820    0.07938
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.32080   10.32440  -0.00360   -0.03487
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.21910   10.23150  -0.01240   -0.12119
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.20560    9.20190   0.00370    0.04021
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.25750    8.25340   0.00410    0.04968
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.29270    8.29570  -0.00300   -0.03616
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.00790   12.00320   0.00470    0.03916
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.80320   10.79780   0.00540    0.05001
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.97110   10.97510  -0.00400   -0.03645
景順主流基金                                                       18.74000   18.63000   0.11000    0.59045
景順台灣科技基金                                                   32.62000   32.43000   0.19000    0.58588
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.05000    9.08000  -0.03000   -0.33040
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.64000   11.67000  -0.03000   -0.25707
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.93000   10.95000  -0.02000   -0.18265
景順全球科技基金                                                   24.57000   24.74000  -0.17000   -0.68715
景順全球康健基金                                                   19.67000   19.81000  -0.14000   -0.70671
景順貨幣市場基金                                                   15.99550   15.99530   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       33.60000   33.43000   0.17000    0.50853
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.16000   15.27000  -0.11000   -0.72037
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.28000   14.39000  -0.11000   -0.76442
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.15000   11.17000  -0.02000   -0.17905
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.44000   11.47000  -0.03000   -0.26155
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.85000   11.86000  -0.01000   -0.08432
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    12.01000   12.04000  -0.03000   -0.24917
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.62500    8.62580  -0.00080   -0.00927
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.97090    7.96900   0.00190    0.02384
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.46880   11.46990  -0.00110   -0.00959
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.57690   10.57430   0.00260    0.02459
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.46000    8.43000   0.03000    0.35587
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.12000    8.08000   0.04000    0.49505
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        12.00000   11.95000   0.05000    0.41841
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.61950    9.61500   0.00450    0.04680
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.88960    9.89360  -0.00400   -0.04043
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.22440   10.21960   0.00480    0.04697
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.51530   10.51950  -0.00420   -0.03993
華南永昌永昌基金                                                   20.66000   20.54000   0.12000    0.58423
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
華南永昌全球亨利組合基金                                           15.01040   15.02590  -0.01550   -0.10316
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.12000   10.06000   0.06000    0.59642
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.29000   10.36000  -0.07000   -0.67568
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.69000   10.77000  -0.08000   -0.74280
華南永昌全球精品基金                                               17.36000   17.53000  -0.17000   -0.96977
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.86000   10.90000  -0.04000   -0.36697
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.92000   10.97000  -0.05000   -0.45579
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.76000   13.80000  -0.04000   -0.28986
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.75000   13.80000  -0.05000   -0.36232
華南永昌物聯網精選基金                                             12.48000   12.41000   0.07000    0.56406
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.28350   16.28330   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.28860   25.25420   0.03440    0.13621
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99180   11.99170   0.00010    0.00083
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.76590   10.76310   0.00280    0.02601
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.76590   10.76690  -0.00100   -0.00929
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.97910    9.97660   0.00250    0.02506
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.91160    9.91250  -0.00090   -0.00908
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.61730   10.61390   0.00340    0.03203
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.54840   10.54870  -0.00030   -0.00284
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.96250    9.95920   0.00330    0.03314
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.83930    9.83960  -0.00030   -0.00305
華頓中小型基金                                                     21.39000   21.20000   0.19000    0.89623
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.17950   12.20300  -0.02350   -0.19258
華頓台灣基金                                                       23.89000   23.67000   0.22000    0.92945
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57220   11.57210   0.00010    0.00086
華頓全球時尚精品基金                                               17.89000   18.15000  -0.26000   -1.43251
華頓全球高收益債券基金A                                            14.11240   14.14870  -0.03630   -0.25656
華頓全球高收益債券基金B                                             8.22810    8.24930  -0.02120   -0.25699
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.08000    5.06000   0.02000    0.39526
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.82740    2.80710   0.02030    0.72317
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.74750   12.66610   0.08140    0.64266
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.41020    0.40720   0.00300    0.73674
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.12890   12.09780   0.03110    0.25707
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.12890   12.09780   0.03110    0.25707
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.74760   10.71780   0.02980    0.27804
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.87150   10.85210   0.01940    0.17877
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.87100   10.85160   0.01940    0.17878
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.56210    9.54500   0.01710    0.17915
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           11.01090   10.98160   0.02930    0.26681
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           11.01070   10.98150   0.02920    0.26590
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.70180    9.67380   0.02800    0.28944
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.65930    2.65770   0.00160    0.06020
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.08200    2.07970   0.00230    0.11059
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.25310   12.24410   0.00900    0.07350
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.50070    9.49360   0.00710    0.07479
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38520    0.38490   0.00030    0.07794
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30260    0.30220   0.00040    0.13236
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.61000    3.60000   0.01000    0.27778
匯豐中國動力基金(台幣)                                             16.26000   16.23000   0.03000    0.18484
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.52000    0.52000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.81000   24.76000   0.05000    0.20194
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.94000   13.02000  -0.08000   -0.61444
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.45000    8.47000  -0.02000   -0.23613
匯豐安富基金                                                       26.05000   26.03000   0.02000    0.07683
匯豐成功基金                                                       44.13000   44.12000   0.01000    0.02267
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.98000   10.99000  -0.01000   -0.09099
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.40000    2.40000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.81000   10.83000  -0.02000   -0.18467
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.81000   10.83000  -0.02000   -0.18467
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.45000   11.46000  -0.01000   -0.08726
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.45000   11.46000  -0.01000   -0.08726
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.44000   10.48000  -0.04000   -0.38168
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.51000    0.50000   0.01000    2.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.71200    2.71080   0.00120    0.04427
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.37770    2.37660   0.00110    0.04628
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  12.01700   12.01430   0.00270    0.02247
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.08420    8.08120   0.00300    0.03712
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39430    0.39410   0.00020    0.05075
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33860    0.33840   0.00020    0.05910
匯豐金磚動力基金                                                   15.27000   15.29000  -0.02000   -0.13080
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01370   15.01350   0.00020    0.00133
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.35000    5.37000  -0.02000   -0.37244
匯豐新鑽動力基金                                                   10.81000   10.85000  -0.04000   -0.36866
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.61450    5.63160  -0.01710   -0.30364
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.46370    9.48090  -0.01720   -0.18142
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.60000   53.49000   0.11000    0.20565
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.60000   53.49000   0.11000    0.20565
匯豐龍騰電子基金                                                   37.94000   37.77000   0.17000    0.45009
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.83330   12.84460  -0.01130   -0.08797
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.38000   18.31000   0.07000    0.38230
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
新光中國成長基金(美元)                                              9.46000    9.42000   0.04000    0.42463
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.50000    9.47000   0.03000    0.31679
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.43260   11.44000  -0.00740   -0.06469
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.43790   10.42890   0.00900    0.08630
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.85310   10.85480  -0.00170   -0.01566
新光台灣富貴基金                                                   24.24000   24.19000   0.05000    0.20670
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       22.19000   22.28000  -0.09000   -0.40395
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.68030   40.65650   0.02380    0.05854
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    44.27960   44.32730  -0.04770   -0.10761
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.20000   10.26000  -0.06000   -0.58480
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.11000   10.16000  -0.05000   -0.49213
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.25000   10.30000  -0.05000   -0.48544
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.64000    8.65000  -0.01000   -0.11561
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.31000   11.33000  -0.02000   -0.17652
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.11000   11.14000  -0.03000   -0.26930
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.90540   10.91530  -0.00990   -0.09070
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.74320   10.76400  -0.02080   -0.19324
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.28530   10.29430  -0.00900   -0.08743
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.11920   10.13890  -0.01970   -0.19430
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.26000    9.33000  -0.07000   -0.75027
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.67000   10.74000  -0.07000   -0.65177
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                               15.51040   15.51020   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.47000    9.50000  -0.03000   -0.31579
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.63000    8.65000  -0.02000   -0.23121
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.08000    9.10000  -0.02000   -0.21978
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.74000    8.76000  -0.02000   -0.22831
新光亞洲精選基金-美金                                              21.75000   21.72000   0.03000    0.13812
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.22000   22.20000   0.02000    0.09009
新光店頭基金                                                       23.10000   23.10000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.39000   11.36000   0.03000    0.26408
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.87000   10.85000   0.02000    0.18433
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          40.47050   40.57610  -0.10560   -0.26025
新光特選內需收益ETF基金                                            21.01000   20.96000   0.05000    0.23855
新光創新科技基金                                                   13.36000   13.34000   0.02000    0.14993
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.27520   10.27790  -0.00270   -0.02627
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.55790   10.56250  -0.00460   -0.04355
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.05410   10.05340   0.00070    0.00696
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.38920    9.39160  -0.00240   -0.02555
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.62000    9.62450  -0.00450   -0.04676
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.14850    9.14910  -0.00060   -0.00656
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.86840   40.91090  -0.04250   -0.10388
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.53750   43.60930  -0.07180   -0.16464
新光澳幣八年期保本基金                                             10.99000   10.98000   0.01000    0.09107
新光澳幣十年期保本基金                                             10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.46000   12.46000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.79700   10.79520   0.00180    0.01667
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.54690    9.54540   0.00150    0.01571
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.52550    9.52670  -0.00120   -0.01260
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.56460   10.56600  -0.00140   -0.01325
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.62400   10.62090   0.00310    0.02919
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.56140    9.55850   0.00290    0.03034
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.52170    9.51560   0.00610    0.06411
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.56610   10.55830   0.00780    0.07388
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.38000    7.42000  -0.04000   -0.53908
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.79080   10.79330  -0.00250   -0.02316
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.63280    9.63520  -0.00240   -0.02491
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.63880   10.63990  -0.00110   -0.01034
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.62470    9.62570  -0.00100   -0.01039
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.69800    9.69470   0.00330    0.03404
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.72200   10.71890   0.00310    0.02892
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.99230   15.00210  -0.00980   -0.06532
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.70480    8.71050  -0.00570   -0.06544
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.26500   41.25930   0.00570    0.01382
群益10年期以上金融債ETF基金                                        42.62480   42.72530  -0.10050   -0.23522
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     43.06850   43.23310  -0.16460   -0.38073
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 43.47010   43.55960  -0.08950   -0.20547
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               45.11140   45.15280  -0.04140   -0.09169
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  43.00080   43.05490  -0.05410   -0.12565
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 46.67980   46.77080  -0.09100   -0.19457
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                48.34660   48.45900  -0.11240   -0.23195
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  46.05990   46.27600  -0.21610   -0.46698
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.70490   10.70240   0.00250    0.02336
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  43.62150   43.68870  -0.06720   -0.15382
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.85240   40.79640   0.05600    0.13727
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.49040   11.48960   0.00080    0.00696
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.26110   10.25460   0.00650    0.06339
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.46760   13.50390  -0.03630   -0.26881
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.05540   10.06780  -0.01240   -0.12316
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.48000   10.51000  -0.03000   -0.28544
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.01000   10.06000  -0.05000   -0.49702
群益大印度基金-人民幣                                              13.20020   13.26740  -0.06720   -0.50650
群益大印度基金-美元                                                12.40100   12.44600  -0.04500   -0.36156
群益大印度基金-新臺幣                                              11.85000   11.90000  -0.05000   -0.42017
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.23490   12.35270  -0.11780   -0.95364
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.78640   11.88270  -0.09630   -0.81042
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.15000   11.25000  -0.10000   -0.88889
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.90540   11.01040  -0.10500   -0.95364
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.58440    9.66260  -0.07820   -0.80931
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.09000    9.17000  -0.08000   -0.87241
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.81970    9.91420  -0.09450   -0.95318
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.66570    8.73640  -0.07070   -0.80926
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.23000    9.31000  -0.08000   -0.85929
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.10580    9.19350  -0.08770   -0.95393
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.30560    8.37340  -0.06780   -0.80971
群益中小型股基金                                                   45.44000   45.40000   0.04000    0.08811
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.42020   10.43060  -0.01040   -0.09971
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.66400    9.65960   0.00440    0.04555
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.13270    9.13650  -0.00380   -0.04159
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.84860    8.85750  -0.00890   -0.10048
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.20540    8.20170   0.00370    0.04511
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.75520    7.75850  -0.00330   -0.04253
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.62940   10.62520   0.00420    0.03953
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.69230   11.68760   0.00470    0.04021
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.28550   11.27920   0.00630    0.05586
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.42620   10.42860  -0.00240   -0.02301
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.75570    8.76760  -0.01190   -0.13573
群益中國新機會基金N-美元                                            8.03160    8.03090   0.00070    0.00872
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.65000    8.65000   0.00000    0.00000
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.76480    7.77540  -0.01060   -0.13633
群益中國新機會基金-美元                                             8.58720    8.58640   0.00080    0.00932
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.25000    8.26000  -0.01000   -0.12107
群益平衡王基金                                                     20.08820   19.91000   0.17820    0.89503
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.00190    9.99550   0.00640    0.06403
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.99640    9.99870  -0.00230   -0.02300
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.00190    9.99560   0.00630    0.06303
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.99640    9.99870  -0.00230   -0.02300
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.00200    9.99560   0.00640    0.06403
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.99630    9.99870  -0.00240   -0.02400
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.99870    9.99710   0.00160    0.01600
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.99320   10.00030  -0.00710   -0.07100
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.99870    9.99710   0.00160    0.01600
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.99320   10.00030  -0.00710   -0.07100
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.99870    9.99710   0.00160    0.01600
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.99320   10.00030  -0.00710   -0.07100
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                             10.00120    9.99630   0.00490    0.04902
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.99570    9.99950  -0.00380   -0.03800
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                             10.00120    9.99630   0.00490    0.04902
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.99570    9.99950  -0.00380   -0.03800
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                            10.00120    9.99630   0.00490    0.04902
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.99570    9.99950  -0.00380   -0.03800
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.06000    9.05000   0.01000    0.11050
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.42000    6.42000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.02510   12.04670  -0.02160   -0.17930
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.46540   11.46920  -0.00380   -0.03313
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.30070   10.31920  -0.01850   -0.17928
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.82070    9.82410  -0.00340   -0.03461
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.38000    9.39000  -0.01000   -0.10650
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.46660   10.48610  -0.01950   -0.18596
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.24630   10.26520  -0.01890   -0.18412
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.20000   10.23000  -0.03000   -0.29326
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.26390    9.28120  -0.01730   -0.18640
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.25570    9.27280  -0.01710   -0.18441
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.21000    9.24000  -0.03000   -0.32468
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.52740   10.54710  -0.01970   -0.18678
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.56790   10.58750  -0.01960   -0.18512
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.67000   10.70000  -0.03000   -0.28037
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.42750    9.44510  -0.01760   -0.18634
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.90340    9.92170  -0.01830   -0.18444
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.30490   11.31250  -0.00760   -0.06718
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.80100    7.80630  -0.00530   -0.06789
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.74900   10.76490  -0.01590   -0.14770
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.56410   10.57910  -0.01500   -0.14179
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.65940   10.68390  -0.02450   -0.22932
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.96200    9.97670  -0.01470   -0.14734
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.89800    9.91210  -0.01410   -0.14225
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.98750   10.01050  -0.02300   -0.22976
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.74910   10.76490  -0.01580   -0.14677
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.56390   10.57900  -0.01510   -0.14274
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.65930   10.68380  -0.02450   -0.22932
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.96210    9.97680  -0.01470   -0.14734
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.89780    9.91190  -0.01410   -0.14225
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.98750   10.01050  -0.02300   -0.22976
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.85780    9.88840  -0.03060   -0.30945
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.55000   11.60000  -0.05000   -0.43103
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.12940   16.17940  -0.05000   -0.30903
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.03000   16.09000  -0.06000   -0.37290
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.20000   12.27000  -0.07000   -0.57050
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.43290   10.52300  -0.09010   -0.85622
群益印度中小基金N-美元                                              8.74880    8.81160  -0.06280   -0.71270
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.33000    8.40000  -0.07000   -0.83333
群益印度中小基金-人民幣                                            14.12380   14.24580  -0.12200   -0.85639
群益印度中小基金-美元                                              12.51320   12.60300  -0.08980   -0.71253
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.58000   14.70000  -0.12000   -0.81633
群益多利策略組合基金                                               11.92000   11.94000  -0.02000   -0.16750
群益多重收益組合基金                                               14.14000   14.15000  -0.01000   -0.07067
群益多重資產組合基金                                               15.64000   15.68000  -0.04000   -0.25510
群益安家基金                                                       25.37290   25.19970   0.17320    0.68731
群益安穩貨幣市場基金                                               16.16110   16.16090   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.78000   21.59000   0.19000    0.88004
群益亞太中小基金                                                   10.84000   10.86000  -0.02000   -0.18416
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.72000   16.78000  -0.06000   -0.35757
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.60760   10.60860  -0.00100   -0.00943
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.84830    7.84900  -0.00070   -0.00892
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.30570   10.30670  -0.00100   -0.00970
群益店頭市場基金                                                   96.56000   95.50000   1.06000    1.10995
群益東方盛世基金                                                    9.02000    9.04000  -0.02000   -0.22124
群益東協成長基金-人民幣                                            13.64520   13.63390   0.01130    0.08288
群益東協成長基金-美元                                              11.96440   11.93720   0.02720    0.22786
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.92000   11.90000   0.02000    0.16807
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.94610   11.96830  -0.02220   -0.18549
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.25800   11.27250  -0.01450   -0.12863
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.66970   10.69090  -0.02120   -0.19830
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.80570    9.82390  -0.01820   -0.18526
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.24430    9.25630  -0.01200   -0.12964
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.75920    8.77660  -0.01740   -0.19825
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.03290   11.05480  -0.02190   -0.19810
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.59580    9.61370  -0.01790   -0.18619
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.40850    9.42060  -0.01210   -0.12844
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.78530    9.80470  -0.01940   -0.19786
群益長安基金                                                       30.22000   29.93000   0.29000    0.96893
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.61050   10.64960  -0.03910   -0.36715
群益美國新創亮點基金-美元                                          16.05120   16.11030  -0.05910   -0.36685
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.61000   15.68000  -0.07000   -0.44643
群益真善美基金                                                     15.80260   15.66090   0.14170    0.90480
群益馬拉松基金                                                    121.64000  120.58000   1.06000    0.87908
群益深証中小板基金                                                 12.01000   12.05000  -0.04000   -0.33195
群益創新科技基金                                                   32.99000   32.82000   0.17000    0.51798
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.80420    9.83010  -0.02590   -0.26348
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.01410    9.02480  -0.01070   -0.11856
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.67680   10.70500  -0.02820   -0.26343
群益華夏盛世基金-美元                                               9.93900    9.95080  -0.01180   -0.11858
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.51000   16.54000  -0.03000   -0.18138
群益奧斯卡基金                                                     30.30000   30.02000   0.28000    0.93271
群益新興金鑽基金-美元                                              11.62300   11.66300  -0.04000   -0.34296
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.94000    8.98000  -0.04000   -0.44543
群益葛萊美基金                                                     24.08000   23.89000   0.19000    0.79531
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.08000   21.95000   0.13000    0.59226
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.65000    7.64000   0.01000    0.13089
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.46000   14.50000  -0.04000   -0.27586
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.24590   11.28770  -0.04180   -0.37031
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.07540   11.10040  -0.02500   -0.22522
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.17160   11.20660  -0.03500   -0.31232
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.92190   10.96250  -0.04060   -0.37035
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.75670   10.78100  -0.02430   -0.22540
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.84970   10.88370  -0.03400   -0.31239
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.24580   11.28760  -0.04180   -0.37032
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.07570   11.10080  -0.02510   -0.22611
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.92190   10.96250  -0.04060   -0.37035
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.75620   10.78060  -0.02440   -0.22633
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                          10.01950   10.05090  -0.03140   -0.31241
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.05400   13.06760  -0.01360   -0.10407
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.86950   11.88360  -0.01410   -0.11865
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.89000   10.91000  -0.02000   -0.18332
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.76420   11.77830  -0.01410   -0.11971
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.76290    8.77200  -0.00910   -0.10374
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.06830    9.07900  -0.01070   -0.11785
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.33000    8.34000  -0.01000   -0.11990
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.56550    8.57580  -0.01030   -0.12011
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.33220   10.34440  -0.01220   -0.11794
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.03250   10.04440  -0.01190   -0.11847
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.11000   11.11000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.62000   10.64000  -0.02000   -0.18797
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                        9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
德信大發基金                                                       30.63000   30.39000   0.24000    0.78973
德信中國精選成長基金                                               12.09000   12.08000   0.01000    0.08278
德信台灣主流中小基金                                               20.31000   20.05000   0.26000    1.29676
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98660   11.98640   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   33.19000   33.12000   0.07000    0.21135
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.96190   10.96440  -0.00250   -0.02280
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.86020   10.86200  -0.00180   -0.01657
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71680   11.71670   0.00010    0.00085
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.94000   16.76000   0.18000    1.07399
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.06000   18.02000   0.04000    0.22198
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.68890   10.70650  -0.01760   -0.16439
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.16610   16.19260  -0.02650   -0.16366
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.29480    8.31130  -0.01650   -0.19852
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.23620   11.24880  -0.01260   -0.11201
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.20930   12.22060  -0.01130   -0.09247
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.06910   14.09710  -0.02800   -0.19862
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摩根大歐洲基金                                                     17.01000   17.23000  -0.22000   -1.27684
摩根中小基金                                                       22.63000   22.55000   0.08000    0.35477
摩根中國A股基金                                                    15.50000   15.47000   0.03000    0.19392
摩根中國A股基金(美元)                                              12.08000   12.05000   0.03000    0.24896
摩根中國亮點基金                                                   13.30000   13.32000  -0.02000   -0.15015
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.83330   11.79330   0.04000    0.33918
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              13.12880   13.08320   0.04560    0.34854
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                10.04780   10.00780   0.04000    0.39969
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.78810   13.74150   0.04660    0.33912
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.92510   15.86980   0.05530    0.34846
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.79000   19.78000   0.01000    0.05056
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.79000   19.78000   0.01000    0.05056
摩根台灣增長基金                                                   50.85000   50.83000   0.02000    0.03935
摩根平衡基金                                                       27.93000   27.95000  -0.02000   -0.07156
摩根全球α基金                                                     18.79000   18.89000  -0.10000   -0.52938
摩根全球平衡基金                                                   16.33660   16.37800  -0.04140   -0.25278
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.54340    9.56280  -0.01940   -0.20287
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.68360   10.70500  -0.02140   -0.19991
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.09860   10.11750  -0.01890   -0.18681
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.73080   11.75470  -0.02390   -0.20332
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.48030   10.49990  -0.01960   -0.18667
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.80620   10.80730  -0.00110   -0.01018
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.39070   14.39220  -0.00150   -0.01042
摩根亞洲基金                                                       60.36000   60.52000  -0.16000   -0.26438
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.54540    8.54560  -0.00020   -0.00234
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.09460   10.09330   0.00130    0.01288
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.93480    8.93300   0.00180    0.02015
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  13.00580   13.00610  -0.00030   -0.00231
摩根東方內需機會基金                                               19.10000   19.16000  -0.06000   -0.31315
摩根東方科技基金                                                   32.52000   32.48000   0.04000    0.12315
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.16000   12.17000  -0.01000   -0.08217
摩根金龍收成基金                                                   22.56000   22.63000  -0.07000   -0.30932
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13370   15.13350   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.26000   14.19000   0.07000    0.49331
摩根新金磚五國基金                                                 12.83000   12.94000  -0.11000   -0.85008
摩根新絲路基金                                                      9.46000    9.49000  -0.03000   -0.31612
摩根新興35基金                                                     13.80000   13.85000  -0.05000   -0.36101
摩根新興日本基金                                                   23.27000   23.21000   0.06000    0.25851
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.47640    7.48580  -0.00940   -0.12557
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.89110    9.90290  -0.01180   -0.11916
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.72380    9.73410  -0.01030   -0.10581
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.50810   11.52250  -0.01440   -0.12497
摩根新興科技基金                                                   53.58000   53.55000   0.03000    0.05602
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.96490    8.97020  -0.00530   -0.05908
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.68520    9.68540  -0.00020   -0.00206
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.13440    9.13350   0.00090    0.00985
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.68030   10.68670  -0.00640   -0.05989
摩根龍揚基金                                                       33.70000   33.79000  -0.09000   -0.26635
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.55000   10.66000  -0.11000   -1.03189
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.17000   11.26000  -0.09000   -0.79929
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.89000   10.98000  -0.09000   -0.81967
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.15000   12.27000  -0.12000   -0.97800
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.34400    9.34790  -0.00390   -0.04172
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.54920   11.55410  -0.00490   -0.04241
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.26000   10.09000   0.17000    1.68484
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.14000   10.17000  -0.03000   -0.29499
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.11000   10.04000   0.07000    0.69721
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.26000   10.09000   0.17000    1.68484
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.14000   10.17000  -0.03000   -0.29499
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.11000   10.03000   0.08000    0.79761
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.27000   10.09000   0.18000    1.78394
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.14000   10.18000  -0.04000   -0.39293
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.11000   10.03000   0.08000    0.79761
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.27000   10.09000   0.18000    1.78394
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.14000   10.18000  -0.04000   -0.39293
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.11000   10.03000   0.08000    0.79761
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.62000   20.72000  -0.10000   -0.48263
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61620   12.61610   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.19000   11.11000   0.08000    0.72007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.68640   10.69570  -0.00930   -0.08695
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.69900   10.69330   0.00570    0.05330
聯邦中國龍基金                                                     26.38000   26.18000   0.20000    0.76394
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.75080   12.74790   0.00290    0.02275
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.89600   11.89540   0.00060    0.00504
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.78550   10.79080  -0.00530   -0.04912
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.48820   10.48590   0.00230    0.02193
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.84020    9.83970   0.00050    0.00508
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.91490    8.91930  -0.00440   -0.04933
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.11990   10.11590   0.00400    0.03954
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.25890   10.26370  -0.00480   -0.04677
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.10030   10.11890  -0.01860   -0.18381
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.33430   10.36230  -0.02800   -0.27021
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.58720    9.60480  -0.01760   -0.18324
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.80540    9.83190  -0.02650   -0.26953
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.67330   11.67650  -0.00320   -0.02741
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.44140   11.44960  -0.00820   -0.07162
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.64640   10.66220  -0.01580   -0.14819
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.77080   10.77490  -0.00410   -0.03805
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.54460   10.55210  -0.00750   -0.07108
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.81170    9.82630  -0.01460   -0.14858
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.38030   23.27480   0.10550    0.45328
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.63440    9.66860  -0.03420   -0.35372
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.02480   10.06910  -0.04430   -0.43996
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.58040    9.61440  -0.03400   -0.35364
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.95610   10.00000  -0.04390   -0.43900
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22430   13.22420   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   13.20000   13.12000   0.08000    0.60976
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.90000   16.92060  -0.02060   -0.12175
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.98170   12.98210  -0.00040   -0.00308
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.64600   12.69650  -0.05050   -0.39775
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 12.02700   12.07500  -0.04800   -0.39752
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.42590   12.42000   0.00590    0.04750
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.58290   11.58630  -0.00340   -0.02935
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.58990   10.58460   0.00530    0.05007
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.70340    8.70580  -0.00240   -0.02757
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       36.48000   36.43000   0.05000    0.13725
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.70000   18.61000   0.09000    0.48361
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.80000   18.69000   0.11000    0.58855
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.52000   12.46000   0.06000    0.48154
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.40000   16.42000  -0.02000   -0.12180
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.10000   12.12000  -0.02000   -0.16502
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.96000   12.98000  -0.02000   -0.15408
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.06000   12.08000  -0.02000   -0.16556
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.66000    7.67000  -0.01000   -0.13038
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.62000   11.63000  -0.01000   -0.08598
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.40000   15.42000  -0.02000   -0.12970
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.07000   11.10000  -0.03000   -0.27027
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.83000    8.85000  -0.02000   -0.22599
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.52000   11.64000  -0.12000   -1.03093
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.37000   14.53000  -0.16000   -1.10117
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.41000   14.57000  -0.16000   -1.09815
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.43000   14.59000  -0.16000   -1.09664
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.25000    9.35000  -0.10000   -1.06952
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.14000   15.31000  -0.17000   -1.11039
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.81000    9.91000  -0.10000   -1.00908
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.18000   21.25000  -0.07000   -0.32941
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.20000   19.26000  -0.06000   -0.31153
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.22000   13.27000  -0.05000   -0.37679
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.05000   15.11000  -0.06000   -0.39709
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.06000   16.12000  -0.06000   -0.37221
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.98000   15.03000  -0.05000   -0.33267
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.99000   15.04000  -0.05000   -0.33245
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.90000   12.95000  -0.05000   -0.38610
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          15.06000   15.11000  -0.05000   -0.33091
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.02000   13.06000  -0.04000   -0.30628
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.85000    8.88000  -0.03000   -0.33784
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.52000   13.57000  -0.05000   -0.36846
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.58000   19.60000  -0.02000   -0.10204
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.31000   18.33000  -0.02000   -0.10911
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.24000   11.26000  -0.02000   -0.17762
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.23000   13.25000  -0.02000   -0.15094
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.24000   14.26000  -0.02000   -0.14025
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.18000   13.19000  -0.01000   -0.07582
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.93000    7.94000  -0.01000   -0.12594
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.01000   13.02000  -0.01000   -0.07680
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.50000   10.52000  -0.02000   -0.19011
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.20000   14.22000  -0.02000   -0.14065
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.29000   14.30000  -0.01000   -0.06993
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
聯博貨幣市場基金                                                   15.03920   15.03900   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.20380   11.20660  -0.00280   -0.02499
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.08860   14.08640   0.00220    0.01562
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.60480    7.60670  -0.00190   -0.02498
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.32000   14.32000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.47000   14.47000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
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瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.25390   10.26650  -0.01260   -0.12273
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.72030   10.77610  -0.05580   -0.51781
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.27500   10.27420   0.00080    0.00779
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.28510   10.29030  -0.00520   -0.05053
瀚亞中小型股基金                                                   21.24000   21.04000   0.20000    0.95057
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.65000   12.59000   0.06000    0.47657
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.37000   13.28000   0.09000    0.67771
瀚亞巴西基金                                                        6.26000    6.30000  -0.04000   -0.63492
瀚亞外銷基金                                                       40.48000   40.23000   0.25000    0.62143
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.30370   11.33600  -0.03230   -0.28493
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.91260   10.92820  -0.01560   -0.14275
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.81460   12.83850  -0.02390   -0.18616
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.84940   10.86970  -0.02030   -0.18676
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.28320    7.30460  -0.02140   -0.29297
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.01180    8.02330  -0.01150   -0.14333
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.16880    8.18400  -0.01520   -0.18573
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.11240    7.12570  -0.01330   -0.18665
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.75180    8.76810  -0.01630   -0.18590
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.95680    8.98300  -0.02620   -0.29166
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.36910    9.38250  -0.01340   -0.14282
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.12210    9.13910  -0.01700   -0.18601
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.10000   12.19000  -0.09000   -0.73831
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.73000   11.79000  -0.06000   -0.50891
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.47000   11.55000  -0.08000   -0.69264
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.78000   10.86000  -0.08000   -0.73665
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.65000   10.71000  -0.06000   -0.56022
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.45000   10.52000  -0.07000   -0.66540
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.70070   10.68450   0.01620    0.15162
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.93100    9.93000   0.00100    0.01007
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.84350    9.82160   0.02190    0.22298
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.91780    9.90280   0.01500    0.15147
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.22000   14.34000  -0.12000   -0.83682
瀚亞印度基金-美元                                                  13.42000   13.51000  -0.09000   -0.66617
瀚亞印度基金-新台幣                                                29.99000   30.22000  -0.23000   -0.76109
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.10000   10.14000  -0.04000   -0.39448
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.17000   10.22000  -0.05000   -0.48924
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.51000    9.57000  -0.06000   -0.62696
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.52000    9.55000  -0.03000   -0.31414
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.58000    9.62000  -0.04000   -0.41580
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.53000    9.58000  -0.05000   -0.52192
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.51000    9.55000  -0.04000   -0.41885
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.58000    9.62000  -0.04000   -0.41580
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.24000    9.30000  -0.06000   -0.64516
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.59000   13.56000   0.03000    0.22124
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.95000   10.93000   0.02000    0.18298
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.84000   11.85000  -0.01000   -0.08439
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.08000   15.08000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.94000    8.95000  -0.01000   -0.11173
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.99000    6.98000   0.01000    0.14327
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.89000    8.89000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.88000   11.90000  -0.02000   -0.16807
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.41300   12.45440  -0.04140   -0.33241
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.06800   14.15000  -0.08200   -0.57951
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.37910   11.39470  -0.01560   -0.13691
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.14300   11.16520  -0.02220   -0.19883
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.89050   12.89600  -0.00550   -0.04265
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.02500    9.05460  -0.02960   -0.32691
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.62810    9.68420  -0.05610   -0.57929
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.05760    9.07010  -0.01250   -0.13782
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.85770    8.87540  -0.01770   -0.19943
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.47140    9.47490  -0.00350   -0.03694
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       15.00400   15.04810  -0.04410   -0.29306
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.70490   10.74260  -0.03770   -0.35094
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.36830   10.38890  -0.02060   -0.19829
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.71220   12.74950  -0.03730   -0.29256
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.63000   10.79000  -0.16000   -1.48285
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.71000   19.94000  -0.23000   -1.15346
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62610   13.62590   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 30.56000   30.72000  -0.16000   -0.52083
瀚亞高科技基金                                                     59.11000   58.58000   0.53000    0.90475
瀚亞理財通基金                                                     26.82000   26.78000   0.04000    0.14937
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.80000    8.84000  -0.04000   -0.45249
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.54000    8.56000  -0.02000   -0.23364
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.75000    8.78000  -0.03000   -0.34169
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.76000    8.80000  -0.04000   -0.45455
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.58000    8.60000  -0.02000   -0.23256
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.76000    8.78000  -0.02000   -0.22779
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.78000    8.76000   0.02000    0.22831
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣             10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.90000    8.88000   0.02000    0.22523
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.08000    9.06000   0.02000    0.22075
瀚亞菁華基金                                                       21.89000   21.77000   0.12000    0.55122
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.06820   14.06600   0.00220    0.01564
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.28730    9.28580   0.00150    0.01615
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.99530   11.04750  -0.05220   -0.47251
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.50790   11.58920  -0.08130   -0.70152
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.31090   10.34670  -0.03580   -0.34600
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.74030   10.75130  -0.01100   -0.10231
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.21920    8.25820  -0.03900   -0.47226
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.08830    8.14540  -0.05710   -0.70101
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.87210    8.89520  -0.02310   -0.25969
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.33300    8.36190  -0.02890   -0.34562
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.18970    8.19810  -0.00840   -0.10246
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.14990   14.16550  -0.01560   -0.11013
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.64990   10.67170  -0.02180   -0.20428
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.96650    9.97260  -0.00610   -0.06117
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.56660   11.57930  -0.01270   -0.10968
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.17330   10.19410  -0.02080   -0.20404
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.05030   10.06130  -0.01100   -0.10933
瀚亞歐洲基金                                                       10.48000   10.66000  -0.18000   -1.68856
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