[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/07/31 108/07/30 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.44520 10.44710 -0.00190 -0.01819 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.26550 10.26730 -0.00180 -0.01753 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.52600 10.52660 -0.00060 -0.00570 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.35230 10.35310 -0.00080 -0.00773 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.30660 10.31030 -0.00370 -0.03589 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.30960 10.31270 -0.00310 -0.03006 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.30900 10.31210 -0.00310 -0.03006 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.39310 10.39450 -0.00140 -0.01347 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.96510 9.96580 -0.00070 -0.00702 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.96510 9.96580 -0.00070 -0.00702 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.95610 9.95630 -0.00020 -0.00201 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.95610 9.95630 -0.00020 -0.00201 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.07610 10.07170 0.00440 0.04369 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.07610 10.07170 0.00440 0.04369 大華銀多元特別收益平衡基金 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.81350 10.81960 -0.00610 -0.05638 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.61190 10.61800 -0.00610 -0.05745 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.72210 10.72780 -0.00570 -0.05313 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.60810 10.61380 -0.00570 -0.05370 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.30000 23.37000 -0.07000 -0.29953 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 25.13000 25.16000 -0.03000 -0.11924 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.78510 41.83980 -0.05470 -0.13074 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.30580 40.30820 -0.00240 -0.00595 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.93000 9.93190 -0.00190 -0.01913 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.46620 10.46830 -0.00210 -0.02006 中國信託台灣活力基金 13.43000 13.36000 0.07000 0.52395 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.01580 10.02210 -0.00630 -0.06286 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.11630 10.12690 -0.01060 -0.10467 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.04220 9.05170 -0.00950 -0.10495 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.42840 10.43030 -0.00190 -0.01822 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.28810 9.28960 -0.00150 -0.01615 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.47400 11.50890 -0.03490 -0.30324 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.72030 9.74990 -0.02960 -0.30359 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.39730 11.40610 -0.00880 -0.07715 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.93310 9.94070 -0.00760 -0.07645 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 42.96130 43.02910 -0.06780 -0.15757 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 39.88070 39.91350 -0.03280 -0.08218 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 45.41710 45.56690 -0.14980 -0.32875 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 46.13210 46.25320 -0.12110 -0.26182 中國信託智能運動基金-台幣 10.92000 10.97000 -0.05000 -0.45579 中國信託智能運動基金-美元 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.18000 10.25000 -0.07000 -0.68293 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03850 11.03830 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.23490 10.23930 -0.00440 -0.04297 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.41240 9.41650 -0.00410 -0.04354 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.46020 10.46030 -0.00010 -0.00096 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.61800 9.61840 -0.00040 -0.00416 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 39.95230 39.98530 -0.03300 -0.08253 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 39.89070 39.92870 -0.03800 -0.09517 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.51000 11.47000 0.04000 0.34874 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.60000 11.55000 0.05000 0.43290 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.06000 11.01000 0.05000 0.45413 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.86710 42.91520 -0.04810 -0.11208 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 43.60130 43.70960 -0.10830 -0.24777 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 43.06790 43.24240 -0.17450 -0.40354 元大2001基金 64.80000 64.66000 0.14000 0.21652 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.69970 45.86430 -0.16460 -0.35888 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 43.70410 43.84900 -0.14490 -0.33045 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.53000 21.45000 0.08000 0.37296 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.71840 11.71760 0.00080 0.00683 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.86350 10.86650 -0.00300 -0.02761 元大上證50基金 33.67000 34.01000 -0.34000 -0.99971 元大大中華TMT基金-人民幣 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 元大大中華TMT基金-新台幣 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.38000 13.38000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-美元 12.51500 12.50600 0.00900 0.07197 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.02300 17.02600 -0.00300 -0.01762 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.13300 11.11000 0.02300 0.20702 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.77400 10.75500 0.01900 0.17666 元大中國平衡基金-人民幣 3.08000 3.07000 0.01000 0.32573 元大中國平衡基金-新台幣 13.86000 13.81000 0.05000 0.36206 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.26980 47.24820 0.02160 0.04572 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.98160 10.98310 -0.00150 -0.01366 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99810 9.99950 -0.00140 -0.01400 元大中國機會債券基金-新台幣 10.16430 10.16930 -0.00500 -0.04917 元大巴西指數基金 7.40600 7.47300 -0.06700 -0.89656 元大日經225基金 27.31000 27.57000 -0.26000 -0.94305 元大台商收成基金 23.04000 22.90000 0.14000 0.61135 元大台灣50單日反向1倍基金 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544 元大台灣50單日正向2倍基金 41.10000 41.28000 -0.18000 -0.43605 元大台灣中型100基金 33.67000 33.61000 0.06000 0.17852 元大台灣加權股價指數基金 26.29400 26.30000 -0.00600 -0.02281 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 元大台灣卓越50基金 83.25000 83.31000 -0.06000 -0.07202 元大台灣金融基金 18.52000 18.57000 -0.05000 -0.26925 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.46000 32.48000 -0.02000 -0.06158 元大台灣高股息基金 27.31000 27.38000 -0.07000 -0.25566 元大台灣電子科技基金 36.73000 36.67000 0.06000 0.16362 元大全球ETF成長組合基金 10.70000 10.75000 -0.05000 -0.46512 元大全球ETF穩健組合基金 15.09000 15.13000 -0.04000 -0.26438 元大全球人工智慧ETF基金 24.52000 24.55000 -0.03000 -0.12220 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.45000 13.45000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.13000 13.13000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-美元 12.30500 12.30100 0.00400 0.03252 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.53000 6.55000 -0.02000 -0.30534 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.87000 6.87000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 8.58300 8.60600 -0.02300 -0.26726 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.56000 8.59000 -0.03000 -0.34924 元大全球新興市場精選組合基金 13.80000 13.84000 -0.04000 -0.28902 元大全球農業商機基金 18.39000 18.21000 0.18000 0.98847 元大印尼指數基金 9.98300 9.87900 0.10400 1.05274 元大印度指數基金 9.67800 9.80300 -0.12500 -1.27512 元大印度基金 12.61000 12.72000 -0.11000 -0.86478 元大多多基金 17.47000 17.37000 0.10000 0.57571 元大多福基金 53.29000 53.09000 0.20000 0.37672 元大亞太成長基金 8.70000 8.68000 0.02000 0.23041 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.39700 9.39750 -0.00050 -0.00532 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.51760 7.51800 -0.00040 -0.00532 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.25700 9.25000 0.00700 0.07568 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.36700 10.31600 0.05100 0.49438 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.24790 10.24720 0.00070 0.00683 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.44800 10.44670 0.00130 0.01244 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.23530 10.23400 0.00130 0.01270 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.51360 10.52140 -0.00780 -0.07413 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.30030 10.30790 -0.00760 -0.07373 元大卓越基金 44.13000 44.00000 0.13000 0.29545 元大店頭基金 8.58000 8.50000 0.08000 0.94118 元大美元貨幣市場基金-美元 10.48840 10.48770 0.00070 0.00667 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.85820 9.85080 0.00740 0.07512 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.60160 32.63720 -0.03560 -0.10908 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.12190 42.19430 -0.07240 -0.17159 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.02440 17.01130 0.01310 0.07701 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.29030 22.33660 -0.04630 -0.20728 元大美國政府7至10年期債券基金 42.07000 42.13860 -0.06860 -0.16280 元大高科技基金 19.76000 19.60000 0.16000 0.81633 元大得利貨幣市場基金 16.33310 16.33290 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.03770 12.03750 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 元大富櫃50基金 13.16000 13.14000 0.02000 0.15221 元大華夏中小基金 7.46000 7.44000 0.02000 0.26882 元大新中國基金-人民幣 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 元大新中國基金-美元 9.27000 9.21800 0.05200 0.56411 元大新中國基金-新台幣 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197 元大新主流基金 24.99000 24.85000 0.14000 0.56338 元大新東協平衡基金-美元 9.63900 9.63200 0.00700 0.07267 元大新東協平衡基金-新台幣 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.99560 11.02310 -0.02750 -0.24948 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.13560 10.15570 -0.02010 -0.19792 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.55050 11.58350 -0.03300 -0.28489 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.51690 9.54410 -0.02720 -0.28499 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.57920 10.57940 -0.00020 -0.00189 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.81840 9.81860 -0.00020 -0.00204 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.82580 10.83540 -0.00960 -0.08860 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.05540 10.06430 -0.00890 -0.08843 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.10630 10.10780 -0.00150 -0.01484 元大新興亞洲基金 11.08000 11.09000 -0.01000 -0.09017 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.89060 9.89710 -0.00650 -0.06568 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.16520 9.17120 -0.00600 -0.06542 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.24160 10.25720 -0.01560 -0.15209 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.50540 9.51990 -0.01450 -0.15231 元大萬泰貨幣市場基金 15.17040 15.17020 0.00020 0.00132 元大經貿基金 37.26000 37.13000 0.13000 0.35012 元大實質多重資產基金-人民幣 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-美元 8.21000 8.20800 0.00200 0.02437 元大實質多重資產基金-新台幣 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日反向1倍基金 12.24000 12.13000 0.11000 0.90684 元大滬深300單日正向2倍基金 18.18000 18.50000 -0.32000 -1.72973 元大摩臺基金 38.96000 39.00000 -0.04000 -0.10256 元大標普500基金 28.41000 28.51000 -0.10000 -0.35075 元大標普500單日反向1倍基金 11.99000 11.96000 0.03000 0.25084 元大標普500單日正向2倍基金 37.86000 38.11000 -0.25000 -0.65600 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.79000 20.86000 -0.07000 -0.33557 元大標智滬深300基金 18.50000 18.67000 -0.17000 -0.91055 元大歐洲50基金 25.32000 25.76000 -0.44000 -1.70807 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.20810 9.21510 -0.00700 -0.07596 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29860 10.29840 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.85000 15.77000 0.08000 0.50729 日盛上選基金 36.50000 36.36000 0.14000 0.38504 日盛小而美基金 18.76000 18.67000 0.09000 0.48206 日盛中國內需動力基金 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.38350 12.38440 -0.00090 -0.00727 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.86370 9.86450 -0.00080 -0.00811 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.64250 12.63720 0.00530 0.04194 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.06490 10.06070 0.00420 0.04175 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.43050 11.43220 -0.00170 -0.01487 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.08270 9.08410 -0.00140 -0.01541 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 日盛日盛基金 12.00000 11.90000 0.10000 0.84034 日盛目標收益組合基金(美元) 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 日盛全球抗暖化基金 11.49000 11.52000 -0.03000 -0.26042 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.57640 10.58360 -0.00720 -0.06803 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.43340 9.43990 -0.00650 -0.06886 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.34130 10.35300 -0.01170 -0.11301 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.22410 9.23460 -0.01050 -0.11370 日盛全球智能車基金(美元) 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.70000 10.75000 -0.05000 -0.46512 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52700 2.52730 -0.00030 -0.01187 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65750 1.65760 -0.00010 -0.00603 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39130 0.39110 0.00020 0.05114 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25710 0.25700 0.00010 0.03891 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.90170 12.90380 -0.00210 -0.01627 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.35310 8.35440 -0.00130 -0.01556 日盛亞洲機會基金 7.19000 7.20000 -0.01000 -0.13889 日盛首選基金 17.94000 17.86000 0.08000 0.44793 日盛高科技基金 19.02000 18.96000 0.06000 0.31646 日盛貨幣市場基金 14.84160 14.84140 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 41.54000 41.22000 0.32000 0.77632 日盛精選五虎基金 37.14000 37.08000 0.06000 0.16181 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.55220 13.55200 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 32.36000 32.22000 0.14000 0.43451 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.37000 10.42000 -0.05000 -0.47985 台新MSCI中國基金 20.39000 20.46000 -0.07000 -0.34213 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000 台新大眾貨幣市場基金 14.22900 14.22880 0.00020 0.00141 台新中國通基金 46.66000 46.32000 0.34000 0.73402 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57090 0.57070 0.00020 0.03504 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.71500 17.72200 -0.00700 -0.03950 台新中國精選中小基金-美元 0.32590 0.32700 -0.00110 -0.33639 台新中國精選中小基金-新台幣 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 台新主流基金 25.21000 25.17000 0.04000 0.15892 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.71000 23.60000 0.11000 0.46610 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.76750 0.76340 0.00410 0.53707 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.79000 16.71000 0.08000 0.47876 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54240 0.53950 0.00290 0.53753 台新台灣中小基金 36.33000 36.07000 0.26000 0.72082 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.65370 10.61980 0.03390 0.31922 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.87120 9.82710 0.04410 0.44876 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.41920 11.36820 0.05100 0.44862 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.86000 10.82000 0.04000 0.36969 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.19050 10.20060 -0.01010 -0.09901 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.41080 11.42260 -0.01180 -0.10330 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165 台新印度基金 14.41000 14.55000 -0.14000 -0.96220 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.66430 8.66640 -0.00210 -0.02423 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28400 0.28380 0.00020 0.07047 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.72330 12.72650 -0.00320 -0.02514 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41200 0.41170 0.00030 0.07287 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 39.98000 40.01000 -0.03000 -0.07498 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 41.05000 41.15000 -0.10000 -0.24301 台新真吉利貨幣市場基金 11.13380 11.13370 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 32.89820 32.82620 0.07200 0.21934 台新智慧生活基金-美元 11.05420 11.11730 -0.06310 -0.56758 台新智慧生活基金-新台幣 11.45000 11.53000 -0.08000 -0.69384 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.39110 8.39630 -0.00520 -0.06193 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.64330 8.65610 -0.01280 -0.14787 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.52990 9.53570 -0.00580 -0.06082 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.82680 9.84140 -0.01460 -0.14835 台新新興市場債券基金(A類型) 11.84780 11.84600 0.00180 0.01520 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37540 0.37500 0.00040 0.10667 台新新興市場債券基金(B類型) 8.40110 8.39980 0.00130 0.01548 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28100 0.28070 0.00030 0.10688 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.69000 5.73000 -0.04000 -0.69808 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.31000 22.35000 -0.04000 -0.17897 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.30680 10.31620 -0.00940 -0.09112 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.08130 10.08530 -0.00400 -0.03966 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.17260 10.18180 -0.00920 -0.09036 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.30670 10.31620 -0.00950 -0.09209 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.08110 10.08510 -0.00400 -0.03966 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.17260 10.18180 -0.00920 -0.09036 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.35580 42.35540 0.00040 0.00094 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 42.00710 42.03550 -0.02840 -0.06756 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.97780 39.92710 0.05070 0.12698 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.37370 11.37300 0.00070 0.00615 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.19130 10.18680 0.00450 0.04417 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.23460 9.23310 0.00150 0.01625 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.88180 10.88000 0.00180 0.01654 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.83160 7.82710 0.00450 0.05749 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.29920 9.29380 0.00540 0.05810 永豐中小基金 53.86000 53.51000 0.35000 0.65408 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79360 1.79410 -0.00050 -0.02787 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.50900 2.50970 -0.00070 -0.02789 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.21010 8.20930 0.00080 0.00975 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.14310 11.14200 0.00110 0.00987 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.82000 4.85000 -0.03000 -0.61856 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.76000 21.89000 -0.13000 -0.59388 永豐主流品牌基金 19.47000 19.76000 -0.29000 -1.46761 永豐永豐基金 33.70000 33.44000 0.26000 0.77751 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.25960 9.26850 -0.00890 -0.09602 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.78520 9.79450 -0.00930 -0.09495 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.15430 9.17000 -0.01570 -0.17121 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.67640 9.69300 -0.01660 -0.17126 永豐亞洲民生消費基金 12.08000 12.08000 0.00000 0.00000 永豐南非幣2021保本基金 14.18380 14.18820 -0.00440 -0.03101 永豐高科技基金 24.13000 23.73000 0.40000 1.68563 永豐貨幣市場基金 13.94460 13.94440 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11790 2.11950 -0.00160 -0.07549 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.62440 2.62650 -0.00210 -0.07995 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.80710 7.81020 -0.00310 -0.03969 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.97920 10.98360 -0.00440 -0.04006 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.21660 7.22700 -0.01040 -0.14390 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.61330 11.63010 -0.01680 -0.14445 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.62000 10.55000 0.07000 0.66351 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.38000 8.31000 0.07000 0.84236 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.31000 19.17000 0.14000 0.73031 永豐臺灣加權ETF基金 55.10000 55.11000 -0.01000 -0.01815 永豐領航科技基金 39.00000 38.40000 0.60000 1.56250 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.21000 12.18000 0.03000 0.24631 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.64000 11.61000 0.03000 0.25840 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.08000 10.25000 -0.17000 -1.65854 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.12000 10.29000 -0.17000 -1.65209 永豐趨勢平衡基金 41.98000 41.60000 0.38000 0.91346 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.90360 11.90270 0.00090 0.00756 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.75910 9.75620 0.00290 0.02972 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.41100 10.40790 0.00310 0.02979 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.82280 9.81900 0.00380 0.03870 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.31000 10.30600 0.00400 0.03881 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.81410 9.81160 0.00250 0.02548 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.59510 10.59240 0.00270 0.02549 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.83290 9.82940 0.00350 0.03561 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.39490 10.39120 0.00370 0.03561 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.17000 11.13000 0.04000 0.35939 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.50000 10.45000 0.05000 0.47847 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.37000 15.32000 0.05000 0.32637 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.20000 20.12000 0.08000 0.39761 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.11000 20.02000 0.09000 0.44955 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.07170 10.06800 0.00370 0.03675 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.07170 10.06800 0.00370 0.03675 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.01290 10.00970 0.00320 0.03197 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.01290 10.00970 0.00320 0.03197 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.16740 10.15980 0.00760 0.07480 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.16720 10.15970 0.00750 0.07382 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.07230 10.06830 0.00400 0.03973 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.07230 10.06830 0.00400 0.03973 兆豐國際生命科學基金 15.46000 15.44000 0.02000 0.12953 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.46990 10.50730 -0.03740 -0.35594 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.71170 10.74340 -0.03170 -0.29506 兆豐國際全球基金 31.53000 31.69000 -0.16000 -0.50489 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.49920 10.49850 0.00070 0.00667 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.22980 10.22260 0.00720 0.07043 兆豐國際國民基金 23.23000 23.09000 0.14000 0.60632 兆豐國際第一基金 13.34000 13.27000 0.07000 0.52751 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.77410 10.78090 -0.00680 -0.06307 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.22360 8.22880 -0.00520 -0.06319 兆豐國際萬全基金 20.70000 20.62000 0.08000 0.38797 兆豐國際電子基金 26.88000 26.64000 0.24000 0.90090 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.26000 22.29000 -0.03000 -0.13459 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.41000 15.39000 0.02000 0.12995 兆豐國際豐台灣基金 35.92000 35.73000 0.19000 0.53177 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56050 12.56030 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 10.06000 10.12000 -0.06000 -0.59289 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.98180 9.98850 -0.00670 -0.06708 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.97870 9.98590 -0.00720 -0.07210 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.98470 10.00010 -0.01540 -0.15400 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.98500 9.99180 -0.00680 -0.06806 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.97080 9.97520 -0.00440 -0.04411 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.98200 9.98870 -0.00670 -0.06708 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.98140 9.98850 -0.00710 -0.07108 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.99320 10.00870 -0.01550 -0.15487 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.98980 9.99660 -0.00680 -0.06802 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.98000 9.98440 -0.00440 -0.04407 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.89230 10.89410 -0.00180 -0.01652 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.65390 10.65540 -0.00150 -0.01408 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.87960 10.88160 -0.00200 -0.01838 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.57190 10.57390 -0.00200 -0.01891 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.71940 10.72100 -0.00160 -0.01492 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.67780 10.67980 -0.00200 -0.01873 合庫台灣基金 11.90000 11.81000 0.09000 0.76207 合庫全球高收益債券基金A類型 11.74490 11.75770 -0.01280 -0.10886 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.74440 12.75180 -0.00740 -0.05803 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.36640 11.37270 -0.00630 -0.05540 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.15230 12.15760 -0.00530 -0.04359 合庫全球高收益債券基金B類型 8.16670 8.17560 -0.00890 -0.10886 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.45880 9.46440 -0.00560 -0.05917 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.16360 9.16870 -0.00510 -0.05562 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.87330 8.87760 -0.00430 -0.04844 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.31610 9.32130 -0.00520 -0.05579 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.51000 10.57000 -0.06000 -0.56764 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.19000 11.24000 -0.05000 -0.44484 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.37000 9.42000 -0.05000 -0.53079 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 合庫全球新興市場基金 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579 合庫貨幣市場基金 10.17640 10.17630 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.00490 10.01180 -0.00690 -0.06892 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.32050 10.32840 -0.00790 -0.07649 合庫新興多重收益基金A類型 10.59280 10.60640 -0.01360 -0.12822 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.14520 12.15490 -0.00970 -0.07980 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.44380 15.45090 -0.00710 -0.04595 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.78610 8.79260 -0.00650 -0.07393 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.60530 9.61260 -0.00730 -0.07594 合庫新興多重收益基金B類型 7.95570 7.96590 -0.01020 -0.12805 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.73870 8.74570 -0.00700 -0.08004 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.67100 10.67650 -0.00550 -0.05152 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.56000 10.60000 -0.04000 -0.37736 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.60000 10.65000 -0.05000 -0.46948 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.43000 10.48000 -0.05000 -0.47710 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.96000 11.98000 -0.02000 -0.16694 安本標準兩岸價值基金 美元 11.73000 11.75000 -0.02000 -0.17021 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.93000 11.96000 -0.03000 -0.25084 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.19300 10.19650 -0.00350 -0.03433 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.19770 10.20100 -0.00330 -0.03235 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.94550 9.99540 -0.04990 -0.49923 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.16640 10.16710 -0.00070 -0.00688 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.19300 10.19640 -0.00340 -0.03335 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.19770 10.20100 -0.00330 -0.03235 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.94550 9.99540 -0.04990 -0.49923 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.16630 10.16710 -0.00080 -0.00787 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.22830 11.22760 0.00070 0.00623 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.08660 10.07200 0.01460 0.14496 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04230 10.03650 0.00580 0.05779 安聯中國東協基金 15.72000 15.73000 -0.01000 -0.06357 安聯中國策略基金-美元 12.62000 12.61000 0.01000 0.07930 安聯中國策略基金-新臺幣 16.53000 16.52000 0.01000 0.06053 安聯中華新思路基金-人民幣 15.41000 15.50000 -0.09000 -0.58065 安聯中華新思路基金-美元 14.32000 14.39000 -0.07000 -0.48645 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.55000 13.62000 -0.07000 -0.51395 安聯台灣大壩基金 31.40000 31.22000 0.18000 0.57655 安聯台灣科技基金 53.55000 52.77000 0.78000 1.47811 安聯台灣貨幣市場基金 12.55180 12.55160 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 35.91000 35.61000 0.30000 0.84246 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.79450 10.80740 -0.01290 -0.11936 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.91020 15.93030 -0.02010 -0.12617 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.88700 9.92440 -0.03740 -0.37685 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 12.12000 12.19000 -0.07000 -0.57424 安聯四季成長組合基金-美元 11.74000 11.79000 -0.05000 -0.42409 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.26400 13.28040 -0.01640 -0.12349 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.85000 10.86090 -0.01090 -0.10036 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.91770 12.93290 -0.01520 -0.11753 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57140 9.63140 -0.06000 -0.62296 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.51650 9.56570 -0.04920 -0.51434 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05260 9.10210 -0.04950 -0.54383 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.20350 10.26970 -0.06620 -0.64461 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.25110 10.30630 -0.05520 -0.53559 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.60000 11.62000 -0.02000 -0.17212 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.61000 11.64000 -0.03000 -0.25773 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.98000 11.04000 -0.06000 -0.54348 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.52000 11.55000 -0.03000 -0.25974 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.08000 11.12000 -0.04000 -0.35971 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.81000 9.88000 -0.07000 -0.70850 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.47000 9.55000 -0.08000 -0.83770 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.53150 12.54500 -0.01350 -0.10761 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.37760 11.38780 -0.01020 -0.08957 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.98460 10.99570 -0.01110 -0.10095 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.60920 8.67150 -0.06230 -0.71845 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.48390 8.53600 -0.05210 -0.61036 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.16440 8.21570 -0.05130 -0.62441 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.22820 10.30340 -0.07520 -0.72986 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.14740 10.21170 -0.06430 -0.62967 安聯全球人口趨勢基金 12.51000 12.59000 -0.08000 -0.63542 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.01000 8.94000 0.07000 0.78300 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.15000 33.91000 0.24000 0.70776 安聯全球油礦金趨勢基金 8.03000 8.00000 0.03000 0.37500 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.48030 12.48280 -0.00250 -0.02003 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.54160 10.56760 -0.02600 -0.24604 安聯全球新興市場基金 17.43000 17.44000 -0.01000 -0.05734 安聯全球農金趨勢基金 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 安聯全球綠能趨勢基金 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.89000 10.97000 -0.08000 -0.72926 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.14000 11.20000 -0.06000 -0.53571 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.77000 9.85000 -0.08000 -0.81218 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75000 9.81000 -0.06000 -0.61162 安聯亞洲動態策略基金 22.67000 22.73000 -0.06000 -0.26397 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.08030 10.08260 -0.00230 -0.02281 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.08950 10.09280 -0.00330 -0.03270 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.07940 10.08170 -0.00230 -0.02281 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.09220 10.09550 -0.00330 -0.03269 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.08330 10.08560 -0.00230 -0.02280 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.03390 10.03660 -0.00270 -0.02690 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.03390 10.03660 -0.00270 -0.02690 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03390 10.03660 -0.00270 -0.02690 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.57710 10.57760 -0.00050 -0.00473 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.11040 10.11090 -0.00050 -0.00495 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 91.04770 91.05590 -0.00820 -0.00901 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.43590 13.43210 0.00380 0.02829 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.83620 68.84390 -0.00770 -0.01118 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.02940 10.02660 0.00280 0.02793 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.74850 2.74800 0.00050 0.01820 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.96420 10.96140 0.00280 0.02554 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.28520 2.28640 -0.00120 -0.05248 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.86040 8.85750 0.00290 0.03274 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.54320 10.55460 -0.01140 -0.10801 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.48540 10.48730 -0.00190 -0.01812 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.87630 10.87540 0.00090 0.00828 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.44500 10.44650 -0.00150 -0.01436 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.48570 10.48650 -0.00080 -0.00763 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.44130 10.45260 -0.01130 -0.10811 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.35600 10.35770 -0.00170 -0.01641 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.66280 10.66210 0.00070 0.00657 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.34140 10.34290 -0.00150 -0.01450 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.39220 10.39340 -0.00120 -0.01155 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.31850 10.31730 0.00120 0.01163 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.42690 10.42350 0.00340 0.03262 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.30970 10.30820 0.00150 0.01455 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.25240 10.25160 0.00080 0.00780 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.32730 10.32650 0.00080 0.00775 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.37750 10.37410 0.00340 0.03277 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.30960 10.30810 0.00150 0.01455 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.25170 10.25100 0.00070 0.00683 宏利台灣動力基金A類型 31.41000 31.28000 0.13000 0.41560 宏利台灣動力基金I類型 31.41000 31.28000 0.13000 0.41560 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.11560 10.14340 -0.02780 -0.27407 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.99640 10.03330 -0.03690 -0.36778 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.64290 7.66390 -0.02100 -0.27401 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.61750 7.64340 -0.02590 -0.33885 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.63000 11.68000 -0.05000 -0.42808 宏利全球債券組合基金 13.81860 13.82650 -0.00790 -0.05714 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.00190 3.00120 0.00070 0.02332 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.46520 12.46500 0.00020 0.00160 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.97100 8.97140 -0.00040 -0.00446 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.55760 2.56040 -0.00280 -0.10936 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.54150 11.54870 -0.00720 -0.06234 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.45920 3.46490 -0.00570 -0.16451 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55540 0.55630 -0.00090 -0.16178 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.65000 15.68000 -0.03000 -0.19133 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.35670 12.36360 -0.00690 -0.05581 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.94210 10.94670 -0.00460 -0.04202 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.49330 10.50170 -0.00840 -0.07999 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.78240 8.78690 -0.00450 -0.05121 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.42050 8.42410 -0.00360 -0.04273 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.27700 8.28340 -0.00640 -0.07726 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.44200 8.44430 -0.00230 -0.02724 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.90000 10.80000 0.10000 0.92593 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.86000 10.77000 0.09000 0.83565 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.78000 10.67000 0.11000 1.03093 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.97000 10.99000 -0.02000 -0.18198 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.69000 10.72000 -0.03000 -0.27985 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.04860 3.05010 -0.00150 -0.04918 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.44170 0.44190 -0.00020 -0.04526 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.28570 13.29640 -0.01070 -0.08047 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 1.00650 1.00690 -0.00040 -0.03973 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.63440 7.64060 -0.00620 -0.08115 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.12170 2.12280 -0.00110 -0.05182 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30650 0.30660 -0.00010 -0.03262 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.29830 9.30530 -0.00700 -0.07523 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33820 0.33830 -0.00010 -0.02956 宏利萬利貨幣市場基金 13.69120 13.69110 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.53000 2.54000 -0.01000 -0.39370 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.41000 11.43000 -0.02000 -0.17498 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.57000 26.54000 0.03000 0.11304 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.57000 26.54000 0.03000 0.11304 宏利澳幣保本基金 12.69410 12.69070 0.00340 0.02679 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.90000 10.93000 -0.03000 -0.27447 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.41000 11.43000 -0.02000 -0.17498 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.46000 11.47000 -0.01000 -0.08718 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.19000 11.21000 -0.02000 -0.17841 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.05000 11.08000 -0.03000 -0.27076 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.08000 12.10000 -0.02000 -0.16529 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.46630 10.47130 -0.00500 -0.04775 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.68010 9.68040 -0.00030 -0.00310 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.17840 9.18660 -0.00820 -0.08926 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.56570 11.57600 -0.01030 -0.08898 貝萊德亞美利加收益基金 9.36000 9.40000 -0.04000 -0.42553 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 貝萊德新台幣基金 12.97330 12.97320 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.79000 27.90000 -0.11000 -0.39427 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49460 11.49510 -0.00050 -0.00435 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14930 10.15330 -0.00400 -0.03940 保德信大中華基金-人民幣 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 保德信大中華基金-美元 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 保德信大中華基金-新台幣 30.43000 30.49000 -0.06000 -0.19679 保德信中小型股基金 49.49000 48.65000 0.84000 1.72662 保德信中國中小基金-人民幣 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 保德信中國中小基金-美元 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696 保德信中國中小基金-新臺幣 8.33000 8.32000 0.01000 0.12019 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.01600 10.02460 -0.00860 -0.08579 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.09370 10.10460 -0.01090 -0.10787 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.13540 10.14420 -0.00880 -0.08675 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.24240 11.25210 -0.00970 -0.08621 保德信中國品牌基金-人民幣 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-美元 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.89000 28.96000 -0.07000 -0.24171 保德信全球消費商機基金 19.77000 19.90000 -0.13000 -0.65327 保德信全球基礎建設基金 13.73000 13.81000 -0.08000 -0.57929 保德信全球資源基金 7.37000 7.36000 0.01000 0.13587 保德信全球醫療生化基金-美元 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.52000 33.53000 -0.01000 -0.02982 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.58170 10.59090 -0.00920 -0.08687 保德信印度機會債券基金－美元累積型 11.01340 11.02300 -0.00960 -0.08709 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.63620 10.65470 -0.01850 -0.17363 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 11.06790 11.08720 -0.01930 -0.17407 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.66780 9.68970 -0.02190 -0.22601 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.83730 10.86210 -0.02480 -0.22832 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.24950 9.27870 -0.02920 -0.31470 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.35110 10.38390 -0.03280 -0.31587 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.19920 8.20560 -0.00640 -0.07800 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.30930 11.31810 -0.00880 -0.07775 保德信亞太基金 20.65000 20.68000 -0.03000 -0.14507 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.74990 8.75600 -0.00610 -0.06967 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.12950 12.13790 -0.00840 -0.06920 保德信店頭市場基金 35.83000 35.38000 0.45000 1.27191 保德信拉丁美洲基金 7.50000 7.55000 -0.05000 -0.66225 保德信金平衡基金 30.63000 30.54000 0.09000 0.29470 保德信金滿意基金 43.28000 42.97000 0.31000 0.72143 保德信科技島基金 27.64000 27.31000 0.33000 1.20835 保德信高成長基金 97.75000 96.75000 1.00000 1.03359 保德信貨幣市場基金 15.84460 15.84430 0.00030 0.00189 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.74380 10.78220 -0.03840 -0.35614 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 11.00600 11.05490 -0.04890 -0.44234 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.06650 11.08210 -0.01560 -0.14077 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.61480 10.63900 -0.02420 -0.22746 保德信新世紀基金 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.25970 8.26590 -0.00620 -0.07501 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.43060 10.43780 -0.00720 -0.06898 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.76470 11.77350 -0.00880 -0.07474 保德信新興趨勢組合基金 10.94000 11.04000 -0.10000 -0.90580 保德信瑞騰基金 15.65490 15.65480 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.23000 10.39000 -0.16000 -1.53994 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.98580 9.98480 0.00100 0.01002 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.56300 10.56210 0.00090 0.00852 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.92590 9.93090 -0.00500 -0.05035 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.23460 10.24030 -0.00570 -0.05566 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.00520 10.01090 -0.00570 -0.05694 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.53100 10.53500 -0.00400 -0.03797 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.94460 9.94540 -0.00080 -0.00804 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.32800 10.32910 -0.00110 -0.01065 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.62090 10.62880 -0.00790 -0.07433 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.35360 10.35710 -0.00350 -0.03379 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.75290 10.75670 -0.00380 -0.03533 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.30540 10.30690 -0.00150 -0.01455 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.64270 10.64420 -0.00150 -0.01409 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.19900 10.20550 -0.00650 -0.06369 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.76260 10.76710 -0.00450 -0.04179 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.11410 10.11700 -0.00290 -0.02866 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.52330 10.52640 -0.00310 -0.02945 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.93960 9.94370 -0.00410 -0.04123 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.93970 9.94370 -0.00400 -0.04023 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.12260 10.12200 0.00060 0.00593 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.92190 9.92370 -0.00180 -0.01814 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.92190 9.92370 -0.00180 -0.01814 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.13880 10.12350 0.01530 0.15113 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.46520 10.47050 -0.00530 -0.05062 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.21620 10.21830 -0.00210 -0.02055 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.37810 10.38280 -0.00470 -0.04527 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.76140 10.76620 -0.00480 -0.04458 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.50950 10.51020 -0.00070 -0.00666 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.18220 11.18270 -0.00050 -0.00447 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.38950 10.39170 -0.00220 -0.02117 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.70100 10.70330 -0.00230 -0.02149 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.57380 10.57360 0.00020 0.00189 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.63010 10.62760 0.00250 0.02352 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.66830 10.67500 -0.00670 -0.06276 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.40430 10.41180 -0.00750 -0.07203 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.43430 10.44120 -0.00690 -0.06608 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.50980 10.51200 -0.00220 -0.02093 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.69280 10.69480 -0.00200 -0.01870 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.25490 10.25900 -0.00410 -0.03996 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.35280 10.35700 -0.00420 -0.04055 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97740 1.97730 0.00010 0.00506 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83660 2.83630 0.00030 0.01058 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29610 0.29580 0.00030 0.10142 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.46080 0.46040 0.00040 0.08688 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.41210 8.40900 0.00310 0.03687 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.31710 12.29180 0.02530 0.20583 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.73560 9.73560 0.00000 0.00000 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.38330 12.38370 -0.00040 -0.00323 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.77140 8.76490 0.00650 0.07416 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.20940 11.20100 0.00840 0.07499 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.95240 10.95440 -0.00200 -0.01826 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.75650 10.76480 -0.00830 -0.07710 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.65000 19.64000 0.01000 0.05092 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4548.53000 4547.96000 0.57000 0.01253 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.31350 10.31200 0.00150 0.01455 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.21510 11.21370 0.00140 0.01248 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.20810 10.21270 -0.00460 -0.04504 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.94900 9.94800 0.00100 0.01005 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.57730 10.57610 0.00120 0.01135 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.95540 9.96090 -0.00550 -0.05522 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.33120 10.33570 -0.00450 -0.04354 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.53640 10.56390 -0.02750 -0.26032 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.18560 6.19860 -0.01300 -0.20972 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.33640 11.36030 -0.02390 -0.21038 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.70780 10.71260 -0.00480 -0.04481 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.72390 11.72150 0.00240 0.02048 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.93310 10.93070 0.00240 0.02196 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.22870 9.23280 -0.00410 -0.04441 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.55890 9.55690 0.00200 0.02093 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.43370 9.43160 0.00210 0.02227 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.59660 10.60130 -0.00470 -0.04433 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.07610 11.07380 0.00230 0.02077 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.05760 11.05520 0.00240 0.02171 柏瑞五國金勢力建設基金 7.38000 7.36000 0.02000 0.27174 柏瑞巨人基金 13.10000 13.09000 0.01000 0.07639 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70220 13.70200 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.86000 16.93000 -0.07000 -0.41347 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.40850 14.42060 -0.01210 -0.08391 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.75210 12.75700 -0.00490 -0.03841 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.34920 13.35280 -0.00360 -0.02696 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.67560 8.68290 -0.00730 -0.08407 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.84440 6.85010 -0.00570 -0.08321 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.77340 8.77670 -0.00330 -0.03760 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.57230 8.58230 -0.01000 -0.11652 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.87590 10.87880 -0.00290 -0.02666 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.50500 8.50570 -0.00070 -0.00823 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.94130 12.94630 -0.00500 -0.03862 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.48050 12.49090 -0.01040 -0.08326 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.24510 13.26060 -0.01550 -0.11689 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.15210 12.15540 -0.00330 -0.02715 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.07000 9.07750 -0.00750 -0.08262 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.80640 9.81020 -0.00380 -0.03874 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.79570 9.80720 -0.01150 -0.11726 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.66930 9.67190 -0.00260 -0.02688 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.54570 9.54640 -0.00070 -0.00733 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.77950 10.78830 -0.00880 -0.08157 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.71300 10.71880 -0.00580 -0.05411 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.54990 10.55240 -0.00250 -0.02369 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.64620 10.64440 0.00180 0.01691 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.94370 9.95180 -0.00810 -0.08139 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.65500 9.66020 -0.00520 -0.05383 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.71320 10.73510 -0.02190 -0.20400 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.71550 9.71770 -0.00220 -0.02264 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.81060 9.80890 0.00170 0.01733 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.75930 10.76810 -0.00880 -0.08172 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.71340 10.71910 -0.00570 -0.05318 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.55030 10.55280 -0.00250 -0.02369 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.64720 10.64530 0.00190 0.01785 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.94360 9.95170 -0.00810 -0.08139 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.65520 9.66040 -0.00520 -0.05383 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.89510 10.91740 -0.02230 -0.20426 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.71560 9.71780 -0.00220 -0.02264 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.81120 9.80950 0.00170 0.01733 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.36090 11.36730 -0.00640 -0.05630 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.76960 12.77380 -0.00420 -0.03288 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.07300 12.07420 -0.00120 -0.00994 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.04950 9.05450 -0.00500 -0.05522 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.74680 9.75000 -0.00320 -0.03282 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.67750 9.67850 -0.00100 -0.01033 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.05510 11.06130 -0.00620 -0.05605 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.89070 11.89450 -0.00380 -0.03195 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.66340 11.66460 -0.00120 -0.01029 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.04970 9.05480 -0.00510 -0.05632 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.74730 9.75050 -0.00320 -0.03282 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.67790 9.67890 -0.00100 -0.01033 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.76000 13.78000 -0.02000 -0.14514 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.55000 14.56000 -0.01000 -0.06868 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.66000 11.68000 -0.02000 -0.17123 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.77000 11.77000 0.00000 0.00000 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.46000 13.47000 -0.01000 -0.07424 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.80000 13.83000 -0.03000 -0.21692 柏瑞拉丁美洲基金 10.64000 10.73000 -0.09000 -0.83877 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.09030 12.11030 -0.02000 -0.16515 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.30250 10.31380 -0.01130 -0.10956 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.70110 7.71390 -0.01280 -0.16593 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.21130 10.22250 -0.01120 -0.10956 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.63000 11.64000 -0.01000 -0.08591 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.34000 11.35000 -0.01000 -0.08811 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.33920 12.34310 -0.00390 -0.03160 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.05750 12.05590 0.00160 0.01327 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.05640 11.05330 0.00310 0.02805 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.61120 8.61390 -0.00270 -0.03134 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.68140 9.68010 0.00130 0.01343 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.73800 9.73530 0.00270 0.02773 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.59890 11.59740 0.00150 0.01293 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.83550 10.83890 -0.00340 -0.03137 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.03790 11.03480 0.00310 0.02809 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.02690 10.02560 0.00130 0.01297 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.30430 9.30720 -0.00290 -0.03116 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.19940 9.20250 -0.00310 -0.03369 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.76460 9.76180 0.00280 0.02868 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.85770 12.86880 -0.01110 -0.08626 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.34050 12.34580 -0.00530 -0.04293 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.67870 11.68160 -0.00290 -0.02483 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.21900 7.22530 -0.00630 -0.08719 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.98370 8.98750 -0.00380 -0.04228 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.67710 9.67940 -0.00230 -0.02376 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.05290 11.06250 -0.00960 -0.08678 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.69700 11.69980 -0.00280 -0.02393 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.72980 9.73390 -0.00410 -0.04212 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.21130 9.21930 -0.00800 -0.08677 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.88390 9.88630 -0.00240 -0.02428 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.08540 12.09200 -0.00660 -0.05458 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.85960 12.86190 -0.00230 -0.01788 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.72960 11.73030 -0.00070 -0.00597 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.41750 9.42260 -0.00510 -0.05413 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.04940 10.05120 -0.00180 -0.01791 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.05130 10.05180 -0.00050 -0.00497 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.12120 12.12340 -0.00220 -0.01815 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.78260 10.78840 -0.00580 -0.05376 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.17620 11.17680 -0.00060 -0.00537 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.99860 10.00400 -0.00540 -0.05398 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.58350 9.58870 -0.00520 -0.05423 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.29020 10.29210 -0.00190 -0.01846 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.79190 9.79240 -0.00050 -0.00511 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.29000 19.38000 -0.09000 -0.46440 柏瑞旗艦全球成長組合基金 18.19000 18.28000 -0.09000 -0.49234 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.44020 13.45220 -0.01200 -0.08920 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.52280 10.53110 -0.00830 -0.07881 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.57790 11.58370 -0.00580 -0.05007 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.49850 12.51670 -0.01820 -0.14541 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.07920 11.08260 -0.00340 -0.03068 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.14610 9.15330 -0.00720 -0.07866 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.71850 9.72340 -0.00490 -0.05039 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.57240 9.58630 -0.01390 -0.14500 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.67460 9.67750 -0.00290 -0.02997 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.28260 9.28990 -0.00730 -0.07858 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.51660 9.52140 -0.00480 -0.05041 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.45660 11.47320 -0.01660 -0.14469 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.61630 9.61920 -0.00290 -0.03015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 43.09530 43.26700 -0.17170 -0.39684 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.99940 0.00000 9.99940 0.00000 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.99940 0.00000 9.99940 0.00000 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.13000 11.03000 0.10000 0.90662 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 34.07000 34.70000 -0.63000 -1.81556 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.81170 11.81100 0.00070 0.00593 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.70980 1.70880 0.00100 0.05852 國泰大中華基金 20.44000 20.11000 0.33000 1.64097 國泰小龍基金-新台幣 15.34000 15.17000 0.17000 1.12063 國泰中小成長基金-新台幣 44.11000 43.59000 0.52000 1.19293 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.44750 4.45290 -0.00540 -0.12127 國泰中國內需增長基金-美元A 0.70530 0.70570 -0.00040 -0.05668 國泰中國內需增長基金-美元I 0.75450 0.75500 -0.00050 -0.06623 國泰中國內需增長基金-新台幣 20.06000 20.09000 -0.03000 -0.14933 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 42.45460 42.46550 -0.01090 -0.02567 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.39040 2.38280 0.00760 0.31895 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34460 0.34330 0.00130 0.37868 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.74060 10.71010 0.03050 0.28478 國泰中國新興債券基金-美元 0.34270 0.34250 0.00020 0.05839 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.47460 10.47500 -0.00040 -0.00382 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.28550 4.28670 -0.00120 -0.02799 國泰中國新興戰略基金-美元 0.61670 0.61650 0.00020 0.03244 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.32000 19.33000 -0.01000 -0.05173 國泰中港台基金-人民幣 3.23580 3.23720 -0.00140 -0.04325 國泰中港台基金-美元 0.47140 0.47140 0.00000 0.00000 國泰中港台基金-新台幣 14.60000 14.61000 -0.01000 -0.06845 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.10410 10.09990 0.00420 0.04158 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.24510 10.24650 -0.00140 -0.01366 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.30030 10.31060 -0.01030 -0.09990 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.69000 26.92000 -0.23000 -0.85438 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.36000 12.28000 0.08000 0.65147 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.57000 32.97000 -0.40000 -1.21322 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35460 0.35500 -0.00040 -0.11268 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33440 0.33480 -0.00040 -0.11947 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33530 0.33570 -0.00040 -0.11915 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.02780 11.05150 -0.02370 -0.21445 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.40720 10.42950 -0.02230 -0.21382 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.44230 10.46470 -0.02240 -0.21405 國泰台灣貨幣市場基金 12.46250 12.46230 0.00020 0.00160 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42360 0.42440 -0.00080 -0.18850 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37470 0.37530 -0.00060 -0.15987 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45230 0.45300 -0.00070 -0.15453 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.21000 11.23000 -0.02000 -0.17809 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.55730 0.55590 0.00140 0.25184 國泰全球高股息基金-人民幣 2.54610 2.56010 -0.01400 -0.54685 國泰全球高股息基金-美元 0.36990 0.37170 -0.00180 -0.48426 國泰全球高股息基金-新台幣 11.50000 11.57000 -0.07000 -0.60501 國泰全球高股息基金-澳幣 0.54100 0.54140 -0.00040 -0.07388 國泰全球基礎建設基金-美元 0.48630 0.49100 -0.00470 -0.95723 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.21000 14.37000 -0.16000 -1.11343 國泰全球資源基金-美元 0.16530 0.16540 -0.00010 -0.06046 國泰全球資源基金-新台幣 5.22000 5.22000 0.00000 0.00000 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.62080 0.62270 -0.00190 -0.30512 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.29000 19.37000 -0.08000 -0.41301 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.79000 18.87000 -0.08000 -0.42395 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.90350 0.90240 0.00110 0.12190 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.09000 21.09000 0.00000 0.00000 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.54000 22.58000 -0.04000 -0.17715 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.53650 2.53500 0.00150 0.05917 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36940 0.36900 0.00040 0.10840 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31740 0.31700 0.00040 0.12618 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.43270 11.42860 0.00410 0.03587 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.82100 9.81750 0.00350 0.03565 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53680 0.53390 0.00290 0.54317 國泰亞洲成長基金-美元 0.39690 0.39600 0.00090 0.22727 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.94000 11.92000 0.02000 0.16779 國泰科技生化基金 34.70000 34.20000 0.50000 1.46199 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.95000 30.01000 -0.06000 -0.19993 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.18000 12.16000 0.02000 0.16447 國泰美國費城半導體基金 15.60000 15.65000 -0.05000 -0.31949 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 43.63290 43.69930 -0.06640 -0.15195 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.41620 17.40340 0.01280 0.07355 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.83590 22.87950 -0.04360 -0.19056 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 44.50220 44.69180 -0.18960 -0.42424 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.16670 45.22990 -0.06320 -0.13973 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.12460 43.15340 -0.02880 -0.06674 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32130 0.32150 -0.00020 -0.06221 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.98700 9.99930 -0.01230 -0.12301 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32130 0.32150 -0.00020 -0.06221 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.98710 9.99910 -0.01200 -0.12001 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32130 0.32150 -0.00020 -0.06221 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.98660 9.99880 -0.01220 -0.12201 國泰紐幣2021保本基金 12.83420 12.83420 0.00000 0.00000 國泰紐幣八年期保本基金 13.20810 13.20740 0.00070 0.00530 國泰紐幣保本基金 12.76000 12.75890 0.00110 0.00862 國泰國泰基金-新台幣A 23.68000 23.35000 0.33000 1.41328 國泰富時中國A50基金 22.21000 22.43000 -0.22000 -0.98083 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 46.62510 46.77330 -0.14820 -0.31685 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34690 0.34710 -0.00020 -0.05762 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.51480 0.51300 0.00180 0.35088 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.26780 42.31640 -0.04860 -0.11485 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.29000 21.42000 -0.13000 -0.60691 國泰新興市場基金-美元 0.39600 0.39620 -0.00020 -0.05048 國泰新興市場基金-新台幣 12.30000 12.32000 -0.02000 -0.16234 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.44400 2.44610 -0.00210 -0.08585 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50730 1.50860 -0.00130 -0.08617 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36590 0.36610 -0.00020 -0.05463 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22790 0.22800 -0.00010 -0.04386 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.07600 11.08450 -0.00850 -0.07668 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.70200 6.70710 -0.00510 -0.07604 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.37950 44.42740 -0.04790 -0.10782 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 44.93590 45.05890 -0.12300 -0.27298 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.71790 42.80070 -0.08280 -0.19345 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.96000 12.94000 0.02000 0.15456 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.85000 37.97000 -0.12000 -0.31604 國泰標普北美科技ETF基金 24.15000 24.34000 -0.19000 -0.78061 國泰歐洲精選基金-美元 0.34830 0.35260 -0.00430 -1.21951 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.29000 10.43000 -0.14000 -1.34228 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.88540 39.90970 -0.02430 -0.06089 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.75000 22.78000 -0.03000 -0.13169 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.02000 20.10000 -0.08000 -0.39801 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.08000 18.18000 -0.10000 -0.55006 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41650 0.41690 -0.00040 -0.09595 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.55630 12.57400 -0.01770 -0.14077 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.56950 10.56530 0.00420 0.03975 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.46560 10.46000 0.00560 0.05354 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.59750 10.60180 -0.00430 -0.04056 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.25110 10.24700 0.00410 0.04001 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.17960 10.17490 0.00470 0.04619 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.23980 10.24390 -0.00410 -0.04002 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.97240 9.98320 -0.01080 -0.10818 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.80230 9.81390 -0.01160 -0.11820 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.93660 9.94570 -0.00910 -0.09150 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.76850 9.78590 -0.01740 -0.17781 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.97230 9.98310 -0.01080 -0.10818 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.79760 9.80920 -0.01160 -0.11826 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.93650 9.94570 -0.00920 -0.09250 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.76850 9.78590 -0.01740 -0.17781 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44620 11.44550 0.00070 0.00612 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09940 10.09310 0.00630 0.06242 第一金大中華基金 26.76000 26.61000 0.15000 0.56370 第一金小型精選基金 33.27000 33.20000 0.07000 0.21084 第一金中國世紀基金-人民幣 13.63000 13.63000 0.00000 0.00000 第一金中國世紀基金-美元 8.49540 8.49210 0.00330 0.03886 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.78530 9.78310 0.00220 0.02249 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.37330 8.37390 -0.00060 -0.00717 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.32490 11.32230 0.00260 0.02296 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.86130 9.86210 -0.00080 -0.00811 第一金中概平衡基金 27.73000 27.40000 0.33000 1.20438 第一金台灣貨幣市場基金 15.32770 15.32740 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.71200 178.70900 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 16.17380 16.29330 -0.11950 -0.73343 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 16.17290 16.29250 -0.11960 -0.73408 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.65000 15.78000 -0.13000 -0.82383 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.65000 15.78000 -0.13000 -0.82383 第一金全球AI人工智慧基金-美元 11.15050 11.20100 -0.05050 -0.45085 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 11.14860 11.19910 -0.05050 -0.45093 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 11.21000 11.27000 -0.06000 -0.53239 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 11.21000 11.27000 -0.06000 -0.53239 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.36440 10.28390 0.08050 0.78278 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.36440 10.28390 0.08050 0.78278 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.62040 13.55830 0.06210 0.45802 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.63870 13.57660 0.06210 0.45740 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.95000 12.90000 0.05000 0.38760 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.98000 12.93000 0.05000 0.38670 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.91160 9.92410 -0.01250 -0.12596 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.90750 9.91990 -0.01240 -0.12500 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.53570 9.55160 -0.01590 -0.16646 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.55990 9.57590 -0.01600 -0.16709 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.79350 10.80700 -0.01350 -0.12492 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.41900 10.43640 -0.01740 -0.16672 第一金全球大趨勢基金 25.62000 25.74000 -0.12000 -0.46620 第一金全球不動產證券化基金A 9.30220 9.30850 -0.00630 -0.06768 第一金全球不動產證券化基金B 6.42170 6.42600 -0.00430 -0.06692 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.02370 10.05930 -0.03560 -0.35390 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.02400 10.05960 -0.03560 -0.35389 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.89480 10.93350 -0.03870 -0.35396 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.89660 10.93530 -0.03870 -0.35390 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.40000 10.44000 -0.04000 -0.38314 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.40000 10.44000 -0.04000 -0.38314 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.57390 8.61940 -0.04550 -0.52788 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.51300 10.56870 -0.05570 -0.52703 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.29790 9.30660 -0.00870 -0.09348 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.29630 9.30500 -0.00870 -0.09350 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.73940 7.74520 -0.00580 -0.07489 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.73350 7.73930 -0.00580 -0.07494 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.51040 8.51980 -0.00940 -0.11033 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.51110 8.52050 -0.00940 -0.11032 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.60580 11.61660 -0.01080 -0.09297 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.60650 11.61730 -0.01080 -0.09296 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.26190 10.26920 -0.00730 -0.07109 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.26240 10.27010 -0.00770 -0.07497 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.04470 15.06140 -0.01670 -0.11088 第一金亞洲科技基金 18.29000 18.20000 0.09000 0.49451 第一金亞洲新興市場基金 13.28000 13.34000 -0.06000 -0.44978 第一金店頭市場基金 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.01590 10.02790 -0.01200 -0.11967 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.01590 10.02790 -0.01200 -0.11967 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.00760 10.02820 -0.02060 -0.20542 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.00760 10.02820 -0.02060 -0.20542 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.01590 10.02790 -0.01200 -0.11967 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.02120 10.03300 -0.01180 -0.11761 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.01590 10.02790 -0.01200 -0.11967 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.00760 10.02820 -0.02060 -0.20542 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.01290 10.03330 -0.02040 -0.20332 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.00760 10.02820 -0.02060 -0.20542 第一金創新趨勢基金 22.08000 22.01000 0.07000 0.31804 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 42.86780 42.97190 -0.10410 -0.24225 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 42.73840 42.87560 -0.13720 -0.32000 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.20950 42.27420 -0.06470 -0.15305 第一金電子基金 34.14000 33.81000 0.33000 0.97604 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.05000 19.09000 -0.04000 -0.20953 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.64000 20.74000 -0.10000 -0.48216 統一大中華中小基金(人民幣) 8.33000 8.39000 -0.06000 -0.71514 統一大中華中小基金(美元) 7.61000 7.65000 -0.04000 -0.52288 統一大中華中小基金(新台幣) 11.33000 11.40000 -0.07000 -0.61404 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 35.06000 34.72000 0.34000 0.97926 統一大滿貫基金-I類型 35.06000 34.72000 0.34000 0.97926 統一大龍印基金 14.79000 14.84000 -0.05000 -0.33693 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(美元) 8.83000 8.83000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 統一中小基金 24.45000 24.06000 0.39000 1.62095 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.87640 9.87890 -0.00250 -0.02531 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.17610 9.16670 0.00940 0.10255 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.91660 8.91400 0.00260 0.02917 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.37080 12.37390 -0.00310 -0.02505 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.44670 11.43490 0.01180 0.10319 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.08210 11.07880 0.00330 0.02979 統一台灣動力基金 18.62000 18.31000 0.31000 1.69306 統一全天候基金-A類型 111.78000 110.26000 1.52000 1.37856 統一全天候基金-I類型 112.42000 110.89000 1.53000 1.37975 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.33860 8.35920 -0.02060 -0.24644 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.03980 8.04940 -0.00960 -0.11926 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.07890 8.09550 -0.01660 -0.20505 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.98950 9.01170 -0.02220 -0.24635 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.67540 8.68580 -0.01040 -0.11974 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.71010 8.72800 -0.01790 -0.20509 統一全球債券組合基金 12.45300 12.46380 -0.01080 -0.08665 統一全球新科技基金(人民幣) 16.03000 16.12000 -0.09000 -0.55831 統一全球新科技基金(美元) 15.07000 15.13000 -0.06000 -0.39656 統一全球新科技基金(新台幣) 14.55000 14.62000 -0.07000 -0.47880 統一亞太基金 25.41000 25.36000 0.05000 0.19716 統一亞洲大金磚基金 12.53000 12.55000 -0.02000 -0.15936 統一奔騰基金 60.03000 59.06000 0.97000 1.64240 統一強棒貨幣市場基金 16.73900 16.73880 0.00020 0.00119 統一強漢基金(人民幣) 11.27000 11.30000 -0.03000 -0.26549 統一強漢基金(美元) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 統一強漢基金(新台幣) 26.86000 26.93000 -0.07000 -0.25993 統一統信基金 30.81000 30.42000 0.39000 1.28205 統一黑馬基金 60.76000 59.78000 0.98000 1.63934 統一新亞洲科技能源基金 16.64000 16.59000 0.05000 0.30139 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.12760 8.13100 -0.00340 -0.04182 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.81310 10.81780 -0.00470 -0.04345 統一經建基金 47.33000 46.72000 0.61000 1.30565 統一龍馬基金 69.19000 68.42000 0.77000 1.12540 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 20.41000 20.14000 0.27000 1.34062 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 47.62000 47.10000 0.52000 1.10403 野村中國機會基金 14.76000 14.74000 0.02000 0.13569 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.41080 10.41280 -0.00200 -0.01921 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.39050 10.39080 -0.00030 -0.00289 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.42400 10.43400 -0.01000 -0.09584 野村巴西基金 7.13000 7.17000 -0.04000 -0.55788 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.50000 11.43000 0.07000 0.61242 野村台灣高股息基金 25.58000 25.73000 -0.15000 -0.58298 野村台灣運籌基金 37.87000 37.51000 0.36000 0.95974 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.84830 9.84690 0.00140 0.01422 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.78180 9.77770 0.00410 0.04193 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84500 9.84230 0.00270 0.02743 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.46850 10.46740 0.00110 0.01051 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.29010 10.28610 0.00400 0.03889 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.06080 10.05800 0.00280 0.02784 野村平衡基金 20.17000 20.04000 0.13000 0.64870 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.59000 14.58000 0.01000 0.06859 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.01000 12.00000 0.01000 0.08333 野村全球生技醫療基金 16.72000 16.67000 0.05000 0.29994 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.21380 10.21820 -0.00440 -0.04306 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.21260 10.21490 -0.00230 -0.02252 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.11450 10.12240 -0.00790 -0.07804 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.45650 10.46110 -0.00460 -0.04397 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.41930 10.42220 -0.00290 -0.02783 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.32490 10.33300 -0.00810 -0.07839 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.15400 10.16180 -0.00780 -0.07676 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.81370 10.81840 -0.00470 -0.04344 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.73330 10.73620 -0.00290 -0.02701 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.63890 10.64720 -0.00830 -0.07795 野村全球品牌基金 29.23000 29.47000 -0.24000 -0.81439 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.66000 10.74000 -0.08000 -0.74488 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.96000 13.06000 -0.10000 -0.76570 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.85000 10.92000 -0.07000 -0.64103 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.68000 19.83000 -0.15000 -0.75643 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.26000 12.34000 -0.08000 -0.64830 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.96200 10.96820 -0.00620 -0.05653 野村全球短期收益基金-美元計價 11.01090 11.01480 -0.00390 -0.03541 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.77290 10.77980 -0.00690 -0.06401 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.73290 8.75070 -0.01780 -0.20341 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.53380 8.55160 -0.01780 -0.20815 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.10780 8.12790 -0.02010 -0.24730 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.14630 11.16900 -0.02270 -0.20324 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.60660 10.62870 -0.02210 -0.20793 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.17290 10.19810 -0.02520 -0.24710 野村成長基金 32.23000 32.01000 0.22000 0.68729 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.49410 8.50750 -0.01340 -0.15751 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.50380 8.51670 -0.01290 -0.15147 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.72150 8.74000 -0.01850 -0.21167 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.75770 9.77320 -0.01550 -0.15860 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.61970 9.63420 -0.01450 -0.15051 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.85040 9.87130 -0.02090 -0.21172 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.37000 13.39000 -0.02000 -0.14937 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.28470 10.29790 -0.01320 -0.12818 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.18950 10.19930 -0.00980 -0.09609 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.08700 10.10230 -0.01530 -0.15145 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.70870 9.72180 -0.01310 -0.13475 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.70790 9.71730 -0.00940 -0.09673 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.81800 9.83300 -0.01500 -0.15255 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.13260 10.14800 -0.01540 -0.15175 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.85530 10.86780 -0.01250 -0.11502 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.70090 10.71120 -0.01030 -0.09616 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.82280 10.83940 -0.01660 -0.15315 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.13130 10.13260 -0.00130 -0.01283 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.13840 10.13830 0.00010 0.00099 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.06540 10.06910 -0.00370 -0.03675 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.56700 8.57020 -0.00320 -0.03734 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.19140 9.19270 -0.00130 -0.01414 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.06120 9.06110 0.00010 0.00110 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.12200 10.12600 -0.00400 -0.03950 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.86360 13.86890 -0.00530 -0.03821 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 13.00800 13.00980 -0.00180 -0.01384 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.53590 10.53580 0.00010 0.00095 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.47230 10.47230 0.00000 0.00000 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45880 10.45700 0.00180 0.01721 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51690 10.51670 0.00020 0.00190 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.77030 10.77020 0.00010 0.00093 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.73350 10.73160 0.00190 0.01770 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.71060 10.71050 0.00010 0.00093 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.70730 10.70650 0.00080 0.00747 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.66020 10.65750 0.00270 0.02533 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.78900 10.79500 -0.00600 -0.05558 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.25540 10.26420 -0.00880 -0.08573 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.91300 9.91970 -0.00670 -0.06754 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.54360 9.54880 -0.00520 -0.05446 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.02710 9.03510 -0.00800 -0.08854 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.48110 11.49120 -0.01010 -0.08789 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.38550 10.40160 -0.01610 -0.15478 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.52960 11.54570 -0.01610 -0.13945 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.95270 10.96720 -0.01450 -0.13221 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.71820 10.73490 -0.01670 -0.15557 野村泰國基金 43.81000 43.97000 -0.16000 -0.36388 野村高科技基金 10.80000 10.64000 0.16000 1.50376 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.61700 10.64690 -0.02990 -0.28083 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.24770 10.27240 -0.02470 -0.24045 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.84250 10.86190 -0.01940 -0.17861 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.64600 9.66790 -0.02190 -0.22652 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.62520 9.65250 -0.02730 -0.28283 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.88760 9.89810 -0.01050 -0.10608 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.23810 12.26760 -0.02950 -0.24047 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.24520 14.26730 -0.02210 -0.15490 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.13090 11.15620 -0.02530 -0.22678 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.11480 11.14640 -0.03160 -0.28350 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.59620 11.60850 -0.01230 -0.10596 野村貨幣市場基金 16.34320 16.34290 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.46000 15.46000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.38340 10.38310 0.00030 0.00289 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.28130 10.26680 0.01450 0.14123 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.40150 10.39600 0.00550 0.05290 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.29410 10.29340 0.00070 0.00680 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.25670 10.25550 0.00120 0.01170 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.28010 10.27470 0.00540 0.05256 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.70120 10.70210 -0.00090 -0.00841 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.62610 10.62480 0.00130 0.01224 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.67780 10.67790 -0.00010 -0.00094 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.29650 10.31860 -0.02210 -0.21418 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.30810 10.32880 -0.02070 -0.20041 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.19580 10.21970 -0.02390 -0.23386 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.88660 10.91010 -0.02350 -0.21540 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.84840 10.87010 -0.02170 -0.19963 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.73600 10.76110 -0.02510 -0.23325 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.64640 10.65930 -0.01290 -0.12102 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.01300 8.02270 -0.00970 -0.12091 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.37860 12.39360 -0.01500 -0.12103 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.13000 9.16000 -0.03000 -0.32751 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.40240 10.40570 -0.00330 -0.03171 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.59330 10.59250 0.00080 0.00755 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36990 10.37160 -0.00170 -0.01639 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.44600 10.45670 -0.01070 -0.10233 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.42200 10.41920 0.00280 0.02687 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.40270 10.40610 -0.00340 -0.03267 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.59440 10.59380 0.00060 0.00566 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.37020 10.37180 -0.00160 -0.01543 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.45020 10.46090 -0.01070 -0.10229 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.42120 10.41830 0.00290 0.02784 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.42630 10.43120 -0.00490 -0.04697 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.61670 10.61740 -0.00070 -0.00659 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.39320 10.39640 -0.00320 -0.03078 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.46950 10.48180 -0.01230 -0.11735 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.44780 10.44610 0.00170 0.01627 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.42630 10.43120 -0.00490 -0.04697 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.61650 10.61720 -0.00070 -0.00659 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.40040 10.40350 -0.00310 -0.02980 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.48550 10.49780 -0.01230 -0.11717 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.44850 10.44680 0.00170 0.01627 野村精選貨幣市場基金 12.11630 12.11610 0.00020 0.00165 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.77000 11.96000 -0.19000 -1.58863 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.01000 11.16000 -0.15000 -1.34409 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.29000 10.44000 -0.15000 -1.43678 野村歐洲高股息基金季配型 7.64000 7.75000 -0.11000 -1.41935 野村歐洲高股息基金累積型 10.93000 11.09000 -0.16000 -1.44274 野村積極成長基金 13.66000 13.57000 0.09000 0.66323 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.46000 10.37000 0.09000 0.86789 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 37.95000 37.61000 0.34000 0.90401 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.67830 10.69190 -0.01360 -0.12720 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.55110 8.56100 -0.00990 -0.11564 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.88290 7.89170 -0.00880 -0.11151 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.72140 7.73130 -0.00990 -0.12805 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.26800 12.28220 -0.01420 -0.11561 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.97800 10.99020 -0.01220 -0.11101 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.79330 10.80720 -0.01390 -0.12862 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.90000 11.98000 -0.08000 -0.66778 野村環球基金-人民幣計價 18.01000 18.13000 -0.12000 -0.66189 野村環球基金-美元計價 13.99000 14.08000 -0.09000 -0.63920 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.74000 19.88000 -0.14000 -0.70423 野村鴻利基金 24.24000 24.10000 0.14000 0.58091 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90550 16.90530 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 20.49000 20.29000 0.20000 0.98571 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.62000 10.53000 0.09000 0.85470 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.47000 13.58000 -0.11000 -0.81001 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.51000 15.52000 -0.01000 -0.06443 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.74250 10.75590 -0.01340 -0.12458 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.06810 14.08570 -0.01760 -0.12495 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.80510 10.80270 0.00240 0.02222 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.72010 10.71130 0.00880 0.08216 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.58900 10.59050 -0.00150 -0.01416 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.47790 10.47330 0.00460 0.04392 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.07350 10.07390 -0.00040 -0.00397 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.15160 10.14610 0.00550 0.05421 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.01900 10.02260 -0.00360 -0.03592 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.32050 10.31640 0.00410 0.03974 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.48300 10.47640 0.00660 0.06300 凱基台商天下基金 13.72000 13.88000 -0.16000 -1.15274 凱基台灣精五門基金 22.05000 21.89000 0.16000 0.73093 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.48950 44.63450 -0.14500 -0.32486 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 46.02460 46.09780 -0.07320 -0.15879 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.91360 42.85020 0.06340 0.14796 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.52000 10.58000 -0.06000 -0.56711 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.71310 10.75850 -0.04540 -0.42199 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.62290 44.79100 -0.16810 -0.37530 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 45.65660 45.80200 -0.14540 -0.31745 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 43.96680 44.02930 -0.06250 -0.14195 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.66000 12.59000 0.07000 0.55600 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.40840 11.34440 0.06400 0.56416 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.34000 11.28000 0.06000 0.53191 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59800 11.59780 0.00020 0.00172 凱基開創基金 29.73000 29.52000 0.21000 0.71138 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.62000 23.77000 -0.15000 -0.63105 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.69650 22.81310 -0.11660 -0.51111 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.53000 17.62000 -0.09000 -0.51078 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.60380 16.67820 -0.07440 -0.44609 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.61000 7.66000 -0.05000 -0.65274 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.96550 41.06090 -0.09540 -0.23234 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 40.99010 41.16430 -0.17420 -0.42318 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.98380 41.04120 -0.05740 -0.13986 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.70000 11.73000 -0.03000 -0.25575 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.37110 11.39080 -0.01970 -0.17295 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.60620 12.61500 -0.00880 -0.06976 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 13.03000 13.05000 -0.02000 -0.15326 凱基護城河基金-台幣計價A 13.25000 13.34000 -0.09000 -0.67466 凱基護城河基金-美元計價B 12.87170 12.95030 -0.07860 -0.60694 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.51340 10.51740 -0.00400 -0.03803 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.25090 10.25020 0.00070 0.00683 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.35660 10.36480 -0.00820 -0.07911 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.51340 10.51730 -0.00390 -0.03708 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.25090 10.25010 0.00080 0.00780 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.35660 10.36480 -0.00820 -0.07911 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.15000 12.09000 0.06000 0.49628 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 37.57000 37.94000 -0.37000 -0.97522 富邦NASDAQ-100基金 33.53000 33.72000 -0.19000 -0.56346 富邦上証180基金 32.14000 32.39000 -0.25000 -0.77184 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20090 0.20080 0.00010 0.04980 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.25000 6.25000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.06000 6.01000 0.05000 0.83195 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 47.53000 48.37000 -0.84000 -1.73661 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.39530 12.37390 0.02140 0.17294 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.45000 11.42900 0.02100 0.18374 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.06890 11.05470 0.01420 0.12845 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.51440 10.49620 0.01820 0.17340 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.63050 9.61280 0.01770 0.18413 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.31990 9.30790 0.01200 0.12892 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.85630 20.82730 0.02900 0.13924 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.65780 11.65700 0.00080 0.00686 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.71720 10.72100 -0.00380 -0.03544 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.82050 13.81710 0.00340 0.02461 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.02230 2.02150 0.00080 0.03957 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.45030 9.44800 0.00230 0.02434 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43260 1.43200 0.00060 0.04190 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.39770 12.39760 0.00010 0.00081 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.80660 1.80640 0.00020 0.01107 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.37010 10.37000 0.00010 0.00096 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53220 1.53200 0.00020 0.01305 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.96160 10.96080 0.00080 0.00730 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.89270 10.89180 0.00090 0.00826 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.23000 15.14000 0.09000 0.59445 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.73000 18.93000 -0.20000 -1.05652 富邦日本東証基金 20.21000 20.33000 -0.12000 -0.59026 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.00000 47.14000 -0.14000 -0.29699 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.26000 47.05000 0.21000 0.44633 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.39000 53.43000 -0.04000 -0.07486 富邦台灣心基金 22.47000 22.29000 0.18000 0.80754 富邦台灣釆吉50基金 47.03000 47.06000 -0.03000 -0.06375 富邦台灣科技指數基金 56.75000 56.96000 -0.21000 -0.36868 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 47.10160 47.35800 -0.25640 -0.54141 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.64480 41.71660 -0.07180 -0.17211 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31330 0.31370 -0.00040 -0.12751 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.62420 2.62610 -0.00190 -0.07235 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35780 0.35800 -0.00020 -0.05587 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.03710 11.05020 -0.01310 -0.11855 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.24100 2.24270 -0.00170 -0.07580 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33720 0.33740 -0.00020 -0.05928 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.36170 9.37280 -0.01110 -0.11843 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.59000 23.81000 -0.22000 -0.92398 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.61000 14.47000 0.14000 0.96752 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.08000 27.67000 -0.59000 -2.13227 富邦吉祥貨幣市場基金 15.71130 15.71110 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.87000 17.94000 -0.07000 -0.39019 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.11170 41.17240 -0.06070 -0.14743 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 43.69660 43.81810 -0.12150 -0.27728 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 39.78260 39.83390 -0.05130 -0.12878 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.89840 40.06030 -0.16190 -0.40414 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.18040 41.16810 0.01230 0.02988 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 45.15420 45.26850 -0.11430 -0.25249 富邦長紅基金 62.64000 62.15000 0.49000 0.78842 富邦科技基金 25.23000 25.00000 0.23000 0.92000 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.28680 41.33180 -0.04500 -0.10888 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 43.95900 44.03370 -0.07470 -0.16964 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.78510 39.85170 -0.06660 -0.16712 富邦恒生國企ETF基金 20.77000 21.04000 -0.27000 -1.28327 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.54000 13.36000 0.18000 1.34731 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.17000 27.90000 -0.73000 -2.61649 富邦高成長基金 24.19000 24.00000 0.19000 0.79167 富邦基金A類型 13.84000 13.75000 0.09000 0.65455 富邦基金I類型 13.84000 13.75000 0.09000 0.65455 富邦深証100基金 10.60000 10.69000 -0.09000 -0.84191 富邦富時歐洲ETF基金 20.72000 21.04000 -0.32000 -1.52091 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42750 0.42850 -0.00100 -0.23337 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.52270 12.54560 -0.02290 -0.18253 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.31910 9.33620 -0.01710 -0.18316 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30230 0.30300 -0.00070 -0.23102 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.51510 8.53070 -0.01560 -0.18287 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.36610 10.38270 -0.01660 -0.15988 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 11.03010 11.05740 -0.02730 -0.24689 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.62330 9.63870 -0.01540 -0.15977 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.23450 10.25980 -0.02530 -0.24659 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.37000 18.40000 -0.03000 -0.16304 富邦精準基金 44.93000 44.61000 0.32000 0.71733 富邦精銳中小基金 11.97000 11.86000 0.11000 0.92749 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.09000 17.85000 0.24000 1.34454 富邦臺灣公司治理100基金 21.70000 21.75000 -0.05000 -0.22989 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.02000 7.01000 0.01000 0.14265 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.46000 16.51000 -0.05000 -0.30285 富邦標普美國特別股ETF基金 19.87000 19.95000 -0.08000 -0.40100 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.72830 10.78040 -0.05210 -0.48328 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.48600 10.52780 -0.04180 -0.39704 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.68880 10.74360 -0.05480 -0.51007 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.17490 10.22430 -0.04940 -0.48316 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.89890 9.93840 -0.03950 -0.39745 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.07730 10.12890 -0.05160 -0.50943 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.93000 31.86000 0.07000 0.21971 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.09740 10.12300 -0.02560 -0.25289 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.08720 10.11290 -0.02570 -0.25413 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.89330 9.91820 -0.02490 -0.25105 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.42390 10.45030 -0.02640 -0.25262 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.42820 10.45480 -0.02660 -0.25443 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.22910 10.25500 -0.02590 -0.25256 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.51760 8.51710 0.00050 0.00587 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.23430 9.23400 0.00030 0.00325 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.76990 8.76970 0.00020 0.00228 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.31750 10.31680 0.00070 0.00679 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.40140 10.40110 0.00030 0.00288 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.90590 9.90560 0.00030 0.00303 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.05770 10.05760 0.00010 0.00099 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.66010 8.66000 0.00010 0.00115 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.96880 9.96900 -0.00020 -0.00201 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.21900 9.21910 -0.00010 -0.00108 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.50330 11.50310 0.00020 0.00174 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.33490 11.33500 -0.00010 -0.00088 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.60610 10.60640 -0.00030 -0.00283 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.42220 9.42230 -0.00010 -0.00106 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.52000 15.64000 -0.12000 -0.76726 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.89290 8.89200 0.00090 0.01012 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.81950 9.81890 0.00060 0.00611 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.29100 9.29020 0.00080 0.00861 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.76070 10.75960 0.00110 0.01022 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.81300 10.81230 0.00070 0.00647 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.29400 10.29330 0.00070 0.00680 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.44140 9.44070 0.00070 0.00741 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.22000 9.28000 -0.06000 -0.64655 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.87000 9.93000 -0.06000 -0.60423 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.74000 8.80000 -0.06000 -0.68182 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.98000 7.99000 -0.01000 -0.12516 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.23100 10.23150 -0.00050 -0.00489 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.58210 9.58120 0.00090 0.00939 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.09570 9.09850 -0.00280 -0.03077 富蘭克林華美中華基金 11.47000 11.52000 -0.05000 -0.43403 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.90000 22.78000 0.12000 0.52678 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.49000 22.37000 0.12000 0.53643 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.03000 10.11000 -0.08000 -0.79130 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.82000 9.90000 -0.08000 -0.80808 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.03050 8.04110 -0.01060 -0.13182 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.16040 9.16680 -0.00640 -0.06982 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.14880 10.15580 -0.00700 -0.06893 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.65000 9.66270 -0.01270 -0.13143 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.62960 11.63750 -0.00790 -0.06788 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.71470 8.72060 -0.00590 -0.06766 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.86540 8.87150 -0.00610 -0.06876 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.95900 9.96580 -0.00680 -0.06823 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.19630 14.18560 0.01070 0.07543 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.24510 10.23740 0.00770 0.07521 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.21700 10.20930 0.00770 0.07542 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.63850 10.64630 -0.00780 -0.07326 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.66570 7.67130 -0.00560 -0.07300 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.00760 9.01420 -0.00660 -0.07322 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 10.00400 10.01140 -0.00740 -0.07392 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.23380 11.24940 -0.01560 -0.13867 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.55910 7.56970 -0.01060 -0.14003 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.90020 8.91260 -0.01240 -0.13913 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.05070 10.06460 -0.01390 -0.13811 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.91540 10.91480 0.00060 0.00550 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.69460 7.69410 0.00050 0.00650 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.24020 8.24830 -0.00810 -0.09820 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.34740 9.35190 -0.00450 -0.04812 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.43450 10.43960 -0.00510 -0.04885 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.11290 13.12570 -0.01280 -0.09752 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.19000 8.17000 0.02000 0.24480 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.81000 8.84000 -0.03000 -0.33937 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.80000 10.84000 -0.04000 -0.36900 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.98000 7.98000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.75000 11.74000 0.01000 0.08518 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.80000 8.83000 -0.03000 -0.33975 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.34000 8.37000 -0.03000 -0.35842 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.38440 13.41990 -0.03550 -0.26453 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.30000 10.34000 -0.04000 -0.38685 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722 富蘭克林華美第一富基金 39.70000 39.41000 0.29000 0.73585 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35470 10.35450 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.73000 8.77000 -0.04000 -0.45610 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 15.15000 15.16000 -0.01000 -0.06596 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 14.07000 14.07000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.45000 16.46000 -0.01000 -0.06075 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.14420 10.15040 -0.00620 -0.06108 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.14410 10.15030 -0.00620 -0.06108 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 10.07810 10.07220 0.00590 0.05858 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 10.07810 10.07220 0.00590 0.05858 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.09180 10.09710 -0.00530 -0.05249 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.09180 10.09710 -0.00530 -0.05249 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.09180 10.09710 -0.00530 -0.05249 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.17140 10.18430 -0.01290 -0.12667 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.17130 10.18430 -0.01300 -0.12765 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.17130 10.18430 -0.01300 -0.12765 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.71270 6.66470 0.04800 0.72021 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.83280 10.85860 -0.02580 -0.23760 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.62220 9.62870 -0.00650 -0.06751 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.64500 11.65290 -0.00790 -0.06779 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.81820 6.82630 -0.00810 -0.11866 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.02560 9.03140 -0.00580 -0.06422 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.03650 11.04960 -0.01310 -0.11856 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.48000 68.76000 -0.28000 -0.40721 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 69.04000 69.39000 -0.35000 -0.50440 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 61.92520 62.00380 -0.07860 -0.12677 復華1至5年期高收益債券基金 20.74000 20.77000 -0.03000 -0.14444 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 66.17600 66.40090 -0.22490 -0.33870 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 65.75640 65.93290 -0.17650 -0.26770 復華人民幣貨幣市場基金 11.88470 11.88400 0.00070 0.00589 復華人生目標基金 40.64940 40.36520 0.28420 0.70407 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 復華大中華中小策略基金 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930 復華中小精選基金 67.68000 67.33000 0.35000 0.51983 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.78990 52.77360 0.01630 0.03089 復華中國特選信用債券ETF基金 62.42100 62.46770 -0.04670 -0.07476 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 復華六年到期新興市場債券基金 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 復華台灣智能基金 11.89000 11.84000 0.05000 0.42230 復華全方位基金 30.14000 30.05000 0.09000 0.29950 復華全球大趨勢基金-美元 13.24000 13.31000 -0.07000 -0.52592 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.93000 21.06000 -0.13000 -0.61728 復華全球平衡基金-美元 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328 復華全球平衡基金-新臺幣 19.83000 19.91000 -0.08000 -0.40181 復華全球物聯網科技基金-美元 14.70000 14.76000 -0.06000 -0.40650 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.22000 14.29000 -0.07000 -0.48985 復華全球原物料基金 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000 復華全球消費基金-新臺幣 13.28000 13.37000 -0.09000 -0.67315 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.16260 12.16910 -0.00650 -0.05341 復華全球債券基金 14.86920 14.87690 -0.00770 -0.05176 復華全球債券組合基金 15.36000 15.38000 -0.02000 -0.13004 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.13000 15.15000 -0.02000 -0.13201 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 復華全球戰略配置強基金-美元 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.03000 11.08000 -0.05000 -0.45126 復華有利貨幣市場基金 13.49720 13.49700 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 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-0.18000 -0.74349 復華數位經濟基金 47.47000 47.39000 0.08000 0.16881 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.08740 10.08300 0.00440 0.04364 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.83870 9.83700 0.00170 0.01728 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.63330 10.62880 0.00450 0.04234 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.23400 10.23230 0.00170 0.01661 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.00670 9.99600 0.01070 0.10704 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.04690 10.04700 -0.00010 -0.00100 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.30360 10.30120 0.00240 0.02330 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.92830 10.93520 -0.00690 -0.06310 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.10220 10.09830 0.00390 0.03862 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.73820 10.74330 -0.00510 -0.04747 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.46180 10.45770 0.00410 0.03921 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.10590 11.11120 -0.00530 -0.04770 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.79760 10.78020 0.01740 0.16141 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.73900 10.73480 0.00420 0.03913 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.83250 10.83750 -0.00500 -0.04614 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.72460 10.70910 0.01550 0.14474 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.94300 11.92810 0.01490 0.12492 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.66200 10.65860 0.00340 0.03190 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.90790 10.89210 0.01580 0.14506 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.26790 12.25280 0.01510 0.12324 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.80580 10.80220 0.00360 0.03333 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.94580 10.95160 -0.00580 -0.05296 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.26100 10.24670 0.01430 0.13956 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.24740 10.24480 0.00260 0.02538 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.14610 10.15230 -0.00620 -0.06107 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.61260 10.60120 0.01140 0.10753 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.83090 10.82090 0.01000 0.09241 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.60890 10.61070 -0.00180 -0.01696 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.61110 10.59980 0.01130 0.10661 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.83040 10.82030 0.01010 0.09334 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.60550 10.60730 -0.00180 -0.01697 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.46310 10.45320 0.00990 0.09471 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.42650 10.42880 -0.00230 -0.02205 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.46120 10.45130 0.00990 0.09473 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.42740 10.42970 -0.00230 -0.02205 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 11.01470 11.00000 0.01470 0.13364 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.99940 10.99740 0.00200 0.01819 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.08440 11.09190 -0.00750 -0.06762 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.33830 10.33010 0.00820 0.07938 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.32080 10.32440 -0.00360 -0.03487 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.21910 10.23150 -0.01240 -0.12119 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.20560 9.20190 0.00370 0.04021 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.25750 8.25340 0.00410 0.04968 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.29270 8.29570 -0.00300 -0.03616 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.00790 12.00320 0.00470 0.03916 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.80320 10.79780 0.00540 0.05001 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.97110 10.97510 -0.00400 -0.03645 景順主流基金 18.74000 18.63000 0.11000 0.59045 景順台灣科技基金 32.62000 32.43000 0.19000 0.58588 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.05000 9.08000 -0.03000 -0.33040 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.64000 11.67000 -0.03000 -0.25707 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265 景順全球科技基金 24.57000 24.74000 -0.17000 -0.68715 景順全球康健基金 19.67000 19.81000 -0.14000 -0.70671 景順貨幣市場基金 15.99550 15.99530 0.00020 0.00125 景順潛力基金 33.60000 33.43000 0.17000 0.50853 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.16000 15.27000 -0.11000 -0.72037 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.28000 14.39000 -0.11000 -0.76442 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.15000 11.17000 -0.02000 -0.17905 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.44000 11.47000 -0.03000 -0.26155 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.85000 11.86000 -0.01000 -0.08432 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 12.01000 12.04000 -0.03000 -0.24917 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62500 8.62580 -0.00080 -0.00927 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.97090 7.96900 0.00190 0.02384 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.46880 11.46990 -0.00110 -0.00959 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.57690 10.57430 0.00260 0.02459 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587 華南永昌中國A股基金(美元) 8.12000 8.08000 0.04000 0.49505 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.00000 11.95000 0.05000 0.41841 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.61950 9.61500 0.00450 0.04680 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.88960 9.89360 -0.00400 -0.04043 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.22440 10.21960 0.00480 0.04697 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.51530 10.51950 -0.00420 -0.03993 華南永昌永昌基金 20.66000 20.54000 0.12000 0.58423 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904 華南永昌全球亨利組合基金 15.01040 15.02590 -0.01550 -0.10316 華南永昌全球神農水資源基金 10.12000 10.06000 0.06000 0.59642 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.29000 10.36000 -0.07000 -0.67568 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.69000 10.77000 -0.08000 -0.74280 華南永昌全球精品基金 17.36000 17.53000 -0.17000 -0.96977 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.86000 10.90000 -0.04000 -0.36697 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.92000 10.97000 -0.05000 -0.45579 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.76000 13.80000 -0.04000 -0.28986 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.75000 13.80000 -0.05000 -0.36232 華南永昌物聯網精選基金 12.48000 12.41000 0.07000 0.56406 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.28350 16.28330 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.28860 25.25420 0.03440 0.13621 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99180 11.99170 0.00010 0.00083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.76590 10.76310 0.00280 0.02601 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.76590 10.76690 -0.00100 -0.00929 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97910 9.97660 0.00250 0.02506 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.91160 9.91250 -0.00090 -0.00908 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.61730 10.61390 0.00340 0.03203 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.54840 10.54870 -0.00030 -0.00284 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.96250 9.95920 0.00330 0.03314 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.83930 9.83960 -0.00030 -0.00305 華頓中小型基金 21.39000 21.20000 0.19000 0.89623 華頓中國多重機會平衡基金 12.17950 12.20300 -0.02350 -0.19258 華頓台灣基金 23.89000 23.67000 0.22000 0.92945 華頓平安貨幣市場基金 11.57220 11.57210 0.00010 0.00086 華頓全球時尚精品基金 17.89000 18.15000 -0.26000 -1.43251 華頓全球高收益債券基金A 14.11240 14.14870 -0.03630 -0.25656 華頓全球高收益債券基金B 8.22810 8.24930 -0.02120 -0.25699 華頓全球黑鑽油源基金 5.08000 5.06000 0.02000 0.39526 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.82740 2.80710 0.02030 0.72317 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.74750 12.66610 0.08140 0.64266 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41020 0.40720 0.00300 0.73674 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.12890 12.09780 0.03110 0.25707 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.12890 12.09780 0.03110 0.25707 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.74760 10.71780 0.02980 0.27804 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.87150 10.85210 0.01940 0.17877 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.87100 10.85160 0.01940 0.17878 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.56210 9.54500 0.01710 0.17915 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.01090 10.98160 0.02930 0.26681 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 11.01070 10.98150 0.02920 0.26590 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.70180 9.67380 0.02800 0.28944 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.65930 2.65770 0.00160 0.06020 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.08200 2.07970 0.00230 0.11059 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.25310 12.24410 0.00900 0.07350 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.50070 9.49360 0.00710 0.07479 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38520 0.38490 0.00030 0.07794 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30260 0.30220 0.00040 0.13236 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.61000 3.60000 0.01000 0.27778 匯豐中國動力基金(台幣) 16.26000 16.23000 0.03000 0.18484 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.52000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.81000 24.76000 0.05000 0.20194 匯豐全球趨勢組合基金 12.94000 13.02000 -0.08000 -0.61444 匯豐全球關鍵資源基金 8.45000 8.47000 -0.02000 -0.23613 匯豐安富基金 26.05000 26.03000 0.02000 0.07683 匯豐成功基金 44.13000 44.12000 0.01000 0.02267 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.40000 2.40000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.45000 11.46000 -0.01000 -0.08726 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.45000 11.46000 -0.01000 -0.08726 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.51000 0.50000 0.01000 2.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.71200 2.71080 0.00120 0.04427 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.37770 2.37660 0.00110 0.04628 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 12.01700 12.01430 0.00270 0.02247 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.08420 8.08120 0.00300 0.03712 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39430 0.39410 0.00020 0.05075 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33860 0.33840 0.00020 0.05910 匯豐金磚動力基金 15.27000 15.29000 -0.02000 -0.13080 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01370 15.01350 0.00020 0.00133 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.35000 5.37000 -0.02000 -0.37244 匯豐新鑽動力基金 10.81000 10.85000 -0.04000 -0.36866 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.61450 5.63160 -0.01710 -0.30364 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.46370 9.48090 -0.01720 -0.18142 匯豐龍鳳基金-A類型 53.60000 53.49000 0.11000 0.20565 匯豐龍鳳基金-I類型 53.60000 53.49000 0.11000 0.20565 匯豐龍騰電子基金 37.94000 37.77000 0.17000 0.45009 匯豐雙高收益債券組合基金 12.83330 12.84460 -0.01130 -0.08797 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.38000 18.31000 0.07000 0.38230 新光中國成長基金(人民幣) 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 新光中國成長基金(美元) 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463 新光中國成長基金(新臺幣) 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.43260 11.44000 -0.00740 -0.06469 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.43790 10.42890 0.00900 0.08630 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.85310 10.85480 -0.00170 -0.01566 新光台灣富貴基金 24.24000 24.19000 0.05000 0.20670 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 22.19000 22.28000 -0.09000 -0.40395 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.68030 40.65650 0.02380 0.05854 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 44.27960 44.32730 -0.04770 -0.10761 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.20000 10.26000 -0.06000 -0.58480 新光全球AI新創產業基金美元 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561 新光全球生技醫療基金(美元) 11.31000 11.33000 -0.02000 -0.17652 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 10.90540 10.91530 -0.00990 -0.09070 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.74320 10.76400 -0.02080 -0.19324 新光全球債券基金(B配息)美元 10.28530 10.29430 -0.00900 -0.08743 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.11920 10.13890 -0.01970 -0.19430 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.26000 9.33000 -0.07000 -0.75027 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.67000 10.74000 -0.07000 -0.65177 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.51040 15.51020 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579 新光多重資產基金(A累積)美元 8.63000 8.65000 -0.02000 -0.23121 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831 新光亞洲精選基金-美金 21.75000 21.72000 0.03000 0.13812 新光亞洲精選基金-新台幣 22.22000 22.20000 0.02000 0.09009 新光店頭基金 23.10000 23.10000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.39000 11.36000 0.03000 0.26408 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 40.47050 40.57610 -0.10560 -0.26025 新光特選內需收益ETF基金 21.01000 20.96000 0.05000 0.23855 新光創新科技基金 13.36000 13.34000 0.02000 0.14993 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.27520 10.27790 -0.00270 -0.02627 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.55790 10.56250 -0.00460 -0.04355 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.05410 10.05340 0.00070 0.00696 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.38920 9.39160 -0.00240 -0.02555 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.62000 9.62450 -0.00450 -0.04676 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.14850 9.14910 -0.00060 -0.00656 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.86840 40.91090 -0.04250 -0.10388 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.53750 43.60930 -0.07180 -0.16464 新光澳幣八年期保本基金 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 新光澳幣十年期保本基金 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.46000 12.46000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.79700 10.79520 0.00180 0.01667 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.54690 9.54540 0.00150 0.01571 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.52550 9.52670 -0.00120 -0.01260 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.56460 10.56600 -0.00140 -0.01325 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.62400 10.62090 0.00310 0.02919 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.56140 9.55850 0.00290 0.03034 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.52170 9.51560 0.00610 0.06411 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.56610 10.55830 0.00780 0.07388 瑞銀全球創新趨勢基金 7.38000 7.42000 -0.04000 -0.53908 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.79080 10.79330 -0.00250 -0.02316 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.63280 9.63520 -0.00240 -0.02491 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.63880 10.63990 -0.00110 -0.01034 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.62470 9.62570 -0.00100 -0.01039 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.69800 9.69470 0.00330 0.03404 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.72200 10.71890 0.00310 0.02892 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.99230 15.00210 -0.00980 -0.06532 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.70480 8.71050 -0.00570 -0.06544 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.26500 41.25930 0.00570 0.01382 群益10年期以上金融債ETF基金 42.62480 42.72530 -0.10050 -0.23522 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 43.06850 43.23310 -0.16460 -0.38073 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 43.47010 43.55960 -0.08950 -0.20547 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 45.11140 45.15280 -0.04140 -0.09169 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 43.00080 43.05490 -0.05410 -0.12565 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 46.67980 46.77080 -0.09100 -0.19457 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 48.34660 48.45900 -0.11240 -0.23195 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 46.05990 46.27600 -0.21610 -0.46698 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.70490 10.70240 0.00250 0.02336 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 43.62150 43.68870 -0.06720 -0.15382 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.85240 40.79640 0.05600 0.13727 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49040 11.48960 0.00080 0.00696 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26110 10.25460 0.00650 0.06339 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.46760 13.50390 -0.03630 -0.26881 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.05540 10.06780 -0.01240 -0.12316 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544 群益大印度基金N-新臺幣 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702 群益大印度基金-人民幣 13.20020 13.26740 -0.06720 -0.50650 群益大印度基金-美元 12.40100 12.44600 -0.04500 -0.36156 群益大印度基金-新臺幣 11.85000 11.90000 -0.05000 -0.42017 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.23490 12.35270 -0.11780 -0.95364 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.78640 11.88270 -0.09630 -0.81042 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.15000 11.25000 -0.10000 -0.88889 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.90540 11.01040 -0.10500 -0.95364 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.58440 9.66260 -0.07820 -0.80931 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.09000 9.17000 -0.08000 -0.87241 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.81970 9.91420 -0.09450 -0.95318 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.66570 8.73640 -0.07070 -0.80926 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.23000 9.31000 -0.08000 -0.85929 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.10580 9.19350 -0.08770 -0.95393 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.30560 8.37340 -0.06780 -0.80971 群益中小型股基金 45.44000 45.40000 0.04000 0.08811 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.42020 10.43060 -0.01040 -0.09971 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.66400 9.65960 0.00440 0.04555 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.13270 9.13650 -0.00380 -0.04159 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.84860 8.85750 -0.00890 -0.10048 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.20540 8.20170 0.00370 0.04511 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.75520 7.75850 -0.00330 -0.04253 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.62940 10.62520 0.00420 0.03953 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.69230 11.68760 0.00470 0.04021 群益中國高收益債券基金-美元 11.28550 11.27920 0.00630 0.05586 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.42620 10.42860 -0.00240 -0.02301 群益中國新機會基金N-人民幣 8.75570 8.76760 -0.01190 -0.13573 群益中國新機會基金N-美元 8.03160 8.03090 0.00070 0.00872 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.65000 8.65000 0.00000 0.00000 群益中國新機會基金-人民幣 7.76480 7.77540 -0.01060 -0.13633 群益中國新機會基金-美元 8.58720 8.58640 0.00080 0.00932 群益中國新機會基金-新臺幣 8.25000 8.26000 -0.01000 -0.12107 群益平衡王基金 20.08820 19.91000 0.17820 0.89503 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 10.00190 9.99550 0.00640 0.06403 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.99640 9.99870 -0.00230 -0.02300 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 10.00190 9.99560 0.00630 0.06303 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.99640 9.99870 -0.00230 -0.02300 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.00200 9.99560 0.00640 0.06403 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.99630 9.99870 -0.00240 -0.02400 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.99870 9.99710 0.00160 0.01600 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.99320 10.00030 -0.00710 -0.07100 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.99870 9.99710 0.00160 0.01600 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.99320 10.00030 -0.00710 -0.07100 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.99870 9.99710 0.00160 0.01600 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.99320 10.00030 -0.00710 -0.07100 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 10.00120 9.99630 0.00490 0.04902 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.99570 9.99950 -0.00380 -0.03800 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 10.00120 9.99630 0.00490 0.04902 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.99570 9.99950 -0.00380 -0.03800 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 10.00120 9.99630 0.00490 0.04902 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.99570 9.99950 -0.00380 -0.03800 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.42000 6.42000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.02510 12.04670 -0.02160 -0.17930 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.46540 11.46920 -0.00380 -0.03313 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.30070 10.31920 -0.01850 -0.17928 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.82070 9.82410 -0.00340 -0.03461 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.46660 10.48610 -0.01950 -0.18596 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.24630 10.26520 -0.01890 -0.18412 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.26390 9.28120 -0.01730 -0.18640 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.25570 9.27280 -0.01710 -0.18441 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.52740 10.54710 -0.01970 -0.18678 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.56790 10.58750 -0.01960 -0.18512 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.42750 9.44510 -0.01760 -0.18634 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.90340 9.92170 -0.01830 -0.18444 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.30490 11.31250 -0.00760 -0.06718 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.80100 7.80630 -0.00530 -0.06789 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.74900 10.76490 -0.01590 -0.14770 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.56410 10.57910 -0.01500 -0.14179 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.65940 10.68390 -0.02450 -0.22932 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.96200 9.97670 -0.01470 -0.14734 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.89800 9.91210 -0.01410 -0.14225 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.98750 10.01050 -0.02300 -0.22976 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.74910 10.76490 -0.01580 -0.14677 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.56390 10.57900 -0.01510 -0.14274 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.65930 10.68380 -0.02450 -0.22932 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.96210 9.97680 -0.01470 -0.14734 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.89780 9.91190 -0.01410 -0.14225 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.98750 10.01050 -0.02300 -0.22976 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.85780 9.88840 -0.03060 -0.30945 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.55000 11.60000 -0.05000 -0.43103 群益全球關鍵生技基金-美元 16.12940 16.17940 -0.05000 -0.30903 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.03000 16.09000 -0.06000 -0.37290 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.20000 12.27000 -0.07000 -0.57050 群益印度中小基金N-人民幣 10.43290 10.52300 -0.09010 -0.85622 群益印度中小基金N-美元 8.74880 8.81160 -0.06280 -0.71270 群益印度中小基金N-新臺幣 8.33000 8.40000 -0.07000 -0.83333 群益印度中小基金-人民幣 14.12380 14.24580 -0.12200 -0.85639 群益印度中小基金-美元 12.51320 12.60300 -0.08980 -0.71253 群益印度中小基金-新臺幣 14.58000 14.70000 -0.12000 -0.81633 群益多利策略組合基金 11.92000 11.94000 -0.02000 -0.16750 群益多重收益組合基金 14.14000 14.15000 -0.01000 -0.07067 群益多重資產組合基金 15.64000 15.68000 -0.04000 -0.25510 群益安家基金 25.37290 25.19970 0.17320 0.68731 群益安穩貨幣市場基金 16.16110 16.16090 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.78000 21.59000 0.19000 0.88004 群益亞太中小基金 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416 群益亞太新趨勢平衡基金 16.72000 16.78000 -0.06000 -0.35757 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.60760 10.60860 -0.00100 -0.00943 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.84830 7.84900 -0.00070 -0.00892 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.30570 10.30670 -0.00100 -0.00970 群益店頭市場基金 96.56000 95.50000 1.06000 1.10995 群益東方盛世基金 9.02000 9.04000 -0.02000 -0.22124 群益東協成長基金-人民幣 13.64520 13.63390 0.01130 0.08288 群益東協成長基金-美元 11.96440 11.93720 0.02720 0.22786 群益東協成長基金-新臺幣 11.92000 11.90000 0.02000 0.16807 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.94610 11.96830 -0.02220 -0.18549 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.25800 11.27250 -0.01450 -0.12863 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.66970 10.69090 -0.02120 -0.19830 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.80570 9.82390 -0.01820 -0.18526 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.24430 9.25630 -0.01200 -0.12964 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.75920 8.77660 -0.01740 -0.19825 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.03290 11.05480 -0.02190 -0.19810 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.59580 9.61370 -0.01790 -0.18619 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.40850 9.42060 -0.01210 -0.12844 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.78530 9.80470 -0.01940 -0.19786 群益長安基金 30.22000 29.93000 0.29000 0.96893 群益美國新創亮點基金N-美元 10.61050 10.64960 -0.03910 -0.36715 群益美國新創亮點基金-美元 16.05120 16.11030 -0.05910 -0.36685 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.61000 15.68000 -0.07000 -0.44643 群益真善美基金 15.80260 15.66090 0.14170 0.90480 群益馬拉松基金 121.64000 120.58000 1.06000 0.87908 群益深証中小板基金 12.01000 12.05000 -0.04000 -0.33195 群益創新科技基金 32.99000 32.82000 0.17000 0.51798 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.80420 9.83010 -0.02590 -0.26348 群益華夏盛世基金N-美元 9.01410 9.02480 -0.01070 -0.11856 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 群益華夏盛世基金-人民幣 10.67680 10.70500 -0.02820 -0.26343 群益華夏盛世基金-美元 9.93900 9.95080 -0.01180 -0.11858 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.51000 16.54000 -0.03000 -0.18138 群益奧斯卡基金 30.30000 30.02000 0.28000 0.93271 群益新興金鑽基金-美元 11.62300 11.66300 -0.04000 -0.34296 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.94000 8.98000 -0.04000 -0.44543 群益葛萊美基金 24.08000 23.89000 0.19000 0.79531 群益道瓊美國地產ETF基金 22.08000 21.95000 0.13000 0.59226 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.65000 7.64000 0.01000 0.13089 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.46000 14.50000 -0.04000 -0.27586 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.24590 11.28770 -0.04180 -0.37031 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.07540 11.10040 -0.02500 -0.22522 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.17160 11.20660 -0.03500 -0.31232 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.92190 10.96250 -0.04060 -0.37035 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.75670 10.78100 -0.02430 -0.22540 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.84970 10.88370 -0.03400 -0.31239 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.24580 11.28760 -0.04180 -0.37032 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.07570 11.10080 -0.02510 -0.22611 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.92190 10.96250 -0.04060 -0.37035 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.75620 10.78060 -0.02440 -0.22633 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 10.01950 10.05090 -0.03140 -0.31241 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.05400 13.06760 -0.01360 -0.10407 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.86950 11.88360 -0.01410 -0.11865 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.76420 11.77830 -0.01410 -0.11971 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.76290 8.77200 -0.00910 -0.10374 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.06830 9.07900 -0.01070 -0.11785 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.33000 8.34000 -0.01000 -0.11990 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.56550 8.57580 -0.01030 -0.12011 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.33220 10.34440 -0.01220 -0.11794 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.03250 10.04440 -0.01190 -0.11847 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 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-0.09320 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 德信大發基金 30.63000 30.39000 0.24000 0.78973 德信中國精選成長基金 12.09000 12.08000 0.01000 0.08278 德信台灣主流中小基金 20.31000 20.05000 0.26000 1.29676 德信萬保貨幣市場基金 11.98660 11.98640 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 33.19000 33.12000 0.07000 0.21135 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.96190 10.96440 -0.00250 -0.02280 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.86020 10.86200 -0.00180 -0.01657 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71680 11.71670 0.00010 0.00085 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.94000 16.76000 0.18000 1.07399 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.06000 18.02000 0.04000 0.22198 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.68890 10.70650 -0.01760 -0.16439 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.16610 16.19260 -0.02650 -0.16366 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.29480 8.31130 -0.01650 -0.19852 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.23620 11.24880 -0.01260 -0.11201 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.20930 12.22060 -0.01130 -0.09247 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.06910 14.09710 -0.02800 -0.19862 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.01000 17.23000 -0.22000 -1.27684 摩根中小基金 22.63000 22.55000 0.08000 0.35477 摩根中國A股基金 15.50000 15.47000 0.03000 0.19392 摩根中國A股基金(美元) 12.08000 12.05000 0.03000 0.24896 摩根中國亮點基金 13.30000 13.32000 -0.02000 -0.15015 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.83330 11.79330 0.04000 0.33918 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.12880 13.08320 0.04560 0.34854 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.04780 10.00780 0.04000 0.39969 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.78810 13.74150 0.04660 0.33912 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.92510 15.86980 0.05530 0.34846 摩根台灣金磚基金-累積型 19.79000 19.78000 0.01000 0.05056 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.79000 19.78000 0.01000 0.05056 摩根台灣增長基金 50.85000 50.83000 0.02000 0.03935 摩根平衡基金 27.93000 27.95000 -0.02000 -0.07156 摩根全球α基金 18.79000 18.89000 -0.10000 -0.52938 摩根全球平衡基金 16.33660 16.37800 -0.04140 -0.25278 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.54340 9.56280 -0.01940 -0.20287 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.68360 10.70500 -0.02140 -0.19991 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.09860 10.11750 -0.01890 -0.18681 摩根多元入息成長基金-累積型 11.73080 11.75470 -0.02390 -0.20332 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.48030 10.49990 -0.01960 -0.18667 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.80620 10.80730 -0.00110 -0.01018 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.39070 14.39220 -0.00150 -0.01042 摩根亞洲基金 60.36000 60.52000 -0.16000 -0.26438 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.54540 8.54560 -0.00020 -0.00234 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.09460 10.09330 0.00130 0.01288 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.93480 8.93300 0.00180 0.02015 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 13.00580 13.00610 -0.00030 -0.00231 摩根東方內需機會基金 19.10000 19.16000 -0.06000 -0.31315 摩根東方科技基金 32.52000 32.48000 0.04000 0.12315 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.16000 12.17000 -0.01000 -0.08217 摩根金龍收成基金 22.56000 22.63000 -0.07000 -0.30932 摩根第一貨幣市場基金 15.13370 15.13350 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.26000 14.19000 0.07000 0.49331 摩根新金磚五國基金 12.83000 12.94000 -0.11000 -0.85008 摩根新絲路基金 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 摩根新興35基金 13.80000 13.85000 -0.05000 -0.36101 摩根新興日本基金 23.27000 23.21000 0.06000 0.25851 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.47640 7.48580 -0.00940 -0.12557 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.89110 9.90290 -0.01180 -0.11916 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.72380 9.73410 -0.01030 -0.10581 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.50810 11.52250 -0.01440 -0.12497 摩根新興科技基金 53.58000 53.55000 0.03000 0.05602 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.96490 8.97020 -0.00530 -0.05908 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.68520 9.68540 -0.00020 -0.00206 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.13440 9.13350 0.00090 0.00985 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.68030 10.68670 -0.00640 -0.05989 摩根龍揚基金 33.70000 33.79000 -0.09000 -0.26635 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.55000 10.66000 -0.11000 -1.03189 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.17000 11.26000 -0.09000 -0.79929 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.89000 10.98000 -0.09000 -0.81967 摩根環球股票收益基金-累積型 12.15000 12.27000 -0.12000 -0.97800 摩根總收益組合基金-月配息型 9.34400 9.34790 -0.00390 -0.04172 摩根總收益組合基金-累積型 11.54920 11.55410 -0.00490 -0.04241 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.26000 10.09000 0.17000 1.68484 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.26000 10.09000 0.17000 1.68484 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.11000 10.03000 0.08000 0.79761 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.27000 10.09000 0.18000 1.78394 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.11000 10.03000 0.08000 0.79761 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.27000 10.09000 0.18000 1.78394 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 10.11000 10.03000 0.08000 0.79761 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.62000 20.72000 -0.10000 -0.48263 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61620 12.61610 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.19000 11.11000 0.08000 0.72007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.68640 10.69570 -0.00930 -0.08695 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.69900 10.69330 0.00570 0.05330 聯邦中國龍基金 26.38000 26.18000 0.20000 0.76394 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.75080 12.74790 0.00290 0.02275 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.89600 11.89540 0.00060 0.00504 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.78550 10.79080 -0.00530 -0.04912 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.48820 10.48590 0.00230 0.02193 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.84020 9.83970 0.00050 0.00508 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.91490 8.91930 -0.00440 -0.04933 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.11990 10.11590 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聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.18000 13.19000 -0.01000 -0.07582 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.93000 7.94000 -0.01000 -0.12594 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.01000 13.02000 -0.01000 -0.07680 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.20000 14.22000 -0.02000 -0.14065 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.29000 14.30000 -0.01000 -0.06993 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 聯博貨幣市場基金 15.03920 15.03900 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.20380 11.20660 -0.00280 -0.02499 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.08860 14.08640 0.00220 0.01562 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.60480 7.60670 -0.00190 -0.02498 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.32000 14.32000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.47000 14.47000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.25390 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